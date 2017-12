Las noches de Ortega - El espíritu de la Navidad

Voz 1 00:00 ah

Voz 2 00:04 vi

Voz 3 00:08 la nada sobre Camps Andy liarla

Voz 4 00:25 muy buenas noches queridos oyentes y feliz esta noche no ha para llamadas de oyentes contando sus pesares tampoco tendremos entrevistas en profundidad simplemente

Voz 1174 00:40 lo que nos metamos de lleno en este escenario

Voz 4 00:43 lleno de árboles decorados de luces parpadea ante

Voz 5 00:46 pues porque hoy vamos a bucear en el espíritu de la Navidad la radio como símbolo de unión de todo un país

Voz 4 00:59 es se suma a la celebración de este tiempo mágico esta noche queridos oyentes nieva sobre estos micrófonos de la SER caen los copos sobre este estudio

Voz 6 01:11 Nos averiguamos que nos dejamos ir

Voz 7 01:13 Pizarro por la Navidad

Voz 4 01:17 no

Voz 8 01:22 eh es tiempo de amor tiempo de concordia

Voz 1174 01:29 una época de paz y esperanza modo Antonio Aguirre buenas noches buenas noches y feliz Navidad me alegra mucho que callar

Voz 4 01:41 es aceptado la invitación de estar aquí en este programa especial donde vamos a acompañar a todos los amigos oyentes en estas fechas no podía faltar

Voz 1174 01:53 me me gustaría que

Voz 9 01:55 conociera sea una persona para la que la Navidad es muy importante ver junto muy bien tanto es así que vive como si siempre fuera Navidad no la limita a un día cada trescientos sesenta y cinco viene para él todos los días del año son Navidad queremos

Voz 6 02:16 José Joaquín buenas noches buena noche para usted siempre es Navidad

Voz 0684 02:21 siempre en la vía para mí siempre todos los días del año

Voz 4 02:26 cuánto toma usted la decisión de que subida sería una Navidad perpetua

Voz 10 02:31 bueno es que no nos tome la decisión las cosas han venido sin ella esto hace unos quince años aproximadamente que nos reunimos en la casa para celebrar la Nochebuena hay viniera mi cuñado de Unión Mis hermanos si entonces hemos venido

Voz 0684 02:50 siguen en su casa en casas en casa quince años después

Voz 10 02:56 vale parece que que que no encuentran el el momento de irse ya es así vamos enlazando una Navidad con otra con otra donde tras yo yo yo tengo paciencia cada año ya a principios de enero yo les digo tal vez habría que ir pensando ya en en recogerse no

Voz 0684 03:19 está a gusto iban pasando los días van pasando la semana van pasando los meses

Voz 10 03:25 y acabamos enlazando una Navidad detrás de otra caja yo yo yo tengo mi vida yo cosas yo tengo estoy estoy viajando Mi vida en el aire

Voz 6 03:39 pero ir a Familia también es bonito no que estén ahí quince años juntos no

Voz 10 03:47 sí sí yo no digo que no sea bonito pero claro llegado junto a la gala que pasan ya dos o tres años punto en la que se empiezan a hinchar un poco loco gol

Voz 6 03:58 ya te cansas de verdad con cariño mucho mejor

Voz 10 04:01 no lo quiero a mi Manolo que que mucho de agua como no lo voy a mi hermano y a estar a solas con con con mi mujer con mis hijos

Voz 6 04:12 pero por porque porque no le dice directamente a su familia claro os podéis marchar ya por favor cargados de de casa

Voz 10 04:21 a mí me da me da pena es hubiera pena ahí yo miro a los ojos de mi cuñada o de que es un pobre hombre que leyó Maella Adidas miro a los ojos de mis hermanos que me voy a decirle yo fuera de casa yo muy familia no ha no la echo de casas menos en nalga

Voz 4 04:39 bueno en Navidad no pero pero cuando ya se acerca a otras fechas porque

Voz 10 04:42 que siempre hay una cosa así Navidad no porque en Navidad y en en verano no porque ya se acerca y me dice puntos juntos en el campo la Santa póquer sea más Santa limpiando porque hace frío

Voz 0684 04:57 pues siempre habrá un momento para decir no cargados siempre ha llegado siempre hay algo una excusa en marzo

Voz 10 05:04 que es el cumpleaños de mi hermana en abril porque es el salto mi sobrino en mayo porque a mi hermano sumo cebras hacen años quieren que estemos la Familia Unida para celebrarlo siempre hay una acequia de siempre se convirtiera en una fecha que hace que esto sea o no yo no podemos

Voz 6 05:22 bueno lo lamentamos muchísimo pero estoy convencido de que antes o después se se la mientras tanto sigan disfrutando de estas fechas sigan disfrutando de ganar

Voz 11 05:33 o muy cara

Voz 4 05:38 querido amigo gracias por contarnos su experiencia navideña

Voz 6 05:42 un fuerte abrazo y feliz Navidad

Voz 4 05:56 Marco cuando hay más personas que quiero que conozcas

Voz 12 06:00 esta noche bien

Voz 1174 06:09 Dolores Guzmán Marco Antonio es una mujer a la que le apasiona cada año poner el belén el pesebre pero Le gusta tanto pero tanto tanto que decide ser ella misma un elemento importante

Voz 4 06:24 del nacimiento de de que hace hace de virgen virgen

Voz 6 06:28 no es Guzmán buenas noches buenas noches cuarenta y seis años haciendo de Virgen M

Voz 0684 06:33 yo a cuarenta y seis años muy bien

Voz 13 06:36 bueno pues poco más a la verdad es que hagan no puedo más

Voz 6 06:39 se ha cansado ya

Voz 13 06:41 que eso se lo digo a mi marido

Voz 10 06:44 sí soy mujer nota gusto qué pasa

Voz 1174 06:49 no no no veo la relación y lo entiendo

Voz 13 06:51 no me marido por darle realismo cortarle verismo él quiere que yo yo

Voz 0684 06:58 que a los cerdos

Voz 13 07:02 mi marido obsesionado del rigor al a mi marido el rigor eso es lo que la definen tanto que hombre el rigor

Voz 6 07:10 ya pero pero usted no es virgen como él me está hablando ustedes su marido ver cómo va a ser muy claro

Voz 13 07:16 pero bueno espero que no me toca todo es todavía no ha ganado lo ha habido

Voz 6 07:21 aquí hay un también tocar nada como le señora usted cuánto tiempo iba a casa con un consumo exacto

Voz 13 07:27 cuarenta y seis años desde que empecé a hacer de Virgen éramos novios entonces cuando cuando él quiso que yo es que exceden Pablo de virgen Le gusta tanto y a la nos casamos que a mí me dijo que te parece Dolores sí que continúa siendo virgen para que haya un realismo un verismo un rigor elemento eh en tu personaje pero no dijo que no has has y eso está muy bien que yo haga de virgen en el pesebre siendo vírgenes estamos bien pero si al precio hay que pagar por el juez que no tengamos Ayuntamiento la carne

Voz 6 08:08 claro que sí

Voz 13 08:12 lo que si lo decía por un placer tú crees que te vas a romper esa maravillosa de que estoy haciendo

Voz 6 08:22 buen señora intente que este sea el último año de acuerdo hable con su marido a ver si se hubiera alguna posibilidad de de iniciar un ritual de acercamiento o de apareamiento coito intente usted intente de acuerdo y el año que viene por si no hay que hacer de Virgen nos hace vivir a usted de Pastor

Voz 1174 08:41 sí yo lo veo muy larga de mula de lo de lo que sea me acuerdo un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros

Voz 12 08:50 pues gracias adiós a Santi yendo bien bien directo a esta noche especial Navidad yendo lo esto

Voz 4 09:14 me está gustando lo que lo que estamos haciendo me están canta bonito no eso de ir hablando con gente que tiene una relación estrecha directa con con la Navidad con cosas con su mundo con sus eh

Voz 14 09:25 va mal cuenta lo que ha pasado bueno Navidad con una

Voz 15 09:30 eh la mujer del pesebre el otro de los cuñados que está sino que ellos están muy bien continuamos en directo en la cadena

Voz 16 09:40 a los que no no

Voz 14 09:46 Ortega ahí habrá más testimonio no sí hombre hay más casos claman caso no porque es que todavía no pueden vivir

Voz 4 09:54 sólo de dos testigos

Voz 14 09:56 hay más de dos radios

Voz 12 10:04 está depresión todo

Voz 4 10:07 ahora Marco Antonio a Fernando Cano Fernando es un señor de Ciudad Real si al que le encanta cada año decorar el árbol navideño le vuelve loco su pasión no vive para otra cosa incluso podemos decir el árbol muy bien pero entre tuyo Marco Antonio las cosas elevado un poco

Voz 1174 10:27 de de las manos porque ahora ahora lo sabrás Fernando Cano buenas noches buenas noches buena no decorar el árbol navideño es su pasión verdad

Voz 1763 10:36 a mí me pasó en pasaron yo deseando que llegue cada año las fiestas navideñas para ponerme a las de verdad que el el lo que más me tu boca de Vermeer mío ya lo de colapsar armenios sí

Voz 4 10:50 sino el pero del que cuente lo que hace usted me cuentas es la marcó

Voz 1763 10:54 bueno la cosa la que es lo que me pasa es que yo yo decoro cada año todos los árboles de la Ciudad Real como todos los árboles y todos los árboles de Ciudad Real es imposible real y provincia y provincia mentira como como una locura como un ansiadas árboles y me voy tal Alcampo mejor trabajo lo desmontó voy me voy al campo y me pongo a decorar todos los árboles va a la montaña de la montaña de todos sitios pero ya digo no sólo de Ciudad Real también

Voz 6 11:23 de provincias la obesidad

Voz 1763 11:26 yo ahora estoy declarando el lo lo lo de Pozuelo de Calatrava de Puebla del Príncipe de Puerto Lápice

Voz 4 11:34 de toda la provincia árbol que ve usted lo decoran

Voz 1763 11:36 Tomelloso de Tomelloso también ayer de los todos los árboles de Villar del Pozo marcada es mañana me pongo la colar todo lo todo árboles de Campo de Criptana

Voz 4 11:47 esto lo hace usted solo o con otro

Voz 1763 11:50 no sólo eso no lo todos los sólo todo lo bueno sólo Bayo con con con mi camión declaraciones yo me voy con el camión que me pasó en la montaña es duro es duro que llegó hoy decorado novecientos árboles

Voz 6 12:02 a The Mirror cada día un poco es una mierda

Voz 1763 12:05 entonces por qué no

Voz 14 12:07 ah claro

Voz 1763 12:10 el cerebro humano es un misterio es muy cabrón cabrón si te hace hacer cosas que no te gustan pero yo llegaba a la llegada esta fecha alto la los vecinos en paz conmigo porque claro que me me meto MM en en campos que son privado me meto pero que no lo puede evitar

Voz 6 12:29 cuerpo e hijo mío o deja de hacer esto de sí sí sí

Voz 14 12:32 tanto por lo que no lo estaba

Voz 17 12:35 no estoy diciendo no puede evitar no lo puedo evitar que me Estafeta como como una ola de no se sabe dónde me me dice me cola los árboles cola todo lo bonito día no grite tampoco no depende de mi casa cero uno pero bueno ya digo que es muy cabrón que me lo grite tanto

Voz 1763 12:56 no lo va a la verdad cuando una cosa la explica una de ahí no se entiende pueda unos relevan los mejor

Voz 6 13:01 bueno gracias por su llamada buenas noches

Voz 4 13:13 a no me escuchas depuesto esta canción este villancico de pero mira como beben los peces en el río porque sido estrechamente relacionado con el siguiente testimonio ya sabes que hoy estamos haciendo un para de testimonios Gemma tres lo recuerdas cuál es el de las enhorabuena es exactamente muy bien después hemos tenido el señor que de sus hermanos no se iban de cara no se casan tanto efectivamente y ahora el señor este quiere da por decorar el de ahora es el más importante para mí que requiere más atención se trata de julio murió es un señor de Girona en Cataluña si esto ir a ver tiene un problema casi yo diría que tiene un cierto pánico cierta preocupación cada vez que llega la Navidad porque su mujer les somete a una cierta tortura relacionada con con este villancico que vive en una casa preciosa y con unas vistas maravillosas que tiene un río hay un río que me pasa es decir porque es es duro incluso cuando yo lo digo sufro por por por el mejor que nos lo cuente volvió el buenas noches

Voz 6 14:27 por buena noche murió cuente cuenta

Voz 4 14:30 los oyentes qué es lo que le ocurre con su esposa y con este villancico

Voz 10 14:34 pues o lo que me ocurre es un drama drama Mi esposo es una gran admiradora de este se Weber villancicos cada año durante pues me mira eso te obliga a ir al río a ver luego cómo bebemos

Voz 6 14:52 peso simbólico pero no se obsesiona de verdad verdad de verdad como vemos perfectamente

Voz 10 15:03 que es un mandato no voy a decir

Voz 6 15:06 por qué se toma el villancico como un mandato

Voz 10 15:08 claro cómo era ella es mi mujer es muy literal en cuestión religiosas es además se toma edades creacionistas

Voz 6 15:18 de hecho sí sí también

Voz 10 15:20 hoy tras los villancicos quicio villancico y se mira como vemos predecesor río pues allá que voy

Voz 6 15:27 bueno a ver cómo bebemos

Voz 10 15:30 no veo problema es que me hace partícipe a mí también del uso sesiones

Voz 6 15:34 ya hace proselitismo su mujer no no no no

Voz 1763 15:37 no no eso no es que llegue

Voz 10 15:39 desviaciones ser suaves no tiene ningún

Voz 4 15:42 no no es nada sexual eso es convencer al otro de las creencias que tiene

Voz 6 15:47 sí sí sí que es ahora y usted no lo he dicho a su esposa que villancico no es un mandato que escribí yo que hizo como los peces en el río que que no está perdiendo

Voz 10 16:03 ella no ha intentado decir

Voz 1763 16:06 estoy por pasiva pero no no no hay manera ella

Voz 10 16:08 me dice que que que digo o sea que que dice hoy que miremos como vemos espera Río pues al río

Voz 4 16:17 claro no no si en su mundo de todo

Voz 10 16:20 nos podemos pasar horas mirando fijamente el mayo puto Río está llamado a sí

Voz 6 16:30 cada joven Walker dijo

Voz 10 16:32 Mónica nos mata a su mujer que yo

Voz 6 16:35 momento igual te puedes poner claro está no

Voz 4 16:40 bueno curioso tenemos que dejarlo aquí gracias por tu testimonio será que poco a poco y intentaran convencer a su mujer que no que no se trata de un mandato que es simplemente una frase bordadas así lo consigue algo de su mujer deja esta cerrazón

Voz 6 16:53 qué tiene mentales y empieza a ser libre empieza a vivir un poquito y le deja en paz a usted de acuerdo a ver si al menos a siguiente Navidad están ustedes en casita eh abrigados con

Voz 4 17:08 con con la hay exactamente Adiós a mí

Voz 6 17:11 lo que me dijo

Voz 8 17:19 al hijo quiere oir más testimonios

Voz 14 17:24 hombre póstumo el timón paso estamos bien reunidos al calor de la radio

Voz 4 17:30 exacto te voy a presentar a una persona que Celia

Voz 1174 17:34 la la Navidad de un modo muy especial muy bien

Voz 4 17:38 de ella va a celebrar la Navidad de este año sí pero no nos la va a celebrar no entiendo es decir te lo digo si rápidamente aunque cueste entenderlo ella si va a celebrar la Navidad del sí del cuarenta y dos cómo del cuarenta y este año si va a celebrar la Navidad de mil novecientos cuarenta y dos

Voz 14 18:00 cuéntame eso que no ella misma nos lo cuenta Rosario buenas noches

Voz 6 18:04 nos lo cuenta

Voz 14 18:07 es que me he estado diciendo es que tú vas a celebrar este año la Navidad de mil novecientos cuarenta dijo

Voz 13 18:14 me me a haber prendido me gustó volar que celebra la Lezcano y fue muy hermoso

Voz 6 18:27 porque que fue hermosa para usted esta Navidad

Voz 14 18:34 que sea diferencial la celebración del legal coherente lo del de la de este año que vas a hacer de

Voz 6 18:41 mí me imagino

Voz 13 18:43 que es mil novecientos cuarenta y dos todo el rato

Voz 6 18:46 el rato que es del cuarenta y me me mira

Voz 13 18:49 cuarenta y luego en noche vieja celebro o la entrada de mil novecientos cuarenta y tres y mi marido yo decimos Céline mil novecientos juegos y tres cariño hasta el año que viene que Bono podemos a celebrar la Navidad otra vez en una rueda infinita

Voz 4 19:06 pero que tuvo de especiales a Navidad del cuarenta y dos para que le gustará tanto y quiera repetir la cada año

Voz 13 19:11 pues nada que nos Gregorio yo pues el primer año juntos éramos felices y luego ya pues todo se torció porque murió mi marido me quedo viuda

Voz 14 19:22 pero pero como que se quedó viuda no que suma usted celebran la Nochevieja diciendo eso feliz mil novecientos cuarenta y tres

Voz 13 19:30 pero a ver no es mi marido de verdad con el que hago la celebración es es un recortable

Voz 4 19:37 recordemos recortables

Voz 13 19:40 un recortable que pongo yo a tamaño real

Voz 6 19:42 si cada uno uno de mi marido

Voz 13 19:45 me figuro que les vivo pero está muerto muerto de mi Gregorio

Voz 14 19:49 vale está fechas con un recortables

Voz 13 19:54 por sí misma marido está muerto que de que que es que haga que yo engañar a mi cerebro pues con esta con esta triquiñuela durante es que errático que estamos a yo miro recortable con mi cerebro daño

Voz 6 20:11 yo ha hecho una cosa

Voz 13 20:14 estable de cuando era joven Caritas determinan ponérselo

Voz 6 20:18 yo me he visto como me decía

Voz 13 20:20 pero sí ha tenido que trata de engañar al cerebro poquico uno para ser feliz de no aceptar la nada como ya ergo

Voz 6 20:29 muy bien con él

Voz 13 20:32 yo cuando ya ya llega rendir día uno guardo el recortable en la en un armario sacó yo no voy bien recortable Congo pero espero Tomiño que tiene mucha mano para los trabajos manuales

Voz 4 20:48 muy bien querida amiga muchísimas gracias por habernos contado su testimonio siga celebrando durante todo el tiempo que quiera la Navidad del cuarenta y dos si a usted le hace feliz siga engañando a su cerebro que nosotros no le vamos a poner ninguna pena

Voz 6 21:05 un fuerte abrazo feliz Navidad

Voz 13 21:07 Navidad cuarenta y no vio del cura

Voz 14 21:10 eh

Voz 11 21:12 de esta tasa

Voz 15 21:16 vaya testimonio testimonio la señor allí con el recortable mente El mes se quedó sacaba y en el armario bueno acaban las fiestas vendría una mujer coge la mujer el recortable de sumario y lo guarda en el armario por ahí por Marius

Voz 14 21:36 y con el almidón y hasta el año que viene que vuelve a sacar a amor eso es amor por supuesto pero una cosa Juan Calvo dime dime dime por qué todo el rato villancico en lengua extranjera en España no tenemos villancicos

Voz 4 21:57 en lengua española o qué qué está pasando aquí

Voz 1174 22:00 todo tranquilo te pongo un villancico en lengua española

Voz 4 22:10 estamos en directo en la cadena SER en este programa especial bueno Marco Antonio hay más testimonio más testimonios no vamos a hacer ahora un sorteo un sorteo vamos a hacer un sorteo entre los cinco testimonios que hemos tenido y el ganador sin tener algo maravilloso que es lo que era una cena contigo qué me dices una cena contigo hay cinco cinco testimonios José Joaquín José Joaquín este hombre para el que siempre es Navidad porque su familia no separada desde hace quince años que siempre por un tema o por otros quedan en casa lleva quince años con la familia dentro de su casa siempre es Navidad para eh Dolores mujer que accede virgen en el pesebre de cuarenta y seis años de momento lo humano y lo quiere que sea o sea todo más real para que tenga verismo Fernando ha sido nuestro tercer testimonio ese hombre de Ciudad Real que recordarás que decoraba todos los árboles de la provincia de Ciudad Real en una dinámica obsesiva que quería cada año cada año cada año cada año decorar todos los árboles de la provincia de Ciudad Real muy caro tiene problemas pero metía en campos ajenos a Oriol muy a nuestro cuarto testimonio ese hombre al que su mujer le obliga a mirar cómo beben los peces en el río para la esposa de Oriol es un mandato lo que dicen los villancicos al también por último rosario esta mujer que celebra la Navidad de mil novecientos cuarenta y dos con el recortable de su marido que va guardando en el armario

Voz 14 23:55 Sada cinco y la persona que me va a cenar conmigo cenará contigo me me parece bien acepto acepto a él en el reto muy por lo que el destino que a decir cómo haremos el sorteo pues con este bombo

Voz 1174 24:14 aquí tenemos bombo el bombo hemos puesto bolas lo giro yo no espere espere que le que cuenta esto bolas del uno al cinco vale sí bueno

Voz 4 24:23 es pueda salir del uno puede salir del dos el tres el cuatro el cinco si sale el uno si el ganador es José Joaquín el que quince años sin sexo es el tres Fernando de Ciudad Real el cuarto Oriol y el quinto Rosario el número cinco Rosario vamos a hacer el bombo ya

Voz 8 24:41 de de esta gira tanto Huerta el banco con cinco números le quedan

Voz 4 24:49 a ver quién gana esta cena con Marco Antonio Aguirre darle un poquito más Si yo creo que si paramos a saber cuál sale

Voz 1174 24:59 cuál es el cinco y el cinco ganadora es cinco Rosario la mujer que celebra siempre la Navidad de mil novecientos cuarenta y dos en un momentito

Voz 12 25:10 muy bien con los compañeros

Voz 1174 25:18 los de producción con un gorrito de mapa no están atacando los nevados teléfonos de la Cadena SER porque ha nevado en este locutorio mira mira Marco Antonio dónde queda muy bien el el gorrito a ese producto como se llama se produjo ahí como si no sé como se llama yo no yo no conozco a mi equipo por sus nombres no ves que yo soy una estrella de la radio a perdona perdona yo tengo un Honda Putin tienes uno mira mira mira mira qué bien le queda esa barba blanca a esa productora

Voz 18 25:49 la hablando ya tenemos vine de armas línea Rosario la mujer que se empeña en engañar a su cerebro celebrando la Navidad de hace tanto tiempo puede cuarenta días de Navidad lejana en la que fue feliz al ser el primer año de matrimonio está ya escuchando su teléfono sonar lo cogerá uno yo espero que sí que lo también están fuera tú crees por supuesto claro que está animado el teléfono Toda España está nevada ahora mismo tienen que mirarle

Voz 6 26:16 quienes sí Rosario buenas noches somos de la radio otra vez

Voz 4 26:23 luego ido no lo del sorteo que le ha tocado usted la la cena con Marco Antonio Aguirre conmigo señor

Voz 13 26:29 vengo a ver de que no va a poder FERE fue que yo fui una mujer casada

Voz 14 26:38 pero sí es un recortable un recortable

Voz 13 26:40 dije que en años hombre de verdad no quiero que me vapores mi hija paguen como una pareja

Voz 19 26:51 pero hombre tampoco tiene usted que tener ninguna relación sentimental con Marco Antonio una cena no me digo

Voz 6 27:03 no no puedo insistir

Voz 4 27:05 no no pero bueno bueno pues señora pues lo dejamos aquí siga disfrutando de

Voz 6 27:11 pues nada venga de la vida del cuarenta ido Navidad

Voz 12 27:24 Antonio Fontán qué hacemos

Voz 1174 27:28 repetimos el sorteo no quitamos cinco pero no no para para para para para para para mira mejor no hagamos porque no hacemos sorteo no no no no lo hagamos pero tenemos tuyo tuyo tuyo va pero que en ocho bueno no no tengo nada quieres cenar conmigo no se te vienes a casa prepara una cena bonita

Voz 15 27:55 pero sin homosexual mismos no te preocupes bueno y si hubiera que pasaría tampoco pasa nada al acabar la cena yo me voy a casa

Voz 4 28:02 aquí vale como terminas la cena te vas

Voz 1174 28:06 no tengo coche como te lleva mi chófer o el helicóptero de la Cadena Ser el que usaba Gabilondo han bueno cenaremos juntos Antonio y queridos oyentes también

Voz 4 28:18 otros con quién nos de la gana

Voz 1174 28:20 es mucho porque a ver la lápida tampoco es tan horrible e algunos dicen que no les gusta por Post bueno

Voz 4 28:26 eso es lo que dice esto eh yo no lo he dicho que la gente sea muy sensible con esto

Voz 15 28:32 bueno habrá otros que es un fuerte abrazo queridos amigos y volveremos el viernes que viene obligado Si salís que hace hace frío