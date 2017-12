'Unidad de Vigilancia Lingüística' (22/12) | “Se abre el talón y aparece un pez en el Mar Carpio”

Voz 1 00:00 se habla muy mal

Voz 2 00:11 tú vascos débiles o localmente moderados con la cota de nieve que se situará en los quinientos metros subiendo al final del día a los ochocientos mil metros a los ochocientos mil metros

Voz 3 00:21 el recién nacido fue trasladada ayer con problemas cardíacos desde el hospital maternal de Pamplona al neonato de treinta y seis años debidas de treinta y seis años de vida suele detectó una cardiopatía Carmen Navarro tuvo un gasto medio

Voz 4 00:33 de dos de de dos millones doscientos treinta y tres mil euros de dos millones doscientos treinta y tres mil euros

Voz 5 00:40 junto a ello comentarles otros acuerdos como es la autorización de un gasto plurianual de un gasto plurianual de uno coma setenta y dos millones de euros

Voz 6 00:49 no hubo esa penetración entre toro torero esa penetración entre toro torero para conseguir que disfrutas hemos más de la corrida

Voz 2 00:58 la película la farra Mundi de Zarra de a remontar ese muy garra Urbizu garra a Moore de las brujas esas sí las brujas esas a Ramón de barra mordida guarra Murgui sin remedio cobren debuta podemos converger

Voz 7 01:15 error iban los errores rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 01:26 cruzan así es de UBS humildad de vigilancia

Voz 0827 01:33 tras brujas si no lo repetiré que unidas para divertir a tuvimos en Pamplona la semana pasada bueno ahí se celebraron las elecciones en Cataluña más de uno se llevó un chasco que tal y como lo define la Academia en su diccionario es la decepción que causa a veces un suceso contrario a lo que se esperaba dije suta Francino que el ejemplo que recoge el Diccionario parece profético porque el ejemplo dice buen chasco sea ha llevado Mariano esto lleva ya años en el Diccionario pero hoy desde luego adquiere tintes profético lo ha rescatado Irene a Castro es una compañera del diario punto y me parece divertidísimo es una mina siempre el Diccionario bueno no sabemos hacia dónde iremos a partir de ahora pero cerramos un capítulo que se abrió en lo más inmediato el pasado uno de octubre con el referéndum ilegal un día en el que sucedieron cosas que nunca hubiéramos querido ver algunas que desconocíamos hasta ahora resulta que además de cargas policiales al parecer hubo algo mucho más inquietante nos dice devorador

Voz 8 02:29 Pekín aún se espera que aporte algún dato sobre las terribles agresiones sexuales de la policía agresiones sexuales de la policía el uno de octubre plaza Honda fueron sexuales

Voz 0827 02:40 pues sencillamente cargas policiales hoy veintidós de diciembre pues que te voy a contar Francino que tú no sepas hoy es el día de la lotería por excelencia secundaria mente el día de la salud y cómo no el día de los números sabemos que siendo de letras esto de los números es una piedra con la que suele hemos tropezar

Voz 9 02:59 cuando narramos partidos y el sexto punto que efectivamente porque mete el tiene tres tres tres seis seis tres trece trece repito tres arriba y tres treinta y seis para acabar todos son lo más

Voz 0827 03:11 manejamos ordinales algunos un poquito extravagantes

Voz 10 03:14 cero cero ocho partido lleva sin ganar el equipo Mahdi amarillo que suma cuatro de veinticuatro se queda en la oposición X catorce con catorce puntos recibo catorce en pésimo catorce

Voz 0827 03:24 hay la posición décimo catorce también erramos a veces al dar un número de teléfono por ejemplo nos dice Rafael Urturi

Voz 11 03:31 queremos sus mensajes de voz por Whatsapp seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el XXXIV delante sino es llaman de España el treinta por delante sino es llaman de España

Voz 0827 03:42 los llaman de España no es necesario marcar el XXXIV adelante en todo caso si uno llama desde fuera y claro si esto nos pasa en días normales cuando llega un día como el de hoy pues entre los nervios y oye que somos de letras repartimos premios por encima de nuestras posibilidades Nos ha sucedido esta mañana cuando apenas comenzado el sorteo ya repartimos los premios de este año de la próxima década

Voz 12 04:03 el sorteo sigue adelante estábamos aquí Vadillo echando cuentas del dinero que ha repartido esta administración de Catral cuya dueña estaba tan nerviosa horas hablando contigo es que se ha vendido todo ha vendido cincuenta y cinco series a quinientos mil euros por serie veintisiete mil millones de euros veintisiete mil millones de euros

Voz 0827 04:22 eso ostrás ostras unos cuantos puntos del PIB unos cuantos puntos desde el PIVE teniendo en cuenta que la lotería reparte dos mil trescientos ochenta millones creo que son los veintisiete mil Garre que repartimos a las nueve y media nos darían para muchísimos años y esta mañana el sorteo ha tenido como protagonista a una niña de San Ildefonso pequeñita le costaba llegar para introducirlo la bola en el alambre para rellenar pues prolongaba lo de los mil euros hasta el infinito

Voz 13 04:48 alarga para poder llegar hasta el otro lado se alarga mucho lo que canta

Voz 0827 04:52 vamos a escucharlo

Voz 14 04:55 sobre todo la pum servirlo medirlo que dura

Voz 8 05:17 ah y entonces la bolsa

Voz 0827 05:20 no era para comérsela tanto tanto que nos hemos comido su nombre la hemos estado llamando Noelia pero resulta que no

Voz 15 05:28 muy buenas ya días ni estoy con María Jesús que es la madre de Nerea hay que aclarar que la niña a la que hemos está llamando Noelia la niña que se ha convertido en la protagonista de este sorteo en realidad se llama haya es haya ha conseguido levantar este teatro

Voz 0827 05:41 pues de Noelia a haya hay una pequeña diferencia buena oye los nervios que también atenazan a los loteros que reparten suerte y a veces les falla la concordancia como a Juan que hablaba esta mañana de lo bonito que su pueblo Madrigal de la Vera

Voz 16 05:54 bueno pues Madrigal de la Vera un pueblo muy bonito porque justo estamos aquí en Al Qaeda drama actor es un pueblo muy bonito porque un pueblo que tenemos mucho agua o que la Vera tiene mucho agua

Voz 0827 06:06 damos fe de que la Vera es una comarca muy hermosa Madrigal de la Vera es un pueblo muy bonito tiene agua pero tiene mucha agua Hinault mucho agua será el agua pero será mucha o demasiada o poca agua hay que concordar también estaba feliz y nerviosa Maite propietaria una administración en Laguna de Duero de la que se ha hecho cargo hace muy poquito tiempo se tiró a la piscina Nos ha dicho hice puso manos a la obra bueno o algo así

Voz 17 06:31 pues sinceramente es un pueblo que a mí siempre me o mucha atención porque no porque no la estación lleva aquí tiempo era anterior dueño lo dejaba dije venezolanos obra hitos ponernos a las obras

Voz 18 06:45 manos a la suegra hermanas a las soberanas a la suegra bien

Voz 0827 06:48 me ha gustado mucho porque además es lo que hacía yo cuando entraba en la cocina de mi madre echar manos a las obras de de las comisuras de mi madre que estaban larguísimas y nos ha gustado mucho también como el oficio de vigilante se ha extendido incluso entre los niños y niñas de San Ildefonso ellos hoy no se han equivocado pero sin embargo han tenido que corregir algunos de sus mayores

Voz 8 07:09 Cuarto Premio a las doce y treinta minutos tener la mesa pidiendo ver la bola detenidamente

Voz 0827 07:19 a esta número veintidós mil doscientos cincuenta y tres premiado con doscientos mil euros en cada sentido con aire libre ahí pueden es de doscientos mil pero bueno ya dejen hora lotería hay vayamos con nuestra pedrea José Manuel García y José Luis Gutiérrez llaman a Marta Fernández a la Unidad de Vigilancia nos contaba esta semana que siendo fan de la saga de La Guerra de las Galaxias aún no había podido ir a verla por unos motivos laborales un poquito redundantes estoy espera

Voz 19 07:56 dando la sesión golfa porque quería haber ido ayer a ver la película pero no pude por motivos laborales de trabajo por motivos laborales nueve de trabajo por motivos laborales

Voz 0827 08:05 desde trabajo que es lo que suele ser un motivo la habrá de trabajo un motivo de trabajo un motivo laboral buena veces no sobran las palabras y a veces nos faltan las letras es lo que cree Mario Suárez que le pasó a Inés Arrimadas al referirse al mes de septiembre

Voz 20 08:19 no vamos a ver estos señores ya sabemos lo que nos ofrecen cero realismo viven en Matrix mira por ejemplo un dato solamente en el mes de septiembre en el mes de septiembre la creación de empresas en Cataluña bajó un treinta por ciento

Voz 0827 08:33 desmentida en el mes de septiembre lo tienen interiorizado porque lo dice dos veces septiembre que seguramente vendrá del catalán sea temblar eh si bien y entonces Mario lo considera un error o un catalanismo pero pero no lo es no lo es Mario porque ambas formas están recogidas en el diccionario y además no recientemente desde hace doscientos años en mil ochocientos diecisiete entró la palabra septiembre también tenemos el adjetivo séptimo Hinault séptimo llamarlo tenemos en el diccionario sin ningún puede acotación que señale que esas formas son vulgares o coloquiales sin embargo ojo otra obra de referencia de la Academia que es el Diccionario panhispánico de dudas sí que aclara que en el uso culto Se prefieren en castellano las formas etimologías séptimo septiembre Hinault séptimo setiembre después todas las palabras de la misma familia eh septuagenario os septuagésimo siempre siempre siempre conservan la pe pero diríamos no estamos aquí ante un error hay errores que además pueden que no sean dependiendo de la intención subjetiva de quién habla es verdad que a veces confundimos por ejemplo lo posible con lo plausible como nos señala nuestro vigilante Andrés fue arenga bueno

Voz 21 09:46 dejadme que escuchemos lo que decían en la hora anterior Paco Martínez del PP Aitor Esteban del PNV Julio Rodríguez de Unidos Podemos Odón Elorza el PSOE Carlos Carrizo ciudadanos y Carles Campuzano del PDeCAT ante la hipótesis insisto plausible ante la hipótesis insisto plausible de que efectivamente el próximo presidente de la Generalitat sea alguien que hubo está en la cárcel o está fugado vamos

Voz 0827 10:07 saber hipótesis plausible una hipótesis plausible es aquella que es digna de aplauso hombre Ikeda un poquito raro que alguien considere digna de aplauso la posibilidad de que sea presidente de la Generalitat alguien encarcelado o fugado e incluso también posible porque tampoco creemos que sea en este caso en este caso concreto porque no sería posible que estando encarcelado uno puede ser presidente de la Generalitat pero en todo caso tenemos que diferenciar entre lo que es posible

Voz 22 10:33 y lo que es plausible por el esprín

Voz 0827 10:39 la dupla esta canción de Serrat ha sonado mucho en las últimas semanas cuando hemos hablado de Cataluña hemos aprendido mucho catalán en los últimos tiempos a veces con malas traducciones del catalán al castellano por ejemplo hechas por algún candidato en este caso Carlas mundo que fue conseller de Justicia es de Esquerra Republicana y usó el verbo recapacitar Cataluña

Voz 23 10:59 con el dieciséis por ciento de la población y el veinte por ciento del PIB captan se recaudan en Cataluña el veintitrés por ciento de todos los impuestos que Rense recuperar en el conjunto del Estado ser

Voz 0827 11:12 recibe lo repite y esto también los viene del catalán el castellano sería Se recaudan ambos verbos es el catalán y el castellano beben de la misma palabra latina que es de Cap tarde o decapitar pero en castellano aquella P al serbio siglos se fue perdiendo si buena vez los políticos elijan sin interferencias de pasó por ejemplo a Martínez Maíllo que en vez de decir lapidar dijo dilapidar yo hombre hablando del enemigo del contrario no selló lo que otra cosa que dilapidar al contrario que dilapidar al contrario que al Partido Popular suponemos que se refería la fábrica mente a lapidar al contrario hemos hablado del Mediterráneo pero también nos hemos referido a otros mares alguno de cuya existencia o cuya existencia desconocíamos nos dice Teresa Colomer

Voz 19 11:58 pues son huevas de esturión hembra

Voz 24 12:01 y el más caro y el de mejor calidad es el de él

Voz 18 12:05 marcar que marcar y el más caro es el de luz

Voz 0827 12:09 inmediatamente Caspio eh corregimos aquello de El Carpio que bueno ni siquiera podría ser un mar lleno de carpas porque creo que la carpa es un pez de agua dulce lo es sino de agua salada pues bueno no sólo hemos cambiado el nombre de mares también hemos bautizado alguna empresa como Acerinox esto lo escuchó Sara García

Voz 18 12:28 el Ibex treinta y cinco cierra en los en los diez mil doscientos treinta y cuatro puntos por valores hacen IQS hace algo más de un uno suena personajes si negocio de alguno de los

Voz 0827 12:41 cañones de a se pero no es a cero Knicks sino que es Acerinox Acerinox bueno en fin letras que bailan o letras que se cuelan sin ser invitadas Nos dice Mario Suárez

Voz 19 12:52 lo que significa que las líneas de más afluencia las que pasan por el centro apenas se va a notar aunque en las de la periferia podrán pasar hasta veinte minutos hasta veinte minutos entre un tren y otro

Voz 0827 13:01 teníamos tren teníamos otro escrito en los coló esos veinte minutos sean los coló una letra a veces lo que sucede es que la cambiamos de repente un hueco se convierte en un huevo haya dando lugar a situaciones un poquito surrealistas

Voz 25 13:18 la otra novedad en la convocatoria es que vuelve Carlos Vela jugará su último derbi con la Real Sociedad preocupa al huevo huevo dejaban la convocatoria

Voz 26 13:25 no no me gusta

Voz 0827 13:27 bueno jugador ocupando el huevo de otro es otra de las imágenes elegimos lo deje quita perturbadores oye que a veces nos leamos Hinault damos con la tecla dice Mario Suárez por esto que escuchó por ejemplo en la

Voz 18 13:39 Vida moderna una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía y la Agencia Tributaria ha permitido la incautación la incauto la incauto hace la incauta juego como una feria incautó a cinco ante el intento era la propia ellos aclara momento en que no sale en cauta al cine quinientos veinte kilos

Voz 0827 14:01 en dolor bien alguno pensará que no podemos un poquito pero regueros en la Unidad de Vigilancia bueno pues sí mira nos vamos a poner pesqueros con la palabra Higuero que comer es muy bonita pero no sé si siempre significa lo que queremos que signifiquen y esto es lo escucho a Carlos Latre al valorar la actuación de un concursante de Tu cara me suena

Voz 27 14:21 a pesar de la maravilla de actuación y lo bonito que ha sido me voy a poner un poquito pesquero me voy a poner un poquito pesquero porque creo que yo he notado hoy a Miguel un poco forzado

Voz 0827 14:31 no entendemos perfectamente Pegida quiero puntilloso pero tiene razón Teresa la palabra liguero no está recogida en el diccionario aunque la usamos con frecuencia para eso referir Nos alguien excesivamente puntilloso sí que registra el diccionario el femenino liguera que hace referencia a esas cosas que sin traernos gran provecho nos ponen en problemas o dificultades eso es lo que significa persiguiera IPE giro de momento no está en el diccionario

Voz 28 14:58 el plan pero se han hecho

Voz 0827 15:14 bueno decíamos que hay algunos errores que depende a veces de la subjetividad de quién pronuncia una palabra pero hay otras cosas que son indudables por ejemplo algunos verbos mal conjugado es Alfonso Sanz nuestra este apostando

Voz 29 15:26 es un poquito irregular confiaban en que pudiera producirse algún tipo de trasvase pero poco parece que vamos a una dinámica donde el electorado que apuesta que apuesta por los partidos nacionalistas

Voz 0827 15:36 el electorado que aposta en este apostar el electorado que apuesta sería lo más correcto pero hay otro verbo apostar que ése sí que regular que es el que se refiere a poner una o más personas según determinada opuesto para algún fin en ese caso Isadora que uno se puede apostar uno Se aposta David Curiel escucho en Radio Marca este he ido que le dejó un poco frito

Voz 30 15:59 cero uno de la temporada que viene en Liga en Primera División sólo en primera tendremos el vídeo arbitraje supongo que desde ayer eh te han traído a preguntas no te han traído preguntas no sean han Félix iba a preguntar

Voz 0827 16:11 pero bueno la verdad es que suena un poquito raro pero recordamos que es uno de sus versos que tiene los dos ripios se Fresnedo infinito aunque cuando utilizamos el participio como adjetivo solamente utilizamos frito una diríamos me he comido dos huevos fritos siempre diremos luego o fritos pero en este caso se puede admitir esa forma Rafael Urturi envía estuvieron por hubo

Voz 18 16:33 el pasado fin de semana si jornada

Voz 26 16:35 borrajas hubo hubieran hubieran dos

Voz 18 16:38 claro está ligada dos empieza bien e hice un poco riesgo corría

Voz 0827 16:43 que Panero mal corrige para caer finalmente en el error y Arturo Obregón también nos envía este reducir Heron tan regular que al final termina siendo irregular

Voz 31 16:52 la recibo desde el inicio de el trabajo desde hace mucho tiempo con la cantidad pues yo tenía tres pagas extras m la reducción honrados y me la reducción donado lo correcto

Voz 0827 17:05 sí es redujeron pero veremos Francino yo tengo la sensación de que esto se está extendiendo en un futuro no sé si dentro de veinte de treinta de cuarenta años no sé si esto será error en duro bueno pues vamos con algunos refranes dichos au frases hechas que después les hacemos abrimos el telón con esta frase con la que comienzan algunas adivinanzas la desear el telón y aparecen bueno pues hay una nueva versión un poco gore que escucho ahí tú Mario Suárez vírgenes

Voz 18 17:40 se abre abre el talones abren el tal nos abre el telón otra verdad

Voz 0827 17:47 piezas L puede abrir el talón lo de romper una lanza que nos ha dado mucho juego en esta unidad pero esta versión surrealista que nos envía Alfonso Martínez es fantástica la escucho en A Vivir Euskadi

Voz 32 17:58 a través de Linkedin pase veías somos Junta fallar madre mía empieza según tu hija cabía eh no me cabía una beca vestido de confirmar pero no había ningún tipo de pero no me que había ningún tipo de lanza pues ahí lo pueden encontrar

Voz 0827 18:09 no me cabía ningún tipo de Lanza claro le preguntan si somos punto de lanza allí en vez de decir no me cabía ningún tipo de duda dice no me que había en ningún tipo de Lanza que menos mal porque podría matarlo y tampoco habíamos escuchado nunca esta expresión que nos envía Alfonso Martínez yo creo que sí

Voz 33 18:24 títulos es espectacular hoy yo creo que era un título que algunos lo verán muy importante otros menos los importante depende a cada uno por dónde les del agua donde les

Voz 0827 18:35 agua agua depende a cada uno por dónde le del agua me he metido en la palabra aguada agua perdón hay un montón de frases hechas con la palabra WADA agua vacía

Voz 18 18:43 dos pero esto pero es no las concretamente no

Voz 0827 18:46 encontrado bueno tenemos también este toque a muertos que nos envía a Obregón

Voz 34 18:53 el mismo ni de la ley italiana de testamento vital muchos Parra cosa

Voz 35 18:58 que los campanarios de sus perros

Voz 34 19:01 qué has sentó que a muertos que ha muere

Voz 0827 19:04 esto que han muertos bueno pues tiene razón nuestro vigilante ese toca ha muerto en singular también se puede decir que doblan las campanas que tiene ese sentido específico repicar sin embargo otra para expresar el inglés ya que a veces también hemos dicho que las campanas replica van ha muerto que sería también una me lo nada como es me lo nada este giro que Albert Rivera dio a la frase sin prisa pero sin pausa

Voz 18 19:27 porque su mal al Consejo de Política Fiscal y Financiera es decir tiene que haber un acuerdo el Gobierno tampoco tiene mayoría por lo tanto estamos en en la ocasión de debatir eso con calma pero con prisa pero sin pausa con prisa pero sin pausa

Voz 0827 19:38 con prisa pero sin pausa mete hay un Comme si de repente la frase queda absolutamente deshecha pero bueno en El día de los números vamos a despedirnos como corresponde en de homenaje a los números que han marcado nuestra vida a veces sin darnos cuenta Marta Valderrama está dispuesta a documental

Voz 19 20:04 bueno los números nos acompañan a lo largo de nuestra vida desde las semanas de embarazo hasta que viajamos trashumantes

Voz 1 20:12 no

Voz 19 20:17 están dentro de nuestra vida Hydra coches que muchos se distinguen por los hombros aunque hay uno que nunca olvidaremos coche como el juicio tal como tampoco olvidaremos a nuestros padres o abuelos este licor esta que tenemos a dar de beber empezamos por este otro licor cuarenta y tres tiene buscó tiene clase a ver si acompañamos los aperitivos con una caña

Voz 8 20:48 a ponerme a trabajar Cervezas Alhambra Reserva mil novecientos

Voz 19 20:54 os y no debemos alcohol y queremos guardar la línea lo haremos contagio

Voz 18 20:59 de Coca Cola Zero chicos si es Coca Cola pues en la botella pone a cero antes de poder encanto

Voz 19 21:05 darlo todo por Internet se queríamos un número de teléfono llamábamos para preguntarlo

Voz 8 21:13 hoy

Voz 19 21:14 más que nunca los números mandan cuantos gusta o cuántos amigos solemos en las redes sociales

Voz 28 21:19 lo que sí

Voz 22 21:22 y donde últimamente parece

Voz 19 21:24 en mandar más es en la política

Voz 8 21:27 es un Homero que puede con todos los encuentros sin el tiempo cincuenta y cinco cincuenta y cinco cinco ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco más gente que maneje con ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco

Voz 19 21:45 por la Navidad va marcada por la número acogía

Voz 22 21:49 con colega Corral desde siempre

Voz 19 21:55 los encargados de repartirá las allá cada año

Voz 36 22:02 también está marcada por los números ser el número uno es el objetivo de muchos cantantes aunque si hay que bautizar a un niño de Sanidad Alfonso sin duro

Voz 28 22:11 sería eh

Voz 0827 22:20 tomamos pastillas fórmula cuarenta y cuatro y como comíamos aquella galleta doscientos veintidós si la galleta que se pedía por su numerosos número bueno nada me voy

Voz 37 22:28 señoras y señores si me lo permiten me voy a ir pues

Voz 0827 22:33 poquillo cansado gracias el próximo viernes la última unidad de vigilancia del año haremos balance de lo que no esa década del año dos mil diecisiete recordamos de todas las maneras la dirección de correo de V arroba Cadena Ser punto com ya saben algo me equivocado

Voz 22 22:51 no volverá a ocurrir