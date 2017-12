SER Aventureros: Alvaro Neil pone punto y final a 13 años dando la vuelta al mundo (23/12/2017)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

voy a estamos en el fin de semana en donde poco a poco se acerca esa noche más Kica diese vía veinticinco está al equipo al contarle al completo al contrato

Voz 4 01:11 le ha costado contrario está contrariado todos ha completado todos los días buenos días a quitar a David

Voz 3 01:19 le ha llevado el arnés de Navidad mira todo ya ha llegado la Navidad Chema

Voz 4 01:24 cómo estás jugando en un regalito diez perros no tengo perro no es bueno porque se lo hacemos luego te puedo dar un arnés de no no no te creas un bozal

Voz 1025 01:36 pero oye esto hijo mordió a José Luis Angulo recién llegado de la India qué tal está muy bien la verdad que

Voz 0181 01:42 perfecto se que me llamaste durante dos semanas

Voz 4 01:46 bueno la cobertura en sazonada Indian no es tan fácil que tales tuvo cuéntanos acoge durante así como como

Voz 1025 01:51 espectacular la verdad que me he dado cuenta algo va muy bien la verdad que

Voz 1055 01:56 en una zona complicada habíamos hablado antes de reinos por allí la Galán noreste de la India tuvimos la oportunidad por segundo año en mi caso de asistir al Festival Hall un festival donde se juntan las dieciséis tribus Monagas eh bueno pues hemos tanto a su cultura sacaban los tambores de guerra danzas etcétera etcétera cuento corto tiramos hacia el norte en una gala unos paisajes absolutamente maravillosos carrete Heras nefastas y para hacer pues cien kilómetros seis siete horas pero el paisaje es espectacular desde ahí navegando por el cruzamos la mayor donde perdono el río brama Bram MAP Butra hoy junto con el Ganges los dos río más importante de India un un río sagrado por supuesto nadie en el Cai Lass en el Tíbet Ibon bueno estuvimos

Voz 4 02:44 dos días en la isla

Voz 1055 02:46 la interior de un río más grande del planeta y bueno pues asistiendo a ceremonias en unos monasterios y su día Dios no exista Si bueno la verdad que fue una experiencia muy muy bonita y acabamos

Voz 5 02:58 en en Kathy ganga que eso se que si te va a interesar consentir

Voz 1055 03:02 pues viendo el al rinoceronte al renacer

Voz 4 03:05 vendió me interesa todo eso también pero pero eso es lo que te va a interesar

Voz 3 03:13 yo sí que saben

Voz 1025 03:15 pues tenemos ahí un proyecto en defensa es verdad es verdad que estamos trabajando para dos mil dieciocho que va a ser una gran sorpresa para todos nuestros oyentes Irán es el único sitio de India el rinoceronte blanco con la finalidad de que amarla

Voz 1055 03:29 la la excursión se hace a lomos de elefantes decir nosotros vamos subidos en el eh

Voz 4 03:33 es bonito poder yo sí sin música de fondo de todo lo que estás contando muchísimo mejor

Voz 3 03:41 ya te da música Rebeca es lo que ha dicho que estaba claro

Voz 0181 03:46 la interesante idea creo rinocerontes que me parece rinoceronte blanco superintendente Winter Music de una banda de locos porque tiene polvo eh

Voz 6 03:59 qué tal muy bien entonces vamos al proyecto

Voz 0181 04:02 es un referente en cuanto

Voz 1025 04:04 en dos mil dieciocho no es una cosa que se está jugando ahora que no puedo avanzar

Voz 6 04:09 planten tu vida o pues es un poco la idea

Voz 1025 04:11 ya ya verás por ahí va la cosa va para echar una mano a los rinocerontes pero además va con sorpresa incluida pero estamos trabajando pero no lo cuente algo porque ese Gaza probablemente

Voz 6 04:21 el hay que sacarlo Pi sí acerca quitas esas cosas

Voz 4 04:25 a este permiso para que me vaya porque yo no yo

Voz 1025 04:33 por dejarlo ahora mismo hay K que de Keira tu sección hoy

Voz 7 04:36 Japón vamos a Japón melón jamón la semana pasada estuvimos en el Amazonas con con los brujos

Voz 6 04:43 el asesinato hace nada

Voz 7 04:46 en una zona en Japón vamos a Japón si te lo cuento ahora desarrollo la sección de la gente sólo sólo Sotelo quiero que mande una frase para que la gente sepa de qué vamos a hablar de psicopatía sexual en Japón

Voz 8 04:57 adiós rápido Chema le pongo la música de fondo extra te prometo que me voy

Voz 7 05:05 esto ha sabido no cabe duda que quiere sois tapa cabecera

Voz 1025 05:11 pero luego cuando ves que tu sección bueno perdida que estados como rinoceronte remata muy bien

Voz 1055 05:18 sido un monzón terribles Tengo dos mil diecisiete en esa zona de la India ha crecido en el Parque Nacional manga pues casi dos metros el nivel de de la

Voz 4 05:26 agua toda el agua de ellos a tope y nosotros aquí sin agua

Voz 1055 05:29 pues sí eso que dicen que el planeta está loco bueno no sé si está los que estamos locos somos nosotros pero si sigue el monzón en India ha sido terrible este este año y bueno la verdad que un viaje muy muy tenso muy no hemos visto a ningún turista en en esa zona hay bueno pues un viaje muy humano con con la gente no somos infla hacer fotos colgaremos algo en la en la página web nuestra Hay bueno la verdad es que como digo un un un viaje precioso en una fecha pues bueno muy muy fácil de viajar para nosotros como así el puente de diciembre no sea de alguna pregunta Chema que te voy interesado con el tema no se señora pregunta Bardem

Voz 1025 06:09 no no no tengo más preguntas y he tenemos la sintonía

Voz 4 06:14 para que lo haga a José Luis mira mira mira cabecera si no me gusta muchas cosas a ver si te vas

Voz 9 06:24 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 0181 06:34 te has quedado también palabras fíjate así lo primero que se me ocurre que solamente lo mejor de la música

Voz 3 06:40 no es la cabecera me Castro que es nuestra

Voz 4 06:46 Vida y yo nunca hemos tenido una cosa no porque nunca queda claro

Voz 6 06:53 es un es envidioso ventas de un así es bien llevo veinticinco años hablando

Voz 0181 06:57 no me hace veinticinco años viniendo todos los miércoles hoy estuvo llamando gente participando digan

Voz 6 07:04 los sois un español típico clásico claro envidioso Un cuñado y un cuñado pues no sé ahora que el tema no te su cuñado

Voz 10 07:14 bueno yo tengo una sección de libre bueno

Voz 1025 07:16 pero ya ya ya las déjame que salude una persona que llevaba trece años dando la vuelta al mundo que después de trece años es técnicamente ha colgado la bicicleta así no sé cómo se hace esto y no sé cómo uno se va adaptar después de tres de años de vivir una bici disfrutando de todo para para en el mundo de pronto y empezar una nueva vida no sé muy bien cómo Álvaro Neil qué tal estás

Voz 10 07:41 hola qué tal aún cómo va la vida va todavía sobre ruedas se ya pero te queda muy poquito no quería estos

Voz 0967 07:50 no no la he colgado en una colgado colgado el mapa del mundo ese es el único que colgado y eso cómo se lleva muy bien y ahora mismo es que la vida es si se rodea de magia eh bueno en primer lugar disculpas porque llovía quedaban entrevistarme con vosotros el sábado pasado es verdad

Voz 10 08:06 es que en ese momento que tenía que hacer la entrega

Voz 0967 08:09 esta sabes dónde estaba pasando unos amigos vuestros de un millón de elefantes estaba esperando en casa

Voz 10 08:14 tiene serios Conrad Murray pues les claro tiene delito esto yo te diré ya te vale

Voz 0967 08:25 así que bueno fue simplemente lo que termina ahora sido la vuelta al mundo y lo que he hecho ha sido el colgar el mapa del mundo pero es que ahora estoy en casa de un amigo que me ha dejado su casa que está vacía y que tiene colgado en el salón

Voz 1025 08:38 otro mapa del mundo es que de verdad me persigue para situar a nuestros oyentes trece años no dando la vuelta al mundo

Voz 0967 08:46 trece años sin volver a España yo me fui de España el diecinueve de noviembre del dos mil cuatro y termine exactamente en Oviedo Mi ciudad el mismo día trece años después

Voz 1025 08:55 por qué te base ese diecinueve de noviembre del dos mil cuatro que pasa en tu vida porque decide de bueno Bicing me voy

Voz 0967 09:03 antes de esta vida que yo era abogado yo trabajaba en una notaría en oficial en Tres Cantos Madrid después de trabajar cinco años Un día me me LB sobre mí mismo me reencarnarse en quién soy ahora me di cuenta que la vida se estaba pasando no estaba siendo verdaderamente protagonista que para ser protagonista de Mi vida tenía que esperar a que llegaran las vacaciones de verano o el puente de la Constitución y digo y por qué no convertir mi vida en una vacación permanente qué problema ahí bueno la botellita esa que todos tenemos que se llama conciencia me decía pero tú que eres hombre ideal que va a vivir cuando vuelvas dónde vas a vivir y esa conciencia me tenía pues agarrado durante muchos años hasta que un día la maté la Mattei digo Ciao fueran de voy me voy de así de simple arranqué ese día el diecinueve de noviembre y empecé a dar la vuelta al mundo por África el continente en principio más difícil y que al final resultó ser el más hospitalario

Voz 1025 09:59 que bueno incluye tres porque porque aún no vuelve a Oviedo

Voz 0967 10:06 uno vuelve porque en primer lugar encontré por fin donde estaba el freno de la bicicleta porque durante muchos años no podía paras pero vuelve porque quiere demostrar a la sociedad que no estoy tan loco como muchos pensaban que se pueden cumplir tus sueños y quiero volver para tener ahora el rezo de ver cómo vivo ver cómo me integro en esta sociedad o ver como simplemente no me apetece integrarme y me voy de nuevo estado esperando muchos años a veces resolvieron el problema de la gravedad en la Luna pero parece que todavía no se puede pensar por arriba

Voz 1025 10:37 está grave pero pero oye cuéntame la cosa en estos trece años como has vivido cómo ha sido capaz de porque entiendo que no tenías dinero ahorrado para trece años para estar por el mundo así sin más

Voz 0967 10:50 exactamente es muy fácil en la vida a la gente y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos en la que yo estoy ahora inmerso la gente sólo se preocupa por un baremo cuánto gano cuanto ingresó que no me suben el sueldo que no yo fíjate del otro cuánto gasta es mucho más importante porque eso depende de ti lo que gastas yo he reducido Mis gastos al mínimo yo he vivido durante muchísimos años con menos de trescientos euros al mes es decir con comía en mi cocina cocinaba dormía me buscaba la vida dormido pues en Policía Bomberos de bajo un puente debajo de una encina en mezquitas en iglesias católicas protestantes en budistas hasta el cementerio se dormido he dormido en cualquier lugar pocas veces he pagado por dormir ya recibido hospitalidad de muchísima gente cuando uno aprende a vivir en la incertidumbre la vida es muy barata pero hay que tener un par para vivir así

Voz 1025 11:42 ya ya absolutamente fascinados porque afortunadamente no eres el primero en el segundo que pasa por aquí pero hombre trece años fuera yo creo que no no no tenemos ninguno de tantos años Chema aunque fuesen esos trescientos euros nada más de donde salían Ancic que hacías vendía

Voz 0967 11:57 bien gracias Gemma si es cierto no he respondido del todo yo durante el viaje pero es algo que no planifique cuando yo empecé a escribir libros hay viajeros que se dedican a trabajar recolectar uva aquí huy lo que sea con tal de ganar dinero no yo quería sólo trabajar en mi sueño entonces empecé a escribir libros de viaje me paré en El Cairo tres meses es escribí un libro África con un par me paren Sanjay tres meses escribió otro libro donde terminan asfalto y así en el camino parando me sólo tres meses publicado cinco libros ir seis documentales y eso ha sido al final mi fuente de ingresos continúa siendo mi fuente de ingresos se ha producido la oportunidad de dar charlas y conferencias de mi viaje que nunca he utilizado de ahí la palabra bicicleta aún es mi payaso para financiar el viaje yo he regalado mi espectáculo de payaso por el mundo a la gente más humilde que he tenido la suerte o la desgracia de llegar a Japón un mes antes del tsunami en el dos mil once y ahí hice mi espectáculo de actuado para refugiados en Grecia en Tanzania por toda América regalo mi espectáculo a la gente porque yo soy feliz y cuando uno es Félix pueda hacer lo que les da la gana

Voz 0181 13:01 bueno la pregunta que yo te iba a iba por ahí no decir que no hablar de tu faceta de Klum no bueno bueno claro eso sí que cómo ha sido tu tu experiencia decir o Tous no sé lo que tú has sacado nueve a lo largo del viaje y lo que has aportado a muchos niños me imagino en sitios como es muy complicados

Voz 0967 13:18 mi espectáculo en realidad no es sólo para niños es para adultos de hecho hoy actuado en en una cárcel en Nairobi Kenia actúe cuando llegue le pedí que me dejaran ponerme el uniforme de un refugiado de un preso y actúe vestido de el típico uniforme de Chaplin de preso dejé rayas negras y blancas pues actúe así en mi página la gente lo puede ver esa foto para mí llevar alegría a la gente más humilde no me importa porque están ahí no me importa si han matado a alguien solamente se que bueno que están tristes y yo puedo llevarles alegría eso es más reconfortante del viaje porque es cuando yo equilibró la balanza de la vida he tenido en este viaje cuatro bicicletas una se llama Karma porque es en lo que creo sí1 recibe bien pues hace bien y es un círculo como una rueda de la bicicleta donde todo lo que da centra y poder dar a la vida algo poder dejar este mundo un poquito mejor haciendo mis espectáculos de payaso es lo que más me satisface porque la vida me ha tratado muy bien he nacido en un país con unas posibilidades económicas suficientes para poder cumplir muy sueños y eso es algo que la gente no es consciente

Voz 1055 14:19 oye decías que has estado trece años de viaje que no habías vuelto por España entiendo que hoy en día las las nuevas tecnologías y las redes y tal no es un corte dramático se puede seguir en contacto pero imagino que el poquito tiempo que os en España bueno todo habrá cambiado es decir la familia seguirá siendo la familia pero no será la misma familia y los amigos no sé si seguirán siendo los mismos amigos pero también serán diferentes que te has encontrado a la vuelta

Voz 0967 14:45 bueno familiares han desaparecido evidentemente no hay gente que ha muerto pero mi mundo es más grande yo no tengo raíces es verdad soy un nómada ahora veo el mapa del mundo y cuando veo en Australia a veces veo a chavales cuando miro en Indonesia veo otra familia que ha recibido el mundo está lleno de familia mía y ahora mismo aquí tengo amigos que han surgido a raíz del viaje mi familia ha aumentado aunque no tengo hijos creo pero

Voz 10 15:11 G te con cuidado porque nunca se sabe

Voz 0967 15:14 tengo muchos más amigos y me siento que soy ciudadano realmente del mundo del que el mundo es una es algo muy pequeño una de mis franceses la bici es mi casa y el mundo es mi jardín no hace falta tener una casa para sentir que vives en este planeta basta mirar el atardecer yo muchas veces sí esto que todo lo que miro es mío va aunque no tenga título de propiedad a mi nombre

Voz 1025 15:39 muy bien pues sabes lo que te digo amigo que espero que la gente que te está escuchando tenga la oportunidad de ver colgado tus historia y tus cosas

Voz 4 15:48 la página web en algún lugar o no

Voz 0967 15:51 claro bici clown punto com cada semana sube sube un vídeo nuevo en You Tube que no más de doce mil suscriptores y todos los libros se pueden pedir por internet incluso ha ocurrido una anécdota una compañía de aviación Vueling se inscribió para ponerle nombre de visita era una uno de sus aviones pensé que era una broma de un amigo pero es verdad entonces el otro avión hay un avión que se llama bicicleta que está volando que yo no tengo derecho a volar gratis ni mucho menos

Voz 1025 16:17 bueno ya te podrían echar una mano algunos billetitos no para el día de mañana no

Voz 0967 16:23 simplemente cuando un día subió al cielo San Pedro medirá hombre pero si te he visto pasar muchas veces con el Abejón

Voz 1025 16:28 a mi hermano cuidarte muchísimo gracias por acompañarnos hoy un rato espero poder compartir contigo en directo el día que tengas ahí un huequito seguro que que nos vemos lo que decididas no frenar hasta Madrid Si pasas por aquí Álvaro no compartimos un poco más de historias

Voz 4 16:48 lo que pasa es una cosa que a vosotros

Voz 0967 16:51 para la gente a vivir la aventura de la vida un abrazo

Voz 8 16:53 da la próxima lo vamos a amenazarle con llamarle y luego les vamos a la semana siguiente vale pero le llamaremos a casa antes que estar seguros y sacarlo más a la semana pasada

Voz 4 17:05 un abrazo va Álvaro gracias por todo cuidarte mucho tan pronto pronto Álvaro

Voz 1025 17:10 Neil el hombre llamado bici clown que tiene hasta Aviñón y todo ya trece años os imagináis lo que es eso una mañana levantarte a garras tu bici dices bueno voy a dar una vuelta trece años después dices llame dado la vuelta y me vuelvo a Oviedo bueno no está mal

Voz 4 17:28 es una manera de plantear se debe como muy a gusto de nuevo no

Voz 1025 17:33 hoy pero está bien porque hemos la hemos tenido muchos aventureros de este tipo

Voz 0181 17:36 por aquí pero extra este año son también

Voz 1025 17:38 bueno hay de todo hay en todos los que están mejor vendido se que están a un salto ahora mismo y nos vamos a ir en unos instantes a Australia

Voz 2 17:52 no

Voz 1025 18:02 y es que en Australia decía por ahí que no lo queremos

Voz 4 18:06 apartar demasiado a ver qué tal estaba sola John cómo va

Voz 10 18:11 hola año no oyes más temporada no puntos sin temor llamado un poquito antes no se nota que está mucho mejor que llama borda no darle está estar mucho mejor no por calor esa es la palabra que define el verano en Australia

Voz 1241 18:32 no

Voz 10 18:33 ya has hecho algo cuarteles bruta de calor

Voz 5 18:37 y sueño

Voz 11 18:39 la playa ya os vamos a ir a Moyá

Voz 4 18:42 al plan ven

Voz 12 18:46 lo había poca no poquito de surf quizá la haya algunas palabras más no es un sudoku esto

Voz 4 18:54 si no has daba un poco no

Voz 1241 19:01 si no bien bien si no sé

Voz 13 19:03 si bien a preguntas que qué es lo que no se sienten aquí no

Voz 1241 19:07 mejor de mejor que hay aquí lo mejor que aquí en las playas son las piscinas que que naturales que que que construyen porque igual en la playa hay claro

Voz 0181 19:21 a mucha fuerza

Voz 1241 19:24 sí ya aquí construyen piscinas naturales

Voz 10 19:27 es decir pues nada

Voz 1241 19:29 sin problemas de hola sin problema

Voz 6 19:32 la naturaleza artificioso es lo mejor

Voz 0181 19:34 lo mejor BP como no son natural dejarle en paz

Voz 1241 19:45 ahora no distingo oye pero pero mira lo escribió una cosa la en fin de semana pasado aquí en Australia era ahora es temporada el fútbol no del Soccer que dicen ellos aquí no pero yo veía mucho fútbol para el fútbol para mí es fútbol pues era cada jornada o no cada jornada de vez en cuando sí que ha habido la jornada de los aborígenes por ejemplo es es la típica jornada en la que los equipos van vestidos con las camisetas con diseños aborígenes Ponos Se da un trato especial a los jugadores aborígenes dan no que me parece bien iraquí en esta jornada la jornada de Liga de que era la primera vez que se hacía era de Spanish Brass no te llamaba The Spanish Brass Band la jornada de liga español anda española de flamenca o si si sí acogieron ante y entonces entonces lo que daban tortilla James Bond

Voz 10 20:54 no bueno espera espera antes títulos de de

Voz 1241 20:58 los títulos de Fox pos eran todos español todos qué bonito todos en España sea se daba había promovido con los jugadores españoles que han actuado en la ley como David Villa como Luis García hay a otros muchos como Isaías de hay que es el capitán ID Isaías

Voz 10 21:23 sí sí muchos de vosotros

Voz 4 21:25 si no no les conocéis porque no va a ser cocinero cocinero que por cierto está Rebeca pero pero apenas voy a que ya voy a que no vale vale vale

Voz 1241 21:40 el otro día voy a voy a Newcastle mandan para casa digo quién juega en Newcastle Isaías que juega con el a Isa

Voz 10 21:50 vale entonces Newcastle de es un jugador pero el jugador catalán

Voz 0181 21:56 no sé si luego lo mire

Voz 10 21:58 por ello Wikipedia vale en el español si la Ponferradina a Joaquín

Voz 1241 22:04 es el capi es el capitán de Adelaida lleva cuatro años aquí el capitán muy bueno buenísimo jugador de centrocampista de una calidad brutal y los comentaristas dijeron que hay una opción de que este chico Isaías se nacionalice australiano para que pueda jugar el Mundial con Australia hoy va yo me quedé flipado porque buena noticia buenísima aclaró porque si no si no ha jugado nunca

Voz 1025 22:35 la selección puede es caro te puedes

Voz 1241 22:38 venga yo solo yo se lo dije oye al otro día en el alias dijeron esto los comentaristas

Voz 0181 22:46 sí qué te dijo eso

Voz 1241 22:49 no no me quiso hacerlo vaya hombre el secreto de llegan a bordo no me conoce

Voz 10 22:54 creo que no no pero yo sí

Voz 1241 22:56 en una te has dicho muy bien porque tiene problemas para hacer la lista

Voz 1055 23:02 claro

Voz 10 23:02 no hombre no bueno de nombre no que donde que se vaya con Australia tío a mí me parece bien quizá ya se vayan a usted lo eh tengo opciones más es catalán ahí estamos todavía no se descarta que vaya que sí

Voz 1241 23:13 que que juegue con Australia hombre por favor por cierto se me olvidó dos Albor te encanta bueno mi saludar a mis amigos catalanes

Voz 0181 23:23 en catalán sea qué tal muy bien bon día

Voz 1025 23:27 eh tú tú que que era al otro

Voz 0181 23:29 me decía que todo acá de mis amigos catalanes es un placer saludarle ya eso te está repitiendo ya eh

Voz 4 23:39 sí sí sí ha bueno vale

Voz 10 23:42 sí oye entonces entonces el viernes con usted usted un poco perdidos espana todos los oyentes como prenda sí

Voz 1241 23:50 en en Fox Sports Fox el tumor se fue fue un cocinero no me digas el mismo aunque conocemos ganarles a los a los empleos de Fox pos una una una Pairo sabeis qué cocinero en fui a cocinar les una pandilla a la gente Fox sorprendan Miguel Miguel Maestre

Voz 0181 24:14 Miguel maestro que es el cocinero que tiene que buscar Rebeca Revilla que está cara Java todo el día pensando en otras cosas Miguel Maestre de Murcia Ése es el cocinero que tienes que buscar que trabaja en Australia Rebeca Miguel Maestre de Murcia

Voz 1241 24:27 ese cuadro ese tío ese tío es famoso

Voz 10 24:33 ahí está buscándole buscaré no te lo estamos visto muy en serio

Voz 4 24:39 busca en Australia

Voz 10 24:42 no tú no lo está buscando tu nombre del tiempo a buscarla claro es que con el calor y las piscinas naturales

Voz 4 24:49 instruida por el ser humano

Voz 1241 24:52 oye entonces entonces

Voz 4 24:56 esto es un poco aburrido esto obispo no estaba bien

Voz 1055 25:00 dejabais deja poco

Voz 1241 25:01 no ven ya es famoso el tío aquí sí pasa que no son gente famosa yo también digo voy a saludar al hombre sí coincido

Voz 10 25:10 pues vale

Voz 1241 25:13 la gente famosa no quieren saber nada no de la gente normal como nosotros nosotros somos gente normal y de a pie

Voz 4 25:21 pero la vida es lo que tiene lo que tiene que nosotros somos gente del pueblo

Voz 1241 25:25 la gente famosa gente famosa quiere conocer gente famosa Serra de gente famosa

Voz 10 25:31 claro yo paso de la gente fue muy bien

Voz 1241 25:34 yo no tengo un amigo que sea más bueno lo que nosotros cuatro parque a vosotros no sois famoso vosotros sois gente normal

Voz 4 25:44 no no

Voz 1241 25:46 eh

Voz 4 25:47 no sé lo que se cuece aquí nosotros nos para por la Gran Vía papel no la documentación que no vaya pueda robar en ningún lado madre mía gente no a ver si yo les quiero conocer a mí el más extremo Miguel Maestre ahí está apuntó el nombre

Voz 10 26:05 es un me voy bien Lugo llevábamos forma extrae

Voz 1241 26:11 que el fuego van entrenador de los sitios donde no

Voz 10 26:15 él se llevó al programa Fox pues muy bien interesantísimo veo Domingo del domingo que ganaron los Wanderers hay tres españoles enterarse atrás España vio Riera se Raúl Llorente te juro Cejudo muy bien pagado

Voz 4 26:34 Amalia esos no

Voz 10 26:37 te veo muy puesto que si se está muy bien está muy bien pudiera

Voz 4 26:40 con el Liverpool diera

Voz 1241 26:47 pero no es es el lateral izquierdo te estoy hablando Llorío ríe

Voz 4 26:51 en aquel delantero que ha puesto el tío está pues sopla sopla el viento pues no sabes por dónde te esto acá da vida disfruta da vida a un ventilador

Voz 1241 27:07 no sé por qué vamos a hacer una comida aquí con unos amigos brasileños

Voz 0181 27:16 español luego

Voz 1241 27:18 luego yo yo cocino haré algo

Voz 10 27:21 es algo pobrecitos jugó

Voz 1241 27:24 yo luego en una vida tenemos comida cena en distintas casas si no se celebra aquí Krishna si prisma sí sí que es un Asif es el Nochebuena no se celebra en honor a bordo se celebra el XXV mueven luego el XXIX yo ya me voy a Pérez a que empieza mi año había trabajo empiezan p qué bonito lugar en pero voy a hacer

Voz 1025 27:50 ahí anda muy bien pues cuida te abucheen pero bueno se bueno

Voz 4 27:54 no vale felina Vera libre de publicidad móvil despertado

Voz 3 28:03 tiene lo que tiene que te llamen un ventilador yo voy a pedir perdón a los Reyes una Pavón

Voz 4 28:08 el déjame ya hombre

Voz 14 28:32 historias para escuchar que suenan muy bien Watson no grite hágame el favor pero qué demonios hace Vidor Vittorio viajes en el tiempo

Voz 2 28:44 adelante pasa

Voz 15 28:46 sí diez Sierra les está esperando junto al Cronovisor

Voz 16 28:50 teoría con Nacho Ares todos las historias que puedas imaginar madrugada del sábado a la una y media una hora menos en Canarias y también

Voz 9 29:01 en Ser Historia punto Cadena SER

Voz 0181 29:05 Chipude Chihiro consigue uno se puede ir pronto vaya a hacerlo

Voz 17 29:09 a mí me ha

Voz 18 29:21 ah no

Voz 1025 29:34 seguimos en Ser aventureros en esta mañana de Sabei se arroba hacer aventureros nos podéis seguir en Twitter en Facebook y si os apetece también podéis descargar pues el podcast del programa escuchando siéntate aquí conmigo Chema acércate a mí hoy no no si cariño ni leches que hay una parte importante que ha invitado a saber los invitado por ciento son

Voz 4 29:54 tu hijo Luis son míos es un libro el autor y el editor así que hemos dado todos han escrito y al que pone la pasta pasta no se ponen de ponerle no digamos es algo algo algo cuando el micro el vamos a hacer

Voz 1055 30:13 el libro los ríos salvajes de Ramón J Soria Breña invitados no esto yo voy a decir dos cosas y luego ya empezamos con él Gonzalo Cordero que es el editor de Vara se edición

Voz 4 30:23 déjame decir buenos días Ramón qué tal esa habla una ola Gonzalo qué tal buenos y hacía es verdad Gonzalo el el editor dinero no puedo enero ilusión sobre todo Dinero por tu nave afortunada

Voz 6 30:34 de ahora en la mucho dinero para eh

Voz 4 30:36 para eso pero ilusión sí que hace falta mucha muy bien estoy FETE que ponen bastante vale muy bien bueno y dos dos empezamos de falta libro lo Riosa

Voz 1055 30:47 G C yo no soy pescador vamos bien hará que nos explique Ramón por porque he dicho

Voz 13 30:53 sí

Voz 1055 30:53 el libro lo pasaron el miércoles semana pasada empecé el sábado por la mañana sí email lo debo Ore enseres es decir no no tenía una cancela es eso no no tenían mucha

Voz 4 31:05 hasta hace de hecho a mí me encantó el libro y a mi mujer

Voz 1055 31:07 pero no tanto es decir trastoque los planes familiares

Voz 0181 31:10 la alza vaya por Dios

Voz 1055 31:12 absolutamente espectacular decía que no se porque es un libro sobrepesca pero sobre otras muchas cosas está maravillosamente escrito

Voz 4 31:21 bueno se lo he dicho muchas veces pero es que él lo fue

Voz 3 31:26 no me gusta que eleva el número

Voz 1055 31:30 el libro no es solamente Ríos es de naturaleza es de vida es de entender dónde estamos y dónde nos gusta ya está de muchas cosas de cine de literatura de comidas de muchas cosas iban a ser un auténtico descubrimiento descubrirá Ramón S los ríos

Voz 1025 31:46 Alba mueven para no hagas Ramón de rojo bien no hagas después pero qué nos puedes contar porque no porque este libro no pescas nada es un libro fácil es muy para no pescadores y que intente recuperar el valor que tiene

Voz 5 32:01 los Rif en España que olvida olvidados por la Administración pueblo Ciudadanos por todo el mundo lo maravilloso que nos acordamos porque estamos

Voz 4 32:09 te lo ahorrado guardamos pero hasta hace

Voz 5 32:11 hace pocos años bueno los ríos están hechos un desastre sobre todos los los tramos medios y bajo el estandarte contaminado

Voz 12 32:18 cerrado cercados por las presas

Voz 5 32:21 tenemos Ríos que hasta hace un siglo eran no digo You com pero casi con sabe por ejemplo el Tajo a principios de siglo estoy acordando en Historia cuando hay que el capitán Bouton que es un capitán americano pirado que se va al tajo a al final sigue diecinueve con un traje de goma y lo que cuenta es baja

Voz 4 32:40 nadando bajan andando dice Arnau

Voz 5 32:42 juez hasta hasta Lisboa no entonces no había traje de neopreno al final el libro de goma que cita pues el tío baja ese río servido era para él igual que el camino rápidos enormes Enrique crecía hasta treinta metros de altura en crecidas en invierno sea de hecho hay un Nos y conocía el puente Alcántara al puente Alcántara que es un puente que tiene un arco como de treinta y cinco metros enorme cuando vas allí y los romanos porque hace un río existe un puente así tan tan alto es porque el agua subía hasta ahí hay fotos de los años veinte de Alcántara Yves el Tajo hasta arriba de aguas el problema de la prensa la presa no las presas porque tiene como como esas

Voz 6 33:22 esto no es mucho hemos o sea que que fue nos podemos decir que es uno de los efectos

Voz 5 33:25 todas las que son tramos medios bajos están hace afecta muerta con sedimentos agrícolas tóxicos y las partes las cabeceras de los ríos todavía son ríos salvajes muy poco conocido muy poco visitados con la gente buenos sitios turísticos no hay que

Voz 13 33:42 a Riley es es complicado de ir sobre esos ríos hablo en el libro

Voz 5 33:47 sobre los dos ríos del norte por ejemplo no tengo esa sensación yo estoy mucho peor las cosas según versus bajando yo sí pero no por ejemplo este año contagió el el Saja en marzo abril seco totalmente y los ríos de los ríos extremeños tiene mucha agua avaricia no

Voz 0181 34:06 también ha sido calificada de lo que quiere

Voz 4 34:09 junto a no seguir no quería contar qué

Voz 0181 34:11 que Gonzalo que está aquí a la izquierda

Voz 6 34:14 tiene mucho que ver aparte de que es el editor porque es Felipe

Voz 19 34:16 todo lo que se envió ahí en la editorial

Voz 6 34:20 bueno se habría envía mucho mucho mucho mucho libros a las editoriales muchos manuscritos ya hay muchas

Voz 19 34:26 te escriba ir Gonzalo día de repente coge dijo Ríos llevar este eso es así

Voz 13 34:35 sí bueno en realidad hay llegó con un título de diferentes a mi hijo al pescador cuando lo leáis vais a ver que tiene mucho que ver con ese título aunque decidimos cambiarlo porque creemos que que bueno engloba

Voz 0181 34:48 muchos más otras cosas antes era un libro para nosotros de pesca nosotros evitamos libro a seguir damos libros de viaje es poesía rock and roll libre pescado de Kazan nosotros no tenía mucho sentido en entredicho viajes poesía de rock'n'roll

Voz 4 35:06 lo los bomberos de

Voz 13 35:11 que también hemos editado y Sneijder libros que tienen que ver con con naturaleza yo de una forma entenderlo antesala o la pesca para nosotros que yo no soy pescador bueno queda ahí encima de la mesa más llegó en un paquete normalmente a los libros no llegan puedo por email claro y con una carta de Ramón la carta se perdió y quedó el libro yo lo cojo yo me lo voy a ojear y me pasó como la pasado José Luis de fin de semana empecé a leerlo no podía parar de leer tu mujer lo veo

Voz 10 35:39 en mi mujer no le yo también lo estaba

Voz 13 35:46 bueno el caso es que es un libro que efectivamente aunque hay algunos sitios donde habla de técnicas de pesca está tan engarzado con filosofía con forma de aprendizaje con el envejecimiento con la juventud salir un montón de de historias alrededor también tiene unas pinceladas de historias literarias sobre la Guerra Civil muy bonitas entremedias vas caminando por los ríos con el protagonista no es una novela pero sin embargo vas avanzando sobre la novela no digas

Voz 0181 36:20 transitando por ríos de alta montaña parece que ya yo

Voz 13 36:23 las tu caña yo me acabé el libro

Voz 0181 36:25 que ya no tenían la carta Ramón con lo cual no sabía cómo localizarle en serio se vea madre creado gracias a las nuevas tecnologías pues sí

Voz 13 36:38 a investigar en Internet yo que el Facebook ya no me acordaba ni de me contraseña tuve que averiguar mi contraseña terminó nuevo ya le encontré Lehman de un mensaje suerte tuve de Facebook

Voz 0181 36:50 el ministro ha hackeado no te preocupes no quiere preguntar a José Luis ya lo autor porque me parece un libro muy complicado describir José Luis nos puede decir que esto esto es un un libro complicado para escribir Icomos ya el autores como llegas a escribir esta historia

Voz 4 37:08 porque los ríos a mí me parece

Voz 1055 37:11 el complicadísimo describir facilísimo de leer

Voz 13 37:14 a la primera línea Gonzalo Gonzalo

Voz 1055 37:17 eh entre mezclando unas historias con otras no huir de erudito pero me parece que es este tipo de libros no se escriben España es decir este tipo de literatura de esta manera se escribe mucho en Inglaterra muchos estados no nos escriben en España es un tipo de libro de viaje sin ser de viaje mezclando muchas cosas como digo ha sido una delicia escribirlo lo que conteste Ramón simplemente que añado para para que nos conteste en una de las líneas pone él es pescador porque estar en el río te hace feliz no te enfada es nunca es cierto no te enfada nunca totalmente porque era desistió

Voz 4 37:48 Geli todo sea difícil a nivel uno de los ríos de dónde te viene la pasión pueblos

Voz 20 37:51 hay un crecía la lado

Voz 5 37:54 veinticinco gargantas de montaña la parte sur de Gredos y tenía un río truchas a veinte metros de casa

Voz 21 38:00 sí pero de I D I escribe yo tengo

Voz 5 38:05 tenían o tengo un hijo que ahora tiene diecisiete pero con el libro tenía catorce venía a pescar claro

Voz 4 38:11 estaba otros años pero bueno más o menos

Voz 5 38:13 más o menos y era una forma de contar de forma formal a mi hijo lo que nunca le cuenta de baja pescar o cuando vas de viaje entonces es una de contarlo que quedase era escribirlo cientos entonces es una especie de libro contado o escrito para para tu hijo para mi hijo esté hubo aunque luego final

Voz 1055 38:28 este libro es una cosa muy buena ayer la gran bibliografía que aportas no como bibliografía final sino que bueno pues según vas contando aportando un montón de libros muchos de ellos muy desconocidos realmente sólo con las líneas que hacer de recomendación de libro dan ganas de salir corriendo a la librería comprarlos es decir de es de esos libros maravillosos que te te abren muchas puertas dijo ahora del libro

Voz 10 38:50 sí

Voz 5 38:51 bueno luego encantado el encanto ahora aquí y allí sí dieciocho va menos a pescar conmigo ya está en otras historias pero por lo que no le he contado Le cuenta cómo estamos consta otra ahí tampoco le cuenta

Voz 1025 39:03 te voy a hacer una pregunta muy mala eh con diecisiete está animaba a leer porque hoy en día más

Voz 5 39:08 no soy muy lector tengo la suerte la fortuna porque bueno

Voz 1025 39:11 ahí tengo dos yo no sé qué piensa al editor pero

Voz 22 39:15 qué difícil es que sí

Voz 0181 39:17 nos engancha Skoda un chaval hoy en día hablo de menos de quince años especialmente porque ya es complicado que te lean en papel es más fácil quizá que te lean tecnológicamente a través de de la Tablet P tirar pero pero le tienes que enganchar con algo ahí porque es que a veces eh yo tengo esperanza se porque no yo también yo también nosotros éramos jóvenes también estaba la televisión todo el día en casa por las tardes venga del colegio

Voz 13 39:42 bien tu tendencia la tendencia natural es la comodidad no cuentan historias visuales es más fácil que que él

Voz 0181 39:50 aun así pues mucha gente

Voz 13 39:52 en la parte de la gente acabamos leyendo hoy hombre ahora por ejemplo hay mucha afición al cómic sí sí es verdad que que yo creo yo por ejemplo casi del paso a la literatura a través de Joyas literarias aquello de famosas novelas que eran historias de inmigración o Julio Verne todo yo creo que ese seguirá leyendo eh

Voz 0181 40:10 porque hombre yo también por Dios aunque no se separe pero que sí que es cierto que da la sensación que que tienes que hacer un plus extra para para el formato papel también que que parece que es una lucha

Voz 1025 40:22 pero el otro día habla o ahorra Munillo que claro el papel

Voz 19 40:27 huy lo que tú recuerdas

Voz 13 40:29 de las historias que Tele siete fija en la cabeza de una forma diferente

Voz 0181 40:34 en la estables totalmente de acuerdo con muy totalmente

Voz 4 40:36 es una más hablas

Voz 1055 40:39 dijo vejado al mejor jugador mejor es decías que tienen los hijos el otro debe estar mosqueado a tope no

Voz 21 40:43 el pescado el otro tiene otras otra manía hacia otra preparando otro libro es la parte política aeródromo político muy activista entonces ahí hay mercancía ahí ahí diga que tengo tengo recorrido está pendiente un libro con D

Voz 4 40:58 por lo que pasa es que la políglota casi más fácil los ríos

Voz 21 41:02 pero bueno estoy muy políticos vienen ahora con agua

Voz 1055 41:07 yo creo que acabamos con esto sí dos peticiones a Ramón venga escribe el siguiente libro ya cuando nos vamos de Peja verdad

Voz 5 41:16 tú mismo en marzo que es el mejor mes marzo y abril ya sabemos eso

Voz 4 41:20 no a quedan truchas porque claro hablamos de lo que se habrán protegido las truchas en España hay mucha Tuilla salvaje la parte cabeceras hay muchas muchas la mayoría de los lugares no se puede matar no es pesca de no de Touré cuenta parece que decirlo es un libro de pesca sin muerte claro claro por supuesto Pescao entonces este muchas gracias a los dos mucha suerte ya sabéis la recomendación para estas navidades un libro en vuestra vida salvaje

Voz 0181 41:46 a Ramón J Soria Breña Baja se regalárselo regalarnos no pues ya lo sabéis un abrazo muy fuerte de los dos y feliz día un abrazo grande está todavía seguimos como has historias

Voz 23 41:59 no

Voz 4 42:01 no

Voz 23 42:03 no

Voz 24 42:06 sí

Voz 4 42:09 nada bien

Voz 24 42:12 fue

Voz 4 42:15 no

Voz 15 42:17 algo en particular

Voz 25 42:21 algo cientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy basta en crudos un sitio caro ya

Voz 26 42:27 pues sucio SER Consumidor con Jesús esto hasta qué punto es fiable viable

Voz 25 42:34 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada ante de creen que la gente abusa que hace comentarios que no tiene

Voz 26 42:41 yo creo que debe comentarios y hay otras que realmente ponen comentarios que son realmente

Voz 27 42:50 SER Consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir los con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones Un

Voz 28 43:04 es usted abogado verdad me han dicho que es un gran abogado quién fue Mis clientes no los últimos los volcaron este mes el espacio la última frontera

Voz 29 43:17 hasta alcanzar lugares donde nadie

Voz 4 43:20 ha podido

Voz 1025 43:25 bien en el momento mágico de Javier Gregory el único que tiene cabeceras

Voz 4 43:29 de su sección igual que eche mal las cosas como son cómo estás Javi buenos días buenos días y feliz Navidad

Voz 1055 43:36 sí

Voz 0882 43:37 el también los habitantes del resto

Voz 4 43:39 porque tú que por ahí se debe celebrar también la Navidad no creo que sí creo que este este año

Voz 0882 43:45 esta Navidad es un es muy especial para los aficionados al espacio

Voz 4 43:48 porque porque hemos recibido la visita del primer

Voz 0882 43:50 Asteroide interestelar ahí es nada

Voz 4 43:53 las tres el fondo del famoso formarán puro como locos cuando ha habido pues ya tiene

Voz 0882 43:58 Nos las últimas novedades porque hay un grupo de científicos que ha estado esperando este asteroide desde el pasado mes de octubre que fue descubierto

Voz 4 44:05 imprimir a noticias se descarta completamente que sea una nave espacial ya hombre que estaban como locos

Voz 0882 44:10 es bastante descartar porque la forma desde luego extraña a una a una nave espacial es completamente natural es una ruta pero han descubierto que tiene un corazón helado y me explico adiós tiene una corteza por fuera seca pero que está protegido

Voz 19 44:26 sido un interior de nieve y agua es decir que

Voz 0882 44:30 acaba de entrar en el sistema solar el agua la primera agua interestelar de la historia no madre menos estuviéramos

Voz 3 44:36 ir allí analizarlo te iba a preguntar ahí hay opción no la tenía

Voz 4 44:40 hemos a tenemos porque andamos muy atrasado

Voz 0882 44:42 es gracias a pero sí fue muy no

Voz 3 44:45 que de aterrizar en moto

Voz 0882 44:47 tenemos bonos cohetes todavía no tenemos esa capacidad de reacción se descubrió no cubre entonces no hay esa capacidad de reacción desgraciadamente en el ámbito espacial por los recortes de bus de Obama de Tram en el tema espacial también la la falta de interés desde Rusia o de China no es una auténtica pena que hayamos dejado pasar esta oportunidad de analizar el la primera muestra de agua extra no está terrestres sino extra nuestra estrella interestelar no a nada más y nada menos

Voz 1025 45:16 no habrá opciones de futuro porque eso

Voz 4 45:19 sabe largo y se fue efectivamente ya se fue

Voz 0882 45:21 sí lo hemos estudiado tiene el tamaño más o menos de la Torre Agbar de Barcelona esa forma ovalada de Roca

Voz 0181 45:27 estos

Voz 0882 45:28 unos quinientos metros bueno imaginaros los sorpresa hubiera sido cubierta de una nave espacial está terrestre entonces sí que es una buena

Voz 4 45:35 pues claro que sí han querido amigo Feliz Navidad en los terráqueo como tú celebra hizo alguna manera especial que no

Voz 0882 45:44 me gusta mucho suele decir paz para toda la humanidad no que no recuerda ese mensaje llevarnos los trucos de Apolo a la a la luna no de venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad pues paz para toda la humanidad es lo que desearía

Voz 4 45:57 Paz para ti también gracias Javier Gregory hasta la próxima década hasta luego antes de ir con la

Voz 30 46:02 sección de Chema por cierto que estás ahí y creando todo el rato José Luis me acordaba una historia venga tú sigue cabecera

Voz 1 46:11 comienza la Cadena Ser ser aventurero José Luis aún duda

Voz 3 46:18 no su directora nada

Voz 4 46:25 dijo que por ello Eric Ángel Ángel tienes todo el derecho a los cántabros no

Voz 0181 46:29 éramos nunca el día el día que aporta

Voz 4 46:32 qué hago entonces que que desean es una cabecera quiere agua aquí los hay gente de verdad señoras y señores poderla buenas señoras y señores

Voz 30 46:42 es tiempo para la nueva sección de Chema

Voz 9 46:46 los viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 4 47:01 hay que recordar que todo el equipo lo paga Chema Rodríguez que ser aventurero no se sabe no se sabe qué va a ir a Japón no vamos a Japón sí señor muy bien

Voz 19 47:11 Japón que es uno de los lugares del mundo donde

Voz 22 47:15 Nos crímenes crímenes y se realizan en el en general en los países

Voz 6 47:21 de budistas en los países cuyas sociedades esencialmente budista hay menos crímenes por qué no lo sabemos yo particularmente no lo sé

Voz 3 47:32 a qué equipo forjado

Voz 4 47:41 es que no puedo decir que me da un dato que no sabían sabes cuantos psicópatas pensáis que hay en el mundo en el mundo en el mundo Bicing mil millones de habitantes

Voz 1025 47:55 no habrá pico mil nueve viento

Voz 6 47:58 en cuanto psicópatas puros y puros entre el uno y el dos por ciento de la población mundial son psico mucho no lo sabe mucho la mayor losa

Voz 31 48:07 en la mayoría de ellos nunca cometerán ningún crimen

Voz 4 48:10 el que tampoco sabe por qué no se a Australia para qué

Voz 6 48:20 es uno de los espacios del mundo donde menos actos violentos se producen sin embargo hay sapos los últimos tiempo incidencia de que dos elementos que se dan mucho en Japón que son el suicidio y las redes sociales que están muy desarrollados se han visto unidos con el quemen época habido ha habido dos criminales que han utilizado la las redes sociales y las página web para aprovechándose de eso cometer su crimen sino en series uno de ellos entraba en la en la en la página web en las redes sociales hacía pasar por suciedad

Voz 32 48:56 sí llevó a tres chicas a A

Voz 6 49:00 a él lo que hacía era que hay una cosa que está de moda en el sucedió en Japón que suicidarse dentro de un coche quemando carbón quemar carbón con los gases que desprende lo cura todo no te suicidas bueno pues él invitaba a las chicas a suicidarse en dentro del coche con carbón y una vez que estaban dentro del coche en lo que hacía era estrangular ir porque les un psicópata sexual lo que hacía es disfrutar sexualmente con el estrangulamiento

Voz 4 49:28 las técnicas de de estas mujeres

Voz 6 49:32 Edward a lo largo de cuatro meses mató a tres mujeres sino lo hubiesen detenido estos en serio eran

Voz 4 49:37 también han pillado

Voz 6 49:40 ella hoy de hecho lo ha

Voz 0882 49:42 claro lo condenaron a muerte a él

Voz 4 49:46 a la horca sí sí

Voz 6 49:48 entonces lo condenaron a la pena de muerte a sus seguidores pidieron que no que no lo asesinaron pero él pidió que

Voz 4 49:56 sí sí sí nombre Carlos así no son series

Voz 6 49:58 bueno yo pregunto

Voz 4 50:02 bien pregunta bien preguntas es mucho este tema todos los temas relacionados con Japón timar a maquinitas cuando tú

Voz 6 50:19 en la segunda el segundo asesino tenía veintisiete años no más mató a ocho mujeres con el mismo con otro otro Santa casos Santo acaso mucho

Voz 7 50:29 seguido por eso pasó traigo aquí compañeros dos pena de está ocurriendo ocurrió eso lo traidor para que veamos que esta sección de cosas que están ocurriendo y que nos pueden llegar en cualquier momento esto puede pasar aquí

Voz 6 50:47 en los giros y que irá si este hombre una asesinó asesinó a ocho mujeres y la descuartizó y las encontraron él igual se hacía pasar por suicida quedaba con ellas IS y este hombre también las estranguló pero luego las descuartizado Ilan encontraron a mujeres entre catorce entre quince y veintiséis años este hombre luego la descuartizó y las encontraron unas encontraron en su casa metidas en cajas en neveras Porta que el objetivo de descuartizó antes se produce sensaciones nuevamente los descuartizamiento es una forma de deshacerse

Voz 4 51:20 simplemente decimos porque la madre mía aplicado de matar no es matar en sí sino el deshacerse de ese deshacerse de lo que realmente estamos hablando de psicópatas

Voz 6 51:37 de estos son ver lo que disfrutaban dieran con él

Voz 4 51:40 en el resto del resto de una forma es hay que deshacerse

Voz 6 51:44 el cuerpo de disfrute digamos fallecieron sí vamos a ver si ahí hay veintidós escalas hay veintidós escalas de de psicópata

Voz 4 51:52 me preocupando la última escala en las

Voz 6 51:57 la XXII que la máxima máxima máxima ahí realmente se disfruta

Voz 4 52:02 verdad comiendo

Voz 3 52:05 no es necesario me he dicho

Voz 0181 52:11 delante de canibalismo Nono pero tenía otro no es asqueroso casinos el sea salía uno de ellos había uno uno no la película famoso ese avión tipo de esto es que se come

Voz 10 52:20 bueno yo creo que ya no tienes que ir

Voz 4 52:27 bueno momento

Voz 6 52:30 esto es a esos asesinos y estos espacio geográfico serán uniendo en nuestra sección Mi equipo yo oiremos trayendo semana a semana los asesinos

Voz 3 52:40 su compañero de equipo

Voz 1025 53:10 pues estimó para Titsa me da la gran alegría que está muy bien todo el fin de semana aquellas

Voz 4 53:19 te burrada disturbios preguntando dadas al otro riego yo era poco de lo que cuenta él te voy a recordar que quitan la sección de interés ha provocado ya que no le importa democracia y sintonía

Voz 3 53:47 Chema Navidad

Voz 4 53:50 comentar algo en tu sección que pregunte menos Ángel Colina porque tu sección puede desaparecer pasará como ha parecido Sara eso bonitos no no estáis solos que marcan una sección para ti para que tengamos la cabecera de nosotros