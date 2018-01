Los deseos que se plantan, se cumplen

Voz 0020 00:00 ha caído en nuestras manos algo que nos ha llamado la atención hemos leído tarjetas de Navidad para regalar para leer para plantar está con nosotros esta madrugada Gonzalo Gonzalo muy buenas noches

Voz 1 00:13 hola muy buenas noches Gonzalo

Voz 0020 00:15 el titular es el que nos ha llegado pero es que es lo que propone sido para celebrar estas fiestas de un modo sostenible tenemos tanto que saber para empezar de donde parte esta idea de dónde parte sido

Voz 1 00:28 pues bueno ha sido o es una media que empezamos con bueno empiezan a dos Sofies más resida nos hizo descubrir el constante con semillas que no era para nada lo que lo que es ahora sido osaron Popper que no que no podía imprimir porque las semillas se callan todo el rato a recular pero el concepto nos gustó y decidimos lanzarnos a ha desarrollado un papel que se pudiera imprimir con semillas

Voz 0020 01:00 en qué consiste en entonces estos Christmas estas tarjetas de Navidad de sido de qué están hechas

Voz 1 01:06 pues nuestras tarjetas navideñas están hechos con un papel que bueno en primer lugar es diferente a otros papeles porque estoy con algodón residual de la industria textil por lo tanto no tardamos unos tóxicos químicos para blanquear el papel resultado over pues sostenible pero esto no es todo porque aparte el papel continúa su composición de tal manera que después de que tú lo lo utiliza sólo en estos navía después de felicitar las fechas alguien en lugar de que se crisma acabe en la basura o o en cualquier cajón allí olvidado pues se puede plantarle parece sentir al echas agua del prueba apele empiezan a llegar las semillas experiencia pues mucho más originario

Voz 0020 01:50 original sostenible también interactiva estos aguas y Gonzalo como que la felicitación de Navidad se usa primeros escribe luego os envía luego se le y luego se planta

Voz 1 02:02 eso es justo lo cual ya el plantarle pues bueno pues ella además interactivo no no es simplemente que recibes mensajes sino que aparte yo es una experiencia que muchas personas pues desgraciadamente no no han tenido la oportunidad de plantar semillas en durante su vida no es una una ocasión pues para para nosotros es un poquito con la naturaleza

Voz 0020 02:26 y además de ser sostenible tiene algo más un componente que nos gusta mucho y es que el diez por ciento de los beneficios de estas tarjetas de Navidad van a utilizarse para reforestar parte de Navacerrada en un proyecto que creo que que además está a la vuelta de la esquina porque va a ser en enero y en marzo no Gonzalo

Voz 1 02:44 sí ahora como estamos lanzando nuestros nuestros productos navideños es muy típico lo que todos con las demos no el décimo de Navidad nosotros queríamos proponer una alternativa que era pues bueno nuestro X ese décimo que que aportamos nosotros es el diez por ciento de los beneficios como tú bien decías de nuestras ventas se va a destinar a reforestar bosques en en la Sierra de Guadarrama hay empezaremos este proyecto pues al final de la medios de enero más menos cuando terminemos la campaña navideña ibamos a hacer de más de reformista que es una asociación que ya tiene bastante experiencia con este tema de bueno pues de red de reforestación de de Monte Perdido bueno es un proyecto que Nos que nos ilusiona mucho y que la verdad es que queremos empezar cuanto antes

Voz 0020 03:34 y además todo esto bajo un lema que que es completamente acorde con lo que estamos hablando que es que los deseos que se plantan se cumplen

Voz 1 03:42 efectivamente al final que es justo lo que queremos transmitir no que más allá de desear muchas veces cosas materiales no pues que juegue pues si deseamos y hacemos todos un poquito en el Pro en pro común pues al final todos esos deseos pues siglos plantamos sacaban cumplirlo

Voz 0020 04:08 estos deseos Gonzalo me imagino que que uno de esos deseos en comienzo cuando empezasteis en la universidad cuando es estéis porque quiénes sois quienes forma he sido

Voz 1 04:18 pues sido está formado por somos un equipo de cinco miembros es los socios fundadores somos tres somos pues es mi compañera Gala mi compañera Gloria yo yo bueno poco a poco vamos creciendo ibamos a las gentes del equipo ahora tenemos a Laura que nos ayuda a generar todos los contenidos pues sobre todo de fotografía vídeo haremos la todo un vídeo para la campaña navideña muy chulo que lo ha hecho Laura y luego tenemos también a a una chica que nos está ayudando para para la atención al cliente no porque claro hemos teniendo más pedidos sobre todo de cara a trabajar con empresas para sus sus más navideño de marketing y bueno está echando una mano tender a todos estos clientes Si darles el servicio lo antes posible

Voz 0020 05:04 Gonzalo el origen de de sido sois tres como decíais tres chicos menores de veinticinco años como está la juventud Gonzalo

Voz 1 05:12 bueno cada vez la gente se lanza a esto entre más joven lo otro pues por la carrera que estudiamos que se llama Lane tuvimos la oportunidad de de empezar a a emprender muy muy jóvenes bueno cada vez sí que es verdad que conoce a mucha más gente que se está lanzando a hacer sus propios proyectos a a perseguir sus sueños muy bueno esto es algo que que la verdad es que a nosotros no nos inspira mucho no porque pero nos cuenta que que nosotros que tenemos pues veinte veintidós veintitrés años no nos sentimos para nada fuera de contexto cuando cuando hablamos negocio porque las personas con los que hacemos negocios pues casi tienen nuestra nuestra edad casi todos entonces cada vez yo creo que la gente más joven se empieza a iniciar en esto de encontrar la empresa

Voz 0020 06:03 a emprender a tener ganas de luchar a tener ganas de desarrollar proyectos nada de eso que que nos habían contado hasta ahora no no no es cierto entonces que la juventud desde dormida

Voz 1 06:13 para nada para nada yo que es el que que que son cada vez más conscientes de de que hay que buscarse un poco la vida que hay que también pues bueno trabajar en lo que a ti te gusta y que todo es posible y que y qué bueno que al final casi todos los emprendedores jóvenes que conozco están trabajando en el proyecto que están trabajando empresas o montando su propia empresa que no es una empresa tal y como la conocemos sino que todas tienen pues un toque de compromiso social y de ayudar un poquito mejorar el mundo en el que en el que estamos

Voz 0020 06:52 eso eso es fundamental donde podemos comprar estas tarjetas entonces

Voz 1 06:57 pues nosotros ahora de cara a Navidad hemos abierto un mercado navideño que se llama Mercado de Navidad pero bueno yo estoy con la web que es sido punto es que se lo crea S H veo ahí pues entrar ver un poco pues bueno cómo es nuestro papel hubiera alguna foto para para que os podéis imaginar cómo germina idiomas y ahí haya habilitado pues una cita de mercado navideño para que puedan ver todos nuestros productos de cara a regalar algo diferente en estas dos visible y que este año los Reyes ganar algo que se puede plantar

Voz 0020 07:33 Gonzalo esta iniciativa estas tarjetas de Navidad de momento hasta la venta lógicamente hasta el cinco de enero no sé si hay más iniciativas pensadas ido tiene más cosas pensadas más allá de las tarjetas de Navidad que tienen evidentemente una fecha y un final

Voz 1 07:49 pues bueno nosotros no es que estemos trabajando aisladamente en la vía de hecho pues es un proyecto que tiene dos años ya hemos estado trabajando sobre todo para empresas para bueno somos una herramienta para alumbrar quería indiferente para hacer un marketing que sorprende luego estamos lanzando este tipo de campañas para la gente para la gente de a piano que quiere regalar algo diferente que quiere algo sostenible esto es una primera campaña que hemos lanzado para productos navideños pero nos quedamos aquí ahora también estamos pensando en San Valentín osea que los Nuestros famosos plantearles para febrero porque tenemos tenemos cosas chulas que enseñaros

Voz 0020 08:32 Gonzalo pues muchísimas gracias gracias y gracias ha sido gracias a estas tarjetas de Navidad para regalar para leer para plantar sobretodo por lo que decías por emprender de un modo sostenible también con compromiso social

Voz 1 08:46 pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo pero que tengáis una verde han habido todos

Voz 0020 08:51 muchas gracias Gonzalo buenas noches