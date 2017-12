SER Historia: Especial Navidad (25/12/2017)

Voz 1 00:00 SER Historia Cadena SER con Nacho Ares

Voz 2 00:05 José y su joven esposa fueron conscientes por primera vez de la responsabilidad que Dios les había entregado tras la puesta de sol los tres salieron en un carro hacia el mar querían evitar a toda costa pasar por Jerusalén pocas semanas después alcanzaron la provincia romana de Egipto en donde la ciudad de Memphis los acogió con los brazos abiertos allí vivieron más de diez años el tiempo necesario para que Herodes y sus sangrientos sucesores desaparecieran para siempre siendo muy anciano el carpintero contó este suceso a mi padre Mateo uno de los seguidores de Jesús el conoció al maestro y a sus padres María y José yo no tengo por qué dudar de la certeza de esta historia y como tal ahora la pongo por escrito sobre este modesto papiro con toda la misma casa en donde nació Jesús aquí Nazaret con la esperanza de que alguien lo encuentre algún día

Voz 0772 01:23 bienvenidos a Ser Historia y sobre todo feliz Navidad escuchábamos ahora un fragmento de una dramatización que hicimos hace varios años intentando recrear cómo debido haber sido ese momento de el año uno en el que según la tradición cristiana nació Jesús de Nazaret sabemos que lo hizo unos años antes no vamos a entrar ahora en esa en esa polémica a lo largo del programa tendremos tiempo para ello en esa dramatización lo que hacíamos era pues se marcar un poco las pautas reales a partir de las fuentes a partir de los Evangelios de el Nuevo Testamento de cómo pudo haber sido el entorno real el entorno histórico cuál fue los aspectos más reales más verídicos que rodearon a ese nacimiento de Jesús hoy es veinticinco de diciembre celebramos en el mundo cristiano en la tradición y cultural cristiana el nacimiento de Cristo que tiene infinidad de elementos relacionados con la arqueología y la historia el arte ingredientes piezas de un mismo puzzle que han ido generando en los últimos dos mil años realmente lo que hoy somos en nuestra cultura occidental ya ese referente a ese momento vamos a dedicar este programa especial de SER Historia aquí en la próxima hora hablaremos de cuáles son los orígenes de la celebración de esa navidad cuáles son los elementos que lo convierten en algo tan característico que argumento se tomaron de la tradición pagana que objetos y en raíz han quizás esos orígenes en otras religiones mucho más antiguas hablaremos del mismo hablaremos de religiones de Oriente Próximo Ximo que poco a poco fueron influenciando a los primeros cristianos hasta llegar a lo que somos hoy en la actualidad en pleno siglo XXI que podemos ser creyentes o no pero desde luego no podemos dar la espalda a esos dos mil años de tradición de conciencia que en definitiva nos han convertido en lo que somos soy Nacho Ares les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia feliz Navidad comenzamos

Voz 7 03:46 la a SER Historia y las redes sociales en Twitter arroba a SER Historia en Facebook SER Historia

Voz 8 03:59 el verano no entendía de gentes sea relanzado sin miramientos ya fueran ricos pobres ni siquiera respetaba la familia de los elegidos la temperatura en las fechas estivales será alta el calor en las zonas desérticas aledañas a Nazaret era muy elevado José que había perdido a su primera esposa vivía en una casa acomodada en el barrio de los artesanos su trabajo de carpintero le permitía tener una vida holgada sin muchos lujos la verdad pero más cómoda que la de otros vecinos cuyo trabajo estaba ligado a las duras tareas del Alcampo María la nueva esposa del carpintero era una joven singular callada hay reservada había vivido desde niña en el templo de donde José la tomó el verano anterior

Voz 9 04:54 ya

Voz 8 04:59 Feliz Navidad es lo que tenemos que decir lo primero

Voz 0772 05:02 comenzando este programa especial de hoy día de Navidad para desearles que hayan tenido una Nochebuena fantástica con toda la familia o con los amigos con la gente querida el agente no querida también qué es lo que pasa también en estas fechas como siempre llega un programa especial de SER Historia aquí en la Cadena Ser para intentar conocer cuáles son los entresijos de de esa tradición milenaria de casi dos mil años de historia que arraigado tanto en Occidente que nos ha convertido en lo que somos que creamos sonó pues es un referente muy claro de nuestra cultura de nuestra forma de pensar de nuestra ética de nuestra moral podremos sacar infinidad de aristas no al prisma maravilloso de Occidente cuyos pilares como digo pues en muchas ocasiones están basadas de una manera muy firme en la historia del del cristianismo y aquí en esta próxima hora de Ser Historia lo queríamos hacer en un primer bloque con un buen amigo compañero autor de varios trabajos dedicados a la historia de la de la Navidad que ya nos atiende desde la Cadena Ser Burgos Francisco José Gómez bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 11 06:08 muchas gracias Nacho todos pues feliz Navidad lo primero que hay que decir no igualmente eso es

Voz 0772 06:14 eh Fran ese bueno Fran es amigo mío de la carrera de toda la vida yo lo llamo Fran Francisco José Gómez es autor como decía ahora de varios libros dedicados a la historia de la Navidad precisamente uno de ellos es Breve historia de la Navidad publicado por la editorial Nautilus donde nos acerca muchos de las muchas de las curiosidades de los entresijos de los problemas de los enigmas históricos que están alrededor de de esta tradición y Fran Francisco cuando comienza a celebrarse la la Navidad tal y como la entendemos ahora

Voz 11 06:48 bueno pues saber es que esto es una pregunta que tiene su historia porque los primeros cristianos no celebraban la Navidad prácticamente en el primer siglo no aparece en ningún testimonio de que se hable se celebra de la Navidad porque los cristianos lo que les preocupaba realmente era la segunda llegada de Cristo que había dejado entrever claramente que algunos de ellos no moriría en algunos de los discípulos antes de ver la segunda venida de Cristo y el fin del mundo lo que pasa es que fue pasando el tiempo no llegaba la segunda venida de Cristo y entonces hubo que replantear Luis empezarán a preocupar por cubrir esas lagunas de la biografía de Jesús en el siglo II sabemos que los cristianos tenían ya la tradición de la Navidad pero no la celebraban podemos decir que claramente claramente sabemos que a mediados del siglo IV gracias a un escrito que son las de position martirio que es una especie el calendario y al de los cristianos ya se habla de veinticinco de diciembre como el día del nacimiento de Cristo entonces podemos decir que de una manera clara en el siglo IV aunque diferencias según algunas comunidades y partes diferentes de del Imperio romano ya en el siglo IV es cuando se celebra la Navidad como tal

Voz 0772 07:54 a este bloque que empezábamos ahora con ese fragmento de una dramatización que emitimos aquí hace tiempo en Ser Historia senos recordaba un poco la la contradicción aparente que hay en muchos elementos de de la Navidad tal y como la entendemos en la actualidad a al relato que nos cuentan el el Nuevo Testamento no porque hoy lo celebramos el veinticinco de diciembre en la segunda parte hablaremos a nuestro programa de del culto a mitra de esas religiones solares que pudieron haber influido en en los primeros cristianos pero Francisco José el el hecho de que se celebre el veinticinco de diciembre choca de lleno no con con ese relato de los pastores de los pastores durmiendo al raso de de muchos elementos que quizá nos hace pensar que realmente el nacimiento de Jesús fue en primavera y no en no en invierno

Voz 11 08:43 sí porque realmente a pesar de lo que podamos creer y de las imágenes que tradicionalmente hemos visto desde niños en la temperatura baja mucho en Galilea entonces más aún en los meses de invierno claro pensar que un veinticinco de diciembre a lo mejor estaban los pastores velando al raso las las ovejas pues es bastante complicado sabemos que y eso se hace en aquella zona de del Mediterráneo de Un mundo mediterráneo más o menos entre marzo y octubre entre marzo y octubre entonces si hacemos caso de esa nota de esa de ese renglón en el que pone que aviones pastores al raso tuvo que ser entre marzo y octubre

Voz 0772 09:19 además la vida de Jesús siempre está relacionada con con historias de profecías historias vinculadas un poco a ese pasado de la historia de del judaísmo el simple hecho también del de de que naciera en Belén cuando todos a lo largo de su vida y así aparece en los textos de de Mateos Marcos Lucas y Juan siempre se habla de Jesús de Nazaret cómo se puede entender esa aparente contradicción de nación Belén pero luego nadie el Le le vinculaba con esta cita

Voz 12 09:47 claro

Voz 11 09:48 pues vamos a ver el hecho es que parece ser si hacemos caso al relato y evangelio que Jesús bueno nace en un momento en que están desplazándose María José efectivamente a cumplir con el mandato imperial de centrarse en la lugar en el lugar de origen de la ciudad de origen de de José he efectivamente a Jesús siempre se le conoció como Jesús de Nazaret y muchos historiadores creen que Jesús realmente debió nacer en Nazaret lo que sucede es que no tenemos nada tan claro como una partida de bautismo para poder a una partida de nacimiento mejor dicho como para poder asegurarlo así de todos modos parece claro que tales como dices las profecías de judías decían que El Mesías tenía que nacer en Belén por eso hacen muchos de los historiadores de algunos teólogos también piensan que Jesús aunque en una fiesta en Belén no le quedaba más remedio en el relato bíblico que nacer en Belén podemos asegurar que nació en Belén pues no podemos asegura que en una acción Belén pues no parece poco probable pero tampoco podemos decirlo a ciencia cierta lo que sí que es cierto es que al Mesías no le quedaba más remedio que nacer en Belén hay muchos historiadores piensan que eso se pudo incorporar más tarde

Voz 0772 10:53 más tarde a una tradición que como decía al principio sigue muy viva entre entre nosotros Fran Francisco José Gómez estamos hoy celebrando esta Navidad aquí el estudio de Ser Historia Se nos ha llenado de de duendes navideños yo quería presentarte a uno que lo tengo aquí muy a mi izquierda que se llama cantó

Voz 12 11:15 la Candela qué tal feliz Navidad estás contenta de estar aquí con nosotros celebrando la Navidad yo creo que tienes algunas preguntas no para para tienes una primera pregunta que que es una cosa que a ti te llama mucho la atención cuáles

Voz 13 11:30 cuál es el origen de los Reyes Magos

Voz 11 11:33 huy pues los Reyes Magos parece ser que venían de Persia que eran astrólogos y que por eso vieron la estrella de Belén que está bien documentado que hubo una serie de estrellas en aquellos años que coinciden con la fecha de nacimiento de Jesús hice ponen en el camino y un dato histórico que permite ver que realmente los Reyes Magos hicieron un viaje largo es que cuando llegara ante Herodes Herodes una vez enterado de que había nacido el Mesías pide que se maten a todos los niños menores de dos años luego entre la aparición de la estrella del el viaje y la localización del Niño Jesús pasaron dos años parece ser que de ahí es de donde vienen los Reyes Magos posiblemente dicen algunos historiadores de una zona que se llama a Batasuna de los magos que allí había muchos astrólogos que podían conocer las profecías de del nacimiento del hijo de Dios y por tanto también y se pusieron en camino cuando observaron a esas estrellas

Voz 0772 12:32 además fíjate Candela que estamos hablando de los Reyes Magos tu tuvo cuanto sea identificas a los Reyes Magos cuántos

Voz 12 12:38 los Reyes Magos eres tres no pero

Voz 0772 12:41 en la tradición nos dice que no siempre fueron tres a lo largo de la historia fuero uno dos tres cuatro e incluso decenas de ellos no

Voz 11 12:49 sí porque en un primer momento claro el testimonio del Evangelio sólo dice que llegaron unos magos entonces sólo llegaron unos magos pero no especificaba el número entonces un tiempo en que se pusieron hasta doce porque se pensaban que eran como los doce apóstoles osea la nueva humanidad que Cristo quería recrear que Jesús quería recrear igual que las doce tribus de Israel dieron origen a Israel pues doce personajes que venían de otras partes que no eran Israel sí que iban a seguir a Jesús lo que sucede es que con el tiempo los teólogos fueron pensando y en concreto orígenes que sí habían llevado tres presentes oro incienso y mirra pues hayan llevado uno cada uno y por tanto tenían que ser tres más

Voz 12 13:31 lo voy a hacer una pregunta a Candela nuestro donde de Navidad tú conoces el Belén no si el belén el Belén aparece María aparece José aparece Niño Jesús quién más está en el belén ya estrellan la estrella arriba junto con ellos en el pesebre no te suena dos animal es que hay dos animales no y y bueno

Voz 0772 13:56 pues estos animales verdad Francisco no aparecen en los evangelios canónicos tienen su origen en el burro o la mula y el buey no

Voz 14 14:07 pero como digo no aparecen en los Evangelio

Voz 0772 14:09 es que todos conocemos sino que tienen su origen en evangelios apócrifos AVE Ángeles que en un principio fueron dejados de lado o no de la tradición cristiana

Voz 11 14:17 sí efectivamente y también en algunos salmos que hacen referencia a que incluso los animales como la mula o como el buey reconocerán al Mesías y sin embargo los hombres no lo reconocerán no entonces y lo que sí que es cierto es que estos animales tuvieron después un valor simbólico muy fuerte con la aparición de los belenes porque la mula simbolizaba al pueblo judío queda torpe y terco y no quería ver en Jesús al Hijo de Dios al Mesías y sin embargo el buey que es trabajador y dócil pues es el pueblo cristiano que da calor al niño con su aliento reconoce a dijo de Dios en Jesús que es un animal mucho más familiar mucho más fácil de de tratar con el que con la terca mula

Voz 1 14:58 José hay unos hombres que quieren veros quiénes son no esperamos a nadie ayer ya no visitar a nuestros vecinos Mi familia era de José no llegan hasta mañana de quién se trata sed bienvenidos María conoces mi nombre quién eres de dónde vienes somos barcos que venimos de los lejanos piernas de Persia de Persia dices en efecto hemos cruzado los veinte extranjeros siguiendo una estrella que nos ha traído hasta aquí hasta vuestra casa sólo queremos ver al recién nacido para ello obsequiarles con estos ricos presentes es oro incienso y mirra son regalos para El Mesías José el sueño tenía razón pero cómo puede ser posible otros magos aguardan con impaciencia poder saludar al nuevo mesías también un grupo de pastores ha venido solicitó a este barrio de los artesanos en Nazaré alentados por una voz que les pedía honrar el nacimiento del nuevo sillas

Voz 10 16:07 qué mal que muy sueño no

Voz 0772 16:15 escuchábamos un nuevo fragmento de esa dramatización de de Ser Historia de hace unos años en donde se recreaba el nacimiento de Jesús de Nazaret en bueno pues fechas más o menos distante So Ho parecidas a las que estamos celebrando ahora este día veinticinco de de Navidad Fran nuestro dónde navideño que lo tengo como digo aquí a mi izquierda precisamente a colación de algunas de las cosas que han comentado los Reyes Magos en en esta dramatización quería preguntarte algo que es lo que le querían

Voz 12 16:44 preguntara Frank Candela

Voz 13 16:46 la estrella de Belén

Voz 11 16:50 bueno la historia de la estrella de Belén es que hay una en un momento concreto entre sigue entre el año ocho y el IV antes de Cristo apareció una estrella muy brillante en el cielo esa estrella parece ser que se formó porque llevaría dos astros a varias estrellas coincidieron en el mismo eje de longitud entonces desde la Tierra se veía un punto luminoso muy intenso que se veía por la noche a simple vista no hacía falta utilizar ningún tipo de aparato para verlo entonces esto aparece reflejado en algunos documentos chinos aparece también reflejada en documentos de astrónomos persas que tomen nota de ello historiadores piensan que esa pudo ser la estrella de Belén pero no y a los evangelios dicen que la estrella se movía y que la estrella fue guiando los magos hasta posarse encima de la del Portal de Belén de la Casa de Nazaret bueno decía Santo Tomás de Aquino que la estrella se movía voluntades y luego desapareció evidentemente las estrellas no puede moverse así entonces o es un hecho milagroso efectivamente es una incorporación posterior pero hecho milagroso sí

Voz 0772 17:58 no pero lo que es característico aquí es el el hecho reforzando un poco lo que decías al principio no de de hecho de esos reyes magos que que en realidad eran astrólogos eran gente de Ciencias vinculadas un poco al mundo de las estrellas totalmente pero aparte de eso

Voz 11 18:13 que nosotros la representamos como un cometa y esto se debe a que en posteriores representaciones en el siglo XIII en concreto Giotto que es un pintor que tiene mucha importancia baños sin tiempo después en los autores posteriores representó el cometa Halley como la estrella de Belén en su en su pintura de la Natividad en la capilla de la arena de Padua y entonces después se ha tomado de esa manera pero le el lo que pudo ser efectivamente fue un punto luminoso que se veía claramente que parecía una única estrella pero que realmente eran varias que coincidió a cuyo brillo coincidía hice súper ponía dando lugar un brillo muy intenso efectivamente esto es lo que pudieron observar

Voz 12 18:52 la estrella el propio

Voz 0772 18:56 escenario donde se recogen las las figuras que recrean ese momento del nacimiento el el Belén son bueno pues arquetipos casi culturales y sociales que marcan un poco las fechas en las que nos encontramos el Belén y Francisco José Gómez autor entre otros trabajos de Breve historia de la Navidad cuál es el origen del de los belenes cuando empiezan a aparecer en en en los salones de las casas Casas más modestas más ricas de de la época

Voz 11 19:23 bueno lo primero que aparece que decidir en Nacho el Belén Belén viviente en la representarán hace representaciones allá pues mediador Alta Edad Media ya en el siglo XI aparecen representaciones en las iglesias y en los monasterios en las que se representaba la la Sagrada Familia de adoración de los pastores la adoración de los Magos pero hubo que prohibirlas porque parece ser que se producía en una serie de abusos e después de esas celebraciones de los personajes que era al menos queridos en la representación entonces el Papa Inocencio III lo corto que eso es no

Voz 0772 19:54 corrían a gorrazos no claro porque resume

Voz 11 19:57 hasta que el pueblo cristiano en la en la intención de hacer ver que estaban convencidos de que el padre de Jesús era era Dios Hinault era José pues a la al hombre que hacía de San José en la representación el día de Nochebuena durante la celebración de la Misa de Gallo e con una mujer ataviada como María yo un niño pequeño pues la gente a María cuando la mujer que hacía de María pues la aplaudía la lanzaba piropos y cuando tocaba al niño para que moviera habitualmente niños recién nacido en el pueblo o lo acusaba la gente aplaudía pero cuando lo hacía José se llamaba de todos el insultaba en muchas veces acababa en el río osea de alguna manera representando de esa manera que ellos están convencidos de que no era el Palacio real entonces al fin año hace tercero lo prohibió porque dijo que era un las contiene gran cantidad de desmanes pero claro San Francisco de Asís que era un hombre muy piadoso oí Moix emocionaba ante el misterio de la Encarnación de Cristo pues entonces en la noche de mil doscientos veintitrés en la ciudad de hecho en Italia en el valle de Recio pues y quiso hacer una representación del mismo tipo solo que en esta ocasión la hizo en un establo celebró la misa de celebró la Misa del Gallo en un establo con una mujer ataviada como María un hombre Acevedo como José y una imagen del Niño Jesús y bueno del en ese momento en el que estaba predicando en la homilía San Francisco de Asís incriminó al tomar la imagen la apretó contra él la beso dice que todos vieron cómo la imagen cobraba vida durante un momento este milagro ese corrió por toda la cristiandad rápidamente aquí la gente entendió que Jesús quería ser madurado en las casas en imágenes exactamente igual que había hecho San Francisco de Asís con esa imagen y que el beso de El cristiano devoto despierta el Niño dormido por eso y los cristianos cuando terminan las misas de Navidad empezando por la misa del Gallo se besa una imagen del Niño Jesús pasan por el pasillo central a besar la imagen del Niño Jesús y a partir de ahí en el siglo XIII aparece ya la primera imagen de Belén en España en una población de de Palencia que se llama Baltanás de finales de siglo XIII es una vida Egipto se extendió rápidamente la costumbre

Voz 0772 22:02 una tradición que como decíamos siempre bebe de diferentes fuentes y en este sentido todos tenemos la imagen de la Navidad relacionada con un objeto muy particular ya hay por ese camino va un poco la la última pregunta que te quería hacer nuestro nuestro duende navideño Candel

Voz 12 22:21 la candela cuál era la pregunta

Voz 13 22:23 de dónde vienen árbol de Navidad

Voz 11 22:26 muy de San Bonifacio que es un santo el siglo VIII que estaba predicando a las tribus germanas del norte de Europa que pensaban que en los árboles vivían los dioses germanos pues llegó un día de Navidad en San Bonifacio había colocado en hilar árbol había colocado en ese árbol cintas había colocado velas y había colocado también en ese árbol que ellos en que vivían allí las divinidades paganas que en teoría eso lo hacía San Bonifacio había colocado manzanas para representar que era el árbol de el paraíso que comieron Adán y Eva de ese Manzano que comieron nada Nieva por el cual vino la condenación al romper la promesa que había hecho nada Nieva a Dios de que no iban a comer deseado con el mandato de no comer desarboló por eso a partir de entonces en las casas cristianas especialmente en Francia y en Alemania se empezaron a colocar hay árboles el árbol típico debía zonas el abeto primero con manzanas luego se convirtieron en bolas que representan el pecado el árbol del Paraíso justo debajo del árbol se colocaba el nacimiento se colocaba en la la Sagrada Familia y el portal de Belén que era la salvación el árbol El por el que llegó el pecado el y lo el misterio Encarnación porque llega la salvación la es ahí donde empieza

Voz 0772 23:39 es curioso no cómo se retroalimentan la forma de pensar la forma de de creer en definitiva siempre en en el en el mismo camino no el cristianismo a lo largo de estos dos mil años ha tomado elementos de de tradiciones paganas e incluso no notan paganas vinculadas a aspectos que nada tienen que ver con la con la religión en definitiva pues es un poco el el reflejo de lo que de lo que hoy somos que aún que en muchas ocasiones ha perdido quizá ese ese trasfondo más más más religioso no deja de ser una época especial no con bueno pues con infinidad de de de argumentos para intentar bueno pues sacara a la luz lo mejor de cada uno o por lo menos que que la magia no de de la Navidad que es algo que yo creo que nunca se va a perder pues siempre esta ahí no es no es así Fran

Voz 11 24:29 sí yo eso lo vamos es es muy bonito ver la evolución de los símbolos a lo largo de la lo largo de la de las alegorías de las religiones de la religión y como la unas van cogiendo elementos de otras es van incorporando en este sentido sigue que decir cristianismo aprovechó fechas aprovecho elementos que eran sagrados para otras culturas no incluso lugares concretos pero ni en ese sentido también hay que decir que hay que reconocerle se crea o no se crea quiero decir a la Navidad una cosa muy hermosa y es que lo ha dicho muy bien esa magia procede de la idea de que si hay un Dios ese Dios se pone de parte de los hombres se hace un nombre se hace un hombre sencillo se hace un hombre que no eh en un portal viene a vivir la vida de los hombres para enseñarles a vivir de otra manera pero eso traslada a los hombres de aquel momento una una una imagen de la divinidad que hasta ese momento no se tenía en todo el mundo antiguo y que después pues sabemos que tuvo mucho éxito pues porque por vez primera hundidos en vez de ser alguien distante y ajeno como dioses clásicos de paganos no se ponía de parte del hombre y le prometió una vida mejor y efectivamente a partir de hoy se ha desarrollado pues todo un mundo de sentimientos y muy buenas tensiones deseos de mejora que tanto creyentes como no creyentes comparten nos ayudan a a realizar nuestra vida en nuestras buenas intenciones y proyectos vitales

Voz 0772 25:44 yo creo que es la la esencia o la conclusión final con las que con la que nos tenemos que quedar no en este primer bloque de Ser Historia hemos estado hablando con Francis Jose Francisco José Gómez autor de un libro espectacular brillante que yo quiero recomendar desde aquí Breve Historia de la Navidad en donde no solamente van a encontrar muchos de los argumentos que se han comentado en estos minutos sino infinidad de planteamientos más para conocer ese origen curioso de la de la historia de la de la Navidad cantar

Voz 12 26:16 la qué te ha parecido la charla que hemos tenido con France sobre la Navidad te ha gustado sí conocían muchas cosas son las desconocidas la escasez si pues mira ya con eso que te vas como

Voz 0772 26:26 el duende de la Navidad por lo menos hemos hecho aquí

Voz 12 26:29 la la buena acción del día muchísimas gracias Candela felling olvidar o de Ifrán lo dicho compañero amigo compañero de carrera que

Voz 11 26:40 desde hace ya casi treinta años

Voz 12 26:41 pasa el tiempo Santo Dios

Voz 0772 26:43 que un abrazo muy fuerte feliz Navidad Ci como digo siempre muchísimas gracias Fran por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 11 26:51 nada muchas gracias a vosotros por mantener estas inquietudes culturales tan importantes para nuestra Historia de Occidente para los valores occidentales en definitiva que han traído muchas cosas buenas también a a nuestra cultura y también feliz Navidad para tiene un abrazo y también hemos hablado muy muy cordial para todos los oyentes Elena

Voz 0772 27:09 un abrazo

Voz 15 27:15 eh

Voz 9 27:21 eh

Voz 17 27:25 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Do Mi querido Jean François que has dicho que yo yo descifrar los jeroglíficos egipcios

Voz 18 27:40 SER Historia con Nacho Ares descubre todo lo que nunca imaginó este de la historia en la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 10 27:59 no sabemos que hacía el trescientos

Voz 3 28:03 treinta y ocho en la época de Teodosio I el Grande se declara que el nacimiento de Jesús es el veinticinco de diciembre pero probablemente

Voz 1 28:12 con la consciencia

Voz 3 28:14 de que el pueblo pagano que todavía no se ha convertido el cristianismo y cuya conversión Se pretende por la unidad del imperio se súper ponga la fiesta del verdadero sol invicto que es Jesús no ha mitra precisamente de quién diremos que tenía relativamente pocos adeptos sino realmente de Helios fuego Apolo el sol que eso sí que tenía muchos por lo tanto lo que hace la Iglesia es casualmente superponer el nacimiento de la fecha de nacimiento de Jesús sobre el nacimiento de mi Trapero de verdad de verdad mitra le interesaba menos lo que quería era su tour súper poner el nacimiento de Jesús son el nacimiento de cebo Apolo

Voz 21 29:11 me encanta como trans

Voz 0772 29:14 evite el entusiasmo de la voz que acabamos de escuchar de Antonio Piñero el doctor Antonio Piñero catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid uno de los máximos expertos en el origen del cristianismo en la historia del cristianismo primitivo hablando de una figura que yo comentaba en el primer bloque de nuestro programa la figura de de mitra que como uno de esos dioses paganos que bueno pues influyó mucho influyó en un grado muy muy muy elevado los orígenes precisamente del cristianismo de los primeros sabedores que poco a poco en los primeros siglos de nuestra era construyeron esa nueva forma de de pensar a partir de una religión también construida casi ex novo luego lo lo vamos a desarrollar aquí en nuestro programa en este nuevo bloque de Ser Historia yo quería dar la bienvenida de nuevo a Pedro Ortega el ex director de la revista Misteri K Ars secreta Pedro Feliz Navidad bienvenido de nuevo

Voz 21 30:10 muy feliz Navidad Nacho bien hallado

Voz 0772 30:14 el que ha compartido con nosotros ya en varias ocasiones minutos aquí en nuestro programa hablando de temas muy variados de la revista Misteri K que yo recomiendo desde aquí dedico hace un par de números creo que fue un reportaje bastante intensa la figura de de de mitra IS culto que hunde sus raíces también un poco en los orígenes del del cristianismo Pedro conocemos los orígenes reales de mitra

Voz 21 30:41 bueno bueno conocemos lo que los textos los han dejado ya más tendríamos que irnos muy muy muy atrás mucho antes del Imperio romano de hecho la primera mención que además es una mención muy esporádica es en la cultura de mi tan ni estamos hablando del siglo XIV antes de Cristo pero es una referencia muy de pasada claro estamos pensando de momento en que los textos y las fuentes que nos quedan de esa época pues se han perdido donde sí empieza a aparecer con un poco más de intensidad es en los belgas en la India a ellas empieza de hablar de de un Dios mitra en todo ese panteón hindú tan tan tan enorme iba a ser pues cuando pase al mundo persa allí me va a tener una función importante dentro de los textos llamados a Vesta es en el en el mundo persa del mundo Irán año donde digamos se forja a lo que podría ser el el embrión del futuro mientras romano ahí en ese mundo persa mitra lo que lo que es es un dios de los contratos es un Dios que garantiza un tratado entre dos personas cuando dos personas llegan a un acuerdo digamos que lo formalizan ante ante mitra que es el que va a velar por que ese acuerdo se cumpla en los términos establecidos

Voz 0772 32:03 es curioso como una divinidad tan tan tan extraña no a nuestra cultura occidental pues puede haber tenido esa influencia en los orígenes del cristianismo lo escuchábamos al principio en las palabras de de Antonio Piñero que no lo había dicho en una entrevista que precisamente habéis hecho vosotros en en la revista Misteri que que está colgada en en youtube que quizá el el aspecto solar no del del culto a mientra que es en definitiva un elemento un común denominador a muchas religiones de la de la antigüedad es lo que hace que ese veinticinco de diciembre que era la fecha en donde se dice que nació el dios mitra pues nosotros hayamos heredado o copiado un poco no en nuestra cultura judeocristiana

Voz 21 32:44 sí estamos hablando bueno habría que remontarnos un poquito antes del Imperio romano al mundo helenístico la hegemonía de de Grecia como en las religiones mediterráneas es empiezan a surgir lo que se llaman cultos Misteri el de ISIS y será Apis por ejemplo que proviene de Egipto tenemos el de la Magna Mater o Cibeles ya tease que bueno es ese es otro otro personaje interesante que todavía podemos comentar porque es precisamente otro dios que muere y resucita osea que hay tendremos otro otra concatenación del cristianismo con un las Sergio Misteri K y cómo no el mismo que más o menos por las fuentes de las que disponemos que son fundamentalmente arqueológicas y pie gráficas podríamos hablar de un inicio del del abismo entre el siglo I y el siglo II después de Cristo en tiempos de Trajano y obviamente mientra es un dios solar

Voz 0772 33:39 hundió Solaria además por lo que estabas comentando ahora esos aspectos de de iniciación esos aspectos que es todo aquello relacionado con la iniciación parece que está ofreciendo una imagen de algo oculto hago algo esotérico algo que va un poco al margen de de la normalidad religiosa que se vive un poco en la sociedad de de del exterior bien un poco dado también por esos orígenes también tan convulsos del del cristianismo no quizá copiaron esos elementos de de de huir de de esa bueno es para evitar la persecución que pudieran tener no

Voz 21 34:10 pues fíjate lo curioso de las religiones misterio es que en ellas lo que se hace es un propagar el mensaje de maestro a discípulo y tiene que haber una iniciación por ese motivo esa iniciación se la llama ese conocimiento se llama misterio y de ahí el nombre de religiones Misteri casa pero fíjate curioso y lo que decías de las concomitancia con el cristianismo es que por primera vez en la historia estamos encontrando religiones el metabolismo como el cristianismo que ofrecen la vida después de la muerte al hombre esto es un hecho insólito hasta ese momento en la historia de las religiones ya que en ese momento es un momento en el que digamos el la la el culto que mencionaba el profesor Piñero de cebo Apolo se está imponiendo el Roma pero sólo para la los ciudadanos romanos sea que todo aquel que no es ciudadano rumano de primera clase que no digamos es un o de o bien las colonias en cualquier parte del Imperio pero no vive en Roma está condenado al no a una no su religión entonces es en ese momento dónde surge pues por un lado el cristianismo también otras religiones como él mismo que de alguna manera quién ofrecer ese más allá a sus adeptos y por eso es el momento en el que empiezan a a triunfar ambas religiones

Voz 0772 35:29 es una religión como decías ahora absolutamente solar con esa fecha clave el veinticinco de diciembre que estamos celebrando hoy como día de la de la Navidad el solsticio de invierno que de lo enlaza también pues con los calendarios agrícolas con también un una tradición milenaria no que se que se nos escapa un poco de las manos hoy en pleno siglo XXI hablar de los solsticio de los Equinoccio quizás un poco bueno pues vale pues muy bien pero hay gente que vaya a Stonehenge a estos sitios para intentar y y a cruzar ese puente no con el con el pasado no pero en aquella época esas religiones solares tienen un peso muy grande precisamente por los calendarios agrícolas y la fuerza que ello implicaba en la cotidianidad no de de esa vida era el alimento en definitiva no

Voz 21 36:14 así es es que claro tenemos que pensar que desde la evolución del hombre lo que desde el hombre primitivo en es cazador recolector hasta que llega un momento en el cual empieza a darse cuenta de que el ciclo solar está dictando el crecimiento el nacimiento de las flores de las plantas de los frutos entonces empieza a conocer como se relaciona eso con con los astros entonces en aquellos momentos en los que el las noches son iguales a los días que son los Equinoccio dos o los los momentos en los que el sol y tienen mayor duración durante el día o menor duración que es el caso del solsticio de invierno pues son fechas determinantes para su digamos su ciclo vital de alimentación entonces el solsticio de invierno que es este día elegido del sol invicto es el momento en el que digamos la noche ha llegado ya a ser el a tener la mayor duración de durante el año y a partir de ese momento los días van a empezar a crecer entonces ese momento está representando el triunfo del sol porque el sol ha dejado de caer empieza a crecer

Voz 0772 37:26 un una metáfora realmente sugerente de lo que es la vida y el renacer un poco en el más allá no que era la una de las de las metas te de esos primeros cristianos el la Navidad en definitiva está muy identificada con con la con la astrología con la astronomía de de la época no porque estaba ciencia hay la creencia en las estrellas iban casi de la iban casi de la mano no lo escuchábamos en la primera parte del programa como lo Rey es magos en realidad eran reyes astrónomos que venían de de de las estepas de de Irán con una tradición milenaria vinculada a esta ciencia el propio culto a mitra más allá de esa fecha del veinticinco de diciembre lo comentábamos antes al comienzo del programa tuya micrófono cerrado me decías que una de las representaciones más conocidas de mitra que es este personaje sujetando un la figura de un toro también podría estar relacionada con con ese culto con esa visión de las estrellas

Voz 21 38:21 sí así es bueno vamos a concretar un poco cómo era esta religión en Mitrovica los mitra la región Mitre caerán en comunidades muy pequeñas no sólo no sobrepasaba las cincuenta personas unían en una estancia generalmente subterránea de forma rectangular con dos bancadas a los en los lados más largos sí bueno el techo era abovedado con el tachó sonado de estrellas representando la bóveda celeste ir al fondo hay una representación que se repite en todo a lo largo de todo el imperio romano desde Hispania lo Dacia norte de África y que es la llamada Taurocast ponía la Taurocast es la representación del sacrificio del toro por parte del Dios mitra vemos a mitra con un vestido blanco y con la capa roja o azul con gorro frío que es como el gorro de los pitufos para que es una idea los oyentes y él tiene un puñal en la mano y está clavando no en el costado de un toro ir a digamos acuden ante ese momento una serpiente y un perro a lamer esa sangre por otro lado un escorpión está edificando los testículos del toro aquí se ha propuesto una una significación puesto que no tenemos textos que lo avalen pues se ha especulado con que bueno siendo una religión solar digamos vinculada con lo estelar podía estar representando un momento astrológico del año concreto que tenemos el toro que sería la constelación de Tauro tendríamos a mí traer que sería pesas es la constelación de Perseo que tenemos es el escorpión que podía ser la la la constelación de Scorpions y entonces ese momento de la Tauro atonía podía ser un una un momento en el año en el cual todas esas constelaciones estuviera en una determinada posición

Voz 0772 40:16 curioso como muchas de estas religiones lo comentábamos ahora no en palabras de Antonio Piñero eh surgen de la surgen de la nada al igual que el cristianismo hace dos mil años surge de prácticamente de la nada iban tomando de aquí de allá diferentes elementos esto es lo que te contaba a eh Pedro tenga Antonio Piñero hablando precisamente de cómo es ese origen casi de laboratorio de del culto de mitra

Voz 23 40:47 cuando hablamos

Voz 3 40:49 cómo tenemos que pensar en un sistema religioso que a todas luces parece como si una serie de personalidades del Imperio Romano sostenidas por el emperador Adriano decir entorno al ciento treinta ciento treinta y cinco sentados en un gabinete ciertamente pasándose en elementos orientales crean una nueva religión del mismo modo que la deshará Apis beneficio se creado una manera digamos Laboratory tal es un producto de laboratorio para que sirva a una población Greco parlante en Egipto mí también a subsidiar bosque que son los egipcios autóctonos que poco a poco van sabiendo griego pues del mismo modo es una creación para los varones y fundamentalmente pensada para dar una estructura moral ética y unitaria a las gentes del ejército

Voz 22 41:55 sí sí

Voz 0772 42:02 lo decía de una manera muy muy clara Antonio Piñero sí catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid experto en los orígenes del cristianismo y Pedro Pedro Ortega director de la revista Misteri K me imagino que compartirlas con él no la idea de de ese de esa creación de de laboratorio no de de la religión de mitra pues en definitiva lo mismo que el cristianismo

Voz 21 42:26 sí bueno hay aquí en Georgia pone la nota que me llama la atención desde mi formación de historiador del arte es que si nos fijamos decía antes que la Taurocast ponía estaba representado de la misma manera de en todos los lugares del imperio es que qué o quién creo quién prototipo esa imagen quién hizo esa primera Tauro autonomía que se copia de una manera totalmente exacta en todos los lugares variaciones a la represión puede que a lo mejor en los colores aunque muchos de los hemos perdido pero la representación es tan icónica Aitán tan singular que sí que daría pistas a pensar que es una idea digamos preconcebida que se trata de de difundir porque no

Voz 0772 43:12 hay variantes no no iban ni antes

Voz 21 43:14 es curioso y hay estado investigando bueno hay algunas ni que ETA autóctonas que vienen de la época griega y podrían haberse fijado en ellas para lo que sería la elaboración de este esquema de la Taurocast ponía o sea que sí que hay posibilidad y luego también es verdad que el toro es un animal emblemático en todas estas culturas es un el toro es un animal que que se sacrifica Ike no lo puede hacer todo el mundo porque el toro en aquella época era muy caro de digamos de alimentar de mantener eran un poco el símbolo de la potencia viril no entonces el sacrificio del toro era como o el acto que tenían los poderosos para con los demás de sacrificar algo y bueno pues luego pues repartirla entre entre sus compañeros no tan afortunados con con la suerte que que tenía no

Voz 0772 44:08 uno de los paralelismos que yo veo también entre la religión de mitra los inicios del del cristianismo es que mitra como escuchábamos ahora en la en la voz de de Antonio Piñero pues fue casi una una religión creada para los soldados para los soldados de Roma al igual que el cristianismo eh eh tomó muchos elementos quizá de ese culto de mi trapos para extenderlo todo lo todo lo que pudiera no por la mayor parte de la población de Roma

Voz 21 44:34 pues he ahí volvemos un poco eso que comentábamos antes de la búsqueda de qué opción se les ofrecía a todos aquellos que no eran ciudadanos rumanos entonces ahí está la cuestión digamos que la otra perspectiva que no afirma que el Mitterrand o sea una religión de laboratorio piensan que es una religión que viene del mundo persa por esas en presencia de la deuda en Persia que comentábamos al principio el caso es que es una religión que se difunde a través de las legiones romanas parece bueno unos opinan que el núcleo está ahí en Persia como decía pues son los los propios legionarios los que digamos van haciendo a través de un rito de iniciación que captando esos adeptos que digamos según se mueven las legiones van propagando ese culto de Mintra y por eso no es una religión con grupos grandes de adeptos sino que digamos llegan las legiones a una localidad están durante un tiempo fundaron la Comunidad se deban a marchas entonces ahí entramos en esa en esa cuestión de de que si efectivamente el el culto de mirar pues puede ser el origen persa o más allá esa religión de laboratorio pero que que trata de digamos compensar a aquellos que no tienen Un mi credo en el que creer ya que no son ciudadanos del imperio romano y por ello pues bueno es tanto el el cristianismo como él mismo tratan de buscar esos actos y en otra parte de de la entrevista al profesor Piñero él afirma una cosa ahí es que él mismo no podría haber Trio nunca ha no podría haber triunfado sobre el cristianismo porque dejaba fuera a la mitad de las mujer abre la meta de las personas que son las mujeres puesto que el culto mientras eco era un culto único para para hombres aunque haya alguna cosa que comentábamos antes que que resultan también interesante siquiera quieres la un aspecto de feminidad en el culto trágico el culto mi trae y era una un proceso de iniciación en siete niveles el el primer de ellos el primero de ellos sería el cuervo el el último de ellos sería el padre entonces hay todo un escalafón que se corresponde con planetas del sistema solar como Mercurio Marte Júpiter oscuros como el se segundo nivel de iniciación es el de el llamado Nimbus que quiere decir novio está auspiciado por el planeta Venus es en el momento en el que ese iniciado ha pasado la primera fase y ahora se convierte en esposo de mitra y en ese momento es considerado la digamos un ente femenino puesto que se casa con Un dios masculino esto también tiene que ver con el cristianismo puesto que todos sabemos que bueno pues la las se dice que el a la mujer la dedicada a la religión cristiana se casa con Dios pues de una manera este culto Mi tráfico tienen también esa peculiar característica de ese matrimonio feminización con la vida de mitra

Voz 12 47:36 sí sí

Voz 0772 47:37 es curioso no como leyendo un poco entre líneas al final se encuentra en infinidad de elementos paralelos entre el culto de mitra los orígenes del cristianismo que van más allá de esa fecha de nacimiento de mitra con el veinticinco de diciembre que es la que adaptó lo adoptó mejor dicho la la cultura cristiana para el nacimiento de Jesús no que es el punto de partida que hemos tomado para para hablar de del culto de de mientra con nuestro invitado Pedro Ortega pero la expansión lo decías ahora llega a partir de de las legiones el Imperio Romano ocupa desde el extremo occidental es es decir la península ibérica Portugal lo que ahora Portugal España pues hasta hasta bien entrado el continente eh asiático hay bueno pues las legiones iban de aquí para allá deambulando iban dejando su semillista del del culto a mitra sí que es cierto que como comentabas en en pequeños Corpuscular pero también en la península Ibérica no imagino que habrá referentes a eso escudos de mitra

Voz 21 48:35 pues sí fíjate hay dos lugares sumamente importantes uno de ellos quizá no no tan conocido pero es el que nos ha dado el vestigio arqueológico más importante es la población de Cabra en Córdoba allí se ha encontrado en la U lava ahí Taurocast ponía en la representación de la adoptaron Thawra autonomía una escultura magnífica de primer nivel a nivel artístico y que se puede ver hoy en día en el Museo de Arqueológico de Córdoba pero digamos el pueblo de cabra digamos sintiendo ese mismo como suyo al han elaborado han reconstruido mi creo que se puede visitar allí en la en la en la localidad de Cabra con la con una copia de de la Tauro pero que yo recomiendo efusivamente puesto que es algo bueno en algo pues muy muy importante y muy peculiar también en en nuestro en nuestro país el segundo punto que quizá en importancia legal aunque no hemos encontrado esa Taurocast unía Mérida en emérito Augusta pues había también una colonia importante de hecho uno de los restos arqueológicos que se pueden visitar allí es la casa del Mitre con un mosaico tremendamente espectacular y luego ha andado indagando un poco en en Astorga Astorga Augusta bueno pues si no si jugamos en la en la catedral podemos ver en uno de los detalles un ángel apuñalando un toro pero consultando trataban buscando fuentes a ver si eso podía ser un resto Aiko parece ser que no que que es esa ni que Taurocast zona que mencionado al principio pero bueno aun así pues es una cosa que se nos pierde un poco en el tiempo y sobre todo por el hecho fundamental de que el los textos relacionados con el mismo no han sobrevivido o no sabemos si existieron y todo lo que sabemos del culto al mientra es por lo que los cristianos nos han dejado escritos mire sobre los los mil en Mitrovica

Voz 0772 50:45 es curioso estás escuchándote hay al hacer referencia a esta figura de de Denny que con con el toro vemos siempre el e intentamos buscar no el origen no de el trasfondo realmente cultural que pueda haber en en cualquier aspecto de de nuestra religión porque en definitiva lo decía Antonio Piñero al principio he mitra es una religión de de laboratorio el cristianismo también es una religión de la de laboratorio salvando las las distancias porque tiene infinidad de de de de piezas de ese complicado puzzle tomadas de una religión de cultos paganos de una tradición de otra que nada tienen que a ver pero bueno han que han conducido hacia hacia el mismo sendero y todo hay que decirlo la mayor parte de las religiones a lo largo de la historia han funcionado así han copiado unas de otras es quizá lo que le da un poco la la magia y el sentido y esos elementos en común convierten a bueno pues crean lazos de unión entre culturas de diferentes continentes donde aparentemente no hay nada absolutamente que les pueda unir pero esa forma de pensar esa forma de de creer durante miles de años es quizá el aspecto más llamativo de todo ello el culto a mitra es el referente que hemos querido abordar en este programa especial de de Ser Historia dedicado a la Navidad hoy veinticinco de diciembre lo hemos hecho con Pedro Ortega director de misterio Ars secreta Pedro lo dicho feliz Navidad y muchísimas gracias una vez más para habernos ayudado a hacer

Voz 21 52:17 un poquito más de Historia frenan y datos