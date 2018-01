Gabriel: "A parte de ganar la lotería, mi padre ganó una amistad que duró 40 años"

Voz 2

05:38

sí estuvieron juntos hasta el último día sí estuvo al lado del al lado de mi padre mientras yo estaba en Holanda sentado en la cama al lado del ISI conversaba conmigo y me decía no Navy quédate tranquilo que está al igual que los viejos Xavier mal salir adelante tiene también otro aquí lo acompañó como si fuese un arma no más de mira de una cuestión muy les dice cuando las cosas van bien todo el mundo es amigo tuyo es decir está con mal es tu papá dice estar aquí ahora cuando vale la pena estar sitio porque para antes todas no comer junto una bancada unas dado o lo que sea para eso sobran tiempo de hecho lo tuvimos durante muchos años pero ahora hay que estar ahí tu papá igual va a pasar lo que tiene que matar nada más y ha contado está muy mal te puedes ya me dijo mira no venga porque no va a solucionar nada ahí aparte de base Raña tímidos los años tu padre Si esto último minuto al lado de yo no sé el hombre yo estoy yo decía el ser humano es malo por naturaleza algo de razón debe tras pero yo calculo que siempre aparece alguna así como este chaval como Juan Carlos que era él el amigo padre que cuando conoces gente on decir como no se te quedará colgado como diciendo joder se todavía algunos queda poquito bueno pero claro la suerte yo siempre digo tuve la suerte de conocerlo de tenerlo casi común padre como un amigo aquí darte cuenta que a veces bueno hay que dar el primer paso para para que todo salga de las en este caso pues de chico que dio el primer paso y después todo lo demás vino de la mano una cosa trajo la otra los hijos se criaron junto con nosotros en Mi madre era amiga de la esposa del eran como Armani prácticamente no había secretos porque cuando pasaba algo generalmente cuando pasaba algo malo lo primero que hacía era levantar el teléfono ya amarse unos a los otros les pasa tal y cual cosa es una amistad que duró treinta y tantos años cuarenta aquí a mi personalmente ahora que tengo casi cincuenta años me da envidia