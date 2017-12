Elecciones, lotería y Navidad

Voz 1 00:00 eh eh

Voz 0874 00:08 seguimos con Íñigo Domínguez ahora rodeado de la de los periódicos seguido recopilando las últimas dos semanas prensa local además supongo Íñigo que ponen elecciones en Cataluña sorteo de lotería previa de Navidad tiene que haber material surrealista

Voz 0798 00:23 por todos los lados si bien digamos que sí nunca falta en estas semanas tal señaladas quería decirlo empezaron a soltar tópicos y lugares comunes tan señaladas bueno con lo del premio muy repartido ayer si no lo hacen tan gracioso porque a mí me hace ilusión encontrarme esas cosas que sólo es una vez al año no pero eso lo de el pellizco no existe es verdad y las y luego lo de lo de hace esta cosa que tienen como de supersticiosa pagana personalizar el gordo no como si fuera un ente físico no pues el Gordo se olvida de sí sí sí sí el Gordo vuelve a Málaga no recuerdo no ha querido este libro he visto uno buenísimo el Gordo ronda por Baleares pero ignora es como si fuera un ser mala persona el gordo gracioso y luego me ha fascinado la facilidad para hacerse camisetas rápidamente en donde toca no de repente tras una camiseta que aquí a tocar evitar bueno

Voz 0874 01:18 la edad mínima logística de organizarse por ahí no se ponga serio de conductos subterráneos entonces se fabrican camisetas ignoramos que exista en las administraciones de lotería no están todas unidas y sobre Cataluña a vídeo con como contemplan la prensa local esto con con titulares opina tipos diga

Voz 0798 01:34 bueno hay hay un poco de todo pero ya hemos hablado mucho de ellos entonces yo creo que hay que ir a lo esencial no elegir un titular que titulares un arte difícil todos lo sabemos no porque aparte que no cabe cualquier cosa hay que jugar con las palabras que comprimir la información el matiz el análisis ir un poco más allá de lo que ya se sabe no y luego ya está Canarias7 el periódico Canarias7 que que tituló ayer pues Cataluña no tiene arreglo a cinco columnas cuatro palabras para que te vas a complicar os hay que pues eso estoy los fatalismo ibérico estos fatalismo buena africano será Nocedo sedes es que hay es un buen titular

Voz 0874 02:16 lo que pasa es que a la sensación de que quieren decir Cataluña no tiene arreglo pasemos a otra cosa

Voz 0798 02:22 no voy a hablar nada dice bueno no sé que decir pero pero es curioso porque enlaza con con con la idea que yo creo que que manejamos muchos en realidad es una especie de titulo del subconsciente no

Voz 0874 02:40 tú quieres empezar con una fe de erratas no es una práctica que animamos a hacer con más frecuencia en los periódicos en la radio no pasa nada por admitir que nos equivocamos y en nuestro caso lo que debía vamos a hacer es una Fede correcciones es decir con cuando no nos equivocamos si falla haríamos menos bueno es es una nueva exhibición venzan por mi parte no porque es que el

Voz 0798 03:01 hace unas semanas hablamos de de las placas de haber unas cuenta se puede tampoco hace falta que lo lean pero sé que si pues es bueno es bueno descubrir lo que no sabes que es imparable además es un fenómeno imparable el hablamos hace unas semanas de la de las tan bombas en en las calles de Jerez que había una normativa para regular la propia esencia mucho ruido de tal no claro no sabíamos bien yo no lo sabía que estábamos hablando porque no se referían al instrumento de las bombas sino que es un acto tradicional festivo que se llama sino que consisten en Jerez el titular en algo así como quieren limitar el volumen de las bombas la están bomba pensamos que era del del instrumento claro pero no es es es una festividad muy tradicional de Jerez tanto que que ha sido declarada Bien de Interés Cultural hay sí he descubierto mi mi equivocación porque en el Diario de Jerez publicaba el otro día que podemos pedirá a la Real Academia Española que la palabra bomba tenga otra acepción es decir que que que pretenden que se otorgue a al término el significado que le vincula la fiesta

Voz 2 04:04 señaló que bueno pues porque ella considera

Voz 0798 04:07 en que que en fin para que no ocurra lo que me pasó a mí no sepa lo que es así aunque debo decir en mi descargo que que incluso allí no porque porque he visto también artículos en la prensa en Jerez aclarando que no se dice ni zambombazo Niza han bomba que también se dice no sino que si de Zamora a secas

Voz 0874 04:24 es como paella no queremos que para ella es es la comida comida perderán es el recipiente recipiente donde se hace no no lo digo digo por intentar quitarte culpa pero lo cierto es que te habías equivocado pero hay que estar

Voz 0798 04:36 de Randall me equivocaré al ahora asegura una una otra cosa pero así tenemos para el programa

Voz 0874 04:41 diario de Sevilla firmada por Juan Parejo hace cuatro días pues esta noticia

Voz 0798 04:47 es curiosa dice las hermandades del Martes Santo pagarán la multa del convento de Santa Inés vamos a pasar aquí para dice la sanción ha rebajado a mil setecientos diez euros gracias al pronto pago que si lo pagas como las multas no lo para rápido pues es menos Ikea pasado bueno pues que las monjas que han salido un poco desobedientes se pusieron a rectora el órgano del convento sin permiso no igual pues al final había hay un lío que es un lío que como siempre se ha un culebrón que al final ha habido multa pero las hermandades del Martes Santo a una lo que lo que hacen los catalanes con Artur Mas aseguró cada uno debemos decir que en este caso era una cantidad bastante menor ay bueno este parece podemos alta legalice yo creo que es lo que realmente te interesa no estaba deseando adelante pues bueno en La Voz de Galicia el viernes quince diciembre había habrá una que está muy bien en portada eh en portada claro el dice una gallega que nunca estuvo en Francia vuelve a recibir multas de tráfico de ese país no lo vivas dentro y la es el título ya hay ahonda en el misterio dice el misterio del coche multado doce veces en Francia que nunca estuvo allí vale vacas a Blanco materia materias ese claro ya blanco la buena mujer una orensana que lleva tres años recibiendo multas no

Voz 2 06:03 sí sí claro

Voz 0798 06:06 cuentan que que las autoridades francesas han reconocido el error archivan el caso Ilan han explicado como solicitar el reembolso del dinero cosa que Marisa no llegó a hacer nunca

Voz 2 06:17 aclara el diario no hay ir

Voz 0798 06:20 la noticia concluye diciendo que las cartas siguen llegando la paciencia tiene un límite gentes que amenaza con hacer lo que sabemos pero va mejor lleva de toda tu carta multas que no paras sin ya dejan de llegar ya te preocupa su claro claro ya no verán esa multa que nunca me correspondían no oye tú te tienes muchos de los vascos

Voz 0874 06:38 de de vascos como tú pero este este gas

Voz 0798 06:41 llego seguiría bañarse bañado es un valiente de ochenta y nueve años que el el otro día hablando del salió el catorce de diciembre La Voz de Galicia se bañó en Riazor en La Coruña con alerta naranja con ochenta y nueve años lanzó al final tuvieron que rescatarle fue auxiliado por por un amigo y por la por la Policía Local se pero tuvo valor porque esa es la foto de portada eh podían haber llegado a los Nobel

Voz 0874 07:07 habría que decir en en la voz

Voz 0798 07:09 tú has encontrado un un Sijena la gallega también la voz es una mina Patti Si bueno siempre lo decimos el asturiano también bastante si la canaria y la Olear en fin hay hay mundos no la murciana en fin bueno que me lío y exigen a la gallega

Voz 0874 07:27 eso es no es un ejemplo de lo fácil que es pegarse si dos quieren no sí pero también es un ejemplo de un digamos un proyecto periodístico en la prensa local que es intentar atraer a tu zona una noticia de ámbito nacional era noticia el problema con ese arte de repente otros periódicos encuentran que puede haber un conflicto similar con sus comunidades La Voz de Galicia dicen también hay arte gallego en Cataluña no ya aparecen dos dos piezas nos dice dos piezas desaparecidas del monasterio de carbón se exhibe en el Museo de Barcelona y entonces empieza a contar que fueron unas unas eh

Voz 0798 08:02 las piezas del tímpano de del cenobio románico eh que acabaron en el Museo trasiego expoliadas etc pero bueno un intento de que volvieran pero que se quedaron en meras declaraciones sin presión política etc etc ir concluye el artículo lo ocurrido en Sijena puede reactivar la recuperación de este patrimonio románico de todos no llame examen de metiendo

Voz 0874 08:21 pues si acaso que hay algo si existía afín a embestir generan noticias no no sé si la mejor manera de la reconciliación el diálogo te estoy diciendo no a por ellas Medicaid claro

Voz 0798 08:31 y luego está de distinta muy interesante lo que ocurre en el otro lado no porque el mismo día el el diario digital el Nacional punto cat que que es de línea independentista la noticia ya hace una historia dice Galicia clama ahora Galicia allá toda Galicia con bueno eslavo de Galicia Jesús redactor grabó desde Galicia reclama ahora dos piezas de Arte de Cataluña que fueron robadas y tal y entonces pues lo cuenta no sé qué y acaba diciendo lo mismo dice que que que sí con la aplicación doscientos cincuenta y cinco ha permitido lo de Sijena de tal podría ser que en Galicia acaba ocurriendo lo mismo no ya alimentando la bola todo el mundo pero a ti

Voz 0874 09:05 el detalle en el titular de Galicia reclamar datos piezas de arte a que a Cataluña que fueron comillas robadas comillas El uso de las comidas en titular no podría ser de uso semántico nunca es inocente en el Faro de Vigo también el conflicto catalán bueno de alguna manera no

Voz 0798 09:19 sí sí los gallegos han estado muy crecidos en esta historia la empresa gallega ha sido muy muy muy vehemente con el tema catalán el Faro de Vigo por ejemplo el el otro día había una noticia que decía Cataluña recibe más dinero que Galicia gracias a la ayuda estatal para los pufos los pufos habrá leído Bárcenas no no lo decía así de las subvenciones a las comunidades más endeudadas tiene un efecto perverso y dañan a las más ahorradoras y hablaba de pufos también el texto a la noticia a través de todas maneras si el PSE es es es una palabra demasiado coloquial

Voz 0874 09:53 como para hundir deportados en el número de whatsapp que recibimos un montón de enlaces exhibe historias de fotografías algunas incluso recuperadas del pasado estamos buscando cosa que tiene más que ver con el día a día y con la Historia más siente por los oyentes nos envían cosa Jassé seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve cual Twitter de A vivir si Lemos algunas de las que hemos recibido no en Galicia la primera mira fardo de vivo tan

Voz 0798 10:21 si un conductor de ambulancia deja tirados a tres pacientes tras chocar con un coche en Porriño es que ese largo y lo dejó allí no me digas que luego fue localizado en un bar fue localizado en O Rosal con el triple de la tasa de alcoholemia caminan de te parece y luego otro en Asturias que está muy bien de la Nueva España atracado una joyería cara descubierta en Mieres da sus datos a la dependienta encima era un cliente habitual de la joyería conocido de la encargada ya al irse dice antes de abandonar el establecimiento no reparó en decirle su nombre apellidos e incluso su dirección es más Liz anota en una hoja los de identidad y aquí está mi DNI es algo que se escapa no porque hace porque hace este hombre unas exaltaciones de así a lo mejor hay una historia de amor que no conocemos no sé no soy Pérez es es para indagar ciento estoy viendo que el hombre de la ambulancia el de la tasa de alcoholemia te has visto lo que pone en el último párrafo fueren

Voz 0874 11:15 sí superar el alcohol también por una falta de respeto y consideración hacia los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones por su comportamiento y malos modos durante la realización de las pruebas de alcoholemia en el diez de Pontevedra o otra multa estas está es es de debo decir que no es local el contenido sigue en el punto de la unión entre sí pero es muy curiosa porque es multa la Iglesia católica noruega por inflar fieles la han puesto doscientos mil euros pero es que es gracioso porque dice que les acusan de fraude grave al recurrir a la guía telefónica para encontrar nombres que sonase en católicos e incluirlos como miembros en ríete tú de los errores del censo de Hato ganadora encima que sonase en el nombre que es misterios además acabar con tenemos muchísimo más pero lo guardamos para para el dos mil dieciocho pero vas a acabar porque estas fotos maravillosa del titulares fantástico es el periódico de Castellón si te tienes sí sí sí es un vemos un yate

Voz 0798 12:11 en medio de la calle en la hice un yate en calle una encalló en una rotonda no hay índices pero bueno esto es que pasara por allí

Voz 0874 12:20 es perfectamente comprensible la rotonda es las carga el diablo

Voz 0798 12:23 es sino que había un vehículo espacial que lo que lo trasladaba irá girando claro es que medía diecisiete metros entonces girando girando hay se quedó seis pero

Voz 0874 12:33 de tu piensan en ese consejo editorial no que tienen esta fotografía fantástica donde realmente se ve a un barco encallado una rotonda escogen este titular Fun yate en en una rotonda Íñigo Domínguez hasta dentro de un par de semanas un abrazo