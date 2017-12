Feliz Navidad punk

Voz 1 00:00 los viendo obreros

Voz 3 00:30 ante goteando esto julio después Guardiola yo asista hola esta versión bueno es un poco dijo

Voz 1775 01:06 ya no pero estamos hablando de cuantifica

Voz 4 01:09 a Messi si bien es verdad cómo estás muy navideño

Voz 1775 01:13 muy navideño empieza adulterado pero al mismo tiempo bueno respetando el espíritu revolucionario de estas sección pero bueno de alguna manera hay que adaptarse a estas fechas

Voz 1775 01:35 a ver qué es importante haber este señor Chema Moya o Nixon personaje estadounidense a medio camino entre el humor la música ha hecho algo define un bueno músico con fama

Voz 4 01:44 el rebelde con una actitud muy muy Pang y bueno como Blanques esta versión detraído del clásico Louis Luis pero bueno dedicada a las navidades no

Voz 1775 01:53 poco haciendo esa crítica por toda la preocupación por las compras que nos entran en estas fechas no este tipo saco en el año noventa y dos un disco entero con versiones de canciones navideñas sin unas pretensiones mismo decía que pasar un buen rato lo grabaron en sólo unos días de estudio y como decía una de las canciones que llevaban por bueno se pasaron tres días seguidos borrachos sintiéndose Tom Waits eslabón más allá de la broma ese disco eh que se llama boceto una ya es Cachón hay alguna canción que estaba bien que sonaba bien alguna con Arias y muy soul pero he preferido tráete esta aunque pensé que no iba a gustar la verdad porque es más y Bono hoy en definitiva vamos a hablar aquí de revoluciones pequeñas musicales pan

Voz 7 03:22 esto también tiene un toque navideño notas grifo levemente que tarde noche

Voz 1775 03:26 bueno esto es un disco que sacaron el propio Mayor Nixon in Yellow viaja que lo que antes cantante Kenneth efectivamente el nombre del grupo era toda una provocación y su nombre artístico el de líder pues también una declaración de principios

Voz 4 03:42 el es la marca de gelatina no están para eso

Voz 1775 03:45 acto la marca de de comida por eso iba el hielo hilo debía FRA que se puso como apellido el lo eligió por vía FRA la región de Nigeria que se independizó a finales de los sesenta duro como independiente tres añitos Si bueno sufrió la primera gran hambruna mediática en julio del año sesenta y ocho con la implicación directa del Gobierno nigeriano que la usaba para acabar con los rebeldes aquello por cierto llevó un grupo de médicos franceses que estaban indignados con la Cruz Roja porque no denunciaba esa situación el de la que consideraban cómplices a EEUU y al Reino Unido a fundaran Médicos Sin Fronteras su sede de aquello vino Médicos Sin Fronteras bueno en fin ya lo hubiera FRA aquí preguntando si se está tomando una cerveza con el propio Jesús cantante de los de Kennedy es considerado por muchos el padre intelectual del van muy mal

Voz 8 04:27 ha sido siempre política de hecho llegó a presentarse a la alcaldía de San Francisco a finales de los setenta

Voz 4 04:32 no le fue mal no haga no creo recordar que quedó el cuarto de muchos candidatos siendo se llevó un buen número de votos no sabía esto Qualcomm

Voz 1775 04:41 vendo contigo Pino pero bueno yo le traigo aquí más allá de la política por su faceta musical porque bueno más allá de los Kennedy en mil novecientos setenta y nueve Fraga fundó con el guitarrista de la banda un sello una casa de discos Se llamaba alternativo atacados y empezó a grabar con el grupo canciones auténticamente revolucionaria sacaran un disco que se llamaba desastres de la cirugía plástica que era toda buena de guerra a la american way of life cargaban ahí contra el imperialismo de su país de Estados Unidos contra la familia tradicional a la televisión también le daban decían que era una herramienta de control de la sociedad hablaban de de la Sección de Medio Ambiente bueno en esa época también dedicaban una canción a Ronald Regan eh te puedes imaginar no hicieron conciertos de protesta en la campaña electoral de aquel año en actos de los dos partidos distinguían e iban a sabotear tanto demócratas como republicanos y que se revolucionario antisistema casi no que quedó a que prohibir pues vine a la casa de discos no creo que de mucho dinero pero lo cierto es que sigue sigue por lo menos activa aunque ya sólo la lleva rompió con el guitarrista sólo unos años después de fundar la

Voz 4 05:42 sí pero lo que cuenta supongo que el grupo se separó Guitar

Voz 1775 05:45 estas aunque el grupo con viaja sacaron tres discos y lo dejaron después han vuelto a juntar ya sin él es bueno de vez en cuando aparecen por ahí pero no no tienen una carrera estable lo gracioso es que pese a todos esos principios morales y antisistema no que que parecían defender la separación del grupo fue algo mucho más terrenal los miembros de la banda decían que vivía fuera no les pagaba no les había pagado los derechos de autor a través de esa casa de discos que les correspondían el propio Brad vía Fran cambio decía que el problema real había sido que él se negó a dar permiso para que la marca de pan

Voz 4 06:15 Aragonés ibais para que la gente entienda los Levy

Voz 1775 06:18 es de toda la vida no usaron a sus canciones se una Lucio bueno pero como te digo discos aún sigue en pie vamos a seguir con otra casa de discos que también

Voz 4 06:26 tiene cierta conexión pan que esta una opinión Sonic Youth el bono antes de unos años el grupo estrella del sello SCT que había fundado el guitarrista de otro grupo representativo de la escena pan de finales de los años setenta del grupo Se llama Black Flag Bandera Negra

Voz 1775 07:37 ejemplo de casa discos comprometida con la crítica social que era lo que unía a todos los grupos que grababan allí pero bueno que en realidad de puertas para dentro pues no era modelo de de casi nada de hecho tanto Sonic Youth como otras bandas salieron de allí por problemas con los pagos y la gestión de Deraa

Voz 4 07:52 pues muy muy decepcionante un poco esto no muy muy punki muchos hacia el Michel evolución pero luego luego lo que importaba era el dinero

Voz 1775 07:59 no no siempre épica uno siempre escucha

Voz 1775 08:34 esto tampoco lo conocen no te estoy sorprendiendo es fugaz y se llama a un grupo que sí sí lo montó en mil novecientos ochenta y siete diez Makaay y bueno esto sí que no se quedaban sólo en letras así bonita Si comprometidas este tipo hizo que todos los conciertos de su grupo fueran abiertos a todas las edades decía que el que estaba discriminando a los adolescentes el no querían pasar por eso marcó un precio fijo para todos sus conciertos cinco dolares costaban así decía que era asequible a todos solo vendía los discos por correo llenos propios conciertos decía que se negaba a usar los canales de venta habituales iban hacia campañas activas contra el abuso de alcohol y las drogas no echo de menos

Voz 8 09:08 perdemos en nombre de Garzón buen ejemplo de alguien que realmente predicaba con el ejemplo pero el nombre del grupo

Voz 4 09:14 no fue así

Voz 1775 09:17 no te suena no no le fue bien no el euro bebiendo la verdad es que claro vendiendo así los discos era difícil llegar a conseguir un disco de oro y bueno las los conciertos claro está muy bien pero casi ningún promotor le compensaba no les que no querían contratar porque no veían margen para hacer negocio de todos modos estuvieron quince años de carrera de que no está nada mal pero con los que voy a terminar la sección Pancracio pues duraron un poco más son realmente a parte de esto

Voz 4 10:34 por si alguien está todavía en la cama arriba no podían faltar salmones sabes sabes porque es el nombre de Ramón Luis te has escuchado alguna vez

Voz 1775 10:44 la lluvias yo creo que has contado la historia en nota sección si lo cual si lo es que prejuicio demasiado tiempo por si alguien lo estaba ese día repiten la eligieron el apellido Ramón porque el que usaba Paul McCartney cuando se registraban los hoteles para evitar el acoso de los fans al registraba como por Ramón y estos cuatro amigos de Queens en Nueva York en el grupo decidieron llamarse los Ramones así que cerramos como empezamos con aire pánico el mensaje navideño esto que suena se llama feliz Navidad no quiero peleas esta noche por una noche estando en el ochenta y siete

Voz 4 11:12 como cara B del Single hay buena que te también en su día

Voz 1775 11:16 en su día explicamos lo que es una cara B lo que son Singer porque está bien recordarlo cuando oro pasó sin pena ni gloria sigue en su momento injustamente porque yo creo que que esas preguntas se se plantea de donde está con su trineo pues bueno es una especie de villancicos revolucionario por cierto la compuso Joe el cantante y algunos vieron en ese mensajes no quiero

Voz 4 11:35 pelear al menos esta noche un recado para el guitarrista Johnny con el que bueno tuvo sus épocas complicadas muy divertido olvidé buscarlo es Ernesto descontentos a te daban bien tampoco bueno acabaron a la exacto exacto hasta luego adiós