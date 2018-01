Mari Mar: "Son las 3:10 de la madrugada y estoy haciendo cola para entrar en el Sorteo de Lotería de Navidad en el Teatro Real esta mañana"

Voz 0020 00:00 Marimar desde Madrid buenas noches hola

Voz 1 00:03 bueno de Madrid sí pero si Canarias entonces esta noche me he decidido a venir aquí a ponerse en cola para el sorteo de la Navidad

Voz 0020 00:16 Marimar se ha venido desde Canarias hasta Madrid para entrar en el sorteo de la Lotería de Navidad

Voz 1 00:22 exactamente qué es para él un sueño inalcanzable in mira que te Culleredo muchísimos años el programa nunca nunca me había dado por llamarlas sino esta noche porque me parece una experiencia tan bonita como hay tanta gente desdicha cómo nos tratamos aquí como si fuéramos que no conocemos de toda la vida

Voz 0020 00:43 cuenten aceite no exactamente Marimar dónde está

Voz 1 00:46 ahora mismo estamos delante detrás por detrás del del Teatro Real hay como una cincuenta personas cincuenta personas

Voz 2 00:55 cuando fila haciendo una cola sí

Voz 1 00:58 parece poco antes desde las dos y media estamos aquí yo no me llega a las dos y media

Voz 0020 01:03 desde las doce de la noche

Voz 1 01:06 yo vine a ver si había gente padecí no marcharme pero complica había pues ya me quedé

Voz 0020 01:11 iban bien equipados Marimar porque está una noche relativamente fresca fría en Madrid sí sí sí

Voz 1 01:17 es cierto pero no sé qué pasa si tú dieran aquí es que te enamora pues que hay un grupo que que son de Medina del Campo a otros de Barcelona o deja de Valencia estamos haciendo baile para matarle

Voz 2 01:30 el frío se han hecho amigos

Voz 1 01:34 conversamos oí no la cuestión es que sin conocerme de nada parece que estamos conociendo de toda una vida

Voz 2 01:42 la experiencia de San

Voz 1 01:43 gente es gente de todas las edades no solamente gente mayor que yo Brun momento que fuera así yo como desde pequeña voy a la lotería

Voz 0020 01:54 sí

Voz 1 01:56 la Navidad sobre todo por la mañana siempre lo decía yo alguna dijo ir esa lotería ella Madrid claro yo lo decía así no pero nunca ama Price cumplirlo pero cuando llego aquí de la ambiente que hay de verdad de verdad que merece la pena esta estéril

Voz 0020 02:10 Marí Marí por que este año sí porque este año dijo me voy a Madrid por que este año sí

Voz 1 02:16 porque resulta que este año da la casualidad que mi hija lleva siete años y nunca me ha dado pues venía en Navidad pero como esta vez no puede viajar para allá por su trabajo les plantee de que creo que sería que era conveniente está yo con ella igual que mi mi hijo que estuviera con el padre decir que estamos junto pero que estudie a uno al lado del otro se cuando deje para y me pareció un era maravillosa yo mismo me he recorrido en mitad de de un punto a otro de Madrid caminando caminan todo paseando casi tres horas paseando solamente pudo vivir el espíritu de la Navidad que es lo que a mí me encanta

Voz 0020 02:58 Marimar así que esta cola estas cincuenta personas que hay a las tres y doce de la madrugada están esperando para entrar en el Teatro Real para ver en directo el sorteo de la Lotería de Navidad que empieza en apenas seis horas ver a los niños de San Ildefonso cantar el Gordo simplemente para verlo para verlo como público como este

Voz 1 03:16 lo ideal además que cuanto más me me he dicho de Canarias el dinero vestidas de Canaria

Voz 0020 03:22 no me da dinero con el traje típico con el traje típico canario esta época cuando de fiesta si hay varios

Voz 1 03:31 sí es Bari porque donde hay que usted

Voz 0020 03:33 Marimar yo soy canaria de Gran Canaria sí

Voz 1 03:38 me emocionaba el hecho de cuando iba a prepararla era atuendo y me decía la chica mira es que estará en Madrid con más en muchos suyo me daba corte desde que para esto no cuernos llegó el momento que me vi guapa digo mira lo quiero para disfruta del día de la Navidad además originada digo ya que voy pues tiene canaria que no bonito

Voz 0020 04:02 Marimar por favor de Escribano como es el traje que lleva puesto que es lo que lleva puesto cuánto frío tiene

Voz 1 04:09 bueno yo lo que yo puesto por debajo sinceramente llegó a las medias térmica que genera más no tengo también la rompo que se lleva con la falda la falta es barro por eso atada tras ella ir delante sabes son imita a Canarias que se que son grandes no está escuchando a la gente aquí de Leoncio oye algo

Voz 0020 04:30 si hasta ahora vamos a vamos a intentar hacer un saludo general y que nos describa también la situación pero vamos primero con el traje Marimar

Voz 1 04:37 para él el traje que tengo es como yo quise ponerme algo de fiesta entonces Melide campesina que tengo tengo Tuenti de campesina y aquí ese frío me puse como como si fuera una torería como es como un chaleco pero Canario no

Voz 2 04:54 con su blusa

Voz 1 04:55 el pañuelo rojo que siempre me gusta ponerme el rojo mi madre decía que me vistiera siempre de rojo que era muy bonito en ella se puede poner rojo en blanco de cualquier otro no o La Habana o la mantilla canaria este casilleros dice mantilla canaria porque va muy elegante todavía

Voz 2 05:10 eh

Voz 1 05:11 yo quise poner algo que un poquito más de

Voz 4 05:13 eh más de fiesta en Roma más de lo de la época en la que estamos de enero tanto tanto tampoco sabe baje

Voz 1 05:20 incluso hay un cachorro le mujer hizo que hay compré dos de hombre y de mujer hallaría mando cachorro de mujeres Ron también

Voz 2 05:30 estará esto guapísimo Marimar hombre

Voz 1 05:33 yo cuando me dice anoche día esta soy yo

Voz 2 05:37 oye María me lo lleva decimos dime lleva decimos decimos

Voz 0020 05:45 teoría

Voz 2 05:46 dime si lleva décimos de lotería sí sí sí

Voz 1 05:49 lo que no lo llego aquí

Voz 2 05:51 pero se sabe los números no uno me puse comida

Voz 1 05:54 lo peor de sí para advertir por tenerlo no pero tenerlo a punto no porque que se yo me da un poquillo de todo el día no sé cómo lo vas a pasar no sé que te vas a encontrar

Voz 0020 06:05 Marimar y a qué altura de la fila de la cúpula que hay de cincuenta personas está usted

Voz 1 06:10 si viene a qué altura de la cola

Voz 2 06:13 la fila ser Titan ya al lado no ya

Voz 1 06:15 anda ahora para entero plantee patitas Le fui yo que tienen yo me escuchas

Voz 0020 06:21 claro no le preguntaba que sigue guste de las primeras de largo

Voz 4 06:25 pero el XXXV a eso es la número treinta

Voz 0020 06:27 hay cinco sí porque sí

Voz 1 06:30 pese a contar y luego también cuando ya pude sabe que se detraen hiciera que era otro se de que también ecuatoriano y donde que yo diciendo que es ecuatoriano la chica era de Barcelona le digo oye no te importe que es con momento cuando me quedaré Alejo porque vino a dar una vuelta de comandaba esto por aquí ve higo sabes con qué os voy con que dice unas tortillas de Carnaval Gran Canaria

Voz 2 06:55 Care cita las repartir

Voz 0020 06:58 hasta ahora entiendo que haya hecho amigos

Voz 4 07:02 no es que uno hace

Voz 1 07:04 el base cuenta de Medina del Campo también había tenido otro coste también repartió después otras están también de Barcelona tenía esta esta bolsita que se calientan la mano

Voz 4 07:15 sí pero acabó pues también repartieron

Voz 1 07:17 entre ellos destacan C2 de ella también lo Pablo jugando

Voz 0020 07:21 Marimar siendo usted la número XXXV de de la fila entra seguro a ver el sorteo no

Voz 1 07:28 hombre si Dios quiere si Dios me da salud y suerte sí porque siempre digo lo poco lo pongo por delante porque no puede tú sabes que de aquí a estar quién era la mañana pero

Voz 0020 07:37 a las ocho y media en las pues las puertas

Voz 1 07:39 yo se lo recomiendo eh que es una buena experiencia de verdad yo para mí para mí algo inalcanzable Mi sueño Tandil la escrito la Navidad en Madrid lleve la muy bonito verdad noche terminando con niña por la Gran Vía por vamos

Voz 3 07:56 por todos los sitios esa sensación que te da

Voz 1 07:58 que está en pleno Navidad a pesar de tantas cosas que ocurren pero aparte todo momento ella es que es bellísimo yo os recomiendo y sobre todo la experiencia esta quien conoce de nada también de Pamplona señor de Pamplona y me quedé asombrada que venía de Pamplona a estar aquí como la chica que vino de siete horas de

Voz 2 08:20 guau guau guau porque si Canarias sí sí Huawei

Voz 1 08:24 siete horas de guagua para ello para para ver este que les dijeron a ella que era que cómo iba a hacer eso para que oye la pena ahí dice ella me yo una milla algunas dependencias sumamente agradable hiciera te que estamos hablando son las tres de la mañana nada más y sin embargo la señora ella me dijo eso

Voz 4 08:45 fíjate yo entiendo ya tengo cerquita que han dado eh

Voz 0020 08:48 Marimar eso le iba a preguntar está usted alejado para hablar por teléfono o está cerca

Voz 1 08:53 sí sí esto Bono no tardó tres pasos pero sobre todo es algo que se puede escucha

Voz 0020 08:57 hay mucho ruido claro Marimar les ha contado a sus compañeros de de fila que iba a llamar a hablar por hablar

Voz 1 09:04 se lo dije a compañeros de aquí para ello si quiere se lo comento

Voz 0020 09:08 comentárselo por si alguien se quiere poner al teléfono

Voz 4 09:12 vale pero te como tengo las circulares venga

Voz 0020 09:17 mientras yo mientras usted se lo va diciendo a los compañeros de fila yo voy contando en antena que Marimar no está llamando en directo tres y diecinueve de la madrugada desde la fila desde la cola que en el Teatro Real están haciendo unas cincuenta personas para entrar a ver el sorteo de la Lotería de Navidad en directo saben ustedes esas personas que se ponen el público que de vez en cuando enfocan que algunas van disfrazadas que otras van vestidas como es el caso de Marimar con el traje regional canario se ha venido desde Canarias a ver a su hija

Voz 2 09:50 no pero sobretodo entrar en el sorteo

Voz 0020 09:53 ahora Marimar está tratando de convencer a los compañeros de fila

Voz 5 09:57 de que algunos cuente

Voz 0020 09:59 cómo está viviendo esta madrugada

Voz 2 10:03 Gobierno Marimar hola hola hola buenas noches con quién hablamos con Pili Pili

Voz 0020 10:12 sí dígame primero en qué número de fila hasta que número tiene usted de la fila

Voz 2 10:18 Rajoy no los tres treinta y tres y de dónde ha venido a ver el sorteo de de navidad de Barcelona de Barcelona primera vez si se primera vez porque Philip portero voy a llevar porque que es lo que le llamaba la atención

Voz 3 10:39 a mi amiga que tenía mucha dice que este que el año que vengáis ya a ver la lotería de va a tocar

Voz 2 10:50 así que diré que tocar bueno claro es verdad

Voz 0020 10:55 eso sí que sería ya estar sentada en las butacas del Teatro Real viendo a los niños de San Ildefonso sacar los números del bombo que le toque que le toque el décimo que le toque el a ver a ver

Voz 4 11:06 a veces también me toca muy bien también

Voz 0020 11:10 pues si nos toca un poquito a todos ni tan mal pero ya así que ha sido de alguna manera arrastrada por una amiga a la que le hacía mucha ilusión

Voz 4 11:21 sí he sido arrasaba también

Voz 0020 11:25 sí Pili hace mucho frío porque porque a la canaria bueno sorprendentemente no le preocupa al frío de madre

Voz 3 11:32 ya bueno pues no hace frío frío dos grados se lo grados pero que no se puede soportarlo

Voz 2 11:48 pero ahora sólo quedan

Voz 0020 11:51 cinco horas

Voz 2 11:54 no pasa nada no

Voz 4 12:00 Liga venga con la tercera venga venga

Voz 5 12:07 de la radio dice eso me gusta mucho es de la RAE

Voz 2 12:13 hola buenas noches muy buenas noches con quién te gusta hablar

Voz 4 12:17 pues con María del Valle de Barcelona María del Val

Voz 0020 12:19 ya sí que ha sido usted la instigadora la aquí le ha dicho a Pili vámonos a Madrid

Voz 4 12:24 vamos a movilizar señoritas

Voz 0020 12:27 la ilusión de ver el sorteo de lotería de Navidad en directo

Voz 3 12:31 pues mira yo desde que tengo uso de razón que ya hace unos cuantos años el día del sorteo siempre me pongo delante del televisor con mi almuerzo Mi para con tomates Mi embutido cine porno de la lotería te digo yo este año he tenido siempre siempre decía el año que vaya en directo ese año me tocó la lotería tengo la ilusión de que este año me tocó la lotería aparte yo un par de años trabajando en una administración de Moncada i Reixac

Voz 4 13:01 vecinos de la no muy bien no representa ciertamente ellos a y a ver si damos algún premio gordo

Voz 0020 13:07 del gremio entonces vamos a decir que que venimos del gremio

Voz 3 13:11 exactamente más o menos así venimos bienio Ivo no puede saber si repartimos por ahí puedo de pueblo pues montaba Barcelona Ivo parte pues los Barcelona Madrid y Sevilla El lado España San venía a buscar lotería la intención que toque pasarlo bien que lo estamos pasando muy bien hay muy buen ambiente aquí la puerta muy

Voz 0020 13:34 bueno eso no os decía nos decía hace un momentito Marimar que que habían conectado muy bien todos ustedes sí

Voz 3 13:41 sí sí sí sí aquí toda la verdad estábamos Abelardo contando chistes contando villancicos sea muy bien cada uno de su experiencia y la verdad que muy bien un está bastante bien hace frío

Voz 4 13:56 un poquito pero bueno sarna con gusto no pica soportable vive soportable el frío sí sí sí sí claro

Voz 0020 14:04 que estoy pensando yo María del Valle es que si están ustedes de treinta y tres de XXXV es lo que le decía a Marimar en principio entran ustedes seguro

Voz 3 14:13 hombre entre esperemos que si yo no me te da nueve horas de viaje del autocar de Barcelona sin dormir para no ver nada

Voz 0020 14:19 para no entrar no lo lo digo porque claro mañana no podremos ver el sorteo de la misma manera porque estaremos pendientes del público tratando de combinar quién es quién es Pili quién es María del Valle

Voz 3 14:30 claro a mí me conocerá porque tengo una capa aparte llevaré un gorrito de Navidad y pone nombre de Valle

Voz 4 14:37 una capa si una capa de Papa Noel a una etapa de Papá Noel y mi compañera ponen su gorrito pone pila

Voz 0020 14:45 Pilar equivale Marimar la conocemos porque va vestida con el traje típico de China dijo

Voz 3 14:51 Arias y lo aparque llevo un collar de de bolitas de Navidad con los números que yo he vendido durante mucho tiempo de trabajo

Voz 0020 14:59 que elaborado que bonito ya vida

Voz 3 15:02 pues alguno de los que vendido la administración y que algunos de yo llevo pues alguno que tiene

Voz 1 15:06 en el tocar

Voz 0020 15:08 tienen alguna tiene una intuición algún número supongo que habrán hablado de esto también

Voz 3 15:14 yo me eran intención mi número que yo simple juego todos los años en de Navidad

Voz 1 15:19 ese cinco mil setecientos setenta

Voz 0020 15:21 que lo ha dicho que lo dicho cinco mil

Voz 4 15:24 setecientos setenta y cinco desde el año el secreto que es el día que llena

Voz 0020 15:29 es verdad está diciendo mi compañero llevé Martínez que es el el técnico del programa que el cero es nuestro también el cero es la terminación de la Cadena Ser así que si le toca a usted nos toca a nosotros ya al menos no para vamos pasta como se dice vulgarmente

Voz 4 15:43 vale ya que estoy por aquí por Madrid me hizo buscar oí me quedé un perdería más problemas volver a tenerlo

Voz 0020 15:50 le una cosa así nos toca la lotería yo creo que esta llamada tenemos que hacer algún conjunto

Voz 3 15:55 hoy tanto o más cómodo Notro que mañana bueno conocer qué es lo que nos va a tocar poder vender convencida para ello

Voz 0020 16:00 bueno pues si viene convencida claro cualquiera le quita la razón y ojalá que así sea

Voz 4 16:05 ojalá así no es sencillo número otro

Voz 3 16:08 me partido que faltase para todos lados

Voz 4 16:10 claro que lo principal es que queda ilusiones

Voz 3 16:13 si hay que seguir adelante

Voz 0020 16:16 pero qué gusto escucharlas qué gusto que que estén ahí todas a pesar del frío todos no porque haya hasta cincuenta personas no voy

Voz 1 16:24 sí sí sí a mí no me ha abierto más en este ratito

Voz 0020 16:26 hemos hablado esa puesto a alguien más a la a la cola o no

Voz 3 16:30 pues espérate que te lo digo venga no

Voz 1 16:32 todo tuyo pero es porque a lo mejor en el rato que estamos hablando no

Voz 0020 16:34 cincuenta personas son setenta ya

Voz 2 16:38 así quince veinte personas ahora no hola María del Valle dígame

Voz 4 16:48 así que supongo que tenéis Instagram verdad me emociona sí vale pues Aarón escollos yo paso una foto de la gente por aquí

Voz 0020 16:55 fenomenal eso nos encantaría

Voz 2 16:57 si es así matamos ahora unos mantengo una fe

Voz 0020 17:00 te nosotros también la la compartimos en nuestra redes en el área del Bayern suerte muchísimas gracias dele las gracias de nuestra parte también a Pili también a Marimar que ha sido la la primera en llamar o si acaso pasó pena de nuevo si está por ahí está Pride

Voz 4 17:15 sí sí sí está aquí está aquí venga grande muy adelantada la tecnología sagas estamos con las auriculares y con él micro

Voz 0020 17:24 ahí pues que bien os escuchamos

Voz 4 17:26 vamos aprendiendo por eso cuando tú hablo pues yo también te escucho

Voz 0020 17:30 Marimar pues que les puedo decir que nosotros vamos hasta las cinco de la madrugada en directo esta noche si quieren seguir escuchando al menos nos hacemos un poquito de compañías

Voz 4 17:37 pues que te digo que ese grupo de edad terminación

Voz 1 17:40 yo tengo uno cuatro m setenta

Voz 4 17:43 lo que usted me tiene uno que terminan setenta claro cómo estás hablando sobre ese tema dio voz a abajo aunque ya tengo la terminación llegaron puerto

Voz 0020 17:51 a ver una cosa Marimar osea que su número termina en setenta igual que el de su compañera de fila que es María del Valle

Voz 2 17:56 pero no tengo nada que ver delante de manera casual casual y si también pérdidas de manera que las dos tienen el setenta esto lo supersticioso seguramente tendría mucho que decir a esto ojalá ya no podemos comprar

Voz 1 18:11 las que no es casualidad sino el destino quejas y también que esa no es lo importante que estamos aquí que tenemos de toda nuestra vida de esas ciclo podemos disfrutar que gracias a Dios lo podemos disfrutar

Voz 0020 18:23 exacto

Voz 1 18:24 y que lo que siempre hemos tenido pensando ya si algún día yo pudiera ahí

Voz 2 18:27 ya está aquí

Voz 0020 18:30 vale pues que lo sigan disfrutando mucho Marimar no descarten que a las cinco nos pasemos por ahí mis compañeros y yo a saludar

Voz 2 18:38 lo que digo es que estamos aquí al adicto

Voz 4 18:41 ah vale mi niña venga venga vamos