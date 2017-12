Actualidad (22/12) | Juan Echanove: “No sé si lo merezco, pero me ha llenado de alegría”

Voz 1 00:00 la Ventana Carlas Francina

Voz 0313 01:18 hace pocas fechas tuvimos aquí en La Ventana la oportunidad de charlar con José Luis Perales a propósito de su segunda novela que es la segunda que escribe ya hoy traemos música a colación porque resulta que esta tarde el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de las Medallas de Oro de las Bellas Artes este año en total son veinticuatro galardonados en la lista aparece el nombre de de Perales otros ilustres también de mundo de la música como Luis Eduardo Aute en fin no sé a Andrés Rábago El Roto el actor Andy García el cocinero José Andrés el escritor Jordi Sierra i Fabra Lolita María Luisa Merlo hay un montón de gente importante en esto de la de la cultura de hecho el motivo queda el el Ministerio de Educación Cultura y Deporte para otorgar esta de reconocimiento es abro comillas a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servir Dios en el fomento desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico que a mí me hace ilusión comentarlo porque está lista de de personas ilustres de la cultura es un poco una mezcla de candidaturas candidaturas como las de los políticos premios como los de la lotería los regalos que nos hacen con su con su trabajo con su apoyo la opción en casos como de de Perales o el de Juan Echanove con tantos años verdad Matías de de de carrera a la a a las espaldas que vamos su aportación si pudiera medirse números sería yo creo que realmente estratosférica

Voz 1501 02:46 sí además me sorprende la constelación decir creo que un ministerio que cualquier institución oficial en concreto misterio acierte con Juan Echanove con Luis Eduardo Aute como ahora donde la las cuatro y diez la canción a diez es una filosofía vital es el equivalente al Mediterráneo de Serrat interiores el Mediterráneo de he visto en la meseta y sobre todo el roto que es la editorial más densa y más profunda que se publica a diario en la prensa española no admiro el roto me parece claro

Voz 0827 03:11 el el súmmum de las Bellas Artes no uno le artículos le larguísimos editoriales y después mira esa viñeta con apenas una frase con un dibujo de un trazado maravilloso que lo explica todo no con cuatro palabras a mí me parece estupendo el problema estos premios a veces es el momento en el que se otorga porque claro tampoco los pues alargar muy pronto tampoco te puedes pasar de tarde no sea que al pobre Chiquito de la Calzada se le concede el Premio a título póstumo no cuando yo creo que tenido décadas en las que estaba en primera fila haya hecho reír a generaciones enteras pues a veces eso a veces el premio llega demasiado

Voz 1501 03:47 ha dicho veto es que hay aquí Isaías hay una cosa que cuántas veces debe haber ocurrido con ministerios de todo color político que alguien habrá dicho hombre cómo vamos a darle una medalla a Chiquito de la Calzada seguidores ha tenido que ocurrir su muerte y el impacto social y nacional que tuvo para que para que se le reconoció a este valor artísticos el Supremo que tuvo que es una una fuente también de inspiración

Voz 0827 04:04 a nosotros nos moriremos sino nos dará la Medalla a las Bellas Artes vamos

Voz 0313 04:09 en el trabajo si el trabajo bueno mucha gente se la podrían dar de todas formas yo fíjate yo cuando repasaba la lista de de de premiados en fin no querría ponerme en plan demagógico está pensando está muy bien los reconocimientos es fantástico que un buen día el Gobierno de un país haga lista de de gente importante del mundo de la cultura Il Illa rinda un homenaje público pero no estaría nada mal tampoco que en el día a día e en la semana semana hay en el proyecto a proyecto desde la Administración desde la política en definitiva desde el poder secundar dar un poquito más Isère respetar a la cultura cosa que desde hace unos cuantos años yo creo que no podemos presumir o no pueden presumir mucho aquí de ninguna de las maneras no sé si luego cuando se recoger los premios en los discursos es momento eso lugar os el escenario para para reivindicar como si fuera la gala de los Goya una cosa de éstas pero yo no descartaría que alguno de bueno Andrés Rábago que le gusta muy poquito hablar cuesta mucho dar una entrevista ese día a lo mejor tiene que soltar algo hoy

Voz 0827 05:08 algo a lo mejor con eso lo explicaría pero sí que es verdad es que no puede llegar un ministro al Congreso de los Diputados que es la sede del pueblo a meterse con los Depardieu españoles después colgar las medallas no tendría que haber un equilibrio mayor y efectivamente que esas medallas de oro en el día a día

Voz 1501 05:29 tras tocase en en un apoyo constante a la que decir que siendo el roto y siendo rabona hará una viñeta contra los premios encontraran medalla de Messi

Voz 0313 05:40 oye que Aute está entre los premiados ciertos mira provecho

Voz 2 06:09 fue en ese si te acuerdas de aún uno la salida de unos vidrio me esperaba

Voz 3 07:02 ahora cara a Matías Vallés pero me juego algo que esta tarareando eso es es un gran retrato de la España de los sesenta no

Voz 1501 07:09 sigo pensé insisto en en este hilo conductor entre Aute Rábago desde luego desde luego Echanove los número uno en los premios de la lotería es decir la cifra uno en los primeros aquí que de esto no puede ser casualidad Carles de otro

Voz 0313 07:22 yo hace hace unos días se cumplían noventa años de la famosa foto de la de la Generación del veintisiete en Sevilla en el homenaje al tercer centenario de la muerte de Góngora entonces los convocó a todos un torero Ignacio Sánchez Mejías acordáis no bueno pues el pasado día doce en el mismo lugar otro torero Miguel Ángel Perera convocaba intelectuales a gente de la cultura de hoy para conmemorar aquella foto y entre

Voz 0827 07:45 la gente retratada estaba estaba Juan Echanove que yo

Voz 0313 07:50 quiero aprovechar para felicitar decirle que sintió Juan buenas tardes hola

Voz 4 07:54 hola hola qué tal cual eres tú tú disco

Voz 5 07:59 han ido felicidades Juan veo

Voz 1183 08:05 muchas gracias oye que estaba rememorando lo de la foto

Voz 0313 08:07 os hicisteis el pasado día doce eh oye verte como referente cultural en ese marco en ese contexto para uno que significa significa más o menos dado hoy

Voz 1183 08:18 bueno la verdad es que soy un acto maravilloso porque porque bueno pues digamos reeditar esa foto que que que tuvo tanto que ver en la Generación del veintisiete y si en estos momentos pues se eh pues de alguna manera poner un grano de arena en pro de la cultura ahí de de la Historia y demás pues la verdad que a mí me me bueno pues la verdad que me me me me llenó de de es de muchos porque por su gente va había gente muy importante me me pidieron que recitar ahí resiste el el Llanto por la muerte entonces regía sí sé que es una pieza bastante complicada y la verdad que que fue muy emotivo fue realmente una tarde en el en el Ateneo de Sevilla

Voz 0313 09:05 sí muy muy bonita muy bonito oye Juan este premio de hoy es dura de ese tipo de galardones que bueno hacer una ilusión tremenda como no seguro segurísimo pero dan también un poquito de vértigo por lo del perro del tiempo no porque he hecho muchas cosas pero ha pasado bastante tiempo también no

Voz 1183 09:22 hombre la verdad que siempre soy bastante joven como para que me den esto pero pero bueno la verdad es que acabo injusto estoy saliendo de un trancazo enorme la verdad que en principio iba a veces que han debido a que no el trancazo va más allá no es verdad que que no que es verdad que me pasa me me ha llenado de alegría hay inundan uno no sé si lo merezco pero en todo caso es me me me me me viene muy bien para pues para para seguir en los en lo que estamos siempre que sean humor en la lucha por el teatro en convencer a la gente de la de que la cultura es un bien de primera necesidad y de que hay que difundirla y hay que viajar a seguir en la ruta ahí vuelo ya el año que viene de cuarenta años de carrera proclamaban pero es que pretendo por lo menos otros no cuarenta porque no sé no creo que le pero por lo menos veinte o treinta no me encantaría

Voz 1501 10:24 yo que con nuestros infinitos proyecto Juan quería preguntarte al hilo de la actualidad Si esto y esto sólo puede ser una cosa sólo se arregla sentando a una buena mesa a Rajoy a Puigdemont

Voz 4 10:36 sí tiene arreglo esto se tiene que arreglar conmigo eso está clarísimo que usted no creo yo que ella

Voz 1183 10:46 oye allá Matas ya de la del del sentido del humor que no se los acabe nunca nunca por favor pero nunca si decide que a ver si conseguimos arruinar a los fabricantes de papel de fumar porque son los únicos que están ganando por esto porque la gente no para de agarrarse la que papel una vez ha recibido una vez aprendemos los españoles a convivir a escucharnos vía ni a tomar soluciones que faciliten nuestra vida no la no la compliquen

Voz 7 11:34 tienes mala compañía además Juan en el estadista de premiados con allá de Oro de las Bellas Artes escuchando música de Alberto Iglesias les uno de ellos pero estaba roto esta Andy García hasta José Andrés Jordi Sierra i Fabra Lolita María Luisa Merlo lo dicho compañero que felicidades hoy feliz Navidad ya que estamos

Voz 1183 11:50 pues muchísimas gracias de verdad

Voz 8 11:53 bueno pues eso Juan

Voz 5 11:57 hasta proto abrazo adiós

