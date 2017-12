¿Qué le espera al fútbol español en los próximos meses?

Voz 5

04:00

sí bueno primero con referencias ha dicho la divismo Nino sobre sobre las las causas efectivamente puede parecer de chiste que después de treinta años a Villar se lo quiten del medio por abrir una cuenta en Twitter por hacerlo en en Facebook pero el destino es así hombre no quiso hacer comparaciones odiosas no pero yo recuerdo que Al Capone por el contable no sé qué decir también fíjate con lo que había liado no y no se había cambiado sería enviado a bueno en cierto modo se lo ha sido distinto ha sido por lo de pueblo no no es comparable no digo que a veces las situaciones y la bueno las travesuras del destino son así no le encuentra lo que me preguntas del del proceso pues mira ahora hay que elegir de momento a siete miembros de la asamblea sombría con la confirmación de un censo cada una de estas elecciones es como si fuera un proceso independiente por lo tanto voy a llevar un tiempo ya te digo que creo que nos vamos a ir a mediados de marzo como mínimo y ha ya septiembre como máximo por en medio hay que ver la resolución que toma el Consejo de Estado que puede ordenar a su vez o indicar pero vamos casi con rango de ley que se repitan las elecciones a la Asamblea a los ciento cuarenta años de la Asamblea lo que aún lo lograríamos el proceso pero sinceramente yo creo que eso no va a pasar porque si esta postura hace va adelante digamos que el Consejo de Estado era lo que más molestaba la pipa por lo que hablaba de injerencias del Gobierno porque mientras que el Tribunal Administrativo del Deporte y el Consejo Superior de Deportes como sus nombres indican si están relacionados con el deporte el Consejo de Estado en la FIFA lo voy directamente como una herramienta del Gobierno no sí puede servir para para calmar a afecto