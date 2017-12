¿Hay que comer "por dos" cuando se está embarazada? ¿Por qué hay que combinar hidratos y proteína?

Voz 1 00:00 en fin

Voz 3 00:20 Ángela hoy nos toca bueno te toca a ti realmente ya sabemos lo que yo digo siempre en estas ocasiones yo le hoy Ángela responde nos toca responder algunas de las dudas que nos llegan al correo del programa a Vioque y arroba Cadena Ser punto com o bueno también a través de las redes de Facebook Twitter como lo prometido es deuda pues aquí estamos venga muchas son pregunta siempre lo decimos también que ya hemos respondido aún otro seguro en otros programas pero que no está de más recordar como un oyente que nos pregunta algo que yo creo que es deprime pero hoy Ángela porque si no sabes cierto es que cuando has escuchado todos los vio que me pregunta qué sentido tiene lo de ingerir hidratos y proteínas al mismo tiempo que qué proporción de hidratos y proteínas es aconsejable combina en qué proporción una y otra pone un ejemplo dice hace el mismo efecto comerse un plato de tallarines con una loncha de jamón york que con una pechuga de pollo entero

Voz 0187 01:11 por ejemplo bueno a ver la idea de que nosotros tomemos hidratos de carbono con proteína es que cuando nosotros tomamos hidratos de carbono ingerir hidratos de carbono nuestro cuerpo sea de repente nos encontramos bueno esto lo tomábamos lo más tocamos bien eh cae nuestro estómago lo dijeramos entonces se filtra a nuestro torrente sanguíneo entonces tenemos una célula beta en nuestro pan que lo que hace es secretario insulina para normalizar los niveles de glucosa en sangre que han sido elevamos entonces una vez que está célula beta secreta insulina ocurren tres cosas una parte va ligado otra parte Val músculo irse a pesar de eso sigue habiendo mucho hidratos de carbono mi torrente sanguíneo corremos el riesgo de que se active una reacción que se llama la genes

Voz 3 01:52 la famosa Ali cojan Génesis es decir

Voz 0187 01:55 hidratos de carbono puede llegar a convertirse en grasa qué quiere decir esto que la grasa que yo tengo almacenada en el cuerpo en exceso no tiene que venir de comer por ejemplo torreznos a lo mejor no me he comido en Torrent la vida pero sí que es verdad puede ser que yo active esta reacción que se llama Génesis pues cuando nosotros ingerir hidratos proteínas esto se da con menos facilidad es decir corremos menos el riesgo de que se produzca esta reacción que se llama Mariposa que no ciclogénesis no sí me has ido Génesis entonces es verdad que la mejor idea es combinar siempre los hidratos y las proteínas que es por ejemplo lo que hacen muy bien los japoneses osea si os fijáis la mayoría de los japoneses son flacos blanquitos buena selección de los de sumo que siempre todo el mundo que lo mismo pero es verdad que son poquitos pero yo siempre combinan muy bien porque toman siempre arroz con pescado o nude con pollo contando siempre combinan muy bien el liderato con la proteína y eso es algo que nosotros también antes hacíamos muy bien porque nosotros Andes tomamos un platito de lentejas acuérdate en los platos de Urales aquellos de la abuelita no que cuando no

Voz 3 02:53 claro enzimas y juntar un cereal con

Voz 0187 02:55 una legumbre ahí está haciendo todos los aminoácidos que necesitas los esenciales pero siempre tomamos un platito de lentejas pero luego siempre había un segundo siembra había producen en casa pues mi madre podía pone huevo cinta de lomo siempre combinamos una pieza de pescado por ejemplo claro siempre combinaba muy muy bien el liderato la proteína que está pasando ahora que nos estamos olvidando la proteína qué porque pensamos muchas veces que para adelgazar simplemente tomando unas lentejas con verduras otomanos una ensalada tal lo vamos a conseguir pues no es así entonces esa es la idea de que combine hemos siempre el liderato con la proteína

Voz 3 03:30 pues este oyente ya tienen la respuesta resuelta los solemos recordar el tema del equipo Genesis a menudo si así que hay quién esté atento pues seguro que puede recordarlo Raquel otro oyente nos hace una petición en la que tomamos nota es que hagamos una especial sobre la alimentación en el embarazo que la verdad que es un tema interesante hicimos

Voz 0187 03:46 bueno ya acuérdate hicimos una la primera temporada

Voz 3 03:49 al principio del programa lo retomaremos seguro de paso nos preguntas y durante la gestación de un bebé hay que comer por dos ya que la mujer llevaba dentro otro ser vivo o simplemente pues no sé variar algo la alimentación como cambiar la proporción a ésta de la que hablábamos de hidratos proteínas siempre por supuesto partimos de un éxito acción de mujer sana bebe sano y de que el médico no ha hecho ninguna recomendación concreta entonces pensando en esta partiendo de esta base hay algo que haya que cambiar para estar mejor alimentadas hay que comer por dos a sólo que comer mejor

Voz 0187 04:21 claro sea realmente no hay que comer con dos por dos pero sí hay que comer dos veces mejor por ejemplo esos también consiste en comer mejor comer alimentos de calidad comer de todos los grupos de alimentos pero ya está me refiero no hay que multiplicar por dos o por tres la cantidad de comida es verdad que dependiendo en la etapa en la que te encuentres te puede apetecer más un tipo de alimentos juntos no es verdad que al principio en el primer trimestre si tienes sensación de vómitos así te pueden aparecer te pueden apetecer cosas como por ejemplo pasta o algo así que es verdad que es como más Safja más eso es hacia más y te va a dar más la sensación de que tienes el estómago con más lleno bueno fenomenal esto con proteína por ejemplo podemos tomarnos una fantástica salteado

Voz 4 05:02 algo de pasta con pollo o con

Voz 0187 05:04 una tú no con no sé con pulpo con gamas combinando las dos cosas a escuchar

Voz 3 05:09 la tu cuerpo pero siempre teniendo en cuenta las nociones básicas de nutrición para estar pues eso bien alimentadas a Claudia Nos preguntó a través de Twitter y creo que está muy bien Ángela que lo recordemos aquí un par de dudas sobre los alimentos líquidos hilo famosos picos de insulina que este es el segundo concepto top Ángela Quintas primero Liptón génesis de insulina Claudia pregunta si el café con leche de la mañana va directo al intestino género un pico de insulina porque lo recomiendas en ayunas a diferencia de otros líquidos pues mira porque todos los

Voz 0187 05:39 lácteos no tienen solamente hidratos tienen hidratos proteínas es decir un café con leche en la leche tiene hidratos tiene proteínas y estamos hablando de una leche desnatada no tiene grasa se hablamos de una se emite una pequeña proporción y estamos hablando de una entera tiene más proporción de grasas pero los productos lácteos tan ya sea la leche sea el yogur o sea el que eso tienen siempre hidratos proteínas composiciones tendremos que mirar qué candidato y qué cantidad de proteína pero son alimentos en ese sentido que difícilmente van a hacer un pico insulina porque tiene las dos cosas dentro de su propia composición y luego pregunta también si las OPA que ha surgido Se debe tomar después un sólido o acompañado de algo obligatoriamente bueno yo no tiene por qué no tiene por qué puedes hacer una sopa de verduras con pollo huevo hay tendríamos el liderato con la proteína sería bueno sería una buena combinar antes cuando nuestras abuelas hacían hacían una sopa casi siempre lo echaban cositas les echaban Morcillo ITA bueno estás haciendo las dos cosas pero también te puedes tomar de primer unas olvides con una Canon Criscaut de nada