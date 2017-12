Manu Carreño: "El Madrid ha jugado con uno menos desde antes de la expulsión de Carvajal"

Voz 1375

00:00

sobretodo una decisión que ha marcado el partido y quién sabe si algo más y es la decisión de Zidane de poner a Kovacic en lugar de Isco era la noticia que sorprendía a todos en el Barça la alineación prevista ya en el Madrid la sorpresa que era dejar en el banquillo pero no para poner a Asensio o no para poner a Bale o no para buscar otro otra variante ofensiva sino para poner a Kovacic persiguiendo por el campo a Messi que es verdad que no ha entrado mucho en juego y es verdad que en la primera parte el Madrid salió a morder al Barça y a encerrar el Barça en su campo pero el Barça hizo el planteamiento de un equipo que está caracterizando se más que por su fútbol por su solvencia por ser un equipo Hinault un grupo donde tres atrás tres arriba las metían todas y el resto está eran casi meros comparsas ahora es un equipo defiende bien y ha dicho bueno pues no me preocupa estar en este papel donde el Madrid tiene más el balón y donde me puede apretar más el Barça ha hecho su fútbol a esperar su momento y al final ha acabado sentenciando pero por encima de la decisión de de de Kovacic encima de Messi que te puede haber gusta o más o menos y que en alguna ocasión no le salió del todo mala ciudad hoy el tufo que desprendía el Real Madrid era un cierto equívoco Bordón porque sitúa en tu estadio quitas al mejor jugador de tu equipo durante todo el año que ha sido Isco yo no me imagino al Barça en el mejor año de Iniesta quitando a Iniesta de la alineación cuando viene el Madrid al que no sobre todo si va once por detrás en la clasificación yo no me lo imagino es uno que aquí somos todos entrenadores y habrá cuarenta y siete millones de entrenadores pero yo no imagino a Iniesta en el banquillo en un en un gran momento de Iniesta cuando viene el Real Madrid y sobretodo repito si en el Madrid se sienta Isco pero sale Bale pues a lo mejor miras que Zidane lo ha reconocido estando bien la BBC muero con ellos pues bueno pues Juega Bale o voy a poner Asensio pero si sale quitas a Isco sale Kovacic a mi me parece que el Madrid ha jugado con diez desde antes de que expulsaran a Carvajal porque como así se ha dedicado a correr detrás de Messi para mí eso es jugar con diez yo entiendo que en el Madrid esperaba otra cosa y luego hablaremos de los fallos en defensa que cada bien parece más clamorosos ahora les preguntaré a todos pero no me parece un buen partido de Ramos ni de Marcelo no me parece un buen partido el Madrid en general bueno Benzema que te voy a contar el Bernabéu ha hablado ahora lo vamos a escuchar vaya pitada para Benzema en el Bernabéu cuando ha quitado cuando se irá en fin es que el Barça ha merecido la victoria aunque el Madrid saliera bien el Barça ha merecido la victoria ya cuando la mano de Carvajal se queda uno menos Se acabó el partido así que