Rosa, desde Carolina del Norte: "Soy española y hace 53 años que no paso las navidades en casa"

Voz 1 00:00 Nos vamos a Carolina del Norte para darle pues me imagino que las buenas tardes a Rosa Maria buenas noches aquí en España

Voz 2 00:10 ahí en España son buenas madrugada

Voz 1 00:12 Jaime

Voz 2 00:14 como buenas noches yo ahora tenemos Rosa María mueve como son seis horas de diferencia son las nueve de la noche algo

Voz 1 00:25 pues muchísimas gracias por llamar Rosa María

Voz 2 00:30 no yo no llamó para agradecerle sus programas para agradecer a todos los que participan en este programa que me hacen pasar un rato agradable echando todas sus voces el acento es español que me hace tanta falta yo soy español allí hace cincuenta y tres años que no pasa una Navidad en España

Voz 3 00:56 sí tengo setenta y seis

Voz 2 00:59 para eso todas estas navidades la Ser pasado entre Norteamérica Sudamérica y Centroamérica y ahora otra vez estoy en Norteamérica la verdad es que guardo todos los recuerdos tan preciosos los españoles de cuando yo era niña porque yo salí de España dos veintitrés años veintí si Beitia algo tengo setenta y seis así que veintitrés realmente bajen se quién participa me hace recordar todos esos momentos yo he pasado presión sobre estas navidades escuchando dar todas sus experiencias que todos estos años que he pasado fuera en el exterior todos los años lo de pasado muy lindo nunca me faltó el turrón y van recordar a mi país siempre estuve bien acompañadas siempre tuve gente linda a mi lado en cualquier país donde estuve y ahora estoy en Carolina del Norte en Greenesville

Voz 3 02:15 no

Voz 2 02:17 estoy disfrutando de dos de mis hijos

Voz 3 02:21 varios nietos hizo

Voz 2 02:24 se ve que voy a pasar el resto de mis días

Voz 1 02:28 se va a instalar allí definitivamente

Voz 2 02:31 Expo insta la vaca salada K actualmente eso es residente legal de EEUU muy quiere que quieres que te cuente mira que que yo lo he pasado bien en todas las partes

Voz 1 02:46 sí

Voz 2 02:47 y qué le puedo decir una cosa Rosa María la primera que intervino sí que yo no sé si lo malo vuelve el toreo que lo bueno que se da a quien sea que se le vuelve en esta vidas con mis años tengo como para asegurar que sí es cierto no por la misma persona no bajo las mismas circunstancias pero el bien que se hace él se reduce ser vuelve a uno si alguna manera alguna vez cuando más lo necesita o no ir bueno desear a todos los españoles

Voz 3 03:26 que lo pases muy lindo al último que habló que tenga se al no al último al designe y no hay que estuvo en prisión sí que tenga se que el futuro largo o corto que tenga siempre depara sorpresas pero mí sí aprende la buscar lo bueno en todas esas sorpresas

Voz 2 03:53 lo que emprende por lo menos cuando esa sorpresa no es tan buena como él quisiera

Voz 3 03:59 siempre va a salir ganando

Voz 2 04:03 yo creo que con mi edad tengo experiencia suficiente para podérsela seguras tanto tanta y les deseo a todos una feliz Navidad una completísima Navidad bueno me gustaría decirles como son las Navidades en otras partes en unas

Voz 1 04:23 a favor una siendo iba a preguntar cuéntenos cuáles han sido sus diferentes Navidades

Voz 2 04:30 mueren en Centro América que se caracterizan por esto en teoría el alcohol

Voz 1 04:39 Navidades explosivas

Voz 2 04:40 esa es la verdad esa es la experiencia que yo tengo en dos países que he conocido bien Carter Nicaragua Honduras

Voz 3 04:50 en Sudamérica en el mi en Bolivia por ejemplo

Voz 2 04:58 es muy familiar y el clima navideño está en los mercados normales en unos mercados corrientes donde los productores se respira Navidad

Voz 1 05:11 qué bonito

Voz 2 05:13 queda pues la comida quién hace lo suyo de acuerdo a su país porque realmente ellos tienen una forma de comer bastante diferente hagan unas

Voz 3 05:25 en Uruguay por ejemplo un cordero asado grasas porque es verano es preciosos

Voz 2 05:38 por qué se hace con la noche estrellada generalmente se cocina lentamente como cinco horas tampoco faltan los cohetes y de los fuegos artificiales

Voz 3 05:54 en Estados Unidos

Voz 2 05:57 se respira Navidad desde hace como dos meses veo especialmente después del día de Acción de Gracias empiezan ya a las cosas de Navidad en los ocho pincel en todas las partes en las calles genre la casa de mi hijo donde vivo

Voz 1 06:12 sí está estaba

Voz 2 06:15 es una preciosidad

Voz 3 06:19 bueno es muy contagioso ahora que

Voz 2 06:23 todas las navidades del mundo tienen en común

Voz 3 06:26 es que son familiares

Voz 2 06:30 y cuando me ha tocado en países donde no ha estado en mi familia hemos buscado los amigos más cercanos para para juntarnos y formar una familia para ese momento

Voz 1 06:47 Rosa María como he disfrutado escuchando la he disfrutado muchísimo y seguro que los oyentes también y esto último que ha dicho es bonito decisivo sin ninguna duda cuando uno no tiene la familia cerca tiene que rodearse de gente que haga Familia Rosa María un placer conocerla muchísimas gracias por llamar

Voz 2 07:08 igualmente feliz Navidad es para todos llegan a ir porque realmente ayudan a mucha gente mucha mucha gente sino es hablando con ustedes es escuchando lo que otros Vicent porque muchas veces no sentimos muy desdichados y cuando oímos a otros que están peor que nosotros

Voz 1 07:27 sí

Voz 2 07:27 decidimos que tenemos mucho que dar gracias

Voz 1 07:31 es cierto que nunca nos falten eso sí daño igualmente Rosa María muchísima suerte y hasta pronto