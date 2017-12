Hora 25 Deportes: Un Clásico atípico (22/12/2017)

Voz 2 00:00 sobre veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:13 qué tal muy buenas tardes vaya tarde esta de viernes de actualidad noticias de billar La Ina

Voz 2 00:20 sobre veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 00:29 pero la noticia acaba de producirse en Sevilla hace escasos minutos Berizzo Llano ex entrenador del Sevilla Manolo buenas tal hola qué tal buenas tardes hace

Voz 3 00:41 pocos minutos ha comunicado oficialmente el Sevilla que Eduardo Berizzo deja de ser entrenador del primer equipo del Sevilla una reunión del consejo de administración que ha durado algo más de tres horas comunicación oficial con los últimos resultados y también por la imagen que ha dado el equipo no se ha comunicado todavía el sustituto de Eduardo Berizzo están en ello varios nombres han contactado con Luis Enrique ha hablado también con Javi Gracia todavía no lo tiene decidido pero la noticia esta tarde es que Eduardo Berizzo ha dejado de ser técnico del Sevilla

Voz 0919 01:15 así que el Sevilla está por confirmar quién va a ser su nuevo entrenador pero después de las vacaciones Berizzo ya no será el entrenador del Sevilla los malos resultados la dinámica del equipo ha llevado al consejo de administración a tomar esta decisión lo último ya sabéis la derrota en San Sebastián con la Real Sociedad Il la otra noticia de la tarde es que el TAD ha inhabilitado suspendido como presidente de la Federación Española de Fútbol Ángel Villar qué consecuencias tiene esta decisión José Antonio Duro buenas tardes Gallego buenas tardes es histórico después de treinta años a esta hora Villar ya no es presidente de la Federación de Fútbol por falta de neutralidad en las pasadas elecciones a la Federación el TAD le ha destituido

Voz 4 01:59 de su en su reunión de hoy es una sentencia que no puede recurrirse por la vía deportiva a efectos prácticos la moción de censura de Rubiales pierde todo su sentido y ahora Juan Luis Larrea queda al frente de una gestora que está obligado a convocar elecciones a presidente un presidente que debe salir de los ciento cuarenta miembros que forman la Asamblea la Federación de Fútbol Villar gallego a esta hora en este viernes no es presión

Voz 0919 02:21 de la Federación para veremos qué decide Ángel María Villar que puede recurrir esta decisión y pedir la suspensión cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid is si eso fuera así pues el proceso volvería a detenerse y alargarse pero Villar ahora mismo no es presidente de la Federación Española de Fútbol cayó un día en el que tenemos fútbol en directo está jugando desde las siete y media en el Villamarín el Betis y el Athletic de Bilbao Un partido con polémica Santi Ortega como está

Voz 0481 02:51 qué tal Gallego buenas tardes con un menú temería de la segunda parte ganando el Athletic cero a uno con gol de Raúl García de penalti en ese penalti fue expulsado también Jordi Amat también un gol fantasmales Paul ya que remata ahora se marcha fuera el centro que el día del ex de la derecha pero cero uno gana al Athletic con polémica de Villamanín

Voz 0919 03:06 perdemos que a las nueve y media se juega en Cornellà el Espanyol Atlético de Madrid luego nos damos una vuelta para confirmar alineaciones y tenemos también fútbol de Segunda División en juego el partido entre el Lugo y el Rayo Vallecano José Rodríguez hola

Voz 5 03:20 qué cajas buenas tardes desde el Anxo Carro superan a la media hora de juego dos caballos tres nociones de misión y manda en el marcador gracias al gol tempranero de Unai López m y fuera es una abandonado esos lugar Amaya costo de momento treinta diferencias partido Lugo cero Rayo uno

Voz 0919 03:39 sí tenemos Euroliga de baloncesto duelo español entre el Baskonia y el Barça vamos a Vitoria a ver cómo ha comenzado Kevin Fernández ahora

Voz 0481 03:48 hola Gallego buenas tardes a empezaba con mucha intensidad y acierto por parte de los dos equipos el Baskonia que busca mantener la comba con los ocho primeros clasificados el Barça un buen resultado porque quién sabe si podría estar jugando su supuesto el entrenador Sito Alonso por ahora ocho minutos treinta segundos para acabar el primer cuarto ventaja culé Baskonia tres Barcelona cuatro

Voz 0919 04:07 enseguida repasamos la última hora del gran partido el clásico que se juega mañana a la una de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona un partido que va a paralizar el mundo del fútbol y que tiene pocas incógnitas casi todo parece decidido en ambos equipos pero antes como siempre en el programa

Voz 6 04:35 fiesta a todo el equipazo de Hora Veinticinco Easy nada que pero que paséis felices fiestas Ike que sea todos muy bueno y que el año que viene sea otro año

Voz 7 04:48 todo blanco blanco en el sentido literal

Voz 2 04:53 de la palabra blanco que sea otro año en blanco total del Real Madrid un saludo para todos

Voz 0919 04:59 no lo había cogido yo lo de Blanco fíjate dejad vuestros mensajes venga

Voz 8 05:03 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él los lo que quieras mandando tu nota de voz en guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 05:19 por favor llega a mí no me pongo porque a estas cosas son comentarios que yo hago así de repente sabes cómo soy hombre no me da ya está por ahí eh un porqué Escamilla lo de lo del fútbol me pone muy nerviosa Alves me pongo corriendo Abdalá llamaros ya deciros esas cosas ya después me arrepiento inmediatamente por favor Yeray te lo juro no me pongas al corazón mío no me pongo por favor yo chiquitito

Voz 1266 05:48 el guasa de Hora veinticinco Deportes

Voz 8 05:51 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:58 hoy no ha sido Yeray hoy ha sido marcó Granados

Voz 10 06:01 que ha puesto a Maite empezamos venga

Voz 0919 06:14 pendientes del Betis cero Athletic de Bilbao uno novedades del clásico mañana daba rueda de prensa Zidane ha ido nuestro compañero Antón Meana a preguntarle

Voz 1994 06:28 buenas tardes tanto me nada a la Cadena Ser que se juega mañana usted me juego yo personalmente tres puntos pero no sólo yo jugamos todos no si tú eres del Madrid yo soy hincha del Real Madrid dice no no soy de Madrid no yo yo soy asturiano se de Gijón trabajo en la Cadena SER Si periodista no sé si es así no quiera saber si fuera así Madrid vale vale perfecto no no no jugamos tres puntos nada más

Voz 0919 06:56 Meana lo de soy de Gijón te sale lo primero que te sales me preguntó por ello qué tal Gallego buenas tardes qué voy a decirle a tirarle le molesta a algunas preguntas au está nervioso pues yo le he visto tranquilo pero luego no sorprendió a nadie pero en el entrenamiento lo he visto bien preguntarle un periodista si es madridista dará que no me lo esperaba me no pueden ser ni madridistas ni barcelonista ni pistas ni de ningún equipo van allí a hacer su trabajo nada más correcto entonces me dan pena

Voz 11 07:23 se me gusta eh también que me sorprenda porque me sorprendo yo él me ha sorprendido la mi novedades poco poca sorpresa el mañana no pocas sorpresas mañana el equipo concentrado el once de Cardiff la alineación de gala del Real Madrid con Cristiano Ronaldo el futbolista está al ochenta por ciento hoy lo hemos visto sonreír en el entrenamiento en Valdebebas Yeste es gallego el partido que le mola jugar lo dicho si Zidane a los jugadores blancos

Voz 1994 07:47 seguramente que es el más más difícil de la de la de la temporada porque porque siempre los Barça Madrid son partidos muy bonitos muy difícil pero pero a nosotros es lo que no mola no que es que los jugadores juegan para para este tipo de de de partido

Voz 0919 08:11 y en el Barcelona de Valverde Adriá Albets espera mañana alguna sorpresa o todo está meridianamente claro buenas tardes

Voz 0017 08:18 qué tal Gallego buenas tardes todo está bastante claro no se esperan muchos cambios en el once de mañana en el que en principio estará Paulinho en el centro del campo y Sergi Roberto en el lateral derecho el Barça ya está aquí en Madrid ha llegado pasadas las ocho de la noche han viajado dieciocho jugadores entre ellos Jordi Alba que esta semana dio el susto cuando se ausentó en el entrenamiento del miércoles también que fue el descartado frente al Depor irse han quedado en Barcelona Deulofeu que hoy ha recibido el alta médica Rafinha Arda Turan los todavía lesionados Umtiti Alcácer Eden velé que ya está en la recta final de su recuperación

Voz 0919 08:53 Valverde que dice el pasillo

Voz 0017 08:56 bueno pues que no tiene mucho sentido ya no lo ve claro mañana no lo va a hacer tampoco espera dice Valverde que se lo hagan a él cuando el Barça gane algún título

Voz 12 09:06 bueno el reconocimiento de nuestro hacia el marido

Voz 13 09:09 lo tiene por lo que ha hecho colocándose este año y en cuanto a significaría el pasillo hay un hay al paseo a nadie ni tampoco el que de a Mrs al caso porque ya veo

Voz 12 09:17 lo que es es algo que de lo que que el tinte que tiene ahora no ha perdido un poco la esencia que tenía hace tiempo

Voz 0919 09:24 mañana no habrá pasillo pero hay un clásico impresionante a la una en el Bernabéu enseguida la escaner clásico ante repasamos otras cosas

Voz 0919 10:20 añade y otros dos grandes partidos por ejemplo el duelo levantino entre el Valencia y el Villarreal muy especial para Marcelino Ximo Altman hola hola

Voz 15 10:29 qué tal muy buenas si vuelve a enfrentarse al equipo que no le dejó jugar la previa de Champions y que le destituyó un diez a gusto a punto de empezar la temporada como digo Marcelino mañana partido especial y además lo hace ahora defendiendo la tercera posición recupera para la convocatoria a un nombre por línea Garay que apunta a la titularidad también Guedes incluso Sasa que una vez cumplida su sanción volverá a jugar en el once Carlos Soledad Murillo se quedan fuera Marcelino ojo quiere ganar dejarlo más lejos posible al Villarreal

Voz 16 10:59 si ganamos estaríamos trece puntos es una ventaja sino definitiva creo que muy muy difícil para eh

Voz 0919 11:08 la ventaja importantísima tiene ya esos diez puntos última hora del Villarreal Xavi sidra

Voz 17 11:13 qué tal muy buenas bueno es el Villarreal quiere cerrar el año con un triunfo en Mestalla que aprende la clasificación además se lo voy a hacer con buenas noticias porque es que yo me costó tan para jugar además recuperaba Camuñas Rabanne iba a ponerla el pájaro Andrés Fernández poner a Bruno Leo Suárez is son el objetivo ganar en Mestalla por tercera temporada consecutiva

Voz 0919 11:32 y mañana también derbi gallego Deportivo de la Coruña Celta algo caliente con las últimas declaraciones pancartas y demás última hora del Depor Adrián canta hola

Voz 18 11:41 hola decía Cristóbal Gallego que las pancartas no son ni mucho menos sí que son para animar al Depor en el equipo blanquiazul regresa el único cambio en el equipo coruñés que llega a este partido en puestos de descenso también vuelve a Andoni a esa convocatoria cerca del lleno en Riazor partido de alto riesgo queda ahora mismo mil quinientas entradas todavía la belleza

Voz 0919 12:00 el Celta cómo llega al derbi Jacobo u Z hola hola qué tal muy buenas Jesús convoca a todos

Voz 0841 12:05 sí desde luego decidirá los descartes vuelven Yago Aspas y mayor la mejor noticia echó mucho de menos al delantero y lo normal es que no toque mucha el once tipo reconocen fue que habló con Guidetti Llull sagas de su situación del mercado de invierno que ir algún refuerzo le ha pedido a la directiva no sabe si va a ser el último partido de Maxi Gómez como esa oferta de China de veinte millones de euros es consciente eso sí el técnico navarro que una derrota sería un duro palo antes de afrontar entre Coppi liga en la primera semana de enero Barça y Madrid en Balaídos Camp Nou Barça

Voz 0919 12:34 ocho y cuarenta y dos El escáner

Voz 20 12:43 y hoy en el ska

Voz 0919 12:44 en el especial clásico con Álvaro Benito hola Álvaro salga llegan hasta y con Kiko Narváez Kiko buenas tardes muy buena con la voz por líneas teles Terenci asentado entre los mejores del mundo en la portería ahora mismo

Voz 0104 12:55 sin duda yo creo que está a un nivel espectacular ya no solo ese portero que que te inicia muy bien el juego con los pies que ya sabemos que que incluso a veces arriesgaba más de la cuenta sino que ahora gana puntos gana partidos si está en la terna de los mejores porteros sin duda

Voz 1266 13:11 a mi me parece que con el tema de de lo pie no vamos a descubrir a día de hoy es el número uno pero le ha sumado esa rapidez esa será mucho más sobrio y no tengo duda de que el alemán está entre los tres mejores portero de

Voz 0919 13:24 del mundo pareja de centrales Piqué Vermaelen Ramos Varane cuál es para vosotros mejor yo creo que la pareja de centrales el del Madrid

Voz 0104 13:33 pues es la mejor la mejor pareja la la selección española siempre lo hemos dicho cuando vamos pero yo creo que en este caso postulándose como demostró estar a un nivel buenísimo el en la final del Mundialito y que salvo cuando se pierde los partidos por por lesión está a un nivel espectacular pues yo creo que hay el Real Madrid es fuerte muy fuerte

Voz 1266 13:55 yo le condiciona eh aquí a Piqué Umtiti Vermaelen es cierto que debe de tener pues no mayor comunicación entenderse algo mejor pero no ha sorprendido pero a día de hoy por el tiempo que llevan jugando junto pongo me quedo con la de Ramos y Varane

Voz 0919 14:10 lateral zurdo juegan dos de los mejores del mundo quién crees que va a subir mañana más Jordi Alba o Marcelo

Voz 1266 14:16 pues Marcelo y ha jugado en el Bernabéu pues seguramente a pared cama pero llegue Jordi Alba por por sorpresa Icomos entiende con Leo Messi que usar a lo mejor tiene menos participación pero con mayor influencia en esto duelo del lateral izquierdo lo voy a poner un dos me quedo con Jordi Alba en estos momento

Voz 0104 14:34 bueno yo creo que va a depender de quién tenga más peso en el en el juego ofensivo para para que unilateral suba pues normalmente tienes que estar en campo contrario oí haber juntado dentro haber acumulado muchos pases dentro para generar ese espacio fuera ya sabemos que que Marcelo no necesita demasiado para para darse alegrías al cuerpo que que lleva un extremo un extremo metido dentro Jordi Alba así que necesita quizá un poco más de de dominio del equipo para es menos fino no necesita el carril externo para para aprovechar su velocidad a Marcelo pues te pueden meter por dentro asociándose dependerá un poco de él que lleve el peso pero yo creo que los dos van a tener un alta participación en el juego ofensivo de sus

Voz 0919 15:14 eso maravillosos los dos Iniesta Modric Isco busque Paulinho Casemiro cuál es la línea de cuatro mejor del centro ahora

Voz 0104 15:21 el mismo difícil yo creo que que quizá ahora mismo el el Real Madrid tiene un poquito más de talento con con esa sobre todo con estos tres jugadores Isco Modric Kroos viendo que el croata además ha recuperado alguna versión

Voz 12 15:35 buena asimismo bueno

Voz 0104 15:38 el Barcelona lo que sí está claro que este año está siendo un equipo muy sólido en en el centro del campo concediendo muy poco siendo muy generosos en el esfuerzo muy solidarios de va a estar va bastante parejo en cuanto a potencial pero pero si el Real Madrid quizá tenga un poquito más de de magia en esos tres hombres sobre todo

Voz 1266 15:56 termina de despegar el tema de Modric Isco Cross en el centro pues tengo debilidad absoluta por Casemiro a la hora de jugar por detrás de de ello tengo mi duda no a la hora de llegar por sorpresa Paulinho en un partido de me da a mí que los primeros veinte minutos el Real Madrid va a seguir a salir a atosigar y a presionar muy arriba estando al cien por cien ambos centro del campo me quedo yo con Kroos Modric Isco hoy y Casemiro le falta

Voz 0919 16:21 el Fútbol Club Barcelona quizá algo más creativa

Voz 1266 16:24 aunque les obra diario comparándolo con otras temporada solidez y fiabilidad

Voz 0919 16:28 lo de arriba Cristiano Benzema por un lado en el otro Luis Suárez y Messi que pareja en más letal y hablamos de pareja no individualmente

Voz 1266 16:37 si me quedo con la pareja Cristiano y Messi calle gol

Voz 0919 16:40 mejor

Voz 1266 16:42 nombrara ahora parece ese no que Luis Suárez ya el otro día dio muestra porque iba a decir este comienzo de temporada ya dura casi una vuelta que no es el Luis Suárez de la temporada pasada Benzema que tampoco termina de de despega depende mucho de la vida que eleve la gente que está alrededor de la gente que llegue por por fuera para para decantar min tanto uno como otro sobreviven a la genialidad de a los cracks que son a pesar de que tanto Luis como Benzema no terminan de de acompañarle pero debo dependen poquito mayo de lo que es lo que te la gente que les rodea muy difícil comparar

Voz 0104 17:17 yo pienso que la la diferencia más grandes que quizá a Cristiano que que es el el la cabeza visible de esa pareja necesita que el equipo genere por así decirlo y Messi es capaz de generar lo cual pues ese beneficia al resto de compañeros cristiano necesita que el que el equipo les surta de balones del equipo domine que el equipo pues iban campo contrario y que practica un fútbol ofensivo para para alimentar a la bestia por así decirlo y Messi es capaz de cuando el equipo tiene problemas que que supongo que que mañana habrá fases del partido donde donde lo tenga obviamente por el por el potencial del rival pues es capaz de venir recoger y cambiar el ritmo del partido y el propio él mismo alimentar a a Swank porcentaje de favoritismo mañana ya siempre que juega el Real Madrid yo va a ganar el favorito debe dar un setenta Train

Voz 1266 18:09 o si quédate cinco he dicho que suelen invita a Alvarito mecánica cincuenta y cinco cuarenta y cinco gol para el Madrid en casa no efectivamente

Voz 0919 18:20 muy bien señores que tengamos un feliz clásico

Voz 13 18:23 sí que tengáis una Feliz Navidad y una feliz noche buena la paséis aquí en casa en Madrid con la gente cómo lo hace

Voz 0104 18:28 en Madrid en Madrid bien pues casi toda la familia para CAI no contamos bastante gente más que veinticuatro al día uno tengo otra concierto en Jerez

Voz 12 18:37 olé olé olé muchas gracias

Voz 7 18:42 adiós gallega ahora está ya hecho

Voz 0919 18:58 pendientes de la Euroliga pero también de la Liga Endesa que este fin de semana tiene jornada interesante Xavi Saisó

Voz 1982 19:04 así es gallego cuenta atrás para la clasificación para la Copa del Rey mañana seis partidos de la décimo tercera jornada destaca el Fuenlabrada el equipo revelación Iberostar Tenerife los otros cinco técnico contra Zaragoza UCAM Murcia Amorós vez Bilbao estudiando pero Peña Burgos Herbalife Betty es decir también que los equipos Euroliga por el tema del calendario han aplazado sus parte

Voz 0919 19:26 gracias Xavi seguimos

Voz 0919 20:07 vamos a situar el fútbol en directo segunda mitad del Betis Athletic de Bilbao como basan

Voz 0481 20:13 ahí pues estamos llegando al minuto diecinueve de la segunda parte el dominio el control futbolista más ganas por cero uno en el Villamarín con gol de Raúl García de penalti pero no acaba de rematar el encuentro sigue por tanto marcador ajustado cero uno gana la III edición en vez de la segunda parte

Voz 0919 20:29 recordemos que a las nueve y media juega el spa juega en Barcelona del Atlético de Madrid ante el Espanyol cómo sale el equipo del Cholo del Cholo como sabe el equipo de Quique Miguel Martín

Voz 0684 20:39 la buenas tardes qué tal buenas tardes Gallego un Atlético de Madrid que quiere seguir la segunda plaza y jugar el clásico de mañana con la victoria de hoy Icon estos once futbolistas Pedro Fullana con la gran novedad de Fernando Torres que es titular juega a Oblak en portería Bersani con Savic Godín Filipe Luís en defensa por delante Saúl Thomas Gabi Koke y en la delantera Antoine Griezmann y Fernando Torres El Espanyol también con toda la artillería Elena de Diego

Voz 1509 20:59 com pavo en portería Javi López Óscar Duarte

Voz 24 21:02 soy Aaron en defensa por delante Javi Fuego David López y Sergi Darder y ataje en Sergio García Baptistao Gerard Moreno

Voz 1266 21:08 menos de media entrada en torno al Prat así que

Voz 0919 21:10 Torres titular en el Atlético a pesar de que su entrenador dijo ayer mismo que Fernando Torres marca pocos goles sé que nosotros marcan menos todavía segunda división que está en juego el Lugo Rayo Vallecano cómo estás José Rodríguez

Voz 5 21:25 bueno eso sótano pero no gana el Rayo Vallecano vale conseguir una puerta afirmó aparte dorado mes Rayo Caja Laboral que luego como digo tiempo de Solari socarrón Lugo cero Rayo uno

Voz 0919 21:40 a las nueve se juega en Santo Domingo el Alcorcón Almería recordamos una vuelta para ver cómo está el ambiente en este partido segunda División

Voz 0684 21:46 con Jacobo Castro hola muy buenas Gallego El Alcorcón no gana en casa desde octubre quiero conseguirlo hoy el Almería diez puntos en las últimas cinco jornadas desde la llegada de Lucas Alcaraz quiere mantener su buena racha con noticias la previa David Navarro jugador del Alcorcón han anunciado que se retira va a hacer el saque de honor y después del partido dará una rueda de prensa las nueve con arbitraje de Arcediano golpecillo este Alcorcón Almería

Voz 0919 22:11 fútbol internacional como todos los viernes con José Palacio la Palacio buenas tardes qué tal muy buenas gallego en fin de semana no hay Liga en Francia no juegan los nuevo galácticos entonces vas a tener que esperar hasta el domingo siete de enero en va a ser el partido de vuelta de la Copa de Francia Rennes París san Germain a las nueve de la noche cuando vuelvan los nuevos galácticos se han ido a acatar de de están en dos fases

Voz 1038 22:32 concentración viaje de marketing más que aquel quemando

Voz 0919 22:36 pero bueno tenemos premier tenemos jugando por ejemplo un partidazo ahora mismo en Londres no partidazo quinto contra cuarto Arsenal Liverpool ahora mismo siete minutos de juego cero

Voz 1038 22:45 pero en el marcador con dos españoles titulares Monreal y Héctor ballerina en los gunners y que gana el conjunto de Arsene Wenger para quitarle ese puesto champions al Liverpool mañana tenemos tres partidazos Ewerthon Chelsea a la una y media a las cuatro de la tarde en Manchester City por Mao ya al menos cuatro El Lester Manchester de ahí que te gusta mucho el fútbol gallego de aquí al ocho enero va a ver fútbol en Inglaterra todos los días quiere pactar sólo el veinticuatro veinticinco y veintinueve horas ya no son los únicos de una semana en Navidad ya este año no juega no eso Se respetan el único día que tampoco hay fútbol es el veintinueve pero el resto días tenemos decenas de Premier

Voz 12 23:21 hemos también no es una obra en Italia

Voz 1038 23:25 ten Italia mañana tenemos un gran partido el Juve Roma a las nueve menos cuarto que segundo contra cuarto con tres puntos más para la Juve y antes a las tres va a jugar el Nápoles que es líder con uno de ventaja sobre la Juventus y el Milan Atalanta a las seis de la tarde ya al que está en crisis el punto llenar gatos Isabel Ojeda Nadal nada más porque tenemos también parón en Alemania el parón en en Francia gracias

Voz 0919 23:47 Palacio vamos al Baloncesto cómo está el partido de Euroliga entre el Baskonia y el Barça los dos necesitan la victoria Kevin sí

Voz 0481 23:54 ahora mismo más igualado el Baskonia he llegado a manejar una ventaja de nueve puntos liderado por su capitán toco Shengelia que ha anotado once puntos en los primeros seis minutos de partido pero el Barcelona está apretando y está consiguiendo igualar el marcador por cierto que no te lo he dicho en la portada habido recibimiento indiferente para el que fuera capitán y entrenador del Baskonia el año pasado ahora en el Barça marcador a falta de ocho y medio para el descanso de Baskonia veintidós Barcelona veinte

Voz 0919 24:20 hace unos minutos que tiene que haber comenzado en el Martín Carpena de Málaga el Unicaja Milán Enrique Aparicio la hora muy buenas

Voz 25 24:28 Caja quiera buscaba su tercera victoria consecutiva en la

Voz 0919 24:31 Liga están todos los jugadores al cien por cien y que espera

Voz 25 24:33 la culo de jugadores Nemanja miedo suerte quiere los aficionados del Unicaja verlo cinco dieciocho para que sacaba el primer cuarto Unicaja doce Armani Milán nueve Marta Casas buenas tardes Jesús Gallego muy mal en la NBA

Voz 0919 24:46 destacamos que se ha cortado la racha de Chicago después de la vuelta de Mirotic pero es que claro jugaban contra los Cleveland de Lebron James

Voz 1509 24:54 exactamente la primera derrota de la temporada para Nikola Mirotic fue empezar el a jugar con Chicago y los Bulls empezaron a ganar tras seis victorias consecutivas los Bulls han caído contra los Cleveland Cavaliers de Bron Calde y compañía con quince puntos de Nikola Mirotic y ocho puntos y cinco asistencias de José Manuel Calderón

Voz 12 25:12 sí está teniendo minutos y además aprovechó

Voz 1509 25:14 dándolos esta pasada madrugada también hemos tenido duelo entre españoles o mejor dicho entre equipos con españoles porque se han enfrentado yute San Antonio Victoria de los primeros con doce de Ricky Rubio el primero en su carrera en la NBA con rebotes once puntos y once es no jugó Pau Gasol con molestias en la ingle y también victoria de los Knicks contra los Celtics en el regreso de porcino con un espectacular Beasley y minutos para Willy Hernangómez unos Knicks que esta noche van a volver a jugar contra Detroit también esta madrugada van a jugar Álex Abrines y Juancho Hernangómez con los Thunder y con los Nuggets y entre todos los choques que tenemos para esta noche Gaye destacar en el que se van a medir los Warriors con los baby Lakers que es un equipo que está gustando mucho

Voz 1266 25:52 sí sí que es atractivo de ver dos cosas

Voz 1509 25:54 más rápidamente te digo que si alguien quiere ir votando sí han abierto ya las votaciones para el All Star de los Angeles de dos mil dieciocho y una curiosidad te imaginas lo que salir al jardín y encontrarte con un caimán de cuatro metros

Voz 12 26:07 pienso que tiene que eso es lo que le ha pasado a Goran Dragic a la gran estrella eslovena de Miami Heat así que fíjate está la cosa muy peligrosa

Voz 26 26:14 gracias Marta esta semana estamos cerrando el programa

Voz 2 26:18 vamos ya prácticamente celebrando la Navidad

Voz 12 26:24 hecho de ir

Voz 0919 26:34 buenos recuerdos la noticia de la tarde el Sevilla ha destituido a Eduardo el Toto Berizzo el consejo de administración está todavía mido para verse anuncian a su sustituto o lo hacen en las próximas horas en Sevilla se está jugando un partido entre el Betis y el Athletic de Bilbao como lo dejamos Andy ganando el Athletic cero a uno minuto veintiuno de partido dos cambios ahora ya realizado sale de Woody también a Aduriz en el Athletic obviamente en el Betis cero uno el tramo final del encuentro crece el Betis en encuentro gracias Santi Toni López una noticia antes de cerrar

Voz 27 27:07 mira no sé si ahí no puedo de de hoy pero hay gente relacionaba el deporte que se ha tenido suerte por ejemplo el socio del Atlético de Madrid con el carné con el número del Gordo siete uno uno nueve ocho va a ganar para tomar la que viene un abono gratis para Wanda Metropolitano mira qué bien el problema es que es de Valencia que no le pilla cerca de casa pero bueno ha dicho que irá al Wanda Metropolitano tiene motivos porque su abono por la cara

Voz 28 27:28 gracias Toni aquí lo dejamos que paséis una gran Nochebuena

Voz 0919 27:32 hay un gran día de Navidad Hora veinticinco Deportes vuelve el día de Navidad a las ocho y media aquí os esperamos un saludo de gallegos felices adiós