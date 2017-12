Aulafilm, una plataforma para llevar el cine a los colegios

Voz 2 00:00 cómo

Voz 1298 00:12 cuando trabajas en promoción de cine como es el caso de mi sociedad el mío común Juan trabajas en festivales de cine te da muchísima frustración que piensas que el cine que tú quieres que tiene que a ti te ha emocionado y te ha aportado tanto y tachó crecer tanto como persona en todos los niveles que cómo es posible que a la mayor parte de la gente no lo conoce

Voz 3 00:29 la has visto algo de cursaba sí claro he visto Los siete samuráis ya las he visto todas te mandaré un par de ellas genial

Voz 1298 00:35 esta extracción constante de no ser capaz de generar nuevos públicos para este cine a la al nivel lo he con la profundidad que nosotras queríamos nos llevó a pensar en algo que es muy obvio que eso sólo se puede transformar a través de la educación

Voz 4 00:49 este año tendremos la oportunidad de estudiar a los grandes autores de la lengua francesa y sobre todo tendréis la oportunidad de escribir de defender un punto de vista expresarnos de contarlo

Voz 1298 00:59 el cine es un recurso maravilloso oí los docentes lo sabe entonces en realidad muy extraño aquel colegios donde no están viendo cine

Voz 5 01:08 empieza ella ya hemos empezado basó Si no te gusta te puedes ir al cine de sesión continua

Voz 1298 01:14 lo que pasa que lo hacen pues la gran mayoría de los casos sin contar con la licencia necesaria para poder hacer esa comunicación pública en el aula lo hacen muchas veces a partir del conocimiento de la afición no del amor de algún profesor alguna profesora por las película es que a esta persona en concreto pues le han inspirado le han llegado yo esos títulos se van viendo una y otra vez en el aula no de en en un centro educativo que película Christie's saber elijo de la furia con Tyrone Power y Frances Farmer o a veces no hay una salida al cine es como una actividad extraescolar o a veces complementaria dentro del horario lectivo pero no desde con la base de un proyecto pedagógico o un proyecto sólido o no dentro del centro todo es a lo que pretende es ponérselo fácil que el cine esté tan cerca tan próximo tan sencillo que los alumnos que al final son los usuarios finales de la plataforma pues puedan descubrir y disfrutar de de este catálogo

Voz 6 02:16 sí sí

Voz 1298 02:32 ah a nosotras cuando nos planteábamos qué tipo de cine querrían ver o querría mostrar los docentes en el aula queríamos que hubiera todo tipo de distintos tipos de lenguajes audiovisuales mostrar cinematografía de distintos países de distintos autores que puedes encontrar títulos de animación como la canción del mar

Voz 8 02:55 de antigua caracola que mi madre me hace mucho acércate

Voz 1298 03:07 tenemos títulos como imprescindibles del cine español como Plácido o el espíritu de la colmena Los cuatrocientos golpes

Voz 9 03:14 llevan digamos marroquí aquí o de cuero famoso colaborar inherentes una hija lo encontré si también yo lo encontramos Juanes es un es un abominable plagiar no es verdad señor maya llevado al director

Voz 1298 03:26 y al mismo tiempo a lo mejor un un un documental tipo de trucos como ves ni de ninguna de estos títulos que que te comento tienen absolutamente nada que ver el objetivo era este lograr que fueran películas que que a lo mejor no son tan accesibles para estos jóvenes para estos alumnos es que van a a generarle esperemos una sacudida importante no existe alguna mención en los planos escolares a la cultura audiovisual au en algunas etapas e en segundo de Bachillerato si es coges por la rama de arte pues te encuentras hay cultura audiovisual y esos profesores obviamente son los primeros que enseguida estaban respondiendo diciendo hay que bien por fin no puedo puedo puedo mostrar estas películas y me lo ponéis fácil

Voz 11 04:17 todas las libras fuera de repente comprendido que ya no seis niños que seréis adultos dentro de unas semanas con toda la responsabilidad que eso implica así pues desde hoy seréis tratados como tales por Mille entre vosotros como adultos y al mismo tiempo hay otro

Voz 1298 04:30 los profesores que lo están usando como como una herramienta no pero el cine no es un fin en sí mismo sino que es una herramienta que me facilita trabajar otros objetivos educativos esto puede ser desde el profesor de Historia que presenta un tema o un proyecto desde una película porque me parece maravilloso también Cirque a través de una ficción a través de un documental puedes atrapar la curiosidad despertarme mucho más el interés de toda la clase por el tema que vas a poner a continuación también esos el cine

Voz 12 04:56 coger las rosas mientras Price la expresión latina de ese sentimiento Skaar quién sabe qué significa carpe diem aprovecha el momento aprovecha el momento coge las rosas mientras podáis

Voz 1298 05:09 tres veces que está planteándose también el análisis de una película desde el punto de vista más formal del lenguaje audiovisual que a nosotros parece crucial de los niños los jóvenes están rodeados de todo tipo de pantallas sin embargo creemos que no hay una formación no somos si antes sala de los analfabetos funcionales yo creo que ahora deberíamos también pensar en en en en las nuevas generaciones au las actuales eh el nivel de de falta de conocimiento a la hora de interpretar el lenguaje audiovisual

Voz 11 05:41 el Alargue que si eso que ves que se acerque al artista que viene hacia nosotros eso eso ya se ponen los días y entonces bueno ahí bien entiendes igual que tú

Voz 1298 05:56 en nuestra época nosotros estudiamos y ahora estudian Lengua y Literatura pensamos que el lenguaje de usual quiere su propia sintaxis su propia gramática que debería ser dominado por cualquier joven en el siglo XXI porque es la principal fuente de conocimiento que que van a tener el una narración audiovisual es necesario que sepan interpretarlas de modificarla

Voz 13 06:16 pero original durante alguna prueba sobre eso

Voz 1298 06:21 pues Cameron prometió

Voz 14 06:23 cuando hubo coincidiendo un dos mil diez

Voz 1298 06:34 cuando proponemos algunos títulos los títulos de la plataforma algunos profesores tienen como algunos prejuicios y cómo lo voy a poner esto no cómo le voy a poner esta versión original blanco y negro no no lo van a aguantar

Voz 15 06:46 esta tarde en el Ayuntamiento a las cinco donde time con la película los

Voz 1298 06:57 los Frankestein y sin embargo claro que lo aguanta no sólo lo aguantan sino que además se revoluciona porque estamos hablando de gran cine es que no no no es mérito y es que lo que llevamos están maravilloso que lo hace todo eso te tengan la oportunidad de descubrir lo que tengan la oportunidad de hacerlo ir es la educación y es desde la educación desde dónde se deben eh generar esa igualdad de oportunidades también los los docentes al acompañarlo de contenidos pedagógicos eh les facilitamos como una serie de recursos de heridas pedagógicas para que el docente se pueda preparar fácilmente la clase sepa cómo trabajar esa película anhela