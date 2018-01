EL CLUB DE LOS ACORDES 24/12/17 "Otros nacimientos, otros ritmos"

Voz 1 00:00 on

Voz 2 00:46 tarde de Nochebuena en la Cadena Ser

Voz 0788 00:48 con los dos tipos menos navideños y menos indicadas para presentar un programa en un día como hoy como somos Diego Manrique yo qué tal estas Diego

Voz 0492 00:56 habla por ti mismo Oña que la torre porque yo me siento tan navideño es evidentemente con Joe Cuba de fondo me siento navideño veraniego otoñal ir lo que sea necesario puedo conquistar Polonia si fuera es él

Voz 0788 01:11 así te ponen Wagner como decía Woody Allen bueno no sé si ustedes recuerdan porque hemos estado este verano mucho aquí acompañándoles en la Cadena Ser con nuestra música y nuestras charlas en este club de los acordes es un club porque lo dejamos Sala cualquiera porque eso lo dejamos pasar a la buena música hay porque además tenemos chicas guapas las chicas no sólo guapa sino que saben de música como Laura Piñero dicho bien dicho personas siempre grata en este club y que nos ayuda a hacer una cosa muy peculiar que hacemos aquí que es en vez de ponernos copas lo que hacemos es ponernos canciones las comentamos Diego tú que crees que esto es un programa de música que sea hablado un programa de charlas donde ponemos música

Voz 0492 01:49 ha sido su escucha la autoridad municipal digamos que este es un programa en el que no hay nada de alcohol no hay nada

Voz 0788 01:55 el alcohol bueno sí algo habrá porque estamos casi casi en la Nochebuena ya por cierto estaremos también en la tarde de la Nochevieja pero yo creo que ya podríamos empezar a explicar de qué vamos a hablar hoy como estabas en eso que llaman Navidad y en la tarde noche la buena es que todo el mundo habla Diego de sabes tú de hago que llaman la Natividad osea el nacimiento de alguien alguien que debió ser muy grande por lo visto del que todavía se escribe libros y música ahí

Voz 0492 02:28 no te hagas todos sabemos de que sí

Voz 0788 02:31 de Jesucristo bueno pues ese fue no sé el el el enviado de los cielos aquí en la tierra de una religión pero tú y yo tenemos la religión que es la música y a mi se me ha ocurrido que podíamos visitar los otros pesebres los otros portales de belén pero portales en otros muchos sitios donde nacieron grandes estrellas de rock pero ya saben ustedes que aquí en el club de los acordes en cierto modo aquí siempre hay una diatriba entonces Diego Manrique pensaba que era mejor dedicarse a ver cómo nacieron algunas de las músicas o por lo menos canciones en las que se cuentan cómo nacieron algunas de las músicas

Voz 0492 03:00 sí sí es el leitmotiv entrado de sería digamos el nacimiento

Voz 6 03:06 todos en diversos conceptos

Voz 0492 03:10 como nacimiento real físico o como aparición de una determinada música

Voz 0788 03:16 pues eso vamos a hacer con la ayuda ya decía yo de Laura Piñero de nuestro técnico esta tarde que es Álvaro Ugena íbamos a comenzar por uno de los grandes ir haciendo caso a Diego Manrique contando la historia de cómo nació el blues por ejemplo

Voz 3 03:41 no

Voz 7 03:50 yo

Voz 8 03:53 yo desee son Pippo va en ello

Voz 3 04:01 y es que veo no nueve

Voz 8 04:15 a eso

Voz 3 04:20 está hecho de no

Voz 2 04:33 ley

Voz 9 04:39 sí no

Voz 10 04:47 huy

Voz 3 04:50 se muy a ETA

Voz 8 05:06 ya a Fraga

Voz 3 05:13 en no

Voz 8 05:17 ya no

Voz 3 05:25 ah

Voz 0788 05:35 con el nacimiento del blues cantaba Frank Sinatra el me me hace mucha gracia Diego esta canción que has traído porque es una canción que escasean es un plus realmente es

Voz 0492 05:45 como una canción de dos compositores profesionales y lo que cuentan pues es un mito en el sentido de que estaba la gente que está buscando una nueva melodía de repente oyó la brisa que corría por los árboles de repente escuchó el canto de un macabras aquí dijeron no esto es un nuevo ritmo esta es una nueva forma de de entender la música lo llamaron el blues se evidentemente una una Fantasy pero es una canción preciosa ni es Si alguien tiene paciencia que busque en Youtube la interpretación que hace Sinatra de vino te blues Con

Voz 0788 06:24 Luis no digo más a qué maravilla oye será para buscar la otro día la vamos a traer aquí al el club de los acordes es gracioso porque está compuesta en mil novecientos veintiséis cuando realmente el blues estaban hacía o sea que los que la compusieron estarían todavía pensando que que sería aquel genio tan raro pero la grabación es de mil novecientos cincuenta y dos me va a tocar el turno a mí sabes quiénes son estos dos violinistas made

Voz 0492 06:58 sino porque el punto de elegancia de ese Stefan Happn muy bien Stefan peli muy bien es absolutamente inconfundible

Voz 0788 07:08 sí pero es que en esta grabación del Tea for two la hizo con Yehudi Menuhin nada menos osea que es un gran duelo hay que disculpar los músicos

Voz 0492 07:16 ya es que el trasero por detrás de siglos Klasnic pero bueno no la verdad es que el disco quisieron conjuntamente que vendieron toneladas vaya funcionó bien

Voz 0788 07:27 bueno pues la peli para al que no le ponga cara o más bien Violín murió ya hace veinte años pero es la gran pareja que todo el mundo recordamos tocando con el gran Django Reinhardt que el guitarrista

Voz 0492 07:40 gitano que a ver cómo cómo es como dicen los a Yahoo pues la verdad es que lo de un horario en Francia es muy diferente de como el dato de sonidos

Voz 0788 07:51 en esta da la razón vuelva a peli murió hace veinte años había nacido en un barrio así muy poético muy artístico de París que es el de Montmartre tenía padre italiano por eso tenía ese apellido y tenía madre francés cuando tenía sólo cuatro años pues su madre se murió su padre se vio obligada alistarse en el Ejército y lo dejó ahí en una escuela muy famosa Escuela de Danza de Isadora Duncan entonces empezó la primera gran guerra mientras el padre pues o se tuvo que quedar en la guerra ya él se echó a la calle donde tuvo que vivir unos cuantos años pues tocando haciendo lo que podía ayudaba al que fuera le empezaron a enseñar a tocar el violín el fue tocando un poquito el violín entre las bueno entre el al las la vecindad se dedicaba a tocar entre los los patios de la zona

Voz 0492 08:37 lo extraordinario es gente esta gente que tuvo unas vidas que mi podemos imaginar la facultad que tuvieron porque lo caro trabajo con Django que que era un músico que había perdido dos dedos en un incendio en fin gente que al las las pasaron muy perra somos Yangon por Milagros el libro la solución final de los nazis no bueno es que

Voz 0788 09:00 la peli que estaba me estaba equivocando primero las pasó perras como dices tú porque ya veis que de cuna no era nada nada noble en esos años primeros que su padre estuvo fuera en la guerra simplemente vivió en la calle Osa vivía de lo que pudo ya fue cuando volvió a su padre que lo que consiguió pues son pequeño trabajito se fueron a vivir juntos a un ático y ahí fue cuando les regaló un violín cometió tocaba también al final acabó apuntando la unas clases y fue cuando empezaron a contratar para tocar en cafeterías de cerca

Voz 0492 09:28 era un personaje encantador yo tuve el gusto de de conocerle un francés muy muy tocona pero en el tiempo con educación exquisita que correspondía con el sonido que sacaba de de sudó violín

Voz 0788 09:46 pues sede empezó a tener tanto talento con el violín cuando empezó a dar clases que que ya empezó a tocar en garitos pero él tocaba música así como melódica este tifón que hemos salido de fondo fue la primera canción que lo yo pero fue muy gracioso porque es que él en un café de aquellos donde él ponía una canción que siempre le gustaba se equivocó de botón a al Tea for two Juana pues esta esta música me gusta esto qué es esto es el jazz Ésa fue la primera vez que empezó a él a oír ya ido que cuenta la leyenda que también estaba un día tocando en en un hotel de París y de repente allí se ponen a tocar en mil novecientos veintiocho violinista bien UTI Jedi Lan

Voz 0492 10:24 dos grandes sí dos grandes otra parecida

Voz 0788 10:26 la de él con con Django Reinhardt y entonces dijo madre mía esta es la maravillas a tocar jazz con violín tiene que ser una maravilla yéndose a fue cuando él se fue involucrando en la cosa del jazz y en mil novecientos treinta y cuatro se unió al corriente du Hot Club de France que es donde conoció a Django Reinhardt donde grabó maravillas como este Sweet Georgia Brown

Voz 12 11:16 no

Voz 13 12:27 el club

Voz 14 12:28 las acorde

Voz 15 12:38 pum pum pum

Voz 0788 12:41 mi siguiendo con esa historia paralela que Diego va contando de canciones que mencionan el propio nacimiento de ciertos géneros musicales hay una muy bonita que además es una diatriba entre el blues y el rock and roll una clásica que es de blues Jada baby the name Vitesse rock'n'roll los blues tuvo un chaval le llamaron rock'n'roll cuéntanos

Voz 0492 12:57 los blues porque al blues en plural es verdad los blues tuvieron un niño en lo llamaron rock and roll es una ocurrencia es un chiste de de Madrid donde el dice pues eso que quede en algo que es evidente que al rock'n'roll tiene raíces muy fuertes hombre no sólo en pero muy fuertes en el blues entonces es una canción festiva que en no digamos que no figura entre las clásicas de de Waters tú compras un doble CD que te diga lo mejor de Madrid Watts y no está está

Voz 0788 13:35 no está de estreno esta tiene el gusto

Voz 0492 13:37 descaro con el que te decía es señores esto empezó con nosotros con una cosa que que se llamaba luz de todas maneras

Voz 0788 13:49 canciones de sólo una de las demostraciones de que eso del blues de doce compases acelerado es un buen rock'n'roll que es lo que hacía Chuck Berry el caso es que no solamente la consiguió hace el maravillosa en su momento sino que hizo unas sesiones que grabó fue en Londres con con Johnny Winter que es donde hemos sacado esta versión no

Voz 16 14:08 hay un montón de gran la grabó últimamente

Voz 0492 14:12 son porque porque el punto provocador que

Voz 16 14:14 tenía

Voz 0492 14:15 el el título si la grabó con con los de por ejemplo dar un chiste que sin embargo no hacía con los Rolling Stones

Voz 16 14:24 Clinton cuando podían tocaban con Made igual es verdad

Voz 0492 14:28 pero evidentemente no tocaban el repertorio serio no las gamberradas como esta que vamos a disfrutar ahora

Voz 0788 15:53 por qué ya que estábamos hablando de blues le toca el turno a Viking

Voz 18 15:57 sí

Voz 2 16:08 vive King de blues

Voz 0788 16:10 hoy King que tiene también dentro de estas historias que hemos prometido contar hoy en el club de los acordes de gente que no tuvo una infancia tan Florida como la de ciertos Santos o incluso dioses que conmemoramos en la Navidad bueno pues Viking el hombre nació bajo el nombre de Reilly el Viking en mil novecientos veinticinco y nació a las afueras de un pueblo muy humilde que se llamaba ITA vena que estaba en Misisipi osea la parte más pobre de Estados Unidos resulta que esos padres seguro que esto lo sabes tú Diego Manrique se separaron muy pronto y por lo visto que su madre se fue con con otro hombre y su madre decidió mudarse a otro pueblecito que se llamaba Killed Michael hiel Viking andaba siempre entre la cabaña humilde de su madre las casas de sus tías y a él le gustaba mucho especialmente me gustaba mucho ir a casa de una de sus tías porque resulta que tenía un gramófono

Voz 0492 17:01 Munúa aún y entonces le ponía música es que en aquel tiempo en el sur de los Estados Unidos entre negros pobres tener un gramófono es el equivalente yo que sé de que tienen un home cinema aproximadamente ahora no

Voz 0788 17:17 bueno pues es muy bonita él cuenta la historia nos documentales que hizo maravillosos Martin Scorsese llamado Road to Memphis y ahí contaba vikingo vamos a oír ahora cómo eran esas últimos momentos que disfrutó de su madre porque poco después se murió y cuando le llevaba a casa es hostiase cuenta también la perra vida que llevaba este hombre que sí que verdaderamente merecería ser santo

Voz 14 17:39 en

Voz 1280 17:44 yo te

Voz 19 17:45 tenía dos o tres días estupenda una de ellas era la que tenía un fonógrafo que yo solía ir a escuchar se llamaba llamáis a mí me encantaba ir a su casa discos pero lo que no me gustaba es que sería va conmigo yo le decía a mi madre no me lleves más allá y ella me contestaba dijo ese es el precio que tienes que pagar por escuchar los discos

Voz 0492 18:09 a lo mejor me han engañado

Voz 19 18:14 de pequeño trabajaban en el campo desde los siete u ocho años y ahora que lo pienso cuando ahora siguiendo a la mula durante seis horas al día resulta que andas treinta anillas haría si eso lo hace seis meses al año y lo multiplicas por los dieciocho años que yo lo hice quiere decir que yo he dado la vuelta al mundo caminando detrás de una mulas

Voz 0492 18:36 sí sí

Voz 20 18:37 agua programa hubo

Voz 0788 18:43 yo creo que le viene muy bien para ilustrar a esta historia Kim un tema precioso preciosas los solamente un poquito de amor que él además utilizaba casi como que

Voz 20 18:52 como karaoke para la para el público que era eso estaba viendo un poquito de amor no pido nada complicada está bien

Voz 21 19:00 va Santa aspecto delgado Mary Jo

Voz 0788 19:54 sólo quiero un poco de amor Diego Manrique no vez estamos en Navidad aunque no tenga la

Voz 0492 19:58 gente luego se pregunta por qué Bibi quien tenía veinte hijos de doce mujeres diferentes escuchen esto global desde rápida

Voz 0788 20:06 pero el próximo protagonista si hubiera sido por el habría tenido como ven de él

Voz 2 20:16 el próximo es un rocanrolero

Voz 0788 20:18 uno de esos que cogieron el rock and roll lo hace el blues perdón lo aceleraron lo convirtieron en rock'n'roll Chuck Berry que también tiene una historia de esas que quiere contar hoy Diego Manrique eh sobre el nacimiento precisamente de ese género del rock and roll

Voz 0492 20:29 quizá una de las de las características a parte de la grandeza de de las canciones de Chuck Berry de su chulería en el escenario de su capacidad para desplazarse haciendo al paso del ataúd es que fue de los primeros en que que hicieron canciones que hablaban explícitamente del poder de la música del poder del roll ir en este tema que se llama Rock and roll music él lo argumentan dice que que él me gustaba el jazz moderno hasta que empezar una tocarlo demasiado rápidos al final feliz al vivo

Voz 0788 21:07 Charlie Parker todo hasta que parecía

Voz 0492 21:09 una sintonía y luego ya hace ya los una sinfonía de hace ya los típicos chistes pues no no me apetece el tango no me apetece

Voz 16 21:19 ambos demasiado pronto para el mambo dictada el Congo y el antiguo es música o una una tribu por cierto o un grupo

Voz 0492 21:29 gracias pero es una defensa maravillosa de de el de la visión digamos de propiedad que tenía Chuck Berry hilos los que les siguieron incluyendo un tal John Lennon

Voz 0788 21:42 efectivamente que luego vamos a ir algo de él pero es que aquí empieza una de esas diatribas también típicas de los historiadores de la música porque él era una de esas que amaban el rey del rock and roll pero claro también estaba por ahí Little Richard y luego ya se merendó el término completamente Elvis Presley ya no hubo quien lo sacara de ahí aunque Elvis Presley eso lo dedicó al rock'n'roll los primeros tres o cuatro años

Voz 0492 22:02 hay que hay que entender que hay diferentes tipos de rock rock'n'roll diferentes qué edades IBI no tenía nada que ver la de Fast dominó con la de Chuck Berry que tenía por ejemplo unos elementos country y quizá no se anotaban tanto en fin que había diferentes corrientes entonces voces nombrar todo tipo de de leyes monarcas y lo que se te ocurra lo esencial es la grandeza que tuvieron

Voz 0788 22:29 en todo caso con lo que nos quedamos siempre son y con lo que se quedan todos los guitarristas empezando porque Richards fue por los Reeves que utilizaba Chuck Berry claridad robaba su pianista por cierto que no aparecen tanto en este Rock and roll music pero que merece la pena oír igualmente

Voz 23 22:42 yo otro a Mata

Voz 24 22:46 muy claro Gemma no cardo

Voz 23 24:05 digo bueno fuera un diplomático occidental

Voz 0788 24:52 Rock and roll music de Chuck Berry con más rica que es buen momento para que dejemos entrar en el club a la que realmente es la estrella de este programa que es Laura Piñero porque sería bueno para el momento para hablar de cáncer les alumbrada a partir de nacimientos

Voz 0492 25:07 qué hacen cuando hice lo de alumbrada sabes que estás esperando a que salgan los focos

Voz 0788 25:12 qué destello totalmente Laura Piñero pues ella al pensar que va a hablar de artistas que han creado canciones a raíz de la llegada de sus hijos fíjate si no es bonito el motivo el nacimiento

Voz 1280 25:23 empecemos con música español

Voz 25 25:26 a a

Voz 26 25:29 la calle o la

Voz 1280 25:35 Coque Malla dedicó esta precio esta semana con toques bucólicos a su hija recrea ese mundo de sueños plácidos que todos relacionamos con la infancia una canción a un hijo muy nuevo

Voz 0429 25:45 caos yo creo que las canciones o por lo menos yo la manera que se de hacer canciones es de un material emocional lejos no y enrevesado con un hijo no se tiene una relación compleja una relación limpia y entonces yo no sabía no encontraba material para hacer una canción y entonces tenía una canción que sonaba Nana decidí escribirle una nana con una letra clásica pues encontré la manera de hacerle un homenaje

Voz 1280 26:14 este tema está incluido en su último disco El último hombre la Tierra Pedro Guerra o Mikel Erentxun también han dedicado canciones a sus hijos a lo largo de sus carreras pero dejadme que incluya también a un argentino ilustre que le dedicó una canción a su hija Margarita fue Fito Páez pero antes escuchemos a la niña imitar a su padre

Voz 27 26:33 ha caído muy muy muy alicaído de la guitarra no te pongas así porque la puede romper dame son lentes que es mío hola mi mi

Voz 8 26:49 querrán ser Mian yo soy Fito Páez incita a eh

Voz 28 27:06 sí

Voz 29 27:11 Green

Voz 1280 27:13 Stevie Wonder le cantó al mundo lo adorable que era su hija David Bowie le dedicó a su hijo esta otra canción el propio Bowie contó que estaba escuchando a Neil ya

Voz 30 27:23 cuando se enteró de que había nacido quizá

Voz 1280 27:25 por eso suena tanto a él

Voz 31 27:29 le son muy

Voz 1280 27:36 hablando de Neil Young él también dedicó una canción a su hija cuando ya estaba acredita y a punto de graduarse en la universidad

Voz 32 27:43 no

Voz 1280 27:51 Billy Joel Le dicen este otro tema su hija que vaya donde vaya su padre siempre estará con ella la escuchamos interpretada en directo

Voz 24 27:59 no se después

Voz 1280 28:11 podríamos recordar también algunas historias de este tipo relacionadas con los Beatles

Voz 33 28:18 yo uno eh

Voz 1280 28:21 esta canción la firma Paul Mccartney la escribió para consolar al hijo de Lennon tras la separación de sus padres este niño además dio para varias canciones uno de esos dibujos inspiró el nombre de otra canción que ha habido mucho debate sobre si en realidad estaba inspirada en otra cosa Lennon le escribió Beautiful voy a su hijo son como Joan Baez dedicó a su hijo Gabriel está otra

Voz 8 28:46 no

Voz 34 28:50 a mí

Voz 1280 28:53 hemos empezado con un músico español y terminamos con otro de una generación estilo muy diferente Rayden que le llama su hijo pequeño torbellino su novio solo sé una voz sin cada tumor

Voz 35 29:07 tres no se puede destruir que no entiendo

Voz 1280 29:10 es palabros como se dice

Voz 20 29:12 también llama fui agnóstico

Voz 35 29:17 está latir

Voz 8 29:22 Iñaki de la Manrique de los más

Voz 0788 29:34 en la Cadena Ser el club de los acordes en la tarde de Nochebuena tratando de ponerle música la conversación o de ponerle conversación a la música con Diego Manrique allí que aquí de la Torre sí señor estamos somos el regalo que les ha puesto a ustedes la Cadena SER esta tarde dos tipos que no creen en la Navidad y que además vienen medio resfriados osea que somos el chollo para para la cadena bueno decíamos antes el rock and roll music uno de los grandes éxitos de Chuck Berry que además fue uno de los que deslumbró a los Beatles al principio porque ellos grabaron una versión

Voz 0492 30:04 en grabaron muchos temas de Chuck Berry pero especialmente Esther rock'n'roll mil Zwick tuvo mucha audiencia de los Beatles

Voz 0788 30:13 tenía también aquí aquella versión de el rover Beethoven que cantaba George Harrison que además hizo su su propia versión del Rif de el comienzo de la canción que era bastante difícil para la técnica que tenían los Beatles en esos principios todo esto es para que lleguemos de cabeza a John Lennon otra de esas historias de infancia que decía Diego Manrique con estábamos preparando el programa que son un poco engañosas porque siempre que el pobre hombre era de una clase obrera Working class giro Itálico hay resulta que esa no es la Historia realmente era

Voz 0492 30:44 no no no en absoluto y encima ahí bueno el la hay un buen biógrafo que ha hecho tanto libros de un libro sobre Lennon como sobre otros sobre ver recientemente sobre McCartney Philip Norman y que cuenta claramente cómo cómo es la historia en realidad le que no viene de una familia de clase media con pretensiones que se encuentra con con que la madre de Lennon pues era vamos a hacer

Voz 0788 31:15 poco díscola no casco

Voz 0492 31:17 sin que eso tenga ninguna connotación moral estamos hablando de principios de la Segunda Guerra Mundial símbolo la las las relaciones se unían deshacían de una forma muy rápida ella tiene un hijo con que se llama John con un con el camarero o de de un barco no

Voz 0788 31:40 hola Alfred Lennon exacta que hacer

Voz 0492 31:42 entonces es una cosa que para la familia lo vive como un como una especie de bueno de escándalo y encima pues de ella a continuación se va con otro con con otro hombre

Voz 0788 31:55 bueno es que se casan en secreto pero lo que tengo entendido porque el sus padres no aprueban que se haya casado con un señor digamos de baja estofa los padres digo de de Giulia deciden que que bueno que sólo puede ser pero aun así se casan en secreto por lo que he leído y entonces bueno aun así este hombre creo que sí

Voz 16 32:12 a la mar y no vuelve nunca más no o bueno no estar con ella vertieron vuelven cuando cuando

Voz 0492 32:16 no se te vamos a ir se convirtió en una pesadilla para el hijo pero no básicamente lo que ocurre es la Historia tan rara de porque Lennon crece huérfano bueno es porque su familia le quita a su madre a Giulia Le quita alijo porcelanas porque no consideran que no tienen la moralidad necesaria para ocuparse del hijo quieren que dijo crezca en un en un ambiente burgués Si irrespetuoso con con las normas fíjate lo que les

Voz 0788 32:49 dice lo da su tía Mimi por cierto que Giulia la madre Joan creo que tuvo todavía otro par de hijas y una de esas hijas dedicó a a investigar y también a contarle al Independent da un diario inglés cómo había sido la auténtica infancia para contar estas cosas de que había habido mucha moralina en el asunto que les robaron su hijo a su madre pues simplemente por cuestiones morales

Voz 0492 33:09 sí sí no y lo que decías cuando alguien te dice no no John Lennon héroe la clase trabajadora dice mira la casa donde creció Innova una mansión veloces evidentemente la casa de una familia acomodada seas un chalé con sus jardín cito con una arco una cosa muy muy Cuca no de hecho cuando el resto a los Beatles donde viven Lennon dicen encarama esté sólo es el no sólo es el el macho alfa de esta de este grupo sino que que tiene más potencia económica que nosotros

Voz 0788 33:49 sea como fuere la infancia de Lennon no fue fácil es el nacimiento de otro mesías en este caso del pop que merecía la pena repasar hizo que él mismo repasó en sus canciones porque le dedicó tres canciones una que no recuerdo cuál es no me viene a la mente pero la otra era Giulia que la grabó no sé si en el disco Blanco de los Beatles y luego grabó cuando ella estaba en su carrera en solitario otra muy desgarrada que se llamaba

Voz 41 34:43 sí

Voz 39 35:45 sí

Voz 40 36:36 no

Voz 39 36:43 eh

Voz 0788 36:58 sólo quería decirle adiós a su madre y le dejó porque a su madre la atropelló un coche

Voz 20 37:05 sí pues por supuesto nunca volví a verla

Voz 0788 37:14 en este aire tan misterioso llega a Diego Manrique de nuevo con esa Historia que nos está contando paralelamente de historias de canciones que hablan de nacimientos de tipos de música el soul music

Voz 0492 37:25 ver si la idea era hacer un encadenado de como una unas canciones iban conectando con otras ha recurrido a un tema Odio una precioso de mil novecientos sesenta y siete que es una celebración del poder de la música soul de hecho se llama Sweet show Music la dulce música soul Isla hizo un protegido de Otis Redding que seamos va a Arthur Cawley y la canción es un saludo a diferentes maestros del soul porque van desfilando por rota de aparición luz Ros vozarrón Annan David Wilson Pickett el propio Otis Redding e incluso James Brown a esas canciones que te ponen de alegría

Voz 0788 38:15 la cara y en el resto el cuerpo y además empieza con un riff de metales que ustedes van a reconocer muy fácilmente de un anuncio hace muchísimos años

Voz 31 38:35 eh

Voz 0788 39:49 que acaba de cantar FAPA hacen lo imitación de la canción de de Otis Redding imiten enseguida los metales tal como lo tocaban Otis Redding en el Fassa acción este suizo Newsweek de Arthur con Lee que es una de las joyas que ha traído Diego Manrique pero dentro de ese viaje que está haciendo él a la vez por los tipos de músicas que se ha traído otra cosa que es de una isla allí cercana

Voz 0492 40:09 pero si la gente no suele apreciar que el Rey que tiene mucho que ver con los con el soul y con el rhythm and blues y porque en la isla en Jamaica se escuchaban las emisoras que llegaban desde Estados Unidos el especialmente de Nueva Orleans

Voz 43 40:29 de Florida Ike de allí ellos aprendí

Voz 0492 40:32 hay muchas cosas aparte de la propia forma de cantar de las de las sí Iglesias que está presente por ejemplo en la voz de del grupo que seleccionador que se Matutes además Italia

Voz 0788 40:47 además tras es como si decimos aquí no sé cómo decide Camarón de la Isla quiero decir para los los jamaicanos es como uno de los fundación

Voz 43 40:54 cuáles es que se el Rey exactamente muy ha

Voz 0492 40:58 a mediados de los años sesenta hizo una canción que se llamaba El Rey que tienes soul donde él describía como el reggae igual que el sol pues tenía la capacidad de poblado de transportar buen rollo orgullo INI en de hacer bailar incluso en algún momento dice que el Rey que le pone como igual que la iglesia que le hace gritar lo de Glory Gloria Aleluya

Voz 2 43:17 es que este regalo

Voz 0788 43:19 según una bonita definición de asco más que pasaban que es que el que tenía un poquito de soul pero también al sale Gustavo dice el regio verdad bueno pero sobre todo por los metales Talavera un poco

Voz 0492 43:32 la posterior porque el primer ejemplo de de presencia del Rey que un disco de soul jazz viene todos los setenta en el a de los Estepa el Singer es verdad que está basada en un ritmo de un ritmo jamaicano y la verdad es que eh lo que suele ocurrir en esos casos lo músicos estadounidense lo músicos negros estaban haciendo algo muy grave de sin sin enterarse de que en África eso sí estaba tocando transforma en Jamaica de otra forma en el Londres y en el resto del Reino Unido de otra forma ellos eran padres que no conocía a sus hijos y sus hijos le salieron unos hijos rojizos es muy

Voz 0788 44:20 económicamente potente la verdad que para entender cómo era la mezcla la mejor mezcla de soul que venía del continente con el la música jamaicana yo creo que era Jimmy Cliff tiene unas canciones felices yo siempre recomiendo para aficionarse a Ricky al Rocks Teddy y además tiene las melodías de lo de lo más florida en esa mezcla que sería sobre todo en Jamaica siempre dio como dice Diego Manrique grandes

Voz 45 44:45 Iñaki de la Torre Diego Manrique El club de los acordes

Voz 0788 44:48 sí

Voz 45 44:49 la SER

Voz 47 44:55 no

Voz 0788 45:02 en esta tarde de Nochebuena Diego Manrique ello intentando hablar de nacimientos accidentes de músicas de músicos infancia as y cosas así y ahora sin irnos muy lejos de la Isla de Jamaica saltamos a otra isla que es la de Cuba

Voz 0492 45:14 la isla grande de las Antillas porque sólo lleva muy a rajatabla los cubanos la Cuba es la isla grandes bases pequeñito no pero tiene tienen relaciones por ejemplo en el en Oriente la parte oriental de Cubas escucha muchas dudas mucha radio jamaicana si dio recuerda haber visto allí ellos en en casas campesinas perdidas de repente estaban escuchando la música jamaicana más abajo Sada no me digas que luego bailaban de una forma francamente indecente eso que luego muchos años después se conocía como PRO como yo lo había visto antes

Voz 16 46:03 del oriente de Cuba y aquello no era perrera

Voz 0492 46:07 agua pero fíjate

Voz 16 46:09 una de las demostraciones de cómo es la la la Iglesia católica para decirlo claramente y la moral católica han estado apartando la libertad

Voz 0788 46:19 incluso física de la gente disfrutar de la música no solamente en las letras las modas de cantar sino en esto en el mismo en los bailes y quién aplicar una música erótica un baile erótico porque no

Voz 0492 46:28 bueno y la particularidad que tiene Cuba es que que Cuba tiene tenía y tiene unas carencias materiales muy grandes pero el Gobierno decidió evidentemente no lo hizo de esta forma explícita pero podéis hacer entre vosotros lo que es la Dana los cubanos se dedicaron a hacer es efectivamente lo que estás pensando

Voz 0788 46:53 no porque estaba pensando yo estaba pensando también en un señor que se llama Máximo Francisco recopilado Muñoz que nació en Siboney en mil novecientos siete Ike murió qué penita en La Habana en dos mil tres por ese nombre casi nadie lo conoce pero si yo les digo a ustedes que se llama va a Compay Segundo para los amigos ahí ya sí que entramos en palabras mayores por eso nos hemos ido a la isla de Cuba para contar que su infancia también es son de esas que no fueron ni mucho menos fáciles y que no sabe uno cómo ha acabado siendo un músico que ha hecho tan feliz a tanta gente porque él era muy pequeñito cuando cuando en una familia de campesinos donde él estaba le pusieron a trabajar ya en qué oficio pues en el de C2 de tabaco ya saben ustedes los que los los los los los habanos empezó a trabajar la fábrica de habanos de Monte Cristo para ayudar en su casa que es que hacía falta claro pero eso no le impidió empezar a tocar de oído una cosa muy graciosa porque el tío Nadine enseñó ya empezó a tocar la guitarra y el tres que es es instrumento cubano de cuatro cuerdas que está afinado de un modo diferente que es lo que luego él estuvo tocando más no

Voz 16 47:54 es él hizo una variación sobre eso es es con sonido más más metálico incluso pero el como Nico se llama que tenía siete exactamente sesenta

Voz 0492 48:03 de ahí bueno lo que está claro es que si vives en un creces en un mundo de de pobreza extrema y y Si eres medianamente listo demuestra sus las habilidades que va por encima de quizá chaval de la misma edad en unas circunstancias socialmente más cómodas nunca demostraría no la capacidad de supervivencia de de de Compay Segundo es algo fuera de lo de lo de lo imaginable no esa cuando de repente lo que le condenan y Le mandan a China a enseñar a los chinos a cultivar arroz me diga

Voz 16 48:49 con historias de estas absolutamente marcianas sentido

Voz 0492 48:54 les

Voz 2 48:55 sí sí

Voz 0492 48:57 pero que de repente y termina en una provincia perdida de en China donde la gente se acercaba a tocarle porque pensaban que si le tocaban se le desaparecía el la piel entonces debería que debajo era blanco

Voz 0788 49:16 claro que bueno que el artista si como un amigo mío que le paraban en China porque tenía Weise la tocaban con esto que estoy aquí

Voz 0492 49:23 tiene una hija para quien entienda la las prácticas amorosas de de Compay esto les asombra hará tenía totalmente prohibido cualquier tipo de acercamiento a cualquier mujer mujer lo cual era en aproximadamente era el peor castigo a Compay Segundo

Voz 0788 49:46 el caso es que en lo musical él como a su padre el despidieron del ferrocarril acabaron mudarnos a Santiago y donde el entró ya en contacto directo con la música profesional en la música profesional fue donde ya hizo sus grandes triunfos hay una cosa muy bonita de una entrevista que sí hizo hace un montón de años habilidades ocho a a otro Teresita otro de los que te haga el tres increíblemente Ike

Voz 16 50:07 lo de generación dos generaciones más a través de ese uno de los que aparece

Voz 0788 50:11 en en Buenavista Social Club que es lo que todo el mundo

Voz 16 50:13 qué va vestido de vaquero que lleva sombrero vaquero sombrero tejano

Voz 0788 50:17 no efectivamente hiel cuenta cómo lo conoció como él en cierto modo ayudó a crear la canción que luego fue de las más triunfadoras de este Buenavista Social Club médico ahí dentro

Voz 48 50:29 hay una cosa ahí que yo quisiera ver si podemos hacer algo con ella yo les enseñan pero de momento no te sé decir quiero es son juego porque la que bueno entonces yo les ya da bien yo vine aquí también has cogí la grabador y te metían le pedía is salió el famoso Yan Yan pero comer tumbados en el de los que era la la neumonía debajo solamente era ya caído ningún Juan cun cun cantando eh Juan Pablo Amaya que lo cantaba ya otras formas como recuento que después la cambiado cambiamos fuimos cambiando eso yo come política cariñosa hacia él y con todo respeto con que era de alto soy dentro voy para cabreo y y así seguirá allí a mí me me sonaba que se les podía dar un poco de va de alto se los voy para marcharme

Voz 8 51:41 no

Voz 0788 51:47 qué bonito lo cuenta Elia de Sochaux a él estaba realmente emocionado cuentan el resto la entrevista que es mucho más larga como para él era encontrarse con uno de los tótems de la música cubana porque había estado oyendo música así que le pasó esa cinta donde estaba esa canción y otras mucho

Voz 0492 51:59 es un día contaremos en honor a a Laura en un momento que contemple cuando Compay Segundo in tontos ir a va a la alcaldesa las señor alcalde de Cartagena no me digas Barreiros entonces además con ochenta y tantos años ya la intentas aducir porque él murió con noventa y uno y además entonces estaba allí el día decir aquí vamos a cantarle esta señorita

Voz 6 52:33 unos boleros y esto

Voz 0492 52:37 pues sí en bares pues entonces que había cien personas vaya Guardiola aquí no iba a ser muy muy

Voz 0788 52:48 mala cosa bueno esperamos que ha sido íntima para ustedes esta tarde por lo menos en buena compañía de El club de los acordes ir esa Laura en cuyo honor quería contar la aventura Diego Manrique por supuesto Laura Piñero que nos acompañaba hecho toda la producción porque toda la paciencia y además hace unos reportajes preciosos Álvaro Ugena está él los controles técnicos nosotros Diego Manrique yo he Torres sí señor estaremos en la tarde también de la noche vieja obviado anoche la tarde del XXXI atención porque tendremos la suerte también de estar un par de horas pinchando la música que mejor Nos venga Hay que seguramente será en fin memorable porque somos un par de modernos los dos charemos por la noche también ya cuando haya empezado el año nuevo sea que ahí en la madrugada en contra el así que tenemos todavía dos oportunidades más de vernos aquí acordados en este club de los acordes Diego nos vamos con una de las canciones de Compay Segundo más bonitas de aquel documental de Ray Cooder no venga va los con ella es tú que has hecho nosotros nos vemos aquí la semana que viene en el club de los acordes hasta la próxima