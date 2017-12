Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 2 00:03 programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto

Voz 3 00:11 gracias a todos

Voz 4 00:24 uu hacer dos bienvenidos a nadie sabe nada la Cadena SER hoy estoy solo pero no es porque haya llegado tarde

Voz 5 00:31 eh Andreu ha llegado

Voz 4 00:33 a la hora que el que tenía que está bien nuestra relación está intacta no pasa nada malo no se asustó a Andreo como siempre es un profesional del audiovisual que siempre está proponiendo innovación es es conocido por por ser un cómico de vanguardia ay no quiero risas cuando es mi amigo mi amigo vamos a respetado

Voz 4 00:58 yo ya decidido darnos regalarnos una una nueva esquirla de su arte nos proponen un nuevo juego así que entre Andreu como lo decimos que entre Oli Le puedes ahí está está llegando Andreo

Voz 6 01:15 aquí claro claro ahora os contamos lo que está ocurriendo en directo en la Cadena SER

Voz 4 01:30 muchas gracias gracias querido público en directo en la cadena SER Andreu ha entrado en el programa con una gorra a la que ha incorporado una Go Pro o grupo o como él me ha dicho antes si grupo Winnie The Pop que crece Crowe lleva una gorra con una

Voz 4 01:52 es la imagen de un tonto tonto bueno nosotros con dinero para una pronto

Voz 0057 01:58 me parece muy atrevido por tu parte porque como ya comenté en la semana pasada subió al responsable de sí que como era era imbécil dada imbécil no imbécil dale imbécil en realidad es investigación y desarrollo I

Voz 4 02:11 además llevo un abrigo largo lo que les da una una una

Voz 0057 02:14 mezcla una imagen curiosa aparece como alguien de la posguerra pero mezclado con con futurista un viajero del tiempo viajero del tiempo si eh venga pues nada ahora con esta cámara claqué lástima que por radio usted no se puede disfrutar es que no no creo que nadie no creo que haya nadie pero los que están en que se ha resistido bien esto cuando porque ahora yo te puedo ver así que te parece muy bien no lo sé no estoy viendo que la gestión nada hola un comentario en Youtube bueno Andreu como veis se propone innovar en Radio siempre aplicando técnicas de vídeo

Voz 7 02:52 se quiere innovar en Radio quiero conseguir la fusión de radio y vídeo si se llamaba Televisa

Voz 4 03:06 ah bueno siempre dar muchas vueltas para llegar a cosas que ya conocemos pero no es bonito transitar con ese camino bueno quién techos a gorra

Voz 7 03:16 la vendan hecha esa

Voz 8 03:20 me flipa aún más

Voz 4 03:22 los compañeros de vídeo fue esto fue un encargo proyectarnos hacen de un día para otro ella me imagino ya lo encargué yo

Voz 0057 03:29 como sabes como James Bond cuando va a buscar los inventos que hay siempre un hombre mayor chico pues eso yo dije

Voz 9 03:37 por dónde bajas estos compañeros de vídeos

Voz 0057 03:41 ah vale a ver si bien

Voz 4 03:44 la Cámara cuando textos con las cámaras que lo vi cómo te llamas iba ya verás tú cómo recibiste madre claro es que yo me coloco aquí abajo a ver todas las que lo estoy escuchando por radio voy especialmente reconoce reconozco que tenéis que intentar ver en vídeo sí porque lo que estamos haciendo aquí es una ensalada de imágenes de tal dimensión que que me está dando dolor de cabeza si esto es lo que se ve Atlético notó cómo recibiste la noticia cuando Andreu llega un día ellos dice quiero que que con lo que es una Pro en una gorra sea cuando tú te vas a casa porque esa información hablas con tu pareja no sitios pareja no dijo adelante darnos más una gorra o Breuer

Voz 0057 04:29 que vela por esa es la cabeza que sí

Voz 4 04:32 ah vale vale podía saber atornillados

Voz 10 04:37 teníamos otra opción si hombre

Voz 4 04:41 ya pero esto mola mucho más con más ha buena es como una especie de tanga craneal esto lo hacen para perros y para perros de puedes al perro la soprano bueno pues muy bien muy buen trabajo chicos Rato dedicarte a esto Iván pues con tu diez minutos del Bachar una horita aquí de de tonterías muchas gracias todo sea por las nuevas tecnologías

Voz 4 05:25 lo que no me he puesto el arnés en la cabeza muy bien para nada no para nada sí señores con pavo de Star Trek la gente dirá que programa más innovador está haciendo y bueno esto va a aguantar como batería para todo el programón no

Voz 0057 05:45 lo digo porque va a ser interesante ponérsela cuando vaya a hablar con alguien que creo que será su momento culminante no esto no se puede escuchar no no creo que lo bueno lleva una gorra con una cámara eso sí se puede entender madres y entonces el que lo vean vídeos me la pondré sólo cuando vaya habla con una persona muy bien pues tenemos tenemos

Voz 4 06:05 habrá venganza y ahora tenemos las preguntas de los oyentes

Voz 6 06:21 ya queda menos para el fin de semana

Voz 12 06:25 qué llevas puesto oyente una gorra con una acabar

Voz 4 06:30 mira Bayarri desde Barcelona dicen el idioma se dice español o castellano que es lo que no es ése dice con tu crecimientos de del idioma creo que lo les debe es decir nada

Voz 0057 06:46 ya esperanto espera que no funcionaron se llama Nancy viste no esperanto que pena es verdad es verdad una pena que no funcionara era era bueno ayuda eh pero se liaron un poquito no lo mejor no lo sé no tenemos conocimiento pues venga Ivana de Serbia Belgrado se mueren los peces cuando un rayo cae en el Océano no sólo diferían pero quedan vivos que como la brasa mojados ninguno vivos están preparados para es un hombre la medusa así medusa trabaja mucho la corriente eléctrica dejara de trece entonces claro y que ahora no se queda con una pelotita se queda en nada la medusa porque es todo gelatina ya ves ya ya ya ya le toca el Rayo se queda algún cacahuete alguien sabe si se muere lo específica en raya en el agua

Voz 8 07:36 hay algún oceanografía un océano logo

Voz 0057 07:42 hay toros de Navarra porque abrimos los ojos cuando estamos a oscuras que creemos que tenemos súper pues Davis no cierra los seis si por casualidad entrado un rayo de luz te metes una iguana precisamente cuando hay luz cuando no hay luz cuando hay que abrir los ojos si acaso pues te digo una cosa yo los cierra así yo sí pero para mí es como ponerme problemas donde ya lo sabía no si no hay luz pienso pienso es automático mi cabeza dice paquete de la persiana abierta empapar no pero los se te acostumbras a la oscuridad si los lleva cerrados no y a lo mejor es dar la luz si tú sí

Voz 4 08:23 voy a lo mejor lleva una semana irá gente Andreu qué qué haces no ha dado no quiero no quiero que mi persiana eh

Voz 0057 08:32 no nombre porque las membranas citas de los párpados sembrada de mitades norte me Cerro la membrana del párpado cuando hay luz notas de es verdad como una Persia Anita bueno Store eso no es estoy muy bien Robert Rubert desde Barcelona dice porque cuando un grupo de personas hace la ola en un espectáculo no siempre hay alguien que es incapaz de coordinarse con el resto bueno pues siempre hay un tonto en todos lados siempre siempre dice que no coordinar sus movimientos lo que no encaja no hay que quererla igual oye quererlo esta pregunta Mestalla que venga de donde viene además tú sabes que las olas tienen como las pequeñas dentro que es una bola no todo el agua no es una superficie única espuma llamaremos espuma no hay como pequeños movimientos dentro de la ola pues sí señor es movimiento entre la ola y hablas con un surfero eh bueno es que yo si un surfero muchos años se nota ya en Tarifa yo en Tarifa y ha hecho de todo allí sí tarifa pusieron para tiro no sobre las eh bueno yo cuando llegué a tarifa nadie hacía sur había olas no pero la gente decía hay olas pero saltaban saltaban como los como lo está guiños y yo le dije hombre aquí estoy perdiendo una oportunidad muy importante para hacer sur no existía al sur que me dice lo inventé yo sí sí señor noventa no no me ha dado dos mil sí sí tomate con una caja de fruta que se metía al agua no porque claro no bueno pero como él es deslizarse eh usted qué tonto estás oye y normalmente lo estás pero hoy como como otra cama envidia no como tú no has inventado ningún deporte acuático porque claro eso sí que me pasa pero lo que te decía que esta que viene de de donde viene me sorprende mire de Suiza a esta pregunta muy bien Amanda Nate así en mayúsculas parecen sí siglas pero no porque deberían puntos entre las atleta pues el de Suiza dice ha traido una cámara una gorra eh

Voz 4 10:51 es decir que el golpe en la cabeza es antes de entrar no nos dice nada de Suiza preguntas cómo se hace un espejo pues limando mucho una piedra esto lo justo acabar desmienta el Surfing pues la gente iba de Spain adición gente quiera

Voz 0057 11:13 vampiros todo no

Voz 4 11:15 Alfredo Montoya de América del Sur y sepa que voy a concretar voy a meterles aquí Cono Sur un continente del cagarse que me busquen sabes que mejor

Voz 0057 11:27 localicen si en nariz eso es que tiene algo que esconder pues claro que sí está escondiendo del FBI fíjate que no se llame Wilfredo Montoya ya que éste podría este es un delincuente internacional buscado por la Interpol este tío es basura mira yo estoy diciendo la picante de drogas estético además lo ha escrito él porque no sabes qué dirá un amigo tradición oral solo no tiene no tiene rudimentos intelectuales para comunicar a ver qué dices periodo Montoro Alfredo

Voz 4 12:00 te dicen que China no gana el Mundial de fútbol entre mil quinientos millones de chinos no hay once que jueguen bien a este deporte no

Voz 13 12:11 E igual se esconden en Asia como tú en América del Sur

Voz 4 12:13 no

Voz 0057 12:23 porque no se han puesto a ello porque los chinos son son así se ponen en algo lo ganan si los chinos dos mucho ya que bueno donde más de de ellos que de otra girará me estoy viviendo por la Cámara pues ya está entretenía

Voz 4 12:36 pero hasta aquí programa a Lance mira a la cámara Se hace hace cosa que moverse en cámaras tú te acuerdas cuando hubiera esto lo que acaba de llegar de una isla desierta que ha vivido toda la vida y la isla desierta dices oye lo entiendo la fascinación por la tecnología para él debe ser indistinguibles de la magia pero tiene treinta años en platós de televisión

Voz 0057 12:58 bueno pues te digo una cosa eso me mantiene fresco

Voz 4 13:01 pues yo te va tiene fresco estás recién saca de

Voz 0057 13:04 eh de la Cámara yo no sé si te pasa a ti porque ya les un como una nueva generación pero yo a pesar de trabajar toda la vida en la televisión cuando veo una tienda de electrónica que eso está bien ya está la cámara enfocando en el escaparate a mi me gusta verme y digo a ver dónde me cogieron me lo único que yo tonto ya yo estoy adoptando el papel a la hora de de de pagarse serio porque para para haya comedia claro pero a mí me me encanta eso sí no sí si las primeras veces por porque eres eres como un niño siempre como un niño no muy espabilado y eso me encanta para un cómico es maravilloso prosiguió lo decía Woody Allen los cómicos deben tener siempre en la infancia si pasa ellos yo tengo los dos pero bueno yo estoy si te llega hasta el culo eh sí sí sí estoy hundido la infancia encanta mira Jorge Vázquez desde Vigo este no no no no a romper la cintura e me va a otro lado a ver en este momento en algún planeta millones de años luz de la Tierra existe una civilización con tecnología suficiente para construir un telescopio que les permite ver la tierra lo que están viendo esa los dinosaurios trae al niño este frenazo al programa Se acabó la broma sí sí sí se acabó la broma es que no es ni cien ni de fianza este problema

Voz 4 14:32 sobre todo salió algo pero era físico eh

Voz 0057 14:35 sí se acababa no no no no es que al decir no hombre padre bueno no Papa ahora toda la lengua ha jugado como una espátula dentro de la propia boca lo va a eh oye que fuerte no os ya están viendo el pasado claro pues ya lo hemos comentado aquí miras una estrella mirase el cadáver de una estrella claro estás viendo nichos y ellos no vienen porque dice empaque grandes allí claro nuestra nos parece fascinante que puede ser que haya civilizaciones extraterrestres pero él el lema es que no nos conocían no nos conozcamos nunca que no están viendo en este momento porque estamos muy lejos no voy a poner la gorra porque sino se están viendo Andreu y ahora ahora están viendo la su propio esta imagen podría salir a la calle

Voz 4 15:26 sí debería salir a la calle chat no podría salir a la calle

Voz 0057 15:32 hombre verte usted ya sabes que yo soy nadie es nada y nada y lo hace esto solo no no no no no

Voz 4 15:43 podría salir a la calle y mirar al cielo con tu no pero cuidado que no se te vaya para atrás y la rompa no

Voz 0057 15:50 por supuesto lo que pasa es que el micrófono estamos en los estudios de Radio Barcelona que por lo que sea pero va a ser muy poético que llegáramos que se cortará el micrófono a tu es estuve hablando vale no se va yo tengo ahí tu cámara puedo ver si la Cámara lo cogerá hoy que nervios contra tecnología hoy si no no vamos a vamos a experimentar lo has querido jugará más juego venga tú lo vas narrando vale sí sí sí sí sí algo o voy diciendo sí sí hola hola empiezas a hablar yo no me oyes pues

Voz 8 16:22 sí sí habla habla yo voy a hablar

Voz 0057 16:25 mayor confusión además yo no me pongo los auriculares no te diré tampoco vale no pues yo voy a contar los pasos va desde aquí hasta la calle Valley cuando se pierda toméis medir me decís en qué número se ha perdido vale muy que Dios está todo tan la innovación es lo que tienes como muy excitante venga va vamos a experimentar vale venga pues

Voz 11 16:46 uno tres cuatro

Voz 4 16:49 vimos las imágenes Andalucía ocho nueve calle hasta el umbral hay nueve vale vale ahora es ahora ya voy a lo desconocido e date un poquito vale ahora te vidilla diez o hacer que llegue que se haya extinguido

Voz 0057 17:05 no está saliendo de la Cámara debe veinte veintiuno veintidós a cámara falla en el cine y Cruz treinta y seis siete días el minuto cinco tanto en el paso XXV nosotros ya que no se baja de la máquina el cine se entonces hay seis

Voz 4 17:22 no hemos perdido m treinta y seis en este momento está mirando a las estrellas este día con lo cual no se ven porque la luz del sol nos impide verlo con lo cual no va a servir para nada pero confío en que algún marcianos está volviendo en algún por Rita eliminando al decir gorrito mirando hacia un cielo dice gorritos mirando hacia hacia algún día un extraterrestre recibirá esta imagen dentro de mucho tiempo cuando ya nosotros no existimos verá un tío mirando para arriba o hola parece que está volviendo con una gorra y esa civilización diga

Voz 0057 18:01 no lo llegamos a conocer nunca por suerte

Voz 8 18:06 nadie le ha dicho que tiene que volver Andreo vale vale pueden pueden esperar

Voz 4 18:22 la emoción

Voz 0057 18:23 que va a tener un trozo de comida

Voz 0057 18:28 había muchos bueno qué tal buenos hemos

Voz 14 18:31 perdido el el vídeo

Voz 0057 18:33 el de vídeo aquí la hemos perdido en el en el paso

Voz 14 18:36 si hay algo veinticinco veinticinco

Voz 0057 18:38 qué pena hasta la calle XXXVII en el XXXVI hemos perdido el audio a casi por un paso tío pero el vídeo el vídeo se habrá agravado no sí pero nosotros no podíamos verlo aquí o que plena si creéis que os cuente un poco cómo era la cosa sí sí cómo era que es bueno pues una vez acabado edificio empieza parece que es calle pero no es calle no hay como un dibujo diferente en el suelo

Voz 7 19:06 lo llaman acera sí

Voz 0057 19:10 es muy loco porque se ponen volvemos a Aguirre el Contés conquistador no ponen a cada X metros arboles guapa que te quede claro que es acera a los coches no puedan subir Andreo pero al mirar hacia lo que es lo que te pasa

Voz 4 19:22 ah ah ah vale vale como el tío ya estaba retratando la acera no

Voz 0057 19:29 yo estoy contando cómo es todo no entonces la acera a unos tres metros y medio cuatro entonces de repente ahí con una bajada es como un escalón ya esa ya es calle tú tú crees que es necesario esto sí sí porque es gente que está muy despistada vale vale vale da contexto y entonces una vez la Calle es apasionante porque en este caso en Barcelona donde estamos en la calle Caspe delante no hay nada hay un hueco porque había un hotel lo compró un ruso que raro hay hice lo ha cargado todo iba a hacer pues cosas de rusos el Kremlin no va a hacer el Kremlin va a hacer un Kremlin pequeño un gulag Arámbula bueno esperemos que no cesa de soviético colocado en mitad de la calle y eso sí claro como soy un investigador y un científico ya te he mirado arriba desde la acera por qué porque los árboles todavía tienen hojas

Voz 9 20:22 a mí me ha ahí bien

Voz 0057 20:25 no no no recuerdo un momento en que han sido mal actúen hacia quiero o queremos ver el cielo no sé si quiero quiero se me ocurre a mí qué cosa pues desde la acera no se podía porque lo las hojas tapaban metió en mitad de la calle y me ha puesto en mitad de la poniendo en riesgo tu seguridad

Voz 7 20:41 sí sí sí sí había un lado gracias estoy viendo

Voz 0057 20:55 en el curro que tiene paritario este programa están cayendo dos dos lágrimas no te para verdad es suficiente también te diré que es una pareja de japoneses Gale un extra por este programa tú que eres el jefe coño si también te diré que había una pareja había una pareja de japoneses que lo han visto lo más normal del mundo huyó con gorra en mitad de la calle mirando al cielo dicho comentó luego japoneses excepto comentó

Voz 4 21:23 era

Voz 0057 21:24 sí sí todo montado en castellano y luego unos operarios que están derrumbando edificios del ruso en mierdas vamos llegando ya a lo de mirar al al cielo o tú o así sí pero en en mitad de la calle he alzado la cabeza me quería tumbar pero pensaba usted estoy jodido ya igual pasa un autobús y me aplasta Hay vaya muerte tonta no como la de Gaudí y nada que que cielo azul claro días bonito fresco pero luminoso tenemos esas imágenes en video exacto muy bien y ahora me voy a quitar la gorra porque las gora lo que tienen es que te a prisión en tu propio pelo contra tu piel te produce un picor insoportables tú crees que tienes piojos pero en realidad eres tú mismo me la voy a quitar vale Andreo

Voz 6 22:24 el público parece

Voz 0057 22:26 yo lo hizo callados pero creo que es el shock si se haya levantado la mano si porque vamos a hablar con ellos estamos en el Nadie sabe nada de la SER después del barco la gente ponemos una canción musical puedes usar tu borrar

Voz 8 22:43 se pone la la gorra grande comentario Andreu se va grandes no es maravilla

Voz 0057 22:55 esa perdona una vez las medimos y no había tanta

Voz 4 22:59 peregrinos la al menos nos hemos medido muchas veces venga

Voz 0057 23:04 vamos a ver qué dice la gente en en la que deberán ser buenas o toda mi pregunta es bueno esto venía de de toma de contacto con alienígenas y eso saliva Caño chií para saludar a los los alguien se eh que siga el hilo a los aliens

Voz 4 23:20 no es fácil a veces pero voy

Voz 0057 23:23 perdona una cosita rápida lo que hubiéramos la os que hicieran la foto del Google el ex vivo oeste

Voz 8 23:28 en ese momento

Voz 0057 23:30 que esto puede pasar hay fotos de Google Street View con gente se Chingate gente sabe vivía entre la calle un caballo que sale por tres bares con cabeza de caballo me preguntes si te llamabas Pau Pau para operativo es si tuviese una película los alienígenas

Voz 11 23:53 para presentar el a la tierra

Voz 0057 23:56 elegir una peli de buen rollo en plan contra una peli rollo Independence Day para que vayan con cuidado posibles lo de Iker

Voz 8 24:04 yo Mi novia es una

Voz 0057 24:05 terrestre con Kim Basinger Dan acredita una de las peores que he visto no claro yo creo que Independence Day para que por si acaso viene con malas intenciones que se que aquí tenemos que les permita un poco muy bien no se pondría este para que vean que vamos a hacer pasar putas pero que a igual se les dejamos ir se muchas gracias por muy buena muy buena

Voz 4 25:57 oye nadie de las cosa que me que me guarde tengo una

Voz 0057 26:02 captura de pantalla eh no estoy consultando nada en intervenir nada pero en su momento el otro día a Antonio risueño me encanta el apellido no tío muy simpático nombre Toni Antonio Antonio con contigo Antonio risueño de dice ayer escuchando hablar normal no lo hacía como risueño bueno sí debe uno de los programas de este año del nadie dice se planteó la búsqueda de un nombre que no tenga ninguna letra de Carlos sabes que tu lo mixto con eso sí bueno a ver pero todos han sido fallidos porque ahora ya ya dijo pero uno quédate con este Quintín Quintín se feo pero vale si se saludos pues muchas gracias y hasta pero no lo habíamos dicho programa no pero luego la gente en Twitter no paró independientemente Quintín

Voz 15 26:51 Tintín

Voz 0057 26:54 entente oye el que él que es escuchaba antes era Otis Redding tenemos que poner día Otis Totti que era el fabricante de ascensores sabe si que la cultura pam pam pam el ayudante del ex en la peli de Superman de Richard y podemos poner un día Satisfaction de Otis Redding porque sabes que has de Satisfaction de los Rolling Stone se dice acá en Get no

Voz 16 27:26 y entonces el dice a Canal Nou flipa que cata no acaban no como que la mastica no

Voz 0057 27:36 guapo me vuelve loco bueno pues sí sí escultor deseos son órdenes en un momento volvemos vamos a publicidad y nos iremos a Salamanca con Paula si te llamas Paula de Salamanca es tu casa son poquito decae un poquito de casta faja no

Voz 0057 28:10 seguimos adelante como habíamos dicho a Salamanca donde Paula se pregunta por qué mi madre guarda los rollos de papel higiénico en la despensa del garaje en vez de guardarlos en el baño

Voz 4 28:23 porque les gustara que estén fresquitos cuando Le Pen el bien el pan

Voz 0057 28:28 por muy bien bien eh hola mejores

Voz 4 28:31 que tiene muchos no le cabe en esta vez los garaje

Voz 0057 28:34 son más espacioso pues tiene un síndrome que comprar miles de rollos hilos va traspasando de garaje a baño de baño a aportar rollos de Portabella culo

Voz 4 28:48 o por qué no quieren fresquito para tocarse con Allen

Voz 7 28:52 a ver Anas Anas Anas Anas con dos eses

Voz 0057 28:57 de Twitter dice Si el cero es nada entonces porque existe

Voz 7 29:03 para empezar por alguna parte para empezar no no tengo yo la cabeza pacto Félix de Cádiz Si una persona de Pippo

Voz 0057 29:13 la ICO entró controla las dos personalidades es una persona normal o dos personas normales vais que que nosotros en considerar normal no Fran de Ibi Alicante con IBI como perdona Franco un lugar que se llama Ivy supongo que él puesto eh con queda comienzas a caminar con las manos entrecruzadas en la espalda estoy a punto de cumplir años y me preocupa mucho a pérdidas eso se ha perdido los señores mayores van así ya el andar como una paloma que era maravilloso la manos detrás echar la cabeza Un poquito p'alante incluso picotear un poco es era muy igual ya no lo hace pero eso tiene que ser un hombre mayor desocupado no tiene prisa no tiene llevará la gente va muy de culo Elena ya la hasta las personas mayores con ocupadas todavía bueno hay tortas rands de Navarra porque abrimos los ojos cuando hace ya la leído a ustedes desde Alicante alguna vez nos han hecho una cobra esté a lo más leído así no no no recuerdo que me hayan hecho una cobra nunca mira yo te digo sólo me lanza besar sí lo tengo muy muy claro que que les que quieren eh pero en serio te lo digo yo tengo que estar muy muy seguro igual hasta que me lo hayan dicho y todo yo soy muy respetuoso con la gente a mi yo yo lo digo pero seguro que todo el mundo en la vida ha tenido la experiencia de la cobras no te estoy diciendo camino no no porque no lo veo camino y seguro que todo el mundo es la vida no porque no es verdad claro porque no te acuerdas no es verdad no te acuerdas es imposible que todo esto se intentos de beso hayan culminado donde se le digo que sí porque nunca he intentado dar un beso sin estar absoluta rematadamente seguro de que me lo iban a corresponder jugando me da mucha vergüenza jugando a una niña

Voz 8 31:09 cómo voy a jugar con una niña

Voz 6 31:15 jugando a médicos a perdona pero

Voz 4 31:17 espera espera espera teniendo yo también ocho años no teniendo cuarenta ido caro pese a que decías ahora me no jugando aviesas niñas tú tú qué crees que lo que quiero es que soy yo Kevin Spacey

Voz 19 31:28 no no no

Voz 0057 31:34 ya Kevin Spacey que que que que contenía por de mierda la caído encima hombre sí pero una cosita que ya se ha hecho algo malo que los juzguen y que sea pero no hubo no corremos a Kevin Spacey en peleas también se dice que hay que dejar de escuchar de ver cosas de gente que ha sido mala persona creo que no voy a poder consumir nada de él ni de música ni de lo audiovisual bueno el cine clásico quédate con la visita allá porque pero bueno en fin lo que no me no tengo yo cobro no no no tienes cobra introducida como experiencia eh no por eso nunca ha sufrido una cobra

Voz 11 32:13 en tu vida no

Voz 4 32:17 pero no lo no lo digo pero no es por Fakhet no es no es por siempre intento dar un beso nadie se resisten no es eso es porque esto lo intentó dar un beso en Si

Voz 0057 32:26 a un beso

Voz 8 32:27 no no es que no

Voz 0057 32:30 entienda no entiende yo lo que no entender dame un beso no lo voy a intentar Dame un beso en la boca no intenta los porque sé que me quieres engañar yo sé lo que daría un beso en la boca si se que te voy a comer todo el morro porque tú también quieres eso no te digo que

Voz 4 32:49 no

Voz 0057 32:50 no es que no va eso te ayuda tenemos que ir a cenar beber un poco varios hacerlo varios días ya lo hemos hecho muchas veces pero yo no noto señales por tu parte

Voz 8 32:59 eh

Voz 0057 33:00 que me digan que te puedo comer vamos que que tú me vas a corresponder no no no es que no temblar las experiencias porque si lo hago me harán las ves ya te han hecho una cobra claro como para como para dar fundamento a tu teoría de que no se han hecho a nadie lo que estaba haciendo es retorcer los argumentos si es como un encuestador barato sí sí sí todo eso sí no voy a jugar a tiro desde aquí con eso Jean aquí en el zurrón yo me iré de aquí sin que nadie ha hecho una cobra

Voz 8 33:32 o con una boca comida

Voz 6 33:38 bueno el segundo en el segundo grupo no me apetece estar

Voz 4 33:44 primero tampoco a mí pues tablas a ver tabla emocionales vale tablas estables de beso tablas de besos quien quiso estemos

Voz 6 34:01 lo que todo lo hago para para que te hace feliz

Voz 4 34:06 vamos con más cositas a era que fuera feliz lo medias la cobra

Voz 6 34:11 o ella

Voz 4 34:12 Manuel de Antequera dice existe alguna palabra que defina cuando te sientes al mismo tiempo halagado y ofendido por ejemplo si tu novia te dice de todos tus amigos eres el que la tiene más grande pues yo creo que of engañado o a la vida a la digo me gustó más salvavidas

Voz 20 34:33 dice una ladridos muy bien bien trabajados y señora veces hay preguntas que parecen hechas por un guionista de series no oye Itxaso de Bilbao la debería prohibir las cenas navideñas mira estamos sobrevolando todo eso más o menos en esta época osea que por qué

Voz 0057 34:51 sí claro no

Voz 7 34:54 eh eh

Voz 8 34:56 no me vais a decir que superaron porque a lo mejor es verano y no me he enterado

Voz 7 35:06 qué

Voz 0057 35:08 más tonto

Voz 7 35:11 no sé si volví

Voz 0057 35:14 pero he dicho algo concreto no tenemos explicó un poco de de intrahistoria el programa vamos tenemos la Gran Guerra Andreu le le le encanta conectar los problemas con la actualidad con el momento en que se vive entonces sí él intenta saber cuándo se va a emitir el programa porque los grabamos eh este programa se puede grabar porque nunca va de actualidad entonces lo puedes grabar no no tiene ningún sentido hacerlo en directo no sirve para nada entonces me sirve para nada no sepan hacerlo en directo lo hemos hecho en directo y no no sirve para nada sólo para decir son las tres hago por favor

Voz 8 35:47 llevo dos semanas a ella perdona perdona que haya sido tan pobres tú tienes hago yo tengo el te de la semana pasada

Voz 21 36:14 bueno e sí debe debe

Voz 0057 36:18 me lo digo no digas nada decía hace buen día o hace mal dijo que sólo hace hoy porque es que para que para que hacer eso bueno pues para jugar con nuestra sólo para que el día que lo admitan haya una gota fría y quedemos como idiotas Dios si es que no hace falta bueno ya antes de empezar Ramón nuestro técnico comentó caerá por Navidad dice sí más hombres recientes ha dicho mira una pregunta de Navidad unas fechas gracias a dichos pueblos que estamos ahí sobrevolando verdad pues mira pues mira

Voz 8 36:55 mira me has provocado me as

Voz 0057 36:58 provocado has traído algo que sí hacer

Voz 8 37:01 a un poquito de nada Hunter no te digo una cosa ketamina como había hoy es veintitrés de diciembre

Voz 13 37:13 y si no lo es

Voz 8 37:15 otro problema

Voz 6 37:26 ya está bien

Voz 8 37:29 ya ya está bien de de escondernos de la vida hoy es veintitrés de diciembre mañana y noche buena nace el Dios redentor no es o no bueno sí que nace porque la Virgen ya no puede aguantar más os ya que feliz Navidad jo jo Ana Rita

Voz 0057 38:05 mucho no bueno en fin sino lo que sólo falta que que este fin de semana haya pasado algo y un especial informativo no nos ha dejado con el programa y entonces mañana fin de año pues en ese caso el fin de año

Voz 8 38:20 pues ropa interior roja en ese caso feliz dos mil dieciocho años próximos sea mejor que el que dejamos

Voz 0057 38:30 pues yo cómo se está gastando todo eso de las fiestas navideñas eh yo no lo digo por por localizarlo en el tiempo pero me permites que te lo diga que claro tío lo de desear feliz año y todo está todo un poquito gastado eras tú que estar gastado que lo has escuchado más veces

Voz 4 38:46 pues seguramente mira Llorenç Porca de Polinyà de Chuck que de este es catalán de Valencia

Voz 0057 38:55 ha

Voz 4 38:58 Llorenç Porcar de Polinyà derecho de Juncker

Voz 0057 39:02 Polinyà de Xúquer Xúquer chucu chucu al antiguo Júcar no del río Júcar Orriols Tucker al Rey ocho cacheo Sugar que pasa lo yo Sugar no levanta la mano Xúquer como como el futbolista que sí sí vale que dice ese caso con la Obregón no yo qué sé qué dice este hombre a ver desde que se les llama cosas de usar y tirar si la mayoría seres humanos las utilizamos más de una vez

Voz 4 39:31 que utilizar más de una vez guarro lo bastoncillos para saberlos

Voz 0057 39:36 de deberíamos concretar un poquito eh pero bueno no ha gustado allá donde escribía esos ya que muchas gracias en el cigoto de Pamplona esto nombres no Fonsi Otto eh no será un no yo no conozco ningún botón home Si yo conozco Fonsi Nieto pero Fonsi coto pero Fon es foco está ejércitos Fonsi voto no puedo perderlo Jaume Mena decías de mi ver si consigo el cigoto bueno no sé en con la moda de llamar a las cosas con su palabras en inglés llegará un día en que sólo hablemos en inglés ya eh a Majo de Twitter por porque el bostezo no se contagia los bebés no sé quizá porque no te ven bien todavía ya no pero muy bebés eh porque a la que ya tienen unos meses sí sí sí sí bueno Ruggeri de Mollerussa si te sacas un moco hilo vuelves marranos Fernando González de Rivera Uruguay el tamaño no importa porque les importara el Viagra sería halagador Hinault endurecer aún no sabía yo esto pensaba que también era alargado depende si es Software a ver si tú has tomado alguna vez Villagrá sabiendo que es bueno que la la diferenciación de los penes entre los llamados de carnero de sangre

Voz 6 41:03 hombre Berto va a va no quiero no queremos saber eso no queremos lo además ya lo contaste una vez en el nadie te lo digo en serio pues buscando se dan programa y nada

Voz 0057 41:14 no sé de Navidad seguro que no va Pablo Raúl de Madrid cuando escucháis os la vais las piernas o con el efecto cascada de la parte superior

Voz 8 41:26 no

Voz 0057 41:28 ya se considera lavadas es muy buena pregunta

Voz 4 41:31 no está mal pensado

Voz 0057 41:33 pensé que no me lo invento dije estaba duchando eh no esos días dije era penado no las piernas tanto sino los pies que yo vaya a fregar me viene el pie si está todo rato en contacto con el agua

Voz 4 41:47 yo no no te no la ves pero ya se hablaban solos

Voz 0057 41:51 sí sí sí son sobre todo en el agua se mete ahí entre Medio

Voz 4 41:55 de los dedos iba iba a Ronaldo barras garra a ver

Voz 0057 41:59 si tienes ahí a antigua sí pero estás en están en remojo continuó con jabón no no no no no no no no no esto que dice él pues esa regla de tres lo único se tendría que navales la cabeza bien alguien ha dicho porque claro hay mucho rato no bueno yo creo que lo pensé mucho rato no además es peligroso tienes que ponerte de cómo flamenco no no no a los pies si siéntate siéntate en el suelo a que te da vergüenza sentarse en el suelo de tu propia ducha pueblo lo he hecho nunca pues alguien se sienta en el suelo de su propia ducha si tú me impresiona que sí atención a que cuando romper la barrera no pasa nada voy es que había conocido a nadie que se sentara en su propia ducha o la cómo está muy bien eh tú te sientes para lavarse los pies o por placer pues no hago

Voz 8 42:56 no estaba colgada usé todavía hay algo más tonto que lo compró

Voz 6 43:04 yo es que es ya paga

Voz 8 43:09 a ver vuelta hacerlo desde el jazz da o no no lo es como una broma que te a vale vale

Voz 0057 43:17 bueno eh dime dime cómo es eso no pues es muy relajante porque si yo a casa cansado

Voz 7 43:25 me tiene que una lucha me siento una ducha porque la falda

Voz 0057 43:32 es tienes sillitas de estas de plástico de bar que a lo mejor para ellos robado del bar de tu trabajo en tu casa no a lo monje Osama te sientas que estamos bien

Voz 8 43:40 es que te fumarse un porro no si un porrón forrado con chubasquero no si no me parece un perro bajo el agua es un poco complicado

Voz 0057 43:49 bueno pero yo conozco me contó un amigo que conoció a una persona que lo hacía se le se hacía caer el agua de de de mina manera para dejarlo hizo fumaba es como si tuvieran violado no hombre como una sensación terrible ahí con otro joven que bueno oye le normalmente vemos que los tontos el el azar ha querido fumar en la ducha si quieres a tu casa además te tienes que sacar la mano de Cenicero pero lejos sí yo sí yo fumo yo el otro día fumen en una bañera

Voz 7 44:22 que no te cae encima está por debajo del pueblo

Voz 0057 44:29 estás fumando a no no yo no tenía ni él ni el agua abierta estaba sí

Voz 8 44:33 eh

Voz 0057 44:35 viste que era la cama no es porque estaba en un hotel y una ventana allí sacaban la cabeza por la ventana oye Ventana el azar ha querido que este amigo además el que tengo la experiencia de ducharse y sentado es dibujante como que hace sorprende y lo SL cuidado eh pero me han dicho que había hecho un dibujo nuestro la semana pasada iba ha venido otra vez es un tío muy es traernos no me piden que me piden al violeta y dibuje los sitios donde voy apuntes del natural y estás estudiando lecturas a vale vale no estás dibujar nosotros como suele hacer como usted escuchar el programa mientras hago cosas bueno aprobarlo en vivo oye pues está muy bien tío estoy enseñarlo a cámara y lo puedo enseñar a las personas humanas mira ves yo me veo como el de perfil que su visión no verlo yo también me eh ella ya lo ve a ver a ver la primera enseñar a la gente un poquito eh es que bonita eh eh que perspectiva claro es que estudia Parking El imagínate que hace una cosa así a bomba da Pepín nada no que tiene un control de la perspectiva qué te parece que lo has hecho aquí en un momento sí que ha hecho la nariz así como una a mí me han hecho ahora dijo Maragall ha ganado ya ya ya ITA puesto unos ojos que aparece es el Dioni también porque eso no son puntos no pues mira cómo te iba a dibujar Atica escogido hacerlo de espaldas

Voz 4 46:11 muchas gracias estamos en tu libreta para toda la vida un aplauso gracias Pablo P Gallardo desde Twitter dice no hemos puesto canciones estoy muy cuidado han pasado tantas risas en el programa de Otirio no no el color la semana que viene podremos tener aquel no el color de los calcetines invisibles debe ir a juego con el zapato o podemos permitirnos horterada dada su invisibilidad habló unos calzoncillos invisibles que llevo

Voz 0057 46:53 más tarde nietos pues comprar de con el gato Silvestre hombre sí eh hay perdón calcetín invisible es el que lleva Julio Iglesias no sí que siempre se ponen esos mocasines pero quiere decir

Voz 7 47:07 a ver qué está hablando de The Pixies no no

Voz 0057 47:11 la estética calcetín invisible sea no se pone calcetín si él dice llevo casi invisible es decir como se como sus amigos no

Voz 4 47:21 si los amigos también una novia que tienen también invisible fue la forma de su mano sí sí

Voz 0057 47:32 de Antonio de Madrid en una casa hay cocina salón terraza comedor jardín cuarto de baño porque este nombre compuesto si en los demás es simple

Voz 8 47:42 Kiko da la nada

Voz 0057 47:45 claro de cocina temía que ese espacio de jardín no pero menor de persona dormitorio también se llama cuarto aquí su teoría hace aguas no pensamos un poquito ante de escribir Antonio enganchado a dedo

Voz 22 47:59 María desde Guadalajara Guadalajara una de las

Voz 0057 48:06 cuánto tiempo no lo que entender que al menos no en eh esto es han olvidado cómo sigue luego perdón sí que está olvidado porque tu pero sigue así cuánto tiempo hay que esperar para mantener una relación sexual cuando te deja tu pareja sin que se considere despecho sí

Voz 8 48:23 pues he huido vamos a buscar

Voz 6 48:31 nadie sabe nada en la SER Berto Ángel

Voz 4 48:34 micrófono intenta localizar la autora del que me parece que está pues en la grada de los estudios de lesiones vamos a Yolanda y quizá no hace falta preguntarte nada porque ése

Voz 8 48:52 lo ha dicho todo pero es su pareja de verdad me flipa de estos dos

Voz 4 49:03 sólo con con una intervención dicen más que gente que te puede estar dando un ahora sí sí sí sí cuánto tiempo hay que tardan en mantener con otro después de que te dejan se consideraba a despecho respuesta

Voz 8 49:17 pregunta él su pareja no

Voz 7 49:20 ya pues muy bien

Voz 4 49:25 sí soy indiscreto me lo dicen y calle me voy hace mucho que os ex pareja se unos cuantos tú tuviste una pareja anterior si recordáis el día que existe es el amor por primera vez

Voz 8 49:38 si ves es que son muy buenos con creces algo más que añadir

Voz 6 50:00 pero bueno que me ha visto poca

Voz 0057 50:02 entre conozco con tanta intención si una intercepción dice más que mil palabras

Voz 6 50:14 yo te digo

Voz 4 50:14 bueno pues respondiendo a la pregunta yo creo que puede estar toda una vida sin

Voz 0057 50:18 haciendo el amor con gente por despecho

Voz 4 50:21 hacia otra estamos llegando al final de un probaba diferente que no sea eso lo lo que llevó a Nacho Vidal ya

Voz 0057 51:06 parece que ya no

Voz 23 51:07 es la batería se acaba la batería que me dices si es más bonito aún sí

Voz 4 51:12 llegó a la Cámara que funciona la que tienes tú la mano

Voz 8 51:18 Camera mira pues colocan bien el arnés no no nos y el lío

Voz 21 51:29 eh gracias a todos gracias a dos

Voz 23 51:31 eh cuidado no queremos esto lleva una cámara colocada a la cabeza es cuando yo

Voz 0057 51:37 nosotros no la la tecnología no nos limita contrario nos dispara gracias a una cosa más os podéis hacer una foto ponerla en duda

Voz 4 51:46 bueno me gustaría que fuera ésta no hay más que sube todo televisión radio estupidez todo todo lo que somos eh nada no no venga vamos hasta la semana que viene hay que ir acompañado del a lo mejor es dos mil dieciocho venga va

Voz 6 52:03 adiós gracias

