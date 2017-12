Raúl García: "Las dudas eran más externas que internas"

Voz 1 00:00 hola buenas noches que triunfo más importantes

Voz 1991 00:02 para terminar el año para vosotros eh

Voz 1 00:04 por eso la verdad que tal como está bien no llevamos una tasa que el equipo está haciendo las cosas mejor pero bueno como como dices no hay un parón y siempre es mejor cuando todos no

Voz 1991 00:14 sobre todo en las dudas que había generado el equipo yo creo que el punto de inflexión os estéis de acuerdo es ese partido de Copa esa eliminación creo que hizo reaccionar de alguna manera eh

Voz 1 00:24 si me la tuve a son más externas Quintás no no el grupo confían lo que está claro que somos los primeros y cuando estás trabajamos para que cambien pero bueno es muy decimos que para darnos cuenta de una situación complicada hay que tocar el fondo no es verdad que copa fue un palo muy gordo o para duro bueno quizá desde ahí pues la gente ha aportado un club así

Voz 1991 00:51 junto en lo personal no sólo la victoria del equipo sino que encima marcas gol en tu partido cuatrocientos en Primera no se puede pedir más

Voz 1 00:58 bueno siempre puede ir mal si no nos quedaríamos en eso pero como digo estoy contento con el grupo al final esa felicidad de toda la felicidad mía Hay que qué mejor manera que que seguir sumando partidos de sobretodo ganando

Voz 1991 01:12 oye te imaginabas allá por la temporada dos mil cuatro dos mil cinco cuando de Utah esté en Primera que iba a hacer cuatrocientos partidos una cifra importante

Voz 1 01:20 que son cosas que no sinceramente no se piensa no esto pasa muy rápido a pesar de dos partidos apenas de ayer parece como dice que que fue mi debut pero esto sirve para el día que sí está claro que para los botellines para saber que hay que seguir siendo constante seguir trabajando de que bueno muy bueno

Voz 1991 01:40 cerrado el dos mil diecisiete con veintiún puntos esperábais algo más

Voz 1 01:45 bueno no hay que hay que pensar en lo que podía haber sido no es lo que hay son veintiún puntos quedan dos partidos para acabar la primera vuelta la vemos que que podemos usar mejor pero nosotros lo que tenemos con lo cual hay que estabas intentar hacerlo lo mejor posible arriba

Voz 1991 02:02 me quedan dos para terminar la primera las jugadas polémicas el gol fantasma que pide el Betis el penalti que han pitado a favor del Athletic tú que has visto las jugadas

Voz 1 02:10 bueno son Socuéllamos rápidas si te digo que que tenemos las dos me pillan buena situación para verlo y es verdad que con un aumento siempre sea a favor ni en contra el árbitro eso es decir que siempre pierde no lo asesinó este atentado no pero bueno como como digo que hay que acatar lo que lo que digan los colegiados que bastante tienen y que tampoco se puede hacer mucho más

Voz 1991 02:33 y creo que lo mejor del dos mil diecisiete que ojalá esté cuanto antes con vosotros Yeray el regreso de Yeray no

Voz 1 02:41 si no siempre decimos no así en daño salud porque parece que que las cosas muy importantes hasta que pasa situaciones así pues valor a las cosas de otra manera no lógicamente allí era como cualquier compañero que que no pueda estar y más en este caso por lo que es pues ojalá pueda serlo lo antes posible

Voz 1991 03:01 el García enhorabuena por la victoria por el gol a disfrutar de las fiestas un abrazo