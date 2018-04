Marcelo Bonetti

Voz 1 00:00 Ribó cadenas eh

Voz 4 00:24 muy buenos días Tony tan oyentes os imagináis que el día de vuestra boda no dan vuestros familiares que hacéis la cancela o contra Tyson os actores para que hagan de Familiares vuestros siga adelante hoy vamos a hablar de las

Voz 2 00:37 generalmente no es una palabra varapalo no es estás haciendo de verdad lo pregunto un micrófono ya vetó a la casa de los oyentes tú estás prestando atención esto es muy atento hasta nervioso que ha dicho esto que hay que preguntarse cosas pero que pregunta su acento extranjero que no me di cuenta que cuando llega yo en Youtube

Voz 4 01:02 no yo estoy aquí yo estoy atento a ver si lo pillamos exactamente hoy vamos a hablar de la segunda Acción Familiar de extranjeros por el mundo

Voz 5 01:14 la más capítulo no llegaba y todavía nos primero hago la venta de pescado y luego ya digo el capítulo

Voz 6 01:21 vale es falso si no me interesa hasta donde has irá para encontrar a familiares

Voz 4 01:32 Marcelo Bonet y Azpilicueta Rosario Argentina el alquiler de familiares nación Japón pero a día de hoy está extendido por todo el mundo nosotros hemos viajado hasta Argentina porque dice que aquí están los mejores Marcelo Bonet y es un claro ejemplo actor de vocación muy cariñoso desde que nació trabaja fingiendo ser amigo o familiar de cualquiera que quiera contratar arrancamos un funeral pero luego la cosa mejora familiar de alquiler hoy pero tienes la Gerde casado

Voz 7 02:05 o no o no porque yo no creo que estamos llevando esto

Voz 2 02:07 sitio correcto hecho no a ver yo creo que esta reflexión no están votando ya te has sacado un poquito te vale pero tú Pepa hasta mañana están ya votando no a ver yo creo que básicamente creo que todo está bien me gusta me gusta no está pero creo que que reenfocarlo a asuntos que realmente tengan interés no digo que este señor esta es todo estos candente localmente esto te lo quitan de las manos como va a ser candente alguien que tiene la empresa ahora mismo ha ido a votar pero él está centrado en esto

Voz 8 02:47 ahora mismo estoy seguro está contratando Collegi jazz como amigos apunta ganas y señor apuntó de lo de vamos a darle paso bueno estamos

Voz 4 02:59 a ver cómo era familiar de alquiler hoy en extranjero en el mundo capítulo diecisiete para para para para para para no aquí sí que entonó el mea culpa culpa núm

Voz 8 03:13 porque eso es lo tenía Peña dar el paso que hizo al final

Voz 4 03:17 o es de alquiler en el extranjero por el mundo hoy dieciséis creo creo tan

Voz 9 03:29 lo que la vida no era buena persona se murió y acaso el es Marcelo Pablo clínicos que eres una dejada la vida como familiar de alquiler no peores un luce derecha hoy vamos a acompañar a Marcelo durante su jornada laboral para tratar de conocer cómo son los familiares alquiler de una tirada sado que también a él lo tengo

Voz 10 03:49 distinto para de mano de eso lo bueno lo lleva a que no de amigos paso familiar los entierros Perovic en la gente estaba son cada vez son más las personas que por estar sola Aso querer aparentar contratan a familiares de alquiler para llevarlo todo tipo de eventos la voy a años si se ha hecho lo fue en su están más introducido en la sociedad de lo que creemos la mitad de las pérdidas de mano esta vez el evento partido de básquet o de voleibol la mitad son falsas loco la gente quiere protagonismo busca ser portada le preguntamos a Marcelo por sus tarifas las tarifas depende de la intensidad de amistad

Voz 11 04:36 matar no lo mismo a tener un amigo frío de estos distante paseando con un amigo cariñoso de estos que te abraza las

Voz 10 04:46 claro hablando de falsas identidades tenía que salir el tema de los Miliband Lily para mí David Livaneli son un referente la colaron durante tiempo a menudo lo mismo la póngase al final os sabéis que mi abuelo las vías en mi casa todo les llamábamos Juan pero nunca supimos mentira ganarse la vida siendo otras personas Marcelo lo lleva en los genes Isidre fervoroso incluso su mujer también trabaja suplantando identidades mi mujer e intocable de luces visitarán dirigirá buje preferido Marcelo nos plantea una pregunta que en principio tiene fácil respuesta todos preferimos un amigo de verdad antes que uno de alquiler prefiere una mitad de pago pero Marcelo Nos corrige el guión osa beca y tener un amigo ayer durante el periodo de duración del contrato no te va a fallar jamás los amigos clásico los de toda la vida lo que Bosch elegí desde chico esos

Voz 12 05:46 la quite del da vueltas la por pantalón con terror a Puñal han lo siga dedillo Boluda despedimos de Argentina y de Marcelo esto último Ortín muerte haría arbitral pudo aparecer Kaká al que mantengo amigos son ya vivir esto

Voz 2 06:07 igual inteligencia artificial en forma de no tener ninguna exactamente si has dicho esto último eso gracias Arenas que limpia de verdad no me lo que estaba centrada muchísimas gracias un placer