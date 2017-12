"En el capítulo de 2017..."

Voz 0684 00:00 en el capítulo de dos mil diecisiete amigas y amigos ni vencedores ni vencidos el viento del cambio hasta dónde llega la locura sigue plato

Voz 1 00:11 eh

Voz 2 00:15 la política algunas veces no se ve pero se nota

Voz 1 00:19 evita que pare

Voz 0684 00:27 es bueno a veces a veces no moverse es bueno y a veces no moverse es malos

Voz 3 00:40 preocupados me la trae floja me la suda me la trae al fresco asustado Mela Mela Mela réplica Clean Pla tristes Mela España en Cataluña visca Catalunya y viva España

Voz 4 01:02 los esclavos de nuestros actos y también dueños de nuestro Silent señorías ya basta de Miguel

Voz 0684 01:07 claro

Voz 5 01:10 aquí

Voz 6 01:16 hombre sí yo

Voz 1 01:20 capítulo de dos mil diecisiete

Voz 7 01:26 con

Voz 0684 01:26 Marina Fernández

Voz 0456 01:29 y Danny De la Fuente cabecera un montaje de cortes políticas con una música de fondo en la que el mensaje de las declaraciones y el de la canción tratan de encajar a lo largo del año emitimos una cabecera cada mañana en Hoy por hoy resumiendo las declaraciones políticas el capítulo de ayer ha sido complicado pero vamos a resumir los momentos políticos clave de este año en España a través de cabeceras y como canta Danny Leiva en este tema el año termina como empezaba en el laberinto político catalán con desavenencias entre las

Voz 1491 01:59 tierras en la izquierda empezamos en Podemos y aquellas primeras fracturas de cara al congreso de Vistalegre II en el mes de febrero Luis Alegre uno de los fundadores de Podemos escribió un artículo duro en el que rompió su silencio para explicar lo que en su opinión sucedía en la formación una camarilla en torno a Pablo Iglesias que amenazaba con destruir Podemos

Voz 8 02:19 en el capítulo de ayer ese sentido lástima lástima de que se hable de Luis Alegre no por ser uno de los filósofos más brillantes de este país que lo es

Voz 2 02:27 Podemos es una organización abierta donde la crítica siempre es bienvenida donde hay una pluralidad de Pozuelo es una diversidad de posturas

Voz 8 02:35 no porque insulte a compañeros que hoy secretario general de Podemos si tengo proteger la dignidad de nuestros militantes la dignidad de nuestra gente la dignidad de nuestros instintos que están pasando vergüenza ante lo que está sucediendo y no voy a hacer ningún comentario

Voz 9 02:52 lo importante en Podemos no son los ecos de nadie ni el narcisismo de nadie lo importante en Podemos es que seamos un instrumento para la gente que está sufriendo

Voz 10 03:07 preocupa vivía puso magnífico tándem se que alguna gente en el torneo Pablo lo quiere que yo ocupe esa posición en el tándem estoy orgulloso de mi equipo los compañeros que en su libre decisión participan en una campaña señalando a mí entiendo que forman parte del nuevo entorno de Pablo que no quiere que yo ocupe esa posición destacada en el tan de compañeros como dicen en Montero que viene

Voz 0684 03:32 a compañeros como Rafa Mayoral al que conozco desde que tenía catorce años

Voz 10 03:38 la rotonda que el debate político que tenemos en Podemos tenga nada que ver con donde se ubique

Voz 0456 03:56 escuchábamos en esta cabecera Luis Alegre hoy analista de Hoy por hoy han pasado más de diez meses Luis que recuerdas de aquellos días que relación tiene soy con Podemos

Voz 11 04:05 la verdad es que fueron meses complicados los procesos asamblearios siempre lo son a veces las cosas se tensan más allá de lo razonable comparto desde luego con Pablo que que lo importante no son los egos ni el narcisismo de nadie sino sin instrumento útil para para la gente que está sufriendo creo que podemos lo es y lo debe ser lo debe ser aún más respecto a mi relación actual con Podemos bueno pues en Vistalegre II de todos los cargos orgánicos que tenía es verdad que las tensiones internas fueron importantes pero pero esa retirada estaba prevista desde el principio desde antes de lanzar podemos dejar claro que mi compromiso en primera línea se limitaba ese ciclo electoral que comenzaba con las elecciones europeas se cerraba con con la generales después volvería Mis Class libros el trabajo con con mis estudiantes en la Facultad que lo que en realidad me hace feliz y lo que lo que creo que hago bien realidad en una sociedad democrática es es importantísimo el compromiso con la política de todos los ciudadanos y las ciudadanas en en general pero tampoco es imprescindible el de el de nadie en particular

Voz 1491 05:06 concluido el congreso de Vistalegre II en el que las bases reclamaron unidad aún había sin embargo alguna grieta en el mes de marzo

Voz 12 05:18 un grupo de amigos profesores de la Complutense que empiezan unos es que ese es nuestro origen pero eso es una debilidad en el capítulo de ayer ha sido un proceso muy duro para nosotros ha sido muy doloroso porque hemos hecho algunas cosas muy mal la formación política que aspira a gobernar no puede ser la formación política de un grupo de colegas de Madrid

Voz 13 05:47 el hecho de que haya compañeros y compañeras que tienen que ocupar los escaños de las primeras filas hace que se termine reordenando el total de los escaños un buen rejón

Voz 1505 05:58 on debe seguir jugando pero igual que Carolina Bescansa o Nacho Álvarez o Juan Carlos Monedero un papel fundamental

Voz 15 06:08 arrepiento de haber dicho lo que pensaba yo no me arrepiento de poner una voz encima de la mesa que creían que era necesario Te8 a solo

Voz 16 06:23 Partido Socialista que está dividido entre el no es no me Pedro Sánchez algo papeleta que pongan

Voz 0684 06:28 sino que las obras

Voz 16 06:29 bien entonces no se sabe de Susana Díaz

Voz 17 06:34 pero no quieren que vuelva el pasado no

Voz 0684 06:38 bueno empezó ahí

Voz 14 06:42 cada día iba fíjate

Voz 0456 06:46 hemos escuchado al PSOE enseguida vamos con ellos pero antes Luis cómo ves la unidad hoy en Podemos qué opinión te merece su discurso ante la crisis catalana

Voz 11 06:54 montar Podemos con un grupo de amigos de la Complutense este las cosas más bonitas que que hecho en mi vida pero comparto que es una debilidad del proyecto y no una de sus fortalezas ahora lo que yo creo que tocaba parte a ampliar integrarlo lo máximo posible en ningún caso reducir y excluir esto yo creo que que se han cometido errores respecto al problema catalán bueno creo que sin duda es es verdad que ha dividido que ha dividido al partido Por otro lado igual que ha dividido a los españoles y que ha dividido a los a los catalanes pero creo que en general podemos ha mantenido en este asunto la postura más integradora Illa más razonable pero claro en las situaciones de tanta polarización como como ésta lo más razonable no suele ser lo más

Voz 1491 07:41 gracias Luis escuchábamos a Irene Montero mencionar a Carolina Bescansa y terminamos año con Bescansa desmarcándose de Podemos y presentando una propuesta de reforma constitucional Mariola Urrea será dos mil dieciocho el año de la reforma constitucional como dijo Pedro Sánchez el día de la Constitución

Voz 1505 07:59 deseo ojalá el año dos mil dieciocho en todo el país estemos convocados a sentarnos entorno a una mesa y debatir para poder lograr el consenso sobre aquellos pactos en torno a los cuales queramos conformar nuestro proyecto de país el consenso de partida a exigirlo no es sino una excusa para no afrontar un desafío como el de la reforma constitucional que a muchos seguro les dará miedo a otros les dará pereza pero en todo caso desde el punto de vista académico ya sean vertido muchísimos informes señalando la necesidad de abordar esa reforma y además hacerlo de una manera en cierta medida urgente porque el sistema que se estableció en mil novecientos setenta y ocho que tantos éxitos nos ha reportado yo precisamente pertenezco a una generación que los ha he disfrutado todos esos éxitos sin embargo da pruebas de fatiga de materiales veo tibieza en quién tiene capacidad para impulsar esa reforma pero veo firmeza en actores políticos ahora en la oposición sobre todo veo ganas también de partes muy significativas de la sociedad

Voz 0456 09:16 de Podemos al PSOE si seguimos en el mes de marzo casi al aparquen

Voz 1491 09:21 podemos sonaban tambores de guerra entre los social

Voz 0456 09:23 estas en el capítulo de ayer

Voz 14 09:29 tengo fuerza y tengo que me encanta ganar

Voz 2 09:37 pero todos queremos que necesitamos un PSOE unido unido a sus compromisos unido a sus afiliados y a sus votantes no unido a la derecha

Voz 0684 09:48 hemos de reto gestos no vuelva a pasar unidad

Voz 14 09:59 pero

Voz 2 10:03 no solamente hay dos opciones o el PSOE de la abstención a Rajoy El PSOE que dependemos de nosotros PSOE autónomo de izquierdas creíble exigente claro sin matices

Voz 0684 10:14 datos de cesión con el con el PP con Podemos

Voz 2 10:32 parece que algunos compañeros y compañeras les cuesta decir que el PSOE Izquierda ir por cierto muestro color favorito luego ya defender

Voz 0684 10:40 proyecto autónomo sin complejos que no se pase el día mirando al izquierda a la derecha como si no supiéramos que

Voz 14 11:03 bien

Voz 0456 11:05 a Susana Díaz le costó dar el paso pero finalmente se presentó en aquel gran acto rodeada de toda la plana mayor del PSOE en el capítulo de ayer

Voz 0684 11:23 yo soy siempre que tengo un orgullo

Voz 15 11:29 en Bangkok ciudad mi candidatura hadas secretaria ejercerá

Voz 0684 11:39 para mí es un tremendo honor que aquí lodos

Voz 19 11:43 el mejor presidente que ha tenido lies

Voz 14 11:45 Soria moderna de falle a Felipe González

Voz 0684 11:53 hace democratizar el partido no es convertirlo

Voz 14 11:58 no

Voz 0684 12:00 y avanzar hacia una organización vas débil un liderazgo más fuerte como la compañera Carme Chacón

Voz 20 12:12 estoy yo porque está Susana este sitio este es mi partido

Voz 0684 12:20 yo vengo de una familia muy humilde y obrero

Voz 14 12:25 soy de la caza de fontanero el tema soy andaluza llevo como manda

Voz 0684 12:56 estas Primaria sean un canto al futuro de España desde del PSOE un ejercicio de nostalgia

Voz 15 13:02 esta primario no se convierta en una carrera hacia la indagó con una barrera

Voz 0684 13:08 manto vemos el nivel dejemos atrás las peleas de Barry

Voz 14 13:12 sí

Voz 0684 13:15 solamente hay dos opciones el PSOE del siglo XX o el PSOE del siglo XXI diez de la abstención a Rajoy o el PSOE que tiene una militancia en los votantes del Partido Socialista

Voz 14 13:40 pero sirvió para recibirlo

Voz 21 13:55 Esther Palomera que distinto es a que el PSOE el de esta cabecera del nuevo PSOE de la Izquierda de hoy al menos han cambiado

Voz 0456 14:01 las caras muchas Danny de hecho creo que no quedará

Voz 0591 14:04 sobre el pasado reciente ni remoto del Partido Socialista en este dos mil diecisiete tanto es así que no están en la primera línea Gianni Javier Fernández ni Bono ni Blanco ni Rubalcaba ni valenciano pero tampoco Eduardo Madina que fue durante algún tiempo para muchos notables del partido la gran esperanza blanca del socialismo es que fue de la fractura que provocó aquel comité federal que se vivió en octubre de dos mil dieciséis que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez que la virulencia posterior en la batalla por las primarias de este año

Voz 22 14:33 apuntó a Susana Díaz pero también a muchos de los que le acompañaron en su fallido intento por conquistar el liderazgo nacional

Voz 0456 14:40 en las cabeceras mezclamos música hay políticas siempre con un toque de ironía y hay acontecimientos que a veces levantan tanta pasión como la política son también desafinado bienvenidos al euro peso

Voz 1 14:55 camino

Voz 0684 15:02 las gracias de verdad sí sin hombres y mujeres que Mary Cheney vuestro avalancha mucha gracia

Voz 1623 15:09 pues porque estar aquí es verdad esta mañana magnífica mañana de mostrándose compran señoras y señores bienvenidos a la gran final de Eurovisión dos mil diecisiete

Voz 18 15:20 que el libre de convencido

Voz 0684 15:24 maratón gracias gracias gracias no me cansaré las grafias

Voz 1623 15:29 más de doscientos millones de espectadores de cuarenta y dos países están pendientes de lo que ocurre aquí

Voz 23 15:35 a veces justa tuvo dos todo lo que uno piensa

Voz 0684 15:40 en este proceso íbamos a tener el lunes precisamente un debate entre los tres candidatos yo lo único que espero es convencer a Susana de que la abstención fue una pésima idea

Voz 23 15:49 a veces la vida causa estragos sin que te das cuenta

Voz 0684 15:54 porque hoy estamos como estamos porque tenemos ochenta y cinco escaños porque el PP más débil primero no da igual noventa y después no vengo en ochenta y cinco escaños

Voz 23 16:04 como una Melody pido el poco Cuqui mostrada hoy perdida no nos deja ver la luz del día

Voz 24 16:13 para matar a Pedro para matar a Susana vamos a serlo de toda la suerte del mundo para salvar al Partido Socialista Obrero Español ha trabajado mucho tiene mucho entusiasmo ayudarnos a hacer de la y la bandera que necesitamos Celestin Coming tiene mucha fe en que va a quedar en Uruguay

Voz 0684 16:29 esto que no se insulte a nadie porque echa ni familia y porque además es la fraternidad el día de que todos y cada uno exacto aquí está la izquierda Die Zeit Yerga que utilizan para Izquierda quiero defrauda es para Izquierda que cumple

Voz 18 17:02 Juanjo españoles aplaudiendo la maison de rodillas

Voz 7 17:14 hoy por hoy

Voz 18 17:22 muchos ciudadanos pero no será porque no es obra compañeros hasta siempre

Voz 21 17:30 y quién ganó finalmente fue Pedro Sánchez cosas del karma irlo

Voz 0684 17:42 mutilado o en algún rincón

Voz 26 17:46 que vivía en un ya claro

Voz 25 17:56 sí

Voz 0684 17:57 buenas tardes compañeros y todo mi agradecimiento a Susana ya Patxi porque verdad compañeros que está trabajando y ha trabajado por hacer del Partido Socialista Obrero Español un partido más fuerte gratis anda cuando ganas ilusión ideas todo es posible y lo hemos logrado

Voz 24 18:39 treinta años electo L

Voz 0684 18:42 enhorabuena tengo que agradecer a los compañeros y compañeras

Voz 13 18:47 que han apoyado la candidatura que

Voz 14 18:51 es el caso de mi tierra en Andalucía era importante

Voz 0684 19:15 vamos a arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el partido necesite de nosotros que cuando gana el PSOE ganó exprimiendo la mano vamos a echar a disposición de lo que el PSOE necesite desde el Partido Socialista el Partido de la Izquierda de aquí para ser la alternativa de gobierno España defendemos ese proyecto coherente increíble y autónomo que una oposición útil hoy empieza todo hoy por hoy no acaba nada Hoy por hoy todos todos es CER del Secretario General el

Voz 1491 19:53 acto de aquella foto tan tensa hoy como me está al PSOE hay más unidad en el partido en torno a Pedro Sánchez los varones en apoyo al ciento cincuenta y cinco o es temporal y enreda sigue habiendo asperezas

Voz 0591 20:05 pues como dice la canción no fue fácil recomenzar pero lo cierto es que hoy todo es distinto en el Partido Socialista hay que Pedro Sánchez tiene la legitimidad incontestable de haber sido elegido por dos veces consecutivas con el voto de la militancia y en esta última ocasión además competía contra todo y contra todos de dentro y de fuera de su partido así que hay poco margen para nuevas aventuras internas unos están curados otros barones están escarmentados y aunque alguno no pierde ocasión es verdad de meter de cuando en cuando alguna pulla casi todos como dijo el asturiano Javier Fernández hace muy poco tiempo están empezando a cultivar el olvido es verdad que hay para en el tiempo no cura pero nunca antes Sánchez lo tuvo tan fácil para reconstruir afectos y diálogo con los barones que en el pasado intentaron combatir Le como Secretario General de hecho Susana Díaz ha fracasado en algún intento por reclutar agraviados y la última vez fue con motivo del apoyo gratis total que el PSOE dio a Mariano Rajoy para aprobar en el Congreso el cupo vasco pero anteriormente había sido con el planteamiento de la reforma constitucional que Pedro Sánchez puso encima de la mesa lo cierto es que la única resistencia de ahí queda están Andalucía ISE puede decir que con el patio orgánico tranquilo con un partido que él mismo ha diseñado así a su medida sin apenas resquicio para la disidencia al secretario general tiene el camino bastante expeditivo hasta las próximas elecciones generales después pues el después como todo el mundo sabe no existe en el Partido Socialista y las predicciones a medio y largo mucho menos porque corren el riesgo de ser fallidas y desmentidas por la realidad

Voz 0456 21:37 gracias Esther Pedro Sánchez ganó las primarias con la promesa de exigir la dimisión

Voz 27 21:41 de Mariano Rajoy como primera medida e inmediatamente uno

Voz 0456 21:45 dos Podemos le urgió a cumplirla pero a su manera presentando ellos una moción de censura

Voz 28 21:52 que el Partido Popular está quitando las instituciones demuestra patio

Voz 13 21:56 qué hace que el Partido Popular esté gobernando para el Partido Popular no para España

Voz 28 22:01 ya está viviendo lo que cabe calificar como un estado de excepción democrática e Irán proceso Angelina democrática el problema es que la corrupción del Partido Popular no es una turbulenta es un virus que infecta a las instituciones de nuestra Pato el Partido Popular está comiendo los derechos fundamentales de la democracia de los servicios públicos con sus procesos de corrupción

Voz 0684 22:20 hoy el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos En Comú Podem y En Marea anuncia que iniciamos encuentros y trabajos para poder presentar una moción de censura al Partido Popular el señor Sánchez cualquier día parecen podemos sólo puede yo he contactado tanto con el Partido Socialista como con Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco

Voz 29 22:43 creo que no se puede pretender anunciarla habiendo llamado al principal partido de la oposición diez minutos antes de salir aquí pues nos pareció una torpeza absoluta tremendamente grave

Voz 0684 22:54 más que contra el presidente del Gobierno está en contra de otros partidos de la oposición esto va mucho más allá de los partidos esto va de la salud de nuestra democracia de ciudadanos

Voz 30 23:02 no no vamos a apoyar etnia se apuntan

Voz 0684 23:04 el número de de circo de los que nos tiene acostumbrados

Voz 0456 23:08 Pablo Simón hola hola qué tal qué importantes son las formas en política verdad tensión hemos seguido viendo y viviendo este año entre las dos

Voz 1671 23:16 Izquierda total y de hecho fíjate el caso de la moción de la que estábamos hablando ahora tiene dos partes hay una moción que es presentar la contra alguien algo que no te gusta que está claro que a la izquierda no le gusta que el Partido Popular con todos los problemas y escándalos de corrupción que tiene siga en el poder pero luego hay otra parte de la moción que es construir porque es nuestra emociones es constructiva hay que ponerse de acuerdo con un candidato alternativo con una mayoría alternativa y ahí es donde las izquierdas

Voz 0456 23:40 sus problemas vivimos este año una fiebre de mociones de censura planearon sobre Cifuentes en Madrid y hasta sobre Susana Díaz en Andalucía ninguna prosperó tampoco la de Unidos Podemos que la presentó así en solitario el capitán

Voz 31 23:53 lo de ayer con lo de ayer no

Voz 15 23:56 púnica le Acuamed Andres Arenas Auditori Baltar Bárcenas biblioteca Beatle Bon se Bonsái abruman Caballo de Troya campeón Carioca Carmelitas castellano gratis de Ciudad del caso de la construcción caso de Nino el roble Zille Emarsa caso Eólico Canarias Faycán

Voz 0684 24:18 constituye funerarias Boateng Viva Tours Imelsa Inestur Lasarte liven quiso es todo lo que ustedes tenía

Voz 32 24:26 en qué decir sobre la corrupción apocalíptica sobre la voz hable eso y nada más señora Montero fin de la FIFA

Voz 0684 24:38 señor Mariano Rajoy va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción usted no debe ser presidente del Gobierno porque su devoción por la política como un mero espectáculo levita placita como gobernante a los ojos de los español madeja Marcello Mercamadrid caso Naseiro no carta opera como de lo que se trata es de crear un contexto de hostigamiento y estigmatización que está Over Marketing Palma Arena con un esfuerzo mínimo se pueden alcanzar niveles de infamia máximos patos piscina J hemos importó están ustedes tan desasistidos común pájaros sin alas Rasputín escala Taula denigran critican infame guerra Natura Benidorm Torres de Calatrava Torrevieja presenta una moción de censura con los garabatos de grafitero que ustedes dibujo Tótem Troya Túnel de Sóller nosotros somos el verbigracia para todo lo mal que se puede gobernar sin robar usted no quiere debatir argumento quiere destruir hacer sabes que los condenados de su partido no caben en esta Cámara tienes en algo

Voz 32 25:38 juntos la guinda de su panoplia exageraciones ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar

Voz 2 25:48 cuanto peor mejor para todos cuanto peor para todos mejor mejor para

Voz 0456 25:54 mi el suyo beneficio Olivas Irene Montero ha recibido el premio azote del Gobierno por momentos como este de parte de los periodistas parlamentarios Pablo crees que merecido

Voz 1671 26:03 bueno me genera sentimientos encontrados porque no hay duda de que este año sin lugar a dudas ha sido el lanzamiento de viene Montero como portavoz parlamentaria pero al mismo tiempo había tanto de lo que rascar en el Partido Popular que era prácticamente una mina hacia el abierto ir Rajoy premio azote de la oposición hombres que cuanto peor mejor

Voz 0456 26:22 era todo suyo beneficio político

Voz 34 26:25 la izquierda se reconcilió en verano prometieron trabajar en políticas conjuntas pero de nuevo el conflicto catalán ha vuelto a separarlas crees que agotará Rajoy la legislatura hasta junio de dos mil veinte como decía o hay alguna alternativa que alternativa y bueno de momento parece que el PNV

Voz 1671 26:40 Antich apoyo ciudadanos ya veremos qué pasa en las encuestas pero tampoco creo que tenga mucha intención de la silla la izquierda sigue muy peleada entre sí además ocurre algo que es que han cambiado de estrategia ya en vez de atacar Se tanto se quieren matar a besos entonces tratan de demostrar quién quiere más al otro para poner la zancadilla ya hacía difícil construir mayorías alternativas

Voz 0456 26:59 gracias Pablo vendía igualmente un abrazo

Voz 1491 27:02 acción como escuchábamos en la última cabecera ha estado presente qué raro a lo largo de todo el año

Voz 9 27:07 dedica por dos votos a uno el tribunal acordó que Rajoy

Voz 35 27:12 pero claro como testigo desembocó muy tranquilo han toda probabilidad

Voz 1671 27:15 ya tendrá que acudir a la Audiencia Nacional

Voz 9 27:18 que también podría declarar por videoconferencia pero

Voz 35 27:20 el Partido Popular y del Gobierno no estén buscando una televisión de plasma para hacer la comparecencia en cualquier caso tendrá que someterse a todas las preguntas formuladas

Voz 36 27:29 yo ya he declarado como testigo en el caso Gürtel y he contestado a más de doscientas preguntas

Voz 11 27:37 lo que se busca es instrumentalizar la justicia

Voz 0199 27:40 ya para obtener fines políticos espurios

Voz 13 27:43 según

Voz 0684 27:45 hoy por hoy no me voy a declarar

Voz 12 27:47 bable porque no los bandos se muere lo no cuando todo se puede

Voz 18 27:56 no hay manera de escaso no me voy a declarar claro

Voz 2 28:03 estable porque yo no he venido a la política enriquecer no

Voz 18 28:07 Juan porque tengo profesión Teneluz uno del propio vivido cien

Voz 37 28:19 yo destape la trama Gürtel

Voz 38 28:23 cómo puede del del coche

Voz 18 28:26 hora

Voz 0199 28:28 vivimos desde el Partido Popular con normalidad y con absoluta serenidad

Voz 18 28:40 buena parte de estos casos expresión producido hace diez o más años

Voz 12 28:44 poco o nada puede aportar Rajoy porque no tengo

Voz 1 28:48 alguna te que mi partido sea que ha financiado

Voz 0684 28:52 ilegalmente

Voz 2 28:56 yo desde luego no soy un inquisidor

Voz 0456 29:00 es primera vez que un presidente en ejercicio declara en un juicio como testigo primera vez también en veinte años que Aznar pisa la SER la antigua cúpula del PP también desfilando ante la justicia escuchamos esta charca llena de raquetas como las de Aguirre ellas sí dimitió por cierto capítulo

Voz 31 29:22 la combinación de poder político y poder económico en las mismas manos es la fórmula más segura para llegar a la tiranía y para consagrar la corrupción como método de asignación mínima hombre

Voz 18 29:34 estarán ahí los podrán encontrar es falso no queremos mirar hacia el pasado el nacionalismo catalán es el problema no lo sé no me consta lo de esconder que no recuerdo

Voz 2 30:04 la cosa estaba el presidente Rajoy no fue una reunión política

Voz 18 30:08 no

Voz 2 30:15 no deja de resultar curioso que Mariano Rajoy ayer me pidiera moderación precisamente el día en el que Álvarez Cascos lo que no

Voz 18 30:21 de acuerdo es haber sido yo personalmente ningún donativos también Rodrigo Rato Álvarez Areces y yo recuerdo en armonizar partido pues sin que atraviesa

Voz 2 30:29 el tuve remuneración del partido todos la cúpula del Partido Popular durante estos décadas de acción política en el Partido Popular están siendo investigadas

Voz 0684 30:43 puntos durante años vertebrados España dejamos atrás presionan de pesimista de nuestro país

Voz 2 30:49 hay Mis Hoy por hoy

Voz 18 30:54 eh recibía controlaba los donativos que llegaban al partido

Voz 2 30:59 estaba vinculado esa función el tesorero es que este esta haciendo referencia una contabilidad que yo no sé de su existencia ni nadie en el Partido Popular hay un Gobierno que ampara que permite que facilita la corrupción soy capaz de controlar poco menos que hasta los partidos que Púbol quién sobre Mourinho y Ronaldo pesan acusaciones similares haber ocultado al fisco español muchos ingresos por derechos de imagen

Voz 18 31:28 pues el guapo pues es un gran jugador las personas

Voz 2 31:31 en el vídeo que creo que tenemos que cumplir con sus obligaciones

Voz 1491 31:36 en dos mil dieciocho dicen que estará en marcha la Oficina Anticorrupción Mariola en Regeneración Democrática como estamos cualquier

Voz 1505 31:43 diatriba que vaya dedicada a mejorar los instrumentos que tenemos en España para prevenir situaciones de corrupción como las que se han denunciado hoy están ante los tribunales y conociendo depurando las responsabilidades en su caso penales yo creo que son noticias que debemos saludar dar la bienvenida ahora bien creo que la corrupción sobre todo es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía española esa gran preocupación de la ciudadanía española creo que tenemos que ser capaces de trasladar la también en términos de preocupación a los responsables políticos más allá de cuál sea su situación con procesal la suya y la de su partido porque la corrupción deteriora el sistema democrático la corrupción degrada la calidad de nuestra democracia y hace que la ciudadanía pierda confianza en nuestras instituciones y esto es un lujo que desgraciadamente no nos podemos permitir un elemento importante no es razonable derivar todo tipo de responsabilidad en materia de corrupción a los tribunales porque la corrupción está vinculada con la asunción de responsabilidades políticas más allá de sí1 ha participado directa gente en el acto que puede ser o no no constitutivo de delito más allá de todo eso uno tiene que saber si su comportamiento o el de su partido responde a los estándares de honorabilidad que exige cada sociedad en cada momento si no es así si cree que no ha sido así creo que es muy honesto dar un paso atrás y asumir esa responsabilidad a tener que ser citado convocado y en su caso sancionado ante un tribunal porque se puede tener prácticas no honorables en términos democráticos y que éstas no encajen dentro del margen estrecho que establece el Código Penal creo que sería un gran servicio que no hiciéramos todos podríamos hacer todos si elevamos el nivel de exigencia en términos de honorabilidad da pública y por tanto si fuéramos menos condescendientes con los casos de corrupción

Voz 27 33:58 sí y por último el primer año en el que vemos también a un miembro de la familia real

Voz 0456 34:02 sentado en el banquillo capítulo

Voz 39 34:04 el viernes

Voz 40 34:07 Iñaki Urdangarin habría recibido una condena de S

Voz 1491 34:09 años y tres meses de prisión la infanta Cristina abrió

Voz 40 34:12 ha sido absuelta

Voz 1623 34:16 la Infanta Doña Cristina ha sido absuelto con todos

Voz 41 34:23 hoy por hoy

Voz 1 34:32 ya le digo que era mi marido al que es encargadas de

Voz 0684 34:34 los gastos familiares

Voz 1 34:37 eh

Voz 1623 34:42 he hablado con ella tiene la satisfacción de ha reconocido fíjate pero que ella sigue creyendo en la inopia

Voz 1 34:49 yo confío plenamente en su inocencia

Voz 41 34:57 ya

Voz 0684 35:01 María es una mujer que yo viendo está enamorada de su marido graves una está enamorada de otro confía ha confiado y seguirá confiando contra viento marea en esa persona Urdangarín sigue libertad Mariola

Voz 0456 35:16 a recordamos las presiones que se denunciaron durante este proceso judicial no han sido los únicos vaivenes que ha recibido la justicia este año fiscales reprobados ministro reprobados qué mensaje podemos trasladarle a la ciudadanía para que confían en la justicia y cómo ves tú a este pilar del Estado de Derecho

Voz 1505 35:34 diría en primer lugar que entiendo perfectamente a aquellos ciudadanos que ante determinados casos que están siendo conocidos por la justicia o que ya han sido resueltos por la justicia en una fase inicial puedan tener dudas au puedan mostrase escépticos acerca de si determinadas personas cuando se enfrentan a un tribunal no tienen en cierta medida un trato no sé si privilegiado pero desde luego un trato diferente al que pudiera tener un ciudadano ordinario un ciudadano de a pie entiendo esa esa esas dudas ahora bien para digamos en contra estar argumental mente esta tesis yo señalaría uno que el Poder Judicial está compuesto por más de y cinco mil jueces profesionales a tiempo completo que les ha costado mucho esfuerzo y mucha dedicación sacar sus oposiciones que son funcionarios de carrera que todos ellos están protegidos por el principio de independencia a la hora de ordenar sus actuaciones que lo tienen perfectamente interiorizado en su manera de actuar porque han sido entrenados precisamente bajo este máxima constitucional que honestamente cada uno de esos jueces profesionales de carrera actúan todos los días ante los tribunales con casos de más magnitud en términos económicos de mayor o menor relevancia en Terme Nos públicos dictan sentencias que no son objeto de atención directa en los medios de comunicación porque son aceptadas sin ningún tipo de duda au sin ningún tipo de de cuestión y además el sistema judicial español permite las vías de recurso para cuando no estamos de acuerdo creer hemos que una actuación puede ser sospechosa en algunos términos para depurar responsabilidades disciplinarias en lo que se refiere a la actuación judicial o vías de recurso para intentar que nuestro asunto sea visto por otro juez por lo tanto pueda ofrecer una respuesta judicialmente distinta yo me apoyaría sin negar que algunos casos puedan suscitar dudas en lo que es su actuación yo diría que el día a día demuestra que el poder judicial es un poder independiente en España que el sistema judicial tiene mecanismos para depurar aquellos comportamientos que no sean absolutamente impecables creo que podemos subrayar sin ningún margen para el debate que nuestra calidad en términos de poder judicial no sólo responde a los estándares internacionales niño que diría que está en una posición absolutamente es solvente y privilegiado

Voz 1491 38:21 lo del tres por ciento al tres persiguen Cataluña la antigua Convergència el dinero

Voz 0456 38:27 en el capítulo de ayer

Voz 42 38:29 a mí me di dinero

Voz 2 38:32 Convergencia quería más dinero

Voz 1 38:34 querían más dinero

Voz 43 38:37 no

Voz 18 38:40 en enero del tres por ciento después fue del cuatro por ciento

Voz 43 38:47 lo único

Voz 44 39:23 inicio para un señor de Ferrovial la palabra de un digamos de un delincuente confeso de Daniel Osàcar que yo le diga que me fío más de la palabra Daniel Osàcar que de la

Voz 1491 39:40 esto ya entramos en Cataluña en el desafío independentista que veíamos venir pero ya saben que a quién le gusta esperar esperar y esperar hasta el final Prison final

Voz 13 39:52 dice el cine

Voz 45 39:57 lo que es España

Voz 13 40:05 sólo les cabe la derrota de Rabat cada vez inició la pregunta nos hubiera

Voz 46 40:12 estado que la decisión sobre la fecha y la pregunta del referéndum fuera compartida con el Gobierno del Estado pero su respuesta no está a la altura gusta Cataluña no está a la altura de nuestra propuesta que es mayoritaria en Cataluña

Voz 0684 40:24 me gustan sus gentes su laboriosidad

Voz 18 40:26 Parla

Voz 2 40:29 son emprendedores hacen cosa

Voz 4 40:32 es una auténtica pesadilla no me digan ustedes que no es agotador hablar cada día de si eres más o menos catalano independentista o no pero esto qué es lo que le podemos pegar una patada democrática al proceso es decir hasta aquí hemos llegado ya

Voz 0456 40:48 vamos al uno de octubre se celebró aquel referéndum o no

Voz 47 40:54 hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña Safja un cómputo total datos belong to ausentes y Santos Wes mil cuatro exentas veinticuatro pared hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta dos mil dos mil seis durante cuatro bots Fadura plazas a la independencia de Cataluña que no se empecina en el error danos ya no good Sense tantas Ismail sin Cesc Santas is el referéndum simplemente no existía agoniza por subir tenía al rascar

Voz 1 41:28 hola

Voz 1623 41:35 Bush unas cuantas hemos actuado con la ley sólo con la ley intervino el Raimi capítulo es grande

Voz 48 41:47 ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña han quebrantado

Voz 2 41:50 los principios democráticos de todo está

Voz 48 41:53 dónde tendré

Voz 14 42:03 hola situado actualmente

Voz 44 42:11 España es una democracia moderna con unas instituciones modernas que es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional la vigencia del estado de derecho y el autogobierno de Cataluña este Gobierno hará uso de los instrumentos que le concede la Constitución y las leyes su límite es el Estado democrático de Derecho su único límite no hay que descansar nunca con serenidad y con firmeza y con determinación y con proporcionalidad han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana el Gobierno trabaja en política contribuyen a garantizar la paz y la convivencia destrucción el uso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social la estabilidad la credibilidad certidumbres son palancas de cambio necesarias en definitiva en definitiva todo ello ha supuesto la culminación acepta

Voz 0456 43:29 pero nada frenó que se proclamara la República y que se aplicara el ciento cincuenta y cinco

Voz 14 43:34 miles de fusiles representando en Parla

Voz 2 43:43 hacer caso omiso de la ley tiene consecuencias como no las va a tener

Voz 1623 43:46 el representa la culminación de una carrera de despropósitos y una huida hacia el vacío se han impuesto los partidarios del cuanto peor mejor los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida para nada pues la nada es emprender un camino que lleva a un callejón sin salida

Voz 0684 44:04 sí han volado Institució tal Raising ida la monarquía borbónica proclamó la República catalana

Voz 49 44:12 hoy por hoy es un día feliz Visca la terra

Voz 0684 44:18 sus que tan sobra que casta

Voz 25 44:25 el fanatismo vergüenza vergüenza vergüenza no lleve a Cataluña un abismo

Voz 15 44:48 culmina será la due Urra ven tan pues Annan marcha que monstruo pudo destrozan todo

Voz 0684 44:54 a Kaká

Voz 1623 45:10 pese del presidente de la Generalitat de Cataluña

Voz 50 45:14 compromís y unos Tremor por construir un futuro común

Voz 1623 45:17 pese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña constituir la república catalana he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo veintiuno de diciembre se celebrarán elecciones en esa comunidad autónoma

Voz 0684 45:34 el resto de la historia ya la conocen

Voz 0456 45:36 vuelta a empezar el proceso no ha sido precisamente

Voz 51 45:40 Eric en toda regla un proceso basado en la verdad es que las falsedades no sólo viajaban por la red

Voz 0456 45:47 sí también tienen coche pues verdad faith Fake news han sido dos de las palabras del año

Voz 13 45:53 el capítulo más noticias falsas proliferan principalmente en Internet los temas tus redes sociales también hay que combatir el fenómeno de las noticias falsas que de esa información online

Voz 7 46:11 lo ha hablar de ello

Voz 13 46:14 que nos el pluralismo de los medios la diversidad cultural o la defensa de los consumidores usuarios

Voz 52 46:25 los catalanes estamos cansados ya de que se hable de Cataluña es negativo yo creo que hay que pasar página ya de los independentistas

Voz 0684 46:37 la página Tino de yo creo yo creo también yo creo que lo que pasó ahí no creo que eso es lo que humor yo creo que el mejor antídoto al desastre independentistas son las elecciones del veintiuno de diciembre Ada Colau tiene que decidir para que un gobierno pues yo le diría al señor Rajoy al señor Turull bienvenidos a la democracia

Voz 53 47:10 va de no hay corrupción y pobreza año subida de la luz en escaños confían en el Partido Popular sólo considera que el desafío secesionista lo tapa todo pues no es así

Voz 1 47:26 sí

Voz 49 47:28 pregunta usted una cuestión de opinión pues mire usted no me dedico a los estudios de opinión ciudadana hay que tener cinismo descaro hoy hoy por hoy la financiación de partidos políticos es trasparente hoy hoy por hoy la conducción se paga con penas más intensas hoy hoy por hoy se recaudan hasta el último euro de dos delincuentes Joy la atención hoy por hoy la atención mediática está en Cataluña

Voz 0684 47:52 en la formación de la opinión de los ciudadanos y mi opinión rato

Voz 53 47:59 no será nuevamente juzgado Gallardón investigado se procede contra Matas decenas de casos de corrupción en la ciudad de Justicia de Valencia treinta y siete acusados en la trama Gürtel investigado sin Imelsa fraude en Púnica indicios de sobres en negro comisiones del tres por ciento para recibe un buen trato grabaciones y chantajes

Voz 18 48:19 además

Voz 0684 48:21 yo no tengo ninguna duda te filtrar contrastar

Voz 13 48:34 y verificar todas las informaciones que era

Voz 4 48:44 señorías ya basta de mirar hacia otro lado yo no voy a ser diputado de esta Cámara ni presidente este grupo mirando hacia otro

Voz 0456 48:55 Icon Antón Losada Antón qué opinas de las Fake news una de las grandes batallas al menos para el Partido Popular este año que viene ha sido el proceso

Voz 0199 49:05 llamada creación que hayamos tenido que importaron nombre en inglés unidos para algo que ya tiene nombre en castellano se llama noticias falsas o si quieren castellano viejo mentir de toda la vida es uno de los grandes problemas que un ciudadano de una democracia como la española tiene que afrontar que quién más le mienten son las instituciones que deberían facilitarle la información más veraz y el gobierno del Partido Popular está tan preocupado porque las Fake news son las noticias falsas debería empezar por limpiar su propia casa porque si alguien ha producido noticias falsas sobre la recuperación económica sobre la crisis sobre los ajustes que había que hacer au sobre la corrupción política ha sido este gobierno el Gobierno de Mariano Rajoy sin ir más lejos ahí tienen a la propia vicepresidenta de este Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría calificando al proceso de Fake news hay que estar muy ciego o tener mucha fe en las noticias falsas para no querer ver lo que votan la mitad de los catalanes y hacer como si fuera mentira

Voz 1491 50:05 hasta aquí el resumen del año en cabeceras gracias a todos por escucharnos les dejamos con las que son nuestras cabeceras favoritas

Voz 13 50:12 que no siempre coinciden claro con las suyas no siempre

Voz 0456 50:15 en feliz año feliz año

Voz 0684 50:24 me siento muy superior sino lo grave que es si se demuestra lo que aparentemente está está

Voz 5 50:33 ah sí

Voz 18 50:37 precisos

Voz 5 50:43 no es que no muere

Voz 18 50:46 somos

Voz 5 50:49 una mala tarde

Voz 37 50:52 tómate un disco con los siete vástagos del ex de la Generalitat Jordi que ya están imputados en la Audiencia Nacional

Voz 28 51:03 a mí en El Padrino se intentaban asociar acontecimientos religiosos con algunos de los golpes que daban la Familia

Voz 0684 51:11 la familia Pujol no no por nosotros como familia por Cataluña

Voz 7 51:35 se notan y sin

Voz 20 51:44 el permiso unos seis portan en dificultar del Real Madrid

Voz 2 51:50 para

Voz 20 51:51 sí sí retenes Turia aguantar Hoy por hoy

Voz 18 52:06 me va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas

Voz 5 52:15 el alcalde de Calasparra

Voz 0684 52:16 gracias

Voz 18 52:18 ayer asistimos a insultos Chuck te irás acostumbrando

Voz 8 52:22 me opinión voluntarias por parte del alcalde de Calasparra no puede seguir aumentando el enfrentamiento con cuando no

Voz 37 52:30 no salgo a ganar salimos a ganar la Copa sale pactar

Voz 0684 52:36 confía poco en ganar

Voz 1 53:01 en mil capítulo

Voz 54 53:04 ha conseguido que los independentistas pueden dejar de sumar el unas elecciones Mariano Rajoy y el Partido Popular

Voz 13 53:14 pintó es quién ha puesto fin a los desmán ha aplicado el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 55 53:26 Santa Björk también aquí

Voz 13 53:28 ha aplicado el artículo ciento cincuenta y cinco se han cambiado las cosas claro que sí

Voz 56 53:33 el problema

Voz 13 53:36 quién está mandando a la liquidación al independentismo

Voz 2 53:41 L descartar

Voz 54 53:45 quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña Cataluña y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están

Voz 18 53:56 a Mariano Rajoy y el Partido Popular como yo tomé la decisión en su momento

Voz 1 54:03 a unos les pareció muy fuerte

Voz 0684 54:06 a otros les pareció menos fuerte para fue usted violencia son cincuenta sin que ha reculado

Voz 2 54:14 espero Tutto si tutor

Voz 54 54:21 a España esa nueva FIS

Voz 2 54:30 el día prevaricación no de fastidie

Voz 18 54:32 en recuperar una situación de normalidad en la normalidad en la tranquilidad Esquerra pues no tiene nada que decir porque nunca tiene nada que ver

Voz 9 54:40 es eso gira perilla y hay que sacarla pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectar las las cose sin desinfectar las que pasar bienes desinfectantes

Voz 18 54:52 mejor desinfectante será Calvi

Voz 37 54:56 las impactantes liquidar los estén Izar

Voz 57 54:59 dos y el que los días levanta la voz

Voz 54 55:02 cerca de la mitad de Cataluña se llama

Voz 0684 55:05 a Mariano Rajoy y el Partido Popular lenguaje

Voz 58 55:08 es ante yo diría que la vicepresidenta lo que ha hecho ha sido perder la cabeza

Voz 18 55:15 pero hay pocos partidos como el Partido Popular dotados para la épica a lo mejor el relato de este Gobierno es menos épico

Voz 0684 55:24 pero es que las cosas de comer no son épica son cosas

Voz 5 55:28 yo estoy de acuerdo

Voz 0684 55:30 desnudos así de bienestar y libertad

Voz 18 55:33 que si el planeta se va al garete