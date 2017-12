La firma de Ángels Barceló: "Arréglenlo de una vez"

Voz 0194

00:00

obviedades para Veinticuatro horas después Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña el bloque independentista consiguió la mayoría en escaños uno en votos el Partido Popular se convierte en una anécdota en Cataluña la izquierda tropieza de nuevo ustedes me preguntaran por qué resalto lo obvio lo hago porque a partir de estas obviedades Se tiene que empezar de construir algo en Cataluña algo que permita salir de la situación en la que nos encontramos algo que permitan dejar a pensar en la reconciliación de estos dos bloques en los que ha quedado dividida la sociedad catalana y que no puede ser para siempre y repito las obviedades por qué es lo que ha pasado en realidad el aderezo que pongan los partidos ya es cosa suya ciudadanos adereza su victoria resaltando que es el primer partido constitucionalista que gana unas elecciones en Cataluña también la convergencia que pactaba en Madrid era constitucionalista y el PSC que también fue el más votado en unos comicios no es el primer partido constitucionalista que ganas el primer partido nacionalista español para nuestro discurso de ayer de Inés Arrimadas Price que con voluntad integradora pero ya excluyendo con sus palabras sólo en castellano el bloque independentista adereza su victoria apoyándose de nuevo en su mayoría parlamentaria obviando que sus votos no llegan al cincuenta por ciento de los electores igual que en la anterior legislatura rogar en un mandato que no tenían qué piensan hacer con el más del cincuenta por ciento no independentista pero hay más aderezan su victoria lo hace Puigdemont intentando hacer creer que las urnas acaban con los procesos judiciales la realidad es otra el PP adereza su derrota culpando Ciudadanos y en Madrid manteniendo discurso implacable contra el independentismo sin hacer nada de autocrítica de verdad cree Rajoy que su gestión de la crisis catalana no tienen un pero por cierto donde esta Soraya Sáenz de Santamaría la izquierda hay la izquierda cuanto se la echa de menos cuando más se la necesita empieza a ser preocupante su incapacidad para convertirse en un actor determinante en los problemas de este país pues bien con estos mimbres hay que volver a empezar situados de nuevo en la casilla de salida pero con la experiencia de lo pasado los independentistas ya conocen la reacción del Estado y el Gobierno central ya sabe cuántos son los independentistas ellos también son ciudadanos a los que debe atender arreglo de una vez Ángels Barceló