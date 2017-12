"No puedo tener una vida feliz si me estoy matando con el tabaco"

Voz 1 00:00 ah

Voz 6 00:23 no es buena manera de empezar sí que lo es un poco para empezar el panorama latido del corazón este Rey casi cien veces

Voz 7 00:34 es lo repite zanjar es increíble desde latido del corazón que ayuda a prevenir el infarto e a cada exacta el latido del infarto agudo qué tal esta semana las cuentas algo ten que hay gente sí

Voz 6 00:47 todo bien dormido mucho sigo sin fumar

Voz 7 00:51 sabes que observamos de cerca no no puedes volver

Voz 6 00:54 a fumar un cigarrillo animales animó sin miedo un parche de nicotina ni un chicle mil cigarrillos electrónicos Dhanga lo único que tengo es puro enfado pobres

Voz 7 01:04 ella Mika a tu novia Jamaica

Voz 6 01:07 a sobre mí no me merezco esta chica voy a hacerle un regalo de Navidad muy especial

Voz 7 01:12 dónde vas a estar en Navidad han Chinchina

Voz 6 01:16 en Argentina en Buenos Aires fijar sol veinticinco grados así que la pasaré tumbado junto a la piscina intentando olvidar todos mis problemas hay mucho de lo que quiero hablar contigo hoy eh

Voz 7 01:27 si quieres primero un poco de música que para eso estás aquí además querías ir con una pieza creo interpretada por Javier Perianes Domaica sabes que es buen amigo hay nadie frentes de Chad dice Sanllehí éste

Voz 6 01:39 amigo de este programa amigo tuyo es el mejor pianista español es fenomenal Javier Perianes debería ser tan conocido como Leo Messi y Cristiano Ronaldo tiene más talento que ellos han Heaven esta pieza que vamos a poner toca hecho uno de los estudios más bonitos que compuso en La bemol mayor te va a encantar es un genio

Voz 7 04:32 tu es increíble verdad que lo es ir qué razón tienes que debería ser más conocido que cualquier futbolista aquí pero sabe

Voz 6 04:41 es lo difícil que es hacer que esta pieza que hemos escuchado suene como si fuera fácil tocarla es tan elegante sabes que el nos contó una vez que estaban practicando su casa al piano y un vecino llamó

Voz 7 04:52 nota les dijo es usted el que está tocando el piano Javier les dijo que si pensaba que le iba a echar la bronca por el ruido y el vecino les dijo puede tocar un poco más alto que nos escucha bien desde México

Voz 6 05:02 sin Hanna es una es increíble me encanta espalda y me encanta Perianes

Voz 7 05:09 por cierto no lo habíamos comentado me contaste el otro día que están haciendo una película sobre tu vida basada en el primer libro están ahí

Voz 6 05:17 están haciendo una película sobre instrumental el libro este emocionante me encanta el cine me encanta la tele es una gran manera de

Voz 7 05:25 a ti te dejan opinar lo corregir el guión

Voz 6 05:27 a Hartz Florida la última palabra sobre algunas cosas ya sabes que esos contratos son muy complicados pero sí creo que tal y como figura en el contrato tenemos que estar en mutuo acuerdo en algunas cosas yo oí ellos yo los abogados no

Voz 7 05:40 se llevarán una comisión enorme

Voz 6 05:43 a pesar de los abogados siempre se llevan una gran comisión pero todavía queda mucho las envían el primer borrador del guión dentro de un par de días creo que luego hay que escoger al director a los actores

Voz 7 05:54 las que escoger al al actor que te va a interpretar a ti mismo exacto

Voz 6 05:58 esto es emocionante Ana bueno un poco nervioso

Voz 7 06:01 yo espero que sea en abono

Voz 6 06:03 no no quiero decirlo todavía puedo contar lo de las fotos

Voz 7 06:06 de me enseña estén en Whatsapp

Voz 6 06:10 a Maef France es que es uno de mis amigos es es un actor que se llama Benedict Bakio algunos lo conocerá por perdón

Voz 7 06:19 a todo el mundo sabe quiénes Benedict Camper baches que bueno es un pequeño actor Brittany

Voz 6 06:26 dime mandó esta foto que presenta el otro día en la que intentaba parecerse a mí con gafas sin expresión agradecía a no puedo hacer de la película no sé si estaba de broma cuando dijo esto pero la verdad es que la foto se parecía a mí era incluso un poco inquietante

Voz 7 06:39 no estoy seguro de que tengáis la misma voz cree pero sabe tocar el viaria no pero lo suficiente te voy a decir esto si alguna vez lo con el acceso

Voz 6 06:50 lo dice lo va a ser el primero en reconocer

Voz 7 06:52 pese tuve mucha televisión no ultimamente es mucho Netflix pues lo que me cuentas

Voz 6 06:56 la ex escuché Weiss Aleix no estoy avanzando poco a poco en narcos he visto el joven Papa espero desesperadamente una segunda temporada estoy viendo Main Hunter la serie David Fincher Netflix está muy bien sabes que en ARCO

Voz 7 07:13 el joven Papa tienen una cosa en común que es un acto

Voz 6 07:17 el español que es muy malo te vistes Wars es verdad dar este españoles yo creo que nunca ha habido una película de España en la que no salga él sale por todas partes

Voz 7 07:26 entre todas las películas verdad que estáis todos la naïf de cómo se llama no será este este mercante por aquí no

Voz 16 07:33 Israel Javier Cámara bien amigos qué tal señor

Voz 8 07:41 gracias por la introducción cómo estás muy bien conocida siempre como conocía que eso que tanto tú sentados al piano con James esperando que nos deleite nadie lo que tiene que hacer lo conocí la verdad que son cosas que aunque por muy cercana se pierden un poco en el tiempo por lo mítico no hay recuerdo que yo recuerdo que leí una vez un un Twitter que acababa de aterrizar en Bilbao erigió estoy en Bilbao no sé qué hacer alguien puede decirme que se hace aquí en España y le dije sale a la calle habla con la gente la gente es encantadora y te van a ayudar seguro no y me dijo Zhang Yi y bueno después tuve la osadía de leer e instrumental justo cuando estaba haciendo de ella un pub eh yo ya había Los Angeles para rodar el último el último episodio de la temporada donde yo supuestamente me encargan el la persecución de un caso de pederastia el libro me destrozó me destrozó me me mato eh Le Le menos próximos en contacto lo hablé con él y le dije bueno cuando voy a ser joven papas pero que yo qué sé algo de tu libro siempre es nada mi personaje y esto es un poco lo que te alimenta no te alimenta la música te alimenta los libros te alimentan los amigos de alimentan las películas así y eso es lo que es su libro me hizo no me alimento para para mi personaje Ana

Voz 6 09:11 historia eso entendí cuando vi los últimos episodios si le escuchen Ang Lee sentada es lo que les diría a otro no que es raro es tuviste fantástico pero te juro que viendo esas escenas la compasión que mostraba Shen y las lágrimas tienen lágrimas genuinas y eso me hizo entender que mi libro Instrumental pinza incómoda Donavan nazis y lo siento

Voz 8 09:40 no es fácil es fácil te diré que es fácil emocionarse con con Jude lo es fácil emocionarse con Diane Keaton Jones Caan vuelo con tu libro con o con las referencias con tu historia real con las historias de ficción con Paolo Sorrentino es muy fácil emocionarse no para un actor es increíble trabajar con con alguien así ha trabajado con con varias personas muy creativas muy talentosa las muy geniales Si Paolo es uno de ellos ir Yllera muy fácil el eran es normalmente yo me muevo por la por la confianza sea cuando uno será en ese todo adelante en piano adelante es porque porque no sabe cómo hacer las cosas pero a la vez tiene al otro lado alguien que le que le sujeta no que le aporta una red no con Paolo Sorrentino fue muy fácil ahí sí me me emocionaba demasiado incluso se yo nos emocionamos Too Mads era como espera espera porque esta escena requiere un poco de frialdad no era era era era muy difícil no llevarse a no dejarse llevar por la emoción que te generaba el caso de abusos sexuales de la última parte del Papa

Voz 7 10:47 es una serie además estéticamente maravillosa supongo que eso es debida a Sorrentino que tiene ese toque tan tan personal no sí sobre todo el mes

Voz 8 10:55 Teri o no sean no hay un plano que sea barato e primero el siempre me acuerdo el titular de una entrevistas crecía por qué tengo que hacer un plano feo no me fascinó dije es verdad porque porque tiene que haber un plano que tiene que haber una nota fea en una música no no hay una nota CEAR

Voz 16 11:12 hay que elevar la la estética a un lugar

Voz 7 11:17 que me que merezca que se aparte de la historia pero a la vez es que ninguno de sus planos está

Voz 8 11:23 es simplemente estético está lleno de emoción está lleno de sentido no hoy realmente joven Papa está lleno de misterio y de ir siempre una magia alrededor de una teatralidad que es fantástica

Voz 6 11:36 mi hija me dicen que es quien fue complicado pasar de porque originalmente tú hacías comedia hacía reír a la gente porque el teatro pensar tu dentro irían por eso te hiciste cómico de Schumann pero luego con cosas como Truman te pasaste y luego por supuesto con el joven Pam o no hay nada sería duro pasar de la comedia al drama

Voz 8 12:00 pues no es natural es natural si hay un momento donde es natural quiero decir yo empecé haciendo mucha comedia y ha ido y te vas y te vas y te vas fraguando un poco en eso el creo que que ser actor consiste en respirar me acuerdo que cuando te vi en La Casa Encendida respira este mucho antes de empezar a tocar yo la hija no entonces me me me acuerdo la primera escena que tuvimos Judy yo en en la Villa Medici en en en de ya un pop rodeados de un equipo impresionante yo decía Dios mío estoy en la Villa Medici te no enfrente ellos lo luego rodamos con Diane Keaton vestido de cura este este vestido de Papa haya bajo esta Paolo Sorrentino con cinco cámaras

Voz 6 12:45 qué coño es esto entonces de repente la la emoción

Voz 8 12:48 me pudo me pude muchísimo veía que yo también le podía la emoción y de repente hubo momento dónde Paolo Nos dijo respirar tranquilos respiran respirar mucho y Jude tomate todo el tiempo que necesitas para para empezar la escena tomó muchísimo tiempo y fue fue muy Salvador no porque de repente dije Si es que la esencia en estos trabajos respirar respirar es tan fácil como eso no entonces te conviertes en actor para que en unos veinte o treinta años pues ya han hacer papeles un poco más decentes no oí y la verdad que me han llegado cosas mientras humano el joven papado ahora cosas muy interesantes que yo creo que necesitaba toda la comedia o todo los papeles que hecho antes para su

Voz 6 13:29 lloré un montón controle el un llanto encantadora americana de esta película si lo hubieran hecho en Hollywood habría sido ridícula pero eran tan bonito

Voz 8 13:39 que se están haciendo una versión en coreano establece una versión en coreano y han vendido los derechos en dos o tres países también para para la película sí tienen los derechos vendidos en Estados Unidos no sé no sé lo que van a hacer los detalles

Voz 6 13:55 pero tú todavía haces comedia harías haría un cameo en Paquita Salas al lo deja bis los equipos un increíble no te encantaría que toda gente fuera como Paquita miro mi manager es Paloma

Voz 8 14:10 sí eh a veces pille Jay Paquita Salas es pie decía yo a XX dije Dios mío están haciéndole un están riéndose de mi agente no no pero pero me encantaría Yeles esto les escrita los Javi también en eso he dicho que que les admiro mucho y que me encantaría trabajar con ellos

Voz 7 14:28 quizá James y dile que va la segunda temporada de The Jam porque está muy nervioso con nuestra así si hay hay una segunda teme

Voz 8 14:33 te has eh a rodar porque Paolo Sorrentino está rodando ahora logro que es una película sobre Silvio Berlusconi

Voz 6 14:44 qué es que

Voz 8 14:47 la que cuando empezáis a nosotros empezamos a rodar el a el agosto septiembre de dos mil dieciocho

Voz 6 14:56 de las Juan Cuéntanos una cosa que yo creo que la gente no lo entiende vivo en China cuando vemos una escena en la que está estuvo conlleva de está pensamos que está muy bien lo que no se entiende es que cuando estás rodando hago será después de muchas horas de preparación de notas y seguramente rodar un plano una y otra vez hasta conseguir el gesto de la cara que no pero me parece muy interesante cómo se cuida hasta el último detalle en cada escena cada algo que tienes con otro actor

Voz 8 15:30 cada directores muy distinto porque imagino que tu profesor toman muchas decisiones sobre tu trabajo no imagino sólo tienes una persona pero bueno

Voz 7 15:41 sorprende que te que te interrumpa lo comentó hace dos episodios que hacíamos esto sobre besarle arrojaba teléfonos a la cabeza pies cuando fallaba una nota ese es otro tipo de abuso

Voz 8 15:53 soy incluso no no no yo yo cambio de director cada cada película ahí si es verdad que que Paolo Sorrentino es muy muy exquisito con sea hay hay un hay un hay una un balance entre la teatralidad y la naturalidad en sus trabajos que tienes que que tienes que saber moverte no hay pero fue fácil fue muy sencillo fue fácil ir después Jude es un es un tipo que venía de Roda de hacer Hamlet y a venir a hacer unas Sex Pierce fantásticos en Londres si el personaje el Papa era muy teatral muy seguiría

Voz 7 16:36 Michel vas a hacer teatro te gusta el teatro o no

Voz 8 16:40 me gusta mucho teatro pero lo hace como diez años que no agote

Voz 7 16:42 otro sitio de guagua empresas

Voz 6 16:45 lo estén pagando suficientes naves es demasiado con más puede hacer teatro estaba eso es explicarlo Barinas en teatro paralelismo en escenas de la vida conyugal hace un par de semanas es me encantaría me encantaría Yeste CPV que además era algo en kamikaze Pavón Fes una amnistía trazada actos es precioso con Miguel del Arco a kamikaze

Voz 17 17:05 la así si Miles crezca de reírme y puso

Voz 8 17:12 nada serio por favor en teatro andaría te lo prometo que si te prometo que voy a hacer teatro oye compañeros que este es un programa de música ha olvidado el tú estás aquí con un encargo Javier Bueno eh a mí me gusta mucho la música mi padre era músico Mi padre era ese saxo nada sí sí sí bueno ya has y charangas Arenós no sé lo que son para la obra como música de Puebla y si mi padre mi padre se ganaba la vida tocando todo el saxofón cuando cuando la cuando dejase su pues Wass en que tenía cuando la la cosecha enhorabuena el se tenía que ir a tocar el saxofón por ahí con equipos de fútbol con charangas de pueblos y tal no le encantaba el jazz encantado la Zarzuela encantado la música clásica en casa siempre ha habido música bueno siempre me ha gustado mucho el Concierto número dos de Rachmaninov me ha gustado mucho la música rusa por pueblos romántico sobre todo por la melodía me fascina la melodía me fascinan esas melodías increíbles que es ya el el brazo en Javier James Jones que sea del brazo

Voz 17 18:14 es un día había no año se además en ruso no

Voz 6 18:23 pero tienes razón las células melodías el sufrimiento concierto para piano tiene una cosa muy interesante sufría depresiones terribles and in trastorno bipolar por eso durante un tiempo no podía componer no podía puede un himno autista Russo junta al único la quinta ilegible congeló fascista estás ahí lo primero que compuso después de eso fue este segundo concierto para piano que eso pieza más famosa se sigue tocando por todos los le encanta que la Haya

Voz 8 19:02 el precio

Voz 6 19:04 el primer movimiento es el movimiento de relojes emita indulto Javier cuenta la historia de cómo dijiste con este disco

Voz 8 19:11 bueno creo que robe ese ese disco esta pregunta es caprichosa porque nos ha contado la historia de el delito prescrito ha prescrito ese crimen no no dile donde lo robé porque unos grandes almacenes sí porque siguen no sé si siguen vieja no son Galerías Preciados la Galerías Preciados creo que era era el momento dónde estábamos en las pruebas de dramático oí yo vine yo vine co a Madrid no no voy a no voy a hacerme el pobrecito no dormir el metro eso pero recuerdo que mi madre me dio veinticinco mil pesetas que al cambio son muy pocas euros no teníamos acceso a la música tenías que tener un CD no había no había Spotify no había nada de eso

Voz 6 19:49 no hubo estiran seguirá en la mayoría de la gente robaba tabaco

Voz 8 19:56 bien provee un maravilloso disco de Dietrich ficha diez Cao y Schubert de INI de todas estas cosas maravillosas y no bueno tenía la referencia a mi padre mi padre encantado a la música clásica después estuve en un colegio de curas ponían Bach y ponían Schubert y ponían Beethoven todas las mañanas no despertaba ni no en la música clásica me acompaña me acompaña mucho ahora en casa hasta mi casa está llena de música

Voz 7 20:19 clásica bueno también lo escuchamos por favor

Voz 6 22:46 es increíble esta pieza de RAC mantiene nada Mofaz sabes una cosa que poca gente conoce este movimiento sino al final de este concierto para piano al final de muchas de sus composiciones firmaba su nombre en forma de música es muy curioso al final del concierto escucha

Voz 21 23:06 la llegada lo visionado

Voz 6 23:09 sí

Voz 21 23:10 han enlazaba quiere el Concierto número tres

Voz 6 23:14 una vez es algo que sólo puedes hacer si cine como siete sílabas totalmente excluirse pero no maleducados ante el cuidado que entienda lo bastante de lo que habláis en español refleja que que te agradezco mucho la visita que tienen muchas cosas en marcha muchas temporadas

Voz 7 23:31 montón de series y sabes que aquí no solamente hablamos de música James es el que me decía que además de ser un gran músico es un gran comunicador es un excelente comunicador y él tiene determinadas pasiones en la vida de una de ellas es luchar por las cosas que considera justas y sabes que en este segmento muchas veces lo de temas muy complejos títulos mes en principio con instrumental con lo que tú lista en ese libro así que te agradezco que este libro está ya ha movido a ponerse en contacto con James y de paso venir por aquí cuando quieras nosotros de hecho nos interesamos mucho por este tipo de cuestiones cualquier cosa que quieras Apolo

Voz 8 24:01 darse aquí estamos no quiero que sea metafórico pero estoy leyendo fugas para no que que me estoy que no que no estoy yendo que no me estoy yendo corriendo pero lo que estoy leyendo fugas también si quieres que te lo firme aquí está James Javier

Voz 7 24:13 parte con todos los proyectos un abrazo amigos muchas gracias Gemma

Voz 8 24:16 coming

Voz 6 27:17 el derrotismo en esto cabeza pequeña pieza de más que se llama Cell que significa destellos en francés no le he tocado muy bien pero espero que se haya podido entender porque habla de destellos de fuegos artificiales hay veces que pienso que te vas a inventar algo no me voy a dar ni cuenta y menor el verdad se llama Mobile most of steel que es un hombre increíble me siento tan ignorante las cosas cama venga hombre agresión tío muy inteligente oye me decías que no fuma

Voz 7 27:46 tanto de esta semana no hay todavía no

Voz 6 27:49 pero mira que es duro e los sentimientos las emociones

Voz 7 27:52 me dejas que le pregunte a alguien por esto once Arena

Voz 6 27:55 es aquí en no lo sé Darío Fernández psicólogo clínico es médico de familia es experto en tabaquismo a este excelente tan ay Dios mío estos la intervención viajó has avisado daría cómo estás buenos días

Voz 20 28:08 hola buenos días encantado de hablar con vosotros

Voz 6 28:10 may EFE ni encantado de hablar con usted también aunque estoy un poco nervioso

Voz 0874 28:14 con James Darío esa propuesta es dejar de fumar durante un mes es un poco para que les des consejos está bien marcarse objetivos a corto plazo

Voz 20 28:23 bueno en primer lugar quiero felicitarle aquí hay por qué ha tomado una decisión más saludable más importante de su vida al dejar de fumar

Voz 6 28:33 thank sí por qué no

Voz 20 28:35 mil trece años más y felicitarme a mí también porque vamos a poder disfrutar de su música Eva ayudar y une la música la salud así que felicitaciones en esos dos sentidos va a vivir trece años más o menos va a respirar más tranquilo más saborear más las cosas los alimentos los besos iba a y sexualidad

Voz 28 28:59 también porque la mi sexualidad

Voz 6 29:04 el tema ese era mi problema en los últimos años ya que me escondí puedo preguntar yo una cosas es una pregunta para usted que es el experto más textos crucen lo más difícil para mí es Tim Maddox que las emociones mucho más fuertes y Luis máis yo fumaba para contener por los seguimientos de enfado hacia las estrellas mantenerlos al Mini nada ni ahora que no tengo los elementos químicos de los cigarrillos esos sentimientos aparecen de repente sobrecogedores

Voz 20 29:36 si antes de contestarle necesito hacerle yo tres preguntas muy breve en sí que ha dejado de fumar está ya en la etapa de acción de haber dejado de fumar ir cuánto tardaba en fumarse el primer cigarrillo está dejando fumar sólo está tomando alguna medicación ha recibido alguna Jintao

Voz 28 29:54 Frisk Freeman menos de tres mil cuánto tiempo llevas informar a un mes sí

Voz 20 29:59 está tomando alguna recibiendo alguna ayuda América tomando alguna pastilla para dejar de fumar

Voz 6 30:04 no no estoy con el mono

Voz 20 30:07 no pues entonces otra otra doble felicitación haya ahí

Voz 6 30:12 loco

Voz 20 30:13 es que es muy duro y damos ni el a el tabaquismo es una enfermedad que por lo tanto influyen muchísimas cosas la tensión la sexualidad hacen a parte de miocardio en cáncer de pulmón poco sabemos que la ayuda médica yo creo que sería de de de de gran ayuda para él a la mía gratuitamente como psicológico o médico

Voz 6 30:37 that's y amar hay faenas durar más de noventa segundos cuando tenga relaciones sexuales

Voz 29 30:43 sí

Voz 20 30:47 seguro que sí en cuanto deje de de fumar de ese segurísimo que no a mentar a mucha mejoría su relación sexual es una de las causas de Bali poner Illes la la nicotina unido también a la cafeína

Voz 6 31:01 ah sí Lens book mueren los sentimientos cm calmará en con el yo es una FK tierra deja claro que dicho esto por la radio Huang no es verdad solo me pasó una vez y es porque estaba cansado pero los sentimientos las emociones el enfado se calmará en con el tiempo

Voz 20 31:22 oye mira eh se encuentra en una de las fases por las que pasan todos los fumadores en la fase en la primera fase en la fase de pre contemplación donde el individuo ni se plantean dejar de fumar disfruta ir el tabaquismo la segunda fase en la fase de contemplación donde ya sólo plantea a continuación viene una fase de preparación donde ya decide ya se encuentra en la frase en la fase idea de acción de mantenimiento de dejar va aquí es la más difícil de la más dolorosa entonces los síntomas teme cuenta en ahora son absolutamente normales pero muy importante que les digas que estos síntomas no son eternos que son pasajeros estas molestias que tiene estas angustias

Voz 0874 32:02 sí fumar a un solo cigarrillo diera una sola calada a un cigarrillo sería como empezar de cero

Voz 20 32:07 sería como empezar de cero mira la nicotina es el que tiene un receptor cerebral específicos y que guarda o una memoria que no se borra nunca como como el autismo decían los católicos no hay hasta una sola calada para que se despierte otra vez todas las sensaciones que volver a fumar

Voz 6 32:28 no no tengo claro que no puedo fumar ni un solo cigarrillo quiero hacer antes es una pena porque siento como si se hubiera muerto mi mejor amigo porque llevado a fumar desde antes de cumplir diez seis Maidán han japoneses Ana me encanta hay de hecho creo que me salvó la vida pero ahora no me puedo pero Estados Ana tenemos que quererme a mí me tengo que estar bien y eso significa que no pudo seguir fue sabía que lo tenía que dejar aunque eso ahora me entristece gastadas porque para mí había cosas positivas en fumar pero ahora para mí es el fin de un largo viaje con el tabaco y le tengo que decir

Voz 0874 33:05 Dios tú crees el el el habla mucho de de que ahora tiene a lo mejor incluso más dificultades de memoria más dificultades de concentración porque está en este primer mes sin tabaco pero tú crees que en el futuro va a ser mejor pianista por dejar de fumar

Voz 20 33:19 estoy seguro ir durante trece años más de su vida mira esos síntomas teme cuenta de la falta concentración la irritabilidad son absolutamente normales en las dos o tres primeras hermanas pasan todos los fumadores por por ella lo que ocurre es que este hombre al hacerlo a pelo pues se le va a ser más doloroso debería haberse ayudado bueno a él único medicamento que hay para para dejar el martes la disciplina no quiere decir el nombre comercial pero esto sí que te quitaría el mono lo que ocurre es que el el dejarles tabaco no es solamente es irme de abstinencia no sólo el mono sumamos comamos también por hábitos y por por costumbre así es que esto fíjate si un fumador necesita un cigarrillos tarda unas dos horas y media en metabolizar se osea que a las dos horas y media tendrá el mono otra vez en tratar una persona debería fumar pues siete cigarrillos al día como mucho el resto son ávido así es que cuando pasen el accidente ya se pueden quitar esos siete cigarrillos te pueden quitar guerrillas pero el resto para hábitos se de se pueden mantener entonces el tratamiento es el tabaquismo no solamente contra el mono sino tener diseñado un plan para controlar esas momentos eso sí perdiendo donde podrá visto herreño a pesar de tener tus depósitos de nicotina llenos

Voz 6 34:38 bueno lo peor ha pasado a la dirección corre

Voz 0874 34:41 Darío Fernández que se psicólogo clínico médico de familia y experto en tabaquismo gracias Darío un abrazo

Voz 6 34:46 Jesús gracias un abrazo a tengo que enseñarte la palabra

Voz 7 34:49 de las palabras de las navidades en este caso no se en Londres son Buenos Aires donde estará pero en España hay una palabra que necesitas conocer y saber pronunciar en Navidad acá es la palabra cuñado cuñado bueno en realidad es cuñado pero en esta acepción de la que hablamos no pronuncia

Voz 8 35:07 pues la late al final decimos cuñado aque

Voz 7 35:09 no sabe lo que significa traducciones en prosa no es el el hermano de tu mujer o a el hermano de tu marido al pero en una cena de Navidad y define a eso ese cuñado que lo sabe todo que tiene opinión de todo que está segura de que siempre tiene razón en todo lo que dice que Soler Niza cualquier y además todo lo dicen bozal

Voz 6 35:34 todos conocemos a alguien así por supuesto

Voz 7 35:36 que si alguien te da la tabarra en una cena en Navidad tú lo puedes decir no seas cuñado coño coña las setas

Voz 6 35:45 vale que viene Navidad Nos vemos a la vuelta vale gracias Javier tú también volvemos en enero y ya tengo ganas música nos vamos

