Sucedió una Noche (24/12/2017)

Voz 0229 02:25 soy de los que piensan que como dice un tuit que circula por ahí hay que felicitar la Navidad sólo entre el veinticuatro y el veintiséis de diciembre sanitaria nuevo entre el treinta y uno y el dos de enero más allá de esos plazos resultas un poco cansino así que como estamos en fecha ya es día veinticuatro comenzamos así Feliz Navidad a todo el mundo nuestra forma de felicitar Osés ofreciendo un programa un poco más largo de lo habitual hoy prolongaremos nuestro espacio hasta las seis de la mañana y media hora más Ikea os hemos preparado para esta hora y media de programa pues vamos a hablar de Charles Chaplin en el cuarenta aniversario de su muerte de dos películas muy representativas de los años noventa que también cumplen años

Voz 8 03:06 Tanic la vidas

Voz 0229 03:09 dar Alan Pou Roger Corman y Vincent Price son los protagonistas de mi terapia de terror de esta semana con la caída de la casa Jasen escucharemos unos cuantos consejos cinematográficos para preparar el menú de Nochebuena charlaremos con Elena Fernández que nos va a hablar de un proyecto para llevar el cine clásico a los colegios todo ello bien sal pintado con un poco de música de cine como esta canción que interpreta el actor Tom Hanks y que pertenece a una película acorde con estas fechas la navideña Polar Express pero vamos a empezar ya mismo hilo lo hacemos como siempre con la película de la programación de TCN por la que apostamos esta semana

Voz 8 03:45 un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 10 03:49 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile

Voz 11 03:53 llaman que su fotografía es perfecta la

Voz 1 03:55 película de FM mañana lunes

Voz 0229 03:58 es día de Navidad a las diez de la noche TCM emite el club de los poetas muertos una de las películas más emblemáticas de finales de los años ochenta y que marcó a muchas personas vamos a recordarla

Voz 0544 04:14 Good Morning Vietnam estrenada en mil novecientos ochenta y siete había sido el primer paso y El club de los poetas muertos dos años después la consagración definitiva de Robin Williams como estrella de Hollywood demostrando además que era un actor muy versátil capaz de abordar también personajes dramáticos que hasta entonces el había tenido por un actor de comedia alocado y algo histriónico

Voz 11 04:36 tiene una habilidad especial claro

Voz 0544 04:39 hago voces que quiere vestir con o dosis sencillo si el club de los poetas muertos Nos mostró a un Robin Williams más maduro y entrañable un profesor de literatura que además de sonetos y comentarios de texto va a enseñar a sus alumnos a vivir intensamente cada minuto de la existencia no escribirlos poesía porque

Voz 13 05:00 los escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana en la Lazo está llena de pasión la piscina el derecho el comercio y la ingenierías un carreras nobles jinetes

Voz 0544 05:11 Arias para dulcificar la vida pero es que el romanticismo el amor sus cosas que los tilos la acción transcurre a finales de los años cincuenta en una escuela privada norteamericana que siguen las la rígida tradición inglesa de enseñanza sin embargo ese curso va a ser decisivo para siete estudiantes el nuevo profesor de Literatura va a cambiar sus vidas las o ven excéntrico y con un sentido de la enseñanza muy particular

Voz 11 05:38 porque he subido aquí para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas todo el mundo sabe distinto desde aquí arriba

Voz 0544 05:51 que vengan a comprobarlo Camps

Voz 11 05:55 cuando ustedes crean que deben mirarlo de un modo distinto aunque pudo aparecer intentarlo cuando lean reconsidere sólo lo que piensa

Voz 0544 06:05 Cox y en lo que piensan ustedes obviamente los métodos del profesor van a chocar con los de sus colegas yo nuestro sistema ya está esta vez

Voz 11 06:11 doy demostrado que lo pone en duda que ellos también donde creía que el fin de la señora pensar por uno a la edad de esos chicos

Voz 14 06:19 nada también es tradición disciplina prepare el ex

Voz 0544 06:25 el club de los poetas muertos es una película romántica Un canto a la la poesía a la creatividad y al inconformismo es también una historia sobre la adolescencia el nacimiento de la personalidad y la difícil relación entre paro pues e hijos por qué nunca que es hacer lo que quieres planta lo que faltaba vosotros planta cara vuestros padres seño futuro abogado y señor futuro van

Voz 11 06:45 pero de acuerdo a mi me gusta tampoco tomate pues no me digas comedia hablarle a mi padre estáis en el mismo caso

Voz 0544 06:57 el director del club de los poetas muertos es el australiano Peter Weir responsable de películas como único testigo el Show de Truman o El año que vivimos peligrosamente la película fue candidata al Oscar al mejor filme en la ceremonia de mil novecientos noventa también lo fueron su director Robin Williams como mejor actor pero al final sólo ganó el premio al mejor guión original también fue la puesta de largo de una serie de jóvenes actores que entonces muchos pensábamos que acabarían convirtiéndose en futuras estrellas

Voz 11 07:27 te voy a hacer actor desde que era pequeño siempre querido intentarlo por primera vez se lo que quiero hacer y por primera vez Moll hacerlo me padre o no corremos sin embargo solo

Voz 0544 07:41 lo consiguió destacar en los años siguientes la película fue su pasaporte a la fama por entonces tenía dieciocho años daba vida al chico más introvertido del grupo un of el señor diga te importa

Voz 11 07:53 verdad que quieres decir con eso pertenece al club están en el club significa emocionante por las cosas que te metan emocionado como una placa quieres que deje el club no quiero que sigas en el pero está en el club significa hacer algo no sólo es decir que estás en él

Voz 14 08:06 oye ni les mira agradezco tu preocupación pero no soy como tú comprendes tú tú hablas si la gente escucha

Voz 0544 08:15 no yo no soy así recordad podéis ver la gente CEM siete chicos fascinados por las clases del profesor Robin Williams siete chicos que son miembros de un selecto club el club de los poetas muertos

Voz 11 08:27 los poetas muertos estuvieron dedicados a la vida todo es una frase de Turó que invocamos al principio de Qatar los mismos en la antigua cueva indio turnos leíamos Arturo Whitman Shelley garantes incluso algunos poemas muestras derechito de momento dejábamos que la poesía desplegara su baja se elevaban los espíritus se desarrollaban las mujeres y se creaban Jose señores míos no está mal para pasar una velada eh

Voz 0229 09:05 todos las semanas jugamos un juego en Sucedió una noche un juego que no sirve para conocer algunas de las doce o trece películas distintas que cada día emite TC las pistas que os damos son un diálogo de la película y un tema de su banda sonora si ponemos a prueba a vuestra memoria cinéfila puedo comerme cincuenta huevos

Voz 0544 09:24 nadie puede comerse cincuenta ha dicho que es capaz de comer lo que se alguna vez lo has hecho nadie comió jamás cincuenta huevos va beluga tapó está a la vista

Voz 15 09:39 no

Voz 8 10:12 no veo por porque tiene que hacerse el señor Mas

Voz 16 10:14 que no me gustan sus modales a mí no me enloquecen los suyos y no he pedido esta entrevista me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales ni siquiera me gustan a mí me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome las OPA contenedor

Voz 11 10:25 que nadie use ese tono conmigo tres

Voz 16 10:27 la calma no abofeteó muy bien a estas horas de la noche

Voz 11 11:01 os habéis dejado entrar a un predicador en Carbon camión nosotros no le invitamos se hizo amigo de Hull diablos tiene de malo un predicado cuando vejez Sacramento esos cacerolas ya se habían dado por vencidos su espíritu estaba casi desecho de un hombre sin espíritu está acabado pero un predicador puede devolverles la fe los da con una onza de fe estarán picando con más rabia que las pulgas de un perro

Voz 14 11:26 lo tu

Voz 15 11:33 sí

Voz 14 11:38 tu

Voz 17 11:44 no

Voz 14 11:47 yo yo

Voz 7 11:50 no

Voz 11 11:52 ya nunca se un ejército igual o un buen gladiador vale por dos soldados romanos

Voz 18 11:56 vencimos a nuestros guardianes pero un ejército romano es diferente no luchan como nosotros venceremos a las legiones que los ataques si nos lo proponemos para eso haría falta un gran ejército pues lo tendremos iremos libertad a cuantos esclavos encontramos a nuestro paso quién formará Ejército más numeroso

Voz 8 12:52 bueno que os ha resultado muy difícil hoy eran todos clásicos empezábamos con Paul Newman lanzando su apuesta de comerse cincuenta huevos duros en La leyenda del indomable película que contaba con banda sonora de la los y infringe a continuación Humphrey Bogart y Lauren Bacall discutían en el sueño eterno el tres el dialogó oíamos el tema central de la película compuesto por Max Steiner

Voz 0229 13:14 la tercera película era El jinete pálido de crines Bulut con música de Lenin House para terminar Kirk Douglas arengaba a sus tropas en Espartaco de Stanley Kubrick acompañado por el bonito tema de amor de la película obra de Alex Noor

Voz 21 13:29 dice M el cine que ya tenías que haber visto

Voz 22 13:59 ah

Voz 0229 14:59 estamos escuchando a Linda Scott con una canción que suena en la banda sonora de la película Mulholland Drive de David Lynch Linda Scott la grabó en mil novecientos sesenta y uno pero en realidad pertenece a un musical de los años treinta titulado Music In Dieter compuesto por dos de los grandes autores del género llegan caer y Oscar Hammerstein II pero seguimos

Voz 23 15:22 lo que cine es tan difícil será alguien que la gente común

Voz 0544 15:32 mañana día de Navidad se cumplen cuarenta años del fallecimiento de un grande del cine que nunca pasa de moda me gustaría abrir otra vez las viejas películas de Charles

Voz 11 15:41 las pasamos una vez al año

Voz 0544 15:43 así es Charlie Chaplin murió el veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta y siete una de las personalidades más creativas e influyentes de toda la historia del cine que hoy queremos recordar

Voz 24 15:53 eh

Voz 22 15:56 claro

Voz 24 15:59 no

Voz 1704 16:05 mal pero no es lo que buscaba chal tienes que buscar tu personaje y sobretodo a que se te quite esa cara de crío yo no pago ciento cincuenta dólares semanales a menores venga así que ligero busca te algo y si no ya sabe tengan billete de vuelta para Londres

Voz 0229 16:18 cinco de febrero de mil novecientos catorce Chaplín acaba de llegar a Los Ángeles contratado por el productor de películas cómicas Max Cnet la había visto en Nueva York interpretando a un borracho en una revista teatral pero como iba caracterizado en esa actuación CNET pensaba que era un actor demasiado

Voz 1704 16:35 un poco de tiempo para aclarar si el personaje tuvo tiempo el tiempo es hora hoy cuarto menos gasto más ahorro es y me sentiré que me he hecho grande el más grande productor de películas cómicas de la historia diez minutos pasa por resbaló y si dentro de diez minutos no tienes nada ya lo sé billete para Londres

Voz 0229 16:51 Chaplín entrar en los vestuarios del estudio se ponen unos pantalones del Gordo fatigar que un chaqué estrecho y reído y un bombín apoyado que habían dejado tirado después de que arma que sentar a sus ciento treinta kilos sobre él las botas de la talla cuarenta y ocho eran del gigantón Sterne un bastón de caña para sostener la desequilibrada figura y un bigote postizo para que no le volvieran a decir que tenía cara de niño cuando sale CNET Le pide que describa al persona

Voz 1704 17:19 no no no es uno es muchos este tipo polifacético vagabundo Caballero es un soñador pero con sentido práctico te puede hacer creer que es profesor de Física o jugador de polo y aunque es un tipo orgulloso no tiene inconveniente tampoco en recoger una colilla del suelo robar un caramelo a un niño Isère pone a tiro y está enrabietado dar una patada en el culo a una dama

Voz 0229 17:38 aquel cinco de febrero de mil novecientos catorce habían nacido Charlotte una vez les preguntaron a Chaplin de dónde saca usted los recursos de cómico observó a la gente respondió ante los ojos de Chaplin habían pasado durante su infancia decenas de personajes pobres y callejeros personajes que como él solo tenían el recurso del humor para escapar de unas vidas condenadas a la tristeza unas experiencias y unos personajes que alimentaron la personalidad de su inmortal vagabundo capaz de poner un nudo en la garganta al espectador para hacerle soltar unos segundos después una gran carcajada El Mundo

Voz 11 18:26 es un gran escenario

Voz 0229 18:28 que es el más verdadero de una infancia en uno de los barrios más míseros de Londres un padre que se fue de casa una madre con problemas psiquiátricos que fue internada varias veces en el manicomio la primera vez que Chaplin se subió a un escenario tenía cinco años su madre cantaba en un teatro mucho y un día se le olvidó la letra de la canción

Voz 11 18:52 cómo te llamas se Charles Chaplin

Voz 25 18:56 cómo estamos y caballeros os complace presentar el señor

Voz 0229 19:09 fue así como el pequeño chal logró sus primeros aplausos trabajó en los teatros de vodevil en Inglaterra con veintitrés años llegó a Nueva York en una gira con un grupo de variedades en el que por cierto también estaba Stan Laurel el Flaco la llamada desde Los Angeles de Benet cambió su vida y también el curso de la historia

Voz 7 19:28 empezamos

Voz 0229 19:31 veinticinco años era ya uno de los hombres más famosos del mundo quiero llevar mi propia empresa quién contra con veintiséis fundó su propia productora de los cortos de Charlotte pasó a dirigir largometrajes también protagonizados por el vagabundo como el chico La quimera del oro o Luces de la ciudad Charlotte por primera vez un personaje del cine cómico era algo más que una caricatura era alguien creíble y humano y un feroz crítico de la injusticia

Voz 11 19:59 Arlene una patada en el trasero a un oficial de inmigración crees que es gracioso

Voz 14 20:04 para los que tengo sentido

Voz 0229 20:06 mucho en tiempos modernos por ejemplo ofrecía una corrosiva visión del capitalismo

Voz 5 20:15 pero retraso prototípico a creyó Kaká

Voz 0229 20:47 Chaplin no sólo dirigía e interpretaba sus películas también las escribía componía su banda sonora supervisaba la fotografía y las producía lo que hizo de él uno de los pocos verdaderos autores que ha conocido el séptimo arte guía por y para el cine

Voz 21 21:03 por quienes Arza tomará mañana cariño definitivamente van detrás del bigote de hecho

Voz 0229 21:08 Claude Chaplin escondía una personalidad contradictoria hay atormentada las mujeres fueron uno de sus grandes problemas se casó cuatro veces y tuvo infinidad de amantes su afición a las chicas jóvenes casi niñas le trajo más de un escándalo FIFA bueno eso suya la sociedad bien pensante americana quiso convertirlo en el símbolo de la inmoralidad acusaron de corruptor intentaron adjudicarle falsas paternidad

Voz 11 21:35 las esposas y madres de todo el país les están observando ser para ver cómo le paran los pies a Chaplin dormirán Bill la noche que el Elena es depende la peli Eight demuestren a este partido que la ley le afecta a él tanto como los bajos de los barrios bajos

Voz 0229 21:52 sus inquietudes sociales y políticas también le trajeron quebraderos de cabeza El gran dictador

Voz 11 21:57 en AYG once a toma aún

Voz 0229 21:59 en El gran dictador denunciaba el fascismo los hombres pasar

Voz 11 22:03 y caerán los dictadores y el poder que les quitaron al pueblo se integrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecedera

Voz 0229 22:12 Gemma Verdún convertía la historia de un asesino de mujeres ricas en una denuncia de la hipocresía social

Voz 14 22:17 las guerras los conflictos todos los negocios los asesinatos es un villano

Voz 11 22:24 por miles es un héroe

Voz 0229 22:26 los números santificado amigo mía sus ideas progresistas le hicieron blanco de las persecuciones del FBI labores

Voz 11 22:35 eh blanco de América Giles los bloques

Voz 0229 22:59 la segunda Guerra mundial las acusaciones de inmoralidad comunismo aumentaron y la amenaza de la caza de brujas del senador Mc Carthy se terminó sobre él

Voz 0276 23:07 estas grandes trae del teatro y el cine este extranjero que ha disfrutado de la hospitalidad de nuestro país durante treinta años y ni siquiera una vez una sola vez sea dignado a pedir la nacionalidad americana Ésta es la clase de cosas que conducen al comunismo

Voz 0229 23:21 hemos estado Chaplin aprovechó el estreno en Europa de Candilejas en mil novecientos cincuenta y dos para salir del país Chaplín se ha ido a Londres de vacaciones Chaplin se instaló en Suiza ya no regresaría a los Estados Unidos hasta veinte años después en mil novecientos setenta y dos

Voz 11 23:37 en directo de Los Ángeles la cuarenta y cuatro presentaciones de los premios de la Academia

Voz 0229 23:43 la Academia de Hollywood le entregaba un Oscar honorífico por él

Voz 11 23:46 conjunto de su carrera la incisión tics si complot sale por el incalculable tecnología de las películas la expresión artística desde eso

Voz 0229 23:56 echaba al Chaplin hizo setenta y cinco películas mudas el cine para él era en silencio por definición

Voz 8 24:02 Carlota hablando mientras yo viva

Voz 0229 24:06 cuando ya al sonoro estaba implantado él se resistió varios años siguió rodando películas mudas cien

Voz 11 24:11 diablos va a pagar para ver te cuento todo el mundo se ha pasado el sonoro que yo te diré quién los japoneses por un lado y los rusos por otro y todos los demás que no hablan nuestro

Voz 0229 24:20 yo si su vagabundo Charlot hablara decía habría muerto habló en El gran dictador en su discurso final Charlotte en efecto murió después rodó Monsieur Verdú ella sólo haría tres películas más la inmortal Candilejas yo también soy de los vinos

Voz 8 24:35 me llamo Calderón habrá oído hablar de mí cultivamos dirimirán crónica lo vamos a pesar es una una irónica y corrosiva Un Rey en Nueva York

Voz 1704 24:44 malestar han es decir algo al pueblo norteamericano me conmueve profundamente vuestra hospitalidad este país de tan gran corazón ha demostrado siempre su nombre generosidad a quienes huyen de la tiranía en bus

Voz 0229 24:57 tras La condesa de Hong Kong protagonizada por Marlon Brando hoy Sophia Loren con la que cerró su filmografía como fue el venir a vivir aquí

Voz 11 25:05 cinco por culpa trajeron una transexual

Voz 0229 25:09 pero todo el mundo siguió identificando le con el vagabundo subastó en su bombín y su bigote se convirtieron en el símbolo mismo del cine en uno de los iconos más representativos del siglo XX Charlie Chaplin murió el día de Navidad de mil novecientos setenta y siete en su residencia a orillas del lago Leman en Suiza cuarenta años después de su muerte su arte y su genio siguen vigentes los cinéfilos lo tienen claro un cineasta aparte de los de siempre

Voz 26 26:00 no

Voz 0229 26:02 no

Voz 27 26:12 no

Voz 28 26:25 y

Voz 4 26:28 así

vamos a hacer un alto para escuchar el boletín de noticias y volvemos en unos minutos con la segunda parte de Sucedió una noche que como os contábamos al principio hoy durará algo más lo llevará hasta las seis de la madrugada hasta que lleguen las señales horarias

Voz 7 27:03 sí

Voz 4 27:06 me a eh eh

Voz 29 27:43 eh

Voz 0684 28:21 la cartera propia vinos Hakkari tiene un titula Diana hábil sindicatos la o la coalición va parte de renunciar aparenta lingüista estatua de Limia ahora come tres Ata estado mal Umbría acá hora que el actuando en el mundo y que ubique insiste ya estamos aquí de vuelta con la segunda parte

Voz 0229 29:43 sucedió una noche ya hemos comenzado con esta versión en italiano del famoso Like a rolling stone de Bob Dylan cada canción pertenece a la banda sonora de anónimos una película estrenada en dos mil tres escrita y protagonizada por el propio Dylan que resultó un completo fracaso y eso que a Bob Dylan le arropaba actores como diez Bridges Penélope Cruz es Harrison Jessica Caldas no mejor de esta película anónimos era su banda sonora que contenía un par de inéditos de Dylan y un montón de versiones de sus canciones a cargo de grupos de todo el mundo como estos que suena a los italianos artículo XXXI que convierten en la que Rolling Stone en comer una Pietro Excal chata pero vamos ya con nuestro siguiente reportaje hoy como os contaba al comienzo del programa tenemos doble ración de lo que el cine nos dejó

Voz 23 30:31 López Viejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0229 30:37 esta semana se han cumplido veinte años del estreno de dos de las películas más emblemáticas de los años noventa el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete se estrenaba en Estados Unidos Titanic la película de James Cameron un día después el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y siete Se estrenaban Italia La vida es bella de Roberto Benigni os apetece que la recordemos

Voz 0544 31:10 estas imágenes de una cámara robotizada que se deslizaba por el interior del barco hundido abrían la película siempre que veo aparecer

Voz 8 31:17 la oscuridad restos le impresiona

Voz 0544 31:20 barco falta y un viejo dibujo encontrado en la caja fuerte en ponía sobre la pista de una superviviente de la tragedia ocurrida ocho décadas atrás experiencia

Voz 14 31:31 pues hizo diferir la compartiría con nosotros

Voz 0544 31:35 esta dispuesta por ver al titán IS flash back llenaba la pantalla con una historia de amor aventura hay drama abordo del llamado barco de los sueños el mayor trasatlántico de su época y que fueron

Voz 8 31:48 y con el Louvre del bote salvavidas multiplicados pues esa capacidad que mencionó lo siento pero no son suficientes para los que quedamos a bordo duerma tranquila señorita Raúl enseñado buque fuerte y mundo marinero es el único salvavidas que necesita

Voz 0544 32:01 el ingenieros equivocaba los sueños y las esperanzas de los protagonistas de los más de dos mil pasajeros que viajaban en el Titanic quedaron truncados la madrugada del quince de abril de mil novecientos doce

Voz 11 32:13 por

Voz 0544 32:21 aunque la historia de amor de los protagonistas era ficticia la mayoría de los personajes que aparecían en la película existieron en la realidad y la recreación del hundimiento es exacta James Cameron estaba obsesionado con conseguir una fidelidad histórica rigurosa que le llevó a extremos tales como encargar la alfombra del salón principal a la misma empresa que en su día fabricó la original

Voz 8 32:42 durante tres años no pensando en otra cosa que en el Titanic

Voz 0544 32:46 Cameron preparó durante años su película se embarcó en un rodaje que habría de resultar épico

Voz 11 32:50 despejado sí

Voz 0544 32:53 no creo haber visto caer Mar también

Voz 31 32:56 más

Voz 0544 32:57 como un estanque el director había aprendido en su película Avis los riesgos de rodar en mar abierto por eso construyó en México un gigantesco tanque de agua en el votó una réplica del barco de doscientos treinta y cinco metros de eslora tan sólo un diez por ciento más pequeño que el verdadero Titanic verán quería que diera la idea de su tabaco

Voz 21 33:17 tamaño significa estabilidad lujo sobre todo fuera

Voz 32 33:26 Ruano

Voz 0544 33:31 fue un rodaje largo ocho meses y en condiciones durísimas muchas veces con el agua al cuello y a menudo por la noche James Cameron

Voz 16 33:39 en línea con el nuevo Gobierno no tiene no tenía ningún tipo de experiencia en estas más de rodajes en los que existe un Burton físico muy importante que no respondieron maravillosamente bien no sólo ellos dos yo tenía unos ciento veinte actores con diálogos en la película en conseguir de ellos una interpretación tan buena como la que se ve no es algo que se logre presionando a la gente sino dando muchos ánimos estando muy compenetrados cierto

Voz 0544 34:02 tras el rodaje otros ocho meses de posproducción para añadir los efectos especiales generados por ordenador que esta vez Ullán de la pirotecnia visual buscando en cambio aportar realismo a la historia

Voz 11 34:16 cuestión de sexo cuando está cerca

Voz 0544 34:23 detalles como añadir digitalmente Bilbao que se les escapa por la boca a los personajes oponer por primera vez en la pantalla cientos de pasajeros virtuales una tecnología que marcaría un antes y después en la historia del cine las escenas de la popa partiéndose en dos figuran entre los mejores efectos especiales producidos en Hollywood hasta que el momento el presupuesto se disparó a los doscientos millones la película más cara de la historia hasta entonces James Cameron tuvo que renunciar a su sueldo ya una parte de los beneficios de taquilla para que fuera aprobado cambio consiguió hacer realidad un sueño personal Kelly había llevado cuatro años de su vida

Voz 16 35:12 la película tiene un significado muy especial para mí porque según iba investigando más y más sobre el tema Mi compromiso aumentaba con esta historia incluso sentía como si tuviera una responsabilidad hacia las víctimas de este suceso sentía que debía contar su drama de la forma más exacta posible así que no me importó dar el cien por cien de mis energías en si quieren de sueldo con tal de que se respetará la película tal y como yo la escrita

Voz 0544 35:41 el resto ya lo conocéis récord de recaudación es dos mil cien millones la banda sonora más vendida de la historia Illa Titanic manía que se extendió por todo el mundo que matan mis

Voz 21 35:52 el póquer es decir los no

Voz 0544 35:56 regalos ni con uno ni en la ceremonia de los Oscar de mil novecientos noventa y ocho la película igualó con once estatuillas el récord que hasta entonces tenía Ben Hur y al recoger la suya Cameron repitió la famosa frase de Leonardo Di Caprio es una película hay una historia de amor inolvidable que acabó junto a una puerta de madera flotando en el gélido océano Atlántico

Voz 21 36:24 Tico escucha pasas acepte está se adelante pasajero pasa lo mejor que me ha cobrado jamás

Voz 0544 36:35 durante años los fans bromearon haciéndose la misma pregunta porqué Rose no le hizo sitio a ya que en la tabla Si era evidente que cabía hace unas semanas en el programa de televisión de la CBS norteamericana presentado por Stephen Colbert Kate Winslet lo reconoció él simplemente debería haber intentado subirse a la tabla porque estoy segura de que cabía decía Kate Winslet para demostrarlo el presentador y ellas estuvieron sobre la mesa que era del mismo tamaño vamos querido hay sitio para dos pero volvamos al pasado un día después del estreno de Titanic en los Estados Unidos llegaba a los cines italianos una película que también habría de conmover a medio mundo La vida es bella dirigida y protagonizada por Roberto Benigni

Voz 35 37:23 no

Voz 0229 37:32 al parecer la idea no era del todo original en mil novecientos setenta y dos el cómico Jerry Lewis había rodado un argumento muy parecido en la película TDI de clown Craig el día que el payaso lloró en la historia de un payaso internado en un campo de concentración que engañaba a los niños judíos aquí presos para al darles el infierno que en realidad estaban viviendo sin embargo la película nunca llegó a estrenarse el propio Jerry Lewis lo impidió aves en Shame

Voz 0544 38:00 me sentí avergonzado de aquel trabajo y gracias a Dios que tenía el control sobre la película hay pudo impedir que la gente la viese pudo haber sido maravillosa pero me equivoqué no supo encontrar el tono ni darle suficiente sentido de la historia

Voz 0229 38:15 lo comprometido el tema hacer comedia sobre el holocausto judío hizo que Jerry Luis renunciar a la película Roberto Benigni sin embargo no tuvo complejos a la hora de extraer una sonrisa de la tragedia

Voz 11 38:27 el cómico a veces

Voz 0544 38:30 la comedia como un género menor serie B como si la comedia sólo pudiera ser una parodia una farsa yo no lo veo así para mí tratar el Holocausto a través de la comedia me resulta natural es algo instintivo de de en Lima dice que unir la comedia la

Voz 0229 38:46 qué es lo correcto no estoy haciendo

Voz 0544 38:49 una parodia creo que la comedia también puede reflejar la grandeza y la poesía de las tragedias humanas

Voz 0229 38:55 la película comenzaba con una comedia romántica luminosa aire colores vivos

Voz 36 38:59 me acerco hasta un granero y me caes entre los brazos de la bicicleta y me encuentro entre tus brazos pago una inspección en la escuela y te vuelves a encontrar de nuevo delante de mí y aparece siempre en mis sueños quieres dejarme en paz al parecer que has vuelto completamente loca por mí eh

Voz 8 39:16 está bien pero hay que saber acabado hasta que el tercer

Voz 0229 39:20 dicha se cruzaba en la vida de los protagonistas

Voz 0544 39:22 a que fiche

Voz 11 39:24 diga debe venir conmigo

Voz 0544 39:27 Tura

Voz 14 39:44 en el segundo tramo del

Voz 0229 39:45 en los colores se apagaban girando entonces hacia grises plomizo trama estallaba ahí la historia adquiría consistencia poética

Voz 36 39:53 a partir de ahora tienes que estar contigo todo el día si te ven Se acabó nos descalifica no te tiene que ver nadie sobretodo los súper súper malos sin cesar acuérdate eh si esto sale bien el tanques nuestro ganaremos ciento veinte puntos al día

Voz 0229 40:07 las calamidades que sufrían los prisioneros del campo de concentración se convertían en un juego para ocultar la realidad al niño

Voz 11 40:19 te has dejado otro ve botones y jabón con las personas

Voz 36 40:24 pero esto sería el colmo de los colme hombre imagínate mañana por la mañana velaba las manos con Bartolomeo encajonado y después me abrochó con Francesco venga te han tomado el hombre que te lo has creído

Voz 0229 40:38 todos desaconsejaron a Benigni hacer la película el humor y el Holocausto decían no casaban bien el hecho de que el director no fuera judío podía hacer mayor aún la ofensa pero el italiano tenía suficientes argumentos propios su padre había estado prisionero durante la guerra en un campo de concentración alemán Benigni estaba decidido

Voz 14 40:57 enjambre semeja porque dice que sí

Voz 0229 41:01 qué puede Roberto Benigni no obstante trató de diferenciar La vida es bella del resto de películas sobre el Holocausto para ello incorporó a propósito varias incoherencias históricas en la película errores en los uniformes alemanes y detalles parecidos y aunque se escuchan disparos y se producen ejecuciones en ningún momento vemos morir a nadie

Voz 11 41:21 hace horas que oigo ametralladoras y perros ladran

Voz 0229 41:23 tengo la impresión de que quieren limpiar esta Roberto Benigni dio el papel de su príncipe principesca a su mujer en la vida real la actriz Nicoletta rasque y la película también se benefició enormemente de la mirada inocente del niño Giorgio cantaré

Voz 5 41:41 seiscientos ochenta y siete

Voz 0229 41:43 pero la gran interpretación de la película la puso el propio Benigni

Voz 0544 41:46 el director persigue al director me gusta mucho ese actor porque comprende perfectamente sabe cuánto está cansados y necesita tomarse el café se ha estudiado el papel y entonces hay que dejarlo para mañana hacer repetir muchas tomas porque hay veces que no les gusta cómo interpreta la verdad es que al director ni ni me sería muy difícil prescindir de este

Voz 0229 42:25 la película obtuvo más de treinta premios internacionales que tuvieron su colofón en la ceremonia de los Oscar de mil novecientos noventa y nueve El día

Voz 0276 42:34 es para

Voz 0229 42:39 mejor película de hablan inglesa mejor banda sonora mejor actor protagonista para un Benigni subió al estrado saltando de butaca butaca desparramó toda su alegría por el escenario

Voz 11 42:50 en Twitter

Voz 37 42:52 todo PIL todos los acostarme en el firmamento tramos con todos

Voz 8 43:01 no sé cómo cómo es pensarlo La vida es bella como Titanic Nos había hecho reír llorar récord dándonos una vez más el enorme poder hemos

Voz 11 43:09 al delfín como en una fábula hay dolor

Voz 21 43:12 y como una fábula está llena de maravillas de felicidad

Voz 0229 43:16 dos películas que se convirtieron en clásicos instantáneos por eso veinte años después de su estreno las seguimos recordando

Voz 4 43:33 eh

Voz 22 44:11 una a Europa

Voz 3 44:38 eh no

Voz 22 45:03 sí

Voz 0229 45:14 las que cantan son las actrices Ashley Judd y Tyler Hamilton en la banda sonora de una película de dos mil cuatro que contaba la biografía del famoso compositor americano Col Porter interpretado por Kevin Kline Ashley Judd daba vida a su esposa y musa Linda portería esta canción que cantaba la Niña Tyler Hamilton es Truelove compuesta por Col Porter para la película alta sociedad y ahora vamos a recibir a nuestra invitada de hoy en el cine de su vida

Voz 38 45:44 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana

Voz 8 45:48 pero si muy pronto y para el resto de tu vida de su vida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 46:01 hablamos hoy con Elena Fernández que ha creado junto con su socia Nuria Díaz un proyecto llamado Phil una plataforma digital para llevar el cine a colegios e institutos de toda España Elena nos cuenta algunos detalles de esta iniciativa para que los alumnos conozcan películas españolas y europeas como el espíritu Mena Los cuatrocientos golpes hoy Cinema Paradiso entre otras muchas

Voz 39 46:33 como cuando

Voz 0276 46:35 trabaja hacen promoción de cine como es el caso de mi sociedad el mío como Juan trabajas en festivales de cine te da muchísima frustración que piensas que el tiene que tú quieres que tiene que ha aportado tanto y tachó crecer tanto como persona en todos los niveles el que cómo es posible que a la mayor parte de la gente no lo con

Voz 8 46:51 la pista algo de cursaba sí claro he visto Los siete samuráis yo las he visto todas te mandaré un par de ellas

Voz 0276 46:58 esta filtración constante de no ser capaz de generar nuevos públicos para este cine a la al nivel lo he con la profundidad que nosotras queríamos nos llevó a pensar en algo que es muy obvio que eso sólo se puede transformar a través de la educación

Voz 11 47:12 este año tendremos la oportunidad de estudiar a los grandes autores de la lengua francesa y sobre todo tendréis la oportunidad de escribir de defender un punto de vista

Voz 0276 47:20 pues aros de y el cine es un recurso maravilloso y los docentes lo sabe entonces en realidad es muy extraño a que el colegio donde no están viendo cine

Voz 11 47:30 empieza ya hemos empezado y no te gusta te puedes ir al cine de sesión continua

Voz 0276 47:36 lo que pasa que lo hacen pues la gran mayoría de los casos sin contar con la licencia necesaria para poder hacer esa comunicación pública en el aula lo hace en muchas veces a partir de el conocimiento de la afición del amor de algún profesor alguna profesora por las películas es que a esta persona en concreto pues le han inspirado le han llegado yo esos títulos se van viendo una y otra vez en el aula no de Num en un centro educativo

Voz 11 48:03 qué películas Christie's a ver El hijo de la furia con Tyrone Power y Frances Farmer

Voz 0276 48:07 o a veces no hay una salida al cine como una actividad extraescolar o a veces complementaria dentro del horario lectivo pero no desde la base de un proyecto pedagógico o un proyecto sólido o no dentro del centro esto es lo que pretende es ponérselo fácil que el cine esté tan cerca tan próximo tan sencillo que los alumnos que al final son los usuarios finales de la plataforma pues puedan descubrir y disfrutar de de este catálogo

Voz 15 48:38 hay hay

Voz 0276 48:58 nosotras cuando nos planteábamos qué tipo de cine querrían ver querría mostrar los docentes en el aula queríamos que hubiera a todo tipo de distintos tipos de lenguajes audiovisuales mostrar cinematografía de distintos países de distintos autores que puedes encontrar títulos de animación como la canción del maquis

Voz 40 49:17 es una antigua caracola que mi madre me vio hace mucho acerca de la canción de escucha

Voz 0276 49:29 tenemos el títulos como imprescindibles del cine español como Plácido o el espíritu de la colmena de Los cuatrocientos golpes

Voz 41 49:36 se lo habían quitado o de cuero lo vamos a parar y medio tengo una hija lo encontré si también yo lo encontrado Juanes es un es un abominable plagiar no es verdad señor haya llevado al señor director

Voz 0276 49:49 y al mismo tiempo a lo mejor un un un documental el tipo de trucos como ves ni ninguna de estos títulos que que te comento tienen absolutamente nada que ver el objetivo era este lograr que fueran películas que que a lo mejor no son tan accesibles para estos jóvenes para estos alumnos que van a a generarle esperemos una sacudida era importante no

Voz 0229 50:19 existe alguna mención

Voz 0276 50:21 en en en los planos escolares a la cultura audiovisual au en algunas etapas e en segundo de Bachillerato si os cogen por la rama de arte pues te encuentras ahí cultura audiovisual esos profesores obviamente son los primeros que enseguida están respondiendo diciendo hay que bien por fin no puedo puedo puedo mostrar estas películas y me lo ponéis fácil

Voz 42 50:40 todas las libras fuera de repente comprendido que ya no sois niños que seréis adultos dentro de unas semanas con toda la responsabilidad que eso implica así pues desde hoy seréis tratados como tales por mi entre vosotros como adultos y al mismo tiempo hay otro

Voz 0276 50:52 los profesores que lo están usando como como una herramienta no preside el cine no es un fin en sí mismo sino que es una herramienta que me facilita trabajar otros objetivos educativos y esto puede ser el desde el profesor de Historia que presenta un tema o un proyecto desde una película porque me parece maravilloso también Cirque a través de una ficción a través de un documental puedes atrapar la curiosidad despertarme mucho más el interés de toda la clase por el tema que vas a poner a continuación también esos el cine

Voz 11 51:19 coger la rosas mientras pongáis la expresión latina de ese sentimiento Skaar P quién sabe qué significa carpe diem aprovecha el momento aprovecha el momento coge las rosas mientras podáis

Voz 0276 51:31 hay otras veces que está planteándose también el análisis de una película desde el punto de vista más formal del lenguaje audiovisual que a nosotros nos parece crucial de los niños los jóvenes están rodeados de todo tipo de pantallas sin embargo creemos que no hay una formación no somos si antes sea la de los analfabetos funcionales yo creo que ahora deberíamos también pensar en en en en las nuevas generaciones au las actuales eh el nivel de de falta de conocimiento a la hora de interpretar el lenguaje audiovisual

Voz 0544 52:03 ah sí

Voz 8 52:06 qué es eso que ves que se acerca al artista que viene hacia nosotros esos ella se pone la tenemos en los días le entonces hay bien

Voz 43 52:16 sí yo me igual que eh

Voz 0276 52:18 en nuestra época nosotros estudiamos si ahora estudian Lengua y Literatura pensamos que el lenguaje de usual quiere su propia sintaxis su propia gramática que debería ser dominado por cualquier joven en el siglo XXI porque es la principal fuente de conocimiento que que van a tener una narración audiovisual es necesario que sepan interpretarlas de modificarla ha sido extremo

Voz 5 52:38 pero originan durante alguna podrá sobre eso vamos Cameron

Voz 44 52:50 en dos mil diez

Voz 0276 52:56 cuando proponemos algunos títulos los títulos de la plataforma algunos profesores tienen como algunos prejuicios y cómo lo voy a poner esto no conmueve a poner esta versión original blanco y negro no no logran aguantar

Voz 2 53:14 oye con la película

Voz 0276 53:20 los Frankestein y sin embargo claro que lo aguanta no sólo lo aguantan sino que además se revoluciona porque estamos hablando de gran fin es que no no no es mérito es que lo que llevamos están maravilloso que lo hace todo eso sólo que tengan la oportunidad de descubrir lo que tengan la oportunidad de hacerlo ir es la educación y es desde la educación no desde donde se deben eh generar esa igualdad de oportunidades también los dos docentes al acompañarlo de contenidos pedagógicos eh les facilitamos como una serie de recursos de heridas pedagógicas para que el docente se pueda preparar fácilmente la clase IMS sepa cómo trabajar esa película anhelado

Voz 1 54:18 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 9 54:23 no no no no no

Voz 45 54:40 para eh

Voz 9 54:45 no

Voz 45 54:51 no

Voz 46 54:53 en

Voz 0544 55:06 a ah

Voz 0229 55:25 eh

Voz 45 55:30 me ha

Voz 9 55:52 y en y en

Voz 45 56:01 eh

Voz 14 57:07 seguro que muchos conocéis

Voz 0229 57:09 lo que suena es el famoso duelo de Van Jones de la película liberar defensa tras este respiro musical vamos a ver de qué va el capítulo de hoy de nuestra Enciclopedia particular

Voz 1 57:22 es que mira Enciclopedia curiosa Delfín

Voz 0229 57:31 así esta noche en Nochebuena hay seguro que mucha gente está ya preparando el menú para la tradicional cena con la familia o los amigos por eso el capítulo de nuestra Enciclopedia de hoy quiere echarle una mano a todos esos cocineros navideños destacando una serie de consejos y recetas que nos ofrecen las películas es que la relación entre cine y comida es larga y fecunda

Voz 0544 58:00 lo primero es conseguir las viandas lo normal es ir al mercado aunque hay gente que utiliza sus propios nietos

Voz 11 58:08 esta langosta La Ser diremos en bandeja bien lanzándose al mar partiéndose el bosque

Voz 0229 58:17 adentrarnos buscar trufas son policías

Voz 0276 58:19 sí poco comunes hay que felicitarse del bueno

Voz 0544 58:22 estado de los alimentos estas truchas están podía

Voz 11 58:25 porque mierda de campeón las ha recogido el inicio de las cloacas de matadero

Voz 0544 58:31 sí de que nuestra cocina está limpia y bien preparada

Voz 11 58:34 el respeto a las normas sanitarias y el bienestar público es responsabilidad

Voz 14 58:39 así que me temo que hizo echar un vistazo a sus

Voz 0544 58:43 y no sólo la cocina también los platos y cubiertos no sea que los comensales desconfíe

Voz 11 58:48 bien porque cubiertos de plástico por qué no prueba eres nuestros temen que no estén limpios del servicio tomo precauciones

Voz 0544 58:55 a la hora de cocinar es evidente que sólo puede haber un capitán

Voz 21 58:59 dos chefs en una cocina es como conducir un coche a dos manos no fumar

Voz 0544 59:04 eso sí puede contar con ayudantes voluntarios

Voz 47 59:08 a los que pedirle a coger un vaso

Voz 48 59:16 mientras lo pongo la lechuga en remojo pídele a la vecina que que lo llene de aceite de oliva no soporto las ensaladas con aceite de girasol maíz son disciplinas

Voz 0544 59:24 es importante elegir bien el menú que es que se Lapan

Voz 14 59:28 Conejo

Voz 49 59:32 mi conejito cuando tenía ocho años se lo cargó el perro del vecino no dejó más que las orejas peor como merece tienes que comer no no no no sé si tengo no sea que algún comensal se sienta incómodo el corazón a Anza nos vamos a comernos también la conmigo ante el conejo también estará en su salsa obviamente hay que saber cocinar

Voz 11 59:54 estamos las puntas de los espárragos ponemos la cola hay la pinta de bogavante

Voz 0544 1:00:00 aunque muchas veces lo principal no es saberse muchas recetas sino darle el punto adecuado a cada una

Voz 21 1:00:06 hacer el salmón en su punto y acertar con las sale las Siervas que requiere la salsa es increíblemente difícil y en ese recetan no hay nada especial sólo el pescado que las

Voz 11 1:00:17 eso hay que acertar con la salsa dónde vas con esa fosa hasta otra vez por favor porque es o bien te miras al espejo por las mañanas que te los guapa pues si si con lo que queda demostrado que lo que tú ves no siempre se corresponde con la realidad hacia otra vez manejar bien

Voz 0544 1:00:31 las especias otra vez canela hombre

Voz 36 1:00:34 no tengo que creer que sexto vuelve a Camila

Voz 0544 1:00:37 prepararemos también un postre apetitoso un poco de tacto regresaremos la cena con un buen vino

Voz 11 1:00:44 Time sus se el blande el sesenta y uno por ahí tirados si tengo una ve poniendo en serio van rápido

Voz 0544 1:00:50 estando en Navidad no puede faltar la banderita con el turrón y otros dulces

Voz 21 1:00:55 tiene una expongan cientos de esos de los equipos sí claro

Voz 0229 1:00:59 cuántas quiere todos los que tenga

Voz 0544 1:01:11 pero todavía no hemos hablado de menús en eso también las películas los pueden servir de inspiración

Voz 0229 1:01:16 lo que estamos comiendo es nada menos que

Voz 21 1:01:19 codornices censar Of

Voz 0544 1:01:23 hoy día en el festín de Babel nos ofrecían esta delicatessen de codornices una B que también utilizaba la cocinera de cómo

Voz 11 1:01:30 agua para chocolate codorniz seco

Voz 0544 1:01:36 un plato que subía la libido al más pintado

Voz 21 1:01:38 tal parecía que en un extraño fenómeno la sangre fino todos sabía disuelto en la falsa de las en el cuerpo de las codornices en cada uno de los olores flaco esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro fluctúa aromática caluroso y completamente sensual

Voz 0544 1:02:01 en Amélie Nos proponían un buen entrante que especializado hoy la señoras Susana Díaz satinado Rull

Voz 11 1:02:08 ya lo verán se van a caer de culo

Voz 50 1:02:10 quién Ratatouille el plata francés del mismo nombre blanco campesino según Hugo que llega seguirle amigo y siguiendo con los vegetales a ver qué os parece este mercado

Voz 11 1:02:24 Koke dale que te hayas acorta hay

Voz 0544 1:02:30 muchas recetas que aparecen perfectamente detalladas por ejemplo los spaghetti con albóndigas que Clemencia enseñaba cocinar

Voz 51 1:02:36 el joven Michael Corleone en El Padrino I echas un poco de afecto de buena calidad luego fría es una hoy después hechos bastante tomate y los reunidas todo procurando que no se agarre hechas luego tus chichas y con digas eh

Voz 7 1:02:54 destino

Voz 11 1:03:01 cubría

Voz 0544 1:03:02 me truco y qué tal un conejo a la campestre al estilo de langosta la película de Yorgos Lan timo

Voz 21 1:03:08 con sumo cuidado de huellas de conejo con un cuchillo opinaba de lo de sueños entonces lo aves por la barriga y rellenas con pimientos rojos y verdes bien lavados sin mucho picante y con un poco de INE después de papas de zumo de limón y lo dejas un tiempo para que sea en la cara antes de pintarlo con una varilla ellas Argo el fuego más o menos una

Voz 11 1:03:31 es mi comida favorita Nos ofrece menús para toda clase de comensales para los que no tienen problemas con la dieta pues a mí me atrae morcilla de Burgos y cuenta de Gaza a que el cordero Gordon para los que les gusta mirar su línea creo que se poca hacer para amantes de la cocina extranjera este citas de cordero inglés eh Cortez de vida

Voz 0544 1:04:07 Rim ley dique estará buenísimo con el hombre que ir para tradicionales a los que les gusta más lo vea

Voz 11 1:04:13 me encanta gracias disfraces unos días de toda la vida de Dios y hacen con cal para exquisitos que son padre Turquía para tiquismiquis mejor

Voz 9 1:04:22 ahora no me gustaría ver eso sí la tienen en vez de vainilla sino no quiere helado prefiero nata montada pero sólo si es natural si ni siquiera la lata entonces no la calle

Voz 11 1:04:34 para gente de poco mundo que exista la costra varita jamás sabía para amantes de lo exótico que confort prensa para carnívoros

Voz 36 1:04:49 buen bistec paseado bien pero riñones hígado frito y rebozado para amantes del pescado pues tenemos un rodaballo algo grasiento bacalao bañado en salsa el gran ni eh sino salmón más

Voz 0544 1:05:03 Ipar para los que ni lo uno ni lo otro sino la pasta italiana tenemos baguette Teeth para que Tiflis

Voz 52 1:05:08 la que Tony Mc atónitos Tchité Tallón y Lotina el y Capello tiró edificio que de párpado y la taquilla Telde Cheli sin el plato que sea hay que cocina

Voz 11 1:05:20 verlo con alegría y optimismo el cocinero de Napoleón

Voz 21 1:05:23 desesperados se suicidó porque en Francia no conseguí el punto del mascar pone porque me explico eso hay cosas que no se pueden cambiar

Voz 11 1:05:32 hacerlo así servirlo con amabilidad de esta forma las felicitaciones están aseguradas en estupenda todos recordaremos siempre esta noche ya se encargarán los comensales de eso

Voz 0544 1:05:48 Viar sus pecados cuando acaben las Navidades

Voz 11 1:05:51 me voy a poner a régimen régimen ejercicio o dietas de curativas los búlgaros vulgar búlgaros viven más tiempo que cualquier humano sobre la Tierra sabe porqué un doscientos

Voz 7 1:06:03 con inculcaron yogur

Voz 11 1:06:06 de enfermera tumbos suministrarle cincuenta y cinco litros de yogur señor no puedo ejercer cincuenta y cinco litros de ellos

Voz 5 1:06:13 por Lula entrenaba por los pocas

Voz 0229 1:06:18 sí sí no

Voz 1 1:06:35 y sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 22 1:06:46 no se Ben Gil sí

Voz 54 1:07:12 eh

Voz 5 1:07:17 eh

Voz 55 1:07:18 ah

Voz 0276 1:07:24 sí

Voz 14 1:07:56 no

Voz 22 1:08:01 sí

Voz 56 1:08:05 sí sí

Voz 3 1:08:16 sí

Voz 55 1:08:19 qué

Voz 0229 1:08:37 esta que canta Bebeto Steel con una canción que sonaba impacto nos café una película alemana de mil novecientos ochenta y siete protagonizada por Marián San Colin llamando se llamaba y al que vamos a llamar para que comparezca ahora mismo esa nuestro detective cinematográfico Jack Bourbon que sigue el hombre cumpliendo con esa terapia de terror que les lleva a ver las escenas más terroríficas de la historia del cine

Voz 14 1:09:02 ya Bourbon presenta Dios santo que lea

Voz 11 1:09:09 no creí que se tratará de ese tipo de películas

Voz 8 1:09:15 edad afectarnos

Voz 57 1:09:21 no

Voz 0544 1:09:25 hola qué tal amigos Hoyos quería hablar de uno de mis escritores favoritos Edgar Allan Poe un autor que llevó una vida difícil y que poseía ese aura de maldito que tanto nos gustan a los tipos como yo

Voz 58 1:09:38 me siento como si hubiera pasado de autora personaje de que se datos miserable tormentazo como algunos de los pobres infelices que creado

Voz 0544 1:09:46 ya sea en el género policiaco en de terror la influencia de los relatos de Pou es enorme dentro del cine

Voz 51 1:09:53 pero lo que no admite discusión de ningún tipo es el hecho de que su fantasía ser Pinto