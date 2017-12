Televisión | Los mejores dramas de 2017: tendencias y sorpresas

Voz 2 00:00 no ya veremos la sequía

Voz 3 01:05 esta semana el programa por la sección de televisión porque es la última sesión del año con vosotros en realidad no os preocupéis porque volvemos el día dos Globos de Oro aquí de todo sea que es fuerte

Voz 1084 01:18 exactamente vamos a hacer un poco raro

Voz 3 01:21 paso de este dos mil diecisiete de lo que nos ha dejado la ficción televisiva que es mucho y además sobre todo en la parte dramática

Voz 1084 01:29 sí no no hemos aplicado mucho y vamos y lo que vamos a hacer es ir más allá de pelo típicas listas de los mejores sedes del año y es curioso porque podíamos en las listas decimos siempre pero luego yo no me dejó ninguna sin leer porque al final enganchan son son como las palmeras de chocolate pero bueno madre estaba con listas de chocolate hemos analizado ya agrupado las tendencias que han marcado la televisión que han revolucionado la oferta Televisa iba y que han supuesto además pues un avance sustancial en cuanto a tocar determinados temas sociales que no importan aquí en la escuela

Voz 3 02:01 mucho

Voz 0457 02:01 bueno vamos a centrarnos como dices Marianne en dramas miniseries vamos a dejarle la comedia Alaya para la próxima semana porque mira con la cantidad de series que se han estrenado tenemos que diversificar un poco nosotros somos más de drama bueno pues sí vamos

Voz 3 02:15 está a desgranar este año el dos mil diecisiete

Voz 1084 02:18 bueno lo primero vamos a dejar un poco de lado sólo un poco el caso Weinstein y los casos de acoso sexual lo vamos a hacer deliberadamente porque la mejor respuesta es lo que hemos visto en la pantalla este año muchas series que son una lección también una advertencia Si una cosa está clara en este balance es el poder femenino ya ha desembarcado en tromba en la televisión casi con carácter premonitorio de lo que luego ha pasado en este último trimestre del año desde la nueva masculinidad y el feminismo que que reivindicamos aquí en los micrófonos de de La Script por fin también dejamos de hablar del feo terminó de series para mujeres hemos sabido pues historias femeninas apasionantes y lo mejor y lo más importante que siempre también reivindicamos es que no sólo son mujeres delante de las cámaras sino detrás en la producción en la dirección caí esto

Voz 3 03:05 la revolución en la es desde luego en la televisión española donde tenemos

Voz 1084 03:10 es un problema no se nota hay exactamente una asignatura muy pendiente bueno pues vamos a empezar Dani vamos a ver

Voz 0457 03:16 dar con la que para muchos el donde me incluyo es la serie del año es el cuento de la criada ha sido todo un fenómeno que esta adaptación de una novela de la canadiense Margaret Atwood ha arrasado en los semi ni con ocho premios ha abierto los ojos a todos es una distopía sobre una dictadura teocrática en la que la mujeres anulada hay despojada de cualquier derecho nos ha ayudado a reflexionar sobre la gestación subrogada el fanatismo religioso y la persecución de la homosexualidad

Voz 4 03:45 la continuidad son tan recibido de Dios os ha dejado intactas con un propósito bíblico igual que Vila sirvió a Raquel servirán a los líderes de los bienes a sus esposas sin fecundas engendrar ellos a sus hijos Jorge ellas hasta lo Laporta

Voz 5 04:06 pues

Voz 2 04:07 el privilegio

Voz 1084 04:10 bueno y si proclamamos aquí el año Atwood porque además del cuento de la criada convirtió en miniserie otra novela de la autora canadiense que ha vuelto a ponerse de actualidad alias Gray narra en seis capítulos pues la historia real de una inmigrante irlandesa que se asienta en la Canada del siglo XIX como sirvienta y es condenada a cadena perpetua por el presunto asesinato de su patrón la ama de llaves

Voz 1490 04:32 la razón por la que me miran es porque soy una asesina célebre o eso es lo que se ha escrito me sorprendí la primera vez que lo vi porque se suele hablar de cantantes célebres o poetisa célebres o actrices célebres pero que tiene te célebre asesinar

Voz 1084 04:49 aunque bueno en el cuento de la criada pues nos alertaba de un futuro al que debemos evitar llegar sino estamos en él en algunos países se lo queda de Alias Grace que funciona como un excelente recordatorio de la desigualdad injusticia en las que han estado siempre basada en las relaciones entre hombres y mujeres refleja pues con crudeza también los abusos a los que estas han estado pues históricamente sometidas el gran reto pendiente también que es la credibilidad desterrar ya esa duda permanente sobre las declaraciones de de las mujeres la creadora de esta sería además Sarah Polley es una de las voces más duras contra el acoso de Harvey Weinstein que lo sufrió entonces pues bueno también la otorgado esta miniserie otra dimensión que desde aquí aplaudimos

Voz 3 05:31 no y además este año ha sido muy importante no en lo de la credibilidad yo todavía recuerdo en la manifestación ante en los juzgados de Pamplona se y apoyando a la víctima de la manada diciendo nosotras si te creemos no que esa que padece como que en el proceso penal lo que se cuestiona Ava era la actitud de la de la víctima de no aceptar un bueno pues una vida destrozada osea que yo creo que es muy importante este año ad Bud como dice José

Voz 1463 06:01 sí sobre todo porque claro en otros años que es verdad que con que con las series o quizá los Globos de Oro siempre se había visto como la presencia femenina o series de contenido LGTB pero yo creo que ahora casi no comentábamos con las nominaciones bueno es que los papeles masculinos no nos importa nada o sea no no da igual que gane

Voz 1084 06:20 aquel Horta nuevos son muy locos al nominar pero es que cuesta encontrar una gran interpretación masculina se me ocurra lo Walter White Bryan Cranston Breaking Bad año no hay una gran serie con un anti héroe etnia todo femenino porque ellas han tomado el relevo y las grandes series le pertenecen a ella

Voz 1463 06:37 pues el villano hay discusión sobre la legitimación de la cálida o bueno series para un espectro de público sino que las grandes seis de este año han sido protagonizadas escritas por mujeres y eso es muy positivo o sea que quizá

Voz 3 06:49 bien lo que a ellos les quede SA el relato de de ver cómo está su propia masculinidad no sé como la película descuentos que que también digamos que es un papel muy bueno pues un reto

Voz 1084 07:01 o a lo mejor en algunas comedias creo Lara Lalla pues

Voz 3 07:04 Trinidad pues si la tra la trataremos Si bueno pues este ha sido el año ad Bud veremos si el cuento de la criada repite ese éxito en los Globos de Oro que más eh que más serias de empoderamiento femenino

Voz 0457 07:17 tenemos más estaba sonando a la canción The Big Little Lies vamos a hablar de ella porque llegó en febrero a HBO lo que parecía a priori una serie frívola sobre Mujeres ricas y pijas no sorprendió a todos entrando en el ranking de nuestras favoritas es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando grandes actrices define pasan a producir y protagonizar su propia serie con una gran historia detrás es un drama sobre los problemas y secretos de las mujeres de clase media alta de una comunidad en la que Nicole Kidman pide a gritos todos los premios de la temporada buenos habrá que ver bueno

Voz 1084 07:52 por su interpreta

Voz 0457 07:54 pero ante una mujer maltratada además está rodeada de las brillantes interpretaciones de Reese Witherspoon Laura Dern Isabel en Bud ley

Voz 6 08:02 lo tiene usted el poder después de que Le Pen se cuando me hace daño yo tengo la sartén por el mango cuanto más daño me hace más control tengo más tiempo dura hasta que ha estado muy cariñoso estos últimos días pero en algún punto el recupera el control normalmente cuando cuando los moratones difumina deja de sentirse culpable se siente inseguro y entonces vuelve a ocurrir

Voz 1084 08:32 bueno y otra de las grandes miniseries del año ha sido fiu el relato de Ryan Murphy sobre la rivalidad real entre Joan Crawford Davis actrices que trabajaron juntas en la película qué fue de Baby Jane en los sesenta bueno sólo porque a Susan Sarandon Jessica Lange son las protagonistas ya vale la pena pero además cuenta con algunos diálogos memorables

Voz 1490 08:51 sabes cuánto poder tenían las mujeres exactamente el mismo que tenemos

Voz 4 08:55 ahora ninguno bueno recuerda que aquello fue antes del movimiento de liberación de la mujer algo que admiro muchísimo yo tan cierto pero imagina que ahora un estudio intentar enfrentara Jane Fonda contratar a unos rever venga ya

Voz 1490 09:13 no ha cambiado nada más liberadas que esté en las mujeres harán como siempre si las acorraladas comerse entre sí y montarse los dientes con los huesos

Voz 1084 09:22 bueno más allá además de disfrutar de estas grandes actrices en en pantalla es importante el compromiso de Ryan Murphy por tener un equipo mayoritariamente femenino también detrás de las cámaras y nos ha permitido descubrir que esta rivalidad que se creó en un en un Hollywood pues corrompido no capaz de desechar a sus mejores actrices con el único pretexto de de envejecer bueno algo que por desgracia sabemos que sigue ocurriendo y ahí están los datos que han salido en este último mes sobre la la brecha de de edad la aparición de la escáneres de cuarenta

Voz 3 09:53 sí la verdad es que es una alegría que la televisión no sé que la verdad es que la televisión ha sido el refugio ideal es encima hay muy importante que tengan la el poderío de poderse producir porque sino vete tú a saber en qué papeles el las las planean ahora refugio

Voz 1084 10:11 no menos protesta que también él

Voz 3 10:13 la la producción ese en ese es muy es muy interesante hablábamos de las de actrices maduras están ahí no

Voz 0457 10:21 podemos tampoco olvidarnos de Christie's Varane quien

Voz 3 10:23 The Good Five que Celestino de The Good

Voz 0457 10:26 hay que nos ayudó sobre todo a José a mí a sentirnos un poco menos huérfanos cuando termino para siempre la historia de Alicia Flor Rick da Jean-Luc Hart empieza de cero en en esta nueva serie uniéndose a un nuevo bufete en el que la mayoría de sus compañeros son negros y continúan tan pegados a la actualidad con casos de la era Trump con tensiones sociales raciales políticas como siempre metiendo el dedo en todas las llagas

Voz 7 10:54 sí un pobrecito ladrón de coches a esto estrategia culpar a la mejor esta es nuestra estrategia tuvo GT se ha embolsado más o menos ciento ochenta millones en casos de brutalidad policial te estoy robando a los contribuyentes de las comunidades afroamericanas más vulnerables para enriquecerse Jan cuando te has vuelto Tanzi

Voz 1084 11:12 cuando ha dejado de serlo me encanta la definición que hizo a alguien de esta serie porque dicen joder una una lesbiana una mujer de sesenta años y una negra al frente de una ficción en abierto aunque se ve por internet sí en Estados Unidos usa que que no es nada fácil es avanzado mucho bueno y seguimos con una de las series más sorprendentes no sé si también un poco tramposa pero muy adictiva liar llegó de Reino Unido sin hacer mucho ruido y ha resultado ser un ejercicio muy interesantes sobre las violaciones hablamos aquí de ella una profesora denuncia un caso de abuso por parte de un neurocirujano y más allá de la narración pues envió un mensaje para reflexionar sobre la impunidad la condena social en Internet y la desprotección de las víctimas

Voz 8 11:50 el hombre que los violó a las dos y que paseándose libres triunfante feliz sabiendo que lo ha hecho dos veces quién sabe cuántas veces vas a salir impune

Voz 1490 12:00 dos mujeres más

Voz 8 12:01 cuántas mujeres más baja permitirles destruir

Voz 3 12:04 bueno pues es un tema candente interesante te sigue

Voz 0457 12:10 hablando de mujeres no nos queremos olvidar tampoco de uno de los papeles del año que es el que Maggie Gyllenhaal está nominada para los Globos de Oro es de dius el regreso de David Simon H veo eso impecable retrato de los inicios de la pornografía en el Nueva York de los primeros setenta En este contexto ella es una prostituta que lucha por criar a su hijo enamorarse seguir siendo libre en unas calles llenas de chulos vamos a escuchar uno de nuestros favoritos

Voz 5 12:40 el mundo da miedo sin previsible guían cortarte un brazo incluso y les sirvieron de veguerías por el contrario amenaza cualquiera que iba tocarte hasta con mi pollito Nicky todo lo que necesiten necesito que me guarda el puta

Voz 3 13:12 bueno pues la verdad es que la elección va a ser es es complicada porque en efecto es un año mucho el nivel que además es un año muy feminista que va a estar muy marcado en los Globos de Oro veremos en los Oscar como se dan porque la verdad es que parece que los Oscar son mucho más Machín

Voz 9 13:29 sí mucha actriz valiente Maggie Gyllenhaal les produce también de dius está detrás igual que Nicole Kidman ha querido ponerse en la piel de una mujer maltratada en Vic Little Lies

Voz 1084 13:38 lo cual no no solo delante de las cámaras sino detrás con proyectos que que apuestan por esos bueno hay que recordar que a todos estos dramas se suman muchas comedias que han abanderado la narración de historias femeninas con el control total de sus creadoras y antes de cerrar este mega bloque de poder femenino vamos a incluir dado el enfoque reivindicativo y social el gran fenómeno sería filo del año que parece que ya no sea olvidado por trece razones la serie y producida por Selena Gómez para Netflix un drama adolescente sobre el acoso escolar ya sabéis también polémico por su final y el debate que abrió sobre mostrar el suicidio más allá de eso también es un ejercicio interesante de acercar un tema muy serio a un público que se ve muy reflejado

Voz 10 14:17 bueno estoy apunta de contarte la historia de medida la razón por la que mi vida is estas escuchando esta cinta

Voz 3 14:30 que es uno de los últimos bueno pues en efecto una una serie que además perturbado emocionado ha implicado mucho a los adolescentes no solamente como fans sino como partícipes de de un debate osea que han entrado en una fase muy muy activa lo cual interpeló osea que yo creo que en ese sentido ese ha sido muy vamos yo he vivido de cerca broncas monumentales unos consideraban que también algunos de que que es muy morbosa que también y que no apoya

Voz 11 15:02 al no da soluciones sí pero es verdad que hacía tiempo que no veíamos una ficción para para un público adolescente que quizá fuera más allá no el pleno cotillón Instituto claro que que también han hecho su función en momentos determinados hablando de temas como la homosexualidad o como las relaciones sexuales a un error

Voz 1084 15:22 angoleño en además de va dentro de Haro el tema idealizado norteamericanas el Instituto

Voz 11 15:28 iba a un problema muy muy concreto que ahora están en debates creo que que la importancia es bueno sí claro se puede ver si banaliza nacionaliza si Bossi justifica de alguna manera el suicidio no lo justifica pero pero están los malos tratos y también un un empoderamiento femenino porque la protagonista es una mujer que sufre una doble penalización no por adolescente Pardilla digamos

Voz 3 15:53 de mujer totalmente osea que bueno ha sido en este sentido pues una serie que con todos mis respetos hacia Stranger Things pues yo creo que por lo menos

Voz 1463 16:02 ha agitado más no que a mí me parece interesante sí pero estoy interpela malo que diga me puede pasar es Seigner tienes es una cosa para quizá no no dudo que no hay adolescentes que hayan visto pero quizá el público es más pues

Voz 1084 16:16 nostalgia en Tánger cuarentones nostálgicos

Voz 1463 16:19 no

Voz 3 16:19 bueno yo conozco adolescentes qué les gusta pero de una manera más pasiva osea que no han son las armas para que en realidad lo que me decían era bueno me sorprende que la cantidad de cosas que se hacían entonces que nosotros que hoy no puedo hacer unas no podía una serie como Stranger Things porque todos se soluciona por en el móvil entonces

Voz 1463 16:39 de de toda la agitación que aquí nos daríamos un mensaje claro

Voz 3 16:43 no sé qué habría bibliotecas no habría todos estos líder bueno pues el repaso completo a este gran año femenino feminista en la televisión y hay más hay series interesantes también para incluir en lo mejor del año a ver

Voz 0457 16:56 sí vamos a seguir porque las crónicas de asesinato siguen despertando fascinación ya sabes que dijimos aquí que el True Crime es más viejo que andar p'alante si es una frasco es este año les ha dejado otra buena cosecha pero no está interesado más la vuelta que le ha dado David Fincher en mayo Hunter

Voz 12 17:14 las cárceles están llenas de asesinos emocionales y sexuales gracias a los otros es nuestro trabajo mueren y se pudren en sustenta el pleno perdón qué desperdicio de Potes y un señor porque podríamos usar a esas personas usarlas con sus conocimientos sobre qué sobre y misiones mismo sabremos que contar a otros cuerpos de seguridad de hacer que se cayendo no he sido capaz señora cómo vamos adelantarnos a los locos y no sabemos cómo piensan

Voz 0457 17:38 pues aquí El director de Zodiac regresa a una de sus grandes obsesiones que centrar en la mente de los criminales en esta serie de Netflix protagonizada por John Azam Gross está muy bien ambientada con mucho cuidado en los detalles utiliza casos reales de la crónica negra americana para intentar descifrar qué hay en la cabeza de esos asesinos en serie a través de la psicología sin duda es una de las series del año

Voz 1084 18:02 y luego también como somos muy cansinos nos gustan las series de asesinos tanto como las historias de terroristas si son capaces de sorprendernos como hacía Homeland en sus inicios este año nos quedamos con Man Hunt una Bombers que la recomendamos hace un par de semanas la historia de este lobo solitario un filósofo y matemático que enviaba cartas bomba como protesta por la revolución tecnológica un terrorista antisistema que publicó un manifiesto para advertir que la tecnología no nos haría más libres sino más obedientes

Voz 13 18:31 se hace diez años los ordenadores serán juguetón mitos caros hoy en día la civilización tal y como la conocemos se vendría abajo sin ellos vivís aterrorizados ante la posibilidad de una bajón de que no arranque el coche de que el teléfono no suena y construir vuestras vidas duda vuestra sociedad de forma que eso no suceda todo gira en torno a sus necesidades nuevas las vuestras si vibran sobre sacáis si suenan Conte

Voz 3 19:03 estáis

Voz 13 19:04 así que preguntado quién está al mando en realidad

Voz 2 19:10 hoy orillas

Voz 3 19:13 bueno pues realmente es muy interesante este planteamiento a mí me sorprende que no esté también en Black Mirror que es como si estuviera hablando no a Charlie Duke un poco lo que pasa es que este libro que ha convertido esto en en en tema sin embargo hoy es literal y además es es es real no sé si bueno a mí es que todavía tengo que vela y una bombero Hunter me pareció creo que eso está bien pero no me parece que hay que aporte nada nuevo no no me ha sorprendido esa me me

Voz 1463 19:48 de hecho me extraña me sorprende que no estén los Globos de Oro no sé si quizá por fechas no controlo exactamente pero me gusta mucho la reflexión que hace usa quiero decir no es salud no es un thriller de asesinos y policías al uso sino que hay una reflexión en un país donde existe la pena de muerte en algunos estados donde las cárceles no sanos sirven para Reyes Almenar sino que sirven para aislar y donde ha habido seres que nos han explicado debate de de cómo funcionan las cárceles y los presos entonces y me parece interesante incluso fíjate que eh como también parte de que muestra cómo nos hemos sido como hemos retro retro Death retrocedido en el sentido en el que esto es un caso real de hace muchos muchos años y que ahora

Voz 3 20:33 entonces sorprendente que se pueda hablar con un delincuente

Voz 1463 20:35 de un asesino no a mí lo que pasa es que me parece

Voz 3 20:38 de qué formalmente ese

Voz 1463 20:40 pues es un poquito raro Carrière Fincher ha sido mucho más avanzado en la tele

Voz 3 20:46 Televisión bueno pues me parece que está bien pero se me no sé me tensan los abdominales que es lo que me pasa con el cuento de la criada no que digo que ahí ha habido osea tengo la sensación de que está ante algo más más importante bueno de asesinos y terroristas vamos a la ciencia ficción

Voz 14 21:05 juego de Tronos vamos a Juego de Tronos poco podemos

Voz 0457 21:08 decidir el fenómeno imbatible nos ha robado absolutamente el verano para todas las serie del año siempre aunque en esta ya sabéis que hubo bastantes vaivenes de guión hubo alguna trampa queda una temporada y estamos entregados pese a este pasteleo

Voz 6 21:25 es son sus hijos son los únicos hijos que vamos a destruir Frey de la noche tiraremos juntos gracias primo que me llamó sería mi hermano

Voz 1084 21:42 pero qué es esto de porno con esta baza ya dentro de unos días

Voz 15 21:47 por esto va a votarlo

Voz 16 21:50 lo The Crown con desgarro creo nada esto sirviese

Voz 0457 21:59 tendremos que alabada el año que viene con el final dejó de

Voz 1084 22:02 lo que acabe pronto

Voz 0457 22:04 más allá de eso que que ya hace una mezcla de muchos géneros vamos a tener que reivindicar dos obras de ciencia ficción las primeras american Götze la serie del creador de Aníbal que adapta la reconocida novela man que es todo un espectáculo visual durante los seis capítulos emitidos hasta ahora en Amazon asistimos a una ruta americana en la que los dioses antiguos son reclutados para la Gran Guerra que se avecina contra los modernos es una serie muy notica es visualmente preciosa nosotros somos el futuro y ya no nos importa

Voz 17 22:36 comer mierda ni ni los que son como él les espera el pero ahora tenemos una realidad reprogramadas en ningún caso es un virus la religión es un sistema operativo y las oraciones no son más que el punto está

Voz 14 22:49 bueno y también no volvió loco

Voz 1084 22:52 los Legión esa paranoia de Noah Hawley el creador de la serie Fargo ecléctica inclasificable me fascina su estética y el continuo con con con el que viven sus protagonistas Dan Stevens y plaza eh todo a partir de un personaje de Marvel no ha sido muy interesante darle esa vuelta yo creo que es una de las propuestas más sugerentes y extrañas del año para para estómagos duros

Voz 3 23:13 bueno pues vamos con le ves que es esta también otra de las series por las que se ha quemado vuestros sofá inclasificable e es más a mí me parece maravillosa sintió que es un un todo

Voz 18 23:24 que es espiritual en en un momento brutalmente materialista es un poco como qué hacemos cuando todo todo ese material mismo político Ito y de repente qué hacemos con con la muerte

Voz 1084 23:41 bueno yo es complicada es una serie complicada ya

Voz 14 23:44 nosotros nos ha hecho un poco fumar como el remanente culpable de blanco

Voz 1084 23:50 eh eh yo creo que no está el pijama hablar claro y fumando el remanente culpable bueno Nos han marcado nos ha marcado mucho porque ha sido el final de un viaje que hace un viaje filosófico existencial doloroso que al final hablaba pues de la vida la muerte de las creencias de cada

Voz 19 24:07 bueno Mientras tú lo das de lado mientras lo ignora las nosotros no hacemos de lo que nos distrae de pensar en ello unos deshacernos de cualquier distracción que nos impida acordarnos de los desafectos

Voz 20 24:21 hijo del miedo de la mano del odio hasta que estamos borrazos hacemos Varane cuenta nueva nosotros somos el recuerdo vivo de lo que con desesperación Intel Thais estamos insisto estamos esperan por qué no

Voz 1084 24:45 aquí yo es que has de escuchar estas carpetas bacaladas y está a droga dura madre yo lloro por de Twin Peaks no ha sido candidato sea es que vamos a saber

Voz 15 24:59 la hemos dejado para

Voz 1084 25:00 al final han metido en la lista de mejores películas del año los camisetas porque las cosas no la han puesto la primera película del año pero porque ellos la han acabado

Voz 0457 25:12 tú eres una de las únicas que que al acabar lo hago

Voz 16 25:14 además en el capítulo ocho ya te digo ahí se cayó

Voz 0457 25:20 se acuerdan que tenía que estar junta del Estado por lo inclasificable que es el de esa de David Lynch con la tercera temporada de Tuenti

Voz 1490 25:28 se supone que pasara algo aquí esta noche

Voz 2 25:34 las estrellas tiempo se muestra a sí mismo también

Voz 1084 25:51 yo me imagino no entienda nada bueno yo yo Reyes

Voz 3 25:55 yo asumo sea yo me ha propio del insulto

Voz 1463 25:58 la señora yo de decir quién ha tenido la fuerza de dejarme llevar por David Lynch eso que yo soy muy de David Lynch

Voz 3 26:08 bueno yo creo que también era la la posibilidad que tenía David Lynch de de de de rodar y que también en ese es un universo es uno y tiene un público la pasa como con sus película las y entonces él se se ha dejado llevar yo estaba un día viendo un capítulo con una de mis hijas y me dijo me encanta en esta lo que más le impactó al lo viajamos que eran todos y como sí

Voz 1463 26:30 entonces se me pareció brutal no sea era como si estuviera entrando en la Real Academia de la Lengua Española verdad novedad pues me sorprende toda Paco la cosa con Twin Peaks quiero decir que conociendo a David Lynch la novedad hubiera sido que fueron una ficción convencional dijeran fuste es si el no hubiera árboles que hablan cosas total o luces rojas osea

Voz 3 26:51 bueno como dijo Cahe Klaas Jan Trump es

Voz 1084 26:55 sí está nominado es sí

Voz 3 26:59 es extraño bueno más o menos este ha sido el repaso de las series que que os han gustado Durex durante este año así que muchas gracias volver al sofá Tomaz poco dulce porque es malo para la había Betis sí volveremos gordos para los Globos no importa nosotros no tenemos fobia nosotros no tenemos ni viejo fobia me dijeron todavía Fabiani viejo fobias gordo fobia el salimos de no Charlton adiós al cine

Voz 0457 27:30 adiós

