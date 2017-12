Hinchas madridistas se quejan de las entradas falsas que han adquirido

Voz 1

00:26

he venido aquí resulta que a la entrada no es válida donde yo he pagado a ciento setenta y dos con veintidós euros ataja no puedo entrar el partido he venido desde Jaén vale programa el viaje he venido y estoy aquí la puerta sin poder ver el partido y el Madrid te dice que la entrada no es válida que en la que la entrada no es de la página oficial quede otra página tengo mi asiento asignado en el seiscientos once fila nueve asiento diecisiete asientos Paco Bravo y está vacío ha eliminado que no hay nada