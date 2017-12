Un par de injusticias resueltas

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días

Voz 6 01:00 Carles Puigdemont desafía el Ejecutivo y pide una reunión con Mariano Rajoy sin condición

Voz 0874 01:05 Javier Moyano buenos días buenos días Javier

Voz 7 01:07 presidente de la Generalitat quiere una reunión en cualquier país europeo incluso en Moncloa pero sí tiene las garantías para volver a España para él los resultados del veintiuno de es una segunda vuelta el referéndum del uno de octubre por su parte Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a dialogar con el presidente que salga elegido aunque insiste siempre dentro de la legalidad y la Constitución el presidente del Gobierno rechaza

Voz 0874 01:28 tras los resultados del PP catalán al ámbito nacional

Voz 7 01:30 él asegura que la derrota no es por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 8 01:35 yo creo que fundamentalmente ha sido la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición eso pues sin duda alguna ha dado lugar a que mucha gente dijera en esta ocasión voy a dar el respaldo a esta persona que puede tener más posibilidades

Voz 6 01:53 Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado por unanimidad imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas no

Voz 7 01:58 de Ares es la décima vez que el órgano de la ONU emitió una resolución contra Pyongyang en los últimos años por su carrera armamentística el organismo lo ha acordado por unanimidad como dices con el voto favorable de los quince miembros las sanciones incluye el límites a la importación de petróleo vetos a sus exportaciones en varios sectores la embajadora de EEUU ante la ONU destaca que las sanciones están justificadas por la actitud de Kim Jon un

Voz 9 02:21 hija de Charlie Chan andas que usted

Voz 1312 02:23 a nadie de que antes no excluyen Machín

Voz 10 02:26 hoy por décima vez el Consejo de Seguridad

Voz 1312 02:28 eh une contra un régimen norcoreano que rechaza la vía de la paz

Voz 7 02:34 las primeras sanciones contra el país establecieron en dos mil seis cuando gobernaba el padre del actual líder

Voz 5 02:53 a esta hora ahora

Voz 4 03:14 a vivir que son dos días

Voz 0874 03:57 sospecho que estas en Barcelona Lourdes no

Voz 1312 04:00 ver si Javier que tiene que ver en el chat pues porque por los arbolitos de Navidad

Voz 0874 04:06 lo bueno del chat interno que nos vamos comunicando que estoy de que si la SER vuelve a hacer radio teatro de películas clásicas española quiere estoy Gracita Morales en Sor Citroen por favor me no me da idea si tu sueño cumplido José María Pou pasa ahora por ahí pero se lo podemos plantear

Voz 1312 04:23 yo creo que si se lo venimos bien no es un clásico oye pero vamos al tema no Javier creo que ha llegado el momento de retomar el tema de de la actualidad el periodo mismo dan yo estoy por reclamar todas las tradiciones periodísticas que el pluses no no ha estado robando no dijimos ya que este año no tuvimos a los niños llorando la puerta de los colegios ni el debate aquel sobre el peso de las mochilas luego casi las selecciones no se eclipsan la lotería ya no hay excusas es Navidad Javier del Pino

Voz 0874 04:49 por pero que Tomás Pardo es Elena

Voz 1312 04:52 aquí bueno desayunamos de contenedor bueno en Navidad se llevan los buenos sentimientos alegría no hay nada que me produzca mayor felicidad que se repare una injusticia hoy empezamos con una buena noticia para todos algo que nos quita un peso de encima una injusticia flagrante básicamente un sobrecoste los recibos del gas

Voz 3 05:09 ya veremos

Voz 11 05:25 no es inconstitucional

Voz 1312 05:29 ha anulado la indemnización de un millón trescientos cincuenta mil setecientos millones de euros para las empresas promotoras del almacén de gas Castor una indemnización que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista aprobada por el Gobierno en dos mil catorce el Tribunal Constitucional considera que es precisamente inconstitucional

Voz 12 05:47 al que no cumple la la Constitución no por el escándalo sean no por por el fondo sino por la forma no no por lo el escándalo que supone sino por cómo lo aprobó el Gobierno recordó

Voz 1312 05:56 bosques una indemnización que estamos pagando en nuestras facturas los recibos del gas y lo estamos haciendo por los próximos treinta años

Voz 0874 06:03 estás segura de que es la cantidad que has dicho

Voz 1312 06:06 dices que es si son mil mi perdón mil trescientos cincuenta coma siete es más estaba dudando porque me parece

Voz 0874 06:15 yo yo me recuerdo muy bien el caso porque lo hemos hablado aquí en esta sección una vez el gobierno suspendió la actividad en este almacenamiento subterráneo de gas porque se habían registrado muchos seísmos en la zona de Terres de l'Ebre justo enfrente donde se estaba inyectando gas en la roca para la extracción se demostró que los movimientos sísmicos estaban directamente relacionados así que todo esto ha explicado otra manera más sencilla una empresa provoca un desastre medioambiental el Gobierno decide indemnizar a esa empresa porque el dichoso Medio Ambiente pues les iba a impedir

Voz 13 06:43 sí bueno he venido Monfort buenos días buenos días

Voz 1312 06:48 he ex portavoz de la Plataforma Ciudadana de las tierras del Sénia te damos la enhorabuena porque es una buena noticia por Navidad no

Voz 14 06:56 como mínimo diríamos que es una noticia agridulce muy buena pero con un una cinta que nos termina dejar mal sabor de boca

Voz 0874 07:06 a ver la explicarnos esto Evelio

Voz 14 07:09 sí bueno es buena porque nosotros en su día ya mandamos a al Tribunal Constitucional una nota pidiendo esto no lo aceptasen las contestaré muy amablemente diciendo que los particulares no podíamos hacer esta clase de solicitudes que lo tenían que hacer los partidos políticos y todos los que han realizado y los parlamentarios que el gobierno de la Generalitat de Cataluña que son los que ahora les han reconocido que tenían razón no esta parte pues claro nosotros estamos muy contentos y la las satisfacciones enorme por otra parte otra de las cosas que dice el Constitucional es que siguen a idear nación esta planta esto nos deja un sabor agridulce nosotros no queremos una información nosotros lo que queremos es esto desaparezca totalmente no podemos estar pagando cada año además de lo que pagamos en el recibo del algunas que son de ochenta a cien millones quince coma siete millones de euros por el mantenimiento de una planta que nunca nunca nunca podrá funcionar es decir

Voz 0874 08:28 de por vida que pagar quince millones de euros anuales es en esto consiste la hibernación de la que tú hablas quince millones de euros anuales para nada porque no se va a poder hacer nada con esa planta

Voz 14 08:39 no porque no es un problema de de cálculo es de rompimiento de Roca los templos terremotos se produjeron porque la roca se rompió la empresa tenía que haber hecho un estudio de aquí expresión se rompía la roca este estudio nadie lo ha visto pero la empresa ha enseñado trocitos esto de que vamos diciendo medias verdades y al final se convierte en una gran en uno de sus dibujos hay una boliviana en rojo que dice yo no y geólogo desea que sea me siento lo que voy a decir porque igual me equivoco hemos pero a ciento sesenta y cinco grados de depresión lo ciento sesenta chicos correcto si se rompe pues bueno ellos lo tienen trazado con una viña roja ya ciento sesenta y cuatro grados depresión empezaron los terremotos la empresa decía que serían a doscientos y pico decía esto porque resulta que la presión era de ciento sesenta y cinco grados depresiones tampoco que con la poca cantidad de grasas que entraron se rompió la Roque de aquí tuvimos mide terremotos entre grandes y pequeños

Voz 1312 10:02 Evelio osea que no desmantelan que tu dices que no se va a poder utilizar nunca ese almacén no desmantelan Hibernian por no admitir un un error garrafal

Voz 14 10:11 yo entiendo que sí quién quién reconoce que me he equivocado que me tildó la berza hasta la cabeza

Voz 1312 10:18 cuesta quince millones al año

Voz 14 10:21 pues si tenemos presente que una una en funcionamiento que es gaviota que están en el País Vasco cuesta dieciséis es de millones no se supo por un millón y medio merece la pena tener Un monstruo en el armario entierra metiendo que no pero

Voz 1312 10:41 Evelio vuestra plataforma se formó hace diez años ya para protestar en los inicios del proyecto la realidad y la justicia os ha dado la razón y compartimos con con todos vosotros la la felicidad porque de rebote también nosotros un poco a todos la la lotería con una sentencia del Constitucional no

Voz 14 10:57 pues sí yo entiendo que si realmente se cumple lo que he dicho constitucional no récord hemos de recordar que vimos políticos siempre dicen que la ley está para cumplirla sobre todo el constitucional pues más claro agua lo que hay que hacer es a partir de ahora que Enagás no nos cobren el recibo de la en el recibo de la luz buena al recibo del gas los de ochenta a cien millones anuales que están cobrando

Voz 1312 11:27 Iván a devolver lo que ya hemos pagado

Voz 14 11:29 además que nos devuelvan los tres años que hemos pagado declaró sino no quedaría bien la cosa

Voz 0874 11:35 bueno pues habrá que estar encima porque estas cosas sino ya sabes en qué quedan Evelio Monforte es portavoz de la Plataforma Ciudadana de las Terres del Sénia gracias Evelio un abrazo

Voz 14 11:45 gracias a vosotros un abrazo y felices fiestas

Voz 1312 11:47 hasta el veinte

Voz 15 12:00 eh

Voz 0874 12:05 no te lo que me duchaba una catalana como tú alabando la sentencia del Constitucional López

Voz 1312 12:10 estás fatal Luis Schnabel a Javier y los buenos sentimientos donde esta oyen en Hollywood de la época dorada al te te acuerdas estudiamos en la Facultad de Historia del Cine aquel eslogan de la Metro Goldwyn Mayer de Más estrellas que en el cielo no aquí podríamos decir en el proceso es más imputados que en el proceso

Voz 0874 12:27 ser esto de invitados el lema de algún partido político no

Voz 1312 12:30 ahora mismo vamos a ser buenos e los Reyes Magos están aquí mismo la vuelta de la esquina y nos van a traer nada si seguimos así Javier oye que el lo que te iba diciendo que el juez Pablo Llarena amplió a veintiocho los imputados por la causa del pusiese en el Tribunal Supremo en la Fiscalía pide que sean treinta los imputados después de las primeras hadas que ya pasaron a declarar ante este juez en noviembre ahora van a hacerlo van a Port al Comité Estratégico El Círculo la sombra entre ellos el ex president Artur Mas Marta Rovira Anna Gabriel la el recordemos que Marta Rovira fue candidata de Esquerra en las elecciones del pasado jueves que ya parece que pasa un montón de días oye el cuatro de enero la semana que viene el jueves que viene también se ha citado Junqueras para estudiar si se levanta o no la medida cautelar que lo mantiene en prisión desde el pasado dos de noviembre osea que también van a pasar cosas estas fiestas

Voz 0874 13:20 esa cosas seguro un calendario que se nos echa encima en enero no pero de verdad no vamos a hablar nada del resultado de las elecciones catalanas como dices

Voz 1312 13:28 pues mira un un poquito no más un poquito no más pero yo estaba estaba repasando estas acciones judiciales si me ha venido a la cabeza un tuit de Jordi Évole que tras conocer los resultados decía sigan sin sentarse a hablar sigan enviando barcos con policías sigan en carta ando sigan a por ellos ha sido todo un éxito pues bueno pues eso te parece que vayamos a al lado salvaje de la actualidad cuando usted porque no pues vamos al emita el proceso es hoy ayer Mariano Rajoy compareció en rueda de prensa en la Moncloa para dar su reacción a los resultados de las elecciones que recordemos envían a su partido al grupo mixto con tres diputados junto con la CUP pones hay una cámara Netflix te compra la serie

Voz 0874 14:24 que te digan no van a compartir dineros bolígrafos en esa mesa e cuando en un partido hay un desastre electoral de este calibre no no debería dimitir alguien yo no pero sí es Javier todavía una tontería seguramente la nombraran ministro de algo García bien seguro que el presidente del Gobierno del PP solamente dice que los resultados no fueron buenos para su partido ni para quienes se oponían al bloque independentista porque a pesar de la victoria de Ciudadanos no podrán formar gobierno ante la mayoría independentista en el Parlamento

Voz 1487 14:51 lo negativo de estos resultados desde mi punto de vista es que los que queríamos el cambio no hemos conseguido los escaños suficientes para llevarlos a buen término en cualquier caso conviene recordar que los independentistas han ido perdiendo apoyos menos de los que nos gustaría pero siguen perdiendo

Voz 13 15:13 con ellos el

Voz 1312 15:16 de Puigdemont había hablado por la mañana desde Bruselas en un tono diferente otras ocasiones dijo que había triunfado la República frente a la monarquía del ciento cincuenta y cinco y se mostró dispuesto a reunirse con Rajoy

Voz 0315 15:27 sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica Si digo que estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy excepto a estas voces que hoy por hoy todos sabemos que hoy en el Estado español a los resultados de las elecciones aún no se han aceptado y ante no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy pero evidentemente no tendría ningún problema si las garantías de Pervez también en La Moncloa ningún problema a lo que quieren son soluciones

Voz 0874 15:54 preguntaron pues esta propuesta de reúnen en plan puente de los espías Mon entre la neblina de alguna ciudad extranjera e Ibiza lógicamente salió por la tangente

Voz 1487 16:05 con quién tendría que sentarme es con quién ha ganado las elecciones que es la señora Arrimadas

Voz 1312 16:11 si la señora Arrimadas estaba pletórica después de la victoria del sí

Voz 0874 16:15 no me suena nada bien lo de señora Arrimadas la señora Arrimadas no te no cesan habíamos en audiencia menos parece un poco Juno yo no sé cómo quieres llamarme como de rayo de derechas la señora Arrimadas don Mariano Mariano no no sé

Voz 1312 16:28 pero Arrimadas Arrimadas pero esa fama que tienes con con Inés Arrimadas habla usted señor Puigdemont hablamos no pues Arrimadas como entidad cuando Mariano Rajoy le me llamaba señor sí sí sí la señora Arrimadas que estaba pletórica imagínate después de de la victoria de ciudad danos no va a poder formar gobierno con los otros partidos que los que no apostaban por el soberanismo porque a pesar de la de la de ser la primera fuerza política en el Parlament no sabe si se unen tiene la mayoría

Voz 0874 16:59 que después de todo lo que hemos pasado estamos como estábamos o peor porque era nadie se atreve es decir qué va a pasar fuego o cuál va a ser el próximo paso no

Voz 1312 17:05 mira yo me quedo con lo que decía el maestro Miguel Ángel todo lo que dice siempre maestro Miguel Ángel Aguilar veremos

Voz 17 17:12 eh

Voz 5 17:18 es Petit ex y España

Voz 18 17:27 todo el mundo ya

Voz 5 17:33 pues Flying

Voz 19 17:43 en esta semana pasando por por Barcelona ya hablando con un con una amiga en Madrid

Voz 1312 17:49 llegamos a la conclusión que veíamos a más gente en la calle que nunca gente viviendo en la calle este es un tema Javier que sabes que siempre no nos impresiona siempre uno en el programa intentamos detenernos para para visualizar lo por lo menos el de la manera que que podamos nosotros no

Voz 0874 18:05 una vez hemos hecho incluso algún reportaje

Voz 20 18:08 cómo se hablaba no como como intentan conseguir comida como es dormí

Voz 0874 18:12 ir en un cajero cómo cómo es

Voz 1312 18:14 cómo es la vida no pues precisamente nos hemos sido leído esta semana a la Fundació Arrels que también alguna ocasión ha venido al programa hemos hablado hemos hablado con ello hemos hablado con ellos he hablado con el director con Ferran Busquets ya ha hablado con Andrés y con Gemma que son los que los atienden los que les ven cara a cara uno en el centro de día y otros haciéndole soporte en en la calle y le he preguntado si era verdad si era cierta esta percepción que teníamos paseando por el centro de de dos ciudades tan importantes como Madrid o Barcelona y esto es lo que me han dicho

Voz 21 18:46 bueno sí a nivel de gatos así rápidos no hay así que en cuanto se hicieron de mayo salieron más de mil personas en la calle pero otra información llegando es que aún hay muchísima más gente en la calle casi diríamos que esto

Voz 22 18:58 hemos porque las mil cien mínimo o sea que sí que hay mucha gente en la calle cada vez hay más nada indica que vaya a haber menos sino desde luego yo no desconozco de los datos oficiales buenas las cifras pero que veo yo lo que el centro abierto sí que es que cada vez atendemos a más personas muy diversas algunos sí que llevan años en la calle pero hay otros que llevan días semanas meses ya hay un hay un aumentos lo vemos en pero no gente que tengamos porque una vez esta está aumentando y gente de perfil más del más diverso no igual gente que igual nunca se hubiera imaginado de lacayos está quedando la calle como cómo afronta esa información que es muy duro no

Voz 1312 19:43 sí es es complicado porque

Voz 22 19:46 cuando se trata de una orientación es muchas veces pero es la realidad no ven con recelos sobre la realidad porque piensan normal no pensar que sus acciones iba a excepcional temporal que se han quedado en la calle porque llevarán a ya no pueden pagar no Aguilar pero que solucionará no en Barcelona Europa Siglo XXI esto esto es una cosa que será rápida tocada decirles que tengo que decir es igual que no que hoy dormirán en la calle que vayan este sitio que vayan allí pero te volvió al día siguiente diciendo que este sitio está saturado está lleno que no puede que ahora hay que volver la semana que viene han dado una cita no sé ya esta sensación pues a veces es bueno es complicado es complicado no trabajarás pero

Voz 23 20:27 tratamos de que esto que estamos viendo cómo va cambiando tenemos una una aplicación desde donde la gente se algún ciudadano vea una persona no puede avisar a nosotros también como equipo de calle entonces cada vez sí que lo estamos recibiendo más no de como personas pues nos avisan y y han hecho este primer contacto la ciudadanía con la persona y entonces esto también nos facilita muchísimo a nosotros entonces se trata de acercar un poquito estas personas que por desgracia son tan invisible pues a a la ciudadanía y estamos viendo que bueno si hay parte de efecto hay gente no es contactado por este tema

Voz 21 21:04 sí bueno de hecho la campaña está dejando es cómo es que me he iniciado es para hacer ver digamos que las personas está en la calle son cuando no está en la calle son igual que nosotros no de hecho la gente que que vea imágenes de las campañas que hacemos ahora que más que a la gente que está en la calle nos gusta más Visor visibilizar la después les invitamos a que intenten distinguir en qué en las personas que sean las imágenes que han estado en la calle que no es muy difícil no gustó mucho porque entonces lo que lo que queremos transmitir es que la diferencia entrenamos una casa en la calle y una que no exenta están sencillamente que no tienen sitio donde dormir es así de fácil

Voz 24 21:38 eh

Voz 1312 21:44 pues ya ves la diferencia hasta que tiene en casa a nosotros que ellos ellos no tienen caso nosotros sí que sí que la tenemos estas

Voz 19 21:49 días cuando cuando fui estaba todo decorado con bueno con motivos no

Voz 1312 21:54 pequeños y había una sala llena de de regalos no les preguntes ir al cuartel general de de los Reyes Magos y es que están en plena campaña

Voz 22 22:03 estamos en la si en una sala de regalos porque es una de las campañas que tenemos con otras entidades que es la campaña de los Reyes majos bueno que es una forma de de hacer llegar regalos a las personas que seguramente no tendrán regalos estas Navidades otra forma no pues en otro caso lo que hemos hecho es eso no de las personas que vienen al centro abierto hacen tal a los Reyes majos y a través de entidades hay voluntarios que que reciben estas cartas les les envían el regalo no entonces ahora estamos recibiendo aquí los regalos y los vamos organizando a las próximas semanas ya haremos la fiesta Hay es la repartirán hoy súper contento se parece vendieran me interesa remarcar porque es un camino que me impacta es la imagen que tenemos de esa de la gente que está sin hogar que nos imaginamos personas aristas no como siempre a la defensiva y no es así no son personas normales como nosotros que se ilusionan con las pequeñas cosas también también las cosas importantes obviamente que son necesarias pero también con estas cosas que pueden parecer insignificantes tener un detalle Navidad pues para ellos es un es una supe ilusión como hacen la carta como como agradecen no

Voz 0874 23:17 a personas de las que un pequeño giro en la vida conduce a una situación en la que están ahora pero es ungido que ni siquiera son conscientes cuando ocurre no cúmulo de mala suerte a veces tan bien pero desde luego es una desgracia nos faltan

Voz 1312 23:29 nosotros a ver qué dicen los bancos también estoy máxime si además está relacionado con la con las votaciones el el pasado noviembre el Congreso acordó modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que casi cien mil españoles en su mayoría con algún tipo de discapacidad intelectual y que hayan sido declarados incapaces por un juez recuperen su derecho al voto la reforma electoral no ha llegado a tiempo para las elecciones catalanas pero se aplicará si todo va bien para las autonómicas y municipales del dos mil diecinueve nuestra compañera Beatriz Nogal ha estado con un grupo de auto gestores de la Asociación Pro Personas con capacidad intelectual afanes y esto es lo que le han contado

Voz 26 24:05 nosotros lo que pretendemos un poco es un Chapo del de hecho al voto de las personas con discapacidad intelectual que cada vez haya menos sentencia de incapacitación que haya más apoyos pues para aquellas personas con discapacidad podrán votar

Voz 0545 24:23 Nuestra discapacidad en particular nadie sabe sabe de ella porque es hablado muy poco es muy desconocida es somos inteligencia límite pero galo no se notan y en la cara ni en nada son normales entonces nuestra discapacidad es distinta a la de un síndrome de Down por ejemplo

Voz 1312 24:42 junto a cosa que a mí por ejemplo me indigna mucho

Voz 26 24:45 esos que aquellas personas que recurren padres recupera su derecho al voto tienen que pasa por una serie de pruebas esa serie de pruebas digamos que te hacen unas preguntas que es una república que es una monarquía que es una dictadura que es una democracia quién es el presidente

Voz 27 25:03 que yo muchas veces por replanteo digo coño Si

Voz 26 25:08 el inca si con esas preguntas incapaz italiana media España

Voz 28 25:12 como no puede no puede responder a las preguntas que me hicieron entonces me quitaron directo mente el voto de de no vota

Voz 26 25:22 como tenemos una discapacidad apoya la gente piensa que ya por eso entendemos menos de política ya poder eso no podemos Bogotá ahí ya poder sólo mejor nos van a coaccionar a Bogotá siempre se nos ha prohibido no hagas esto es siempre se nos han quitado de hechos cuando lo lógico hubiera sido explicarnos cómo se vota que son las elecciones

Voz 0545 25:48 también hay otra cosa que claro cuando vas a leerte eh cuando hay elecciones iba a leer los programas de los partidos políticos si no lo entiendes porque no está adaptar lectura fácil pues como si te dicen que aquí hay un mueble pues te quedas igual entonces hay muchos compañeros que no lo entienden tampoco lo hacían con pictogramas porque nada lo ha gastan para las personas que no tienen discapacidad con lo cual los discapacitados si los Valencià de ruedas lo entienden pero los que somos inteligencia límite o los que tienen otra discapacidad no lo entienden y eso es los políticos no lo entiende

Voz 28 26:24 votar a quien yo quiera no que me lo digan mis padres ya este vota o de no voto para votar dio personalmente como los demás

Voz 26 26:34 bueno yo lo que digo a todos los partidos políticos en general es que lo primero de todo que utilicen uranio en Guaje ha gastado cuando hagan campaña que hablan índices pero bueno que me estás diciendo yo por muy bien que se pague yo tengo las mismas dificultades que una persona que no sabe a penas de no entiendo para ser cercanos al pueblo hay que utiliza un lenguaje que todo el mundo entienda sea que es que te vote venden pescado

Voz 29 27:07 pero también es verdad que está cambiando la ley no y que cada vez hay más facilidades que muchos muchas personas con discapacidad de están recuperando el derecho al voto y que cada vez será más facilidad para que cuando una persona se le va en capacitar no se le quiten todos los derechos en los solamente se son incapacita para aquellos temas que necesita yo creo que el mensaje principal es el tema de la accesibilidad ahí es donde queda dónde queda bastante por por avanza la accesibilidad cognitiva que es la gran desconocida

Voz 0545 27:34 lo que también le diría a los políticos que piensen que a lo mejor en su familia en una persona con esta discapacidad y que se den cuenta de lo difícil que es estar con esa persona o que esa persona entienda lo que dice que se pongan en la piel de los demás

Voz 13 27:53 conversación de vicios elevado Beatriz sí

Voz 0874 27:56 en algunas cosas que dicen de yo también cuando leo los programas electorales pienso lo mismo que piensa este hombre que me está diciendo

Voz 1312 28:03 Plame que te entienda oye pues dejemos que los políticos reflexionen sobre la necesidad de hablar y que se les entienda vamos a celebrar la Navidad

Voz 0874 28:12 bueno pues como Bon Nadal pues nada pues Nadal sale a ti que te digo Mary que a mí me dices hasta luego

Voz 30 28:20 nada hay en quién era