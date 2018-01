Voz 1 00:00 eh

Voz 0084 00:35 acaba el dos mil diecisiete llega a su fin un año muy intenso en el aspecto musical un año con discos importantes con expedidas aún más importantes con regresos interesantes también con noticias terribles este dos mil diecisiete ha sido un año lleno de canciones y a eso vamos a dedicar este sofá Sonoro que hemos empezado con una de ellas a cargo de Lucas no

Voz 0084 01:13 Lucas Nelson hijo del gran Willie Nelson ha afirmado uno de los discos del año para sofá Sonoro eso tratará este programa especial de Navidad de lo más destacado del año hablaremos con Fernando Navarro de los artistas que nos han dejado este dos mil diecisiete algunos de la talla de Fat dominó Chuck Berry o Tom Petty Lucía Taboada nos recordará a los veteranos que siguen dando guerra evitaremos a Fernando Neira cronista del país a que nos hable de los conciertos que ha visto este año también hablaremos de documentales de música con tónica hasta armado no sabe entraremos en el indie nacional de la mano de Elisa y Carlos de fuego Chinchetas pero vamos a empezar el programa con una cronología de los sucesos más destacados del año de la mano de Ana Alonso a principios de dos

Voz 6 01:59 mil diecisiete cientos de personas se reunieron bajo el letrero de Benis en Los Ángeles para homenajear a los Doors que cumplían cincuenta años su ciudad natal ha proclamado el cuatro de enero como el día del grupo fecha que coincide con la publicación de su primer disco además del de la banda californiana ha habido otros muchos más aniversario señalados el doce de marzo celebramos los cincuenta años del debut de la Velvet Underground medio siglo tiene ya el disco del plátano el veinticinco de abril de dos mil diecisiete se cumplieron cien años del nacimiento de la Fitzgerald en mayo sopló cincuenta velas el Sargent Pepper's de los Beatles y el veintiséis de julio de dos mil diecisiete hubiese hecho cien años la cantante de blues Albert Adams

Voz 7 02:37 vamos con las malas noticias el veintidós de mayo de este año veintidós personas fueron asesinadas y ciento dieciséis resultaron heridas

Voz 6 02:44 cuando salían de un concierto de Ariana Grande celebrado en el Manchester Arena el atentado fue reivindicado por el Estado Islámico y el uno de octubre de dos mil diecisiete un solo atacante causó cincuenta y nueve muertos y más de quinientos heridos entre los asistentes a un festival de country en Las Vegas el Good Night y One ha sido la peor masacre a tiros de la historia de Estados Unidos pero también hubo noticias felices os celebraron un reencuentro muy esperado el de los Guns N'Roses y el seis de noviembre un día antes del primer aniversario de la muerte de Leonard Cohen artistas como Sting y Elvis Costello o Lana del Rey homenajearon al músico en un multitudinario concierto en Montreal en Canadá en diciembre hemos sabido que Nina Simone Bon Jovi straits son los elegidos para entrar en dos mil dieciocho en el Rock and Roll Hall of Fame el disco nuevo más vendido de este año sido repite de Taylor Swift en general en dos mil diecisiete han dominado las mujeres Lana del Rey Shakira o Rosalía sorprende que los festivales musicales el tanto por ciento de mujeres sea tan ínfimo menos del veinte por ciento todavía y hablando de mujeres de Justicia siempre siempre recortar además este dos mil diecisiete porque fue el año en el que se jubiló la gran Aretha Franklin

Voz 0084 03:53 de dos mil diecisiete que estamos recorriendo ácido en un año con muchas noticias y como viene siendo habitual en los últimos tiempos ha sido también un año con muchas muertes despedidas de artistas de enorme legado por suerte podemos seguir contando con Aretha Franklin entre nosotros pero este año hemos tenido que decir adiós a uno de los fundadores del

Voz 8 04:12 de que se mueven en el chat que Hayden a que Thatcher luego sauvignon Huguet

Voz 0084 04:19 Chuck Berry nos dejó el dieciocho de marzo a los noventa años y de esa muerte de muchas otras ha escrito en el país y además muy bien nuestro querido Fernando Navarro Fernando bienvenido a paso

Voz 0646 04:29 qué tal Alfonso gracias a ti por invitarme está aquí el año

Voz 0084 04:31 estado Fernando en el programa resumen de dos mil dieciséis que hicimos te preguntábamos por las cosas que más me motivaba en este dos mil diecisiete Illa que señala este por encima de todos fue el disco que iba editar Chuck Berry un disco titulado Chuck que llegó a la par

Voz 9 04:45 que la muerte del cantante y a mí no sé pero el disco me encantó también a mí también

Voz 0646 04:50 mucho tenía toda la esencia suya el rock'n'roll no de guitarrero de la esencia esa de piedra angular de lo que es el rock and roll primigenio lo que pasa que bueno que lo eclipsó todo su muerte yo recuerdo incluso para las haya Luis Koke hablé con su hijo realmente hablaban más del legado del padre que del disco en sí mismo

Voz 9 05:08 no fue una fue una pena porque yo creo que es un disco que ha pasado desapercibido es que tiene que que son muy buenas es verdad que tiene algunas que remite mucho a eso riff también tan de Chuck Berry de los años cincuenta que yo creo que además en los noventa años te puedes permitir no

Voz 0084 05:21 en su caso también hay que decirlo yo

Voz 0646 05:23 creo que de ellos crímenes momento es un artista que es esencial es clave El realmente abre la puerta lo que significa el rock'n'roll pone por así decirlo su primera sin identidad potente pero es un artista muy limitado en el sentido de que realmente nunca exploró mucho más allá y las pocas exploraciones os pocas aventuras que se hizo artísticas ahora de lo que es el rock'n'roll concebido en el modo de que a día Chuck Berry en su modo peor operandi pues no no no fructificaron ésa creo que es realmente un artista que no no era tampoco un pollo un ton y son Bob Dylan o un Van Morrison capaces de tocar muchísimos planos hoy me Brown hongos Brown esos perfecto también en Chuck que es como se tituló aquel álbum había canción

Voz 9 06:02 los que remitían al pasado como Big Boi sol Lady Wood que me parece una parodia absoluta pero también baladas temas con aire Tex Mex como tres cuartos consignadas con mucho pero la que más me fascinó este están Icod

Voz 11 06:26 Ana

Voz 12 07:25 no

Voz 10 07:56 me revolvía

Voz 0084 07:58 tiendas de después de más de tres décadas ya el regreso es ensombreció por la noticia de su muerte hay que señalar Fernando que Berry no estaba retirado llevaba años sin grabar pero seguía viviendo en la carretera conduciendo el mismo además de de concierto en concierto

Voz 0646 08:12 es impresionante a mí me encontraba su propio hijo será más eliges gracias sí sí como tiene pinta casi de cómico de estos de los Yates sus norteamericanos en la marea de cómo te lo cuenta con pasión con qué lenguaje y cómo se ríe de sus propias anécdotas no que te contagia y me contaba precisamente que su padre conduce su propio coche que de hecho es lo que exigía en contrato profundo cuando llegaba España dice que recuerda Un viaje tocaron en el norte pues no se situaran por Bilbao algo así que condujo su padre el coche que metiese metieron por parajes se perdieron como dos o tres veces lo cuenta no es que mi padre no voy a decirle que que no me contó algún promotor de festivales que no como un Murcia creo que fue que tocó Chuck Berry Ike que bueno recoge con conductor con con un tío que llega a llevarle al sitio al hotel Echavarri dijo o no dijo baja T porque de donde yo vengo cada negro dice eso lleva su propio revólver y lo mejor es que el coche era de marchas como área de marchas en España y él está acostumbrado automáticos de Estados Unidos y fue en Primera durante todo el puto gripado el coche y yo la verdad es que es hoy

Voz 0084 09:11 muy muy admirador de de Chuck Berry me parece una figura además totalmente esencial en la historia del rock y creo que no es demasiado osado afirmar que sin él no hubiera existido Chuck Berry se hubiese dedicado a otra cosa la música popular hubiese sido algo totalmente distinto bueno veces sí

Voz 0646 09:26 pero otra cosa porque es lo que comentaba antes le abrió el rock'n'roll a una dimensión nueva se dice mucho y lo comentabas tú los de Chuck Berry ya han sido como una bandera que conquista un territorio en el territorio rock'n'roll es lo más posiblemente junto con alarido de Little Richard de Juan va vulva fue el primer vocabulario que tenía el rock'n'roll pero Chuck Berry conviene decirlo bastante él fue el que creo también la lírica en el rock'n'roll ese universo de coches noches de viernes chica la salida a divertirse carrilero binario el imaginario es imaginario suyo entonces a veces pasa desapercibido precisamente porque también puso el Rif por eso es tan esencial es imaginario ha marcado toda las generaciones todavía no hay banda de chavales que no meta en un garaje trastero de su casa intentar ser la futura la banda de rock'n'roll que se en el mundo con ese imaginario

Voz 0084 10:13 cabeza además me imaginario que no era suyo porque él no era un adolescente cuando estaba haciendo estas canciones pero sí supo meterse en la cabeza de de de esos adolescentes y recrear esas escenas que no eran las de las de su generación y otro además de los grandes pioneros que nos dejó este otoño fue FADSP Dómine un tipo al que muchos músicos le deben algo en parte por canciones como este

Voz 13 10:35 yo veo mi peor va

Voz 14 10:50 eh

Voz 13 11:01 no veo no

Voz 0084 11:49 bueno no sea cuando murió Fat Domino veintiocho de octubre descubrí que era un músico que ha aquí al menos en España no era conocido a ese nivel de de pionero a la gente joven de la que hablen siquiera les sonaba el nombre de nada pero dominó fue en realidad el único artista que pudo competir en las tiendas en Las Ventas con Elvis en su día que crees que se debe este es desconocimiento de otras generaciones

Voz 0646 12:11 su legado pasan mucho yo incluso entre melómanos a veces cuando citas las a los pioneros y te sale Chuck Berry que lo comentábamos Elvis Presley de Williams hay un montón de artistas ahorita el Richard yo creo que se debe a que también era como Chuck Berry un poco mayor de hecho el el ya decía Elvis Presley que cuando le llamaba el Rey ya había un Rey antes que él era fans Domino porque venía ya desde los primeros cincuenta haciendo grandes canciones de hecho dos finales de los cuarenta seguida que está un poco fuera de los manuales y sobre todo que al final ese ritmo endiablado que tenía sobre todas las teclas es muy de Nueva Orleans entonces se queda más en torno a Nueva Orleans que en el entorno el rock'n'roll de los cincuenta es que es un poco más blanco que es un poco blanco en el sentido de sonido in poco más pop entonces queda un poco fuera de descompensado no pero dominó es otro pilar fundamental

Voz 15 12:56 la obra de los años cincuenta es directamente maravillosas son dos fueron casi todos números uno vendieron millones

Voz 0084 13:02 de copias y a mí además me encantan las canciones que grabó de Bobby Charlton una en concreto vuelquen que unía Airlines ha terminado siendo uno de

Voz 0646 13:09 los genios de sus emblemas Emilia Historia en Cannes

Voz 0084 13:12 esta porque domina había grabado ya un tema de de Charles le llamó por teléfono a Chicago donde trabajaba en aquella época en el en el sello Chess para invitarle a a Nueva Orleans a conocerle en persona le dijo que no tenía que no tenía coche que no tenía dinero para llegar hasta allí y él le contestó con la frase pues mejor que empiece Sant da de ahí cuando llegó a Nueva Orleans le había compuesto este Walking Georgia

Voz 3 13:52 venga sí sí sí sí tanto

Voz 0084 15:09 seguimos repasando los obituarios de de este triste en este sentido dos mil diecisiete Otros de los que se fue y que me consta Fernando que te dolió especialmente fue trompeta

Voz 16 15:18 a modo individual se Xavi que no ha hecho nada es decir dicho sexy sex a las y horas

Voz 0646 15:39 de hecho de todos los que hemos citado ellas competir con FAS dominó Don Chuck Berry es competir con mucho lo que más me ha dolido de este año y posiblemente de hecho ven escuchando a Tom Petty a este programa porque sabía que íbamos a dar de ello inmernada cuenta de que es algo que todavía no he sabido cicatrizar ha pasado solamente con él con Lou Reed con David Bowie también pero sobre todo con Lou Reed Iggy pero como Tom Petty creo que no ha habido nadie que hayan muerto tal vez tan extremos también de la iban por los simbólico que me haya pasado sin duda

Voz 0084 16:06 tú Fernando al menos te desquitarse y pudiste ver no te fuiste a Londres este verano como fue ese ese concierto

Voz 0646 16:11 bueno pues con muchísima espetó expectativa por mi parte mucha expectación en un sueño hecho realidad de poder ver a uno de esos ídolos que te marcan desde chaval fue muy fue realmente un gran concierto donde demostraba Tom Petty que lo último que te parecía que se podía morir en cuestión de meses por un paro cardiaco se veía mayor yo de hecho escribí en el en el periódico en el país que está era algo mayor se notaba que no tenía las asfalto Tales a lo mejor de antaño viendo giras por televisión pero tiene un mandos entre ellos Mike Campbell lo único cierto es que tiene un cancionero tan espectacular un cancionero que está como él tiene el don de la canción en tres minutos conseguir mezclar el rock and roll primigenio con el pop empezó a sacar todo el repertorio de clásicos y de catálogo que por otro lado es un repertorio clásico es que aquí nunca llegado como pasó con FAS domino que no ha llegado su influencia es su poder de de de fuerza o de rock'n'roll que España igual pero era impresionante verle yo esperaba que podría volver a verle de hecho tenía la idea de ir a verles momento más el año al año siguiente es decir en dos mil dieciocho

Voz 0084 17:08 por qué se ha escapado este este músico aquí en España qué crees que se pues seré no tenía público para ordenar un Palacio de los Deportes aquí en Madrid

Voz 0646 17:16 bueno es una muchos promotores han hecho cuentas eso sí es cierto yo conozco promotores en España muy importantes que lo querían traer pero entre lo que es será muy fans y era casi un sueño alguien quería marcarse tanto de yo traje a Tom Petty a España festival galo y un festival pero había aquí dos cosas tiene un caché muy alto caché se hablaba de cerca de un millón de dólares es su caché altísimo donde tienes que hacer cuentas entonces Bettino luego a los festivales no le cuadran nunca por fechas venía a Europa solía tocar en Londres se iba qué es lo que hizo en estado de gira de cuenta aniversarios su carrera y aquí a hacer cuentas tienes que poner la entrada muy alta muy alta Iber si vas a meter a dieciocho mil personas por ejemplo un pabellón de los deportes en casa meterlos Iber si te cuadra porque Tom Petty por lo que sea yo creo que era porque era esencial mente muy muy americano muy americano y en América en América estos hechos era una referencia absoluta no tenía el predicamento de un Bruce Springsteen uno Un Leonard Cohen que sí que trascendieron no sé también ese es el misterio de la música

Voz 0084 18:14 cosas funcionan muy bien y es que no a mí al margen de sus discos me encanta al alba

Voz 9 18:18 que que grabó con con Johnny cascos cuando casi estaba intentando

Voz 0084 18:22 volver en los noventa de la mano de Derry Rubin quitamiedos otra

Voz 3 18:25 ojo con las

Voz 17 19:38 eh dime

Voz 9 19:58 buena fue Fernando aquella banda que junto a

Voz 0084 20:01 Dylan todo todos son a finales de los años ochenta ahí el bono de Petit se rodeó bien porque él era bastante más joven que todos ellos pero había alcanzado eso es lo que tu dices en el olimpo musical estadounidense sí estaba en esa posición para codearse con los Dylan con los dos barrios

Voz 0646 20:18 totalmente estaba en los ochenta Tom Petty le hecho Dylan que es un tío hábil donde los haya supo rodearse de Tom Petty los ochenta giró con Tom Petty porque la CIA más favor Tom Petty Padilán que Dylan a Tom Petty es decir ya es decir que es un poco lo que hizo Bob Dylan con Johnny Cash tan en en los en los sesenta no cuando luego se junto con él lo que pasa que Tom Petty cada disco que sacaba había tres o cuatro números uno era un tío que llegaba arriba y todo en Estados Unidos y en Stuxnet era todo significaba todo en Tom Petty en los ochenta era un Bruce Springsteen pero visto desde un punto de vista que Bruce era como el absoluto y el rockero de masas y Tom Petty era eh la parte creíble total en donde parecía que no había nos haya vendido sigue haciendo lo mismo hay y bueno sucedió que nuestra Belén angulares era el joven de esa pandilla pero era que más éxito tenía en ese momento bueno y tenía sentido estar aparte porque ayer Blind adoraba Tom Petty con él hizo luego esos discos en solitario tan maravillosos

Voz 0084 21:09 cuando íbamos charlando preparando el programa

Voz 0646 21:11 es un mensaje bastante cabroncete diciendo ganando elige una canción de Tom

Voz 0084 21:16 ético cuál de dijiste que bueno pues es elegido

Voz 0646 21:18 no la esta canción de Tom Petty de del disco precisamente que el segundo disco que compuso conlleva Blind que estaba como productor Jeff Line el Highway complinio decidí comprarme la entrada de Tom Petty como febrero irme a hacer la estaré me voy a Londres me gastó un dineral me meto ahí lo voy a ver que es un sueño y entonces Tom Petty simboliza mucho también la sensación de de bueno de que te acompaña la música no jugando dónde está saber a veces que los acompañan Tom Petty sé que compruebe hasta que me fui a verlo en julio estaba todos los días en una buena previa cogían esta canción esta canción concretamente este disco porque tiene la mezcla perfecta lo que significa Tom Petty yo creo antes de hacer rock and roll con un barniz pop que al final hace que te entre mejor ellos mucho más ligero y con ese toque melancólico no que es lo que tenía la mejor música Tom Petty también esa asociación con Play no que es ese otro de estabilidad y eso es al final una mezcla perfecta que demuestra que Tom Petty en incluso en cancioneros en canciones menores muy poco conocidas hace maravillas como ésta

Voz 9 23:40 seguimos repasando los grandes obituarios del año la de Tom Petty fue una de las muertes temas de Oliva Fernando yo si tengo que confesar una que especialmente me ha tocado tengo que decir que tú

Voz 0084 23:50 Charles Bradley un tipo que debutó muy tarde pero con una fuerza enorme como lo explicaban Upton reconoce el sello que le dio su gran oportunidad

Voz 16 24:00 es suficientemente complicado comenzar una carrera para los chavales de veinte años para alguien con más de sesenta es una más

Voz 0084 24:15 la historia de de Charles Bradley que murió el veintitrés de septiembre a los sesenta y ocho años es para mí Fernando de las más bonitas de la música de los años recientes me parezco a pesar de del triste final Un cuento de hadas

Voz 0646 24:26 bueno en años recientes podríamos decir de todos los años porque una historia sino que tú les contado con el más de una vez en sofá Sonoro tanto en el blog como aquí en el programa o haya salido en tu de Carrizal en el ochenta encontrarla redención casi la edad de arte o de a la edad de jubilar de es maravilloso no es como que creo que todavía es la última bala es posible detenerla no Soto para quien nunca tuvo balas como es el caso le IU es fascinante porque encima no solamente consigue el sueño suyo sino que su sueño consigue trascender porque se convierte en una verdadera obra de arte lo que hace porque los discos que ha sacado chabolas le otra cosa no pero en Sudán pasión es una maravilla

Voz 9 25:02 no además es una historia curiosa debuta los es

Voz 0084 25:05 el cinco años alfabeto había vivido en la calle llevaba cuarenta años imitando a al bueno de inspiraron a Kim guión el Apolo cuando era adolescente que lo había marcado toda la vida y el llega adapto enredos con un VHS que les deja ahí de esto es lo que yo hago bueno empezaron llamándole para hacer coros con con Sharon Jones hasta que al final debutan en dos mil once a mil los tres discos que ha sacado en en vida esperemos que haya algo póstumo agravado por ahí me parece sensacional les estoy diciendo que para mí una de las grandes voces del soul de todos los tiempos no no

Voz 0646 25:38 o sea es decir porque madre mía lo que ya hay nueva Ul de tesoros pero es cierto que yo creo que lo maravilloso de Chuck Grassley más sea eso historia que él estaba de hecho yo lo en España aquí en Madrid un par de veces agradecía al público o es que está muy agradecido porque se siente agradecido de la vida después de llegar lo que ha llegado siendo ya te digo un jubilado realmente que su soul es que te derrite porque realmente se derrite cantando y tienen una una manera de cantar tan visceral tan de las entrañas que es posible fuera la vida en ello y es como si yo quiero creer que si yo tuviese su edad a los sesenta y cinco años y de repente está toda la vida como tú has dicho y donde tercera en tercera línea de de de batalla o división y de repente tengo la oportunidad de redimir osea cantaría como si tuviese es tuviese dieciséis porque es lo que él ha estado durante sesenta años estuviera hubiera esperando no entonces eso tenía un punto casi divino que solamente el que lo ha escuchado queda visto sabe cómo cómo eran

Voz 0084 26:36 la historia de de Bradley está muy bien contada en el documental sólo fabrican documental que tenemos que que es recomendar mucho ahí se ve por ejemplo que una de las cosas que hace más iluso

Voz 9 26:46 la Navidad es cuando gana su primer dineros sacará su madre

Voz 0084 26:49 de las casas de protección oficial donde vivían Brooklyn una zona además un poco peligrosa en la que servía a disparos por la noche y a una madre que además la había abandonado cuando él era niño y que luego le reclamó la custodia para poder cobraron una pensión del Estado buenos una historia que tiene de todo y que tristemente conocemos Aido Charles Bradley con con tres discos maravillosos y en un concierto en en Austin en South by Southwest presenta así una canción que dice que es de las más especiales no sube

Voz 19 27:16 hay si éramos entonces bueno Varley vamos leves me mira esa cabo son leves Mazo Etxea mapa Ko San porque somos

Voz 20 27:49 eh

Voz 19 28:13 no da

Voz 0084 29:34 reacción brutal de Black Sabbath a cargo de Chase Leire Pajín yo le estoy ya echando de menos y al que tengo tanto aprecio y Fernando Muchas gracias por este rato en el sofá muchísimo

Voz 0646 29:44 ah gracias de un al nivel de de un abrazo un abrazo

Voz 0084 29:48 estos han sido los artistas más ilustres que han ido este año pero no son los únicos y por fortuna nos quedan muchos otros vivos los los cuenta Lucía Taboada

Voz 1322 30:02 cuando sonó este tema de AC DC en el año dos mil catorce mal con Jones sonrío sonrió mucho lo hizo desde el hospital en el que estaba internado por demencia este año el cofundador de AC DC fallecía

Voz 22 30:17 a Jaume

Voz 1322 30:20 hay que sumarle también las muertes de Grajal Altman emblema del rock sureño de la estrella del country inglés Campbell o de dos amigos Chester Benin Tom vocalista de Linkin Park del padrino de sus hijos el cantante Chris Cornell ambos murieron con dos meses de diferencia en el funeral de córner Benin Ton interpretó el Ulla que suena pero este año de despedidas también lo ha sido de reencuentros y estrenos como dice la canción Los viejos rockeros nunca mueren pero es que además han sacado nuevos discos han lanzado a los escenarios

Voz 23 30:56 entonces eh eh

Voz 1322 30:59 el incombustible Keith Richards anunciado nuevo álbum o Bob Dylan a vueltas con el Premio Nobel continúa con su faceta de acróbata este año lanzado triplique y un disco tripartito como el antiguo Govern son treinta piezas pertenecientes a lo que llaman el gran cancionero estadounidense no es lo que sus fans esperaban pero desde cuando hace Dylan lo que el mundo espera de él

Voz 24 31:20 sí

Voz 25 31:23 no

Voz 1322 31:26 en julio del dos mil diecisiete Van Morrison anunció el lanzamiento de su nuevo disco Roll un disco de puro blues la portada presenta a dos campeones de lucha libre y el disco es justo eso una serie de golpes maestros

Voz 25 31:40 y es menudo

Voz 26 31:42 eh

Voz 25 31:45 no

Voz 0646 31:48 un más que lanzará el servicio

Voz 1322 31:50 hombre álbum de versiones de jazz su segundo trabajo en sólo cuatro meses

Voz 3 31:57 pues

Voz 1322 32:00 pero quizá el regreso más laureada del año haya sido el de Ray Davies el alma de The King's lanzó en abril americana una vocación de sus vivencias estadounidenses son quince canciones con imágenes de autopistas vaqueros y películas que bailan a través de ellas

Voz 23 32:16 ah

Voz 1322 32:21 también Robert Plant líder de Led Zeppelin ha publicado su segundo álbum en solitario Karzai Plant canta a la libertad y a la ruptura de los muros y fronteras

Voz 19 32:30 es

Voz 1322 32:37 ya casi pelando las uvas nos hemos encontrado con el sencillo del nuevo disco de otro peso pesado Neil Young el Single o médico y es una sátira del Make America Great Again es un canto Antitrata dice defiende lo que crees resisten los poderes que sean así real vistiendo contra todo y todos han seguido en este dos mil diecisiete algunas de las grandes voces del siglo

Voz 0084 33:30 eso no ha faltado a su cita con las tiendas Neil Young pero también han grabado álbumes In muy buenos músicos de otra generación abríamos el programa con Lucas Nelson hijo del gran Willie Nelson casus veintiocho años se ha sacado de la manga un disco brutal y que precisamente acompañado tanto en la carretera como en el estudio a Neil Young a quién escuchamos de fondo todavía también han publicado un gran trabajo Justin Town El hijo de Steve fue el que con Kick in the Street ha cerrado una trilogía sobre la familia que comenzó con madres solteras y más tarde eh con padres ausentes esto es champán Justin Tang ha sacado uno de los discos del año para sofá Sonoro una lista que pueden consultar en nuestra página web y en nuestras redes sociales una lista en la que figuran discos de duetos como el que firman la australiana Courtney Barnett junto al estadounidense Purpel dos músicos muy jóvenes que están en un momento espectacular como también lo están los chicos de The National que este año han hecho un disco diferente en el que experimentan con la electrónica Slate Welby es un álbum que me descolocó mucho en las primeras escuchas que me sacó mucho además de mi zona de confort pero que una vez aceptado el hecho de que una de tus bandas favoritas haya mutado resulta disco fascinante esto es Karel ante el impuesto de NAS

Voz 11 35:49 me

Voz 0084 36:48 estamos repasando algunos de los trabajos más destacados del año para nosotros una lista que incluye el disco póstumo de Sharon Jones para mí la última gran reina del sol un disco que llega un año después de su muerte que es su testamento musical como el año pasado lo fueron los trabajos de Leonard Cohen no David Bowie lista también está el bluesman Otis Taylor la inglesa Laura Marlene lo último de Chuck Berry o el soul man Curtis Harding una lista que pueden consultar entera con sus críticas en sofá Sonoro punto com y una lista que viene comandada por el disco brutal que ha editado este año de Drac con esta canción tan apropiada para esta hora de la madrugada Thinking of pleno

Voz 11 37:30 aquí nadie eso que Acebes no

Voz 0084 39:08 estos han sido los discos y los eventos más destacados del año pero la música cada vez vive más en la carretera de escenario en escenario de una de las personas que conozco que más salas teatros y locales patea es nuestro siguiente invitado Fernando Neira bienvenido

Voz 15 39:22 al sofás un gustazo siempre coger sitio en estos

Voz 0084 39:25 claro Fernando es el cronista musical del diario El País aquí en Madrid y este año ha visto un buen puñado de conciertos vamos a repasar algunos con él este año Fernando no te vamos a hacer el examen del año pasado espero que venía con la lección aprendida

Voz 27 39:39 espero que nada espero viene muy mal

Voz 0084 39:43 yo he pasado te lo reconozco unos días divertidos leyendo muchas de de las crónicas que has escrito este año así a bote pronto con qué concierto te quedas cuál ha sido más especial Airport

Voz 27 39:53 esa es la pregunta del millón compañeros la verdad es que no es fácil de contestar aunque hecho memoria mira me viene a la cabeza uno no es de los más multados

Voz 15 40:01 binarios pero me viene a la cabeza uno de diva en comedia en el teatro Nuevo pues en convivir en el mes de febrero

Voz 27 40:07 mil Hanan es que a mí me pareció uno de los autores más exquisitos cagado la música británica en los últimos veinticinco años es un auténtico dandy de la canción y encima del escenario además adopta esa posición de yo estoy aquí os voy a seducir no vais a poder quedarme sale vestido algo parecido a Napoleón canta mientras toma un un cóctel se deja ver entre el patio de butacas su cancionero es absolutamente fantástico y la verdad es que me parece que está entre los sino al mejor entre dos tres cuatro grandísimos conciertos de este año el acuerdo de uno de Teenage Fanclub que yo que están el jan

Voz 0084 40:48 hace hace unos años y le pregunté por poner nombre

Voz 27 40:50 el Grupo Libra adivinan comedia Mi

Voz 0084 40:53 lo que no había sido capaz de leerse como parecía y me pareció un gran nombre para la banda Teenage Fanclub tampoco yo he faltado muchas zonas

Voz 0646 41:03 una antiguo has vendido

Voz 27 41:06 muy bien sino fuese por ese sector del público que se ha convertido una especie de de leitmotiv en en algunas de mis críticas a la hora de denunciar la gente grosera que va a los conciertos a contarle subir a los amigos y a no dejarnos a los demás disfrutar del concierto

Voz 0084 41:21 hay que hacerla Pahlevi antes no quedar directamente al empezar

Voz 27 41:25 por eso hay que hay que utilizar hay que maximizar las posibilidades económicas de cada cual y los veinticinco euros lo que quieres es contarle sus últimas conquistas amorosas a los colegas pues pues las aún y no cáncer

Voz 0084 41:37 la razón Teenage Fanclub que más tienes por ahí fíjate Elisa

Voz 27 41:40 a niegan por ejemplo que es de una sensibilidad que que que tira para atrás fue en el teatro Lara en abril minada que deja un conciertazo lleno de pasión de sudor escandalosa de veinte y en el ciclo Black is back en el Patio de Conde Duque además justo en en el comienzo de verano acción Cardozo tremendo pero Verón conocer pero empezaba un sábado por la noche empezar de madrugada que acabó a la una y pico con con los músicos bañados en sudor a vendo paseado por todo el el patio una cosa increíble además es un concierto que luego me tienen un sabor agridulce porque uno de los integrantes de la banda esa noche que estaban absolutamente eufóricos porque es un concepto sufrió cuando llevó al al hotel un ataque epiléptico que no le pasaba desde hacía viejos

Voz 15 42:27 ese pegó un Castañar quedarse unos días en en Madrid sometiéndose a una operación quirúrgica

Voz 9 42:34 a la reconstrucción facial en fin

Voz 27 42:38 no bastante la maldición de Madrid Barça muchos músicos que tienen por aquí

Voz 3 42:42 sí

Voz 27 42:44 esperemos que no se enteren exijan visitando

Voz 0084 42:48 lo bueno de de tenerte Fernando es que tú has visto de todo digo además de todo has estado en conciertos desde Bruno Mars a Jamie Cullum pasando por Guns N'Roses el último

Voz 27 42:57 Nos vimos en el último grupo hoy

Voz 0084 43:00 les de moda el indie más indie vamos a empezar por los más conocidos que te pareció Bruno Mar José músico comparan con con Michael Jackson

Voz 15 43:08 Bruno Mars evidentemente de etiqueta esta grande y si lo comparamos con Prince la etiqueta esta todavía más grande pero como lo que sí que es seguro es que no vamos a ver nunca más muy a nuestro pesar ni a Prince Michael Jackson Bruno Mars me parece que es pues como como las las las gestas de de mentirijillas no pues como sucedáneo tiene mucha gracia a me parece que es un tipo es salado que lo hace bien aunque el cancionero que utiliza aunque los temas sean fáciles hay cinco seis que son auténticos de Pinazo

Voz 0084 43:44 decías antes que coincidir contigo en Guns N'Roses en uno de los últimos conciertos de del Calderón no nos hemos cruzado mucho más no no no te bien tiene Merritt estuvimos los dos pues estudió pero uno de los conciertos que más envidia me ha dado de los cubiertos año has sido

Voz 12 44:03 se le va la Now además Betis anda bueno de oro a ver Ana

Voz 29 45:28 la eh

Voz 0084 45:50 esto que suena esta vez hard blues Woman con una vida terrible y una voz apabullante tú en tu crónica les ponían además bastante Bin que cómo fue aquella

Voz 27 45:58 sí es curioso pasa a veces no adivinos pasa a todos en nuestros trabajos empezó ligeramente de éste

Voz 30 46:04 templada como poco afinada como que le

Voz 27 46:09 costaba entrar en calor y hubo un momento en que

Voz 30 46:11 eh que yo era absolutamente a

Voz 26 46:14 así estábamos

Voz 27 46:17 entregados a la causa porque era difícil no notar esa esa pulsión ese ese empuje y esa

Voz 15 46:23 cercanía de una mujer que efectivamente ha vivido

Voz 0084 46:26 esas cosas y eso se trasluce a mí me ha dado bastante envidia me ha gustado mucho no es el disco que ha sacado este año también has visto creo además en el mismo escenario Madeleine Peyroux una lista de gente por ver a Pretenders que son maravillosos y además con el disco del año pasado producido por el cantante de los Black Keys muy bien pero quería preguntarte por el tributo a Bowie además y tú tan fan como eres de David Bowie quién estaba por allí como fue la velada

Voz 27 46:52 hace tanto esto fue el uno de noviembre esto la fecha es fácil de aclarará SD aparte de que igual que no soy bueno para el problema de los títulos de algunos con aspecto se lo iremos descargo esto era una cosa curiosa porque tributos a Bowie ha habido está viendo muchos lógicamente todavía estamos bajo el choque y ya casi han pasado dos años esta banda Se llama Holly Holy como Maca

Voz 15 47:13 John no muy conocida de ahí y los instigadores son Woody Guzmán se que es el batería el único miembro en activo de de lo que eran los Spider Fran Mar y luego Tony Visconti que es el bajista

Voz 0084 47:34 la todo el peso que efectivamente el qué

Voz 15 47:37 legitima el director productor de de de

Voz 27 47:40 portavoz y me alguno sí sí sí sí de muchos de los primeros y de algunos de los últimos álbumes Si yo creo que que todo lo que ha pasado por las manos de Tony Visconti ha sido francamente importante en la trayectoria de Dow entonces Tony Visconti que es un tipo de aspecto así como como como de científico despistado ya con sus llamadas es una auténtica maravilla Darden encima del escenario claro la gran pregunta es vale está la legitimación del del traductor del antiguo integrante de la banda más famosa de Bowie pero quién viene a quién canta Bobby a sabiendas de que no va a llegar a parecerse a Gowex la elecciones curiosa leen Gregory mucho no se aclararán porel del nombre posibles unos que ser cantante censo en la banda medianamente conocida pero no extrae nada mente popular de los años ochenta en el aspecto de hacía muchísimos años que no veía el aspecto ha cambiado porque la la estación capilar

Voz 0646 48:37 se ha convertido en un nombre

Voz 27 48:40 pues con muy poquito pelo antes tenía un plazo claro así que muy muy atractivo pero hace bastante bastante bien bastante bien sobre todo porque además no intenta dispersa Bou y sino que intenta dar lo mejor de sí mismo con las fans

Voz 0084 48:55 pues si te convencía Dati debe debe tener un un nivel muy a mi otro de los que me ha dado mucha envidia lo reconozco ahora hablaremos del más detenidamente es el concierto de Caetano Veloso

Voz 31 49:07 si es no le no

Voz 3 49:10 Deutsche

Voz 31 49:15 qué más poco por qué por qué pues no a quién encare nuevas K todo se crea

Voz 0084 50:32 maravilloso Caetano Veloso poncho sino que tales tu ese concierto Fernando te produjo ciertas dudas no

Voz 27 50:40 no me me me haces que pudiese ser fácil el chiste lo vamos a evitar tienes que ser doloso o casi para un concierto así en el Price llenísimo desde desde semanas antes el tipo se colocó un sofá sofá Sonoro primer Brice faltaba estuve ahí efectivamente estaba él completamente solo en el escenario con sus canciones no ni siquiera las más conocidas aún así pero otras extraídas de esos sí somos álbumes había que tener muy buena memoria mucha militancia Caetano lista para conocer las torres me acuerdo que Fernando Trueba me dijo pocos días después que el que ha visto a Caetano Veloso este trámite yo porque de sumar por docenas que había sido uno de los conciertos más bonitos de su vida determinado de los me parece me lo dice él efectivamente es es una voz muy autoriza a mí me sucedió que tenía en mente un concierto de tres años antes con su formación algo que era sí

Voz 0084 51:45 el grupo con este grupo que acababa

Voz 27 51:47 de llegar de hecho del Primavera Sound aquello que fue un concierto muy quizás un poco más desconcertante para el núcleo duro de los es de Caetano Veloso por decirlo de alguna manera es el concierto de Caetano Veloso el único concierto de Caetano Veloso a que no iría Pedro Almodóvar no en ese concierto apareció de Gil este tío con setenta y tantos años volviendo a inventarse convirtiéndose en un tío con más furia hay más fuerza interior que muchos chavalillos jóvenes este tío es la pera en comparación esta me pareció más fácil más previsible dentro

Voz 0084 52:21 la has estado Fernando en varios festivales incluso te fuiste a Guadalajara te dejaron cruzarla de la Comunidad de Madrid te viste bastantes cosas en el The Code que te llamó más la atención además el cartel de este año tenía bastantes cosas que tal estuvo el señor Gallagher en redes vi mucha mucha emoción con con sus canciones de de Oasis

Voz 27 52:42 claro el problema si evidentemente la emoción con las canciones de Oasis ayer

Voz 0646 52:46 en un momento en que aunque hayas escuchado a O

Voz 27 52:48 Asis o a cualquiera de los dos hermanos

Voz 0646 52:51 sí

Voz 15 52:52 el gol pues sucede que después de un concierto de cuarto de la amigo Gallagher vuelve a afrontar grandes gol supongo que con una cierta sensación interior de cansancio

Voz 27 53:05 pero te encuentras con que hay veinticinco mil personas que sí que entran en absoluto éxtasis con que todos no sabemos la letra Underworld yo creo de la no sepan inglés han aprendido igual no

Voz 15 53:17 entonces pues es difícil sustraerse a esa a esa sensación de estos un momento se esto es uno de esos momentos de los directas que él pues la pena esto puede estar aquí

Voz 9 53:29 son lo que tienen los grandes nombres aunque sean hace años que no sacan disco es bueno este año parece que están atinados de nuevo y te gusta mucho Franz Ferdinand me paré gustó muchísimo pero está muy rodado

Voz 15 53:40 y además yo creo que ahora en los próximos meses de dos mil dieciocho vamos a tener ese invento disco de otras pérdidas uno de hubo mal a la cuenta adelantaron cuatro temas en directo en aparecieron los soberbios con medios propios esto tiene pinta de que va ha sido uno de los dieciocho

Voz 27 53:56 Franz Ferdinand el poderío al escapara no sean directores

Voz 26 54:00 tal y la

Voz 15 54:03 autoría Memento yo te lo que han conseguido un lenguaje muy propio y un lenguaje muy difícil de éxito con ningún otro y eso se notó mucho además entonces a las once y así ya estábamos muy en calor y yo lo hice para concluir con el que ha sido para muchos el concierto del año yo mismo no tenemos fresco en la memoria conciertazo conciertazo problema interior el año pasado en el BBK me parece aún está feo comparar y además las circunstancias son distintas lo que el año pasado me pareció que era un concierto de alguien que se está dejando el pellejo y que lo que se podría desplomarse sobre el público y dejarse zarandear aquí me parece que está muy bien pero que nadie ese ese plus de lo muy bueno a lo infinito

Voz 0084 54:55 pues con eso te vamos a despedir con Faces John Mister Entertainment forever muchas gracias Fernando

Voz 27 55:01 esta opción

Voz 33 55:02 el fin de mes si viene llenen

Voz 26 57:37 voy

Voz 29 57:39 sofá Sonoro

Voz 34 57:52 eh

Voz 3 57:57 la mejor música

Voz 0084 58:29 seguimos repasando lo más destacado que nos ha dejado este dos mil diecisiete en el terreno de la música y ahora vamos a hablar de documentales para ello tenemos a Toni en los estudios de Radio Barcelona muy buenas Tony bienvenido a su casa qué tal cómo estáis tónica ordenó escribió el año pasado un pedazo libro sobre los diez años del festival Edith con una enorme selección de las historias que se han estrenado en el Festival de Documentales de música de Barcelona allí este año también se ha pasado por allí luego hablaremos de lo que pudiste ver Toni pero antes vamos a hablar un poco de la teología que ha estrenado Movistar Plus hablamos de American

Voz 36 59:07 no

Voz 37 59:11 Smodis Music toque American Itzik es más que un documentales es historia trata sobre música que es original el influyente y que tuvo un impacto tremendo en muchísimas

Voz 26 59:20 sí

Voz 0084 59:26 la serie viene producida por Robert Redford Jawai a mí Tony me ha parecido una delicia sobretodo por por el enfoque

Voz 1581 59:32 sí sobre todo porque es que todo lo que toca Jack White lo convierte en oro aparte el siempre defiende esos sistemas antiguos de grabación defiende como nadie el formato del vinilo no para de de bucear no con cuanto como se grababa pues años atrás de hecho esto se remonta al año mil novecientos veinticinco no con estos primeros sistemas de grabación ya su maneras un poco como Dave Grohl no son dos músicos inquietos dos músicos que siempre buscan escarbar escarbar en las raíces de la música americana no el documento es es fantástico

Voz 0084 1:00:09 la verdad que es el enfoque a mí sobre sobre todo ese ese rollo los pioneros de la música americana también el desarrollo de la industria musical de la tecnología de de grabación como comentabas algo que comparten Holy Jawai ha notado una sería además muy bien documentada

Voz 1581 1:00:26 sí aparte actualizan el pasado y sin embargo respetan las su propia esencia de de aquella época no de hecho eh Jack White ya lo hizo con In ya un y aún grabó un disco no en un

Voz 0084 1:00:37 con él en la cabina no hoy

Voz 1581 1:00:40 y él siempre busca esto no aparte lo explica muy bien no que al final lo importante a veces este tipo de documentales a los cuales te explican una historia el pasado te dan demasiados datos no y a veces es difícil llegar a absorber todo lo que te cuentan ya aquí está todo muy bien contado todo muy bien filmado

Voz 26 1:00:58 en esto es un

Voz 1581 1:01:00 aquí se nota que está la mano de de un cineasta como Robert Redford detrás no

Voz 0084 1:01:05 yo no sé de lo que de los tres documentales que con qué te quedas tú es lo que más

Voz 1581 1:01:11 a mí el y la música mira a mi lo que más más impresionado es lo has American Epic Sessions y que bueno que son las Maryland no sé si tú has tenido ocasión Alfons pues salvos American Express son son músicos actuales que entran agravar como se grababa antiguamente a través de estos sistemas de grabación el año mil novecientos veinticinco graban tal cual de hecho al inicio del documental hay un momento muy tremendo lo cual está Jack White con varios músicos y cuando salen de la sala los músicos comentan es alucinante porque esto lo vamos a escuchar dentro de dos minutos lo que acabamos de grabar cuando ahora se produce ser reproduce mezclas edita ir es entras a estudio grabas y lo que queda queda no

Voz 0084 1:01:59 las Polaroid de los estudios de grabación

Voz 1581 1:02:02 dicho mi todavía me hace mucha gracia hablando de las Polaroid aparte es un gran fan de la fotografía cuando alguien te viene con aquellas Polaroid santigua así Idi te sacan la foto al instante la mueven un poquito las secan ya la tienes es bueno ahora tenemos los móviles también pero al final acabó no acaba acaba tener ese punto añejo ese punto ventas no no

Voz 0084 1:02:24 Toni de los que se pasan por ahí son Alabama que se enmarcan esta pedazo versión en la semana

Voz 3 1:02:29 qué

Voz 38 1:02:49 eh qué hacéis

Voz 0084 1:03:47 estamos repasando algunos de los documentales del año para este sofá Sonoro sumen del dos mil diecisiete Este América Neville ha estrenado en España Movistar Plus que tienen buen material en el aspecto musical en la plataforma se pueden ver el documental de las memorias de de Springsteen la serie pop sobre la relación de la música española y la televisión también tienen el Week de los Beatles unos sobre Sting está también al digital y la verdad es que está bien que apuesten por por estos contenidos Netflix además al año esto produjo el de Nina Simone a mí me pareció brutal y que llegó a los Oscar este año tienen uno muy interesante sobre Joe Cocker que también vamos a recomendar y luego torista esta Filmin que para mí es donde encuentro más tesoros en parte porque estrena muchos de los documentales de Dalí nadie de Barcelona que ha tenido una edición un tanto extraña me comentabas quizá porque a priori no había muchos títulos muy llamativos pero decías que ha terminado siendo una edición con muy buenos documentales

Voz 1581 1:04:42 eh cierto en un principio faltaban nombres llamativos pasa como con los festivales de música no lo primero que te fijas sólo son los nombres grandes yo al contrario de la mayoría de gente a cada vez más me fijo lo nombres pequeños es la edad y ya pintamos canas alguna que otra entonces los festivales de música pasa pues eso que en los conciertos de nombre más grandes es cuando son más multitudinarios feo cosas más pequeñas Ninette y me pasa un poco igual porque al final cuando te explican historias de músicos eh cortantes la mayoría de veces ya te conoce sus historias al dedillo noi expliquen algo que no sepas entonces prefieres buscar otro tipo de historias de personajes de desconocidos o de artistas o de escenas que no tiene tan tan controladas este año a priori pues sabía de nombres grandes había John Coltrane había Marianne Faithfull había Iggy Pop pero faltaba más chicha en ese sentido no

Voz 0084 1:05:39 uno de los documentales que te llamado la atención en ese americana jala sobre el último disco de de Iggy Pop que viene además un año después de Kimi Danger el documental de Jim Jarmusch sobre los Stooges te ha gustado más este documental

Voz 1581 1:05:53 es infinitamente mejor pero infinitamente de Cho In the para mi fue muy decepcionante el año pasado fue el documental de Clausura del Festival había una gran expectación porque los Stooges es una de aquellas bandas míticas y que tienen muchas cosas que contar porque fueron una banda muy muy salvaje en la época Anhui

Voz 0084 1:06:13 dirigido por llamarnos dirigido

Voz 1581 1:06:15 qué pasa a mí siempre me gusta más como director de cine que de hecho esto nos daría para una conversación muy larga y cuando los documentalista cuando los directores de cine se meten a documentalistas hay en casos aciertan en casos que para mí se quedan un poco a medias no porque al final no saben cómo tocar aparte yo creo que en aquel documental a diferencia American Ballet jala en Gimme Danger Iggy Pop tenía mucha mano al final yo creo que estaba dirigido por Jim Jarmusch pero el que tenía la última decisión siempre Iggy Pop desde era como una especie de limpieza de imagen en cambio no American Ballet ala te encuentras al Iggy Pop actual no incluso un punto vulnerable no un punto que lo ves incluso un poco empequeñecido al lado de músicos como John Home Odín felicita no que son músicos que están ahora muy en boga no y entonces bueno hay mucha complicidad hay

Voz 0084 1:07:04 es un gran tratamiento en cuanto a la fotografía el momento no

Voz 1581 1:07:07 a van agravara Francho de la luna en Los Ángeles es fantástico y con lo cual in American de cero expectativas que eso también es algo que que ayudan LOC ayuda salí encantado a miel pos pos

Voz 0084 1:07:20 te aprecian al disco que sacan en en dos mil dieciséis me parecen un álbum brutal en este documental se pone un poco el contexto de del momento que vivía el músico y así lo explicaba el propio Iggy Pop

Voz 19 1:07:30 dos

Voz 0646 1:07:34 sí me convertí en uno de esos cantantes cuya carrera

Voz 39 1:07:36 está atada a la de su banda y quería una salida emocional así que decidí que tenía que salir de mi propia vida de mis discos para ver lo que realmente vale

Voz 25 1:07:47 yo