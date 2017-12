Con “P” de Presidentes de Comunidad

Voz 1 00:00 B

Voz 4 01:23 y hoy después de lo que ha pasado esta semana en Cataluña y pensando que tendríamos pues a lo mejor incluso a un nuevo presidente habíamos dicho tuyo esta semana pues hablemos de presidentes de comunidades autónomas

Voz 0444 01:32 sí coincidiendo con las elecciones catalanas la verdad es que la Generalitat ha habido de todo desde el que asumía el Estatut al presunto corrupto pasando por los independentistas conversos por los convencidos

Voz 3 01:47 la pero sabe qué pasa lo dije peneuvistas catalanes deja muchos siglos espera eso es cierto pero realmente Garazi fue deprisa pero a quienes dentro de la lógica pero me sorprende que la pizza llegue ahora menos envió como ha provocado ven que el caldo de cultivo estáis

Voz 2 02:15 pero a mí personalmente me quedé ante tal y además que que hay gente

Voz 3 02:26 a la UD

Voz 4 02:36 pues test eran no pruebas

Voz 3 02:40 que suponen buenos días bon día

Voz 4 02:45 bueno pues sugiere Saquín no siempre se ha dicho que algunos presidentes catalanes lo que tenía prisa por envolverse en la bandera para tapar la corrupción

Voz 0444 02:52 sí sí no lo fue lo pareció de entre todas las nacionalidades históricas los presidentes catalanes son los que más lejos han llegado con su sueño independentista pero el precursor en el discurso fue el lehendakari Ibarretxe

Voz 7 03:03 las sociedades con personalidad propia como es la sociedad vasca que nos asiste el derecho a decidir a los vascos y vascas nuestro futuro decidimos libre voluntariamente en este caso ofrecer al Estado español un pacto para convivir dentro

Voz 0444 03:15 esto provocó miedo en otras comunidades autónomas SIEDO sí sí por ejemplo en Navarra por el debate sobre la anexión el presidente que más años ha estado en el cargo Miguel Sanz fue el creador del lema Navarra no se vende

Voz 8 03:26 lo que nosotros queremos seguir siendo una comunidad foral integrada en España con instituciones propias orgullosa de nuestro pasado y nuestra personalidad

Voz 4 03:36 hombre ya que mencionas nacionalidades históricas que me cuentas de Galicia porque Fraga se murió casi con las botas puestas

Voz 0444 03:41 consiguió amplias mayorías para el PP en la Xunta era un hombre con carácter así presumía por ejemplo de su valentía para decirle a Franco lo que no quería escuchar no pero muchos y escuchado

Voz 3 03:54 que si yo tuviera valor que tuyo en Hungría caso era consciente también de que no se me iba a comer

Voz 0444 04:07 muy pero muy desiguales y Ikeda decir de Cantabria con Miguel Ángel Revilla famosos gracias por lo que cuenta es su padre se habría llevado bien con Fraga aunque a la hora de la verdad era buen padre

Voz 9 04:19 Miley padrinos muy de derechas e ahora me tocó a vida queremos todo muy bueno bueno y más cosas no solo alguien que me votaba sino que yo sabía que agarraba cien papeletas y las colocaba todas eh pero se finos entra gente que empezaba como él

Voz 0444 04:35 por por seguir por el norte a Asturias en general ha sido una comunidad autónoma con presidentes discretos por ejemplo Cascos siempre alguna excepción pero voy a destacaron la actual Javier Fernández un señor poco estridente que saltó a la fama por presidir la gestora del PSOE hizo comentarios tan francos como este

Voz 10 04:53 el edificio político del Partido Socialista está muy dañado está muy dañado pero conservamos el solar

Voz 4 05:03 cómo sería la cosa para celebrar que el suelo es suyo lo menos

Voz 0444 05:06 sí y eso que lo hicieron sin ayuda divina porque ganó Pedro Sánchez cuando según el presidente de Aragón los dioses estaban a favor de Susana Díaz

Voz 10 05:14 los dioses del socialismo ir era política en la cubren con un manto todavía más poderoso del que era cubrían hace un año esperemos que los varón

Voz 4 05:24 me socialistas tengan más puntería en otros ámbitos de sugestión

Voz 0444 05:27 la verdad es que parece una tradición la de los garrotazos entre los varones el presidente más mítico que ha tenido Extremadura Rodríguez Ibarra era además uno de los políticos menos sutiles de la historia

Voz 3 05:38 pues yo me equívoca de partido o impartidos está equivocando arriba

Voz 0444 05:42 Ibarra se jubiló a otros les jubilaron porque no se iban ni con agua caliente las cosas como son el presidente que más años estuvo al frente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ahora anda en el banquillo por los seres

Voz 10 05:54 es de aluciné es que alguien pueda pensar que alguien se metió desde el presidente hasta el último consejero se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delinquir

Voz 0444 06:11 para delinquir a ver si se lo preguntan al juicio otro barón rebelde fue Emiliano García Page y también su predecesor José Bono cuando no patinan con sus compañeros de partido patinan con el rival político este es Page hablando de Cospedal

Voz 11 06:25 el problema es que cuando los que dirigen algún partido están acostumbra no no saben hacer nada sin sin la cháchara pues lo cierto y verdad es que no yo no tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora es tremenda

Voz 0444 06:39 si esta teoría te parece trasnochada espera oír la del ex presidente de La Rioja Pedro Sanz sobre los hijos de parejas gays

Voz 12 06:47 en una unión de parejas del mismo sexo creo y más oportunidades que él tiene una educación exactamente igual que un niño que nacer dentro de una familia o de un matrimonio con un entorno de parejas

Voz 0444 07:02 la siguiente parada Castilla y León ahí empezó tu amigo Juan Vicente Herrera no me refiero a José María Aznar que se definía así

Voz 11 07:14 bueno son normal totalmente normal las inquietudes es una persona normal

Voz 4 07:19 qué tiempos aquellos de Castilla León no perdía buscará armarse

Voz 0444 07:22 es que voy terminando he encontrado estas declaraciones del ex presidente de Canarias Paulino Rivero yo francamente no sé qué pensar

Voz 13 07:29 no hay nadie más sensible más solidarios

Voz 14 07:35 que puedan entender los problemas de los demás que aquellas personas que por ejemplo están enamorados ahí cuidan al pajarito

Voz 0444 07:42 de esto no lo voy a venir Pla la recta final de la sequía el peliaguda avisaron por porque pues que entramos en el capítulo de presidentes autonómicos que han sido respaldados un momento de su vida Borrajo como tú muy bien dices ponerlo juega en el sumario allí por ejemplo está respaldando al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez

Voz 15 08:02 esta es la diecisiete denuncia contra el presidente de Murcia las primeras dieciséis fueron archivadas vamos a ver qué ocurre con estar de ahí al juzgado lo mismo le paso más o menos a Jaume Matas

Voz 0444 08:16 sí yo he cometido muchos errores

Voz 16 08:18 lo ves pero yo no soy un delincuente de cometido delitos

Voz 0444 08:22 de ahí a la cárcel a poquito es para llorar debieron de pensar los ex presidentes de Madrid

Voz 17 08:28 por todo esto quiero agradecerle públicamente la oportunidad que me ha dado de crecer políticamente a su lado su confianza ya el carillón

Voz 4 08:38 por tanto para mí sería lo de Ignacio González

Voz 3 08:42 muy la finca

Voz 0444 08:44 sí voy a terminar con la Comunidad Valenciana Camps también el respaldo Rajoy pues de ahí al juzgado

Voz 10 08:56 aunque también se perfila el alma oye que te sigo queriendo mucho también

Voz 3 09:08 claro que depara Boris trajes no tengo también la felicidad de que esto terminará con un final feliz no

Voz 18 09:40 bien es que bueno no salgo de una ya estoy en otra

