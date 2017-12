Koke: "No hemos aprovechado nuestras ocasiones. Hemos cometido un error y a seis o siete minutos del final y por eso hemos perdido"

Voz 1006

00:51

la Liga no hay que hay que ver qué pasa también estás viendo el partido seguro oí esperando pero todavía queda queda muchísimo lo muchos enfrentamientos en de todos los equipos si ya seguir como he dicho de conectar ahora en los errores que hemos cometido en este partido y seguir trabajando cuando cuando volvamos de la vocaciones hablabas de un partido muy táctico me imagino que el Espanyol ha tenido mucho que ver eso porque no se ha visto cómodos no del todo lo largo del encuentro estoy yo creo no lo dos equipos no hemos estado muy bien colocados en el campo mucha falta se el partido siempre se acortaba entonces bueno no yo creo que bueno hemos estado cómodos sí bueno a ello la ocasión que han tenido pues la metió dice que le ha costado al equipo bueno de tres cuartos en adelante Cocker Parker ha trabado y ya no novia claridad sobre todo el primer tiempo si vamos llevamos estar un pelín más precisos seguro que hubiésemos tenido alguna ocasión más Si bueno el segundo pues fue la ocasión graderío Kevin casi una pena no daba el ha marcado pero bueno a seguir trabajando a seguir eh pues pues esas ocasiones que tengamos pues intentar aprovecharlas y ya está