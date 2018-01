Arantxa: "Ser 'youtuber' tiene algo que engancha"

Voz 1 00:00 y desde Cádiz nos llama Arancha buenas noches

Voz 2 00:02 es

Voz 3 00:04 hola buenas noches Adriana qué tal Arantxa

Voz 4 00:08 bueno pues yo llamo por qué os prometí que os iba a llamar porque se hable contigo doble con tu compañera Macarena que no sé si os acordáis de mí

Voz 2 00:19 en soy la

Voz 4 00:21 la verdad es que me cae iré de la gente era que había emprendido un día vencer bloguera bellos duro

Voz 2 00:30 sí Arantxa lo recordamos

Voz 4 00:33 pues bien bien bueno como digo lo su criterio oigamos la llamada echar fue hace diez meses pues bueno evidentemente pasado los suscriptores ya somos mil quinientos

Voz 2 00:46 o sea que tiene usted Arantxa un canal de Youtube ya ha conseguido mil quinientos seguidores

Voz 4 00:52 mil quinientos seguidores aproximadamente un poquito muy poquito más Si bueno me di che que me acuerdo me estoy llamando llamarme para ver lo bueno y lo malo porque os conté que yo tenía una enfermedad que era agorafobia y a lo mejor me haré mi vida no carácter público no es la pantalla que yo tuve sí era así lo no pues bueno yo para nada ha sido fácil

Voz 2 01:17 así ha sido fácil

Voz 4 01:19 SER bloguera yo creía que esto era como lo yo tuve grande que se le tomó viento y muy feliz que demandan mucho en verano que tu cobran fuerza lo que va que va pues no no para nada como la gente cree

Voz 2 01:33 cómo es entonces Arantxa como es un día en la vida de una duna youtuber

Voz 4 01:38 pues la vida bueno yo tuve pues hay enfrentamiento contra yo estuve ahí lo que te dice Salcedo que es como un programa de la serie de ellas como una otra compañera si no se lleva más suscriptores diga hace donde tuve critica pero no críticas constructivas son crítica sobre tu físico tienes que aguantar incluso yo defendí dio de eso a mí me hicieron Bunny secuestro antes intuyes con completamente ileso pues nadie se creía mi enfermedad yo tuve que enseñar a mi KPN de mí me because sobre gana poquísimo llegan poquísimo

Voz 2 02:26 quién paga paga Youtube

Voz 4 02:29 para vivir para mí después pasó días con un par mí que es una empresa que es la que tenía de la publicidad en los vídeos de You Tube pues tome si te pueda a mí me han ofrecido varias empresas Turner qué pasa con pero cómo que llenará no tan poco dinero pues la verdad es que no me conviene todavía

Voz 2 02:53 se lo merece la pena de momento

Voz 4 02:55 no yo no he hecho ocho entre lo vivo públicamente porque me da igual yo no tengo viene hace diez meses en febrero hace diez años

Voz 3 03:07 vamos que no hay niños duros en total en los diez meses unas cien euros

Voz 2 03:16 pero Gran Hermano supongo no se puede vivir siendo youtuber

Voz 4 03:20 hombre lo grande yo tuve que tiene millones de visitas sí pero me tuve que Benito de dos mil tres mi como yo mil quinientos

Voz 3 03:28 olvídate llevado oiga tengo no

Voz 2 03:31 Arantxa su planteamiento vital era hacerse youtuber de manera profesional claro no como complemento no

Voz 4 03:43 no no es que yo yo tienen agorafobia yo lo veía como un trabajo yo hoy me dedico las un trabado porque yo Bravo evitó subo modifico contextos comen cuenta este comentario que la gente yo lo dedico a la misma hora

Voz 2 04:02 Arantxa lo que no recordamos de la anterior llamado al menos yo no recuerdo en qué consiste su canal de Youtube es decir que que es lo que lo que proporciona que es de lo que habla

Voz 4 04:13 yo lo mismo hubo un día poniéndome entente que graba un blog diario yo desde que me levanto limpian no me caso haciendo ahora con yo todo tengo varios apartado qué cuento cosas niña que cuenta reflexione que su receta

Voz 3 04:34 qué hago diré solo con la gente pues que es un poco la la vida cotidiana un poco al estilo de vida a ir al menos es cuando a menudo

Voz 4 04:43 sí claro allí nada menos iban un poco porque hay más que cuando llegue la que me hice escritor es activar supersónico se pero sabes que tu seguidores te ven como un Chano te ven como alguien que ve a través de la pantalla te pueden enviar regalos económico si he conseguido pues y me han mandado regalo de veinte Pero de cincuenta euros defienden lo eso sí vale eso sí incluso he tenido mucha sorpresa es muy gratificante también por otro lado que tengo me lo mucho cariño para personas que te siguen me verdad y tiene muy buena compra igual que mucha gente me igual a está colapsado eso sí verdad de eso hemos tenido regalo bueno Sangalo grandísimo Mi casa pero que no ha llegado pero que no se parte bueno aquí en tu cuarto nada

Voz 2 05:31 Arantxa y con todo este balance que está haciendo en estos diez meses

Voz 3 05:37 va a seguir pues la verdad es que sí porque tiene algo vendan cero una yo tuve Nacha si me digan porque hombre

Voz 4 05:51 es que tiene mucho parte ratificaba también tiene mucho cariño mucha gente que estamos ahí contigo tú asumiré todo interactúa con tu mente y encanta bueno Chubby natural como ERE y eso tiene algo que te gusta igual cuando tu suben un vivió y que te vean y que te respondan hice dediquen su tiempo metro aquí pues algo que no se te gratifica no te beatificar a mí me pone me la mente pero sí incluye esos mensaje que te llega una carta bueno ya me me tenía porque vamos poco te llega un regalo dice bueno yo porque entonces sí la verdad que merece la que abarquen no porque yo cuando recuerdo que cuando yo hoy la noche de que se cuando inició el canal que gracias a usted lo conseguimos primero fíen suscriptores eh sí sí yo yo te quemaban con diez su escritorio pues ya me HD

Voz 3 06:52 y consiguió cien suscriptores

Voz 4 06:55 iba la mañana te digan que cuando desperté ya tenía pero de usted de vamos que yo siempre lo digo me hizo que yo me hicieron subir pero lo conseguí en vasallo a hablar por hablar pero lo digo siempre los recuerdos

Voz 2 07:07 una estrategia de marketing

Voz 4 07:11 es creo yo yo me preguntaran el canal se me lo subieron a Facebook pero pues se porque yo yo lo tengo me que me llama semanas años quite tengo yo tuviera eran Stuckey

Voz 2 07:21 no me diga pero eso es posible Arantxa eso es compatible Se puede ser youtuber sin manejar Twitter

Voz 4 07:26 yo soy actor prever mundo yo he visto mi vida

Voz 3 07:29 cómo me di correr

Voz 4 07:32 que tras él ordenado yo eso cómo lo yo tuve grande que evitan los indios poniéndome mil cosa que va a mí sólo una turba de ver mundo me meto cuatro feto cuatro cosas pero bueno un evitó que tengo yerno redomado nada no no yo no he Instagram se llegue tuve

Voz 3 07:50 Juan Avon eh no no no una cena

Voz 5 07:56 Arantxa anclado en lo que hemos cual tampoco es la viabilidad del proyecto es decir la la parte económica no la tenemos cubierta

Voz 2 08:03 y que hay que hacer esperar tenía un golpe de suerte Un golpe de suerte que puede ser un golpe de suerte Arantxa en El Mundo Youtube

Voz 4 08:13 el boca boca que me gusta deja Haley me sé alguien comparte Lombillo tu yo puedo la red social

Voz 2 08:20 entonces puede que usted se convierta en una influencer

Voz 4 08:25 claro en ese pero que no vaya a ver a mí

Voz 2 08:30 esto los gracias bienes Morán que mi compañera tiene mucha mucha más experiencia en estos asuntos que yo

Voz 4 08:37 sí sí totalmente es que es al fin yo siempre lo vamos siempre lo recuerdo y en negarlo yo oigo Hablar por hablar yo en Hablar por hablar claro fue algo que yo creo que eso

Voz 2 08:51 claro yo tuve y al diciendo por la mañana

Voz 4 08:53 me encontré con cien suscriptores

Voz 2 08:55 Arantxa entonces en qué punto estamos con con el balance que hemos hecho prefiere usted continúan una temporada así esperar el golpe de suerte esperar el golpe de suerte

Voz 4 09:08 bueno sé que me suben dos tres al día conocen tuve Gran Vía haciendo ciento

Voz 2 09:14 mire ese pregunta justamente ahora Arantxa Pokemon con cuantos seguidores Se considera que alguien es youtuber profesional

Voz 4 09:23 yo estuve profesional mil seguidores se puede vivir

Voz 2 09:26 con cien mil seguidores se puede vivir

Voz 4 09:29 incluso con cincuenta mil te puede saca unos besitos

Voz 2 09:35 que le citó de qué cantidades hablamos ya que nos hemos puesto con cifras pongámonos con cincuenta mil seguidores quinientos a seiscientos euros al mes con cincuenta mil seguidores

Voz 4 09:49 que que con eso me dolor en ten como decimos aquí en Andalucía

Voz 2 09:52 es que cincuenta mil seguidores también le digo Arantxa son cincuenta mil personas que son unas cuantas

Voz 4 10:00 buenas poquita de a un poquito bastante pero hay mucha él quería hacerte ahí que tengo una compañera que saca ocho lo sé con llevamos cien mucho crucero de diferencia al día siguiente fue un buen vino bebe de ella se ha hecho viva zumbido Supertramp súper que el fallecimiento Domino súper se ha hecho viral la otra mañana pues tiene seis mil suscriptores ellos sí tiene cinco miden cuatro mil y pico aquello y hundir vive en Un golpe de suerte que tú hagas algo hay que suba a esa plataforma qué es arte la rana como digo yo oí llega mano yo hago de mucha gente

Voz 2 10:57 Arantxa ella decía decía antes que usted emplea un horario laboral

Voz 4 11:03 totalmente esto se me dedica mucho tiempo porque me contestó haciendo un vivió mio de quince minuto diez minutos media hora incluso pero yo tenía una visión Acebillo yo tenía que ponía una entro yo he tenido que meter un chica excepto pasa

Voz 2 11:19 puede dedicar siete ocho horas al día

Voz 4 11:21 no me refiero a siglo la verdad porque económicamente que encara mente no tengo la recompensa para ello sale tantísimos ahora pero sus cuatro horas a veces así

Voz 3 11:33 una media jornada igualmente sí

Voz 2 11:41 sí sí claro

Voz 4 11:43 yo tuve una asegurarme mucho porque resulta a raíz de que yo comencé mi madre bebiendo chicas un cáncer de mama

Voz 3 11:51 vaya Denche once

Voz 4 11:54 Mi madre sale lo frío llena de tubo cuadrado el sabe lo pillo ninguno agregó un día para otro sin pelo

Voz 3 12:01 sí

Voz 4 12:02 entonces se también yo tuve más o menos pero también es decir alto B vemos a tu madre fallecía Le deseo lo hemos manos

Voz 2 12:10 a qué desagradable