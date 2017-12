Cuento de Navidad - 'La gran familia'

Voz 1 00:00 que se representa La Gran Familia

Voz 3 00:09 no

Voz 1148 00:11 esta es una historia como tantas otras sin grandes sorpresas Nea exóticos argumentos una historia corriente que sin embargo ya lo verá acaba siendo muy especial la protagoniza una muy numerosa familia compuesta por seis chicos y tres chicas sus padres fíjense ahí las tenemos despertando ser levantándose de la cama un miércoles cualquiera

Voz 3 00:48 arriba todo el mundo

Voz 5 00:52 de eso nada arriba a los dos

Voz 3 00:56 no puedo leer un crédito venga levanta

Voz 6 01:04 ahora sí que es el momento de nuevo rais sino con previsto break que me veo

Voz 5 01:12 bien FIMA donde están y mochila no sé cariño pregunta la buena dejarle buenos días buenos días abuelo

Voz 7 01:22 Prisa estas con el móvil una de James Carlos

Voz 8 01:24 me da igual quién sea

Voz 1490 01:28 es mía de niebla el ataque de una estela

Voz 9 01:34 que manda

Voz 10 01:38 ya estamos con las explosiones estás en el baño con el juego de magia críspula he oído la explosión

Voz 8 01:46 sale inmediatamente que haces haciendo explosiones a estas horas que estén nada venga Grace hacer que lleguemos tarde todos

Voz 11 01:58 entro en el baño vale no no no espera que tengo que hacerme es una urgencia afíliate en la cocina bueno pues nada me frito en la cocina

Voz 5 02:08 alguien ha visto no encuentro la que dices tú no te entiendo Chencho que quiere galletas nos ha jodido yo también de esa boca ojos

Voz 12 02:21 Carlos te tienes que estar aquí qué quieres que haga donde me has Feito en el descansillo

Voz 9 02:32 Gustavo pasaba algo pasa pasa pasa

Voz 10 02:34 ya lo creo críticos que más genes El vecino de abajo

Voz 13 02:37 estado que pasa pasa que son las siete y media de la mañana vecino pasa que tenéis un hijo Petar dista como presidente de la comunidad que soy por votación popular cada de la mitad más uno sin contar con la porque es una mujer que no se puede hablar de abrevia el Estado que vamos tarde cable bien abrevia de abreviar bien eso que tirar cohetes a estas horas varios revanchismo con todas sus letras desde la primera V

Voz 10 03:05 hasta la última letra Carlos Gustavo oye te tengo que dejar te quejas en otro momento vale hombre pues venga al eh mail sin cerrar pidió Tatum venga comedie calla porque

Voz 5 03:21 por qué dice este ahora abuelo Le puedes cambiar tu hombre faltaría para eso esto era abuelo para limpiar ha donde bueno

Voz 14 03:48 no

Voz 1148 03:48 pues bien ya hemos conocido casi todos los personajes importantes de nuestra historia

Voz 15 03:54 pero no a todos todavía nos falta no me parece ser ni se llama Juan pastelero desde hace unos años es el propietario de cuatro pastelerías por toda la ciudad y ahora prefiere la denominación de empresario

Voz 8 04:16 no

Voz 9 04:18 hay tiempo se parece seguido del mostrador los bollos de ayer huy poniendo los que acabo de hacer

Voz 11 04:23 no hombre no tienes que aprender las costumbres de la casa tú dejas los de ayer cuando se acaben sacas los de hoy así sobran los de hoy no es que si no podrían quedar para amañados de ayer y entonces serían de anteayer y eso no local con gas me entiendes

Voz 1148 04:40 Juan ya lo vemos es un sacrificado empresario pero no lo se interesa por eso nos interesa porque los niños de nuestra historia le llaman simplemente

Voz 0277 04:51 a mí sí

Voz 11 04:54 ver a ver por favor no me pises lo mojado no que acaban de Fraga en ese ese es mi nuevo trabajador decirle hola hola Juan guapo la UEFA y el desgraciado de tu marido le has abandonado por fin

Voz 9 05:09 Peris Lidia y ya tiene mérito ser tan idiota a estas horas de la mañana

Voz 0277 05:13 el autobús aplicado por supuesto

Voz 11 05:19 no cuando es el mes que viene contar conmigo claro que sí cómo me iba a perder yo el estreno de mis gemelos favorito Juan venga dale Las palmeras que nos tenemos que ir a ver si José darles una palmera cada uno

Voz 3 05:31 oye que se mitad y mitad

Voz 0277 05:35 hay uno en uno es para todo

Voz 16 05:39 el circulando en la calle todo el mundo va va va

Voz 3 05:43 oye que se dice

Voz 6 05:49 buen día

Voz 1148 05:54 Mercedes trabaja de cara al público en una céntrica oficina bancaria de una muy conocida entidad dentro aquí cuando el sector bancario era un floreciente uno de los orgullos de nuestro país siguió aquí cuando los blancos entraron en crisis cuando se tambalear On cuando hubieron de ser rescatados ya que siguen ahora aguantando las miradas suspicaces que dedican buena parte de sus clientes sólo por trabajar en

Voz 17 06:20 Banco perdón llegó tarde pésimo ya lo sé es que no veas que mañana estrella como si llevase diez horas de pie espera espera no no te sientes por Méndez quiere hablar contigo Méndez pero por qué qué pasa

Voz 1 06:32 no se te esperan el despacho me he dicho que te avisará cuando cuando llegas es vale vale gracias Méndez Mercedes buenos días

Voz 18 06:44 pasa por favor sin decir perdón por el retraso pero es que críspula uno de los pequeños se ha olvidado de dónde preocupes no quiero hablar de eso que pasa mira Mercedes te lo voy a decir sin rodeos esto es muy desagradable me llamaron ayer de la central ya sabes que estuvo reunido toda la tarde si se va a poner en marcha era un expediente de regulación de empleo de hecho ya está en marcha necesitan bueno necesitamos reducir los puestos en ventanilla

Voz 1 07:11 es más

Voz 18 07:14 tu nombre está en la lista

Voz 19 07:16 sí lo siento mucho pero pero pero por qué

Voz 18 07:21 me han pedido que te entre y el banco te hace una oferta de indemnización no está mal está muy bien leerlo con calma yo no sé si la entienda bueno me dormí en casa este fin de semana y no necesito una respuesta hoy mismo hoy sino responde es antes de las cinco de la tarde el banco retiró la oferta se procederá por los cauces habituales tendrán regatear te la indemnización ya lo sabes Tsonga Méndez que llevo doce años en esta empresa ya los Mercedes y yo sé perfectamente a quién más han echado no te lo puedo decir eso es confidencial seguro que mujeres la mayoría no venga no entre en eso sea que se Mercedes por favor vale vale voy a llamar a mi marido

Voz 8 08:06 claro con quién

Voz 1148 08:12 tiemblan las piernas les tiembla el cuerpo entero tiene ganas de llorar pero no quiere hacerlo no hay no en la oficina ante sus compañeros y los clientes ni un solo día de los doce años que lleva ahí la han visto llorar tampoco la verano eso al menos es lo que se dice a sí misma

Voz 8 08:35 estas bien tengo que hacer una llamada vale vale si me tranquiliza

Voz 20 08:41 cariño Dime Carlos me han despedido me la obra no te oigo nada

Voz 3 08:47 te me han despedido espera espera que me apartó un poco creíbles es despedido

Voz 9 08:55 es como que te han es verdad

Voz 3 08:59 por nativos de Koke en firmar hoy para que la deflación

Voz 9 09:03 a qué dices me ese firmar a bueno pero bueno que se llama les pero que vamos a hacer bueno

Voz 8 09:16 de momento vamos a estar Trujillo

Voz 9 09:19 estate tranquila si veinte voy allá abajo en cuanto cuelgue me llamas las ahora

Voz 21 09:35 era mi mujer la acaban de despedir no me jodas eso te decía que iban a hacer un ERE pero pensábamos joder que cabras que sin duda joder bueno bueno algo les saldrá ya verás dicen que hay brotes verdes no si de musgo tú sabes lo que es tener diez bocas que alimentar en casa como digo son nueve no estoy contando también al abuelo de pero bueno ya sabías dónde te metías un viudo con cuatro hijos que se muda con una divorciada con otros cuatro y encima tenéis otro de se ha visto

Voz 8 10:08 en mi casa

Voz 21 10:10 sí seguramente venga e invito a una caña y hagamos las penas que dice son cuarto Miguel te tomas un café

Voz 1148 10:24 ajenos a todo esto los hijos mayores esperan a la salida de clase como hacen cada día como cada día Antonio tarda un buen rato Sara a mano Carlitos a esperan por allí asoma

Voz 9 10:39 dos millones Carlitos qué prefieres hermanito llamó serio cuando ese estado toda la mañana Carlos les dicen que no se había visto porque el Estado por ahí les apretados kilometros haberte pasado por un chino parte unos chicles por al menos estaba currando entonces amiguitos grafiteros eso es currar Jonas muy relevante en serio mira a ti te quería ver Luisa frena eh que acabo de llegar para te metan modo hermano mayor que fotos es la que ha colgado esta mañana en Instagram ni idea que foto

Voz 1148 11:10 Luisa por supuesto sabe de qué foto le habla su hermano lleva toda la mañana mirándola contemplando cómo poco a poco ha ido aumentando el número de Lies hace cinco minutos ya tenía casi dos mil

Voz 9 11:22 ya sabes que fue la que te has hecho en el baño qué pasa con eso de te parece normal colgar es un medio desnuda no está y media desnuda y además que según las fotos que me da la gana hasta que las vea mamá la mano las naves hasta que dos vea cómo estas enseñas te mato tú has creído que eres además que te crees que vas a su novia

Voz 23 11:41 en ella

Voz 8 11:49 te llaman dos hermanos pasa de ellos no menos vas a presentar qué más te da venga vamos presenta menos que

Voz 24 11:57 lo que qué pasa en la vergüenza que te vean conmigo en serio Sonia no empieces oye tú conoces a mis padres pero mis padres no son como los tuyos ni mis hermanos ni tus amigas tampoco por eso salimos a escondidas persona cobarde Merche bueno si tanto le molesta ya sabes ya así que soy como soy y si no te gusta pues mira vete a la mierda

Voz 25 12:21 liquidada mi Sonia Sonia

Voz 0277 12:33 aquel día cámara salí yo yo

Voz 1148 12:49 el abuelo al que no hemos prestado mucha atención hasta el momento es también un personaje peculiar pasa ya de los setenta años aunque pocos lo verían en marino en su juventud recorrió los cinco continentes según el conocido prácticamente a todas las personalidades históricas que pueda imaginarse incluso a Fidel Castro a quien dice ser no a dar discursos pero en términos generales comido tomarse sus anécdotas con un cierto escepticismo

Voz 3 13:22 lo que me canso joder

Voz 9 13:38 hola chicos estamos todos si hemos llegado hace un rato porque tenemos el contarlo

Voz 1148 13:48 en casa sentarse todos juntos en el sofá es sinónimo de problemas de ahí que se miran entre sí con gesto preocupado que pasará esta vez habrá vuelto críspula hacer explotar algo en el ascensor habrán visto a Carlitos escaparse en mitad de la noche con sus amigos grafiteros

Voz 1 14:09 qué pasa es que hoy que se han despedido a mamá

Voz 17 14:18 Nos han echado a seis personas así de golpe

Voz 1 14:21 mañana ya no tengo que ir pero eso se puede hacer hace lo que quiere en firmado el despido hoy mismo era eso o quedarme sin indemnización y que vamos a hacer ahora bueno que no condal Mamma tiene un tiempo de paro encontraré otro trabajo por supuesto

Voz 13 14:38 hasta entonces vamos a tener que hacer todos un esfuerzo para reducir algunos gastos más Carlitos

Voz 27 14:43 no me llame estar listo Juan no levantas la voz a tu hermano pero por qué os ponéis todos contra mí electos por favor yo me explico cierto dónde vas donde me de la gana

Voz 9 14:51 a mí no me hables así es inmediatamente

Voz 11 14:53 sí

Voz 1 14:54 voy a buscar déjale que le del aire no puedo

Voz 9 14:58 con este chaval de verdad a veces Le lesión

Voz 1 15:02 me voy a la cocina quedaos aquí abuelo coges en su momento claro

Voz 9 15:16 Carlos yo no sé qué he hecho mal con él no lo sé estamos todos muy nervioso no les justifique no no estoy justificando hay que tener paciencia deje no la tengo

Voz 1 15:26 llevo teniendo paciencia con él desde que tenía cuatro

Voz 9 15:28 bueno pues un poquito más

Voz 1 15:30 puede que quieres papá una cosa que se me ha ocurrido tú ahora vas estar en casa no te quedas aquí con los niños remedio hasta que encuentre trabajo sí lo pues entonces yo ya no hago falta no hace falta que me puedo buscar trabajo pero que dice ese hombre que no puedo aportar yo a la casa o que quién te va a contratar a Quito

Voz 27 15:52 para los niños valga o es que ahora no valgo para esto

Voz 28 15:56 tú lo que tienes que hacer es quedarte en casa y ayudarnos

Voz 9 15:58 nosotros nada de buscar trabajo yo quiero ayuda

Voz 29 16:01 pues vete con Chencho anda que está llorando pensando pensando si vale

Voz 1 16:09 yo hoy algo ya hecho la voz

Voz 11 16:14 tu padre quiere decir Babysitter aislado no

Voz 30 16:27 topo

Voz 1148 16:34 de tenga manos un momento en Juan el padrino ya sabemos que es un trozo de pan aunque probablemente el pan sea de hallar lo que aún no sabemos de Juan es que además es un experto en todas esas artes que generalmente se agrupan bajo la etiqueta de viva la Virgen no es raro oir sus quejas por lo poco que ha dormido un miércoles son jueves cuando alguien le pregunta por el motivo de ese sueño él siempre responde lo mismo

Voz 19 17:06 es digámoslo así

Voz 1148 17:08 un hombre ordinario con una muy extraordinaria tendencia al lío

Voz 11 17:14 con el bollo más despacio tuvo que te ahoga y es que no es que me están tomando el pelo me estás tomando el pelo

Voz 8 17:26 te están tomando el pelo lo sabría hombre buenísimos padrino

Voz 11 17:37 ya además adelgazando una Patten tenía me voy a hacer millonario restarle algo a nuestros padres oye contadme cómo va eso que tan nuestra madre triste no se acostumbra a estar en casa y eso que sólo llevamos mientras vosotros lo que tenéis que hacer es animarla tenéis que estar de buen humor

Voz 31 17:54 este buen humor pues sí pero el buen humor nos van a facturas lo que tenemos que hacer es ahorrar

Voz 1 17:59 duda no sé cómo más cuánto cuesta cada spray de pintura dejar de pintar tiene no puedes comprar menos botes compró menos botes y tú déjate arte las revistas esas de arquitectura hecho

Voz 8 18:12 no me estoy trabajando me parece bien trato yo aplazará también la depilación láser que me va a hacer para este verano

Voz 31 18:24 vale pues si hacéis eso yo me doy de baja en el gimnasio

Voz 9 18:28 tampoco hay que volverse locos que luego vuestros padres me dicen que sí

Voz 31 18:32 estamos en la cabeza el gimnasios son ochenta euros al mes e ochenta euros por sudar pero eso es un delito mucho dinero pues sí bastante

Voz 9 18:43 pero mate

Voz 11 18:45 pero si son unos disfraces de tomate

Voz 9 18:48 Harlan si vamos a dejar

Voz 11 18:52 sicos Tiko calma por favor cómo vais a dejar la obra con la matraca que lleváis dando desde hace dos meses que quiero mucho mira que según la gente si hubiésemos personas como nosotros el mundo sería otra cosa

Voz 3 19:10 os voy a sacar más boyas me cago en la leche lo único que es de ayer pero están bueno

Voz 32 19:21 el guarda litos puedes bajar la tele por favor no me empuja a las nueve de la noche anormal discos por favores

Voz 3 19:30 ah perdón anormal normal

Voz 10 19:33 hablamos por teléfono el baño como les dé más adelante tú

Voz 27 19:37 contado la historia submarino alemán que conocían los es

Voz 1 19:41 sí habrá daba anormal H lo anormal no sé de que sería la abuelo por favor tú uno que dice Chencho

Voz 10 19:52 se normal

Voz 0277 19:54 hombre yo hemos oído todos Graz

Voz 8 19:58 a estas horas

Voz 0277 20:03 Familia mirando que traen que es

Voz 10 20:09 es que los has comprado jornada mujer porque aquí el dinero donde esté gastarlo en tomates de que se quite todo ese mejor hombre eso es evidente

Voz 11 20:23 Benita que me abrazo venga pero no lo hecho pues nosotros que lo he hecho por mí pero una vez que voy al teatro más os vale que la obra sea buena

Voz 33 20:32 sí

Voz 0277 20:45 una tomate somos tomate cherry estás grabando es como un río

Voz 1 21:19 una obra maestra fijaos lo que os digo eh una obra maestra a sale más tarde

Voz 11 21:26 tomar Cometa hasta reventar está la de hecho yo eh notaremos que está más buena de lo normal

Voz 10 21:31 habéis estado gimnásticos para va a ver si tenéis suerte ya hacer una película pues yo no

Voz 27 21:38 que la entendido muy bien porque el kiwi era bueno o era malo era mala abuelos

Voz 1 21:42 a esa parte era con sus Carlitos dichosos los ojos miel

Voz 1148 21:52 la obra Carlitos sabe perfectamente que la representación de sus hermanos ha tenido lugar esta misma mañana como nueva saberlo los gemelos llevaban meses anunciándole

Voz 13 22:02 mira el móvil Carlitos tienes cinco llamadas mías y cinco de tu madre Carlos espera

Voz 1 22:08 hablemos en la cocina no me jodas pasa para dentro venga yo creo que sí no se puede saber qué pasa contigo me ha pasado vale tú sabes la ilusión que le hacía está los gemelos

Voz 27 22:21 ha pasado joder no grite no es encima eh bueno vale ya lo arreglaremos

Voz 9 22:25 mucho quieres arreglar pero no arregla nada

Voz 1 22:29 eso es mentira pero tú te crees que nos chupar

Voz 10 22:31 el dedo tú te crees que no sabemos lo que hace es por ahí

Voz 1 22:34 yo con los colegas que está pasando pero estoy harto de este caso no los problemas siempre son los otros no nunca tú mira

Voz 11 22:40 Carlitos esto perdón por interrumpir pero Mercedes una cosita de un médico por qué qué pasa ah pero se ve que les ha sentado mal la tarta quienes pues hombre así a grandes rasgos yo te diría que no todos lo que faltaba pero serás que le has echado la tarde tanto yo soy empresario y me acuerdo de cómo se monta nos hacen ver en agua a ver a ver a ver no exageres no sé lo que pasa es que os habéis empatado es lo que pasó cuando la gente come algo más que una sopa el día también voy a tener yo la culpa de que seis de estómago pequeño

Voz 34 23:37 y no

Voz 1148 23:42 en esta casa sólo se respira una cierta calma en junio y en julio cuando llegan los exámenes de pronto todo queda en silencio

Voz 8 23:51 son menos vocales están juntas pero siempre

Voz 35 23:58 esto ocurre cuando el letrado bien tres primero y el último sobre los mercados

Voz 1148 24:12 arte para anunciarle pero como toda calma también está precede a la tempestad una tempestad en nuestro caso da sólo tres sílabas

Voz 36 24:27 qué suerte la mía Cogul nunca dos y Lazio

Voz 10 24:33 en ellas nota todos aquí para la supervisión sí ha vuelto a alguien ha suspendido algo a mi Carabobo me he puesto en camino

Voz 1 24:44 esto es sorpresa que has hecho tiene María magia

Voz 9 24:49 con magia quieres decir explosiones

Voz 1 24:52 ya Carney Touch venga usted paga que pasa Gianni saludas de saludado no es un saludo dónde vas

Voz 9 25:02 acuerdo antes dinos qué tal han ido los exámenes

Voz 37 25:06 mal

Voz 9 25:09 de siete oye vaya éxito para mira no no sabe lo que vamos a hacer vamos a hacer una cosa mejor que dejarte en paz te vamos a dejar en Madrid este verano

Voz 1148 25:20 es el mayor castigo que puede aplicarse en esta casa equiparable a una cadena perpetua o peor

Voz 1 25:27 en besado nos vamos todos Si tú te quedas aquí en una academia

Voz 29 25:34 pobre chaval me recuerda un camionero que conocí en Hamburgo cuando estaba yo ahora no Papá Bale tiene el carácter demuestra abuela

Voz 11 25:50 a veros lo he dicho cien veces los lo repito que no hace falta lejana acabar con que es que no hace falta no seas pesaban venga acaba que sin esos dinero yo lo puedo prestar vale ya lo has dicho para las vacaciones aunque sea ya me lo devolverán las vacaciones ya las tenemos que hacer hemos visto en Internet un camping en Tarragona que está muy bien si por Internet que pasa no Adrada para los críos bien pero el abuelo igual lo Maathai ni padre ha dormido en sitos mucho peores que un camping BM bueno bueno bueno vosotros queréis

Voz 8 26:25 oye que me he encontrado a los críos Carlitos

Voz 1 26:29 lo vais a Telemadrid él sólo ha buscado se ha pasado todo el curso sin dar un palo al agua

Voz 8 26:33 Sir el problema no es que suspenda es que pasa de todo alguna noche se va de casa para hacer graffitis en trenes con sus amigos segregados enteramos nombre está en la edad

Voz 11 26:43 mejor andar haciendo grafitis a los dieciocho que a los cincuenta no a mí me rompe el corazón dejar en Madrid pero es lo bueno mira como yo me voy a quedar aquí en agosto de al echarle un ojo igual hasta Pinto nuestra

Voz 9 26:55 con él no te lo lleves de fiesta con tus amigos no son amiguitas amigas ya no hay nada como la amistad

Voz 39 27:17 por lo que llevamos

Voz 8 27:21 este año

Voz 1148 27:26 Mercedes dime que tú también estás viendo a toda la Familia mirándonos en silencio en efecto no son imaginaciones suyas ahí está la familia al completo las hijas los hijos también el abuelo todos les miran con gesto muy serio y cara de

Voz 1 27:44 la verdad es que no sé qué cara es esta si os pasa ha pasado a Juan Carlos Mercedes

Voz 27 27:50 vuestros hijos aquí presentes si yo mismo queremos deciros una cosa

Voz 1 27:55 no me dais hombre

Voz 13 27:57 si estás tú también Carlitos sí que tiene que ser grave la cosa así muy gracioso

Voz 1 28:03 a ver qué pasa lo cuento yo Mercedes y que me llama Mercedes papá mamá hemos estado hablando oye hemos acordado que si Carlitos no va de vacaciones no vamos ninguno

Voz 0277 28:21 pues ha dicho huevo

Voz 1 28:24 he dicho huevos si abuelo as orquestado todo esto vale

Voz 27 28:29 pero que conste que yo simpatizan con la causa de los muchachos hasta la victoria siempre

Voz 9 28:34 el revolucionario no no no te lo pierdas Mercedes he estado buscando academias en Tarragona he encontrado un acerca del camping Cala ponen muy bien Carlitos podría ir en bici de todos los días queda como veinte mil

Voz 1 28:44 dos Carlitos que dices Si vienes con nosotros a Tarragona te comprometes a ir esa academia todos los días de lunes a sábado bueno pues a mi me parece justo que opina al padre

Voz 11 29:04 el padre opina que

Voz 1 29:07 tenemos un trato

Voz 5 29:10 viva la revisión

Voz 10 29:12 que no soy yo es magia

Voz 1148 29:15 cualquiera que haya viajado con niños sabe que dicha actividad merecería por sí misma la consideración de deporte olímpico no precisamente uno de esos deportes elegantes como la esgrima golf se parece más bien a una mezcla de triatlón halterofilia una TAE hondo pues se imaginan se ahora viajar con nada menos que nueve hijos durante cuatro horas primero en Aviñón

Voz 6 29:46 Carlos Alonso Carlos III olvidar

Voz 26 30:23 con ello

Voz 36 30:34 ya lo puedo Mercedes allí todo el mundo tiene vacaciones Bellocchio

Voz 3 30:38 claro no estamos multando las tiendas pueblo

Voz 36 30:41 hala si se me pierde a uno las quejas al Papa de Roma que por cierto ha dicho que conocía al papaya por los setenta al de ahora eh al argentino ahora no

Voz 0277 31:23 en la cara

Voz 1148 31:25 la playa

Voz 8 31:28 escribes Merche si a ver si no la presenta Undiano porque no la transaccional cuando volvamos si vale le digo

Voz 3 31:40 en de

Voz 8 31:43 vale pero que se porque bueno el agua que no te quitado tomando el sol sí pero

Voz 3 31:51 el más adicto de allí

Voz 8 31:56 voy a refrescar un poco que tengo mucho calor vecino

Voz 1148 32:01 a Luisa para qué negarlo le gustan los chicos especialmente aquellos que que también en las fotos y aquel chico hacia el que ahora camina le parece que supera con mucho la categoría de no

Voz 8 32:13 incluso la de modo que es el cambio de temperatura es porque tienes mucho calor tú crees me llamo Jordi yo Luisa encantado en catalán por algún problema no no queda

Voz 17 32:34 es que pensaba que en el camping éramos todos de Madrid

Voz 8 32:37 bueno rumorea que también hay algún gays hijo oye hay alguna discoteca por aquí no sé creo que si por casualidad a tú la ves llegar bueno pues a preguntar no te gustan las discotecas aunque me gustan más otras cosas pero que no me importaría ir vale Why vamos si no tiene otra cosa vaya no osea que si vamos cómo era tu nombre Jordi ahí sí señor

Voz 41 33:11 el bonito

Voz 42 33:27 no no

Voz 36 33:34 hoy lo hemos conseguido más que me make love cuando el abuelo se mueve porque lo Maathai cosas cosas les dices a los críos

Voz 3 33:46 venga a comer por fin me estaba muriendo de hambre padrino yo que sí que se padrino me aburriendo

Voz 36 34:19 tus amigos es de vacaciones con marinos no guarda las bandas la amistad muy importante hay que cultivar la toda la vida pero bueno hablemos de Dragon dan meto todas las esos estudios es un coñazo pero bien no quieren vicio la Academia todas las claro como mediador hoy te pierdes ahí joder gracias

Voz 0277 34:42 Eres el mejor padrino de modo nos oigo

Voz 43 34:49 así me gusta

Voz 6 34:51 me temo maestra

Voz 44 34:57 ah

Voz 1148 35:13 como es bien sabido el amor tiende a surgir en el momento más imprevisto y en el lugar más insospechados eso es a grandes rasgos no creo reajuste a nuestro padrino en cuanto cruza la puerta de la Academia encuentra el amor en pleno agosto AP36 grados si a quinientos cuarenta y cinco kilómetros de su que

Voz 11 35:35 hasta qué calor más asqueroso no puedo con la humedad la humedad es para los PC

Voz 1 35:39 su hay gente estudiando ya te puedes ir ahí está bien profesora esa es tu profesora si vienes a buscar menos horas

Voz 11 35:49 sí pero bueno el educar no presenta Mela

Voz 9 35:55 hola a Paula mira este es mi padrino Juan

Voz 11 35:58 a ver lo de es una forma de hablar tengo ninguna obligación legal esté completamente libre de carga o las piernas me llamo bueno ya te lo he dicho no

Voz 8 36:09 encanta aprender algo va muy bien son materias difíciles

Voz 10 36:20 fluidos y fluido sus mecánicas que misterio verdad en realidad no

Voz 11 36:27 no Pacino digamos en dos horas pues yo voy a morirme de calor por ahí pues si quieres te puedes que ahora que la Academia eh tú cuando me quedo porque está muy bien oye vosotros consiguió no estuviese anda

Voz 8 36:47 ya estuviera sí bueno puedo decayó

Voz 9 36:55 me engaño

Voz 45 36:59 bueno yo

Voz 1148 37:07 en el camping otra escena de amor estaba a punto de desarrollarse si la naturaleza tuviese esquinas Merche iría suspirando por ellas pero como no las tiene suspira sentada en una silla de playa a la sombra de los árboles

Voz 46 37:25 sí basa en la playa con tus hermanos no apetecer hija qué te pasa nada venga que te pasa no exonera no me responde conmigo si géneros no se estará ocupada ya me da igual qué haces a montones

Voz 47 37:47 está ayudando a nosotros sombría que es

Voz 48 37:52 hola yo he venido a ver si llevan todo el día escribiendo Te llevo todo el día viajando vengo desde Madrid

Voz 46 38:03 esta es Sonia hola Sonia encantada igualmente quieres cenar con nosotros somos muchos pero siempre me mamá cenaremos por ahí bueno vale vale vale vale como queráis venga vámonos monta

Voz 3 38:17 adiós ir con cuidado

Voz 1 38:23 va Merche quiénes esa que dices avenida desde Madrid en moto que te parece en moto bonito e incómodo que Nos vamos a dar un paseo tuyo por Tarragona

Voz 46 38:40 mierda esperará Merche la que se iba a quedar con los niños homérica sexo algún rato de este camping me vuelvo loco te lo juro me vuelvo loco espera igual

Voz 37 38:52 estoy viviendo

Voz 27 38:54 ahora con la antena puesta no tengo ni idea de que estás habla

Voz 17 38:58 ay te importa quedarte con los niños esta tarde

Voz 27 39:00 ahora que soy un anciano no puedo hacer de canguro veinticuatro horas al día

Voz 1 39:05 si os dais cuenta sino haces el favor esta noche te invito aunque es que a cuál de Malta el que quieras hecho pasarlo bien niños del abuelo salvando

Voz 0277 39:15 le

Voz 49 39:18 en

Voz 1148 39:20 para Carlos y Mercedes del mayor lujo del mundo nada tiene que ver con el dinero lo único que le pidan a la vida es un poco de intimidad de cuando en cuando eso en sus circunstancias es bastante difícil de conseguir

Voz 21 39:36 Ian y me acordaba de lo que era pasear solos

Voz 3 39:38 yo he apagado el móvil no te digo más

Voz 8 39:41 oye te has dado cuenta de que juegan acompaña Carlitos todos los días que es un amor no es un amor hay tiene que haber algo que creéis que hacen bellas juntos no sé pero no me digas que no es raro no chico ya no le da importancia siempre se ha llevado muy bien con espías sí está ahí quién donde aquí de Terrassa no lo ven Juan esta señalan una mujer allí donde allí los padres de Carlos supongo que disimulé me meto debajo de la mesa que eso está actúa con normalidad seguro porque pensaba actuar supera normalmente

Voz 11 40:29 bueno qué casualidad como tú por aquí hombre fue tomando un refresco mira estos son Carlos y Mercedes los padres de Carlitos vaya a esta profesora si es un chico estupendo que andas Juan poniéndose al día nuevas tendencias educativas por favor por favor que debe sentar con nosotros y no porque que nosotros pensamos ya a que si Paula eso parece familiar mañana ya porque yo hoy no voy a cenar encantada Paula igualmente jadeos crees que está enamorado este

Voz 8 41:13 no sería la primera vez bueno siempre hay una primera vez para todos

Voz 1148 41:26 los días van pasando entre campen y en la playa entre nuevos amores y los amores de siempre hasta que inevitablemente llega el momento de regresar a casa a la rutina en definitiva a la vida real

Voz 5 41:41 venga ir recogiendo todos los juguetes que mañana tenemos que salir muy pronto que dice Chencho en adquiere me da igual que no quieras yo no he querido muchas cosas en la vida yo he tenido que hacerlas os he contado cuando una mujer me engañó en Marruecos por poco que es anécdota la pueden oír

Voz 3 42:00 lo cierto críspula

Voz 9 42:05 ostras casi dos mil tiene un juego de magia y le gusta

Voz 8 42:13 no te vayas mañana tengo que ir cuándo volverás a Madrid

Voz 1 42:18 podríamos encontrarnos a mitad de camino que hay entre Barcelona y mal

Voz 8 42:22 yo no sé que demostraba el mes que viene lo digo en serio yo también te voy a echar de menos pues habrá yo también te voy a echarte al menos mucho

Voz 1148 42:37 la menor juveniles no me digan que no es una escena tierna pero un momento un momento donde está el padrino es que lo tenemos en un restaurante de Tarragona sentado en una mesa delante de Paula pero que ven Miso estar cogiendo la mano

Voz 25 43:04 vente conmigo a Madrid en mi casa acabamos de sobra que no soy un mueble

Voz 11 43:15 ya sabes lo que quiere decir que vayamos poco

Voz 25 43:17 poco vale de momento puedes venir a verme vendré el fin de semana que viene vale lo voy de yo yo ya he tenido relaciones a distancia y se lo que es que es una mierda

Voz 11 43:38 tú quieres que me mudé a Tarragona Si me lo pides vengo eh podría montar una pastelería que sean loco

Voz 25 43:45 vamos paso a paso vale cuál es el paso que viene ahora pues ahora te acercas mucho rato ese paso menos se ha verde no

Voz 8 44:02 me

Voz 1148 44:27 y así acaban unas vacaciones que muchos de ellos recordarán toda su vida y acaban por cierto como lo hace todo en esta familia con prisas y a la carrera

Voz 31 44:38 por favor los viajeros

Voz 6 44:52 por favor

Voz 31 44:53 la inmediatamente a la puerta dieciocho repite

Voz 11 44:55 no

Voz 1148 45:08 llegamos al último episodio de nuestra historia tiene los mismos protagonistas pero transcurra unos meses después a las puertas de la Navidad en nuestra casa está apunto de Amanecer el último día lectivo antes de las vacaciones

Voz 3 45:26 arriba todo el mundo

Voz 8 45:31 se acaban las clases

Voz 0277 45:35 Boris

Voz 37 45:36 hoy malo malo hijo arriba vamos

Voz 16 45:41 por qué sube el vecino cuyos muerte el culo Chris puro abre la puerta

Voz 0277 45:49 ya con el juego de magia no brilló

Voz 5 45:54 pregunta la la vuelta el abuelo está en huelga de brazos caídos dejan voy a poner la radio villancicos lo por lo que más quieras villancicos no me gusta no hablemos

Voz 12 46:12 porque estamos dónde quieres que vaya

Voz 9 46:14 lo que dice Chencho creen que si eso dicho mamá Mi vida puede poner el móvil en silenció

Voz 8 46:27 pero no me entero del catalán tiene nombre se llama Jordi un nombre precioso pero tiene razón tu hermano con los villancicos de toda Bolivia tenemos bastante

Voz 3 46:39 claro

Voz 1148 46:49 es curioso cómo cambian la caída de una persona Juan sin ir más lejos Steiger reconocible lleva apenas cinco meses manteniendo con Paula una de esas como

Voz 1 47:00 a las relaciones a distancia

Voz 8 47:02 lo que son de los engorrosos viajes jugaban está feliz cual polvo en el escaparate las cestas de Navidad pero qué es esto tiene estas yo

Voz 11 47:12 pero si estos productos caducan percibo en las cestas hay que poner cosas que baila caducar este mismo año hombre pero es el año acaban una semana por eso precisamente para que la gente no tener remordimientos en comerlo todo deprisa así les da una coartada dicen o me lo como esta semana se pone malo psicología Jose me parece mentira que todavía no entiende cómo funcionan los entonces qué hago

Voz 8 47:32 mandaré ya me encargo yo Juanjo mira inquieta de algo para te entre los mensajes en el móvil me lo que pone propone no poder jugarlo que ocupadas sí claro son son de Paula dice

Voz 21 47:53 vaya porquería de estas luego dice hay falta bungalow inyecte coge algo de celofán esta noche me vuelvo

Voz 11 48:00 ahora regalo vale vale vale vale lo que hay que hacer leyendo mi móvil sorpresa

Voz 8 48:06 aquí acaba de yo me he cogido unas vacaciones así podemos pasar juntos las

Voz 11 48:13 Maidán Dios eso te da un poco de celofán en una bolsa anda

Voz 37 48:47 que sí

Voz 0277 48:49 si algo ha salido mal

Voz 26 48:59 por favor dinos Boyer también

Voz 9 49:08 pues algo sencillitas para grandes gastos bueno

Voz 0277 49:12 podemos comer macarrones con tomate

Voz 26 49:16 por

Voz 5 49:18 ahí quiere que como apoyo a la plancha hasta que me muera

Voz 9 49:24 hola Antonio papá mamá tengo una cosa para vosotros

Voz 17 49:28 para nosotros absorbe

Voz 32 49:32 es mi primer sueldo de buzoneo dos lo han dado hoy iba a comprar mi juego de reglas pero he pensado que prefiero que estéis en algo rico para la cena de mañana

Voz 1 49:41 Toni dijo no tenías que hacer esto cariño no se que no hace falta decir nada este chico eso de lo público

Voz 10 49:48 por su alcoba gamba con ese dinero igual ya no para una gamba por cabeza

Voz 27 49:52 los cedo la mía a mí a las gambas las cargas

Voz 1 49:55 te hablo pues yo me convenía

Voz 10 49:57 te lo presto a base para mí y me vuelvo

Voz 6 50:01 es

Voz 1148 50:15 la tarde del veinticuatro de diciembre el abuelo como tiene por costumbre se va con los pequeños a dar un paseo por la ciudad admiran las luces navideñas contemplan los escaparates y a eso de las siete de la tarde llegan a la Plaza Mayor

Voz 5 50:32 nos despiste y que hay muchísima gente aquí pero pudo os vais a aburrir con tantos puestos mira ahí bien de las figuritas del Belén vamos a acercarnos a ver a los Reyes hoy ya no tenemos tiempo críspula que tengo a mi carta aquí ahí está muy bien quedan dos semanas para Reyes todavía tranquilidad

Voz 0277 50:52 pero necesitan tiempo que tienen que buscar millones de juguete yo dice Chencho elfos

Voz 32 51:00 pero cómo puedes decir elfos antes que mama de verdad esta generación vuestra no lo

Voz 1148 51:09 en la casa mientras tanto se prepara ya la cena de Nochebuena al final Mercedes ha conseguido cuadrar la cosa para que toquen cinco gambas por cabeza ni una más ni una menos

Voz 9 51:21 ya puede parecer un detalle menor pero es una

Voz 1148 51:23 proeza que bien podría ser estudiada en las más prestigiosas facultades de economía

Voz 9 51:30 Adriano hola Paula has venido en el hola chicos hola hola Paula guapa que tú en esas bolsas granuja reconvertido no empecemos no empecemos que superior a mí no puede evitarlo

Voz 11 51:46 pasteles y turrones almendras Garraf apiñados pero al abuelo

Voz 13 51:49 mientras postiza como dónde está estaba además que ha llegado chef en la cocina

Voz 9 51:57 Paula Fonte cómoda que tengo cada unas cosas de la obra ya trabaja eran Itu Carlitos que como te van las clases

Voz 19 52:04 mucho mejor por lo menos ya se me alegró es gracias a ti no es verdadera TIC

Voz 10 52:11 ya está de tienes Dabo es cuidarla no sabes la suerte que tienes Mercedes que pasa jugando mi cocina por lo que más quieras nada que le el síndrome Arguiñano los está explicando todos cómo hacer las cosas

Voz 9 52:24 vamos estoy oyendo os parece ser pues va a ser tan ameno no fuera carne cocinas

Voz 1148 52:37 presten atención ahora porque lo que he estado a punto de suceder será recordado por todos los miembros de esta familia durante el resto de sus vidas nos encontramos en la Plaza Mayor donde como muy bien dice los vuelo

Voz 5 52:51 cada vez hay más gente

Voz 0277 52:54 no me está Amin

Voz 5 52:59 a ver a ver a ver vamos a un bar donde podáis y luego nos metemos en el metro que está haciendo tarde

Voz 8 53:05 era bien

Voz 3 53:10 he hecho lo cual cuánto hace que sea separó de nosotros

Voz 51 53:17 ya ya ya señora perdone no ha visto un niño pequeño como de estatura por aquí eso no no vaya Engracia violaciones

Voz 37 53:26 sí

Voz 5 53:29 el niño no se paro ex que no se pierda nadie

Voz 6 53:32 no

Voz 1148 53:47 en nuestra casa los demás miembros de la Familia permanecen ajenos a la tragedia que se desarrolla a sólo ocho paradas

Voz 9 53:55 esto no Carlitos pasan meses servilletas vale me esa puesta que es raro que el abuelo no haya vuelto todavía vamos ir sacando los platos fríos vale Mercedes has hablado con tu padre no me imagino que estará en el metro ya

Voz 8 54:10 mamá aquí

Voz 25 54:17 Days

Voz 17 54:21 qué pasa lo que estás diciendo estas diciéndoles que eres un inútil Fides que pasa mi padre que ha perdido Chencho la Plaza Mayor

Voz 1 54:30 por que hay parodias pero que ha hecho el aviso a la policía

Voz 17 54:35 esta histérico papá papás ha hablado con la policía

Voz 9 54:38 Antonio coge el coche y veta la Plaza Mayor recoge a la vuelve a los niños y los para casa voy Mercedes vamos a la policía dile a tu padre que les llamamos ahora desde el coche papá te llamo en un minuto escucha

Voz 10 54:49 mucha me joder te digo que te acabo en un minuto y sigue buscándole por Dios

Voz 17 54:52 coge un abrigo date prisa voy vale vale nosotras nosotras queremos aquí Carlitos tú también hijo si pasa cualquier cosa me llamáis inmediatamente

Voz 52 55:05 mida

Voz 1148 55:14 las comisarías no son un lugar donde uno quiera estar en ningún momento del año pero resultan especialmente desapacible Navidad

Voz 21 55:24 dígame dónde se ha perdido en la Plaza Mayor hace cuánto no es como una hora estaba con su abuelo el abuelo ha venido con ustedes no no no es mayor estaba muy nervioso deme una descripción del niño lo más precisa que puedan por favor para que que pasa que va a haber más niños de los años pérdidas por la zona fan

Voz 8 55:46 es un niño corriente medios rubio de ojos azules no habla todavía no es nada llorón al al contrario ríe por cualquier cosa hoy o llevaba puesto una brillito gris y un pantalón vaquero y una hay una gorra roja de producto

Voz 9 56:04 noticias blancas creo de su hermano críspula cuando se las pone como manda muy bien todavía puede esclarecer un poquito Zam voy yo a veces se tropieza con sus propios bienes

Voz 8 56:17 tranquila Mercedes

Voz 21 56:19 voy a movilizar a todas las patillas que estén en las que podemos hacer nuestros vayan allí busquen puentes más Seamus antes lo encontraremos

Voz 8 56:45 estamos aquí por fin cruzado hemos abuelos

Voz 32 56:50 sólo y Uni digas eso bueno

Voz 8 56:53 diciéndonos que le recogió podía haber pasa lo cual

Voz 32 56:55 que era bueno pero me ha pasado a mí no

Voz 1 56:58 para nada ya ni para cuidar de los nietos y me cago en la leche bueno bueno estate tranquilo pero cómo voy a estar tranquilo y si le pasa algo sirve si le pasa algo

Voz 10 57:14 no yo yo los abuelo llora

Voz 11 57:20 yo era yo os tengo de hecho yo creo que es pues es lo mismo

Voz 32 57:29 ahora vamos a sentarnos aquí vamos a esperar a ver si llaman vuestros

Voz 17 57:33 seguro que sí seguro que le encuentra me enseñó

Voz 37 57:41 sí

Voz 1148 57:42 la ciudad queda sumida silencio casi absoluto

Voz 9 57:46 mientras el padre

Voz 1148 57:48 no las mesas entre familiares y amigos Mercedes Carlos Jubany Paula siguen buscando a Chencho por las calles altas

Voz 8 58:02 Mercedes que pasa sedes mallado Cariño estoy bien estás manca vamos a parar el momento hay una cafetería abierta no quiero parar quiero comprar Chencho es mayor no vas a poder buscarla Mercedes claro que vamos a volver a verlo tomamos un café y seguimos vale pero un minuto vamos venga

Voz 1148 58:31 pero dónde está Chencho realmente bien ha llenado el momento de descubrirlo estamos a sólo cien metros de ese bar en un quinto piso con vistas a la Plaza Mayor aquí vive un matrimonio aunque en estos momentos contemple encandilado un pequeño de apenas dos años

Voz 25 58:59 no entiendo nada pero prefiero que no comiencen

Voz 1 59:05 sin ir Canillas porque tenía

Voz 25 59:08 a ver qué vamos a hacer con lo hemos encontrado en la calle es una señal sí puede ser pero que lo que

Voz 1 59:19 esta claro que lo han abandonado mira cómo va vestida esas zapatillas son vigésima se quedan pequeñas te han dejado en mitad de la plaza aprovechando el tumulto eres de Chris que sueñen cuántos llevamos buscando un hijo cinco años bueno pues ya lo tenemos ya está aquí en casa

Voz 17 59:37 qué dice este bien

Voz 19 59:39 dice casa yo estoy de acuerdo

Voz 8 59:48 esta noche de un solo miembro de nuestra familia ha pedido

Voz 57 59:52 sí

Voz 1148 1:00:08 llega el veinticinco de diciembre día de Navidad más triste que jamás ha vivido esta familia

Voz 1 1:00:15 papá mamá ahora lo habéis encontrado no en contra no hay por Dios la policía no ha pedido que descansó un rato está metido sabemos que no está en ningún hospital la policía cree que se asustó que se escondió en alguna parte que se queda dormido Si vamos nosotras a buscarle un rato

Voz 58 1:00:37 ya abre yo

Voz 13 1:00:40 familia y me acabo de enterar me lo habría ido explayándose del primero OAC que ha pasa que ha pasado cómo estáis mal gustado estamos más escucharme que tres coma propuesta motu propio a ver qué os parece mi hermana trabaja la televisión autónoma es presentadora no Sessions lo había referido en alguna ocasión bueno que me ha parecido de conveniencia avisar la del desaguisado y me dice que si si queréis os puede hacer lo que viene siendo una entrevista esta misma tarde en televisión en directo directo si bien vivo con el objetivo me dice mi hermana que de estas cosas es una inminencia de movilizar todo lo que pueda ser movilizaba le no sé cualquier cosa es bienvenido ahora mismo tiene que se Gustavo que vamos yo también oye esto Penta veinte la ya por entonces para vaya haciendo en contacto con vosotros

Voz 1490 1:01:30 lo que quiero es que es ahora necesito que me voy a salir de acá su momento me tienes que cubrí adónde vas comercia a ver a los Reyes Magos

Voz 1 1:01:43 no sé si he perdido

Voz 1490 1:01:45 por eso mismo ellos son magos de verdad si alguien puede hacer que Chencho aparezca Stone pero me

Voz 8 1:01:52 eso no pillan a que mucha prisa

Voz 5 1:02:01 la planta cuatro

Voz 1148 1:02:07 los centros comerciales templos modernos donde adorar a los nuevos dioses las hamburguesas las zapatillas de marca los teléfonos inteligentes las películas de superhéroes sólo en Navidad se hace un pequeño hueco para la adoración de parejas de graves como es el caso de los Reyes Magos

Voz 1490 1:02:27 hola Ésta es la cola para me dejas pasar es una emergencia es que es una emergencia que con la cola es que es una emergencia allí vale vosotros lo habéis que

Voz 3 1:02:54 hola rey Gaspar

Voz 10 1:02:58 no puedo esperar es muy urgente en otro momento es que no tengo carta bueno dice pero ya no sirve

Voz 1490 1:03:07 por favor necesito que me ayude que te pasa es que resulta que Cherie Schumi a mano pequeños ha perdido dos años y ayer por la tarde y mi abuelo pero no es por su yo si su hermano mayor y tenía que vigilarlo pero estaba enfadado porque yo quería venía mi abuelo quería entonces me enfadé de mirar a Chencho perdió culpa mía como tengamos

Voz 11 1:03:35 ni de bonito nombre a mí no me parece que sea culpa tuya

Voz 1490 1:03:40 sí que lo voy censos opa pero tu bolsas de que aparezca a que si en el mago yo es que todavía no es el truco aunque practico mucho pero seguro que tus si este año no quiero ningún juguete sólo quiero es que Chencho vuelva

Voz 37 1:03:55 no no sé si voy a poder Raúl por favor por favor

Voz 8 1:04:01 muchas gracias Gaspar venga hasta luego que se pasaba ese niño está bailando este Curro está muy mal pagado tío

Voz 11 1:04:16 vamos a apartar esta cámara de aquí antes de que alguien se tropiece

Voz 1148 1:04:19 hemos mencionado antes las hamburguesas las zapatillas y los teléfonos pero sí hay una deidad contemporánea a la que todos brindamos adoración

Voz 8 1:04:29 esa es la televisión que la televisión no sea capaz de conseguir

Voz 11 1:04:36 soy la familia de Lillo verdad si los tres os maquillado ya para maquillajes estamos nosotros deja con queráis venga vamos ellos llevo con la presentadora Carla Ésta es la familia de niños desaparecidos

Voz 17 1:04:51 seis los vecinos de mi hermano sí muchas gracias por venir no gracias por por por esto a ver si sirve para algo ojalá que sí

Voz 8 1:04:59 tenemos que hacer es muy fácil ya una introducción

Voz 17 1:05:02 muy pequeña y luego de paso para que digáis lo que queráis vuestra Cámara es esa la que tiene tres si quieres decirle algo a la gente que está en sus casas miráis a esa cámara vale

Voz 11 1:05:12 está ayudando a Granados atentos salimos de public

Voz 37 1:05:15 cinco cuatro tres

Voz 19 1:05:27 seguimos en la tarde contigo ahora con un tema completamente distinto un tema dramático ayer veinticuatro de diciembre un niño de dos años desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho Alonso y apenas sabía hablar fue visto por última vez en la Plaza Mayor en compañía de su abuelo y cuatro de sus hermanos tenemos con nosotros en este estudio a Mercedes Carlos padres de Chencho su padrino Juan buenas tardes hola buenas tardes hola no puedo imaginar lo que estáis viviendo Han pasado casi veinticuatro horas desde la desaparición del pequeño Chencho y seguí sin ninguna noticia si no se quiere decir que no ha perdido es muy chiquitín todavía

Voz 17 1:06:13 estamos desesperados nosotros pedimos les rogamos que Ángela que si alguien lo ve que avise por favor por favor si alguien leve que nos llame que llame a la policía ya no sabemos qué más hacer Chencho Chencho corrige

Voz 11 1:06:37 con ustedes casi no podemos hablar si alguno de ustedes sabe dónde están nuestros Chencho por favor que lo diga ellos sus padres yo también que soy el padrino todos sus hermanos el abuelo

Voz 8 1:06:52 bueno que somos muchos impedirlo

Voz 1148 1:06:58 volvamos ahora a la casa donde está Chencho

Voz 1 1:07:03 que parece que le gusta el juguete deberíamos ponerle un nombre que parece que lo que no se explica Daniel no sé yo creo que sí pues yo creo que lo que propones no sé algo más sonoro vamos me llevo no que si alguien se lo ha llamado a la televisión sube el volumen

Voz 59 1:07:27 si alguien ve que nos llame que llame a la policía ya no sabemos qué

Voz 1 1:07:30 más hombre dijo

Voz 9 1:07:37 era pues ya pagaría

Voz 1 1:07:39 casi no podemos

Voz 60 1:07:43 mira lo que has hecho preferidas que se dice gritando mamá

Voz 29 1:07:48 que sí

Voz 60 1:07:49 no lo vamos a olvidarnos de lo que hemos hecho

Voz 29 1:07:52 sí pero no lo voy a olvidar no lo han abandonado se ha perdido me da igual llegó a nosotros es una señal has visto su madre está destrozada con quien Cary más contumaz pájaros no nos lo podemos quedar no podemos hacer eso espero espero

Voz 11 1:08:10 piensa en piense en lo que estamos renunciando no hay nada que pensar

Voz 8 1:08:17 sí sí quiero informar

Voz 61 1:08:27 el mismo

Voz 62 1:08:32 creímos que piel informativos noticia de última hora

Voz 63 1:08:37 yo he Alonso el niño desaparecido hace veinticuatro horas en el centro de Madrid ha sido hallado muy cerca del lugar de su desaparición según fuentes de la Policía el pequeño que se encuentra en celo

Voz 8 1:08:49 a tu Chencho podido Mercedes blindado ustedes saben que le han dado una muchísimas muchísimas gracias de nada sólo hemos cumplido con nuestra obligación

Voz 29 1:09:13 sí

Voz 8 1:09:14 me he bañado espero que nos importa no gracias gracias miran toman estos vales mucho pero detalle

Voz 9 1:09:23 el cuarenta por ciento de descuento en todas mis pastelerías durante un año ahí lo

Voz 11 1:09:26 aquí un sesenta por ciento ponen sesenta mineros es lo Vega Mier tienen un vuelven a ver lo vamos a tener en cuenta ni participa bien

Voz 8 1:09:39 ya claro

Voz 39 1:09:41 eh

Voz 1148 1:09:45 yo se la noche del veinticinco de diciembre todos los miembros de nuestra familia agotados pero felices pueden por fin cenar en

Voz 8 1:09:54 no una misma mesa

Voz 9 1:10:00 buena checos tranquilidad por favor Luisa lo puedes apagar sonido enterase nadie es que estábamos súper preocupado por Chinchón guapa puedo coger vale pero date prisa