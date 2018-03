El Larguero: La derrota del Atlético, la previa del Clásico y la destitución de Berizzo (22/12/2017)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 0455 00:35 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintidós de diciembre

Voz 1991 00:42 sí nos ha tocado la lotería hoy como suelen decir es el Día Internacional de la Salud no no ha tocado la lotería pero por lo menos tenemos salud pues eso es lo importante que tengamos salud todos Diana al que hemos tenido varios protagonistas dos nombres propios en Sevilla la destitución de Eduardo Berizzo como entrenador del conjunto hispalense tras la derrota del equipo en Anoeta frente a la Real Sociedad hoy la directiva ha decidido que no va a seguir contando con el técnico argentino y de hecho ya se barajan nombres para sustituir ya se barajaban durante el día de hoy antes de ser oficial a la noticia como Javi Gracia français el francés Blanc Laurent Blanc id Luis Enrique es ya has estado hablando de sustitutos antes de que Sevilla ideal la destitución de Berizzo a a mí personalmente me parece es sorprende es sorprendente este tipo de decisiones el Sevilla es quinto en la Liga a dos puntos de los puestos Champions tiene por delante al Barça al Atlético de Madrid al Valencia y al Real Madrid a los cuatro equipos más potentes de ahora mismo de de la Liga el equipo está metido en octavos de la Liga de Campeones eh en octavos de la final de la de la Copa del Rey eh hombre yo me imagino que Sevilla tendrá otros motivos más allá de lo meramente deportivo para tomar esta decisión porque puede que el equipo haya pegado un bajón eh o que el equipo no juega bien en determinados momentos o que ha terminado la temporada más o menos regular sobre todo con un juego bastante mejorable pero es que el Atlético de Madrid no está haciendo mejor fútbol durante la temporada el Real Madrid ha pegado bastantes cantantes también durante el año el Barça no está siendo el el año más brillante en cuanto a juego y el Valencia dentro que está haciendo un temporal ha tenido algunos errores yo no sé igual pensaban que la directiva del Sevilla que el equipo tenía que está ahora mismo el líder de Primera e ir con doce puntos de ventaja sobre el segundo eh jugando como Brasil como el Brasil del del setenta pero hombre a mí con el equipo quinto y metido en octavos de Champions y de Copa no sé me parece precipitado pero sus motivos tendrá que luego analizaremos el Sevilla el segundo protagonista del día ha sido el billar hoy el Tribunal Administrativo del Deporte el TAD ha destituido de forma definitiva Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol de esta forma eh Juan Luis Larrea y su consejo se quedan al frente de la Federación eso sí con la obligación de convocar nuevas elecciones así que en unos minutos os contamos en de la forma más sencilla y sin meternos en temas farragosos todos los detalles de cómo queda la Federación lo que puede pasar a partir de ahora ante esta decisión Villar ha emitido un comunicado en el que afirma que va a recurrir su destitución por lo que va a recurrir a la justicia ordinaria porque en justicia deportiva ya no le queda más eh qué sitios donde acudir esto es precisamente de lo que advertía la carta de la FIFA que si se producía intervención por parte del Gobierno en el desarrollo y funcionamiento de la Federación Española podríamos ser sancionados si quedarnos sin entre otras cosas mundial de del próximo verano así que veremos qué es lo que dice la fijaros cuando el resto de noticias que nos deja al día pero nos piden paso desde Cornellà El Prat porque está hablando

Voz 0455 03:53 sólo Simeone en los sesenta Lena de Diego o perder

Voz 1991 03:57 han Tejedor muy buenas muy buenas

Voz 3 03:59 también es tuvieron puestos sobre primera respuesta

Voz 0501 04:02 mente se llevan un partido que lo jugaron bien si la verdad quisieron partido tácticamente muy bueno el español hay nosotros creo que hicimos un partido duro igual que ellos y repito creo que el que tenía la situación de ya convertía tenía muchas posibilidades de ganar un partido donde estaba claro que era muy cerrados desde que

Voz 4 04:22 arrancó el encuentro no hay que arrimar amistades Chaves de Atresmedia es la primera derrota del Atlético en Liga esta temporada perder siempre sabe mal pero te sabe aún más mal teniendo en cuenta el clásico mañana donde del Barça aseguró el Barça o el Madrid perderán puntos

Voz 0501 04:40 la verdad que eso iba a mirar vale Valencia Villarreal no sé los demás pero nosotros estamos muy bien creo que el primer la primera parte de la temporada está siendo muy buena mejor abuelo mover dentro de veinte partidos que nunca bueno perder pero está claro de que el camino a seguir siempre es el mismo no siempre muy competitivos siempre muy intensos siempre con nuestra posibilidades dentro de nuestro juego así la verdad que lo futurista vienen haciendo un inicio de Liga la muy fuerte se perdió saludar y felicitar al rival porque lo hizo bien ya a prepararse para cuando volvamos en enero

Voz 4 05:22 bueno soy comparecía que iba a ser parece no incendia la comparecencia pero lo van a hacer no dijo que estaremos pendientes del Valencia así que clásico

Voz 0455 05:29 los Atlético de Madrid que ha perdido su primer partido de la temporada en Cornellà El Prat uno uno cero frente al Espanyol Valencia Villarreal sur

Voz 5 05:38 hasta aquí la rueda de prensa el Cholo no se le veía muy enfadado con el partido Cacho se impone con el resultado final más bien resignado no es Cueto como está algunas veces cuando su equipo pierde en este tipo de respuestas ha contestado lo que tenía que contestar por la primera derrota del año por la oportunidad perdida de meterse en juego como decía tal en en el carrusel en el clásico que van a jugar mañana Barça y Madrid que son sus dos rivales en la lucha por la Liga

Voz 1991 05:59 gracias Joan en un instante volvemos a Cornellá El Prat eh hoy han disputado dos partidos correspondientes a la última jornada e del año en primera división ha perdido el Atlético de Madrid en Cornellà El Prat su primer partido en liga en en la temporada y lo ha hecho contra el Espanyol con un gol de Sergio García en el minuto ochenta y siete de encuentro el esquí a nivel cierra el año en décimo cuarta posición veinte puntos el Atlético de Madrid se queda ahora mismo es segundo con treinta y seis a seis del Barça a la espera de lo que pase Baena en el clásico antes en el Benito Villamarín el primer partido de la jornada ha ganado el Athletic cero dos al Betis con goles de Raúl García de penalti ID Feddal en propia puerta al conjunto andaluz acabó con diez por la expulsión de Jordi Amat por roja directa se quejan mucho en el Betis de esa acción en la que se quedan con diez jugadores incluso el propio Jordi Amat ha emitido un comunicado a través de las redes sociales en el que explica que en ningún momento tiene la intención de golpear a un rival que jamás ha pasado por la cabeza el hecho de agredir a un contrario cuando éste está tumbado en el en el suelo no lo interpretó de esa forma el árbitro que pitó penalti además expulsó al juez Cordel del Betis in y me da a mí que va a tener que cumplir sanción el Betis se queda decimotercero mientras que con veintiún puntos mientras que la Athletic también con veintiuno Se sitúa el undécimo para Maina tres partidos para cerrar la jornada donde sin lugar a dudas destaca el partido el Santiago Bernabéu el clásico entre el Real Madrid el Barcelona separados en la clasificación por once puntos aunque ya sabes que Real Madrid con un partido menos después de disputar el Mundialito de Clubes el partido aplazado contra el Leganés eh todo apunta a que Zidane saldrá con el ya famoso once de Cardiff es decir con Gareth Bale en el en el banquillo yo que en eh Valverde eh no va a poder contar ni con Paco Alcácer Nickon Umtiti los dos están lesionados y tampoco ha viajado Deulofeu uno ha entrado en la lista que a pesar de recibir el alta médica en no ha entrado en la lista la verdad es que no está contando para Valverde sí prácticamente en las últimas jornadas Deulofeu con lo cual tampoco a estar en la convocatoria después de ese partido a las cuatro y cuarto en Mestalla buen partido entre el Valencia y el Villarreal y para las seis y media nos queda el derbi gallego en Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el Celta en baloncesto han disputado partidos correspondientes a la decimocuarta jornada de en la Euroliga en el duelo español de la jornada entre el partido entre Baskonia hay Barcelona el triunfo ha sido para el conjunto vasco de tres puntos ocho cinco ocho dos Unicaja jugaba en casa frente al Armani Milán y ha ganado siete cuatro seis nueve así que contado todas las once XXXVIII volvemos a Cornellá El Prat

Voz 6 08:35 por su puesto el infierno existe otra vez que no existe

Voz 7 08:38 te te juegas una cena venga así

Voz 1991 08:55 a Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas

Voz 9 08:58 qué tal de ahora anoche Rivera derrota del Atlético en madre

Voz 1991 09:00 esta temporada en Liga no sé si justa

Voz 1576 09:03 un año iré día después bueno pues yo creo yo creo que sí que ha sido justa hay lo ha dicho el propio Diego Pablo Simeone que ha sido merecedor el equipo de Quique porque yo creo que ha hecho un partido muy Atlético de Madrid ha aguantado bien al rival en este caso el equipo rojiblanco ha defendido no ha pasado demasiados apuros quitando en la segunda parte con esa claro ocasión que tiró al limbo Kevin Gameiro la que tuvo son menos clara tuvo una primera parte de artista o la que tuvo la segunda Sergio García fue a la jaula yo creo que a esto juega el Atlético de Madrid casi siempre sale bien hoy no les salió bien la que tuvo no la aprovechó se deja hoy aquí los los tres puntos yo creo que un partido bastante pobre del equipo rojiblanco y sobre todo bueno pues con la sensación on de que de que hoy ha perdido una buena oportunidad porque más allá de de lo del clásico de mañana yo creo que el Atlético de Madrid en un campo que si la veo bastante bien es capaz de ganar hoy los tres puntos vas al al parón de invierno con unas sensaciones de equipo casi casi imbatible ahora hay que empezar otra vez de cero ahí veremos

Voz 0455 10:08 damos segundo tala que nos pide paso nuevo

Voz 1991 10:10 Tejedor llega que llenó la sala de prensa las llevan

Voz 10 10:12 nada más de lo que esperábamos esto cuesta cámaras vítores que estaba el técnico del una está también nuestro juego

Voz 1756 10:20 los dos sabes nosotros lo hemos esperado un tiempo hasta que él mismo los comentó que se encontraba ya mejore hasta que hasta que que ha recuperado el ritmo de competición partir de ahí partidos por mi equipo jugador Mi muy importante para nosotros es jugador entiende las cosas de falta repetirse las así para nosotros es un jugador que nos da los

Voz 10 10:43 hablaba de Genaro García Olivares esta victoria del extensas sensación alquilas a citaba una cómoda en tan sino que contaban anoche como Igor Martínez como voy contra un rival como ocho inicia la última hora ese subidón anímico y suele que sí

Voz 1756 10:55 nosotros nunca damos nada por sentado ni cuando estamos en una racha negativa Ny pensamos que vamos dado siempre ni cuando ganamos hoy de Madrid pensamos que esto será bueno sabemos lo que se lo que se a competición sabemos la dureza de de nuestra Liga sabemos cómo se mueven las inercias y las dinámicas emocionales Nos preparamos continuamente para que esto pudiera llegar invoque partido ha llegado ahora ante un grandísimo rival al lío que ayudara a la mente de los chicos que parecen otros ahora mismo el vestuario bueno creo que hicieron una lectura estupenda el partido y tuvieron calma pese a la situación a la que hemos llega a este partido incómoda como bien sabéis al estrado osados estado en todo momento muy dentro de partidos planos oportunidad hay decir alguien

Voz 10 11:42 no sé si de marcharse a Estados acelera más luz de preguntas cambie el marco revolucionó todas del crack incluyendo los cambios en honor de Gloria borradores ya ha dado los jugadores dentro también y una última Farrar bailaron a que tributarias que a la factura a los países pobres para emplazar salen donde se ha estado en total dormido imam equipos gran si le preguntan a qué se ve que el Espanyol de mejor imagen pues las alcaldías a cedida al Valencia o el Sevilla y en cambio con

Voz 1756 12:19 hay una explicación lógica por lo tanto lo que te voy a decir todavía mentir antes lo presionó no decírtelo no tiene una explicación lógica nosotros internamente

Voz 1006 12:27 pues como soluciones cuando con problemas

Voz 1756 12:29 buscamos soluciones incluso intenta prevenir lógicamente para que esto no llegue cuando llegue intentamos hacer lecturas lo que ocurre si trabajado este grupo insisto es el mismo que trabajas de fines día para que está en una situación diferente e ilusión a su afición de hacer partidos como Joy completo serios y complicados pero para al parecer lo conseguimos a veces no cuando también es una tarea nuestra de todos ellos y que el equipo sea más estable ya dije que no sería fácil tras haremos lo posible para vidas sus dos de debemos a otro hasta gente que viene a disfrutar que no se lo están poniendo la fácil durante el año por lo tanto hay que tuvieron un partido acudió gente donde el rivalidad importante afortunadamente cuestión buena y desde el éxito estará en mantener en equilibrio

Voz 1991 13:18 ladrón dejamos la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores le

Voz 0455 13:22 lo hemos Joan para que nos cuentes qué es lo que ha dicho

Voz 1991 13:25 en el resto de la rueda de prensa el técnico del del Espanyol El Espanyol ha ganado uno cero al Atlético de Madrid Gustavo López qué tal buenas noches

Voz 0749 13:32 qué tal muy buenas Carlos Marañón qué tal

Voz 0455 13:34 buenas hola qué tal Yago cómo estás Carlos encantado a la vida no llegó discúlpame

Voz 10 13:39 eso

Voz 1534 13:40 que aparece en la mañana del Atlético de Madrid VI más hola Tomás fuera noches las buenas noches bueno yo un año diez días sin perder fuera de casa hoy se ha perdido lleváis invictos a esta cita habéis perdido hoy día mal mala forma terminar el año no

Voz 3 13:55 porque hemos hecho un buen trabajo desde el principio oí bueno hemos acabado yo no tengo que bajar los brazos tenemos que piensan en enero hay empresa otro año

Voz 1534 14:07 la verdad es que el equipo había prácticamente creado pocas ocasiones Prado ha tenido la de Gameiro sobretodo no se fallan demasiadas esas ocasiones

Voz 3 14:15 qué ganan partidos sí ha sido un partido igualado hemos tenido que Metro que ha sido los de este

Voz 1006 14:37 sido la clave del partido Tomás esa lo cambiaré Ana levanta un joven al amerizar otros no

Voz 3 14:42 si eso ha sido porque en cualquier momento nos puede gana ahí nosotros también podemos ganarle y ellos han tenido eso al final no ha ganado

Voz 1006 14:53 dentro de una posición Tomás te encuentras cómodo cuando él la derecha tengo quizás un poquito fuera de posición no

Voz 3 14:59 bueno no estoy muy acostumbrado pero el equipo siempre edicto que esto es después en cualquier sitio y aquí estoy contento pero voy a seguir trabajando para seguir ayudando al equipo

Voz 1534 15:15 hora con Dios a partir de del mes de enero ya estas ocasiones que tenéis a veces se fallan Se van a materializar más viendo sobre todo en cómo está los entrenamientos si vamos

Voz 3 15:24 sí a trabajar creo que ellos no van a ayudar más en ataque para poder meter bolas yo creo que

Voz 1534 15:32 todo lo demás anteriores donde después Wolf a ti también hoy es un paso atrás esta derrota teniendo en cuenta que juega el Valencia el clásico de mañana es un paso atrás hoy

Voz 3 15:42 nosotros no pensamos en eso hemos pensado en Ghana en el patio como siempre vamos partido a partido pero bueno hemos que como he visto que en enero hoy trabaja porque

Voz 1006 15:53 la oportunidad no Thomas lo decía Koke jugando mañana Real Madrid Barcelona con la buena dinámica que estaba teniendo el equipo de era un partido importante en ya no sólo dos mil diecisiete pero sobre todo a nivel de Liga para el Athletic

Voz 3 16:05 bueno queda más partido aún no hemos que empezaba de nuevo como he dicho desde enero intentamos ganar partidos pero pues las palabras de Tomás que es el primer jugador del Atlético de Madrid que aparece esta zona mixta del estadio del español

Voz 1991 16:20 gracias Fullana se hubiese algún protagonista más de el conjunto rojiblanco o de él el Espanyol que está también en la de Diego escucharía mosén volveríamos a esa con amistad estábamos con Bush y con Marañón Marañón decía que vaya victoria importante como recitaba el Espanyol no un triunfo como este y más para despedir el año casi en el momento clave

Voz 1756 16:39 clave clave por supuesto porque tú imagínate hoy hubiera dado una derrota que podía ser perfectamente con el Atleti en Cornellà hay que tener que ir a Málaga la siguiente jornada jugarte pues mirando al abismo no y lo cierto es que hoy el español en la línea cómo empezó el partido en Las Palmas no de cómo continuó en esa línea un poco de revolución de un equipo que estaba un poco anquilosado jugaban siempre los mismos Quique bueno que un momento en que se dio cuenta de que tenía que que que cambiar cambiar bastantes cosas en esa línea empezó el parto lo de hoy el padre El español ha estado siempre ha dado la cara en todo momento ha resistido muy bien al Atleti le le ha creado muchos problemas más me han puesto muchas trampas en el centro del campo y ahí a partir de ahí

Voz 1991 17:27 ah siempre buscado ir hacia arriba eso es

Voz 1756 17:30 qué ha cambiado digamos en este español desde el partido de Las Palmas de la primera parte que que que el equipo se define un poco por lo que sucede arriba no con Gerrard y con Sergio García sobre todo que es un futbolista que ha vuelto a la liga española y que está en una forma extraordinaria

Voz 1991 17:45 Bush el Atlético de Madrid lo contrario en el peor momento justo antes del parón sabíamos que tenía que llegar no en algún momento que parecía que tenía que llegar la primera derrota en en Liga pero es que yo creo que llega en el peor momento

Voz 0749 17:57 sí efectivamente del problema aquí son dos equipos muy parecido se sabía que iba a ser un

Voz 11 18:03 un partido con pocas ocasiones muy trabado

Voz 0749 18:05 intenso común poco fútbol con muchísima intermitencias la verdad es el Espanyol en ese sentido lo interpretó mucho mejor el partido y esa realidad tuvieron una ocasión cada uno y creo que el Atlético de Madrid por intermedio de Girona supo concretarla todo lo contrario pasó con el Espanyol por intermedio de Sergio García no que decía

Voz 0455 18:26 lamentamos segundo tomo seguro damos segundo guste nos piden paso con Ilie al que que los pide paso con Koke

Voz 1991 18:32 mañana sí aquí estamos con Koke Resurrección

Voz 1534 18:35 mejor del Atlético Madrid venir fuerte no yo creo

Voz 1006 18:37 creo que bueno venimos haciendo un trabajo espectacular durante toda la temporada no sólo hemos perdido el partido de Chelsea y este partido entonces bueno hay que seguir para mí el paro en dos compañero no genuina aportó también mucho y seguir esto continúa

Voz 12 18:51 vale venía funcionando el plan de Puerta Cero de la defensa sigue siendo muy sólido muy sobria pero cuando se tiene una muy clara es exponer une a lo que ha pasado no acabar perdiendo

Voz 1006 19:00 bueno así un partido muy táctico no es en el primer tiempo también si hubiésemos un pelín más precisos Ibon también Kevin que que no tiene una fortuna de entrar pues los hemos ya al partido lo más seguro y bueno ellos Antonio esa ocasión de Sergio García en la media Athié hoy es una

Voz 1756 19:15 la oportunidad perdida teniendo en cuenta lo que se avecina mañana o un paso atrás

Voz 1006 19:19 bueno queda mucha Liga o no que ver que estás viendo el partido seguro oí esperando pero todavía queda queda muchísimo lo muchos enfrentamientos en de todos los equipos si ya seguir como he dicho de conectar ahora ver los errores que hemos cometido en este partido oí seguir trabajando jugando cuando volvamos de vacaciones hablabas de un partido muy táctico e imagino que el Espanyol ha tenido mucho que ver eso poderosos listo cómodos no del todo lo largo del encuentro lo llevaron a los dos equipos no hemos estado muy bien colocados en el campo mucha falta ese el partido siempre se acortaba entonces bueno no yo creo que bueno hemos estado cómodos sí bueno a ello la ocasión que han tenido pues la metió pensé ha costado al equipo bueno de tres cuartos en adelante Cocker ha trabado oí o novia claridad sobre todo el primer tiempo si llevamos estar un pelín más precisos seguro que hubiésemos tenido alguna ocasión más Si bueno el segundo pues fue la ocasión graderío Kevin que es una pena no daba el ha marcado pero bueno va a seguir trabajando a seguir pues pues esas esas ocasiones que tengamos pues intentar aprovecharlas

Voz 12 20:17 que tú siempre ha sido muy autocrítico porque dirías que la ha perdido y el partido porque cosa

Voz 1006 20:22 a las ocasiones yo creo que es es más todo el partido porque si un partido que cometiera un error iba a perder el partido y nosotros pues bueno hemos cometido un error justo faltando seis siete minuto del partido y por eso Ferrín escondido

Voz 1534 20:36 Costas ahora mejorar mucho a partir de enero estas situaciones cuando tengáis una Se va a meter más crees

Voz 1006 20:42 no lo sé no tengo llevo una bola para decirte Si va llegar Diego va a marcar goles no eso no se nunca se sabe pero pero bueno dio no va a aportar también muchas cosas con con los delanteros que tenemos Si bueno ojalá que llegue Diego pues pues puede haber goles era civiles de esta derrota común llamado la atención de cara a la lucha que viene por el título bueno la atención no sé si decir da si no yo creo que venimos haciendo una grandísima temporada hay algún día verde no es una pena que haya sido hoy pero pero bueno esto continua y a seguir luchando y a mirar los los errores que hemos tenido para para bueno no volver a cometerlos

Voz 1534 21:16 bueno pues las palabras de Koke Resurrección el jugador del Atlético de Madrid está primera derrota a nadie este año dos mil diecisiete sólo había perdido hasta hoy cinco partidos en todas las competiciones Liga hoy evidentemente es la sexta derrota una forma bastante negativa de ir a las vacaciones sobre todo teniendo en cuenta esa esa lucha por el título y las subordinadas que se planteaban este fin de semana con el clásico de mañana gusto

Voz 1991 21:37 estabas hablando de esa primera derrota de la temporada en Liga del Atlético de Madrid

Voz 0749 21:41 sí bueno lo dicho no lo decía que recién aprovechó el Espanyol a la ocasión que tuvo esa es la realidad ganó el Espanyol como suele ganar muchas veces el Atlético de Madrid y no con muy poquitas ocasiones rentabiliza muy bien y después define muy bien el Espanyol jugó muy bien en el sentido que tácticamente y le puso demasiadas dificultades al Atlético de Madrid y el Atlético Madrid no supo solucionar esos problemas presentaba el Espanyol y el español al que tuvo la concreto Yesa la realidad no hubo fútbol no hubo ocasiones pero sí el que tuvo la pudo aprovechar estamos hablando de que la primera derrota del Atlético de Madrid que pierde el invito pero es muy difícil mantenerle que está manteniendo el Atlético de Madrid insisto sin poder fichar sin así incorporaciones está habiendo quedado fuera la Champions emocionalmente a veces es un equipo que suele pudo afectar sin embargo fue todo lo contrario se repuso ese golpe tan importante que quedar fuera de la Champions lo que pasa ahí claro si hoy la Navas le metía esa esa presión al Fútbol Club Barcelona de ira Ana voy tratar de ganar pero independientemente de eso creo que está haciendo una buena temporada el Atlético de Madrid por lo que llevamos

Voz 1991 22:46 eh Marañón que esperamos de este español para la segunda parte de la temporada se va ahora las vacaciones con esta gran con este gran triunfo con este vuelo por de boca pero hay que mejorar mucho la de cara a la segunda parte de la temporada

Voz 1756 22:57 esperamos sobre todo que dé un paso adelante y la etiqueta de equipo ordenado que que aunque es difícil ganar está bien el primer año de Quique ya lo demostró pero tiene que dar un paso adelante porque si no el proyecto se estanca el proyecto no puede limitarse a eso no tiene que demostrar que hay una voluntad de ofrecer algo más no yo pienso por eso que que que descubriendo o Red descubriendo Sergio García que que yo creo que llegó un poco para para los minutos de la basura o para jugar los veinte últimos minutos los digamos asumiendo su rol de suplente pero está demostrando que es titularísimo que es un capital que el Espanyol lo puede tener el banquillo y yo creo que por ahí puede redefinir el español su fútbol obviamente va a ser siempre con Quique un equipo que se fije en el orden que se fija atrás no pero pero Kikes está dando cuenta de que por arriba tiene cosas

Voz 1534 23:53 qué hacer tiene cosas interesantes que saca

Voz 1756 23:56 once y luego por atrás que tiene cambios no porque ya David López y lo va a necesitar más en el centro del campo donde necesita a alguien un policía que pongan un poquito de orden y atrás puede jugar con otro tipo de centrales más

Voz 1991 24:07 jóvenes lo en esos cambios sustentados por un punto

Voz 1756 24:09 pero que yo creo que tiene que renovar o porque sino además el español va a perder una buena oportunidad de hacer en el futuro un traspaso y eso es capital del club como es Pau esos son los pilares de este equipo que tiene que yo creo liberarse un poquito no y sobretodo en casa darle a la afición un poquito más de gusto

Voz 1991 24:28 Marañón Feliz Navidad a un abrazo igualmente un abrazo a todos Gus es el delantero en mira que llevamos hablando desde el inicio de temporada del delantero hoy que ha tenido una muy buena Gameiro pero también ha tenido otra muy buena Leo Baptistao es decir que la enchufado el Espanyol en la segunda muy buena que ha tenido porque la que ha tenido Leo te digo yo que en el noventa y cinco por ciento las ocasiones va para dentro pero habla mucho del delantero en el en el Atlético de Madrid en la llegada de Diego Costa se ve como agua de mayo se está metiendo presión ya eh al hispano brasileño antes de que llegue porque se necesita gol en el Atleti

Voz 0749 25:03 sí siempre es una asignatura pendiente para muchos equipos el Ball es caro sale mucho dinero es verdad que el Atlético de Madrid una un esfuerzo muy importante contratando a Diego Costa pero también es verdad que hace tiempo que no convite hace tiempo no juega un partido oficial hace tiempo ese viene preparando físicamente no lo mismo en plena ha de esforzarse hacer partidos amistoso jugar entre y entre los hay compañeros en un entrenamiento que competir oficialmente no es lo mismo esa es la realidad bueno vamos a ver cómo vuelve Diego Costa todos los aspiran por forma posible esa realidad todo depende mucho del porque todos tenemos esa imagen la retina de lo que fue el Atlético de Madrid que fue también el Chelsea en los momento de plenitud pero también es verdad que hace mucho tiempo que no compite ir poco a poco no hay que cargarle la mochila porque sino puede ser contraproducente todos sabemos lo que significa para un goleador no encontrarse con el gol es ansiedad

Voz 13 26:00 nerviosismo Hinault

Voz 0749 26:02 no tener confianza en uno mismo Bueno Diego Costa es un jugador que de cabeza va muy bien que entiende muy bien lo que significa un partido de fútbol a nivel emocional de motivación pero hay que dejarlo tranquilo no queda no queramos cualquier aficionado atlético más y que el primer partido a la tres goles porque esa no va a ser la realidad e ir poco a poco dosificando y que poco a poco entre el equipo y puede darle las alegría que esto

Voz 1991 26:27 gracias Gus disfruta de las vacaciones que que que que temperatura tienes

Voz 0749 26:32 XXXII grado ahora mismo terminó hacer un partido Ivonne ahora nos toca un poquito de de piscina después unas adicto hace que las invitado lo que se quiera avisó igualmente el partido el Athletic lo vi para estar informado y me vuelvo a estar con ustedes pero teme pueden llamar a cualquier hora por Kaká no se cansan buenas

Voz 3 26:52 además ese pleno Bernal

Voz 0749 26:54 tú acate espero una felicidades para todo y que tengan un buen año todos

Voz 3 27:01 treinta y dos grados en la piscina y unas a donado varios

Voz 1576 27:06 eh Se espera a Diego Costa como oigo no hay aquí tenemos veintidós grados

Voz 3 27:12 dotar que tiene

Voz 1991 27:16 decir que es espera Diego Costa pero que la gente no espera que Diego Costa que buenos luego nunca se sabe pero que no espero que vaya haciendo un hat trick en cada partido nada más llegar que tiene que adaptarse sobre dos ritmo de competición que es lo más difícil

Voz 0239 27:25 sí lo que pasa es que tú fíjate

Voz 1576 27:28 pido practicamente de sino todas prácticamente todas las temporadas del Chelsea el máximo goleador del equipo ayudado a atienden Latre

Voz 1991 27:35 es una pretemporada en condiciones la situación es excepcional este año de digo

Voz 1576 27:38 pues señora o no está claro pero es que viendo el nivel que está dando la la gente de de vanguardia Yago es que por poco que haga Diego Costa es que ver

Voz 9 27:47 el Palacio es que

Voz 1576 27:50 sí bueno que te que también tiene que también tiene su calidad pero es que llegar aunque el mar de de atrás de cierres de pero llegará

Voz 9 27:58 viva y tener la ocasión que ha tenido Gameiro

Voz 1576 28:01 hiló lo los pocos duros que gana no te digo ya nada quieto Fernando tampoco es que esté demasiado acertado Griezmann hoy hecho un partido absolutamente horroroso pues a finales que por poco la gente es tener una con Costa sobre todo por lo que hizo por lo que ha hecho el Chelsea porque seguro que va a mejorar lo que hay entonces ese yo creo en la clave de la situación hoy traigo I no ha hecho un buen partido creo que tiene que sea autocrítico creo que Liñán Genal como decía Bush ha sido o está siendo una buena temporada a pesar de disgusto del batacazo de la Champions que cada uno lo lo catalogó como quiera pero lo que está claro es que hoy no ha sido un buen partido hoy el español ha aprovechado la que tuvo y hay que exigirle un poquito más a este equipo gracias al abrazo un abrazo ya felices fiestas que luego igualmente

Voz 1991 28:46 la gana sin novedad en zona mixta no

Voz 14 28:49 si no era del Atlético además no

Voz 1534 28:53 sea que esto ha complicado mucho en los últimos años además hemos escuchado el general se culpa un poco de todos no pero ya sabes que también la Liga está en esa lucha con con los medios de comunicación y que parece también los club

Voz 0455 29:07 ah no que no de esta estación como qué pasa que aquí nos ponen los clubes lo que les da la gana cuando les da la gana sino lo ponen no te preocupes cuando vayas a hacer la presentación de los coches oficiales al carajo no vamos cuando vayas a presentarla el acuerdo con la firma comercial que te

Voz 1991 29:21 a que te dan no se va al carajo uno vamos

Voz 0455 29:24 no queremos hacer todo eso será cuando se dé cuenta que a los medios de comunicación no lo tienen cuando quieren sino que los tendrán cuando cuando es cuando queremos los dos esto es un seis vas no es sólo de una dirección pero

Voz 1534 29:33 con gente ya mira hacia ejemplo esta semana con lo de Villa así que

Voz 6 29:37 por ejemplo treinta años siendo presidente no necesitaba

Voz 1534 29:39 medios y despojando necesita ya está buscando los pero bueno eso es el mundo del fútbol a veces es siempre en tratan de aprovechar lo que les interesa no pensar también no los medios cuidado esos aficionados que en el fondo son los que quieren escuchar luego las razones del equipo bueno sabiendo ya el jugador de Atlético Madrid que van a poner directamente dirección aeropuerto del Prat para viajar ya en los próximos minutos hacia la capital de España vacaciones Si a pensar ya en el año que viene en comenzar bien no sobre la Copa del Rey el día tres ante el Lleida sino también el día seis día de Reyes en la reaparición de Diego Costa en la Liga española

Voz 1991 30:09 gracias Fullana un abrazo felices fiestas hasta luego

Voz 1534 30:12 Clemente y Elena de Diego no se ha salido

Voz 1991 30:14 ya a jugadores del Espanyol lo estamos esperando a que salga un protagonista

Voz 15 30:18 muy buen salen algunos con cuentagotas Yago pero el gran protagonista de la noche Sergio García aún se está haciendo de rogar estamos aquí esperándolo si podemos escucharlo a lo largo del Larguero lo haremos

Voz 1991 30:28 vale gracias Elena un mes no ultranacionalistas las doce seguimos

Voz 0455 34:34 uno de los nombres propios del día y lo lleva siendo desde hace treinta años el amo del fútbol de los últimos años Ángel María Villar hoy el TAD ha decidido destituirlo de forma permanente ya como presidente de la Federación Española de Fútbol o la duro qué tal muy buenas

Voz 6 34:48 Yago qué tal muy buenas era algo esperado pero hoy ha sido

Voz 1991 34:50 efectivos si lo primero es que es un día para guardarlo

Voz 27 34:53 mañana treinta años después este viernes Ángel María Villar ha sido destituido al frente de la Federación la causa es la falta de neutralidad en las últimas elecciones a la Federación denunciado esto por Jorge Pérez por Javier Tebas y por Miguel Galán el Tribunal Administrativo del Deporte ha inhabilitado a Villar en el la reunión que han mantenido hoy y ahora Villar no puede recurrir por la vía deportiva aunque sí puede pasar que Villar pide una suspensión cautelar esa vaya a defender como ya ha dicho a efectos prácticos significa por un lado que la moción de censura que presentó Rubiales hace un par de semanas queda prácticamente nada sin practicamente Juan Luis Larrea queda al frente de una gestora que tiene que convocar si O'Shea elecciones a la presidencia esa figura va a salir de entre las ciento cuarenta personas de la Asamblea ciento treinta y nueve a Villar

Voz 0239 35:39 este es un proceso que se puede alargar varios meses

Voz 27 35:42 tanto que es el Consejo de Estado no manda repetir todo el proceso lo normal sería irá al Mundial de Rusia sin un presidente electo estos ha conocido hoy pero Villar hace ya unos días que lo sabe entendemos que ha presentado alegaciones que no han sido aceptadas y hoy el TAD ha anunciado Yago que Villar ya no es presidente de la Federación

Voz 1991 36:00 Villar en cuanto ha conocido esta noticia ha emitido un comunicado no

Voz 27 36:04 sí ha contraatacado ha emitido un comunicado en el que afirman que bueno que desconoce esto que va a recurrir su destitución y que va a acudir a la justicia ordinaria ordinaria lo que decíamos se remite a la rueda de prensa

Voz 6 36:16 lunes defiende de alguna

Voz 27 36:18 forma justifica uno de los puntos por los que se acusan que no es otro que la apertura de una web de Twitter para promocionar su campaña mientras era presidente de la gestora precisamente esto es lo que denuncian Jorge Pérez Tebas a Galán para

Voz 6 36:33 denunciar bueno las irregularidades en las

Voz 27 36:35 pasadas elecciones a presidente de la Federación con

Voz 1991 36:38 pero el diario As Joaquín Maroto qué tal muy buenas qué tal

Voz 13 36:41 buenas noches

Voz 1991 36:44 muy buenas compañero del país la Bonino qué tal hola buenas noches Yago y Maroto en cómo queda ahora mismo la situación

Voz 13 36:53 pues con Villar completamente fuera de fuera del terreno de juego con con unas elecciones convocadas sine die por un proceso administrativo que se va a prolongar yo creo como como mínimo hasta la primavera y como muchos hasta después de la Copa del Mundo pero Villar por resumirlo por dar un titular Villares pasado

Voz 1991 37:15 y no estamos de acuerdo esto es el fin de Villar

Voz 0749 37:21 no tiene y bueno y yo tengo mis dudas en cuanto no haga motivación de ésta

Voz 11 37:29 de esa institución yo creo que ha habido motivo más graves para para destituir a Villar como podría ser el caso de tío o el caso Recreativo oí marino de Tenerife Ia aquí yo creo que lo lo va a pelear Osama está fuera para mí está fuera pero le han podido dar pie a que algún recurso puede ir hacia adelante

Voz 1991 37:53 Maroto lo que todos intuimos ahora es que va a acudir a la justicia ordinaria que va a presentar ese recurso claro la historia es cuánto se pueda alargar esto porque lo primero que puede suceder es que haya una suspensión cautelar

Voz 13 38:06 sí bueno primero con referencias ha dicho la divismo Nino sobre sobre las las causas efectivamente puede parecer de chiste que después de treinta años a Villar se lo quiten del medio por abrir una cuenta en Twitter por hacerlo en Facebook pero el destino es así hombre no quiso hacer comparaciones odiosas no pero yo recuerdo que Al Capone Le pillara por el contable no que también fíjate con lo que había liado no había cambiar de ideas bueno advirtió cómo se lo ha sido distinto ha sido por lo de pueblo no no es comparable no pero digo que a veces las situaciones y la la bueno las travesuras del destino son así no le cuento lo que me preguntas del del proceso pues mira ahora hay que elegir de momento siete miembros de una asamblea elecciones parciales a la Asamblea con la confección de un censo cada una de estas elecciones es como si fuera un proceso independiente y por lo tanto voy a llevar un tiempo y ya te digo que creo que nos vamos a ir a mediados de marzo como mínimo y ha ya septiembre como máximo por en medio hay que ver la resolución que toma el Consejo de Estado que puede ordenar a su vez o indicar pero vamos casi con rango de ley que se repitan las elecciones también a los ciento cuarenta años de la Asamblea lo que aún lo lograríamos el proceso pero sinceramente yo creo que eso no va a pasar porque si esta postura de alta te va adelante digamos que el Consejo de Estado era lo que más molestaba la pipa por lo que hablaba de injerencias del Gobierno porque mientras que el Tribunal Administrativo del Deporte y el Consejo Superior de Deportes como sus nombres indican si están relacionados con el deporte el Consejo de Estado en la FIFA lo voy directamente como una herramienta del Gobierno no

Voz 1991 39:50 puede servir para para calmarla

Voz 11 39:53 a partir de ahora cuánto tiempo

Voz 1991 39:54 lo tiene Larrea y compañía para presentar bueno para presentar no para convocar esas selecciones y sobre todo quiénes van a estar en esa disputa de ser presidente de la Federación Joaquín esperamos

Voz 11 40:07 pues bueno se está hablando mucho Emilio vacías el bueno es el el responsable de los servicios jurídicos de de UEFA los sonando también el nombre de Manuel Llorente de Luis Rubiales al que este movimiento prácticamente se puede decir que que ha desmontado la la moción de censura y luego hay que ver también quién va a componer asamblea ya sea nueva o no porque también hay presidentes de territoriales que están imputados en el en la la porción sur y que están pendientes suspensión hoy por cierto he si quería contar qué el TAD aparte de a Villar ha abierto expediente a la al presidente de la Territorial cántabra que también está imputado

Voz 13 40:53 en la en la población Sole

Voz 11 40:56 ese esto vamos a ver cómo cómo quedará configurada finalmente esa asamblea

Voz 1991 41:02 claro primero hay que saber cómo queda configurada de la Asamblea y luego claro uno no sabe si se tienen que presentar o Si se pueden presentar sólo los ciento cuarenta a ciento treinta y nueve sin Villar miembros de la Asamblea aussie para presentarse sin formar parte de la Asamblea como es el caso de Rubiales que tiene que pasar eh

Voz 13 41:20 no tendrían que hacer elecciones a la Asamblea desde el minuto cero y entonces presentarse a todos los que cumple los requisitos pero para que eso sea posible falta que el Consejo de Estado yo no lo veo ordena la repetición del proceso electoral incluida la Asamblea y no solamente las elecciones a la presidencia yo creo que le ha dado una solución buena salomónica para todos una solución satisface a la FIFA porque Infantino no comulga con Villar esto es algo evidente y además ambos lo reconocen porque la fiscalía no tiene un argumento para hablar abiertamente de injerencias del del Gobierno en este asunto lo único y aquí estoy muy de acuerdo en cómo puedo hacer Villares que por la debilidad de los argumentos supuesta debilidad de los argumentos presente un recurso y lo gane pero es que mientras eso sucede

Voz 0749 42:07 habrá pasó mucho tiempo tanto

Voz 13 42:10 como el suficiente para que el nuevo presidente de la Federación Española por eso insiste en que yo creo que Villar es pasado oye después de treinta años pues tampoco pasa nada

Voz 0455 42:19 pues ahora debería ser claro algo

Voz 13 42:23 porque hay cosas que yo creo que que

Voz 11 42:25 me da no es importante una vez que se supone que se ha iniciado esta limpieza de la Federación y el fútbol español a ver qué pasa con los presidentes de territoriales que está imputado que en el fondo Villar era un problema pero también un problema en muchos de los que le han apoyado y han permitido mantener ese sistema es decir de Villar así una persona que sea digamos que apoyado en el sistema sistemas apoyaron El Villar está fuera pero sistema queda o lo cual yo creo que todavía al Consejo Superior de Deportes ir al Gobierno español le queda todavía un par de movimientos para de verdad iniciar esa regeneración del fútbol que tanto que tantos está pidiendo

Voz 13 43:08 juez Pedraz también le queda porque efectivamente como dice Moreno presidentes de territoriales y no son unos nidos son seis que van a tener que responder ante la justicia y dar explicaciones por una serie de de hechos que eso con lo que son difíciles de comprender desde movimientos de dineros de la Mutualidad de Futbolistas hacia las territoriales ya a la inversa que uno de contratación de de obras y servicios que digamos y las necesarias garantías contratación de familiares en en en algunos casos en China una serie de situaciones anómalas oye que a lo mejor no son no son ilegales pero de momento van a tener que explicarlas y el juez lo preguntas por ellas no y luego ya veremos qué decide petición principio son presuntamente tiene la presunción garantizadas son inocentes por lo tanto pero la verdad es que están están metidos en un proceso como encausado como investigados imputado ya buenos le X por el que tienen que ver explicaciones ante pues acaba de lo que él no o no yo creo que en

Voz 11 44:18 en en en muchos casos jornada Sevilla yo creo que la el submarino la oposición Sulé lo suficientemente potente como para que muchos de ellos ya hubiera dimitido

Voz 13 44:27 tanto que necesitó sin necesidad

Voz 11 44:29 de que tenga que se de el Consejo Superior de Deportes el que al final es acabe suponiendo

Voz 1991 44:36 sí bueno pero aquí ya sabemos que en este país en los que están los cargo lo vemos en la política a diario y los que están este tipo de de situaciones la la vergüenza brilla por su ausencia

Voz 13 44:45 no en este país no dimite ni dios

Voz 1991 44:48 vamos que aquí te tienen que echar que nadie se va por dignidad ya te digo que acabo esto nos pone un poquito más lejos del Mundial lo digo porque el Gobierno en teoría no ha hecho ni puñetero caso al aviso de la FIFA que sí había intervención por parte del Gobierno el funcionamiento la Federación Española de Fútbol podía ser sancionado

Voz 13 45:07 yo creo que la afilado de lo que ayer de lo que recela

Voz 0985 45:12 joder