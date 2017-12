Desde Cataluña hasta Madagascar

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 01:25 ha hecho usted alguna sonrisa así más de una lágrima de los candidatos catalanes todavía recientes a reunimos a nuestros corresponsales de ida y vuelta llamamos hoy me acompañan desde Radio Barcelona de Javier Mas de esa Shas es corresponsal en Estados Unidos de La Vanguardia como estas Javier buenos días hola buenos días Jager ha salido sol en Barcelona no bueno si un día metafísico aquí junto a mi Radio Madrid Hans Günter Kellner corresponsal de Radio cómo estás Jansons días bueno sea también Ana Fuentes ex corresponsal de la Ser en China y en Nueva York de redactora jefe ahora de la revista comunica The Corner hola Ana qué tal

Voz 0132 01:57 hola buenos días juntos a también Íñigo

Voz 0874 01:59 Domínguez periodista de El País corresponsal en Roma durante quince años de El Correo ese periódico de tu tierra cómo estás Íñigo buenos días y mañana estación roba bueno no mañana hasta ahora estará viendo un avión de Ryanair

Voz 0798 02:11 espero estar en avión a las seis y media sale qué qué qué buen plan coger un avión de Ryanair a las seis y media de la mañana no el buen plan es levantarse a las dos acogerlos es lo bueno de te marchas a Roma

Voz 0874 02:23 dado en Roma por cierto donde el árbol de Navidad que lo tenéis ahí P luchado he leído

Voz 0798 02:26 en el periódico es un clásico romano navideño criticar el árbol de Plaza Venecia donde porque siempre no les gusta siempre está mal hecho siempre es triste pero este años que ha costado un pastón como cincuenta mil euros y ya está todo ha luchado ha muerto el pobre y encima he visto la foto

Voz 0874 02:43 a las bolas incluso estando iba más no pueden sujetar las bolas

Voz 0798 02:46 si encima siempre hay una comparación odiosa con el árbol del Vaticano que siempre es hermoso Florida viene de Baviera lo cuidan es bonito martes encrucijada unas bolas del cuarenta toneladas enzimas que eso la la está en el Vaticano que queda muy bien impureza venecianos una plaza muy querida por los hermanos muy querida no gusta P tiene ese monumento del Victoriano que sumados no les gusta nada en la máquina de escribir y luego está el palacio Venecia donde daban sus discursos Mussolini no entonces tiene en fin tampoco es que sea una explanada abstracciones

Voz 0874 03:17 pero yo he visto a la foto delante Cell después bueno del recién plantado y el y el ahora era un abeto Pino me hermoso iría es que son cuatro palos es como que nadie ha regado ese árbol ahí hay corrupción seguro no

Voz 0798 03:30 bueno pues es posible pero sí que hay que que que la la concesión de riego de la levedad llevan la pasta en un regalo pues es muy

Voz 0874 03:38 hable es es que hay alguna similitud entre Roma en Navidad Vivir Madrid Barcelona en Navidad

Voz 0798 03:47 es siempre que me preguntan esto que tuvo de corresponsal de tocaría hacer en cosa de la Navidad ver repetir la misma crónica cadáveres de buena jornada repetir en este caso porque casi no me acuerdo de lo que decía pero hay una cosa que se me me preguntan cuando estás en Roma en la Navidad siempre por alguna razón se piensa que tiene un matiz religioso muy marcado por el hecho de que está el Vaticano y que obviamente allí siendo el centro de la cristiandad todas estas cosas pues será todo así pero es al revés es muy religioso casi no lo tiene hambre gente que va a la misa del día veinticuatro pero bueno pero obviamente el Vaticano hace sus cosas y tal pero es una fiesta en general bastante pagana incluso la bueno viene viene Papá Noel va tale y luego si ni siquiera está los reyes viene una señora de una bruja que se llama mala Bezana a bruja del cual no hay ni siquiera los Reyes Magos llegó a la política italiano entonces claro de sin romano llegan los Reyes Magos pues pues no sé de dónde no bueno aquí por ejemplo recibiese dedica es visto como más mágicos si tú no vas a Navas

Voz 0874 04:51 a Alemania Hans en Navidad pero creo que viene tu madre no eso ya extra aquí dicen no sé qué sensación se lleva de de porque es que Madrid es una ciudad diferente en realidad no

Voz 0754 05:01 es que lo más simil similitud con Alemania son los carnavales de Colonia de hecho es decir el a mí me sorprendió muchísimo la la primera vez que estuve aquí estudiantes con con estas con esos martillos que siete coma que hacen ruido al darle en la cabeza de monedas y cosas así si la gente vestido con con con caras largas y es es muy

Voz 6 05:24 divertido para no tiene nada que ver con un mercado de Navidad alemán

Voz 0874 05:28 lo porque como es un mercado de Navidad

Voz 0754 05:30 bueno porque es mucho más es que hay música navideña quizás alguna gente con músicos orquestas y James

Voz 0874 05:37 te recuerdo que te en un jardín con la policía alemana de la policía española el uno de octubre

Voz 0754 05:40 sí sí pero es que ahí sostengo lo que sí

Voz 7 05:44 es que es que tiene

Voz 0754 05:47 con más de claro el consumismo están consumismo en Alemania de nuevo pero es que aquí no se celebra una fiesta como los españoles celebran algo hoy en Alemania es un poco más tranquilo no sobre todo encima eso horrible aquí no no termina el veinticuatro sino del XXV sino va hasta la fecha de Reyes que en Alemania no hay aunque los reyes hay que recordar que están en la catedral de Colonia es decir los los huesos que son puestos

Voz 6 06:18 a la gente hemos una demanda no no no para ver porque ya

Voz 0754 06:22 ya hace muchos años quinientos años algo así están ahí aticen

Voz 0874 06:26 seguro que son de ellos son sexo seguro es

Voz 0754 06:29 verlo perfectamente armas yo no lo sabía aves que sube una vez con mi pareja hay la catedral de Colonia siguen presiona mucho es un edificio gótico muy alto y mi pareja era nueva vuelta pues ahí me salió con una cara muy verdad y parece que así es la cara muy española de la pareja también con una cara de asombro serio son los Reyes Magos

Voz 0798 06:50 en esa misma redada vosotros

Voz 0874 06:54 en en Estados Unidos Javier te acuerdas lo mejor de la Navidad era era que terminaba el día uno por la mañana ya te plantaban los los los conejito de Semana Santa no amar una campaña comercial con otra las vacaciones de Navidad religioso siempre tienen una vertiente comercial muy marcada la fecha de caducidad lo cual siempre agradecía porque aquí parece que duran y duran y luego llegan los Reyes y luego da un poco de pereza que plantas en febrero y parece que estás en Navidad bueno hablando del paso del tiempo parece mentira que hayan pasado solamente bueno no hayan pasado ni cuarenta y ocho horas escuchábamos esto escucharte

Voz 8 07:37 de los dos

Voz 9 07:42 Cataluña es diversa Cataluña es plural Cataluña somos todos y la primera fuerza política del Parlament se llama Ciutadans de Cataluña

Voz 0874 07:51 a mí vi

Voz 0689 07:57 la república catalana agua añade

Voz 10 07:59 a la monarquía la ausencia en cuanto se todo entendible emprendiendo aclara

Voz 2 08:07 eh

Voz 8 08:15 hay muchos

Voz 11 08:20 estos resultados no son los que perseguían no hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista ni tampoco hemos conseguido convertirnos en el centro de esta alternativa

Voz 8 08:34 B

Voz 12 08:38 sólo uniendo a una Raffles

Voz 0874 08:41 yo

Voz 12 08:41 hay dos fuerzas progresistas

Voz 8 08:45 tan gris para el Estado

Voz 0874 08:48 total que yo creo que las matemáticas van a hacer falta en las próximas semanas también el diálogo lógicamente yo no sabía porque aquí con la lotería de ayer uno tiene la sensación de que ha habido un paréntesis temporal y como que no ha pasado nada y hoy es el día en el que realmente tratamos de madurar lo que ocurrió el jueves no

Voz 1980 09:06 sí sí la verdad es que faltará mucho diálogo mucha tolerancia han sido una más votado por con la identidad no que yo creo que esto es malo selecciones marcadas tanto por la identidad luego ha habido también yo creo un voto muy de revancha no Isabel también las declaraciones posteriores las que poníamos ahora no bastante mitin eras de los líderes políticos con lo cual con este sentimiento de revancha pues tampoco se va a poder avanzar mucho hay una sensación de de un abuso de poder por parte del Gobierno español no con la judicialización de todo el proceso la la la policía la ampliación cada vez de más imputados en el caso del uno de octubre entonces los elementos para el diálogo parece que no están ahí además tú tienes una fractura dentro el independentismo entre dos formaciones es que van a rivalizar entre ellas porque no no no se muy bien y también tiene una fractura en en la derecha española entre el PP y Ciudadanos que parece ser que también puede dificultar esta generosidad no porque ahora todo el mundo yo creo que ha de dar muchos pasos atrás a ser muy tolerante no para para poder negociar pero no volver al principio para ver exactamente volver al principio porque estamos con un Parlamento que es exactamente el que había antes entonces si seguimos unos y los otros en el mismo empeño pues esto va a ser un desastre

Voz 0874 10:34 estoy percepción Hans

Voz 0754 10:35 bueno excepto en lo que ya he dicho Xavier en su es que no harían más y sobre todo de lo que era muy claro con el proceso Catalunya es un tema más que en realidad no tiene que ver con el proceso si es que España necesita una reforma el el problema es que España no hace ilusión a nadie tampoco a los españoles no solamente uno las catalán los catalanes hay siempre dijo que los que el PP tiene que también ofrecer algo un proyecto ilusionante a los catalanes como como como contraparte como para contrarrestar al proyecto de la República que es más o menos el paraíso si no lo hace pero es que no solamente tiene que ofrecerlo a los catalanes es aún alguna reforma el ir lamentablemente en este debate tampoco esta el Independent hubo El nacionalismo catalán el nacionalismo catalán está en en su en su República la reforma constitucional la plantea y es un camino

Voz 7 11:38 yo que que que poca gente discute

Voz 0754 11:40 persigue uno leer la la la la la Constitución española y es impresionante hay muchísimos artículos que realmente son obsoletos sobre la organización territorial es una claro plantea una situación de setenta y ocho y estábamos en el dos mil dieciséis desde dos mil dieciocho el otras provincias con muchísima importancia que en realidad no la tienen ahora hay que hay que reformar este país con Catalunya o sin Catalunya ahí es que no se encuentran ni un que diga que esto no sea necesario que aparentemente es en contra el Partido Popular solamente se pagará el status quo hoy escuché el otro día en un contexto muy diferente una frase que a veces ocurre no que tú escuchas reportajes de otros países otras situaciones bares a la Faraona ofrecía desde a gestionar el futuro no es agarrarse el status quo de futuros otra

Voz 0874 12:36 estoy igual es el futuro de España a algunos no les interesa gestionarlo él a la realidad de la incidencia económica que pueda Aznar todo esto cuáles Ana

Voz 0132 12:44 es que varios planos que analizar yo creo por una parte si tú te metes dentro de la foto dices madre mía pues es ha dejado de invertirse mucho dinero en Cataluña o Catalunya supone el veinte por ciento del PIB de España que va a pasar y es la incertidumbre que crece que todavía no se ha despejado para un riesgo te puede descubrir pero para el incertidumbres como que haya niebla ahí tengo que coger el coche no no no puedes prever mucho entonces ahí la gente se puede preocupar pero si hacemos caso de los análisis de Moody's de lo que dice el Financial Times de que el Ibex ayer sufriera pues al final no te estás dando cuenta de lo que es la foto si tú te pues Nos a sobrevolar la realidad ves que en Europa al final nos ha hecho caso de las reclamaciones independentistas de que esto no es el Brexit de que estamos en el euro de que al final tenemos una red que es el Banco Central Europeo sea que al final es verdad que se han ido muchísimas empresas que va a pasar van a envolver no van a volver porque al final tienes juntas de administración que pueden tener distintas sensibilidades políticas para querer volver a a su casa o no volver no pero eh yo creo que habría que dejar reposar la cosa no hacer tanto caso de el señor Trade que está convergiendo con volatilidad en la City de Londres porque al final le viene de maravilla que la cosa esté tumultuosa o de aquellas personas que tengan un interés una agenda en que en Europa ya desde estabilidad vamos yo he leído análisis de prensa anglosajona que tienen ellos un follón tremendo rojo en el Brexit que son incapaces de ver y pues el problema en en en casa y se dedican a analizar lo mal que nos va a todos no cuando en realidad aquí si te pones a mirar cifras a final de año nadie tiene en cuenta que vaya a haber un problemón habido pues turbulencias que por supuesto que el análisis muy interesante pero el político el que estabais haciendo vosotros no

Voz 0874 14:34 luego hay infinidad de cuestiones que tienen que ver con el ámbito jurídico y de hecho por eso hemos llamado nuestro compañero redactora de tribunales amigo en la Cadena Ser Javier Álvarez cómo estás Javier buenos días

Voz 0689 14:43 qué tal buenos días a todos porque hay de como digo

Voz 0874 14:46 muchos flecos sueltos y muchas preguntas sin respuesta o bueno no sé si tú las tienes en primer lugar la última novedad esa imputación entre otros de Marta Rovira de Esquerra y de ahí de Marta Pascal de PDeCAT ambas recién elegidas diputadas entonces ahora suposición cual pasar

Voz 0689 15:00 bueno pues pasan a ser diputadas cuando firmen y cuando recojan su acta tendrán ese fuero parlamentario que les permite ser investigadas por el Tribunal Supremo pueden ser investigadas pueden personarse ya de hecho el juez les ha mandado una carta para decirle que tienen todo el derecho del mundo a personarse en el procedimiento a conocimiento de las actuaciones a designar abogado incluso en virtud de algún artículo de la ley pueden pedir declarar voluntariamente saben que van a ser citadas pero ya podrían adelantarse si quisiera

Voz 0874 15:31 claro porque tienen ese ese margen de tiempo digamos pero luego hay otros plazos para recoger el actas hasta el veintiuno de enero en principio la investidura debería ser el seis de febrero pero qué pasa con Carles Puigdemont más que posible candidato a presidente de la Generalitat con poder recoger su acta

Voz 1980 15:46 el diputado y luego ser investido presidente sin cuento

Voz 0874 15:48 llega a España sería detenido perfectamente

Voz 0689 15:51 tiene toda la de todo el derecho del mundo a recoger su acta puede venir a España necesariamente a recogerla pero también en función del Estatuto catalán pueden hacerlo porel es decir el puede delegar en una persona para digamos formalmente a recoger su acta y considerarse diputado puede ser investido presidente pero en cuanto pise suelo español va a ser detenido por tanto tendrá que necesitar el permiso expreso de un juez para no solamente ir a recoger su acta Si es que quisiera hacerlo él sino también para ser investido presidente tendría que tener el permiso de el juez del Tribunal Supremo de Pablo Llarena que es el que está llevando todo el procedimiento no va a poder hacer nada sin que la justicia le de el permiso porque de momento este señor está y en Bruselas está exiliado está prófugo de la justicia española

Voz 0874 16:37 pero puede producirse esa foto en la que ha acompañado al Parlament por policías esposado a recoger el acta

Voz 0689 16:44 perfectamente se han dado ya algunos casos recordar hace mucho los oyentes más jóvenes no lo sabrán pero los más veteranos los casos de Batasuna cuando la ilegalización de este partido político también sucedieron casos similares también por permiso del juez los diputados electos de la formación política de la izquierda abertzale pudieron mira a su parlamento y recoger el acta e inmediatamente furgón de la Guardia Civil a la cárcel

Voz 0798 17:10 claro pero pero luego lo otra cosa es en el día a día del Parlamento para votar

Voz 0689 17:13 no van a votar en cada pleno las cosas

Voz 0798 17:15 no les mandaron permiso viviendo de la cárcel no

Voz 0689 17:19 lo que no esto necesitarían ya estar en libertad provisional con las medidas cautelares que quiere imponer el juez ya sabéis que para preservar que siempre vas a estar a disposición de los jueces pues retirarle el pasaporte te obligan a ir cada quince días a firmar al juzgado las medidas cautelares que concede el juez pero siempre dentro de esta situación de libertad provisional estando en la calle estando deambulando como cualquier ciudadano libre de la otra manera no van a recibir un permiso para cada vez que vaya a haber una realidad en el Parlamento ni iban a recibir un permiso para acá ya acto en el que como parlamentario como presiden tuviera que acudir

Voz 0874 17:56 imagínate griega permiso para cada reunión de una comisión por ejemplo el aforamiento que de momento se produce Javier al diputado es aforado cuando es elegido o cuando toma posesión del cargo

Voz 0689 18:05 lógicamente es el empieza a considerar cuando es elegido que ya va a ser parte del procedimiento de del Parlamento pero lógicamente desde que toma posesión desde que el firma juro promete su cargo es cuando formalmente digamos cuando técnicamente ya los tribunales pueden reclamar su tú imputación en el caso de que sí

Voz 0874 18:25 a una persona aforada pues un tribunal superior

Voz 0689 18:27 pero es en ese momento cuando cuando técnicamente se considera

Voz 0798 18:31 aforado y cuando empieza a gozar

Voz 0689 18:34 comillas gozar de sus privilegios que permite el aforamiento

Voz 0754 18:37 hoy cuáles son las posibilidades reales del Gobierno español era joven influir en la situación judicial de estos imputados no solamente se montaje Mon y los nacionalistas muchas veces dicen que como si fuese una situación arbitraria de de de que Rajoy les persigue judicialmente pero realmente Pure paralizar ese proceso

Voz 0689 18:58 nada esto es una locura esto es el mal endémico de de siempre el hablar de los tribunales y la influencia que tiene la política es verdad todo el mundo tiene la capacidad para observar que Si la política de acusación digamos del Gobierno se hace a través de la Fiscalía el Gobierno podría decirle o interesar al fiscal para que actúe de una manera o de otra yo particularmente después de algunos años de servicio en esta historia creo que son absolutamente independientes y también creo que han recibido muchas presiones y que muchos han podido mover por causas no exactamente jurídicas pero si olvidamos la figura del fiscal hay hay una acusación por este en este caso hay varias acusaciones particulares pero no hay algunos que se han personado y que van independientemente es decir el juez al final siempre tiene que resolver una situación jurídica que le plantean en esta situación jurídica el digamos que el catálogo de hechos que el juez observa son estrictamente jurídicos cuales pues el riesgo de fuga el riesgo de destruir pruebas el riesgo de reiteración delictiva Éstos son básicamente los tres elementos que los jueces tienen en cuenta si estos a estos problemas se conjuran o se garantiza que no se van a producir pues el juez cambia su decisión pero que el presidente de gobierno a través de tal pueda influir para que se tenga

Voz 13 20:19 más o menos tiempo a uno de los imputados en prisión

Voz 0689 20:22 pues francamente es inútil además yo creo firmemente que es inútil llegar a decir que los jueces del Supremo o de la Audiencia Nacional los dos que han llevado o los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se están moviendo por motivos espurios porque nos han dado pruebas de que no es así ya que cuando la política intuía o permitía Ongay guiño pues los jueces han sido inflexibles

Voz 0798 20:45 no han sido tan inflexibles como que han mantenido

Voz 0689 20:47 mantienen a cuatro de ellos en prisión

Voz 0874 20:50 sí de hecho puede haber también una bueno fue una serie de paradojas Javier porque ahí hay gente que está en la cárcel lo que puede estar en la cárcel que puede llegar a ser investido presidente pero cuando el proceso judicial avance pueden ser inhabilitados para ostenta cargos públicos

Voz 0689 21:03 claro evidentemente de momento todo es una presunción hasta que no haya una sentencia y en este caso tienen digamos la mala suerte eso que se habla de cuando una persona es aforada tiene privilegios porque si el tribunales el Supremo bueno pues también deberíamos decir Javier que cuando una persona tiene esos fueros parlamentario si pertenece al ámbito de enjuiciamiento del Tribunal Supremo pues no tiene tantos recursos como uno que ha empezado desde el principio es decir una vez que el Supremo haya dictado sentencia esa sentencia será firme y por tanto inmediata de obligado cumplimiento a quedan algunos pequeños recursos que sea más recursos de revisión pero ya son muy muy puramente formales tenemos el caso por ejemplo de Homs que fue en un año fue condenado inhabilitado ya no puede ejercer durante el próximo año

Voz 0874 21:53 la el pacto que puede ser más o menos el mismo momento en un año

Voz 0689 21:56 si aproximadamente Bello no creo que pase del dos mil dieciocho antes juicio es verdad que se ha convertido en una macro causa y lo que empezó siendo empezaron siendo tres o cuatro la son veintidós Si bueno es sumar más pero realmente la instrucción están muy claras es decir ya muchas más cosas no se pueden sacarse pueden aportar documentos yo creo que el trabajo de Supremo en este momento va a ser diligente para que para la primavera Stein sustanciado allá claramente las acusaciones antes del verano se hayan tomado todo tipo de declaraciones yo creo que va a después del verano puede haber perfectamente un juicio sentencia condena en firme y a partir de ahí la ejecución de la condena en firme como ha pasado en otros casos

Voz 0874 22:40 Javier Álvarez relator de tribunales en las especias Javier un abrazo

Voz 0689 22:43 un abrazo para todos están de buenos

Voz 0874 22:45 se queriendo vamos juntos a tirarnos por la ventana una situación defendible no la que se describía Innova yo vi yo creo que estoy en todo lo que ha hecho Javier no hay ni una buena noticia

Voz 0798 22:53 ni una buena lo único que era de encontrar la manera de acabar

Voz 1980 22:57 con este proceso judicial prohíbe cómo va a poder hacer política los diputados los soberanistas con la espada de Damocles de que pueden ir a la cárcel de cómo va a quedar la imagen de España con un presidente de la Generalitat encarcelado con el vicepresidente también en prisión me cómo se va a poder sustanciar estas prisiones preventivas con riesgo de fuga de destrucción de pruebas etcétera no eh como cómo vas a poder demostrar que el ejercicio de la política pues encierra una acción violenta no que es la base de del delito de rebelión sedición no donde está la vida denuncia en puestos yo creo que aquí pierde todo el mundo e pierde en el evidentemente los soberanista que estar en la cárcel pero pierde también España

Voz 0798 23:43 bueno en esta frustración que producen los resultados para todos como decís no que que nadie gana completamente quizá hay algo positivo en el sentido de que está claro que los dos bloques tienen gran llegada su techo salvo que en unas elecciones ya el noventa y nueve por ciento vamos pero bueno incluso los independentistas ya no se pueden hacer ilusiones de tener algún voto más Susa están en el cuarenta y siete fijos desde hace cuatro cinco años millones de personas eso no son más que después de todo lo que ha caído no son más incluso en bajó un poquitín algunos hayan bajado más con todo lo que han hecho pero está claro que muchos de sus votantes la mayoría

Voz 13 24:21 justifica no disculpan cualquier error au de hizo o ridículo que se puede haber hecho obvio

Voz 0798 24:28 por por la causan final que que justificaría todo entre ACS está claro que estos dos techos bueno pues es como una escalera de vecinos en la que no se habla una con también trapos desde la realidad básicamente claro entonces ya la foto es esa y a partir de ahí tendrán que asumirlo y hablar entre ellos porque ya no pueden aspirar no no ese cuando hagamos el referéndum ya sea a la vez buena pues pues es que ésta es la situación y ahora sólo queda buscar una salida a ponerse a hablar ya no se puede hipnotizar que hay escenarios en los que uno puede subir o bajar el otro pierda o gane no es así es un empate no voy allí

Voz 0874 25:03 una cosa porque Dickens decía al principio que es la última reunión que tenemos nosotros o con vosotros sexo corresponsales y corresponsales antes de final de año hasta del año que viene yo no quería que esta última conversación fuera estrictamente sobre política ir a Íñigo tú nos comentabas hace dos semanas que tenía una amiga que acababa de llegar de Madagascar y que había cuenta Luis les habían contado con un brote de una enfermedad que creíamos propia del siglo XIX que es la peste buen y este es el tipo de historias horas que nunca hablamos nunca se habla Hay en parte queríamos hacer un poco propósito de enmienda cuéntanos porque te sorprendió conocer eso de repente

Voz 0798 25:36 nueve abstenciones como cualquiera de viaje qué tal no pues hay hay peste Mónica

Voz 0874 25:42 sí es una buena manera empezar una conversación

Voz 0798 25:45 sí porque es increíble que se parece que estás en la Edad Media no pero luego te pones a mirar lo lo increíble es que esta vez ha sido algo de noticia algo porque vamos yo tampoco lo pongas en ningún sitio porque ha sido un brote especialmente virulento y fuera de la temporada de peste como si fuera temporada de huracanes sucede allí es endémica ya ella siempre una temporada con un cierto número de muertos pero esta vez ha sido fuera temporada con más muertos de lo habitual no maneras yo sino hubiera hablado con esta persona

Voz 0874 26:13 no os hubiéramos leído los periódicos escuchado la radio seguramente tampoco no es investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo actualmente coordina el equipo de políticas climáticas en Oxfam Internacional y se llama Isabelle queréis leer cómo estás Isabel buenos días buenos días y gracias por venir que es lo que te encontraste Madagascar

Voz 14 26:31 pues en realidad más caro no estaba ni con el G Caudete ni con Oxfam está en una misión técnica de apoyo al Gobierno de Madagascar en en afrontar los impactos del cambio climático y estábamos en una zona costera de Madagascar con el equipo con la célula de Emergencias del Gobierno aquí en el avión que nos tenía que llevará más a la capital ese día pues una de las compañeras estaba preocupada Le pregunté y me dijo que es que sí que el jefe estaba un poco inquieto porque había el el brote epidémico de peste de este año estaba siendo más virulento de lo normal es uno al principio te hablan de la peste a mí ni siquiera se me ocurría peste hubo única No pregunte pero como peste qué qué tipo de peste bueno pues si me explico me explicó que era hubo Mónica la negra la de los piratas y que además es una enfermedad que es endémica en el en el país y de algún modo están acostumbrados ya a gestionar brotes y a otra escala anualmente pero en esta ocasión como explicaba Íñigo había varios factores que han hecho que la crisis sea especialmente virulenta por un lado la la el brote pedir Meco asaltaba Antananarivo por primera vez a la capital que es una ciudad en un contexto de subdesarrollo con unas condiciones de salubridad eh pues bastante preocupantes eh y además por el momento en el que habían identificado el brote había pasado de Mónica a ser peste pulmonar que se transmite mucho más rápido y que es mucho más difícil de controlar en en un contexto de desorden urbano como el de como el de Antananarivo

Voz 0874 28:09 eh son habituales estos brotes de enfermedades son anuales

Voz 14 28:15 en Madagascar eh la peste es una enfermedad endémica se producen brotes e más o menos anuales eh hay otro país la República Democrática del Congo donde también es una enfermedad endémica por lo que yo he leído hay brotes esporádicos en algún otro país

Voz 0132 28:32 los últimos diez años en China en en

Voz 14 28:34 Perú también pero sí creo que el país que está más gravemente afectado es

Voz 0132 28:39 Madagascar

Voz 0754 28:41 bueno el yo creo que eso no se va a interesar en el momento en el que Custo dices el la peste pues Bonig no mejor se llama ACS

Voz 0874 28:49 hubo fútbol única se convierta en

Voz 0754 28:51 este pulmonar no es que entonces se va a poder transmitir va a llegar al primer mundo en mediante viajeros no es es entonces cuando en general también en el primer Moulton tomamos nota de estos tipos de epidemias cuando nos llegan a nosotros cuando nos ponen en peligro a a nuestra

Voz 14 29:13 muy claramente en este caso el el el la bacteria contaminante por tanto para la peste hubo nica como para la pulmonar es la misma pero efectivamente yo tengo la sensación de que en esta ocasión lo que hizo saltar la noticia en medios ni siquiera fue el número de afectados en Madagascar que alcanzó cifras bastante preocupantes sino el momento en el que se contaminó el entrenador de baloncesto de la selección de Seychelles que estaban en ese momento en un campeonato regio al en Madagascar fue ese el momento en el que tanto la comunidad diplomática en el país como los medios de comunicación empezaron a interesarse por el por el tema y creo también que fue una dinámica bastante parecida a la que se produjo con el brote de ébola no en en África del Oeste hace hace unos años y no sólo derecho no fue solo esa la espoleta no que hizo que los medios interesaran sino que también fue parece el incentivo que hizo que la eh que la comunidad científica que investiga sobre estos temas aceleraran eh pues por ejemplo el proceso para para ultimar una vacuna del Ébola si es bastante creo que dice bastante poco de nosotros como sociedad no él que haga falta que se contamine un Europeo un estadounidense o en este caso una persona de Seychelles para que para que el asunto nos preocupe a estos niveles

Voz 1980 30:34 desde el propio van saliendo todas estas plagas que parecen casi bíblicas el el ébola que acabas de mencionar pero también por ejemplo el Zika en en Brasil que de formaba al cerebro de los

Voz 0689 30:44 bebés porque se produce en enero y en el siglo

Voz 1980 30:46 XXI todas estas enfermedades que son tan tan antigua

Voz 14 30:52 eh pues yo creo que en parte se producen porque no las hemos atajado porque ni hemos invertido lo suficiente en vacunas en tratamientos para enfermedades que no afectan a contextos como el nuestro y en parte también porque son enfermedades que que se mantienen acantonados en en contextos de de pobreza de insalubridad y de eh y que al final son contextos que pues que serían subsanables que serían muy eh a Table enfermedades como la peste y la hemos erradicado en Europa la podríamos erradicar en Madagascar pero en África y mucha gente se muere por enfermedades que son menos espectaculares que la peste pero igualmente mortales cosas tan banales como una diarrea eh yo creo que al final es un problema de eh de falta de de de interés y de de voluntad política en en en investigar en en en ciencia aplicada a esos contextos y en en invertir en soluciones para los problemas del del subdesarrollo de la pobreza en estos en estos países

Voz 0132 31:58 yo quería preguntarte por las infraestructuras porque al final sí que hablamos pues de de los retos de alimentación de vacunas pero al final algo tan sencillo como que si se inunda una ciudad pues las aguas fecales suben y tenemos una epidemia de diarrea que muchas veces pues lo que decía no no se puede curar se está coordinando bien todo esto porque al final es parecen compartimentos estancos pero no se habla mucho no de como hábito hallar las ciudades o cómo hacer que para para que todos esos desastres climáticos no en pacten de nuevo creo que no se habla mucho en según

Voz 14 32:32 qué contextos evidentemente el desarrollo de infraestructuras es una de las herramientas importantes para combatir pues tener en este caso enfermedades transmitidas por por el agua o por o por vectores por insectos de hecho la peste en en contextos otros que conocemos en el sur de Roma se eh extinguió por un sistema de drenajes que que que hizo que el caldo de cultivo donde enfermedades como la malaria es eh vivían pues se eliminase y con eso se elimina el problema sí que creo que hay una cuestión de infraestructuras invertir en infraestructuras es muy caro eh y en general pues los programas de desarrollo en esos países no manejan los volúmenes de presupuesto que las grandes ciudades europeas estadounidenses se pueden permitir para para afrontar problemas como las inundaciones que no van a hacer eh sino aumentar no en los próximos años y las próximas Decca

Voz 0874 33:28 sí pero una de las razones por las que yo quería que viniera y casi leernos la cartilla supongo que alguien como tú que nos escucha hablar constantemente de política política política hay Vives que nunca anunciamos palabras como hambruna o agua por ejemplo que es uno de los grandes problemas de la humanidad no en uno le dedicamos apenas tiempo a conseguir el agua

Voz 14 33:48 sí no sé si estoy en el programa en el que más allá que hacer de Pepito Grillo en ese sentido porque si creo que que en este programa al menos hace un un esfuerzo por traer estos estos temas pero sí es cierto también yo en en esta en esta dos días de la de la peste en Madagascar precisamente coincidió con con todo el asunto del proceso si las elecciones del uno de octubre y más tarde estuve en Mozambique y coincidió con la con la proclamación de la República Olano proclamación no los de la la República en en Cataluña sí que bueno pues sin restar importancia a escala nacional a estos temas evidentemente uno eh relativiza mucho no y y a veces sí produce un poco de de vergüenza no el estar tan preocupados por cuestiones que lo cual no son tan críticas Si mi caso por ejemplo recuerdo cuando llegue a a Mozambique lo primero que vi en el telediario nacional era la frustrada en Cataluña por la por la declaración de la independencia claro está un poco el alma a los pies

Voz 0798 34:52 de estas cosas que no vemos que que no queremos ver y que han relance está muy cerca hay que son señales de alarma de cosas que están pasando por ejemplo esta semana ha habido otra muy muy muy grave que es Acción contra el Hambre ha alertado de que en el sur de Mauritania el norte de Senegal hay una sequía increíble que ya hace saber ya se puede calcular que a partir de marzo e habrá un éxodo o un millón de personas que que van a estar en graves problemas de seguridad alimentaria eso está que al lado entonces luego toda esta gente llega atravesando al Mediterráneo no eso ya se sabe que probablemente va a ocurrir en unos meses se nadie está hablando de esto ni de cómo actuar antes de que eso ocurra de que ocurra ese éxodo hacia Quique probablemente ocurra no pero está pasando en este momento no y tampoco somos muy conscientes y no está tan lejos

Voz 14 35:46 sí a mí sí me parece bastante llamativo el que pues problemas como el del cambio climático que está relacionado con lo que estás comentando de las sequías en en el en el Sahel lo contemplamos desde aquí desde una preocupación que pues no que es lógica no los incendios olas sequía en Galicia y es preocupante en la escala nacional pero el agricultor de Galicia probablemente tengamos seguro agrario que no significa que la sequía que está padeciendo en este momento eh vaya a significar que se muera su ganado o que se muera a su familia y si hay situaciones contextos como el que estabas escribiendo ahora o contextos como el que estábamos hablando antes de Madagascar Mozambique donde una sequía sencillamente significa la la la hambruna o la muerte de de de millones de personas y evidentemente si eso implica Si hay un sea hay una luz de esperanza hacia el norte que se Zika meterte en un barco y saliera al Mediterráneo pues yo lo haría

Voz 0874 36:46 agradezco además que no es lo recuerdes en este esa última reunión de amigos que hacemos en este programa Isabel queréis que es investigadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo actualmente cornadas equipo de políticas climáticas Oxfam Internacional días Pepito Grillo de los medios de comunicación gracias Isabel eso viene Cristina Pardo así que paramos el momento y ahora seguimos

