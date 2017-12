Carlie Chaplin, 40 aniversario

Voz 2 00:00 mal pero yo lo que buscaba chapas y tienes que buscar tu personaje y sobre todo que se te quite esa cara de crío yo no pago ciento cincuenta dólares semanales a menores Bengasi que ligero busca te algo y si no ya sabes venga billete de vuelta para Londres

Voz 3 00:20 cinco de febrero de mil novecientos catorce Chan Chaplin acaba de llegar a Los Angeles contratado por el productor de películas cómicas Mc Shane ya había visto en Nueva York interpretando a un borracho en una revista teatral pero como iba caracterizado en esa actuación CNET pensaba que era un actor de Maseda

Voz 2 00:37 con un poco de tiempo para el almuerzo nadie tuvo tiempo el tiempo eso ahora hoy cuanto menos gasto más ahorro es mínima el lema que me he hecho grande el más grande productor de películas cómicas de la historia diez minutos paso te ves volvió si dentro de diez minutos no tienes nada que ya lo sé ya te Paralova

Voz 3 00:54 Chaplin entra en los vestuarios del estudio se ponen unos pantalones del Gordo Fathi que en chaqué estrecho y reído y un bombín apoyado que habían dejado tirado después de que sentar a sus ciento treinta kilos sobre las botas de la talla cuarenta y ocho eran del gigantón for Sterling un bastón de caña para sostener la desequilibrada figura y un bigote postizo para que no le volvieran a decir que tenía cara de niño sale Said le pide que describe al personaje

Voz 4 01:22 no no no eso no es muchos este tipo polifacético vagabundo en Caballero es un soñador pero con sentido práctico te puede hacer creer que es un profesor de Física o jugador de polo y aunque es un tipo orgulloso no tiene inconveniente tampoco en recoger una colilla del suelo robar un caramelo a un niño y si se le pone a tiro y está enrabietado dar una patada en el culo a una dama

Voz 3 01:40 aquel cinco de febrero de mil novecientos catorce había nacido Charlotte una vez le preguntaron a Chaplin de dónde saca usted los recursos de cómico gentes respondió ante los ojos de Chaplin habían pasado durante su infancia decenas de personajes pobres y callejeros personajes que como él solo tenían el recurso del humor para escapar de unas vidas condenadas a la tristeza unas experiencias y unos personajes que alimentaron la personalidad de su inmortal vagabundo capaz de poner un nudo en la garganta al espectador para hacerles soltar unos segundos después la gran carcajada El mundo es un gran escenario ir que es el más verdadero que tuvo una infancia en uno de los barrios más míseros de Londres un padre que se fue de casa en una madre con problemas psiquiátricos que fue internada varias veces en el manicomio la primera vez que Chaplin se subió a un escenario tenía cinco años su madre cantaba en un teatro mucho y un día se le olvidó la letra

Voz 5 02:40 de la canción como tela

Voz 6 02:48 así Chaplin Charles Chaplin dos y caballeros nos complace presentar al señor Chaplin

Voz 3 03:04 fue así como el pequeño chal logró sus primeros aplausos trabajó en los teatros de vodevil en Inglaterra con veintitrés años llegó a Nueva York en una gira con un grupo de variedades en el que por cierto también estaba Stan Laurel el Flaco la llamada desde Los Angeles de Bennett cambió su vida y también el curso de la

Voz 5 03:22 todo Delfín empezamos

Voz 3 03:26 con veinticinco años era ya uno de los hombres más famosos del mundo quiero llevar mi propia empresa quiere el control con veintiséis fundó su propia productora de los cortos de Charlotte pasó a dirigir largometrajes también protagonizados por el vagabundo

Voz 5 03:40 como chico La quimera del oro o Luces de la ciudad

Voz 3 03:45 a Charlotte por primera vez un personaje del cine cómico era algo más que una caricatura era alguien creíble y humano y un feroz crítico de la injusticia

Voz 5 03:53 darle una patada en el trasero de inmigración

Voz 7 03:56 tú crees que es gracioso

Voz 5 03:58 para los que tenemos sentido del humor

Voz 3 04:01 en tiempos modernos por ejemplo ofrecía una corrosiva visión del capitalismo

Voz 8 04:08 el ritmo la producción acabó Kiko acogió capataz

Voz 3 04:27 Chaplin no sólo dirigía e interpretaba sus películas también las escribía componía su banda sonora supervisaba la fotografía y las producía lo que hizo de él uno de los pocos verdaderos autores que ha conocido el séptimo arte vivía por y para el Zinedine chicos en el Barca

Voz 5 04:43 tu equipo Salsa tomaré Lali mañana cariño

Voz 3 04:47 definitivamente detrás del bigote de Charlotte Chaplin escondía una personalidad contradictoria hay atormentada las mujeres fueron uno de sus grandes problemas se casó cuatro veces y tuvo infinidad de amantes su afición a las chicas jóvenes casi niñas le trajo más de un escándalo en Ibiza ah bueno eso ya la sociedad bien pensante americana quiso convertirlo en el símbolo de la inmoralidad le acusaron de corruptor intentaron adjudicarle falsos maternidades

Voz 7 05:16 os así Madre de todo el país les están observando ser para ver cómo le paran los pies a Chaplin dormirán Bill la noche que eleven a este veneno la Petin entre demuestren esto es libertino que la ley le afecta a él tanto como a los pagos de los barrios bajos

Voz 3 05:32 sus inquietudes sociales y políticas también le trajeron quebraderos de cabeza

Voz 7 05:36 el gran dictador estén AYG once a toma aún

Voz 3 05:40 en El gran dictador denunciaba el fascismo

Voz 9 05:43 de los hombres pasara y caerán los dictadores y el poder que Le quitaron al pueblo se reintegrar al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecedera

Voz 3 05:52 en Monsieur Verdún convertía la historia de un asesino de mujeres ricas en una denuncia de social

Voz 10 05:58 las guerras los conflictos esto son negocia en asesinatos es un villano por mil es un héroe

Voz 3 06:06 los números multiplican sus ideas progresistas le hicieron blanco de las presas

Voz 5 06:11 acciones del FBI descargar los dictadores

Voz 11 06:14 ya tenemos suerte es la del blancos

Voz 5 06:18 claro que es la mantita

Voz 11 06:20 a espera

Voz 3 06:31 tras la Segunda Guerra Mundial las acusaciones de inmoralidad con mismo aumentaron y la amenaza de la caza de brujas del senador Mc Carthy Se terminó sobre

Voz 7 06:39 estos grandes trae que hace el teatro y el cine este extranjero que ha disfrutado de la hospitalidad de nuestro país durante treinta años y ni siquiera una vez una sola vez sea dignado a pedir la nacionalidad americana Ésta es la clase de cosas que conducen al comunismo

Voz 3 06:53 asustado Chaplin aprovechó el estreno en Europa de Candilejas en mil novecientos cincuenta y dos para salir del país acabo de saber Chaplín se ha ido a Londres de vacaciones Chaplin se instaló en Suiza ya no regresaría a los Estados Unidos hasta veinte años después en mil novecientos setenta y dos

Voz 5 07:09 diré de Los Ángeles la cuarenta y cuatro presentación anual de los premios de la Academia

Voz 3 07:15 la Academia de Hollywood le entregaba un Oscar honorífico por

Voz 5 07:18 conjunto de su carrera por el incalculable tecnología a hacer bien las películas

Voz 3 07:26 la expresión artística vistes chaval Chaplin hizo setenta y cinco películas mudas el cine para él era en silencio por definición

Voz 13 07:34 te imaginas a Charlotte hablando es el futuro Charley

Voz 2 07:37 no mientras yo viva cuando ya al sonoro esta venta

Voz 3 07:39 dado él se resistió varios años siguió rodando películas mudas cien

Voz 7 07:43 diablos va a pagar para ver te cuento todo el mundo sea pasado el sonoro que

Voz 5 07:47 yo te diré quién los japoneses por un lado y los rusos con otro y todos los demás que no hablan nuestro idioma

Voz 3 07:52 si su vagabundo Charlot hablara decía habría muerto habló en El gran dictador en su discurso final Charlotte en efecto murió después rodó Monsieur Verdú otras ellas sólo haría tres películas más

Voz 5 08:05 Candilejas yo soy del oficio me llamo Cantarero ha prohibido hablar de mí el gran cómico lo fue en vamos a pesar es una la irónica y corrosiva un Rey en Nueva York

Voz 2 08:16 malestar queréis decir algo al pueblo norteamericano me conmueve profundamente vuestra hospitalidad este país de tan gran corazón ha demostrado siempre es noble generosidad a quienes huyen de la tiranía en busca de repudio

Voz 3 08:29 en La condesa de Hong Kong protagonizada por Marlon Brando y Sophia Loren con la que cerró su filmografía como fue el venir a vivir a fondo

Voz 14 08:37 con por culpa de otra guerra de otra revolución

Voz 3 08:40 es siempre pero todo el mundo siguió identificándose con el vagabundo su bastón su bombín y su bigote se convirtieron en el símbolo mismo del cine en uno de los iconos más representativos del siglo XX Charlie Chaplin murió el día de Navidad de mil novecientos setenta y siete en su residencia a orillas del lago Leman Suiza cuarenta años después de su muerte su arte y su genio siguen vigentes los cinéfilos tienen claro aparte de los de siempre

Voz 15 09:06 en Champions