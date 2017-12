'La Ventana de la Música' (22/12) | La MODA no era una moda

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:06 esas personas seis y once silencio son las seis y once minutos de la tarde a las cinco y once en Canarias llevamos Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes pareja de hecho cómo estáis llevamos hay un montón de años ya llevan muchos programas muchos viernes citando aquí con la música en directo porqué pasa muchísima gente de de todos los estilos de todos los palos y ha sido recurrente el debate muy cansino por otra parte sobre si poner etiquetas no pone etiquetas hoy tenemos la gran suerte recibir a un grupo creo que esto no hace vamos pasa absolutamente manda hace ninguna falta porque tiene

Voz 2 00:37 una marca tan singular un estilo una fe

Voz 0313 00:40 arma tan tan tan trabajada y tan tan única tan irrepetible que yo simplemente con presentarles creo que ganamos tiempo ellos son la moda la maravillosa orquesta del alcohol hace un par de años cuando pasaron por aquí con la primavera del invierno Llanos encandilaron porque fue así sino no lo diríamos y ahora regresan en invierno también con su nuevo disco que incluye por cierto una canción

Voz 3 01:02 para no decir te quiero

Voz 0684 01:17 la noche eso a mí Teodora hace unos días el frío del Ferro Carril mira si somos Delibes con el aire con fuera en el suelo a quién es suficientemente joven y valiente para soportar el peso de empezar

Voz 0313 01:56 a ver son siete han venido los siete voy a presentar a nombrar un comité de representantes eh David Jacobo Nacho José Jorge Juan Alvar Caleb José Ángel buenas tardes a todos bienvenidos amigos cómo estáis de recepción está integrado por David por José Jacobo cómo estáis Hadid buenas

Voz 2 02:14 tarde escaneados y Storari cuando pero

Voz 0313 02:16 el hablas igual que cantas esa voz ya te lo dije otra vez que que hablamos oye plantea una pregunta retórica hay casi auto biográfica en esta canción que escuchábamos quién es suficientemente joven y valiente para soportar el peso

Voz 2 02:28 empezar con vosotros

Voz 0313 02:31 este es en su momento

Voz 2 02:32 sí lo hicimos no nos quedó más remedio y de alguna forma lo hacemos en cada disco porque hay que intentar no repetir fórmulas y salir de ciertas zonas de confort y creo que en este álbum No somos acercarse

Voz 0313 02:46 hoy podemos regresar un poco al origen para la gente que ha igual nos conoce tanto cómo surgió todo esto un trabajo tan coral tan diverso luego entraremos en detalle de los instrumentos que algunos no son muy muy usuales no los utilizan muchos grupos y tal pero vamos al origen de cómo nace la moda

Voz 2 03:04 pues habría que regresar a la ciudad de Burgos hace siete años donde empezamos a fraguar sin darnos mucha cuenta sin ser consciente

Voz 0313 03:13 la vida es una es el fragmento de una

Voz 4 03:16 además de la estación en fraguar la brida si bien

Voz 2 03:20 sin Hedges y fue como empezó como un grupo de amigos que se juntaban para compartir canciones para beber y para disfrutar de la música enseguida empezamos a escribir nuestros propios temas y desde entonces hasta ahora nos hemos dedicado a eso a componer que a tocar todo lo que podíamos en

Voz 0313 03:37 quería insistir en el verbo escribir porque ya veréis que Benjamín tiene ganas de entrar en el tema de las letras porque no yo creo que merece un punto y aparte pues ya se pueden haberse pueden hacer canciones Se Puede la música te puede entretener y es fantástico como el cine hay películas que diciendo que me lo pasaba muy bien y otras que está dándole vueltas al coco nos tiene Jorge peores diferente pero en vuestra música y en este disco le das vueltas al coco después de cada canción porque además te te te sientes yo Messier esto identificado o por referente personal con con muchas de las cosas que describía no y eso requieren Curro es una una cosa verdad benjamín que se improvisa así de en dos tardes como aquel que aprendida economía en dos tardes no lo ha hecho

Voz 0281 04:18 se les ve la poesía por debajo de estos algunos chicos que citan Antonio Machado en una canción

Voz 3 04:22 pop lo cual no es nada natural y ha

Voz 0281 04:26 ahí los Campos de Castilla hay dicen cosas como que es bueno la idea bien hacer que es una pena que en este mundo haya a no haya suficientes a las para todos los que merecen ser ángeles amarillos de la canción y cosas así no cuando vinieron la otra vez la o de moda significaba orquesta ahora ya significa Orfeón porque eran tres y ahora son siete la próxima vez que vengan nos tenemos que ir nosotros para hacerles la la entrevista

Voz 0313 04:47 sí

Voz 0281 04:48 duro pero es verdad que es el al a David

Voz 0788 04:51 David que además que además también

Voz 0281 04:54 Mika ha publicado un libro de poemas de manera que tiene ese ese veneno también se nota se nota al poeta en la manera de describir sí sí pero yo sólo como Pyro porque digo las canciones hay canciones de muchos tipos las que apuntan sólo a los pies a veces son maravillosas porque son las de los Beatles son las de los las de Elvis que además apuntan a la cabeza son las que más me gustan estas apuntaló la cabeza qué duda cabe

Voz 0684 05:19 hora allí el sábado sí

Voz 5 05:35 año y eh

Voz 0684 05:48 y hoy reluciente sí el sábado

Voz 0313 06:54 es una canción muy pop además es un algo que tenían menos en los otros dos discos y en este lo tienen más esto va a hacer que os crezca el público creo yo volví ha crecido agredido es cierto preferido

Voz 4 07:07 después

Voz 0313 07:08 pero lo moda desde la tres de la Riviera que eso no se hace de un día para otro dirija como perdona que te acordó no no no no que que sigue que lo bueno también de este disco es que hemos poco experimentó

Voz 6 07:18 dado todo eh nos hemos portado eh

Voz 0788 07:21 probar cosas divertido instrumentos nuevos

Voz 0313 07:23 dos melodías con inspiración pues eso la francesa por ejemplo bueno pues está un pelín pues a lo pruebas por como dices o más de corte clásico igual éxtasis un piropo que consta pero no me gusta que me gusta

Voz 0788 07:41 porque es cierto empieza a Irán me parece que este disco está un poco con poco más de mala leche también en las melodías por ejemplo hayan unas cosas un poco más oscuras un poco más molesta más decidiese llevar dedican tampoco más duro también en ciertos momentos osea

Voz 0313 07:53 intenso a veces se sí eso es aún no intenso no pesaba otra cosa que claro no tiene nada no

Voz 0788 08:00 no es otra cosa pero no se sabes buscaba eso es lo que decía yo que iba yo si vosotros habéis buscado que fueran una cosa lo que decís ahí probar otras cosas que habéis dicho vamos a arriesgarnos a hacer cosas un poco más oscuras un poco más duras sin querer

Voz 2 08:12 más que buscar luz oscuridad buscado dejarnos llevar y no tener tanto ese peso en la espalda de las estructuras clásicas de vale después de este puente tiene que venir un último estribillo nos hemos dejado llevar allí en canciones que las nota mucho más como océanos aparte el himno nacional hay otras que son temas como mil demonios que abre el álbum eso en tres minutos y lo que llevamos haciendo más tiempo pero como decía Jacobo este disco quizás nuestro álbum más variado en el que hemos incorporado

Voz 0313 08:44 Venecia ritmos y sonoridades más diversas voces nota que venís de la cultura clásica el rock'n'roll porque seguirla llamando algún a esta cosa que se pública ahora es un acto de romanticismo te grave fíjate en este caso estamos buscando hay una hay una frase por ejemplo camilla ante me gusta mucho es que es imposible ser neutral es bueno entrene movimiento no que eso sería es aplicable a muchísimas facetas de la vida como me da la impresión además tengo el convencimiento de que en este disco y vosotros en vuestra ADN apostar por la música como joe como elemento de cohesión de un concierto privado para Rajoy pollo no daría día por eso yo creo que es cierto privado no sé si para que ese junto a dicho si si es que se las da igual vamos a donde sea

Voz 2 09:35 son muy amigos de los conciertos privado no gusta más el concepto de público

Voz 0313 09:38 por llevarían público ellos no te preocupes exégesis y Soros no van a ninguna parte fíjate cuando hablamos de cuando hablamos del de éxito que es un concepto mareos quería preguntar por eso Jacobo confesaba el público agradecido ya lo creo que ha crecido en las hemos años como lo gestionados por cierto esto como como sería esa progresión de decir mira basó una firma de discos en Callao y hay mogollón de gente que tal los tres días de la Riviera como co esto cómo cómo se gestiona

Voz 2 10:02 tengo la suerte de que nuestro día a día sigue siendo parecido al que era cuando empezamos la banda hay que en nuestro entorno no está muy metido en el mundo de la música lo cual nos hace bajar a la tierra bastante rápido cuando volvemos en fin de semana de de Rivière así de éxitos e el domingo y el lunes sedes uno más y eso ha hecho que lo llevamos con naturalidad así un fruto del trabajo el día a día hay bastante progresivo no hemos pasado de tocar para treinta hacerlo para tres mil también eh somos conscientes de que al fin y al cabo pues tocamos música somos ahora igual de importantes que un carpintero que una médico Roqué cualquiera

Voz 0313 10:40 en uno de los termómetros que a veces se utilizan para medir el éxito de un grupo ese que acierten con una canción himno Bono vosotros habéis ido directamente al título ya tres Tonino nacional que la pusimos rodean la ventana por cierto

Voz 7 10:54 buenas son a la gente a sonar las voces de la gente tanto

Voz 2 11:13 cada día adelante

Voz 0684 11:17 como reconoce

Voz 8 11:19 la Liberta

Voz 0684 11:58 elegante queda violencias convincente la Amis sería devorado no hay billetes que pueden nacer una armas que la pobreza también es intelecto el hombre rue Eli la maldad jueves a escucha voces de la gente

Voz 0313 12:47 la voz ronca de folclore perdona que te interrumpa

Voz 0684 12:50 el compromiso y folclore en esta esta canción no

Voz 0313 12:53 decía Oscar Wilde que un tonto nunca se repone de un éxito que ellos demuestran que tiene en los pies en el suelo precisamente porque mantiene sus raíces

Voz 4 13:02 sobre los cambios perdona que la interventor lo llevar el título pero yo creo que lo es además de nuestro tiempo no ya lo creo que se estaba diciendo que la voz ronca de David es graciosa

Voz 0788 13:14 aparte de porque hace medio grupo de los grupos que tiene uno de reconocido

Voz 0313 13:17 ya medio grupo pero porque cumple muy bien

Voz 0788 13:19 en el estándar que yo he estado fijando estos días oyendo la voz de David decía me he dado cuenta de que los negros tienen la voz ronca porque les viene del drama de una vida dramática que han tenido los negros y los blancos vienen la voz ronca siempre significa energía al revés sin querer revolverse contra el drama entonces por ejemplo Big Mama Thornton una de las primeras voces rondas del rock cantando el jondo era verdadero drama

Voz 9 13:45 la espejo

Voz 0788 13:56 aun Doc que lo cantó antes que el mismísimo Elvis Presley ella se está quejando de que es un tipo inaguantable horrible que se está revelando porque viene del drama de la mujer maltratada negra y luego holding Wolf un bluesman con una voz de lo más reconocible también que también arrastraba una voz destrozada por una mala vida como la que tenían todos los del Misisipi

Voz 4 14:24 lo llevaban el nombre era el holding Wolf el

Voz 0788 14:26 Lobo arrollador y luego otro que tuvo una malísima infancia terrible que también era como alguien que quería salir de su drama con su propia voz pero que llevaba siempre el marchamo de haber pasado muy malos años en la Louis Armstrong

Voz 11 14:40 a ganar

Voz 4 14:46 la voz ronca de haber tenido verdaderamente mal

Voz 0788 14:50 las noches en el peor sentido y luego lo que digo los blancos en realidad cuando son ronco son porque tienen la energía dentro o porque se están peleando por lanzarla como por ejemplo este señor

Voz 0313 15:07 bueno él está realmente digamos ha de seguridad tropas Amara noches bueno por lo que cuenta su biografía mala noche pasaba pero porque buscaba que entiendes tú por mala exacto lo que tú entiendes por buena allí otro torero

Voz 0788 15:24 otro que ya tuvo malas y buenas noches de tu tiroides mío era este otro hombre y además es una cosa muy bonita pues Rod Stewart vino a sustituir al cantante de los Small Faces que era un blanco que cantaba suavecita pero Ile quisieron dar una vuelta rocanrolero dijeron vamos a contratar a este chaval que canta con mala leche

Voz 4 15:49 sí claro hacia ese vozarrón que tenía Rod Stewart Caberín y aquí el éramos el aprobado no benjamines yo no lo voy a preguntar

Voz 0313 16:02 David que ha pensado cuando Evelio déficit definir su voz como graciosa su Graciosa además sí sí notable notable alto voy Estados con la voz de La Ventana como todos los que pasan por la cita con la música en directo para regalarnos dos canciones en la primera va a ser la cabra el disco mil demonios

Voz 0684 16:34 cuenta esa historia cuenta el lado sur el Masnou fabrican más Aquila nuestra una vez mira ahí uu Rando

Voz 1 19:07 la Ventana

Voz 14 19:11 con Carles

Voz 1280 19:11 encina

Voz 15 19:14 y sí

Voz 8 19:16 eh

Voz 0684 19:50 mientras para que puedan ser ángeles

Voz 0313 20:07 aquí seguimos en La Ventana hoy estamos presentando el nuevo disco de la moda salvavidas de las balas perdidas con un montón de preguntas esta canción por ejemplo no naufragar de cuál es nuestro lugar en este en este mar este David José Jacobo portavoces este sería un disco antes lo comentaron poco e Iñaki con lo de la música sería un disco luminoso un disco más más sombrío un disco reivindicativo

Voz 2 20:33 el hotel un poquito todo yo lo encontró un poquito todo no se otros también tiene momentos más reflexivo sobre letras que hablamos de uno mismo y de ese mundo interior

Voz 0313 20:43 el mil demonios es para salir de tranquila salgan lo ir de viaje

Voz 2 20:47 pero luego también hay otras letras que tienen ese componente social colectivo

Voz 0313 20:53 usted y reivindicativo inconformista y esta canción en concreto naufragar tiene ese fenómeno que ultimamente detectamos y comentamos aquí que ese dos canciones en una misma no o es la evolución de una canción esto que empezaba hace momentito una guitarrista muy suave muy plácida muchos sesgada cuando a dos minutos veinte Se pone así no voy a preguntarnos cuándo vais a parar porque no es el tema

Voz 0281 22:01 pero si quería preguntaros si Sir si se disfruta haciendo un disco es sufre

Voz 3 22:06 son procesos muy bonito he tienes muchísimo bueno en este caso este esta es la primera vez que hacíamos un disco en el que realmente habíamos parado Anteriormente mientras mientras hacíamos gira estábamos haciendo el resto de discos pero bueno aquí hemos tenido tiempo prepararnos para poder investigar para poder escuchar mucha música eh descubrir nuevas fórmulas bueno de todo eso pues ha salido este disco del que sí se se disfruta mucho yo habláis todos en plural como compartís la composición de las canciones vais todos hay roles en la moda un grupo de verdad sí pero hay bandas

Voz 0281 22:47 siempre cuento Mick Jagger le preguntaron un día cómo funcionaba los Rolling y viejo quizá lo hacemos todo de vez en cuando dejamos de un fax

Voz 2 22:55 entonces en la casa de Sandro Rosell nosotros somos equipo del equipo de verdad y todos somos igual de importantes y participamos y colaboramos y eso también es lo que nos hace ser este grupo en otro que cada uno de los siete tiene su personalidad su manera de ir entender la música y la vida de esa mezcla es de donde sale nuestra fuerza pero

Voz 0281 23:17 quién tira la chispa el incendio cese pero quieren que conlleva la chispa

Voz 2 23:20 estudio MF mira lo que tengo aquí al estudio ya damos con todo quemado porque la chispa de este disco lo grabamos en julio eh tuvo lugar en noviembre del año anterior entonces estuvimos un año pero bueno respondiendo a tu pregunta si yo suelo llevar a un esqueleto de la canción con la guitarra y con la voz y entre todos nos peleamos durante varios meses hasta que acabamos con con esto

Voz 0788 23:44 está bien de yo yo casi podría decir a modo de hablar no pero que te pones un disco y te das cuenta de que si es una banda que han empezado como ellos como amigos y luego juntando a todos a hacer las cosas ya todas las canciones o uno que ha hecho una cosa y luego ha contratado músico se han ido incorporando después por ejemplo se nota en que las evoluciones son más naturales y tienen menos sobresaltos estuvo por aquí Vetusta Morla tenían tres discos bastante continuos si de repente pega un salto y aún así siguen siendo Vetusta Morla sino son a un grupo de este tipo que han empezado de amigos y que se conocen de en el local y tomando cañas como dices tú no es una evolución tan

Voz 0313 24:18 todo forma si alguien tiene dudas de que son un equipo que lleva en la camiseta imperio que es sólo engaña como llevar los colores me encanta por cierto lo acabé Nicolas Cage con planos sigue pero es un poco poco un poco la marca no eso sería la forma en el fondo alguno hemos repasado durante la conversación este disco está hecho con un montón de nombres propios antes citada benjamina Antonio Machado pero no es el único empezando por el título hay varios merece la pena repasar los vamos a hacerlo con la ayuda de Laura Piñero

Voz 0684 24:48 vuelven a sorna

Voz 7 24:50 en el a el escritor Eduardo Galeano

Voz 1280 24:52 no está en las balas perdidas del título en esos nadie que son protagonistas durante todo el disco de la moda

Voz 0788 24:58 sí sueña lo nadie

Voz 17 25:01 salir de por qué algún mágico guías llueva la buena suerte que llueva a Cannes pero ni en dicho biznieta cae la buena suerte niño eh

Voz 4 25:18 y mañana

Voz 1280 25:21 en los locos son ellos está el cantaor Manuel Molina

Voz 18 25:25 el empeño de seguir calentando con el que siguen calentando

Voz 0788 25:28 a vivir ese primera estrofa

Voz 1280 25:30 está también chicos Sánchez Ferlosio cantautor autor de canciones

Voz 19 25:36 ah

Voz 0313 25:38 por

Voz 1280 25:54 hice suman Víctor Ruti Robert del Pyro en otra canción está el rapero de Fornel Galibier incluido en la inmensidad de un océano de un verso el lobo nunca trabajará para el circo

Voz 0684 26:12 la música no es igual que nunca trabajo

Voz 9 26:16 ahora para decir con campo amarillo no suenan voces suena silencio

Voz 1280 26:23 esta es la lectura que hace de la canción el periodista Paco Cerdá en su libro Los últimos hace un recorrido por los pueblos más despoblados de España algunos de ellos en Burgos

Voz 0684 26:34 pues un infierno con hielo

Voz 4 26:37 me encanta esta canción por su tono así como lento pausado metida con el de los campos castellanos habla de miedo es imprescindible despojarse del miedo para vivir en tierras despobladas salirse del guión consumista capitalista tiene marca también habla de que sus gentes lo importante al Gobierno es verdad en estas tierras no hay apenas ni votos ni compradores y esto no va de patrias ni de banderas va de un enorme territorio que se va apagando con sus tradiciones y con su memoria la llamada Laponia española consolidó es provincias que se está extinguiendo por la pasividad institucional ante la despoblación otras luces que nos remiten las canciones Campos de Castilla

Voz 0684 27:14 el hombre de estos campos que incendia los pinares

Voz 1280 27:17 de Antonio Machado Miguel Hernández otra última

Voz 0684 27:21 el olvido es una herida en la que nadie sangra en basados aún vacío de cimas inmensas como rutinas es soledad

Voz 1280 27:28 la del poeta de la risa fértil fundador de la aleatorio va

Voz 20 27:31 el escándalo a dos manos firman la vieja

Voz 0684 27:34 anda

Voz 21 27:40 eso les costó muchísimo hacerla si yo creo que el punto de vernos a los dos en ese momento en la educación creo que estamos leeros ese paso de la juventud y las digo que Le Monde el móvil de ver el mundo buenos ojos que el tiene

Voz 22 27:57 se aplicará SUI noventa en al mundo y sobre todo de la mentira asimismo

Voz 4 28:02 volverán las mañanas felices la época en la que las personas no sea o en conversaciones de ascensor por cierto una salvedad incluidas que se fueron mismo pero es

Voz 0684 28:15 no deja sí

Voz 23 28:21 se puede perdón

Voz 4 28:25 toda una declaración de principios de verdad

Voz 0313 28:28 todo un catálogo y me gusta mucho la gente es desconfió de la gente que no tiene héroes Yeste como muy bien ha hecho en su magnífico todos los que hace reportaje la horas un disco lleno de

Voz 2 28:38 pues muchas referencias al final somos como dice la frase un poco rodará música que hemos escuchado las películas que libros como leído además de todo lo que hemos vivido y todas las personas que se han cruzado en nuestro camino y siempre desde desde nuestras primeras canciones citando a Johnny Kerouac hemos intentado de alguna forma dejar constancia de de quiénes eran algunos de esos héroes que Nos han iluminado un poco el camino

Voz 4 29:08 yo además el el el lobo

Voz 0313 29:10 la frase saque tanto sobre esa frase a Bengasi a mí también me recuerda la novela de Guillermo Arriaga al lobo de la novela bajaran el circo el circo puede ser la industria discográfica incluso no porque el tenor silbar si queréis también quería añadir varios nombres propios sido importantes para el disco como el de digo Gadafi de Santi García

Voz 6 29:35 qué ha sido de gran ayuda

Voz 0313 29:38 hay siempre un apoyo hay mucho amor hacia nosotros apoya mucha gente porque por ejemplo Quique González el cosecha unas flores por ahí por donde pasáis impresionantes buenos quieren mucho y nosotros más

Voz 0788 29:49 pues aquí seguro que es una de las cosas que más le gustan porque es la utiliza de vez en cuando es el el acordeón aquí hay dos protagonistas en este disco sobre todo que son el banjo acordeón que son muy sobresaliente Si la historia de la acordeones muy bonita no sé si vosotros os sabéis cómo llegó al pop y al rock el acordeón porque los primeros que alimentaron fueron una familia de vieneses que lo que no eran tubos de órgano y que bueno inventar una especie de caja en la que dentro del funcionamiento era parecido tenía algunas teclas todavía no era lo que es ahora no aquello pasó a Francia en Francia les encantó y sustituyó a un instrumento que era parecida a la gaita que se llamaba la Corona musa

Voz 9 30:24 y que y que bueno se dedicó a a ambiental

Voz 0788 30:28 por fiestas de populares entonces eso o lo que ocurrió después es que los emigrantes que se fueron a Francia los color no es perdón a Estados Unidos los colonos Jesús San Luis la empezaron a usar y la metieron en un folclore que crearon allí

Voz 0313 30:50 estés aquí dice como tampoco parece un plato de comida

Voz 0788 30:57 ese era bud Buick Sáenz de que murió el año pasado creo recordar hay un folclore que sea más habréis oído o visto escrito y es una música criolla hecha por los franceses que está hecha a partir del acordeón no ese es uno de los caminos por esquela de acordeón llevó al sur de Estados Unidos pero hay otro modo que es llegar por México en México la cosa fue todavía más curiosa porque llegó por dos lados primero porque había una ocupación vienesa osea austriaca al final del siglo XIX pero también porque había inmigrantes alemanes que habían ido allí a hacer el ferrocarril y entonces lo hacían en Texas y luego los mexicanos iban a Texas a conocer el tren también conocían ese instrumento se lo llevaban a México

Voz 12 31:50 Paco Giménez

Voz 0788 31:58 Paco Giménez ha toca por ejemplo con los Rolling Stones en fin es uno de los que ha conseguido que se mezcle la acordeón dentro del pop y luego en la historia bonita y divertida es como llevo llegó el acordeón más al sur osea a Centroamérica Sudamérica y es que han descubierto hace pocas una investigación muy larga muy bonita que se creía que era una leyenda Hinault había un barco alemán repleto de acordeones que iba rumbo a Argentina pero que naufragó a finales del siglo XIX en una playa Mota del Caribe y entonces los nativos hasta entonces solamente tocaban percusión pero vieron aquellos chismes si dijeran lo vamos a dotar Nos vamos a poner a tocar y así es como nació esa música que hemos oido así comercialmente a Carlos Vives que es el vallenato

Voz 0313 32:43 la palabra que desde ayer ya que el vallenato vayan hacia lo estaba que además existe

Voz 0788 32:51 hasta la Historia el baño también es graciosa porque el que no se haga el ideal baños esa especie de tambor cito que tiene cuerdas no es algo que ya había nacido hacía mucho tiempo lo vamos a recordar cómo suena en la moda

Voz 24 33:07 sí

Voz 4 33:10 muy bien tocado por ciento además porque es un momento muy difícil de tocar eh

Voz 0788 33:13 además tiene no sé si el mundo sabe que tiene me parece son tres cuerdas el master y una cuarta en medio una quinta Quart cuatro y uno atraviesan bueno la Historia también es bonita porque viene tiene predecesores en el Lejano Oriente pero luego también en Africa Info precisamente fue de África de donde se lo llevaron a Estados Unidos los esclavos los esclavos empezaron a mezclar también con los con los los esclavos negros con los blancos que andaban por allí haciendo mis tres eran aquellos sus de quedan como unos carro Matos donde había un show donde se vendían cosas tipo vulneró se pintaban la cara ir para invitar a los negros tocaban aquel instrumento ya hay un grupo muy graciosa que se dedica a hacer versiones con el que Sama SIT Dixie que su juego de palabras con seis y dice que hace casi todas las cosas del rock

Voz 9 33:54 banjo

Voz 0788 34:15 bueno pues así es como se metió el banjo también dentro de la música osea sea de la música pop

Voz 4 34:20 quiero decir que aparte de la emigración de

Voz 0788 34:24 instrumentos de África y la música se cuela por todas partes con aportó la última tasa es muy graciosa es que en España también se utiliza ahí un tío muy famoso que toca con media España que ha tocado sobre todo mucho en los años ochenta y noventa que era Freddy Quintet Kentucky que por ejemplo grabó uno de los grandes discos de la frontera eh

Voz 0313 34:58 hoy nos han visitado más que nunca el profesor Ignacio de la Torre operación paseo histórico muy interesante ya que no de verdad puesto de bando ante bandoneón es encantados si es muy gordo en Colombia Camul del Estado hace rato está ahora de música en directo de cada viernes en La Ventana hoy hemos tenido el gusto de poder destripar el nuevo disco de la moda salvavidas de las balas perdida su tercer disco y quiero agradecer a los siete arabista Jacobo a Nacho a José Jorge Juan a Álvaro Caleb y a José Ángel que hayan estado aquí en en directo en gays mucha suerte amigos próximo concierto por cierto día treinta en Tavernes de la Valldigna en Valencia y luego ya en enero y atareados para cada día de acuerdo