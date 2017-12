Menús cinematográficos para las cenas navideñas

Voz 0544 00:00 lo primero es conseguir las viandas lo normal es ir al mercado aunque hay gente que utiliza sus propios nietos

Voz 2 00:15 a esta langosta las serlo

Voz 3 00:18 iremos en bandeja

Voz 4 00:19 verdad

Voz 3 00:23 cuando se al mar o pateando es el bosque

Voz 5 00:26 me a buscar trufas son deliciosas y poco comunes

Voz 0544 00:29 hay que cerciorarse del buen estado de los alimentos

Voz 6 00:32 estas truchas están diga por qué mierda de campeón las ha recogido en la salida de sumidero de las cloacas de matadero

Voz 0544 00:40 sí de que nuestra cocina está limpia y bien preparada

Voz 7 00:43 el respeto a las normas sanitarias y el bienestar público es responsabilidad mía así que me temo

Voz 8 00:49 qué te puede echar un vistazo a su turno

Voz 0544 00:52 no sólo la cocina también los platos y cubiertos no sea que los comensales desconfíe Queen porque cubiertos de plástico

Voz 9 00:59 sí por qué no prueba eres nuestros temen que no estén limpios de servicio tomo precauciones

Voz 0544 01:04 a la hora de cocinar es evidente que sólo puede haber un capitán

Voz 8 01:08 dos chefs en una cocina conducir un coche a dos manos no funciona

Voz 0544 01:12 eso sí puede contar con ayudantes voluntarios

Voz 10 01:16 qué te ha que pedirle a coger un vaso

Voz 11 01:25 mientras lo pongo la lechuga en remojo pídele a la vecina que que lo llene de aceite de olvida vida no soporto las ensaladas con aceite de girasol maíz son disciplinas

Voz 0544 01:33 es importante elegir bien el menú que es que ese Lapan

Voz 2 01:37 Conejo no

Voz 3 01:41 Nickon Egipto cuando tenía ocho años se lo cargó el perro del vecino no dejó más que las orejas peor comer tienes que comer

Voz 0544 01:48 se sienten no sea que algún comensal se sienta incómodo

Voz 3 01:52 con vías a Jack vamos a comernos también la comida conejo estará en su salsa obviamente hay que saber cocinar

Voz 9 02:03 estamos las puntas de los espárragos ponemos la cola hay la pinta del bogavante

Voz 0544 02:09 aunque muchas veces lo principal no es saberse muchas recetas sino darle el punto adecuado a cada una

Voz 8 02:14 hacerlo salmones puso punto y acertar con la sale las Siervas que requiere la salsa es increíblemente difícil y en esa receta no hay nada especial sólo el pescado que las

Voz 9 02:26 eso hay que acertar con la salsa donde las cosas hasta otra vez por favor porque yo la veo bien te miras al espejo plasmadas que te ves guapa pues si si con lo que queda demostrado que lo que tú ves no siempre se corresponde con la realidad

Voz 0544 02:39 hasta otra vez iba bien las especias otra vez

Voz 12 02:42 verla no hombre no tengo que creer que antigua mi sexto huele a canela prepara

Voz 0544 02:47 haremos también un postre apetitoso aperitivo un poco de deporte regresaremos la cena con un buen vino

Voz 9 02:54 a sesenta y uno por ahí tiradas si tengo una rápida

Voz 0544 02:59 estando en Navidad no puede faltar la banderita con el turrón y otros dulce

Voz 8 03:03 tiene unas bonitos de esos de los equipos favor sí claro

Voz 0544 03:08 con todo es que tenga

Voz 13 03:11 ya

Voz 14 03:13 eh

Voz 0544 03:20 pero todavía no hemos hablado de menús en eso también las películas los pueden servir de inspiración

Voz 15 03:25 lo que estamos comiendo es nada menos que

Voz 8 03:28 por el sensor

Voz 0544 03:32 día en el festín de Babel nos ofrecían esta delicatessen de codornices una B que también utilizaba la cocinera de cómo

Voz 8 03:40 chocolate codorniz ejercen Cerro

Voz 0544 03:45 un plato que subía la libido al más pintado Cantares si hay que no me extraña

Voz 16 03:49 es una amenaza la sangre sino todos sus se había disuelto en la salsa de la ni el cuerpo ni las codornices en cada uno de los olores en la esta manera penetraba en el cuerpo de peligro fluctúa aromática caluroso y completamente sensual

Voz 0544 04:10 en Amélie Nos proponían un buen entrante que especial a las señoras usando porque dijo satinado

Voz 3 04:17 se van a caer de culo

Voz 17 04:19 quién Ratatouille Touil el plata francés del mismo nombre blanco campesino se jugó Bigley y siguiendo con los vegetales a ver qué os parece

Voz 3 04:38 hay muchas recetas que aparecen perfecto

Voz 0544 04:40 mente detalladas por ejemplo los espaguetis con albóndigas que Clemencia enseñaba

Voz 18 04:45 ahora al joven Michael Corleone en El Padrino I echas un poco de afecto de buen actualizada luego fría es una joven y después hechos bastante tomate y los reunidas todo procurando que no se agarre hechas luego tus Jicha así con digas

Voz 19 05:01 he visto un poco de azúcar

Voz 0544 05:11 truco y qué tal un conejo a la campestre al estilo de langosta la película de Yorgos Lan timo

Voz 20 05:17 con sumo cuidado de huellas el conejo con un cuchillo afilado y lo de sueldos entonces lo abres por la barriga hilo rellenas con pimientos rojos y verdes bien lavados sin mucho picante y con un poco de cine después viven papas en zumo de limón y lo dejas un tiempo para que sea la cara antes de pinchar lo con una amarilla ellas Argo el fuego más o menos una

Voz 3 05:40 es mi comida favorita Nos ofrece menús para toda clase de comensales para los que no tienen problemas con la dieta pues a mí de atraer morcilla de Burgos y cuenta de Gaza a que saldremos de aquí para los que les gusta mirar su línea creo que si es si para amantes de la cocina extranjera

Voz 8 06:11 quitas de cordero inglés eh cor dedo Ingles debida

Voz 0544 06:16 que han estará buenísimo con el hombre que tengo para tradicionales a los que les gusta más lo vea

Voz 3 06:22 sí gracias a unos días de toda la vida de Dios y hacen con caldos para exquisitos que son padre Turquía para tiquismiquis y me gustaría que me calor

Voz 21 06:31 ahora no quiero Le lado encima no quiero datos y me gustaría tres así lo tienen en vez de vainilla sino no quiere lado prefiero nata montada pero sólo si es natural sillas delata no quiere ni siquiera la lata aptas y entonces no la Cali

Voz 3 06:43 para gente de poco mundo que exista la costa varita jamás sabía cogido para amantes de lo exótico gente con fortaleza para carnívoros

Voz 22 06:58 Juan bistec paseado bien Cordero riñones hígado frito y rebozado para amantes del pescado pues tenemos un rodaballo algo grasiento bacalao bañado en salsa

Voz 12 07:09 Barnier sino un salmón Magro

Voz 0544 07:12 aquí para los que ni lo uno ni lo otro sino la pasta italiana tenemos espaguetis paquetillo

Voz 23 07:17 mis para que Tony Mc atónitos Tchité Tallón y Quini bombo Lotina baño Lot y Carlotti edificio que la taquilla Telde Cheli sea el plato que sea hay que cocina

Voz 3 07:29 Carlo con alegría y optimismo el cocinero de Nápoles

Voz 8 07:32 has esperado se suicidó porque en Francia no conseguía el punto de mascar pone porque me explica hay cosas que no se pueden cambiar

Voz 3 07:41 que quiera y servirlo con amabilidad de esta forma las felicitaciones están aseguradas en estupenda todos recordaremos siempre esta noche ya se encargarán los comensales de expiar sus pecados cuando acaben las Navidades me voy a poner a régimen ejercicio o dietas de curativas

Voz 2 08:05 los búlgaros si los búlgaros viven más tiempo que cualquier humano sobre la Tierra y sabe porqué doscientos lo conozco ningún CAR yo Gur color enfermera tumbas suministrarle cincuenta y cinco litros de yogur señor no no puedo creer cincuenta y cinco litros por no le entra por la boca señor le

Voz 24 08:35 sí

Voz 15 08:36 no no y vio una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM