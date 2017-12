"No somos tontos, solo somos diferentes"

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:05 son personas a las que un pequeño giro en la vida les conduce a una situación en la que están ahora pero es que ni siquiera son conscientes cuando ocurre no un cúmulo de mala suerte a veces también pero desde luego es una desgracia eh nos falta

Voz 3 00:17 de nos falta saber qué dicen los bancos también esta semana no si además está relacionado con la con las votaciones el el pasado noviembre el Congreso acordó modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que casi cien mil españoles en su mayoría con algún tipo de discapacidad intelectual y que hayan sido declarados incapaces por un juez recuperen su derecho al voto la reforma electoral no ha llegado a tiempo para las elecciones catalanas pero se aplicará si todo va bien para las autonómicas y municipales del dos mil diecinueve nuestra compañera Beatriz Nogal ha estado con un grupo de auto gestores de la Asociación Pro Personas con capacidad intelectual afanes y esto es lo que le han contado o los otros

Voz 4 00:54 lo que pretendemos un poco es un Chapo del de hecho al voto de las personas con discapacidad intelectual que cada vez haya menos sentencia de incapacitación que haya más apoyos pos para aquellas personas con discapacidad podrán votar

Voz 5 01:11 Nuestra discapacidad en particular nadie sabe sabe de ella porque es hablado muy poco es muy desconocida e somos inteligencia límite pero galo no se lo notan y en la cara ni en nada son normales entonces nuestra discapacidad es distinta a la de un síndrome de Down por ejemplo

Voz 4 01:30 la cosa que a mí por ejemplo me indigna mucho es que eh a aquellas personas que recurren padres recupera su derecho al voto tienen que pasa por una serie de pruebas esa serie de pruebas digamos que te hacen unas preguntas que es una república que es una monarquía que es una duda que es una democracia quién es el presidente

Voz 6 01:51 hice yo muchas veces me planteo digo coño

Voz 4 01:55 Ci inca Si con esas preguntas incapacita a media España

Voz 7 02:00 como no puede no puede responderlas para la pregunta es que me hicieron entonces me quitaron directo mente el voto de de no votar

Voz 4 02:10 como tenemos una discapacidad apoya la gente piensa que ya por eso entendemos menos de política ya poder son no podemos Bogotá he ya poder mejor nos van a coaccionar a Bogotá siempre se nos ha prohibido no hagas esto es siempre nos han quitado de hechos cuando lógico hubiera sido explicarnos cómo se vota que son las acciones

Voz 5 02:37 también hay otra cosa que claro cuando vas a leerte eh cuando hay elecciones llevas a leer los programas de los partidos políticos sino lo entiendes porque no está adaptado lectura fácil pues como si de dicen que aquí hay un mueble pues te quedas igual entonces hay muchos compañeros que no lo entienden tampoco lo hacían con pictogramas porque nada lo ha gastado para las personas que no tienen discapacidad con lo cual los discapacitados si los bares y ha de ruedas lo entienden pero los que somos inteligencia límite o los que tienen otra discapacidad no lo entienden y eso los políticos no lo entiende

Voz 7 03:12 ah y a quien yo quiera no que me lo digan mis padres ya este vota va esto no vota para votar dio personalmente como los demás

Voz 4 03:22 bueno yo lo que digo a todos los partidos políticos en general es que lo primero de todo que utilicen huyen Guaje ha gastado cuando hagan campaña o que hablan índices pero bueno que me estás diciendo yo por muy bien que se pague yo tengo las mismas dificultades que una persona que no sabe apenas le no entiendo para se cercanos al pueblo hay que utiliza un lenguaje que todo el mundo entienda o sea que es que te venden pescado

Voz 8 03:56 pero también es verdad que está cambiando la ley no y que cada vez hay más facilidades que muchos muchas personas con discapacidad están recuperando el derecho al voto y que cada vez se da más facilidad para que cuando una persona se le en capacitar no se le quiten todos los derechos no solamente se le incapacita para aquellos temas que necesita yo creo que el mensaje principal es el tema de la accesibilidad ahí es donde queda dónde queda bastante por por avanza la accesibilidad cognitiva que es la gran desconocida

Voz 5 04:22 lo que también le diría a los políticos que piensen que a lo mejor en su familia en una persona con discapacidad y que se den cuenta lo difícil que es eh estar con esa persona o que esa persona entienda lo que dice que se pongan en la piel de los demás

Voz 3 04:41 el Pescao cumbres anteriores beneficios luego

Voz 9 04:43 a Beatriz además algunas cosas que dicen

Voz 10 04:46 yo también cuando leo los programas electorales pienso lo mismo que piensa este hombre escondite que me está diciendo pero que me está lame amable ábreme creen

Voz 3 04:53 hacienda oye pues dejemos que los políticos reflexionen sobre la necesidad de hablar y que se les entienda vamos a celebrar la Navidad

Voz 10 05:00 no bueno pues como Bon Nadal Nadal Nadal pues al tiquete Diego Merry Christmas a mí me dices hasta luego yo vas a escuchar a Javier Pérez Andújar nuestro escritor que miedo me da digo siempre lo que escribe