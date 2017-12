¿Si el Madrid pierde El Clásico dice adiós a La Liga?

Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:37 abrimos tiempo de sanedrín para hablar del clásico mañana aún a la una de la tarde en el Santiago Bernabéu Real Madrid Barcelona separados ahora mismo por once puntos aunque los blancos con un partido menos siguen por aquí a mi lado Adriá Albets y Antón Meana hay unimos a esta tertulia Jordi Martí que tal muy buena

Voz 1991 00:51 las Marcos López buenas noches muy buenas noches a todos Rafa Alkorta

Voz 5 00:55 hola qué tal a dices quién llega mejor Jordi

Voz 0985 01:00 yo creo que llega mejor el Barcelona porque ha demostrado una velocidad de crucero durante estos últimos tres y medio cuatro meses que le hacen un equipo más fiable a las pruebas me remito el hecho es que si el Barcelona gana al Real Madrid se sitúa a catorce puntos como decía Mijatovic con gran acierto son muchos puntos y es que el Barça consigue la victoria E incluso obligarían al Real Madrid a cambiar de objetivo en este camino tiene mucha importancia Messi a quién por cierto veo en las páginas de The Gardien hace unos minutos el Gardien un periódico británico de referencia les sitúa a Messi como el mejor del mundo en un panel de ciento sesenta y nueve especialistas por lo tanto entre Messi Yago Valverde Valverde que ha conseguido sacar al Barça de la adversidad para situarlo en la solidez creo que el Barça llega mejor a corta

Voz 6 01:49 vamos a evidentemente el líder es el Barça hay como dice Jordi lleva una trayectoria fantástica y con trabajo Ernesto

Voz 7 01:58 sublime sobre todo después de la pérdida de animar no que fue un duro golpe me imagino que para todos pero ha sabido digamos solidificar un un equipo que tiene mucho trabajo y tácticamente está muy muy bien hecho no pero el Madrid está bien yo ahora lo veo bien yo creo que el partido del Sevilla la final el Mundialito aunque fuera gremio que viene seguramente no tiene nada que ver a los equipos aquí pero le veo bien y sobre todo mucho mejor amores ya Kroos y a mí eso me parece que es una muy buena noticia del Madrid y creo que ahora mismo está en perfectas condiciones de mañana disputar un partido muy serio y yo creo que incluso ganarlo

Voz 1991 02:37 Marca Marcos llegan bien los dos

Voz 8 02:40 gente que el Madrid está en mejor forma que hace un mes pero también es evidente que no es el Madrid aquel que desnudó al Barcelona en en agosto aquel equipo exultante aquel equipo que que daba comiendo el mundo en realidad porque acaba de ganar la Supercopa de Europa la Supercopa de España que barrió al Barça en dos partidos tanto en el Camp Nou como en el Bernabéu no aparecido pone al menos en la Liga una aparición la Champions en algunos momentos pero en la Liga no ha aparecido y el Barcelona se ha reconstruido el el el Barcelona se ha se ha hecho fuertes ha hecho solidarios ha hecho se ha hecho un equipo ni más ni menos y eso y eso cuesta mucho de hacer ir hiló sabe Rafa y especialmente en los equipos grandes donde donde tienes jugadores de tanta calidad que al final bueno yo Galarraga le oyó larga Suárez Neymar cuando estaba y eso era lo que al al final le pasaba al Barça de Luis Enrique en los dos últimos años y al Barça de tridente y ahora es un equipo qué tiene tal fuerza tal potencia que se presenta en el Bernabéu sin ningún delantero más allá de Messi Suárez es decir no tiene añade me parece poco no somos pero entiende me entiende

Voz 0985 03:39 no entiendo si Messi pero

Voz 8 03:41 sí con Suárez que es cuando cualquier equipo del mundo daría por tener a uno de los dos eso es evidente prescinden velé sin Alcácer se presenta sin Tití que era su coloso defensivo se presenta en realidad con los once porque si tú miras mañana en el banquillo el del Barcelona está lleno de defensas semejando diseñe más que era no Aleix Vidal pero no hay ni un solo delantero Midas del banquillo del del Madrid escuchar

Voz 1991 04:03 ah y que la pólvora que hay la va a salir de inicio es decir arriba

Voz 8 04:06 acto que no tiene capacidad Valverde para o en principio no va a tener capacidad para para hacer cambios que puedan cambiar pero eso sí que lo ha hecho Valverde a lo largo de estos cuatro meses ha cambiado un equipo que tenía un estado depresivo que salió del Bernabéu pensando la que se nos viene encima los cuatro meses la temporada que estamos tirando a la aborde a la basura imagínate lo que es lo que ha ocurrido hoy en Cornellà ahora de repente el Barcelona pase lo que pase sale con más distancia sobre el segundo clasificado

Voz 1991 04:34 Antonio Romero muy buenas tú quién crees que llega mejor

Voz 0239 04:39 bueno yo creo que he estado escuchando algo yo creo que ahora mismo moral llegan empatados y es verdad que en el arranque de temporada el Real Madrid hubiera llegado mejor que en dos meses de magro que llevamos del año el el Barcelona les sacaba un cuerpo de ventaja pero a mi me parece que el Real Madrid después de lo que le hizo al Sevilla después del campeonato del mundo de clubes pero una cosa que no ha tenido Yago durante toda la temporada ya que Zidane ha recuperado a todos los hombres lesionados para mí eso es clave es evidente que ni Fútbol Club Barcelona y Real Madrid con un presupuesto por encima de seiscientos millones de euros pueden José deben quejar por tener baja pero sí que es verdad que el Madrid ha tenido muchas en puestos muy importantes y me parece que clasifica clasificatoria mente la respuesta es evidente la respuesta es obvia el club Barcelona pero yo creo que moral y lo que es más importante en fútbol ahora mismo el Real Madrid ha recortado las diferencias sin ser ese Real Madrid maravilloso aplastante de principio de temporada o al final de Cardiff y creo que llegan igualados

Voz 5 05:34 y y si gana el Barça el Madrid descartado la Liga Jordi

Voz 0985 05:40 a ver si el Barça gana da un paso de gigante pero no se puede hablar de la Liga sentenciada ni mucho menos

Voz 7 05:49 en Rafa yo creo que cuando hablamos de equipos de este de esta categoría con este potencial hasta que uno de los dos nos temática me matemáticamente fuera que son catorce puntos no pero es igual pero quedan es bueno que cuántos quedan setenta ochenta cuántos quedan sesenta pues eh yo creo yo creo que no yo lo que es lo ese sí matices que un sesenta es el más difícil todavía pero no no yo cuando hay estos equipos por medio yo yo prefiero ser cauto

Voz 9 06:16 Cos en absoluto en absoluto este es

Voz 8 06:19 si hay un equipo que puede recortar es el es el Madrid es evidente que la situación sería muy difícil muy complicada no sólo por la distancia en sí sino por la gestión que tiene que hacer esa Gistau de esa distancia al Madrid porque además a diferencia de otros años al Madrid en los octavos de final espera el PSG y quieras o no eso acaba condicionando también y acaba influyendo en la Liga tiene la Copa otros años el Madrid ha caído muy pronto en la Copa todo eso si el Barça es capaz de abrirse boquetes un boquete muy serio pero la Liga ganada ni muchísimo menos

Voz 0985 06:47 aquí me permites hablamos de una final aquí el que tiene la finales el Real Madrid por eso lo digo yo creo por el concierto y Puyol que técnicos

Voz 10 06:55 el alero cuidar Jordi eh eso que que con las finales cuidado con el Madrid que nosotros

Voz 0985 07:00 es decir te quiero decir Rafa que para ellos una final y para hoy Pujol ha introducido la elemento éste de la presión oye saber que puedes quedar a catorce puntos mira hay una cosa que va a tú conoces tiene muy clara Él cree que encadenar victorias mina la moral del adversario y se lo puso en trece Heinz deja a principios de temporada a pesar de que el fútbol de Valverde y el Barcelona no fuera excesivamente brillante su objetivo era encadenar victorias para minar la moral del adversario y cohesionar a los suyos yo esto lo ha conseguido

Voz 1991 07:30 somero

Voz 0239 07:32 está la grandeza del Real Madrid que incluso si se quedara hipotéticamente catorce puntos tendría la virtud de dejar el culo apretado de Marcos y de Jordi yo creo que yo creo que el Real Madrid sería el primero que esa es enganchar con un partido sobre dos del Fútbol Club Barcelona decir que no tienes los dos encuentros todavía que serían seis puntos hipotéticamente arrestar catorce punto al menos el partido que tiene que ganar en Butarque frente al Leganés yo creo que la tarea estaría sentenciada el Real Madrid estaría fuera de la ley

Voz 0985 08:01 el límite es una demanda por supuesto sobretodo

Voz 1991 08:04 me permito maldades bueno Romero

Voz 0985 08:07 hoy Rafa confían mucho en el once de Cardiff yo quisiera preguntarles si creen que Zidane como hizo en la Supercopa con Kovacic y si en el caso de Messi habrá una vigilancia más estrecha o un marcaje individual a Messi puesto que el partido que jugó Messi en la Supercopa pues es verdad que a Kovacic esta vigilancia estrecha les salió bien veremos el once de K Adif o Zidane va a recurrir a un marcaje estrecho a Messi para anular Le teniendo en cuenta que Messi ha marcado catorce goles en sus dieciocho visitas

Voz 1991 08:37 buenos ya todas criterio lo que tenía preparada

Voz 0239 08:40 es verdad que

Voz 1991 08:43 es broma no no fue no fue lo de

Voz 0239 08:46 lo de aquello que le hizo fue no me acuerdo ahora que me perdone el futbolista de la Almería como chico chico Francisco Flores y pero no fue eso exactamente no fue eso pero sí que es verdad que como achique tuvo una vigilancia especial a Leo Messi yo creo que va a jugar los de Cardiff pero también te digo una cosa Jordi cómo ha ido evolucionando a lo largo de estas últimas temporadas vale cualquier manera de jugar al fútbol para ganar yo creo que no lo va a hacer pero si Zidane lo decidiera tú que yo te voy conociendo un poco ya a lo largo de estos últimos años que lo dices que une con con de una manera peyorativa como si jugar como jugará el Real Madrid con Kobayashi sobre Messi que por cierto no les salió mal fuera algo peyorativo bueno yo creo que no lo va a hacer pero para tu información si Zidane lo decidiera hacer eso en el fútbol también vale esto esto era mi maldad y me ha salido bien así eh buscaba salió a Zidane te estoy diciendo que no descarta es que sobremesa pollos y lo descarto yo creo que van a jugar los de carne pero que tu pregunta no es directa hombre me parte pregunta no tiene un aroma futbolístico no no te tu programa tú preguntas lo que tiene un aroma peyorativo nombre porque no le das a Zidane nada al Madrid tampoco considera que lo que hizo con Cova Txiki Messi está mal hecho porque futbolísticamente baratijas un pegado afortunadamente para ti también era un pecado jugará contra encerrados atrás y salir de vez en cuando pues si ahora que lo hace el Barcelona

Voz 7 10:14 esta ponía pues el otro día cuando Pep Tito un delantero centro le daría algo Jordi no no no si fans no pero yo no recuerdo ahora sea recuerdo el partido recuerdo que sí que todos comentamos que Cobas y está bastante pendiente no era era un hombre a hombre demasiado descarado pero sí que estaba pendiente lo que no recuerdo quién no jugaba de de los tres en el medio para que jugara Kovacic quizá no

Voz 11 10:39 Modric no por Modric no jugó la ida no va a convocado le dio descanso Rafa Iregua luego la vuelta no juega así miro podría

Voz 7 10:47 yo creo que teniendo a los tres ampliando encima que están Modric y Kroos mejor y Casemiro esos tres no los va a mover me me costaría mucho creer en sacrificar a Isco que es el mejor enganche que mejor se asociaba con los de arriba para que alguien esté atento no a Messi a mi me parece que que va a estar atento va a ser Casemiro yo creo que ése sí que va a estar más atento y seguramente los dos interiores que en otras ocasiones igual juegan un poquito más desplazó de Casemiro seguramente Modi que igual es más para eso más eh hoy obediente que Kroos es posible que que se meta más en la zona de Casimiro yo creo que es Casemiro el que más cerca va a tener a Messi

Voz 1991 11:29 es curioso perdona

Voz 8 11:32 precisamente en esa línea estoy curioso el papel que va a jugar Paulinho hoy la primera vez que eh Casimiro ese baremo sí sí sí por eso digo por eso le por eso digo es la primera vez que se va a enfrentar Casimiro a un a un centrocampista de ese nivel en el Barcelona mereció de del nivel físico enteramente del nivel técnico y del nivel táctico es mucho mejor Busquets mucho muchísimo mejor Iniesta y Rakitic pero del nivel físico del nivel de de mirarle a los ojos Casemiro a a Paulinho Paulinho Casemiro y creo que hay puede estar una de las claves también del del partido porque un jugador que además en él se él se aleja del balón titular se aleja de la pelota es decir él no quiere intervenir en en los circuitos del juego habituales del Barcelona sino que él está para llegar para rematar para robar y para presionar íbamos a ver qué respuesta tiene tanto defensiva como ofensivamente el Madrid hacia esa nueva arma que tiene error

Voz 12 12:23 sabes que esa ese matiz de Paulinho es el que va a hacer

Voz 7 12:30 que Casemiro no puede estar tan atenta a Messi hay que Paulinho entrar de según Almunia siempre

Voz 8 12:35 claro ese es el problema que puede plantear en breve

Voz 7 12:37 campo Messi es que cuando hablamos de que el Barça

Voz 0985 12:40 tenemos el tapados Paulinho a Pau Paulinho

Voz 0239 12:44 anda pelotas la consiguió la prueba Antonio similar

Voz 0985 12:46 los números fíjate qué números yo a Paulino como goleador en comparación con otros jugadores yo no quiero entrar en detalles pero es evidente nombre a ver es evidente que no perdona yo no digo todo con con intención

Voz 1991 12:58 oye como ha hecho el desplome reído Jordi

Voz 0985 13:00 es lo que te quiero decir en lo que te que decir es que Paulinho es un jugador de área que pisaba área tenemos que incorporar como el tercer delantero

Voz 7 13:08 tapado

Voz 12 13:10 ya no pasa nada que hacer

Voz 0239 13:12 dicho Marcos bueno acordar verdad dicho robar destruir presionar llegar pero gracias

Voz 8 13:20 hago no no y no pasa nada

Voz 0239 13:23 eh que es decir que que son las virtudes de un futbolista que mañana va a ser titular yo quito la duda va a ser titular seguro en el Fútbol Club Barcelona Hay que es evidente que que es que esa está ganando méritos para ser titular el Fútbol Club Barcelona es decir que otra manera de jugar al fútbol también existe incluido en el Fútbol Club Barcelona yo creo que es un futbolista que mañana como bien dice Rafa le puede hacer mucho mucho daño al Real Madrid que no está acostumbrado que en el Barça haya un un centrocampista con la zancada con la llegada y con la pegada que tiene Paulinho no está acostumbra el Real Madrid en el Barça así en otros equipos pero cuando tú tienes que cuando tú tienes que vigilar a jugadores tan importantes ofensivamente como buen ser Iniesta como es ser Luis Suárez o como western o puede ser fundamentalmente Leo Messi que además lee muy bien el partido Si viene un un elemento sorpresa como Paulinho yo quiero ver cómo gestiona eso mañana el Real Madrid que esta temporada está teniendo muchos problemas concediendo demasiado atrás

Voz 1991 14:16 es decir a Marcos no precisamente eso es decir que

Voz 8 14:18 eh atrás como indicio Antonio el Madrid tiene muchos problemas es decir el Málaga de que era un equipo que no había metido ni un solo gol fuera de casa le marcó dos en el Bernabéu te veinte el nivel de atención defensiva el Madrid yo creo que va a ser superior y que viene de un buen momento después de ganar el título el Mundial de Cruz pero que al final tarde o temprano hay un momento en que tienes que elegir os Ivo Paulinho sigo a Messi y ahí en esa duda muchas veces el regate de Messi era era la principal arma ofensiva que tiene el Barcelona el centro el campo para ir eliminando jugadores y ahora por ejemplo Iniesta la última hora que dejó Iniesta de fútbol fue extraordinaria contra el Deportivo y ese también es un es un gran factor que que puede jugar Valverde como bien ha dicho hoy en la rueda de prensa

Voz 0985 14:58 a mí lo que más me preocupa del Real Madrid a parte de los nombres que habéis dicho concierto Modric Cristiano etcétera etcétera etcétera

Voz 13 15:04 eh es Marcelo que

Voz 0985 15:07 siempre con el Barcelona le ha hecho mucho daño un puñal siempre se ha convertido en esa banda izquierda y aquí es donde Sergio Roberto por eso a veces en alguna de las combinaciones ha aparecido en nombre de ese miedo va a jugar finalmente creo yo espero Sergi Roberto pero Barcelona tiene que estar especialmente atento y vigilante porque por esa banda izquierda la autopista de Marcelo normalmente ha hecho mucho daño

Voz 7 15:31 es uno de los de los fuertes del juego en Madrid Jordi son los laterales a la llegada de otro equipo la vuelta a dar un impulso que le faltaba y evidentemente Marcelo que yo creo que hasta hace muy poco no estaba todavía en su mejor forma pero aún así contra el Barça en ataque va a ser un torbellino porque porque esos partidos digamos que le ponen cachondo no habrá que ver que qué hace el Barça para que no suba tanto y tenga que trabajar atrás porque el Barça también tiene armas para hacerle daño yo estoy contigo a mi me parece que ese diez Roberto seguramente tiene más condiciones para hacerle daño que que se remedo de cualquier manera todo el intríngulis del medio campo para mí la clave Xisco y las claves Isco sin balón no con balón con balón ya sabemos lo que va a hacer la claro balón exactamente exactamente esa es la clave si él está más cerca de Casemiro tendrán menos trabajo Kroos y Modric durante el partido pues habrá muchas alternativas donde algunos lo hagan bien otra vez estarán pero Isco sin valor mañana es un jugador importante

Voz 1991 16:37 qué partido esperáis me refiero a un partido en el que los dos van a jugar abiertos en el que los dos van a jugar con más miedo que otra cosa pocos goles muchos goles en un partido con más tensión que fútbol

Voz 8 16:48 yo espero una salida furiosa del Madrid es decir una salida en que el Madrid quiera arrinconar ya lo hizo en en la Supercopa incluso Valverde que ha estudiado todos los partidos hasta el dos tres de la Liga de de Luis Enrique con la con aquel gol de Messi en el último suspiro es evidente el Madrid le eleva a presionar a intentas que el Barça cometa errores en en el inicio del juego y a partir de aquí simplificar el el el fútbol de ataque del Madrid buscando a Cristiano Benzema con esos puñales que tiene en las bandas porque las bandas va a ser fundamental es porque es Carvajal contra Jordi Alba Marcelo cuenta Sergi Roberto sea estamos hablando tanto defensiva como ofensivamente casi casi medio equipo para el Barcelona ahora mismo Jordi Alba te diría que es el delantero casi más peligroso que hay junto a junto al propio Messi por supuesto

Voz 0985 17:32 yo la única duda que no una para parafraseando perdón

Voz 0239 17:34 la Jordi a Rafa

Voz 8 17:36 yo sé que este cachondo ellos pero en parte

Voz 0239 17:39 yo creo que mañana no te veo en serio Jeffren partidazo porque el rearme al Real Madrid al Real Madrid no le queda otro remedio que hacer un partidazo porque es el doble o nada el partido hasta ahora más importante del Real Madrid en lo que llevamos de temporada el Real Madrid a finales hum esto es una final que demuestra que que no falla casi nunca es un partido en el Santiago Bernabéu repito yo creo que el Real Madrid va a ir a por el partido desde el primer momento tengo la sensación de que se va a encontrar enfrente un gran fútbol club Barcelona porque el Barça sabe hemos escucha Jordi hemos escuchado a Marcos el Barça sabe que todo lo que ha hecho desde que arrancó la temporada que es mucho y bueno pasa a un segundo plano si mañana el Madrid te mete un repaso como le metió por ejemplo en la Supercopa yo creo que la cuestión numérica del campeonato nacional de Liga quedaría en segundo plano porque recuerdo al mando mañana el Barça con una distancia

Voz 12 18:26 se hable a su a su favor

Voz 0239 18:29 en referencia al Real Madrid pero repito yo creo que mañana el Barça sabe que si el Real Madrid le vuelve a coger de las solapas lo vuelve a zarandear todo lo bueno que ha hecho Valverde no que he hecho Messi lo que ha hecho Luis Suárez lo que ha hecho el equipo en definitiva desde que arrancó la temporada pasa a un tercer plano los clásicos

Voz 0985 18:46 que deja huella para bueno o para lo malo además veremos el enfrentamiento entre los dos colosos que sino no he leído mayo mal hoy llevan cincuenta y tres goles cada uno en un año natural tanto Messi como cristiano me parece una cifra realmente espectacular a mí la única duda que tengo es exactamente si el Barça como hacía el Barça de Guardiola o con aquellas grandiosas victorias que vivimos si saldrá instalarse directamente en el campo de la adversario o va a ser un poco más cauteloso yo la única duda que tengo es como Barça va a modular esta voluntad de ser protagonista de ser dominador de instalarse en campo contrario este Barça de Valverde es la única duda que tengo vamos a ver si es un Barça más precavido

Voz 9 19:25 os sala instalarse Rafa lo Jordi pesa di sintiendo mucho S

Voz 7 19:33 P Guardiola olvídate porque esos jugadores no están olvídate es muy difícil que vuelvan a lo que vamos a ver eso no quiere decir que esto no lo pueden hacer pero tal como lo hacían aquellos a mí me parece muy muy difícil yo creo que Madrid va a salir en tromba el problema es cuánto le va a aguantar la gasolina si tiene éxito en ese periodo de tiempo porque si tiene éxito en ese periodo de tiempo se puede plantear otro tipo de partido cuánto puede estar Cristian y Benzema presionando arriba quince veinte minutos veinticinco si en ese tiempo no hace gol el Barça empieza a plantarse en el campo y a tener el balón ahí está el problema y luego el otro problema cuando te tiras en tromba por un equipo como el Barça que es un equipo bien plantado porque aparte es un equipo físico y que está muy organizado qué pasa con Messi ese es el gran problema de siempre porque yo creo que Messi es el jugador que mejor le estos partidos que hay veces que ves andando hay veces que ves que parece que no está pero casualmente siempre en cuenta el espacio suficiente para tener el balón Madí mañana cuando vayan tromba siempre tiene que haber alguien pegado a Messi porque ese es el peligro uno

Voz 8 20:36 dos o hasta tres porque fíjate si la gente tiene la memoria el gol del dos tres el gol precisamente de Messi que es un saque de banda a favor del Barcelona pegado al banderín de córner eh en la posición de lateral derecho Kovacic anima la presión en el minuto noventa y dos noventa y tres practicamente de repente Sergi Roberto hace aquella cabalgada que que Marcelo le puede tirar Nole tira porque no hace falta Messi sigue la jugada a treinta metros de distancia es decir la jugada no iba con él en el instante adecuado sea activa con una velocidad extraordinaria y lo remata de primera que es un golazo pero eso es lo que hace es decir da la sensación de que ese descontento de partido

Voz 7 21:13 que tiene era claro hacinan será porque él domina

Voz 10 21:15 la él domina todos los resortes el tienen

Voz 8 21:18 eh tú adecuada luego se puede equivocar en el disparo se puede equivocar el regate pero no yo no conozco ningún otro jugador que interprete mejor el fútbol como lo hace Messi vaya caminando vaya corriendo vaya o vaya de paseo

Voz 1991 21:30 bueno sea como sea es un partidazo es el clásico de la Liga española es un Real Madrid Barcelona lo que se nos hace raro al Bernabéu a haber un partido estos a la una de la tarde

Voz 14 21:40 sí es una hora si te gusta lo raro nosotros a los jugadores segura

Voz 1991 21:44 ante mucho más que a mí me gusta aquí está

Voz 11 21:47 lo el que puede decir nada líquido ya en la dinámica no el partido

Voz 10 21:50 de focos Haase partidos de focos la noche hasta mí a ese partido tiene que ser macho pero pocos yo me parece que no tiene te vas Rafa se me pero bueno por eso pero me parece que no tiene que ver

Voz 0985 22:07 oye en el que estará de mal humor es Florentino eh que el Constitucional ha tumbado la indemnización de mil trescientos y pico millones que les no nada Jordi diales Un fenómeno hombre palco en el palco del Bernabéu si se mueven mucho así los ya no sabemos hace Ferine tal como ya comenté por lo tanto hoy mañana ya verás cómo Florentino igual está de mal humor

Voz 1991 22:28 te gusta más los extradeportivo que lo deportivo en nombre de la conversación hombre ya estaba despedir pero sí sí

Voz 11 22:39 que es una sí que es una hora rara pero no para el público que mañana el Bernabéu como te decía antes lleno y la gente contenta de imprudente de Bernabéu iba a llenar el Bernabéu

Voz 10 22:50 sí lo correcto el Bernabéu se va a llenar este partido delito claro ahora adelante

Voz 0239 22:57 desde tiene mérito tiene mérito llenar no voy a decir

Voz 15 23:00 ningún signo de aquel tiempo Alfa nadie

Voz 0239 23:03 me mosquee pero eso de mal porque lo lo voy a ir mañana yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa este es un partido de de horario Champion esto es un parte

Voz 1991 23:11 a mí me encanta

Voz 0239 23:13 pero es verdad que los equipos tienen que mamar porque les pagan la Liga pero cuando mañana digan vez como así un PA fue éxito porque esto está lleno reventar porque la gente sólo pasa muy bien bueno si va a estar lleno a reventar a cualquier hora los niños siendo sábado salvo que lo pongan en hora after hours pueden ir al Santiago Bernabéu a cualquier hora estamos en fiestas en fechas navideñas está muy bien que sea la une repito semanas reventar el Bernabéu pero no me vale como como excusa para que ha sido un éxito Laura la hora es una cagada este partido llenaría el Bernabéu o cinco Bernabeus a cualquier hora