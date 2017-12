Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho

Voz 2 00:02 bares Su Majestad pues estaba eso

Voz 3 00:05 cuando aventuró que los asuntos con el nuevo Pontífice no han ido tan bien como preveíamos

Voz 2 00:13 echó de su ridículas sacristía rey de Francia lamentó estas noticias Majestad pero hay que deshacerse de esos templarios como sea monjes con dobles son implacables tienen el dinero tienen el Vaticano pese haber regalado Jerusalén a los musulmanes también conservan la simpatía de los franceses será imposible acabar me permitís una sugerencia siempre que sea una solución recientemente

Voz 4 00:38 nuestros servicios secretos en Toulouse nos han hecho llegar un informe sobre uno de los reos de la prisión de acné

Voz 3 00:43 asegura tener secretos sobre los templarios secretas de quién se trata un desertor de la Orden

Voz 4 00:49 a no esta claro según la información de la que dispongo Se trata del antiguo prior del peritaje culta el esquí no Floriano fue condenado a muerte por ciertos asuntos el caso es que logró escapar y cruzó los Pirineos buscando el favor del Reino de Aragón pero no debió de tener suerte porque regresó le volvimos a coger

Voz 5 01:06 ahora está en la prisión de acné era tener información sexys

Voz 6 01:17 bienvenidos a Ser Historia

Voz 0772 01:18 ya el mundo de los templarios quizá uno de los enigmas históricos más grandes de la humanidad localizado en la Edad Media del que se han dicho realmente muchas barbaridades pero que siempre siempre parece que trasciende ese poso de irrealidad elementos más increíbles no que la han convertido a lo largo de casi mil años desde que desaparecieron como digo en la Edad Media hasta nuestros días en uno de esos referentes de esos ecos donde mucha gente se ha querido ver reflejada el Cronovisor de este programa va a estar dedicado precisamente a los templarios a los Caballeros Templarios no trataremos con Jesús Callejo con una corona ficción de nuestra compañera Mona León pero habrá muchas más cosas en el programa de hoy hablaremos de los Tercios de Flandes hablaremos también de una maravillosa exposición que podemos ver en el Museo de Prehistoria de Valencia dedicado al mundo de los Iberos en concreto todo alrededor de una figura increíble el vaso de los guerreros en el último bloque después de las tres de la mañana a las dos en Canarias hablaremos de uno de los acontecimientos que el próximo año seguramente va a cubrir muchas portadas de la prensa mundial la inauguración del nuevo Gran Museo Egipcio hija Alba yo no creo que hoy se inaugura en dos mil dieciocho pero al menos ellos lo vaticinan lo están anunciando así nosotros hemos estado allí en las nuevas instalaciones del Gran Museo Egipcio de El Cairo y queremos compartir con todos vosotros con todos ustedes lo que Nos han contado soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a nuestro programa intentaremos hacer como siempre un poquito más de Historia comenzamos

Voz 8 03:06 a SER Historia y las redes sociales en Twitter arroba a SER Historia en Facebook Ser Historia

Voz 0772 03:17 para Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 9 03:20 qué tal Nacho Ares gracias

Voz 0772 03:22 gracias sí de nada voy hoy tenemos un tema realmente que yo sé que eres un verdadero experto que lo conoce es de cabo a rabo no solamente su implicación en la Historia de España sino en otros perfiles de de del continente y además bueno y quién sabe si América

Voz 9 03:40 la Virgen sale bueno saldrá saldrá a colación América ya lo verás lo crudo Comas de Cabo más queda rabo porque me apellidos Jesús Callejo Cabo

Voz 0772 03:51 pero el lo comentaba un poco en la introducción eh hay mucha leyenda no alrededor demasiado bien si yo creo

Voz 9 03:59 que eso es lo que crea por una parte fascinación y entrega misterio alrededor de esta orden de los templarios grande tiene la vigencia de doscientos años pero que doscientos años porque al cabo de estos dos siglos acumularon sobre ellos muchísimas cosas riquezas fama injurias herejías procesos ir todo eso pues como te puedes imaginar ha generado un Calpe cultivo para que los templarios a pesar de que oficialmente fueron disueltos en el siglo XIV se haya seguido hablando no durante todos los siglos es verdad que se reactiva mucho más en el siglo XIX ya al siglo XX con novelas con ensayos donde se habla precisamente de aquellos aspectos oscuros esos cabos sueltos que quedaron alrededor de la Orden del Temple es decir

Voz 10 04:45 que se disuelve que que injurias calumnias se les atribuyeron por qué generaran tanta envidia es verdad que tenían al

Voz 9 04:56 un tesoro es verdad que tenían algún secreto inconfesable paro pues todo eso en el siglo XIX se reactiva ingrata estamos en el siglo XXI hoy por ejemplo pues estamos hablando de este tema

Voz 0772 05:06 estamos hablando de los templarios si te parece Jesús vamos a comenzar nuestro coronó Cronovisor escuchando la crono ficción que nuestra compañera Mona León ha preparado sobre la historia de esta orden debilidad

Voz 11 05:19 la escuela no ficciones de seis

Voz 12 05:22 estos días

Voz 1594 05:54 a veces para comprender cómo hemos llegado aquí y ahora porque tenemos las sociedades que tenemos o de qué manera creemos en lo que creemos hay que irse muy atrás durante mucho tiempo en nuestra Historia creerlo ha sido sólo una cuestión de convicción también era una cuestión de miedo o de adecuación la creencia religiosa de cara a la sociedad ha sido un Occidente una moneda de cambio durante casi toda su historia y contra ese creer social se han levantado durante siglos las voces del cree el individual los principios la ideología la paz interna al fin que a veces muchas veces enfrenta a la persona contra la sociedad hasta sus últimas consecuencias

Voz 3 06:36 el último le el último templario

Voz 12 06:40 son los principios los que marcan una vida rectitud el primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma yo ya que demoler último Gran Maestre de la Orden del Temple los hoy de la mía cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo sólo yo habré responder por mis actos son mis palabras aún no está muerto ya los templarios somos soldados de Dios y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo tomamos los votos de pobreza castidad y sólo obedece hemos al Sumo Pontífice estos son nuestros principios de dos siglos hemos emprendido con ellos las cruzadas más grandes de toda la Cristiandad sin embargo hasta las catedrales más sólidas estremecen cuando la tierra tiembla

Voz 0295 07:30 cuando me convertí en Gran Maestre me propuse recuperar Tierra Santa ante el avance inexorable de los musulmanes

Voz 12 07:37 bajo mimando Reconquista mujeres salen pero en apenas dos años los Nos volvieron a echarnos al mar

Voz 1594 07:44 en los últimos tiempos estado de nuestra parte o quizás vosotros no habéis estado de parte de Dios

Voz 12 07:50 sí eso es más probable la verdad es que mi suerte de hoy empezó a decidirse hace siglos tras la primera cruzada entonces fuimos bendecidos con generosos donativos Nos convertimos en la caja de caudales de la cristiandad los ricos nos dejan sus joyas como depósito nosotros prestamos el dinero con intereses bajo amenaza de embargo

Voz 1594 08:12 desbanque banqueros con votos de pobreza curiosa combinación

Voz 12 08:15 así es como la avaricia ha corrompido nuestra sagrada misión de llevar la cruz al Santo Sepulcro Nos hemos creado enemigos en toda Europa y entre todos ellos son los reyes los que más nos odian especialmente el de Francia Felipe IV al que llaman el hermoso yo entonces no lo sabía pero hacía tiempo que éramos la día a nadie su resentimiento los planes contra la orden contra mí comenzaron hace nueve años el cinco de junio del año mil trescientos cinco de Nuestro Señor después de la proclamación del Clemente

Voz 15 08:58 a Felipe IV

Voz 2 09:04 Su Santidad ha sido una ceremonia memorable francés se felicitan por vuestra nombramiento al frente de la Iglesia católica podéis levantarnos Majestad me felicitaron ha sido la voluntad de Dios en ese caso permitir mecer que Dios haya escuchado mis plegarias tan al pie de la letra Ike hayáis decidido tomar el nombre de Clemente que ir de firme Clemente quinto habéis tomado ya alguna decisión que Francia lleva saber

Voz 0295 09:31 emitido la orden la Colegio Cardenalicio incluyendo el nombramiento de los nueve cardenales que me perdisteis todos franceses secta

Voz 2 09:39 pero me gustaría hablaros de las órdenes militares bajo mando Vaticano hospitalarios templaria si teutones quiero que las unifica es

Voz 16 09:47 presionada por las órdenes militares

Voz 2 09:49 con qué propósito evitar duplicidades incómodas habrá que rescindir de algunos altos puestos pero os prometo que no será demasiado bien

Voz 0295 09:57 en el Gran Maestre de los templarios no lo permitirá

Voz 2 10:00 ya Escanciano anciano con principios dejadme Rami Jos ahorrarse ese mal trago necesitéis el control de los templarios y de los teutones y me valido hará el resto ha desde París

Voz 0295 10:10 majestad de ningún modo puedo acceder a lo que me pedís ya habéis expoliado a los judíos y a los lombardos ahora también queréis esquilmar a mi ejército

Voz 2 10:18 maldita sea ahí porque si no habría estado diez años maniobrando por su sotana en la sombra de no ser por no habría llegado ni el arzobispado de Burdeos dejar de poner pegas y concentrados en vuestra misión

Voz 0295 10:28 de quién defenderá a la Santa Sede sin los templarios quién luchará por Jerusalén tampoco es que hayan hecho el mejor de los trabajos luchando por ella está habéis perdido el juicio no aceptaré vuestras exigencias que queréis que los cardenales me maten mientras duermo guardias como que guardia Su Majestad tiene asuntos pendientes en Francia asegura que tiene todo lo necesario para llegar en condiciones a su testimonio esta reunión no ha terminado nuestro poder tiene un límite Su Majestad que tenga algún buen

Voz 15 11:00 eh

Voz 12 11:05 esta vez el Papa si había mantenido de nuestra parte pero Felipe IV no lo iba a permitir por mucho tiempo la pervivencia de su reinado dependía de ello las deudas de la Corona eran de dimensiones bíblicas y el Rey entendía que la solución a todos sus problemas pasa por controlar a los templarios zonas bien So de nada pero para hacerse con nuestros bienes necesitaba quitarnos de en medio

Voz 1594 11:28 llegaba la hora del trabajo sucio para que están los validos en la corte francesa ya sabes que nada se hace sin el beneplácito de Iker Módena hogares

Voz 2 11:39 con los caballos de esfuerzos sus Kirmen no Bared Su Majestad os estaba esperando

Voz 3 11:48 aventuró que los asuntos con el nuevo deportivo dice no han ido tan bien como preveíamos

Voz 2 11:53 salí alimaña con faldas echó de su ridícula sacristía cubrir estas precios Majestad pero hay que deshacerse de esos Templarios como sea pesos monjes con doble sin cables tienen el dinero tienen el Vaticano iPS haber regalado Jerusalén a los musulmanes también conservan la simpatía de los franceses será imposible acabar con majestad me permitís una sugerencias siempre que sea una solución recientemente

Voz 4 12:19 en nuestros servicios secretos en Toulouse nos han hecho llegar un informe sobre uno de los reos de la prisión de acné

Voz 3 12:25 asegura tener secretos sobre los templarios secretas de quién se trata un desertor de la orden no esta claro según la información

Voz 4 12:33 la que dispongo Se trata del antiguo prior del persigue el esquí no Floriano fue condenado a muerte por ciertos asuntos El caso es que logró escapar y cruzó los Pirineos buscando el favor del Reino de Aragón pero no debió de tener suerte porque regresó le volvimos a coger ahora está en la prisión de Agné y asegura tener información sensible sobre los templarios

Voz 2 12:53 qué qué demonios estáis esperando partido ahora mismo hacia esa prisión y averiguar que sabe por supuesto hasta quiero que os lo cuente todo recurrir a los medios que hagan falta ir deprisa el Gran Maestre continúa en Chipre es la última información que tenemos de él porque estado investigar de ser reavivó el auto antes o después ese viejo tendrá que dejarse caer por Francia no dejemos pasar la oportunidad de echarle el guante si majestad

Voz 1594 13:18 y aquí es donde vuelve a entrar Tour ya

Voz 12 13:25 efectivamente yo había estado en Chipre pero regrese a Francia para formar un nuevo ejército durante mi estancia en París falleció la Condesa devalúa cuñada del Rey como Gran Maestre yo estaba obligado a acudir a su funeral en la isla de las Tchité junto al Sena cuando me acerqué al Rey no sospecha lo que tramaba contra mí con el cómo ibas a sospechar

Voz 1594 13:47 pero cuida se acerca

Voz 12 13:50 Su Majestad Maestre os doy mi más sentido pésame

Voz 2 13:54 Nos hacía en Chipre cuando habéis llegado hace unas semanas

Voz 12 13:58 como sabréis el Sumo Pontífice ha convocado una nueva cruzada así que durante los próximos días podréis duermen las iglesias reclutando a valientes jóvenes franceses llenos de fuerza de Soccer todo PC

Voz 2 14:10 sí nombras con principios aunque también hay que disponer

Voz 12 14:12 la financiación ustedes Rey ya sabe lo costosa que resulta la logística militar

Voz 1594 14:17 ya que esta tierra es momento de la reina

Voz 12 14:20 culpe a Su Majestad por momento olvidé

Voz 2 14:22 no os preocupéis soy muy consciente de las abultadas deudas que tengo pendientes con vuestra

Voz 12 14:27 pundonor no era mi intención nadie pone en duda que la corona francesa cumplirá con

Voz 17 14:31 sus obligaciones como siempre una secta si se aunque disculpe Alteza sí

Voz 1594 14:37 como solicitó le hago saber que su valido ya ha regresado de la prisión de Agné hacerle pasa iré enseguida Gran Maestre mis deberes me reclaman aunque la claro claro aparte de infantil y caprichoso no lo encuentras un poco raro hoy al Rey

Voz 2 14:51 si me permitís una sugerencia Monsieur Mollet yo no me apresurar haría en formar su ejército de cruces rojas disfruta de los placeres de Francia Tierra Santa seguirá allí para cuando queráis reconquistar

Voz 3 15:04 ya tendréis tiempo de expiar tantas décadas qué quiere decir eso Monsieur

Voz 12 15:10 aquí pasa algo ya era jueves doce de octubre las enigmáticas palabras del Rey cobrarían todo su significado en apenas veinticuatro horas pero hasta entonces como ya he dicho yo no sabía nada de los planes que Dios había diseñado para mí o para mí orden

Voz 2 15:36 los que nuevas me traían me habéis podido hablar con ese prior criminal

Voz 3 15:40 Su Majestad el tales que no Floriano parece que ha hecho migas durante su reclusión en la B con un desertor del Temple un renegado que le ha contado su algunos vicios de la vid seguimos gestada perejil Sofía Satanás mismo asegura que en las sesiones de iniciación los caballeros obligan a los vicios a renegar de Jesús y a escupir teorizar sobre el crucifijo orgías homosexuales adoración de ídolos cesó cierto caso importa Su Majestad el Rey que está dispuesto a ceder no su confesión a cambio Tutto ya de EE

Voz 0772 16:15 decidme como jurista que soy mis que hay suficiente mate

Voz 2 16:19 el para forzar al Papa a abrir un proceso contra los templar

Voz 3 16:22 siendo honesto creo que sería conveniente que la Inquisición se encargara de arrancar unas cuantas confesiones más los propios templarios

Voz 2 16:29 no no inquisición es muy lenta y Francia no puedes

Voz 0295 16:33 yo no tengo más que Ceuta

Voz 3 16:36 tiene que hacerse ya os sugiero majestad que dejéis que la Inquisición haga su trabajo entre tanto podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la Corona comiencen a excitar a sus parroquianos en pocas semanas todo el reinos estará demandando que precisa los templarios que confiscar sus bienes si bien pensado

Voz 2 16:56 lo dejo en vuestras manos no Garel haced lo que haya que hacer y mantenerse informado no me falléis el Reino de Francia y vuestro futuro en esta corte dependen de esto

Voz 17 17:07 no haré Boon Sus Majestades

Voz 19 17:15 nada hay tan veloz como la calumniar ninguna cosa más fácil de lanzar más fácil de aceptar ni más rápida en extenderse

Voz 20 17:23 Cicerón y su manual básico de la difamación sí señor el valido del Rey estaba en lo cierto aquellas pulgas falsedades se extendieron como la pólvora entre los franceses la furia del pueblo estalló en la cara durante una sesión de reclutamiento en una iglesia de Saint Denis desde el púlpito yo recitaba el código templario ante los jóvenes allí congregados les explicaba que ser soldado del Temple es una forma de vida quiénes son soltados del Temple Soldados de Dios

Voz 0295 17:52 deben conducirse con humildad ser los más calurosos y hacer promesas de obediencia pobreza y castidad

Voz 21 18:01 vida nuevo ido bien alguien tiene alguna pregunta

Voz 22 18:06 ya lo sabemos todo sobre vosotros y vuestros vicio

Voz 21 18:09 que que ha dicho no sé de qué me ha sido para

Voz 23 18:20 no me gusta hermanos por favor

Voz 2 18:24 esto ejerza doce salde

Voz 24 18:25 me siete Moré el nombre de su majestad el buque detenido quién los ordeno Su Majestad el Rey aforado

Voz 12 18:34 solo el Papa puede tener un templario

Voz 24 18:36 violado una ley sagrada irrumpiendo así en una iglesia

Voz 12 18:44 entonces lo entendí todo el ring no reconocía la autoridad del Papa él se consideraba Asimismo el ministro de Dios el John estaba en sus manos hasta dos mil templarios fuimos apresados en Francia en un solo día era el trece de octubre de mil trescientos siete Viernes de administración el mundo recordará por siglos esta fecha como la aciaga tifus

Voz 25 19:22 siete años han pasado desde aquel día horrible siete años encerrado esperando la muerte mientras hay poder el CES reemplaza uno condena Mis hombres a la prisión de proximidad o a la hoguera a menos estas encerrado en la torre del templo te calmó es su majestad

Voz 2 19:41 los acerca según quisimos buenos días Gran Maestre el Rey de Francia creo que aún que me pregunto es correcto seguir llamándose Gran Maestre al fin y al cabo el Sumo Pontífice disolvió vuestra Sagrada Orden

Voz 0295 19:56 seguiré siendo el Gran Maestre de los templarios hasta que el Santísimo me reclama

Voz 2 20:00 en cuanto a tiro puesta resistencia siete años entre estas paredes quién lo diría con vuestra edad por cierto tengo pensado hacer un viaje al castillo del Temple en Ponferrada en el Reino de León sí me gustan las vistas creo que lo compraré consagró templaria claro

Voz 12 20:17 Víctor

Voz 0295 20:18 esos bienes son para la Sagrada reconquista de Jerusalén

Voz 2 20:22 así lo estima que los usuarios para costear los vuestros vicios el Papa no podía creerlo el ojito derecho de la Iglesia investigado por herejía isótopo pero por fin abierto los ojos la Inquisición le presentó más de un centenar de confesiones de templarios reconociendo lo todos hasta el último detalle lógicamente no le queda otra que aceptar mis argumenta

Voz 0295 20:42 esas confesiones fueron hechas bajo tortura

Voz 2 20:45 un soldado de Dios que imita los pasos de Jesucristo jamás reconocería a delitos tan graves ni siquiera bajo tortura pero bueno para eso estamos aquí inquisidor bate lo al potro que el foto no no no no no no os explicaré cómo lo haremos os haré una serie de preguntas si vuestra respuesta escuálida de daremos un descanso al inquisidor pero si falla en ese caso me temo que tendremos que hacerle trabajar un poco de esa enorme rueda hace un favor a vos mismo y no hagáis que gira eso mismo dijeron vuestros caballeroso soldados y ahora son sólo cenizas primera pregunta confesó la gloria de Dios haber pisoteado la y haber ordenado y escupido sobre la imagen de Jesucristo nuestro Señor sino darte inquisidor

Voz 15 21:35 con pensáis Porta Cross

Voz 2 21:36 de Dios chaperos entre cábalas ahí a las prácticas obscenas prohibidas por Jesucristo nuestro Señor

Voz 15 21:44 Jack con pesar Ponta gloria de saber calificado a Jesucristo de falso profeta que haber formulado raciones a falsos ídolos Artist saltador inquisidor no tenga piedad con este ERE Jazz por favor te va a matar de Navas hizo Boliden traspasado hace pares

Voz 2 22:08 tenga la rueda confiesa el señor Gran Maestre todos los pecados de los que Celia

Voz 26 22:14 acusan no sé bien pero terrible que por favor

Voz 2 22:25 veía no era tan difícil inquisidor hemos terminado

Voz 27 22:30 has hecho bien

Voz 2 22:31 qui quién Monsieur le os ver en el juicio

Voz 0295 22:46 alguaciles hagan pasar al acusado

Voz 6 22:53 la calma Yáñez quién sabe si aún puede salir de esto

Voz 26 22:56 Monsieur Jacques de Mollet vigésimo tercer y último Gran Maestre de la Orden de los templarios disuelta en mil trescientos doce por la bula exclama antes por la gracia divina este tribunal Se ha reunido hoy para escuchar a viva voz Che su confesión de unos hechos muy graves el señores piadoso del mismo modo este tribunal se compromete a ofrecer tanta clemencia como

Voz 28 23:19 colaboración por parte del acusado que ya

Voz 26 23:22 ha hecho su confesión Monsieur Jack de mole confesa ante Dios ser responsable de los delitos de herejía satanizan hoy sodomía Monsieur de mole habéis escuchado mi pregunta si confesaba entonces ante Dios no retracto

Voz 15 23:41 entonces

Voz 1594 23:41 o sea que estás haciendo te condenaban de quemarán en la hoguera

Voz 0295 23:45 ven todos los días de vividas sólo he conocido una guía Dios l consagrado Mi vida porel me debatido en numerosas batallas

Voz 12 23:54 jamás cometí ni uno solo de los pecar

Voz 0295 23:57 dos de los que vi mantenía Buzai jamás los aceptaré sólo Dios es capaz de juzgar me solos son juicio importan rechazó Highsmith misericordia proclamándose inocente cuando ya sabían reconocido culpable va enviase sumará a la lista dio Paisaje con la que arrastráis a los templarios a su erradicación de aniquilar a mis hermanos ya se ha encargado el Rey con la connivencia de la Santa Iglesia vuestra no es asunto vuestro sobre la mía de Citi yo soy un soldado no un criminal abrazarle la muerte como Jesucristo nuestro Señor aceptó la voluntad de su padre sí sea por la autoridad que me ha sido alteridad

Voz 15 24:42 el tribunal ha condenado al paso

Voz 0295 24:56 en esas condiciones de Mollet que Dios sea Pia de Desigual

Voz 17 25:03 te dan la vida

Voz 15 25:14 y tú iglesia para encarar nuestra

Voz 3 25:36 aquel diecinueve de marzo de mil trescientos catorce las cenizas de mi cuerpo se elevaron sobre París para ascender al reino de los cielos en el plazo de un año mi profecía se cumplió el Rey el Papa en contra

Voz 12 25:50 con la muerte a los pocos meses castigo

Voz 3 25:52 no no eso es un hecho Mi nombre fue hecha

Voz 20 25:55 el último Gran Maestre de la Orden del Temple fui el último eslabón el último cruzando nunca volverán a abrirse Mis ojos para ver la luz del sol pero confío en que se abrirán para mirar una luz aún más cegadora descansa en paz con Mali

Voz 30 26:20 no

Voz 3 26:22 en este crono ficción han participado Francisco Rojas como Jack The mole Oscar Gómez como el Rey Felipe IV de Francia Rafael de la Rica como papa Clemente tinto Roberto Cuadrado como Guillermo de no y las voces invitadas de Alex Otegi Pablo Arévalo y Fermines guste guión de Alejandro Silva y Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan Ochoa producción Fermín Agustí realización y diseño sonoro Alejandro Otegi Mona León Siminiani dirección Mona León Siminiani este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 0772 27:13 Jesús como una máquina del tiempo eh meterse en este mundo de los actores recreando el el espíritu y los momentos tan intensos de la historia que que nos lo dice mucha gente no a través de las redes sociales a través del correo electrónico especialmente por Twitter arroba SER Historia por Facebook que SER Historia los comentarios que hacen de de la genialidad del cuadro de actores de esta casa los guiones maravillosos de Mona León en este caso de Carmen Socías para recrear estos momentos de la de la historia yo creo que han dado en la tecla dado en la tecla perdona

Voz 9 27:49 con la tecla además casi casi el tono es del siglo XIV es que lo recrean perfectamente esa ambiente duro difícil por el que pasa la orden Templaria en el momento que hemos escuchado esta opción por

Voz 10 28:01 ese es el declive

Voz 9 28:04 a las glorias ya estaban pasadas y a partir de ese momento es cierto que se generan pues muchísimas controversias es como a río revuelto ganancia de pescadores todo el mundo lobos apunta decir querer unos farsantes que éramos herejes que era unos de amoniaco etcétera etcétera no lo del árbol caído todo es leña bueno pues yo creo que ha quedado muy reflejado en esta afición también un poco el ambiente que se vivía en esa época en ese momento de mil trescientos siete

Voz 0772 28:28 bueno estoy abriendo aquí el el portátil teclado para nuestro Cronovisor que en esta ocasión que fecha nos propones Jesús

Voz 9 28:36 pues bueno una fecha emblemática para la orden del Temple que sea citado en esta coronó afición pero con nosotros lo vamos a derivar a otro acontecimiento que ocurre en esos instantes estamos hablando de la madrugada del trece de octubre de mil trescientos

Voz 33 29:01 es

Voz 6 29:04 adelante Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 34 29:12 no

Voz 17 29:30 son lugares emblemáticos de la historia de los templarios totalmente totalmente emblemático pero primero estamos a la orilla del Atlántico para hace mucho más frío que estuviéramos por ejemplo su puerto de Marsella o Collor que también tenían su sus barcos en el Mediterráneo pero en este caso nos hemos acercado aquí porque aquí se está produciendo algo importante hayan recibido chivatazos sabe perfectamente que van a ser apresado sabe que hay una también cursada del Rey Felipe IV el Hermoso sabe que el papa Clemente equipo está implicado alguien les abisal no saben muy bien pero puede suponer no que ayer precisamente de la Santa Sede porque ellos sólo obedecían al Papa no obedecía a los obispos

Voz 0772 30:08 sí sí

Voz 17 30:08 que una redada estaba a punto de ocurrir como efectivamente va a ocurrir dentro de unas horas nosotros estamos en esa madrugada estamos en el puerto que hay trece barcos tienen las velas desplegadas con la Orden del Temple es Cruz Roja están cargando están cargado mucha mercancía lo están haciendo con el mayor sigilo posible porque puedes imaginar que en principio es una huida clandestina ir estamos viendo el nerviosismo que se está produciendo a empero pero no está el Gran Maestre no están los grandes males por alguna razón impera esa que se vaya a más la soldadesca ISO pero todo ciertas personas claves Con algún tipo de no sabemos si será un tesoro porque esas cajas no lo podemos ver yo creo que el coronel está Cronovisor no llega a entrarse debajo de las Tablas de estos baúles pero intuimos que están cargando posiblemente oro posiblemente en joyas este artilugios de liturgia de de sus

Voz 9 31:04 misas hasta plato de cálices de cruces

Voz 17 31:06 etc y quién sabe si alguna reliquia importantes de esas que asesoraron Iker generaron también esa leyenda no sé si blanca o negra sobre si tenían el el Arca de la Alianza o no

Voz 0772 31:18 una reliquia directamente involucrada con la vida de Cristo o de la información en cualquier caso no porque me imagino que ellos estarán un poco desaforados en el sentido de que la orden al ha durado relativamente poco tiempo no apenas dos siglos lo decías al principio y el la caída fue absolutamente brutal y espectacular de estar en lo más alto de la de la cima eh teniendo a sus pies el el mundo los papás los reyes e comiendo casi de de su mano y de pronto se ven arrinconados por circunstancias que va más allá un poco del entendimiento que cuyos pudiera entender de de de la noche a la mañana prácticamente a ver si te fijas Nacho en el

Voz 17 32:00 el semblante de estas personas que ves que están cargando eso es mercancías en el muelle de La Rochelle verás que tienen por una parte un rostros de decepción y de cabreo no llegan a entender qué es lo que está pasando es verdad que ya había rumores que estaban investigando hasta orden que ya había ciertas denuncias de herejía incluso de sodomía ciertas prácticas éticas que hacían a los iniciados cuando entraban en la orden pero los rumores ya sabes no

Voz 0772 32:26 el rumor es que además no se repetirán

Voz 17 32:29 los Carmelitas con otras órdenes religiosas en harén incluso hablaba también de los hospitalarios saca a la hora de rival pero claro queda en nada porque sabía perfectamente de dónde venían que era envidias y jerarcas en el caso de los templarios las acusaciones tuvieran mayores porque ellos eran prestamistas serán los banqueros internacionales del momento todo es como había mucha gente que les debía dinero pues qué mejor que acusarles para ver si la orden de esta forma pues quedaban libres eso también pasaba al rey Felipe IV ese es el problema que también era uno de los grandes

Voz 10 32:59 de acreedores no que

Voz 9 33:01 que necesitaba también financiar muchísimas de sus expediciones sus financiar a los templarios si caían en desgracia los templarios no tenía porque pagarles no entonces esas deudas que iban acumulando la la corona francesa en este caso pues también les interesaba francamente que los templo varios no tuviera una larga vida porque mataban varios por decirlo así varios chivos expiatorios no por una parte ellos pensaba que esa me daban está las finanzas por otra parte los hospitalarios también estaban detrás que era sonó estaban metiendo ahí bulla hay una especie de de de controversia porque ya había ciertas rivalidades entre ellos a la hora de entender cómo era una milicia estamos hablando que tanto los hospitalarios como los templarios tenían dos característica las fundamentales surge al calor de las cruzadas los dos son monjes y son militares pero no estaban muy de acuerdo como tenían que llevar este tipo de predisposición eso de normas a la hora de de una batalla o por ejemplo en la vida civil es decir los templarios estaban más acordes al al diálogo por ejemplo con los musulmanes incluso con otras creencias no cristianas los hospitalarios no tanto y eso creo unos ríos sí Rafel eso generó también denuncia la corte francesa allí en otras cortes europeas también con el Papa en este caso por desgracia para los templarios había un Papa títere papá realmente casi ordenado por el por el monarca Felipe IV ese Papa títere a la hora de la verdad juega un papel fundamental para disolver esa orden

Voz 17 34:37 a pesar eso luego lo comentaremos a pesar de que luego se descubrió un manuscrito escrito de chinón que realmente les absolvía pero nunca se llegó a publicar es decir por algún interés no se quiso que se supiera que siguiera adelante el proceso contra los Templarios

Voz 35 34:55 los caballeros templarios les indemnes Moore que soldados de la Edad Media hombre Santos endiablados luchadores con votos de pobreza pero más ricos que los reyes cuenta la leyenda que custodiaban la reliquia más valiosa de la cristiandad

Voz 15 35:16 el Santo Grial

Voz 35 35:20 que sólo este tan preciado que les concedió un poder sin igual pese a esta condición los Templarios son destruidos hizo fortuna desaparece quiénes eran los caballeros templarios Se puede revelar hoy en día el auténticos secretos de su poder

Voz 0772 35:45 en este inicio de documental de Canal Historia Se podría escuchar en pequeños titulares quizá los las las etiquetas más conocidas vinculadas al mundo de los templarios que Si contenían las grandes reliquias de Jesús como en este caso en el Grial en su aspecto militar respecto económico quizás los los elementos que que cualquier persona de la calle pueda pueda tener no pero el el origen de los caballeros templarios e incluso el propio nombre viene de del templo de Jerusalén y está vinculada a la hora de las Cruzadas eran Cavero soldados eran religiosos soldados

Voz 9 36:22 si toda una época danos cruzada es cuando surgen estas órdenes militares sino no tendría ningún sentido pues entonces estaban las ordenes monacal es que se dedicaban al ora et labora al mundo espiritual y por supuesto lo cogen las armas caro con las Cruzadas cambia un poco esa cosmovisión cambian poco el paradigma de cómo se entendía al mundo porque porque ni más ni menos que unos infieles los arroceros están ocupando los lugares santos estos había que movilizarse caro los ejércitos Hilario no cumplían muchas veces pues las con la misión por lo menos con la motivación necesaria y que la cumplía tres cuerpos gente que venía del mundo cristiano del mundo católico y de ahí surgen estas órdenes militares donde son guerreros adiestrados en las armas pero a la vez también son sacerdotes son frailes monjes que con el mazo dando ya rogando no como dice el refrán y ahí es donde surgen todas estas órdenes que yo creo que eran claves y fundamentales para conseguir esos lugares santos fíjate hay que al final lo que se pensaba que era una primera cruzada en el año mil noventa y cinco llegan a Jerusalén en mil noventa y nueve lo consiguen yo creo que lo consigue demasiado fácil y eso es lo que

Voz 10 37:22 de entrada Ivanov arriba se crecen

Voz 9 37:25 mira a lo tonto a lo tonto hay ocho cruzadas ocho cruzada sangrientas donde Sadam palos al siniestro es en ese contexto donde surge la la orden templaria no los Pobres Caballeros de Cristo porque si le llamas templarios caro aquí entramos en la parte de Historia de la parte de leyenda por una parte se dice se crean en el mil ciento dieciocho hay algunos que no utilicen que es anterior otros dice Guillermo de pero dice que es un año posterior cuando oigo que se crea es que se crea ese pequeño grupito no que este fundada la orden porque la orden Se funda diez años después en el Concilio de Trois pero si hay un grupito de gente se habla de caballeros cuando habla de no caballeros defendiendo los lugares santos promueve la risa porque también lo ve caballeros por muy forzudos que sea por muy Sansón que tengan sus músculos no pueden salva al guardar esos lugares santos estaba claro que rango de caballeros más la soldadesca sus criados en fin todo eso no había mucha más gente pero es cierto que era nube Caballero con sus caballos respectivos con sus prebendas que es lo que hace el Rey Balduino II que en él en ese mismo año mil ciento dieciocho le nombran Rey de Jerusalén que les da las caballerizas del templo de Salomón que lo que queda del títulos al homo porque te puedes imaginar que quedaban ruinas gays ahí viene lo de los caballeros templarios ahí es cuando ellos interesan en excavar en esa zona concreta porque es lo que lo piden en principio es un lugar indigno que nunca que estamos la de caballeros nobles caballeros prestigiosos de la nobleza de Francia entonces no tiene lógica que les de las caballerizas del templo de Salomón porque les dan ahí viene también la leyenda porque dicen que en ese lugar es donde que excavar porque es donde está realmente las reliquias auténticas de Cristo habla ante el Arca de la Alianza a saber lo que fuera desde luego nunca sería el Arca original no porque vivía quedó destruida por Nabucco no solo podían quedar réplicas podían quedar igual que ocurre en el hecho es que algo ocurre en un tiempo récord porque nueve años esos nueve caballeros sí que crean los fundamentos para que la orden como tal la Orden de los Caballeros Templarios se se funde de una forma ya oficial en el año mil ciento veintiocho desde ese momento empieza su andadura su andadura para bien para mal con sus luces con sus sombras con estas flotas de barcos y luego empiezan ya las por supuesto las controversias las encomiendas los territorios que les van dando los distintos gobernantes hizo asentamiento tanto Portugal en España en Francia en Italia y en España pues como te puedes imaginar Nacho tenemos mucha de esa influencia Templaria más en nuestra tierra

Voz 0772 39:45 para por ejemplo en Ponferrada Ponferrada en León efecto porque Jesús y yo tenemos el mismo circuito vital los dos nacimos en León estudiamos en Valladolid hemos acabado en Madrid y hemos acabado haciendo aquí SER Historia quién lo hubiera dicho hace veinticinco años cuando nacimos guiño guiño que Jorge que somos críos pero bueno no no vemos saliendo desde el tema que nos reúne Jesús en este Cronovisor los templarios y se les ha achacado lo que comentábamos ahora no mucho poder mucha economía el a ver quizá venía por el por el dinero muchas influencias en en la corte vamos a escuchar a a un amigo común Emilio Ruiz Barrachina cineasta perfecto conocedor del mundo de los caballeros templarios él cuando lo traje hemos a que nuestro programa decía bueno pero a mí no me preguntes de las cosas de de leyendas y eso turismo y eso que yo de eso no sea absolutamente nada yo solamente se de los caballeros de los caballeros templarios pero bueno sí que es cierto que el admitía que se poder quizá les hubiera hecho conocedores de de algún secreto quizás de la de la Iglesia lo que pasa es que no templario de oro que tiene una connotación que los diferencia de de de todos los demás grupos de de la época yo creo que los templarios se dan cuenta que la cristiandad está montada sobre unos cimientos de paja conoces muy bien todo el tema egipcio y eso yo creo que es fundamental ya no solamente porque en el siglo IX puedan traer las Vírgenes negras que son las representaciones de ISIS sino yo no yo creo que ellos se dan cuenta que gran parte de lo que es el dogma cristiano está montado sobre antiguas religiones y qué elementos paganos que tanto criticaba hay perseguía la Iglesia en aquella que efectivamente y eso es otra de las causas por las que se convierten también en una orden muy incómoda para el Vaticano por empiezan a ser críticos

Voz 26 41:48 con con con el propio dogma no

Voz 0772 41:58 una orden incómoda me quedo con con ese pequeño titular no de las palabras de Emilio Ruiz Barrachina hablando sobre los caballeros templarios conocieron quizá el trasfondo que había detrás de la de la Iglesia como institución no tanto a la forma de creer el pensamiento la cristiandad sino la institución corrupta de la de la iglesia fue ello quizás lo que les les hizo poderosos no en su momento hay también señalados y odiados así

Voz 9 42:25 es eso creo que que alguien consigue mucho poder pues sabes perfectamente que es el blanco de las críticas furibundas de aquellos que consideran tus adversarios en este caso los templarios empezaron a tener muchos adversarios no por qué porque era gente cosmopolita fíjate que estuvieron mucho en en Egipto conocían aleja Andrea como ha hecho Emilio Ruiz Barrachina ellos son un poco los que traen esas Vírgenes negras que en el fondo son asuntos de la Isis de la ISIS egipcia

Voz 0772 42:53 que que decía él en la entrevista el siglo IX pero yo creo que se ha equivocado ese Areal siglo XII

Voz 9 42:58 evidentemente del siglo XII en adelante que es cuando existen como tal pero es verdad que ellos aportan muchísimas cosas no vamos a parte de de las críticas que luego sabemos que tiene su lógica por eso no porque realmente estaban tocando poniendo el dedo en la llaga en las penurias de él de la Iglesia en aquel momento de no alardeaba de todo menos precisamente de pobreza no que a veces lo que tendría que buscar la Iglesia católica entonces lo que hacen es que trae en una serie de imágenes de iconografía que luego se convierten en el culto a la Virgen María pero en su origen ellos saben perfectamente que son vírgenes paganas que es es con Horus en su regazo y luego eso es lo interesante con el tiempo es decir cuando empiezan a acumular riquezas sin fin hay muchas teorías donde pueden acumular esas riquezas esas famosas minas de plata de América que decía Luis Char y otros investigadores heterodoxos pero el hecho es que ellos y los Cister piénsese ahí Bernard declaraba al juega un papel fundamental si crean el culto a la diosa madre hasta ese momento el culto era más a Jesucristo adiós a determinados santos como San Juan Bautista como San Bartolomé pero la Virgen estaba un poco como relegada a un segundo plano es verdad que son los templarios con está con grafía que por una parte trae de Alejandría con la construcción que financian ellos no son los constructores pero se financian muchas iglesias octogonal es curiosamente en el número ocho tiene mucho que ver con la simbología templaria también esas catedrales catedrales que están tanto en España como en en Francia y claro el culto a la Diosa Madre a la Virgen sí que tenía unas connotaciones muy interesantes porque la relacionado directamente con el culto a las madres paganas no unos cultos primigenios de esas deidades que tenía que ver con con la madre tierra desde Cibeles de arremeter ISIS por otra parte se reivindicaban poco el papel femenino dentro de la isla pese a que hasta ese momento ya digo había quedado relegado a segundo plano con porque era papel machista al que el que realmente ostentaba la Iglesia eso no gustó por supuesto a la institución eclesiástica eso fue uno de los motivos que les dejara relegados pero ellos cada vez que hacían una construcción por ejemplo estás octogonal los dentro del Camino de Santiago en España pues hay varias que se atribuyen a él luego habría que analizar si es verdad es verdad que es el paraíso pasa desde que un API Torres del Río en Navarra hasta la les ha preguntado el temple Zaragoza o Torres

Voz 0772 45:24 Torres del Río estuve yo hace un par de meses grabando para Cuarto Milenio ya lo emitiremos espectacular hasta las cosas más bonitas que he visto yo en mi vida de la sencillez que tiene esa pequeña capilla con las ocho con los ocho lado eso es un es una cosa absolutamente mágica claro

Voz 9 45:42 fíjate siempre que hacía en un tipo de construir son los templarios lo hacían o la habitaba porque hay veces que la construcción anterior pero ellos luego la adapta la remodela las Vírgenes negras por ejemplo las colocan en los subterráneos en las criptas fíjate siempre buscando lo oscuro siempre buscando un poco el simbolismo de la cueva no había nada casual los templarios sabían mucho era como los más listillos de la de la época ya son Tariego le generó Varas bastantes envidias entonces caro asociando el culto a la diosa madre asociando que incluso muchas de las catedrales y que hacen ellos entre el románico y el gótico dice que tiene la misma configuración a la tierra que la constelación de vírico en el cielo amiga sabes que ha sido pues todo un argumento utilizado no solo por luchar Peter sino también por nuestro común amigo Javi por Sierra todo eso es lo que le da ese toque no sé si llamarlo misterio esotérico o sustancial para entender un poco el devenir T la orden templaria si a eso le añades las cruces que utilizaba el culto al va a fomentar el culto a las cabezas cortadas como decía Michel Lamy por ejemplo uno de los grandes investigadores del Temple todo eso has visto que hay un caldo de cultivo para que al final fueron acusados de herejía de sodomía de blasfemia de cualquier burrada que si los ocurriera

Voz 0772 46:57 tampoco en la clave no porque no solamente tenemos el problema de lo que se les pudiera acusar en aquella época de ese culto a la cabeza por ejemplo Met a esos rituales un poco execrables de de escupir eh delante de de los crucifijos de de barbaridades y muy muy variadas pero luego también la investigación del siglo XX del siglo XXI se les han achacado hilos se han identificado muchos edificios con ellos pues que veía una cruz de de órdenes similares no a la que utilizaban los caballeros templarios cuando realmente Los Caballeros Templarios nunca estuvieron allí yo recuerdo en conversaciones con Juan García Atienza común digo que en paz descanse uno de los de los Magos no de que la historia mágica de de España me decía que Nacho dices que muchas veces ha dicho estos templario no tiene que ver nada con los

Voz 21 47:49 templarios claro pero hubiera

Voz 9 47:51 de hecho hay dos elementos que inducen a confusión por una parte allí donde ven una cruz paté ya cree que es un lugar templario o la Cruz patena utilizaba todas todas las órdenes de aquella época y luego hay cruces que son posteriores es decir ya habría que ver primero si la cruz paté corresponde a las épocas en el que la orden del Temple tuvo vigencia hasta mil ciento dieciocho mil trescientos catorce que es cuando muere el último Gran Maestre y luego para no Migue es lo fundamental ver el color de esa cruz es decir por entonces las cruces todos utilizaba las mismas cruces que utilizaban la tasa utilizaban la cruz griega que empezaban la cruz paté incluso la cruz de las ocho de actitudes la utilizaba los hospitalarios los teutones Los Caballeros Templarios en qué se diferenciaban en El color si la Cruz era roja era templado las de esa época medieval si la cruz era blanca era lo San Juan estas todos los hospitalarios y la Cruz era verde era la era negra por ejemplo era de los tutores que importante no sólo la forma sino el color

Voz 0772 48:53 Jesús que dijo nuestro que es un experto en cruces esto que parece dos palos cruzados yo lo he escuchado en conferencias es realmente increíble vamos a escuchar si te parece Jesús un reportaje que que ya emitimos en su momento en el programa setenta y uno de Ser Historia hablando precisamente del de los templarios con Emilio Ruiz Barrachina sobre ese aspecto más histérico o más esotérico quizás más en soñador no de del mundo de los templarios vamos a escucharlo

Voz 1280 49:25 desde que comenzaron a ser perseguidos La leyenda de Los Caballeros Templarios ha ido creciendo sin parar alcanzando en ocasiones límites que sobrepasan con creces la realidad histórica quizá el comienzo de su vertiente legendaria comienza con los primeros pasos de su persecución entre las acusaciones que incriminada había toda clase de aberraciones religiosas a esto hay que sumar el creciente rumor

Voz 3 49:52 sobre el misterioso origen de su poder

Voz 1280 49:54 político y económico escuchamos al investigador Josep Guijarro

Voz 2 49:59 autor del libro El tesoro oculto de

Voz 1280 50:01 los templarios eran

Voz 11 50:03 de de monjes guerreros no fue fundada como se ha dicho en ciento dieciocho para defender los santos lugares y a los peregrinos sino que con toda probabilidad la Orden fue fundada al menos cinco años antes y con un propósito completamente distinto seguramente relacionado con el mar recuperación de algunos de los tesoros del templo de Salomón con objeto al menos así estaba en sus creencias de poder gobernar el mundo pero no gobernar solo en los términos que oyente de de entenderíamos la palabra poder sino probablemente eh atrayendo hacia si el poder de Dios para vencer al eh al infiel para vencer al Islam que en definitiva era el enemigo de aquel momento

Voz 1280 50:54 el vínculo de la orden templaria con supuestas reliquias ya fueran de Cristo o de lugares o personajes importantes de las Sagradas Escrituras no es nuevo seguramente tras el denso velo de la leyenda haya un trasfondo real sumido más en el mundo de las creencias que en el de la realidad física y tangible de la existencia de tales objetos

Voz 11 51:15 todo hace pensar que en efecto los templarios consiguieron su objetivo que recuperaron esos tesoros o al menos parte de unos yo me inclino por dos he llamado Santo Grial que poco tendría que ver con la copa que la tradición se ha encargado de perpetuar sino más bien con una suerte de etapas en las que estaban contenidos toda una serie de conocimientos que los templarios mejor dicho los artesanos que estuvieron relacionados con ellos e concretaron en las grandes Cate de redes góticas y seguramente el Arca de la Alianza aunque de esta última tengo mis dudas puesto que el Arca la que pudieron acceder los templarios bien pudo ser una reproducción que quedó en Jerusalén después de que Menem dic segundo se llevará consigo la verdadera Arca de la Alianza hasta Etiopía

Voz 1280 52:05 en la actualidad los caballeros templarios continúan siendo uno de los baluartes más destacados de la literatura del misterio ir razones para ello no faltan Se trata de una de las órdenes más estudiadas de la Edad Media sí pero al mismo tiempo una de las más desconocidas

Voz 38 52:23 no

Voz 0772 52:33 eso es que había una UTA hemos estado hablando de de los caballeros templarios esos aspectos quizá más desconocidos escuchábamos ahora ese mundo esotérico que rodea a la figura de esta orden militar pero cuando desaparecen qué fue de ellos

Voz 9 52:49 bueno tuvieron distinto fin aparte de los que murieron que no porque con tantos pero es verdad que en Francia se cebaron con ellos no

Voz 17 52:57 en el resto de países