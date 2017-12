Los mercados de siempre se reinventan para sobrevivir

Voz 1 00:00 vi

Voz 2 00:24 mucha gente dejó de comprar en los comercios tradicionales en las tiendas del barrio

Voz 0187 00:28 toda la vida o en los mercados para hacerlo bueno pues en supermercados en grandes superficies es un fenómeno imparable y a veces no nos damos cuenta de todo lo que perdemos con este cambio

Voz 3 00:40 es un gran cambio Ángela para que te hagas una idea hace bueno en una ciudad como Madrid por ejemplo no que todo el mundo es capaz de imaginárselo en la década de los ochenta os hace unos treinta años había alrededor de unas cien mil tiendas locales de esas que nosotros llamamos tiendas de toda la vida tengo además que hay en tu barrio de conoces a la gente que te atiende no pues ahora hay entorno unas veinte veintitrés mil

Voz 0187 01:02 más o menos fíjate para que te habías cuenta de la diferencia

Voz 3 01:05 y la verdad es que cuando hablamos de de mercados de tiendas locales no sólo hablamos de lugares donde ir a comprar un producto concreto sino que hay alrededor de un tejido social no porque son lugares donde te encuentras dones hace mucha vida donde muchas veces y bueno pues vas a realizar otras actividades que no son sólo hacer esa compra tomen queremos hablar hoy no de todo lo que envuelve a los mercados que nos tenemos que dar cuenta que si desaparece en ellos pues desaparece todo lo que los rodea claro

Voz 0187 01:33 creo que la importancia que tiene ir a comprar al mercado es que al final acabas conociendo a la persona que tienes enfrente incluso que él te puede orientar no yo he llega a preguntar muchas veces me llevo esta pieza de carne como la cocino cuánto tiempo la puedo tener no yo creo que eso al final bueno llega a acabar hablando hasta de las vacaciones no al final

Voz 2 01:48 no dudando de inducida

Voz 0187 01:50 año y al final son amigos pero sobre todo está genial tener ese contacto con la otra persona y que te vaya que te hable de los productos que tiene y que te pueda orientar y que te diga bueno pues es de esta manera o lo de esta otra hoy debate esta semana esto que tiene una pinta y yo te conozco

Voz 3 02:05 ver tus gustos también Marta probar cosas no yo te digo

Voz 0187 02:08 eso nunca falla sea si una persona de un mercado te orienta y te dice lleva te este producto porque tal yo te digo que nunca falla

Voz 3 02:15 además ahora en unas fechas así no en Navidades que todos estamos cocinando queriendo hacer cosas nuevas bueno pues probando en no es lo mismo ir a un lugar donde vayas un poco a ciegas no que compraron un sitio de siempre donde te te ayuda y te aconseja

Voz 0187 02:29 claro incluso puedes en cargarles cosas pues decirles oye mira para el día veinticuatro quisiera que no se pues una popular da rellena o lo que sea y el te puede orientar ni decimos que al final te pueden dar también ideas con productos de de de cercanía con productos de calidad yo creo que eso no se tiene que perder

Voz 3 02:48 pues cada vez los mercados llevan a cabo iniciativas más interesantes para conseguir lo que hablamos fomentar las visitas y evitará al final pues eso que terminen desapareciendo como tantos negocios locales que por desgracia y conforme avanza la crisis pues desaparece cuando hablamos de esto yo sé que tú tienes aunque hablamos de mercados en general tú tienes en mente un mercado concreto claro que es nuestro

Voz 2 03:09 mercado en Cannes

Voz 3 03:13 porque bueno mira que hemos hablado de mercados aquí en el programa hemos visitado muchos hemos hecho reportajes de muchos de ellos pero al Mercado de Antón Martín es especial claro además

Voz 0187 03:21 es el tuyo esté que es muy mermado es ahí donde paso yo todos los sábados por la mañana y además es algo que no me quiero perder sea para un acontecimiento claro está amparada manos del mercado del sábado por la mañana o por ejemplo antes de venir aquí para mí es algo fundamental porque organizo los menús de toda la semana echarlo con con uno con otro y al final se enriquecedor para

Voz 3 03:43 pues oye están con nosotros aquí en el estudio Javier Casado Jesús Sánchez Yoko camada que son bueno pues comerciantes de ese mercado de Antón Martín su última ocurrencia Ángela aunque yo ya sé que tú estás enterada de esto ha sido la de crear un calendario solidario para recaudar dinero para los niños con cáncer de la Fundación a la Dina igual lo que yo te cuenten cómo están aquí que yo esté cuente lo que están

Voz 0187 04:05 buenos días buenos días qué tal cómo estamos que genial que estéis aquí dirán los otros a hablar también de nosotros si de la forma de vida nuestra

Voz 4 04:17 hay de todo lo que llevamos dentro

Voz 1578 04:19 es una maravilla realmente parados

Voz 0187 04:21 pero el mercado es es vuestra vida gays donde pasáis tantas horas no porque para nosotros porque yo voy un rato voy un par de horas al día pero vosotros realmente sois una familia porque yo veo muchas veces la relación que tenéis entre vosotros y hay veces que hay risas no se me refiero realmente es

Voz 1578 04:38 Santos hay de todo y no en nosotros claro es que hay hay una gran parte de gente que estamos aquí en Antón Martín como en otros muchos mercados que somos incluso segunda tercera y cuarta generación de gente que está dentro del mercado en nuestros padres nuestros abuelos han estado ahí

Voz 1 04:54 entonces lo que te digo

Voz 1578 04:55 es una forma de vida es una forma de vida Hay nosotros nos encanta ahí que la gente vuelva otra vez después de una época un poco complicada a confiar en nosotros y en vernos como realmente somos pues es una gozada

Voz 0187 05:09 cómo surgió lo del calendario solidario como Sergio Javi

Voz 1578 05:13 pues lo el calendario solidario como tantas otras muchas cosas que hacemos en el mercado surgen en conversaciones entre nosotros pues tomando cafés

Voz 2 05:20 pero es que yo creo que fue con unas cañas porque no tengo decir que las fotos están bastante ligeros de ropa o sea que yo creo en eso nunca es bueno

Voz 1578 05:32 a ver lo que pasa es que el el calendario se llama los frescos del barrio tan frescos entonces pues que había que hacer algo para que se viera que estábamos somos muy muy pero

Voz 2 05:40 entonces pues lo que te digo

Voz 1578 05:42 G un poco pues en en grupos nuestros no pues cuando desayunamos pues con el frutero con el pescadero tal no sé qué vamos a hacer esto que mola mucho pero muy divertido de ojo y encima los chavales fundacional alguien hay tal Hidalgo que llame la atención de tal entonces todos nos pusimos a ello el fotógrafo se puso a ello todo de forma totalmente desinteresada sin cobrar nada lógicamente in lo hemos pasado genial haciendo somos reído un montón yo creo que ha quedado que se ve realmente lo bien que lo pasábamos haciéndolo

Voz 0187 06:13 lo lo brinca hasta que me tocó

Voz 2 06:17 yo soy muy buenos a agosto ahora en tu casa también es un puesto que lleva mucho tiempo

Voz 0187 06:26 eso sí llevamos veintidós años ya que también viene es algo heredado no

Voz 5 06:34 una iniciativa que inicié con dieciocho años recién cumplidos indicó

Voz 0187 06:39 yo te decidiste ponerte un puesto en el mercado

Voz 5 06:42 el gracias gracias a Dios pues lo hemos podido mantener y bueno llevamos ya las veintidós años abiertos

Voz 0187 06:47 en tu casa es una frutería que es verdad que yo cuando tengo que comprar cosas raras

Voz 2 06:54 claro todo

Voz 0187 06:55 qué tiene de todo de todo pide lo que quieras que él la tiene

Voz 5 06:59 si no tenemos incitarles total

Voz 0187 07:02 cambio en Pepe y luego tenemos aquí hay poca que bueno otra idea esta surgiendo ahora los mercados es poner también restauración es decir no solamente nos encontramos mercados en los que hay pues una bollería una frutería como es vuestro caso sino que también estamos empezando a tener a zonas de restauración y en este caso bueno pues tenemos poca yo acá ya hemos hecho con ella varias casas en el programa el caso ello K bueno yo cae lo cuento yo yo porque me lo sé pero tú me corriges todo empezó en un puesto que era un puesto de plátanos que no era del tamaño más grande un tatami

Voz 6 07:34 sí sí sí

Voz 0187 07:36 pero ahí no que tenía que subir con una Escaleritas te acuerdas de verdad

Voz 6 07:42 madre mía que tenía que bajar a diez días

Voz 0187 07:45 luego yo empecé a crecer empieza a crecer y ahora bueno pues tiene una tiene un restaurante en el que trabajan casi veinte personas y además tiene una zona de De Gaulle desde ahí donde además tuvo yo Caloca tuvo que os aportado el hecho de haber metido restauración Javi en en los mercados

Voz 1578 08:04 pues vamos a ver yo creo que el tema de la de estas nuevas iniciativas de negocio de restauración en concreto es tanto nos aportan ellos a nosotros como nosotros a ellos yo creo que yo K en este caso es perfectamente capaz de ser de forma totalmente independiente ser lo que es porque es muy buena en su negocio en su trabajo pero nosotros aportamos cosas

Voz 5 08:28 sí

Voz 1578 08:30 que es un plus que ya tiene en su en su restaurante himnos a la inversa en lo mismo no entonces lo que consigue la gente al ir al mercado y encontrase estos dos tipos de negocio tan diferentes es una experiencia realmente al final está haciendo está haciendo la cola para comprar el pollo para comprar fruta o para tal y a la vez pues está tomando un vino en la tienda enfrente o luego ha quedado para comer en yo Caloca hay va con su bolsa de compras dejan a los pies de la mesa comiendo entonces al final es una experiencia inglesa aportamos ambas ambas partes

Voz 0187 09:06 hoy se llevan también quizá algo para luego comer en casa porque yo eso lo hecho a veces compras se te echa la hora extra son las dos y media hay todavía no entonces

Voz 1578 09:14 semana ocurre más sí porque a lo mejor vamos con más prisa ha sido más que es que se ve perfectamente a la gente cómo empieza a ir a mejor a primera hora de muy poquita gente porque los fines de semana la gente va más tarde cuando a las doce la una la gente empieza a él hacer la compra Tomás el vermú tal luego ves que se quedan a comer en el restaurante que sea Hay la verdad que es una pasada

Voz 2 09:33 claro porque entonces el mercado no cierra al mediodía

Voz 1578 09:36 no no nosotros no cerramos en una estrella Ramos en horario de nueve el el comercio tradicional de nueve a nueve y luego hostelería sequedad hasta las once a las doce de la noche de los sábados también

Voz 0187 09:46 y qué tipo qué tipo de gente va a comprar a Almería

Voz 2 09:48 cada es la gente del barrio de toda la vida de mayor o también hay gente joven a ver qué dices porque yo voy

Voz 1578 09:56 pues eso es lo que pasa es que el barrio nuestro nosotros estamos justo entre entre el barrio de las Letras y Embajadores y Lavapiés

Voz 1 10:02 entonces

Voz 1578 10:03 ha evolucionado mucho en los últimos años hay mucha gente mayor que que ya no está que está con nosotros por desgracia entonces hay un grupo de de población más joven a profesiones liberales otro tipo de gente que demandaba otro servicios que yo creo que nosotros estamos abriendo a aportar en nuestro mercado entonces estamos evolucionando junto con el barrio es es que el mercado es el barrio realmente no es un reflejo de lo que ocurre en el

Voz 0187 10:30 claro dependiendo también lo que ellos demande no lo que ellos piden

Voz 1578 10:32 no efectivamente claro nosotros también ha habido un relevo generacional el mercado sea ya antes había gente más mayor gente posa junto a jubilarse más entonces bueno pues ahora somos un grupo de gente más joven lo que te digo que que junto con el barrio del barrio con los Pistons

Voz 0187 10:49 el Ayuntamiento de Madrid nos apoya y trabaja con vosotros para fomentar los mercados tenis alguna iniciativa que

Voz 1578 10:58 ayuntamiento sabe lo que pasa es que yo pienso que muchas veces también tiene un poco las manos atadas yo tengo constancia real de que el Ayuntamiento Si intenta apoyar los mercados municipales porque al final un suyos un mercado municipal que que que tiene que dar un servicio a la población al final como una farmacia un hospital o cómo los bomberos es un servicio público que tiene que dar lo que pasa es que con todas estas leyes de libertad Velayos comerciales sí y demás pues ellos mismos tiene las manos un poco atadas y es triste ver cómo cómo claro no es es muy difícil competir con una gran superficie de mediana superficie que tanto abunda en los barrios que abren prácticamente veinticuatro horas al día y que tienen un sistema de trabajo con el que nosotros mero moralmente yo personalmente no no lo creo

Voz 4 11:45 y aparte es que no podemos

Voz 1578 11:46 competir por horarios Porto

Voz 0187 11:49 Jesús y tú has notado la fiebre está aquí hay ahora de la gente que quiere comer sano Vega anos todo ese tipo de cosas ha notado un incremento en la venta de fruta de

Voz 7 12:01 hemos de Eto'o ex cosas de éstas o bueno

Voz 5 12:04 bueno que haya un aumento la gente busca ese tipo de productos pero no todos los productos se pueden comprar en ciertas tiendas de Hacienda tienes hubo especialidad cada producto se productos

Voz 0187 12:19 sí pero tú en tu frutería tienes cosas fantásticas para para gente que pueda que quiera realmente llevar una alimentación gana o una alimentación rica en frutas y verduras porque yo he visto frutas que a lo mejor en otros puestos no hay osea que sí que es verdad que te encarga de de cubrir un poco ese ese de hueco no a lo mejor que pueda haber en el mercado no

Voz 5 12:39 sin dar una frutería nuestra cubre pues encontrar como bien ha dicho al principio casi de todo sino lo podemos conseguir tenemos productos muy raro que hay gente que no conoce

Voz 0187 12:50 por ejemplo por ejemplo pues por ejemplo la que eso sí

Voz 5 12:53 hablando de veranos el cale hay mucha gente que no realmente no conoce sólo salvo los veranos son positivamente los que vienen a consumirla

Voz 0187 13:03 está muy rico al horno por cierto viola o muchas veces

Voz 2 13:07 pues al horno a prueba a hacer lo que quiera

Voz 0187 13:09 como si fueran chips queda como como crujiente Ito y queda muy bien a por ejemplo a ver mucha gente va a las grandes superficies porque realmente quiere tenerlo todo junto o bien que se lo lleven a casa no entonces en vuestro caso también tenéis el servicio en el que podéis llevará a domicilio

Voz 1578 13:32 bueno él te el tema del el tema de servicio a domicilio nosotros lo llevamos haciendo desde siempre

Voz 0187 13:36 claro pero la gente no lo sabe

Voz 1578 13:38 no lo sabe sabe lo que pasa que yo creo que el el final el agente va componer una superficie simplemente por comodidad por lo que tú decías porque se puede comprar desde una bombilla unas pilas y de huevos y me lo llevo todo a la vez como llevamos una vida tan estresante tan rápida pues no quiero implicarme no pero yo creo que deberá últimamente sí están la gente se está volviendo a dar cuenta de que eso no es rentable sobre todo en la alimentación sana en en en en precio porque es que no nos damos cuenta de la barbaridad que unos cobran por un sobre cito con tres lonchas de jamón york en un supermercado que por ese mismo precio en un mercado tú te llevas un cuarto de kilo de jamón del bueno y encima te llevas la conversación de charcutería por ejemplo

Voz 0187 14:22 lo que sí me he dado cuenta es que cuando compró en grandes superficies que no lo suelo hacerme a menudo al final compró más de lo que de verdad necesitarían claro porque tú vas realmente a la bollería yo te digo Javi necesito un pollo o necesito lo que sea pero muchas veces cuando compras a lo mejor en las grandes superficies te llevas una bolsa de naranjas o te llevas un envase que tiene seis siete calabacines y a lo mejor realmente tú solo necesitas dos entonces alquilaron a veces claro acabas no te más dinero realmente el problema ver

Voz 5 14:50 además de la gran superficie es que te hace el producto estrella de producto que lo tienen oferta ahí lo ha tirado de precio para que tú vayas ese es el reclamo que tiene pero claro al ser una gran superficie que al tener millones de productos el problema es que al final la bolsa de en este caso por ejemplo de la de la has a final ya si te llevas la botella de aceite la barra de pan de azúcar claro y al final cuando te pones si te pones a mirar el el tique al final lo que terminar la oferta por ejemplo la oferta naranjas al final azúcar resulta que las pagado cuarenta céntimos más caro o el pan son veinte céntimos

Voz 0187 15:25 sí que poco a poco va sumando y al final en la cesta de la compra se no

Voz 5 15:28 al final lo que has tenido un ahorro crees que has tenido un ahorro al final no lo has tenido has tenido que cargar tú tú has tenido que llevar tú y encima lo tienes que elegir tú que no puedes elegir bien lo puedes elegir mal con los con montones de casos que en verano por ejemplo es yo voy a coger un melón sandía el luego les sale mal

Voz 2 15:46 mala suerte vamos

Voz 0187 15:48 hablar de la cena de Navidad os parece venga qué puedo hacer si quiero comer Japón de yo Caloca en la vida encantada

Voz 6 16:02 lo que voy a abrir los Domingo que me has dejado

Voz 8 16:08 Javi lo demás para hacer comida japonesa ha

Voz 6 16:14 para estar abierto yo Caloca estos días veinticuatro y treinta y uno

Voz 0187 16:18 ajá

Voz 6 16:19 pues sí yo no sé tú en otros programas de televisión no se conoce semana pasada sí voy a hacer el mismo menú que yo hice en la programa de televisión aquí tienes ahí

Voz 0187 16:32 hay publicidad para verlo vale entonces si yo quiero comer comida Japón el día veinticinco qué hago yo el día veinticinco si quiero comer comida porque a veinticinco

Voz 7 16:43 yo es que claro es también entonces son dueños de estamos todos cerrado así que veinte cuatro pues desde

Voz 0187 16:49 la manida su si no has hecho una página web que se llama como si se llama loca Navidad

Voz 6 16:57 le ha dado en Locarno Ávila punto com porque esos que primera vez que que voy a hacer como fuera de hora de mercado oí que voy a coger como un poco de riesgo pero quiero hacer algo para compartir con todas entonces como un es digo Caloca entonces con nombres de los

Voz 0187 17:16 de kilos que veo en siempre en esa página

Voz 6 17:19 he ahí está en información de dónde vamos a hacer para cosas de sus para llevar ir de pop pop de ante este caso fuera de mercado ir donde vamos a servir es menú e insiste en la tesis de la T de Cáritas que vamos a tener Rame en y sus si está aquí como a boca me hay cosas de todo con mismo viste yo es que yo pues en

Voz 0187 17:44 la tele también yo pueden cargar te algo para

Voz 6 17:49 como ellos pero normalmente como yo hago domicilio que tenemos ya así que me gustaría que hacemos eh

Voz 0187 17:55 de veinticuatro y treinta y uno de medio día

Voz 6 17:57 sí

Voz 0187 17:58 no voy iban fiesta eso eso

Voz 2 18:01 fíjate tú que tienes gasto

Voz 1578 18:04 la loca eh

Voz 9 18:08 y puedes encontrar

Voz 0187 18:09 podemos encontrar a pues en eje

Voz 1578 18:11 lo fresco pues se puede encontrar absolutamente de todo nosotros en nuestro negocio pues principalmente pues eso el tema de de aves de todo tipo de aves de corral Cup

Voz 0187 18:21 abre llenas de llena

Voz 2 18:24 ya el año pasado nombre rellenas de ella estaba muy buena

Voz 1578 18:27 sí lo rellena la verdad que es una maravilla nosotros hemos visto con carne picada y luego pues acompañados con conoces Macarena mía castañas pasas totalmente acuerdo a las piezas Si para listas para saber meter en el horno basada Si corto

Voz 0187 18:44 yo tengo que decir que Javi te pregunta pero cuando sois

Voz 2 18:49 vamos a cuatro velas no te vas con éxito

Voz 1578 18:52 ya les me da mucha pela cuando hablásemos cuatro siete kilos donde

Voz 2 18:56 pero no

Voz 1578 18:59 que no me importa sobre esta bien que sobre un poquito pero no te vas a ser demasiado pues es lo que estamos hablando claro en el mercado pues tú hablas con tu comerciante y te asesora y te dice mira pues yo creo que con esto tienes más que suficiente porque luego vas a primero de aperitivo tan no sé qué te vas a cobrar au qué temperatura del horno y que eso no va a tenerlo nunca jamás en una gran superficie nunca jamás nunca nunca nunca lo vamos a la frutería de te prepara un zumo de esta manera o unas uvas de tal no ya va consejera superficie nadie nada

Voz 0187 19:33 esta preguntarle a Jesús Jesús qué fruta Nos llevamos para

Voz 5 19:37 bueno ahora mismo principalmente lo que más se consume son las frutas exóticas los Lichis un poco de expresó que si ese si ya es de temporada una presión de vuelo

Voz 0187 19:45 ya está bueno eh

Voz 5 19:47 las cerezas suelen venir de Argentina o de Canadá

Voz 1578 19:51 y bueno luego ya puede sumar a cuya

Voz 5 19:54 piñas Baby chiquititas para rellenar las un con un cóctel de Agustín Lara y sea que bien principalmente del el cargo hay mucha gente que lo que luego casi no

Voz 0187 20:05 Varda no también se suele también no sólo hacer con piñón

Voz 5 20:08 con piñones y con una manzana reineta paquete de un segundito

Voz 2 20:11 mira como saben llevo dejó detalles pero es que además lo bueno que tiene

Voz 1578 20:15 mercado es que puedes ir a hacer la compra de Navidad sin saber lo que vas a poner sin tener una idea real de poner dices voy al mercado a ver que tienes claro ente dices joder qué pedazo de pescado de lubina o de rodaballo o lo que te digo un capón a pues si es que se me está vendiendo las manos sólo esto ahí es donde realmente te vas inspirar para hacer esa lo tienes porque tener las ideas claras nosotros entre todos lo vamos a parar

Voz 0187 20:44 que bueno y en el mercado también han tenéis una parte en la que hacéis a seis exposiciones hacéis talleres intruso habéis colaborado haciendo algún desfile de moda también si te pasa lo que estuvo muy bien además

Voz 1578 20:57 es una locura pero estuvo muy

Voz 0187 20:59 en casa que luego también intenta ir un poco que la gente vaya al mercado y que el mercado de otra manera si es que hay talleres para niños no yo también me pues en en Halloween no sé qué o yo recuerdo por ejemplo cuando son las fiestas que va alguien vestida de hecho lapa no con las rosquillas instarles a que me refiero que sí que sí

Voz 5 21:21 ahora tendremos a Papá es ahora tendréis

Voz 0187 21:23 pero sí que es verdad que intenta es que la gente del barrio vaya a el tiene que

Voz 1578 21:28 en un sitio como cualquier sitio donde queremos que vaya la gente un sitio atractivo un sitio cómodo donde se esté calentito

Voz 2 21:34 bien no en verano lo que no sea un edificios

Voz 1578 21:38 juro frío sucio no en el mercado lógicamente tiene que tener sus como si tiene que tener su aliciente para que la gente vaya no aparte de todo tú decías en la en la zona común que tenemos una pregunta arriba procuramos hacer muchos talleres de nutrición pues donde el mismamente yo dado muchos curso de sushi o o Eva una compañera que tiene

Voz 0187 21:58 tener bola de productos ecológicos

Voz 1578 22:01 la muchos puso de nutrición au cuando tema relacionado con fruta está Jesús cualquiera de nosotros porque somos especialistas en nuestro entonces siempre vas a encontrar en el mercado alguna actividad siempre siempre o hundían los da el aire y hacemos una barbacoa para el barrio

Voz 2 22:17 sí oye lo de la barbacoa yo me lo he perdido

Voz 1578 22:21 pues es lo que te digo siempre decenas están ocurriendo cosas para que la gente realmente Nos conozca se de cuenta de dónde estamos de cómo somos Si no siga eh yo creo que sí que lo estamos consiguiendo o un coro por ejemplo que vamos a pero ha estado ahí estuvo el sábado sábado bienes sí sí

Voz 0187 22:40 bueno qué bien oye muchísimas gracias por venir había ok gracias a unos veremos por el mercado muy bien