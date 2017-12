Te sorprenderá saber para qué sirven las matemáticas

Voz 1 00:00 bueno no no esto no no

Voz 0874 00:33 a vivir que son dos días Javier del Pino los más españoles en muchos españoles que otros Quique Peinado nuestras Quique buenos días qué tal como estamos Ana Morgade

Voz 3 00:58 qué tal ya que bien bueno sí pero la moto no ahora en Radio Mallorca Llum Barrera qué tal yo muy bien que la pasa la moto de Ana si o que todo moto que todo ha sido una moto en en un poco

Voz 4 01:11 en la línea de lo que suele ser Mi vida yo tengo la cabeza llena de pájaros impuesto de la deja está tuyo que una de dos o no me acuerdo o mera robado en dólares intuyo que saliste ayer un poco Gemma Nierga que me estoy estoy fresca ayer estuve con los de no te metas en política ayer en el Teatro Kamikaze dándolo todo según término dije señores mañana tengo una radio que hacer y me fui a casa en taxi como la gente rica

Voz 0874 01:36 no encuentro a mi pobre no tocarlo lo divertido yo más que ha venido con el casco yo intuía que veía motos bella bajar un casco acordado acordaron

Voz 3 01:42 es el apego que sientes algo que ya no está

Voz 0874 01:45 el describir cómo es tu moto pues alguien te ayuda

Voz 4 01:47 Doña es pequeñita de color negro y porque no tiene rigor fácil desanima vete puede que otras tres piezas en motos de otras personas le fácil en una levantada quedarme antes pero por qué ellos señor

Voz 0874 02:01 no tengo varias respuestas a esa pregunta pero es cierto que tenía que estar aquí teníamos que haber llamado ahora a Jorge Ponce qué pasa no pues que está con las contracciones terremoto

Voz 3 02:10 pero hay por aquí lo enviamos

Voz 0874 02:13 mensaje de apoyo a tú puedes hacer mamá es como dice él está muy cerca de la Boxing lo va a poner en Youtube no me lo creo

Voz 5 02:28 para hacer buen español hay que querer ser como Amancio Ortega dentro de cada uno de vosotros hay un Amancio Ortega queriendo salir y queriendo emprender es mentira

Voz 0874 02:38 bueno esto lo decía Pablo Iglesias obviamente ninguno de los que estamos aquí me ha tocado la lotería pese a vosotros las está buenísima Alzate anda

Voz 4 02:44 no lo sé pero no sé lo que hemos jugado salido a devolver

Voz 0874 02:49 pues no ha tocado también la lotería ese Rajoy con lo que ha pasado en Cataluña así que vamos con el Quebec

Voz 6 02:55 ah

Voz 5 03:05 ah Ana afrontan digna han muerto casi nunca encuentran decisivo el último arreón con perdón de la expresión en esta campaña electoral

Voz 0874 03:26 a día que publicar un diccionario de campaña yo tampoco sabía muy bien a qué se refería a la luz un apretón

Voz 3 03:31 arreón sí sí

Voz 1201 03:34 lo deportivo lo de sí sí sí sí

Voz 0874 03:36 mientras la serpiente multicolor todo esto Escolano correcto vale y mira que lo intentaron con ganas el arreón digo eh escuchas

Voz 7 03:43 si el dieron a poder ganar al Madrid porque no va a ganar la de todos los demás

Voz 0874 03:48 porque vamos con los símiles futbolísticos es que algo va mal cuando hay otra cosa que hablar aunque espera

Voz 7 03:53 aquel con la ilusión que tenía el hombre con con que pasara pasará sorpresa que yo estaría ahí estoy deseando es que el señor Albiol sea el más votado de toda Cataluña que les saque quince escaños al siguiente claro porque sería una sorpresa la verdad pero

Voz 0874 04:10 a mí me gustaba mucho peso por sorpresa

Voz 4 04:15 no no no miran con ojos así como bien no este señor no podía sacar quince escaños a nadie

Voz 1201 04:21 es que cuando resultas resultas a tanta gente en todo el rato por ahí súper complicado

Voz 3 04:26 es que me caes bien teorías Biden es haber dimitido alguien no obstante que alguien

Voz 0874 04:31 bueno algún cargo con esto que ha pasado en nombre Albiol huela senador desde aquí vamos tú no el PP se dio un gran batacazo pasaron de once a tres escaños

Voz 3 04:40 eso me parecen a mí me lo que ha dicho este hombre ya pena

Voz 0874 04:44 ese grupo mixto en el que van a compartir mesa con la cupo como decía Lourdes es también hay pones una cámara de sal una serie de Netflix

Voz 1201 04:51 yo me imagino Albiol entrando en el despacho diciendo aquí huele mal eh aquí huele a publicitar saque igual que esas raquetas esto no es una casa

Voz 8 05:01 porque tenemos la fortaleza porque tenemos convicción porque tenemos esperanza porque somos los mejores y que mejor representa el sentimiento

Voz 0874 05:12 el sentimiento fue una combinación vamos a pasarlo porque ganar de Vinci el lunes el jueves

Voz 8 05:20 a su lado hay días que son buenos y otros días

Voz 0874 05:24 no lo son tanto y otros que son malos hoy es

Voz 1201 05:27 día

Voz 8 05:28 malo para el Partido Popular de Cataluña

Voz 4 05:31 es muy bonito estábamos más ya veíamos lo de la foto de de

Voz 3 05:36 la familia no Alicia Sánchez Camacho literalmente es están

Voz 4 05:39 ha matizado con el Coró más detrás

Voz 3 05:41 hacienda es como un Predator la moto Andrea Levy ya es lo que siempre

Voz 0874 05:46 ser indie Underground deberá tampoco fuma en día para la CUP por cierto ni para En Comú Podem que también perdieron escaños perdieron votos pero Xavi Domènech al menos le queda alguien dispuesto a consolarle y lo que surja

Voz 9 06:00 pues yo probaría que se dejara un lento baile agarrado pero pero digamos casi de los románticos pero no sé si se dejaría

Voz 0874 06:10 Miquel Iceta avisa a bailar un lento con Domenech es verdad que está pasando esa es la gran pregunta Llum solamente si se deja proyecto que eso de bailar un lento también un poquito antiguo en un poquito de Rafael en Nochevieja supera a ver si es muy tierno Iceta está en el baile sólo dos sedes circunscribe al baile tuvo para más si Iceta escucha atentamente porque la Audiencia no son demasiado bien y además se hablan catalán así que por favor procede Si venga consideras a ver si distinguir qué bailarina con con quién

Voz 5 06:40 cualquier tormentos de la casa aquí Coca Payá clara con Arrimadas que soy el rima en la Macarena coral la máquina

Voz 0874 06:56 con Albiol la Mccain ahí en ella ya si eso sí avanzó las cosas que tenemos que agradecer no haber visto Iceta tampoco tuvo un escaño Szabo no solamente es un escaño más que en las anteriores elecciones pero

Voz 10 07:09 estos resultados no son los que perseguimos no hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista y tampoco hemos conseguido convertirnos en el centro de esta alternativa

Voz 0874 07:22 está todo un poco de pena no Esquerra Republicana tampoco están del todo contentos con ese resultado ellos esperaban la primera victoria desde la Segunda República se quedaron por detrás de Puigdemont encima Supremo ahora imputa a Marta Rovira a todo el mundo yo creo que las de falta el seguramente un un abrazo para superar esto incluso los ganadores tan también un poco de pena Inés Arrimadas La ganadora de las elecciones hay que decirlo aquí lo contó en este programa gracias al vídeo que le hizo verdad en sí

Voz 11 07:49 no

Voz 12 07:53 un un millón cien mil valientes han lanzado un mensaje al mundo no sólo a Cataluña no sólo

Voz 0874 08:00 en el mundo

Voz 1201 08:03 hay que ser muy valiente muy valiente amistosos Terminator ahora mismo como con lo señalado que estás votando a ciudadanos que no tienen ningún medio a su favor nada nada nada nada nada nada nada hay que ser muy valiente muy valiente para votar a Ciudadanos pero

Voz 3 08:20 escúchame una cosa lo terrible de esto es que vamos a empezar vamos a acabar y empezar el año igual si lo vamos a seguir igual que pereza no

Voz 0874 08:33 pero esa es la palabra está bien visto que sí pero esa es la palabra que os parece pues entonces combina con lo que decía Kike no que quién quién se enorgullece de votar a Ciudadanos en público no yo diría que hay una persona sí

Voz 3 08:44 es más bien tenemos aquí entre los ciudadanos

Voz 0874 08:47 ha ganado y es esa señora hay que aparece en aquella foto maravillosa que se escapó de la peluquería para saludar a Albert Rivera habéis visto la foto todos no se dice que no la haya visto la foto pues ya sale con su mechas con su plantilla ha puesto a la cabeza

Voz 4 09:00 a una señora que sale de la peluquería como como si estuviera ardiendo

Voz 3 09:03 eso es un es una pregunta

Voz 4 09:05 les sale como una especie de marciano de bajo presupuesto porque lleva una capa de estas de plástico finito como de la hable para que no te manche el tinte lo que es el el chaquetón y luego lleva toda la mecha fue estar con lo cual lleva una especie como de aureola es como son como unos laureles pero de papel Albal

Voz 3 09:22 coge TV3 esa cabeza si realmente el es verdad

Voz 0874 09:27 qué buen yerno sería como lo acaba de anunciar móviles

Voz 3 09:30 así abrazando que parecen los de Avatar cuando se recarga Lane

Voz 4 09:32 decía a la foto preciosa buscarla en Internet por favor

Voz 0874 09:37 a tan contento como la señora de las mechas esta Carles Puigdemont hay que decirlo de los partidos independentistas el suyo es el te más escaños es más votos ha sacado por tanto es el que puede tener más apoyos para gobernar estaba tan feliz que se le escapó entre risas con los amigos de de una frase que ha puesto la sexta creo como es la frase que no la vimos

Voz 13 09:53 si España tiene un pollo

Voz 3 09:56 qué cojones y luego digan que los catalanes en castellano lo dijo Catalá año te han lastrado cuya bueno

Voz 0874 10:05 tampoco tiene lío porque los independentistas han conseguido mayoría absoluta el puede gobernar pero si pisa España tendría que hacerlo desde la cárcel digo lo de gobernar asumir el cargo así que también también mucha pena para soldados

Voz 4 10:18 una Javier Lubanga por la derecha todo el rato

Voz 1201 10:20 bueno a súper fácil o sea yo te pones un despachos Perpiñán que para él te sentimentalmente igual pero en España

Voz 4 10:26 a ver cuando no cuando no como cuando no había de mando a distancia las teles que el otro así fue una carrera muy larga para el cargo en Andorra

Voz 1201 10:32 no pero es que Andorra yo creo que tiene unas unas contra la cosa como negativa pero en Perpinyà por de líbero poder algo buena parte líbero malgastado género claro andando globo y Perú yo creo que con eso

Voz 4 10:44 no no vaya la fronteras a es como lo de molesto molesto cuando te pones muy cerca del ojo de alguien sabes que pase la manita por encima digan no estoy pisando

Voz 1201 10:49 a los policías que estoy fuera estoy fuera claro

Voz 0874 10:52 hola para empezar con buen pie esta nueva etapa que básicamente es la misma que antes de las elecciones puesto Mon dejando los pollos aparte ha propuesto ya un acercamiento

Voz 14 10:59 yo estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy es cierto es que hoy por hoy no no no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy nadie ningún problema sin las garantías de Pervez también en La Moncloa Bud problema lo que quieren son soluciones claras

Voz 1201 11:12 lo que sale no

Voz 4 11:15 eran de que entrar si sale dramas a entrar pues la verdad no

Voz 0874 11:19 días de rositas las llaman es Rajoy les respondió que su respuesta lesión tampoco muy esperanzador

Voz 5 11:23 mire yo tendré que hablar con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño ser elegido estar en condiciones de hablar conmigo

Voz 4 11:37 esto último es importantísimo de esta tertulia falta solamente Gil ha preguntado si está al enemigo los bienes más es que es increíble

Voz 0874 11:44 diciendo Mariano Rajoy Joan lo a alguien que aún no

Voz 4 11:47 alguno hay Carcesa voy y no voy a decir el nombre claro

Voz 0874 11:49 que a qué suena esto por cierto escuchó con quién tendría que sentarme con quién ha ganado las elecciones que es la señora Arrimadas

Voz 3 11:56 te has plural pues si este annus a fusionar nos de una vez que nos va a ir mejor

Voz 0874 12:02 bueno se votó ahí la cosa ha quedado más o menos como estaba ahí está muy complicado para los próximos meses menos mal que dio un tú te vas a trasladar a Barcelona creo que cubre todo esto en los próximos meses llevaremos supuesto gastos tengo un vínculo

Voz 3 12:14 hay muy bueno hasta Rosa Díez sigue metido

Voz 0874 12:16 la pata en Twitter escribió esto dice lo diré a pesar de que es políticamente incorrecto si hoy ganan los golpistas Cataluña será en unos pocos años Las Hurdes del siglo XX

Voz 4 12:26 qué maravilla que empieza esta era políticamente incorrecto horas

Voz 0874 12:40 así que vamos a aspectos más lúdicos de la política la cena de Navidad del Partido Popular en Madrid en esta ocasión no tenemos medio de Rajoy bailando si tenemos a la anfitriona Cristina Cifuentes con un cortocircuito

Voz 15 12:51 me dicen que han cortado un cable en el exterior si esto no es broma eh pero bueno mirar ni con micrófono a nosotros nos K ya no es el micrófono ni cortando los los cables mucho más tienen que hacer para conseguir que nosotros nos calle hemos que cortar los un cable verdad presidente

Voz 3 13:09 cosas peores te ha tocado tierra para Telemadrid si quiero como los que tanta gente no Rajoy

Voz 0874 13:18 parece que es como el que usaban Marjaliza Granados para hacer chapuzas reparan las cosas que se estropean pero de todas maneras esto de que hay que hacer mucho más para callar les no es del todo cierto de hecho neta a Mariano le han dejado callado alguna que otra vez por ejemplo con con un ciudadano de origen nacido en España

Voz 1201 13:34 no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla

Voz 16 13:40 pues y la europea

Voz 3 13:42 se quedó sin pues pues a mí quería preguntar si le parece una noticia positiva para los ciudadanos la entrada en prisión de Luis Bárcenas

Voz 16 13:52 y la segunda ya tal o en aquella entrevista con Pedro J Ramírez El

Voz 5 13:59 a ver si es capaz de contestar en un minuto si es que verdaderamente notable Aspar pero he escrito aquí crear empleo

Voz 0874 14:08 sí pero igual esperaríamos seguir pero no hay mucho más tiempo se que volvamos a la cena de Navidad Cifuentes dijo hay un cable cortado

Voz 5 14:17 Juan encontraremos al autor de lo del cable y anunció que ya hay un sospechoso me lo han dicho aquí porque para buscar esto es el PP es rally de comunismo Albiol como en ninguno

Voz 0874 14:29 podría antes que es que es muy hace el Performance sabemos que Rajoy no sabe quién cortó el cable porque él no suele saber nada que tenga que ver con algo delictivo pero por quién apostaría para cortar un cable y fastidia las la fiesta Sir

Voz 4 14:40 hasta los bolcheviques y eso hay que Holanda al en teoría por lo que sea invita hoy

Voz 0874 14:47 así que lo que se hizo Rajoy es contestar al buen rollo de la anfitriona haciéndolo más peligroso que el presidente puede hacer que esa hablar bien de alguien que tiemble sea alguien querido Cristina

Voz 17 14:57 hay muchas gracias por por tus palabras importó esfuerzo por tu empeño Oporto determinación y también por enorme generosidad que ha ascendido esta noche siempre conmigo

Voz 3 15:10 no hay que ir buscando candidato claro a dos mil

Voz 4 15:13 nos ha tocado la mano del Rey Midas pero al revés

Voz 0874 15:19 la las Navidades sabemos que las fiestas tienen lo que tienen comidas sobre todo alcohol bastante alcohólica aunque Mariano no lo necesita estas cosas suelen jugar una mala pasada no

Voz 5 15:28 todo el mundo sabe lo que vamos y al final siempre lo que tiene qué pasa que no es lo que dicen algunos de esos que conformaba

Voz 4 15:39 aquí estamos pérdidas

Voz 3 15:41 estas de la suerte con frases de mayo y que cada uno las interprete espero tener aplauden en plan Estalella que se decía

Voz 1201 15:49 ah pero tenía razón porque nadie previó la hostia del PP con lo cual al final pasó lo que tenía que pasar pero no los hubiera

Voz 4 15:54 estoy hablando de eso yo creo que era eso

Voz 0874 15:57 poco pero queda Isabel cómo termino esta una pues con una frase Te recuerdo por si alguien no lo tenía claro

Voz 5 16:02 en esta victoria que estamos viviendo no olvidéis una cosa nosotros estamos en el bueno de la historia y no queremos salir

Voz 3 16:13 pues ahora mismo no puedo no nos olvidemos de una de las frases de nueve del mes casi las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría franquistas y tardo franquistas

Voz 4 16:56 a nosotros a nuestros padres a nuestros abuelos esto

Voz 18 16:59 es hijos falangistas y neo falangistas dictadores fascistas golpistas fachas miserable descerebrados la nones racistas y psicópatas

Voz 3 17:08 esa es su lengua Gil atragantado ladrones por lo que sea no bien para luego verla

Voz 1201 17:16 añora cuyo partido llama P de das partido de pederastas a Podemos

Voz 0874 17:20 pues es verdad es verdad en fin pertenece a un discurso de Soraya esta semana en el Senado quejándose de lo que tienen que aguantar y tienen que huir ellos y sus hijos decía de boca de los partidos independentistas

Voz 3 17:29 Javier Laskurain que Contador sabe que va a los partidos van al colegio

Voz 0874 17:34 si usted a los sí pues no Javier la escuela hay decía es coordinador de la Fundéu cómo estás Javier buenos días

Voz 0235 17:39 hola muy buenos días de esa lista no están en

Voz 0874 17:41 la RAE ni tardo franquistas ni neo falangistas así que si la árabes y vosotros sois la antesala de la RAE como los Globos de Oro la antesala de los Oscars no podía ser candidatas para la Fundéu

Voz 0235 17:53 podrían ser de todas maneras que una palabra no Elizardo de la Academia no no quiere decir que no que no se que esté mal hay hay cientos miles de palabras que están bien que que son formaciones regulares y que no tienen por qué estar en liza académico es también hay todas estas están perfectamente formadas cita otra cosa es el uso de Qala I y que las suele como arma arrojadiza otros son correctas

Voz 0874 18:12 la la la Fundación del Español Urgente corríjame si me equivoco pero yo recuerdo que estaba asociada a la agencia Efe por lo menos a comer

Voz 0235 18:18 exacto somos parte de la Agencia EFE bueno que nos dedicamos a tratar de de promover el buen uso del idioma en los medios de comunicación

Voz 0874 18:25 ahí cada año escoge a varias candidatas a palabra del año entre todas las que hayan formado parte de sus recomendaciones diarias este año son aportó fobia aprendí habilidad VIP mimo Jobbik hoy Beacon no instaló en Iguala selectivo poco trabajando mucho eh que te saboreado mucho más a final de año no haya macho explicación más vivas al mar si le la Klein que noticias falsas no no afecciones aboga por noticias falsas claro sí pero ahora se usa mucho Faith ya

Voz 0235 18:54 si uso mucho precisamente una de las cosas que podemos hacer es llamar un poco la atención en fin que quiere autorizar extranjerismos puesto está en su perfecto derecho pero mucho antes de lo que llamamos la atención tratamos de decir oye en español hay formulas que funcionan cuando funciona a veces que no hay que recurrir a extranjerismos pero en este caso de Fake news me parece que está sencillo como noticias falsas o falseadas bulo o hay mil formas de decirlo

Voz 3 19:18 claro odiado por es el claro

Voz 1201 19:22 yo lo dije yo lo hubiera traducido por haters J haters

Voz 3 19:26 G20

Voz 0874 19:28 el esquí todas esas haters

Voz 0235 19:32 esa es una de las formas que tiene el español de digamos de hacerse con los extranjerismos una es buscar una alternativa hay otra cosa es adaptarlo

Voz 1201 19:40 al fin y al cabo fútbol que es la palabra más importantes de esto

Voz 19 19:43 ahí es así con el fútbol no

Voz 0235 19:45 vamos a nosotros resulta raro pensar ahora mismo que el fútbol sea una palabra de otro idioma

Voz 4 19:49 correcto claro balompié no te cuadra de enorme calado balompié no solo

Voz 0874 19:54 para el Betis pese a Madrid

Voz 3 19:57 esto se deportivos flores

Voz 4 20:00 eso espero a que lo estudie

Voz 3 20:02 que a qué se refiere cuando lo coges taxi

Voz 0235 20:06 es el término que se está empleando no sé si se va a seguir empleando mucho después las últimas noticias por cierto para definir este nuevo tipo de Economía supuestamente colaborativa inercia hace que muchas dudas en el que bueno pues las cosas de otra manera hay plataformas que ponen directamente en contacto a los consumidores con gente que presta un servicio el Benevento o el de tantas otras cosas se les está llamando por el nombre de la empresa

Voz 0874 20:31 vale al de soñadores es también es traducción directa no

Voz 0235 20:36 directa de los Dreamers americanos que que esa es muy curiosa porque en Estados Unidos que ahora en la palabra Dreamers es muy bonito hicieron que la ley que regulaba esto tu vida las siglas Twin el juego de palabras con que eran aquellos que tratan de buscar el sueño americano ellos Le llamando signos parece que en español soñadores encaja bien

Voz 0874 20:53 tú todas las palabras que avise ve el listado digamos antes de la elección de la palabra del año son de origen anglosajón digamos hay palabras de origen chino árabe no sé

Voz 0235 21:02 no es no todas las un extranjerismos adaptados pero es verdad que últimamente si uno se fija de los extranjerismos que no han yo diría que el noventa por ciento como poco vienen del inglés eso sí

Voz 0874 21:14 la elección de la palabras del año cuando es

Voz 0235 21:16 pues la vamos a dar a conocer el día veintinueve el próximo viernes estamos en plena pelea en plena discusión interna porque esta es una decisión que tomamos dentro del equipo sacristía acertamos nos equivocamos es responsabilidad nuestra estamos atentos a lo que nos dicen las redes sociales sea lo que oímos por fuera refiriéndonos a los eh

Voz 4 21:33 pero tiene una candidata preferida tienes que tengo varios

Voz 0235 21:36 me gustan mucho a mí puesto en fin en mis compañeros seguro que en la próxima reunión me dan caña pero bueno a mi me gusta noticias falsas mi me gusta aportó fobia que no se mencionadas una prueba que me parece interesante

Voz 4 21:47 podían si fue a los pobres no habrá exacto

Voz 0235 21:50 es además una palabra que es curiosa porque sabemos un poco quince la Inter inventó que es una filósofa de la cortina y que llamaba la atención sobre esto que a veces llamamos Xenofobia algo que no lo es porque el rechazo no es alguien a veces no es porque alguien serio Tarrasa de origen es simplemente porque es pobre porque cuando viene de otro sitio proviene culmine

Voz 3 22:08 pero no hay rechazo rabioso que al interesante también

Voz 0874 22:12 oye vosotros no se quiere relación tenis con la RAE pero si os encontráis en una cafetería con Muñoz mariguana con Pérez Reverte qué demonios cómo vas a conversación

Voz 0235 22:21 tenemos una estupenda relación con la red hasta el punto de que el el el el presidente del Patronato de Fundéu es el director de la Real Academia tenemos varios académicos en nuestro consejo asesor iríamos entre comillas nos avala la RAE irá digamos seguimos sulfuroso lo primero

Voz 4 22:37 esperamos relaciones estupendas Mójate con Pérez Reverte vamos a vamos a hablar de tú eres de esos privilegiados que se lleva bien con Pérez Reverte de su grupo de tres

Voz 0235 22:49 yo conozco a él os verdad que no hay no puedo decir no forma parte de los académicos que están que están en Fundéu

Voz 19 22:54 no está sola tú estás asentado en la RAE has entrado dentro del edificio con lo que sí es cierto que el abruma El muy fuerte

Voz 4 23:02 su buen estado en la Sala Oval de la sombra Sillero precisan

Voz 0235 23:05 precioso ahora que se reúnen es es una maravilla de sitio de verdad merece la pena conocer lo que

Voz 3 23:10 el abruma como también la no

Voz 20 23:13 que hable de lo que pasa es que en la red que siempre se le acusa de ser muy lenta en la que ha metido postureo ahora para aspirar a Pino que ya no fábrica siempre quería decir no porque este año sí que introduce nuevas acepciones como postureo mismo por lo que se usa muchísimo y está a serio y que es una cosa nueva anal eso es lo que tiene de nuevo una cosa muy nueva que se está usando ahora es el futuro de sesenta guardias son palabras que empiezan a no usar si bueno pasado no

Voz 0235 23:42 a veces es verdad que es un poco difícil entender eso pero a ver para que una palabra entre en el diccionario académico lo la Academia digamos eligió no es una cosa de un día para otro como si somos nosotros como Fundéu y la Fundación del Español Urgente tratamos de dar respuestas a los términos que están ahí en el día a día de los periodistas para que palabra en el diccionario que supone que una obra un poco más reposada los académicos se aseguran de que ya se usa desde hace tiempo que se usa en muchos países entonces eso hace que el ritmo sea más

Voz 0874 24:09 claro está

Voz 0235 24:12 el visionarios aún no se sabe qué mucho menor

Voz 1201 24:14 alta jóvenes a lo mejor en la RAE no es igual algo puede ser

Voz 3 24:18 es que tú tienes mucho tiempo libre yo creo que una silla te pongo verdad

Voz 1201 24:21 no porque yo hablo fatal pero hombre que es presidente

Voz 0874 24:23 se quejan en la mayoría es lo contrario en el que entra gente demasiado pronto que algunas siempre se me vienen a la cabeza

Voz 3 24:29 lo que te iba pregunta te iba a preguntar

Voz 0874 24:33 así SIP si vuestra fundación tiene algo que ver con América Latina solamente es en España

Voz 0235 24:38 no no tratamos de que nuestras recomendaciones tenga sentido en en en todo el mundo hispanohablante a ver los españoles pensamos que el español es eso que hablamos nosotros nos olvidamos de que los españoles no somos ni el diez por ciento de los que español entonces ahora por ejemplo creo que la Llum quién decía amigo obvio tiende hacia mí obvio pues en España casi nadie

Voz 0874 24:56 pero es que hay otros cuatrocientos cincuenta millones de pesos

Voz 0235 24:59 las que hablan español y a nos olvida no o cuando decimos ojo es que dicen fútbol no está mal bueno es que ciento treinta millones de mexicanos esa forma podemos decir que esté mal tampoco nosotros tratamos de que lo está recomendaciones sean aplicables de algún modo no es fácil porque él es español tiene bastante diversidad en todas partes

Voz 1201 25:17 pero es que el otro día estuve a las cosas en una parte de la India que hablar porque se mate Lugo dice fíjate tú que es el de Lugo uno tiene su propio cine ochenta y ocho millones de personas hablan ente lúgubre dejamos nada con los que

Voz 3 25:32 pues adiós con lo cual el español efectivamente

Voz 1201 25:34 el español los españoles es minoritario

Voz 3 25:37 Javier Laskurain que coordina la Fundéu gracias pues la charla

Voz 0874 25:40 un saludo muchas gracias a vosotros Luzardo

Voz 3 25:43 pero usted es la piel

Voz 18 25:46 muchos más fina que la lengua

Voz 0874 25:58 oye unos pocos titulares antes de la desconexión primeros salario mínimo sube de setecientos siete ochocientos cincuenta euros pésimos tres con el voto a favor que barbaridad tres años espera déjeme hacer la cuenta con que coincide esto al final cosa

Voz 3 26:13 como siempre era algo así

Voz 0874 26:16 a partir de ahora será ilegal que tenía añadan a un grupo de

Voz 3 26:19 SAP sin tu permiso me parece perfecto me parece estupendo de cara a las Navidades se agradece

Voz 0874 26:25 el ejercito prohibe cánticos machistas después de escuchar esta simpática canción de los Legionarios

Voz 2 26:40 gran verdad

Voz 0874 26:41 esa

Voz 4 26:42 segundo solamente deja los chavales miran el G pensar que luego todo todo

Voz 0874 27:33 vale demos con Llum Barrera en Radio Mallorca con Quique Peinado y con Ana Morgade en Madrid y con Jorge Ponce que ya tiene ocho centímetros de dilatación en

Voz 1201 27:40 vamos Jorge te vengas porque tú puedes decir vamos a Barberá que Jorge bárbara

Voz 0874 27:45 Porta ateniéndose lo soñado alguna ventana tú has dicho que te encantan las matemáticas alguna vez en este pues van a te flipa no te encanta te sorprenden muchas sí sí no que te gustan de que leas libros sobre matemáticas

Voz 4 27:58 en alguna alguna cosa vamos a me me gusta mucho las curiosidades matemáticas como los vericuetos me gustan

Voz 0874 28:03 no puede ser es el conejillo de indias perfecto para Clara Grima Enrique Borja que se han acercado a la emisora de Sevilla para explicarnos cómo las matemáticas vigilan tu salud que es el título de su libro cómo estáis clara Enrique

Voz 1840 28:15 hola buenos días muy bien muy bien

Voz 0874 28:17 estamos un poco aterrados aquí porque bueno es doctor en matemáticas profesora de Matemáticas Aplicada Enrique doctor en física el nivel es muy alto comparado con el nuestro que pagan a esos somos

Voz 3 28:27 son papeles entonces sabes estamos aquí

Voz 0874 28:30 son papeles papeles Antonio

Voz 4 28:32 no yo

Voz 0874 28:33 oye que pueden vigilar tu salud las matemáticas es lo primero

Voz 1840 28:37 hombre por ejemplo porque puede medir la dosis que te tienes que tomar para que no te deben chungo

Voz 3 28:42 a esto esto es fácil sí sí sí sería lo justo

Voz 4 28:47 en esta digitales

Voz 1840 28:50 bueno netamente que tiene tiene un buen Camillo pero en serio

Voz 3 28:56 en serio muy

Voz 1840 28:58 en hacer muchas cosas matemática pues la salud evidentemente cada vez más no porque desde que la matemática que están diseñando algoritmos hay tratamiento de imagen no ya eso puede casi detectar un glaucoma o un o un cáncer de piel usando una aplicación móvil que básicamente esto alzamiento de imagen a través de usando matemática

Voz 3 29:15 me sentiré sirven también por lo que he visto en Boston Live para también hacer callar a quienes abogan por no usar vacunas por ejemplo no sí bueno que el uso libre lo intentan

Voz 1840 29:24 vamos a la doctrina es simplemente mostrar la evidencia de que sí de que

Voz 3 29:30 no con Novak unamos Arenas dejar aconsejar con datos efectivamente a ver pero entonces vamos vamos al tema vamos al tema porque es lo que queremos hablar de que sabéis que os hemos traído para esto

Voz 0874 29:42 el proceso

Voz 3 29:44 a ver cómo podían haber hallado las matemática

Voz 0874 29:46 las a evitar que estemos en la casilla de salida

Voz 1840 29:50 bueno ahora en matemáticas Se basan en razonamiento lógico no oí razonamiento lógico o razonamiento político pues eso sí Morón no no no parece que haya mucho rendimiento lógico en la política pero pero sí que mira habrá

Voz 3 30:03 no de nuestro libro lleguen mine habla de nuestro libro nuestro libro se habla de

Voz 1840 30:06 cuando se intente aplicar el movimiento anti vacunas se aplica un concepto propio de la teoría de juegos que son matemáticas que se llama la racionalidad miope el nombre no sólo hemos puesto nosotros se llama así la en teoría de juegos que un poco viene a explicar que cuando tú razonan en un entorno donde tiene una cierta percepción son real no de la cosa pues te puedes equivocar eh refiriendo explico sitúa supongo que la percepción que tenemos pluses en en Cataluña no es la misma que se tiene aquí en Andalucía

Voz 0874 30:36 en pleno proceso porque dices esto es

Voz 3 30:39 es un hombre que Matemáticas o Matemáticas y las cosas si sistema de estricta Javier hay que vivirlos

Voz 1840 30:45 no quiere decir que cuando tú vas a Barcelona de yo tengo mucho amigo allí en Barcelona pues lo es todo diferente de cómo se ve desde aquí entonces tú razona con esa racionalidad miope no como lo que está delante lo ves mucho ir y lo que empujó al fondo pues se dibuja no en lo que pasa en la vida real no entonces Fer pues tomar decisiones Si con argumentos de racionalidad miope pues puede dar lugar a a situaciones como la que es también con el profesor

Voz 0874 31:10 pero este estás llamando miope claramente al Partido Popular que es quien más ha perdido proporcionalmente estas elecciones

Voz 3 31:16 no realmente realmente ellos creían

Voz 0666 31:19 García Albiol podía ganar las elecciones

Voz 0874 31:22 Jesús eso realidad miope no eso es eso

Voz 0666 31:25 es un ejemplo de realidad miope porque seguro que tenían diciendo bueno el voto oculto no va a dar la victoria de calle porque decía Albiol a todo el que conozco va a votar al PP

Voz 3 31:35 explica nuestro libro estos llama la mayoría

Voz 0874 31:37 cómo se llama espejismo de mayor de la mayoría

Voz 3 31:40 pues el grafismo el esto Gemma la mayoría es también yo tengo otro es Twitter efectivamente

Voz 0666 31:45 bueno a ese es el ejemplo supremo eso los esto

Voz 3 31:48 la audiencia de hacen y madre enferma me han quitado la serie por qué por qué no lo ve nadie pero sí aquí la ve todo el mundo lo la ve efectivamente oye eso es el espejismo de la mayor

Voz 1840 31:58 hola muy bien explicado gráfica por acoger la amistad

Voz 0874 32:01 lo que es

Voz 1840 32:02 el M está lo que llena bueno básicamente cuando una hora para tramitar que dice que tu amigo tiene más amigos que tú

Voz 0666 32:08 es una realidad muy dura es dura

Voz 1840 32:11 aquí pero no el Rey Silo más concretamente lo que venía que era para dar amistosa es que la en cualquier entorno social tan ya sea virtual como Facebook Twitter o Instagram un momento no de de verdad de social humano y a todo el mundo tiene un amigo que es mucho más popular que entonces es así tiene vieja amigos y tiene diez amigo pues seguro que tiene uno que tiene

Voz 3 32:34 lo vio amigo tiene tres amigos ha descubierto que no no estamos seguros

Voz 1840 32:40 dado eso dejó el decano de bien porque los que no bueno no todo el mundo casi todo el mundo tiene menos amigos que la media de esos amigos es lo que viene a decir lo que es interesante es encontrar a los que no lo cumplen porque lo que no lo cumplen lo que tiene más amigo que lo que su los que no tienen ninguna amigo popular o tienen más amigos que la media son los influencer por favor no

Voz 4 33:00 nosotros cuenta exactamente al PSPV en el año dos mil seis su periplo en Ser obrero

Voz 1840 33:05 además yo te explique a ti cómo funcionan jabón intente

Voz 3 33:08 me acuerdo me acuerdo si me acuerdo sí

Voz 0874 33:11 este esta paradoja de la amistad podría ser temen la paradoja de la riqueza que es siempre que por mucho que seas siempre hay alguien que me ático que tú efectivamente

Voz 0666 33:18 es eso es así y además bueno lo de la paradoja de la mitad tiene un largo recorrido porque no sé si os suena hecha esta empresa que te venden que cosas de plástico para la para la cocina

Voz 1840 33:28 qué hambre eras eso se puede decir el nombre no

Voz 0874 33:30 bueno siempre nos pues éstos aprovechan la parada

Voz 0666 33:33 hoja de la amistad porque el el negocio es invita a tus amigos entonces como tú siempre vas a tener más amigos bueno el promedio de tus amigos de los amigos de sus amigos más alto que el tuyo seguro que viene alguien que tiene más amigos que y organizado otra de queda en su casa y así va creciendo

Voz 0874 33:47 a que tienes menos amigos que tienen más amigos efectivamente por todas las matemáticas también conducen a la depresión pero en vuestra casa además la habéis sacado un libro que no no lleva ningún famoso en portada dos no lleva ninguna receta de cocina a luego tres lleva lleva fórmulas IBI Stephen Hawking dijo que cada de fórmula en un libro de ciencia dirigido al gran público divide por dos el número de compradores en muy poco futuro muy poco

Voz 3 34:14 es muy optimista para hacer matemáticos

Voz 0874 34:17 pases de predecir una fórmula de ventas

Voz 1201 34:20 no no estamos muy locos se al viole cuidado

Voz 3 34:25 mira ese el libro ya está bien

Voz 0666 34:28 ha dicho que se ha vendido mucho porque ya compras seis

Voz 3 34:30 a las madres que eso lo mejor es lo mejor para el espejismo va muy bien la Valencia de un todo

Voz 0874 34:36 que es Rita Barberá

Voz 3 34:40 de Valencia era Castelo Sota las referencias ya que tengo

Voz 1840 34:44 muy fácil lo desea o que un nodo es un puntito o no un punto de de un gramófono que es un una herramienta que usamos para ver pared para entenderlo movimiento anti vacunas por ejemplo en Facebook el usuario es un nodo no la Valencia de un nodo es el número de amigos que tiene cantar si te piensan negra grupo de Facebook cada usuario eso sería un puntito que se pintará bueno mil seiscientos millones de puntito a puntito se unirían en Facebook con una rayita dos usuarios son amigo en Facebook bueno pues tu Valencia en la Valencia del nodo es número de amigos que tienes en Facebook

Voz 0874 35:16 pero es que de número dos rayitas que saldrían metí hacia otro usuario este libros para quitarle las ganas de estar en Facebook esto como para mentes en una cueva no porque al final descubres que no tienes amigos haga lo que haga

Voz 1840 35:29 todo lo contrario no no al revés

Voz 0666 35:31 explica es que que estamos muy conectados por ejemplo es sorprendente cómo se puede demostrar en muy poco tiempo que alguien está que alguien está conectado con el amado líder norcoreano pues bien hablan por ejemplo se grados de separación no efectivamente en esta reunión que estamos teniendo tan amigable hay una persona que seguro que estará menos de seis saltos de ese señor

Voz 0874 35:52 bien yo muy en serio calladito

Voz 0666 35:54 en el estudio en los psicólogas

Voz 3 35:57 es verdad que corre comunista

Voz 0874 36:02 oye que habéis hablado antes un par de ocasiones la teoría de los juegos es algo en este caso muy serio es algo que podéis hacer con yo que seco pues con Ana por ejemplo la afición a los matemática

Voz 3 36:12 me presto claro claro no podemos fue

Voz 0666 36:15 sí lo que pasa que necesitamos a alguien más pues Quique dos a Selectividad

Voz 3 36:19 pero no te quedará vergüenza decirlo

Voz 4 36:25 twitter segundo de BUP y piensa Santiago estamos ahí esas cosas Fluence y no te da vergüenza

Voz 1201 36:33 no yo saque Pape pidió para periodismo con lo cual pues profeta

Voz 3 36:37 ahí dando mala la profesión

Voz 1201 36:40 yo lo que digo

Voz 0874 36:40 a ver venga teoría de los juegos bueno la teoría del ojo

Voz 0666 36:43 simplemente es un matemático no pueden estarse quietos y entonces cuando ven cualquier cosa del mundo real intenta hacerlo matemático y en y en este caso la teoría de juegos se dedica a investigar cómo se pueden resolver situaciones de conflicto lo dos empresas que quieran optar a una subasta o cualquier cosa de esa esos estudia con teoría de juegos y luego otras cosa de negociaciones etc debate entre partidos de decisión eh y tal y entonces bueno el el ejemplo arquetípico que se pone es el del el dilema del prisionero que no sé si os suena

Voz 4 37:12 adelante en el dinero húngaros al respuestas no

Voz 0666 37:14 ya va camino

Voz 1201 37:17 bueno en prisión pues tenemos que no creo que a Moncloa por si lo mete

Voz 3 37:21 sí sí sí bueno un poco sí

Voz 0666 37:23 porque él está evaluando a ver cuál cuál es su máxima ganancia su máxima pérdida haga lo que haga claro entonces vamos a suponer que que nos han pillado a los dos a nadie Quique y ahora años separan en dos habitaciones todos ellos dicen que bueno que sí que sí guarda silencio los dos es decir siguieron no confesa lleno de la Taiz al otro pues os dan una

Voz 0874 37:44 rebaja de la pena de tres años Si uno

Voz 0666 37:46 los dos confiesa y el otro no el que confiesa le dan una rebaja de cinco años y el otro nada

Voz 3 37:51 a los dos confesaron pues os dan una rebaja de la pena de un año espera espera espera Margarita es verdad que con lo que rajada vamos siempre va es verdad por Hablar por hablar darme cuenta por viviendo cantas antes de que te diga bueno los dos estamos

Voz 4 38:09 los dos estamos callados son tres años y sólo habla unos son cinco hice hablamos los dos es uno pero no sabemos lo está haciendo lo otro

Voz 3 38:14 es difícil que no te vas a perdonar

Voz 0874 38:16 entonces qué pasa aquí

Voz 3 38:18 lo que lo que quería y hasta caderas callado por persona de Vallecas y uno de Vallecas nunca ha devuelto la teoría de juegos para PC tú te tengo que calle

Voz 4 38:29 es callado porque te aseguras y medio asegura son tres ya malas yo ya pero sí hablo yo que pues se va pues sí

Voz 1201 38:36 hasta luego no pasa absolutamente Vallecas

Voz 3 38:39 sí creo claro

Voz 4 38:41 que está utilizando otros valores básicos como en la cárcel duerme venir el tirón y yo tengo dos hijos

Voz 3 38:47 soy que miran de comer de gratis

Voz 0666 38:51 pues pues oye que lo lleva mal eh además el marrón muy gordo pero es que somos así en Vallecas

Voz 4 38:57 claro es que yo elegiría hablar porque si los dos hablamos no espérate es difícil claro claro espera espera no lo sabe bien obligado porque así los dos nos callamos tenemos tres pero si los dos hablamos tenemos uno pero si yo hablo y tú no tenemos cinco pero es mejor arriesgarme en el baremo entre uno y cinco que arriesgarme a tres o uno dos años más no se nota que lleva gafas se tensa pero escucha pero además hizo qué pasa que aquí pero que no

Voz 3 39:21 tú sabes tú sabes

Voz 0874 39:24 que que que es un cobarde un punto de partida claro sea agradable

Voz 4 39:28 que no hable que que hable entonces en realidad claro lo peor que me pasa es que sólo consiga bueno pero me arriesgo a conseguir cinco Si es bueno te si me quedo callada lo más lo máximo que me va a pasar son tres

Voz 13 39:38 lo mínimo uno igual que antes

Voz 0874 39:41 las matemáticas funciona

Voz 4 39:42 aquí nadie se interpreta como si alguien hubiese algún imputa

Voz 3 39:45 algunos estados el libro Granados un saludo

Voz 0666 39:51 harán todos los imputados el libro

Voz 3 39:54 el día porque entiende que tienes

Voz 4 39:56 ahora a falta beso poner en la portada esto es perfecto para librarse de penas de cárcel

Voz 0874 40:00 según la teoría de los juegos anda está en lo correcto

Voz 0666 40:03 Ana está en lo correcto porque si viéramos el juego globalmente no hiciéramos una tableta lo más lógico es que los dos guardaran silencio porque así ganarían una

Voz 0874 40:12 la rebaja de la pena de tres años cada uno pero como ser humano

Voz 0666 40:14 está claro va a pensar la juega el otro pues entonces confieso pues porque así me gano yo cinco y el otros que se coma todo el marrón así que lo más lógico es que confiesen los dos tenían de Luna

Voz 0874 40:25 además siempre hay que hacer la media esa es la conclusión no exactamente

Voz 0666 40:29 siempre hay que pensar que el otras más egoísta que tú un puntito más egoístas gol lo cual

Voz 0874 40:33 vale lo más lógico sería callar pero lo

Voz 0666 40:35 lo que te dice las matemáticas que todos van a hablar con

Voz 3 40:38 cómo cómo lo van a cantar pero vamos como días

Voz 0874 40:41 hay otro tipo de juegos que vosotros llamáis los Juegos evolutivos estos cuáles son

Voz 0666 40:46 pero ya es una cosita un paso más allá y es simplemente ver

Voz 0874 40:50 el hombre claro esto se inició con

Voz 0666 40:54 esto se inició con con el con el con el estudio de la

Voz 3 40:57 variaciones genéticas en poblaciones que no entendían

Voz 0666 41:00 porque había bueno no sentenciado se quería modernizar matemáticamente como algunos genes se quedan en una población otro desaparecen y por eso se se se se hizo esta que es una ampliación de lo que hemos suplicado pero con juegos dinámicos con cosas que te comen si tiene ciertas aún no te comen sobrevive son no sobrevive

Voz 0874 41:18 vale vale vale vale pero que también vale para la cárcel hombre todo

Voz 3 41:23 hable con él

Voz 0874 41:26 sólo que con las matemáticas vigilan tu salud publica por los lo he dicho que es correcto

Voz 3 41:31 sí sí perfectamente en el café Cajal

Voz 0874 41:34 verdad es que el libro está muy bien editado hay que decirlo es muy bonito pero ya te digo competir con estanterías de libros de cocina más complicado no no escucha ellos dentro pueden predecir cuándo un vídeo puede hacerse viral

Voz 3 41:48 no sé lo que claro imputados y es el regalo de esta Navidad sesenta parte de la población la tienes youtuber

Voz 4 41:58 ahí ha refutado compra menos

Voz 3 42:00 los hombre claro propone la comprar de mala mandan a Bruselas

Voz 1840 42:04 sin gastos de envío eh

Voz 3 42:06 no gracias compañero de los abrazos gracias a vosotros de Quique Peinado Jorge Ponce empuja

Voz 2 42:12 habéis hablará la vida de encarcelan hablaré

Voz 0874 42:26 a vivir que son dos días Javier del Pino