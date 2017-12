¿Ha dicho adiós el Madrid a la Liga?

Voz 1375 00:00 bueno turno para el Sanedrín enseguida los mensajes repito en manda ya tu nota de voz a El Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta y enseguida ponemos tus opiniones se ha equivocado Zidane dejando a Isco en el banquillo no jugando ni un minuto y poniendo a Kovacic para marcar a Messi sí o no y a quién culpa de lo que ha pasado hoy en el Bernabéu a los jugadores a algunos jugadores al entrenador e tus opiniones seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta enseguida escuchamos e turno Romero Gallego Jordi Marc

Voz 1 00:30 los compañía

Voz 0239 00:31 bueno yo creo equivocado que irán en la primera la decir

Voz 1375 00:34 John del evidente que del partido

Voz 0239 00:36 es evidente que sigue asuma la responsabilidad que el entrenador que le ha salido bien en alguna ocasión pero no tenía todos recuerdo que cuando les salió bien en la Supercopa por ejemplo no estábamos

Voz 2 00:44 lo que le dije yo he dicho yo perdóname Romero sólo un apunte que creía que no estaba Isco si creía

Voz 1375 00:50 estaba Isco no estaba Isco el que no estaba en a Casemiro sea lo que hizo fue meter a Kovacic para marcar a Messi pero no jugó Casemiro hoy lo que ha hecho es Casemiro en su sitio y además Kovacic para marcar arisco para informatizar Rubio

Voz 3 01:02 bueno yo creo que que si tú tienes

Voz 0239 01:04 es un equipo como el Real Madrid que llevaba que precisamente desde la llegada de Zidane ha sido capaz de discutirle la posesión de la pelota en el centro del campo al Fútbol Club Barcelona llega el día de la hora H sólo te vale la victoria Itu mensajes que el equipo rival es superior porque tienes que poner a un tío para anular a Leo Messi es un mensaje equivocado me parece que además independientemente que en la primera parte el experimento le había salido más o menos bien yo creo que el primer gol del Barcelona castiga aún más a Zinedine Zidane porque viene precisamente de una jugada en la que coba Achi se despista perseguir individualmente a Messi y le ponen un pasillo hasta la llegada a la frontal de Rakitic yo creo que el Real Madrid hizo su entrenador Zinedine Zidane tienen la suficiente grandeza el sufrí la suficiente calidad como para presentarse en un partido en el Santiago Bernabéu y no pensar demasiado en el oponente que tienes enfrente

Voz 1576 01:53 hoy ha pensado mucho en el bar más cuando que

Voz 0239 01:56 salir a ganar o ganar queda otro sólo te vale ganar hoy ha pensado mucho no el Barça le han castigado con una derrota que para ver la más la más dura de la de la era Zidane

Voz 3 02:04 bueno yo no voy a ser ventajista voy a leer un tuit que

Voz 4 02:06 a las once de la mañana jugó a las once y media no me acuerdo

Voz 3 02:11 Zidane manda pero llama la atención que Isco el mejor del arranque liguero del Madrid y Asensio el mejor de la Supercopa ante el Barça esté en el banquillo eso es así a mí me sigue llamando la atención muchísimo que aquí teníamos en el mes de septiembre a un chaval de veintiuno años que iba para el Balón de Oro una progresión tremenda a su año iba para ser titular en el Real Madrid estamos en el mes de de diciembre y hoy ha salido a jugar veinte minutos lleva un mes y medio en el ostracismo claro es que cuando salen ya ganó hace lo que hace antes claro es que cuando tú sales tienes que jugarte lo todo en veinte minutos y no te pasa como por ejemplo le pasa a Karim Benzema que juega tres partidos fatal vuelve a ser titular vuelve a ser titular vuelve a ser titular hoy excepto el cabezazo no ha hecho nada pero absolutamente nada el Bernabéu estaba con el cómic yo deseando uno

Voz 0239 03:09 vamos ya ha aguantado hasta el final entonces yo creo

Voz 3 03:11 que más allá de lo de Cova así que bueno hemos mirado todos las alineaciones de la Supercopa en en en el Camp Nou en la ida no estaba Modric por eso jugó como así lo hizo también que le puso en la Vuelta pero claro la vuelta no

Voz 4 03:25 pero claro eso merecería que hoy que que es que habrá quien diga nombres que ya cuando jugó es que alguno me lo ha dicho hoy cuando jugó con Copas y una Supercopa dijiste nada prescrito pero no está

Voz 1375 03:32 va a Casemiro es que Casemiro Kovacic Kroos

Voz 3 03:35 Modric no es un equipo que va ya por el Barça

Voz 4 03:37 ah

Voz 3 03:38 no no es no es como el equipo de la Supercopa el de la Vuelta que jugaron Cross Asensio Lucas y Modric es un equipo

Voz 5 03:47 al además del de nada que ver me lo hubiera Caritat

Voz 0239 03:51 sí dejó al resto lo que te haya dicho ese al que te ha hecho recuerda lo que hay una una una diferencia muy importante y sustancial es que en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el Real Madrid salió con el resultado en el partido y hoy solo tenía una posibilidad que eran

Voz 4 04:06 de ganar rodaje cuando sale bien sale bien González sale mal rematadamente mal oye en el departamento

Voz 1576 04:11 hoy el partido yo creo que es más fácil de Zidane para plantearlo porque cuando llegas con una diferencia de once puntos prácticamente lo tiene todo perdido

Voz 1375 04:19 hoy sales con un planteamiento ofensivo con

Voz 1576 04:22 bien decía gallego con los dos nombres porque tú haces una encuesta entre el madridismo que nació los dos nombres propios hasta la temporada ya han sido Isco

Voz 0231 04:28 ah y Asensio y ninguno de los dos está

Voz 1576 04:30 hoy que pierdes pero ha sido ha por el Barça ha hecho un buen partido lo han metido en su área al final como el año pasado una contra Marta nunca te marca Metzelder cero dos tres pierdes bueno yo creo que han ido a decir contento pero hubieran visto otra cosa hoy sin embargo han visto que su equipo ha ido de equipo pequeño ha salido amedrentado ha salido acongojado a salir todo con cuatro tíos con cemento en el centro del campo inacabada el Real Madrid

Voz 1375 04:55 en el Real Madrid yo creo que está pagando ya Abruzzo yo no creo que

Voz 4 04:57 ese día acojonado el Madrid yo tampoco el Madrid ha dominado la parte Thatcher pero pero pero pero pero una cosa una cosa Gallego

Voz 1576 05:04 sujetar al Barça una cosa es sujetar al Barça que lo ha sujetado bien y otra cosa es ir a por el Barça yo creo sinceridad

Voz 4 05:10 yo hay una cosa que no hay por el Barça

Voz 1576 05:12 no en el Barça eso mi punto de vista pero en cualquier caso yo creo que el Real Madrid y no lo digo hoy que ha perdido cero tres contra el Barça lo hemos dicho pues prácticamente desde que arrancó la temporada está pagando la gran Supercopa que que hizo porque es evidente que la plantilla no estaba bien hecha es es es evidente que hay jugadores que no tienen experiencia para tirar del carro cuando la primera Horia no está bien y luego cada vez que ha tenido un momento de duda ha bastado ramplón habido algo que le ha salvado la cara el otro día el Mundialito contra dos equipos de medio pelo y al final parece que va a llegar el Barça Itaú

Voz 4 05:43 da la careta esa sin cargos no valen nada falta segundito para para ir soltando algunos de los sonidos

Voz 1375 05:49 el día esto cuando se hablaba Romero Gallego no sé quién era

Voz 4 05:52 el gallego creo de la pitada a Benzema por si alguno no lo ha escuchado

Voz 1375 05:55 la quitaba Zidane

Voz 4 05:57 le ha quitado a Zidane a Benzema y cuando se iba del terreno de juego

Voz 1375 06:00 estaba cerquita la banda así ha sonado el Bernabéu

Voz 4 06:15 esto no son unos tímidos gritos el Bernabéu estrenando de una pitada a Benzema de las que hacen época esto es indudable es evidente que hay que hacer un partido no hay de repaso ciudad remató además las mano a Benzema como muchos otros que han seguido los últimos meses por ciento es una

Voz 6 06:29 pedrada lo de repetir constantemente una alineación de un tipo

Voz 1375 06:32 que no está jugando bien que que es exclusiva de decir

Voz 6 06:35 quiero decir que que lo ha hecho con Bale

Voz 1375 06:38 además están brillando una cosa que que es un error porque jugadores tan preparado para jugar pero ahí sigue yo de hoy lo creo que ha hecho una buena primera primera parte el Madrid creo que además es el Barça también porque no has sufrido me refiero estoy además ha estado

Voz 4 06:49 la ría dominó pero no ha tenido ocasión cómodos en el papel de no

Voz 1375 06:52 claro como es el papel de de incluso no ir perdiendo porque les que le valía perfectamente el empate al Barcelona ya esperado ha tenido muchísima paciencia y creo que es mérito de de Valverde y de todo el equipo pero es incomprensible cortocircuito de la segunda parte es que me parece que sabes que iniciado con una rapidez el Real Madrid la acción de Ramos que es lamentable sobre Luis Suárez que es una roja clarísima que que desquicia a todo

Voz 4 07:11 arroba hablamos su esquife absolutamente a todo el equipo que de repente

Voz 1375 07:13 se encuentra con una con un contragolpe que en el desquiciamiento global de repente el tipo que tiene que ETA para Rakitic Se va con Messi es que se acabó el partido allí es que se finalizó el partido porque luego lo de Carvajal es una mano instintiva hasta cierto punto mono según hasta comprender que en esa situación pero bueno desquiciamiento total yo no lo puedo entender del tema Zidane yo digo que bueno lo aparta salido medio bien el Madrid no ha jugado mal ha tenido cierto empuje entre ya en alguna ocasión pero yo vea sacrificada Isco porque no me gusta o porque me parece que haya otro mejor eso yo lo hago para poner Asensio no para poner exacto cara a Casemiro no exacto en caso de que que no hemos porque hay crees que tiene más despliegue por ejemplo oye yo quizás Cross que yo no sé qué ha hecho este partido

Voz 4 07:57 es el castellano tiene un papel pero bueno yo creo que la alineación de Zidane no Bani por de ir a buscar o ir a buscar más o menos al Barça ni tener más sensación de despliegue es decir las elecciones Joan yo creo que es explica por qué el Madrid pueden pasar los años pueden caer los títulos pero al Madrid campeón de casi todo sigue apareciendo de una kryptonita que es Leo Messi que tiene acongojado que Lerín influye en todo tipo de alineaciones canjes enfrenta al Barça la intención con pero pero ha intentado con Casemiro con Cobas sí sí eso natural porque su monstruo digamos no pero que igual el Madrid campeón de casi todo no digamos de acuerdo

Voz 0239 08:33 perdona perdona Pulido muy breve digamos que ver detenido

Voz 3 08:37 los recursos que que Zidane y los ha manejado mejor mucho mejor porque tú miramos el banquillo el Madrid miramos el banquero Barcelona

Voz 4 08:44 además de una pasara muy claro cuál era mejor

Voz 3 08:46 el infinitamente mejores del Madrid y del Barcelona

Voz 1375 08:49 cuál es la gestión que ha hecho Zidane porque

Voz 3 08:51 hablamos mucho de pero al que pone a Kuwait es Zidane lo claro el responsable de todo lo que le pasa al Madrid y el responsable que ese equipo se desmorone de de una manera como decía Mario absolutamente misteriosa es decir un equipo como el Madrid no se puede romper por el centro como se ha roto en el gol del Barça es lamentable eso demuestra lo débil tanto mental como físicamente yo y he visto y estaba con Antonio estaba con Javi con Icon Adrian la cabina he visto Madrid físicamente destrozado la segunda parte en perseguía sombras del Barcelona era incapaz de seguir al Barcelona

Voz 4 09:23 la segunda parte de Barcelona a partir de que si sale el gol les alquilaba completan bueno pero se ha producido pero bueno pero es que el ERE Ramos

Voz 0239 09:34 te deseo con eso ojo con eso de físicamente Marcos que todo se digo todos tenemos la tendencia o cuando te meten un meneo de decir que no pero la verdad

Voz 4 09:44 más a Nico que físico fíjate Khedira explicación

Voz 0239 09:47 con el Madrid en la segunda parte cuando se ha quedado con diez y ha tenido cinco minutos que han sido cinco minutos de un poquito de arrebato de irse para alante de arrebato el Real Madrid el remedio pero las dos mejores oportunidad de la segunda parte jugando con diez y cuando parecía que están físicamente muerto es decir que creo que todos tenemos la tendencia a pensar que la segunda parte de

Voz 4 10:05 no me físico yo digo

Voz 0295 10:07 esto es que sirva de precedente es que con Romero en el Barça en España por encima que el literalmente

Voz 0985 10:13 el que damos paso frente a la segunda parte es el Barcelona el Barcelona se da cuenta que para controlar el partido tiene que tener el balón la posesión es lo que le hace entiendo yo decantar la balanza a su favor ahora bien en lo de Kovacic que me parece que es un asunto muy relevante de aquí me a Zidane una herida que veremos cómo estaba

Voz 4 10:34 cada año y encima contra el Barça hizo daño

Voz 0985 10:36 por un tema Manu que es que al final Si un entrenador no pone a los mejores comete una injusticia en los vestuarios las injusticias son de mala gestión pero es que además hay otros melones

Voz 1375 10:48 son las circunstancias las noticias de Zidane no viene

Voz 1576 10:50 del partido de ida el cero tres eh

Voz 1375 10:53 te lo voy yo a Javi

Voz 1576 10:55 Ana Torrejón en compañía eh duradero ocho metros

Voz 0985 10:58 lo hoy ha sido muy evidente entonces al debate de Zidane hay que añadir el debate que se abre con Isco incluso un debate que se abre con Benzema y otro debate que apunto y dejó la mesa quién es el mejor jugador del Real Madrid Keylor Navas ojo en pleno de Banesto

Voz 4 11:16 Modric con mucha diferencia cómo estás viendo jugar el Mundialito de Clubes Navas

Voz 1375 11:22 la de lo fundamental fue fundado vuela de Pauline dos buenas

Voz 7 11:25 sí yo yo tal vez sólo una cosa yo creo que Zidane no y se ha equivocado independientemente del resultado final lo que quiero decir es que si con Kovacic te titular el Madrid hubiese ganado y cinco cero Zidane también hubiese equivocado

Voz 4 11:40 sí tú

Voz 0295 11:43 me encontré bien dejaré mi dejaba nos argumenta

Voz 7 11:45 estos hay que desarrollarlos cuando se gana y cuando se pierde no en función del resultado porque hace unos meses Zidane era muy bueno porque ganaba y ahora es muy malo cuando pierde yo los análisis lo hago independientemente del resultado yo te digo y te razón no que Zidane se equivocaba independientemente resulta hoy digo que si el Madrid hubiese ganado cinco cero con Kovacic también se hubiese equivocado Zidane porque para jugar contra el Barça en el Bernabéu tienes que poner a los mejores entre los mejores está Isco y entre los mejores está Asensio Isco un ojo ni un solo minuto y Asensio ha salido en el minuto setenta o setenta y dos de partido si hoy Zidane juega con Isco en el campo que es posiblemente el jugador más en forma del equipo junto con Asensio y pierde pierde el partido poniendo a los mejores jugadores en el campo

Voz 3 12:34 eso Zidane no lo ha hecho Julio lo de yo es un dogma experimentos con él es decir lo que no vale es decir pero no es que sigan el partido con pero Julio es muy bueno y los de hoy Go asciende es muy bueno es un experimento

Voz 4 12:49 hoy los experimentos salen bien en función

Voz 3 12:52 si sale cinco cero sale bien si sale de los bingos de cara a lo que tenemos que jugar a Zidane no es por el resultado final

Voz 0231 13:00 sí

Voz 7 13:00 no es por las decisiones que toma está tomando decisiones injustas equivocada

Voz 4 13:06 a para Zidane lo perdonan Antonio que hoy no es así

Voz 1375 13:11 por resultados de hecho los resultados

Voz 4 13:14 bueno dos Copas de Europa una Liga bueno Calvo nada pero pero

Voz 5 13:19 que tienen sí

Voz 4 13:22 oye a ver yo yo Caba Julia acabado

Voz 7 13:25 que yo yo siempre apetece o no juzgo a Zidane

Voz 4 13:28 los resultados porque estoy diciendo que si hoy

Voz 7 13:30 ese ganado cinco cero estaría diciendo aquí que se ha equivocado

Voz 0239 13:33 eh falta una todos los luego perdona lo tienes que decir hoy que eso cuando cuando Zidane se la juega en el partido de ida de la Supercopa poniendo a y encima de Messi y sale por la puerta grande ese día cuando tenías que haber abierto diciendo que Ciudadanos para que lo estaba no estaba igual

Voz 3 13:51 pero el error el error quiero decir que es la manera de pensar en el rival antes que en ese exactamente

Voz 7 13:59 es que ese día no estaba Casemiro ese día

Voz 0239 14:01 no sería sexto sentido día no no es adiós a Casemiro Modric ese día sí estaba Casquero rutinarios está enviando de partido individual de Cova achica Messi escúchame está Casemiro no está Modric

Voz 7 14:12 escúchame no voy a citar

Voz 0239 14:14 adiós a la hay a la venta las ahí ida que es la ida y la vuelta al pero más vale bueno bueno pero a ver el segundo no lo estamos

Voz 1576 14:25 ya está Kovacic informe teniendo esa Modric en la vuelta con Messi en la vuelta está Kovacic no está casino en lo que me refiero caiga tira

Voz 0239 14:33 mira perdona la que a la que me refiero que esa Najwa Zidane porque

Voz 1576 14:36 la vuelta repito que la eliminatoria está decidida o el título está decidido

Voz 0239 14:40 dos se la juega Zidane

Voz 1576 14:42 poniendo a Kovacic sobre Messi en el partido

Voz 5 14:45 lo de ida en el Camp Nou en esta casa pero escúchame como Barça también nuevo Madrid con nosotros carecemos pero no pongan pero vamos a ver así si focalizamos en Kovacic turno para la palabra que ya te has estás y hoy el Madrid no por todos los lados estás disfrutando como la vida que es cuando el que es cobarde y mezquino Simeone aguanta según Rincón hoy a ciudad

Voz 4 15:10 en matado

Voz 5 15:12 escucha escucha una cosa luego luego luego cuando ves

Voz 1375 15:17 aquí se siente Simeone se tan valiente decirle que es un mezquino un rácano

Voz 0231 15:22 más vale vale Mateo Kovacic es el decimoquinto jugador como mucho de la plantilla del Real Madrid como mucho en el partido más importante de la temporada cien decide poner un jugador que no juega nunca

Voz 7 15:34 jamás en la vida que de hecho no es futbolista

Voz 0231 15:37 el Real Madrid a tiempo completo porque no juega los partidos este año jugado por estuvo

Voz 4 15:42 lesionado es cierto cuarenta y cinco minutos contra Valencia

Voz 0231 15:44 día dieciocho contra el Levante ocho contra el Athletic de Bilbao más de una hora contra los del Al Jazira un poquito contra Fuenlabrada pero fueron ochenta minutos tal quinientos minutos desde que empezó la temporada ya que te juegas la vida contra el Barça por es un jugador que no está de jugar al fútbol que no tiene ritmo y le pones a cubrir al mejor del planeta esto es un fallo del entrenador se llame Zidane tenga dos Champions ya ganó un Mundial con Francia es un fallo imperdonable un minuto

Voz 4 16:12 la Pablo y nos vamos a la disco bueno son muchas cosas así que a la vuelta a la desconocida que se va a ir Benzema vivo otra vez pero bueno no no no no se lo primero tiro la de SCO con esta encuesta para los

Voz 1375 16:23 clientes que hemos hecho justo saliendo del Bernabéu preguntando micrófono de la SER saliendo calentito el público del Bernabéu qué te ha parecido la decisión de Zidane de

Voz 1576 16:31 Breda Kovacic por Isco habla los madridistas

Voz 8 16:33 mira prefería ir con la verdad porque ahora mismo

Voz 9 16:36 los diez de minuto y nada Legio ahí con Asensio

Voz 8 16:39 igual no está mal no ha jugado a tanto pero hijo tiene que jugar titula también se me da mucha fuerza en la verdad quisiera haber tapado a Messi sí

Voz 10 16:48 no fue una buena una buena a lo que pasa es que en la segunda parte los quince minutos debería haber cambiado muy cero dos debería haber cambiado no esperar ese cuartito de hora que se perdió en los cambios yo hubiera preferido ICO

Voz 11 17:00 la verdad me ha gustado sí sí a mí el planteamiento en el primer tiempo me ha gustado y creo que el Madrid ha jugado ayer en la primera parte la segunda ha sido un desastre está claro

Voz 12 17:09 no no me ha gustado eso pero no me han gustado ni Benzema ni Carvajal ni nadie y eso ha sido terrible

Voz 8 17:14 a mí no me ha parecido mal yo creo que el Madrid en la primera parte ha sido superior al Barcelona yo creo que no había afectado que hubiera jugado obispo yo la primera parte me ha gustado mucho he tenido mucha Messi pues evidentemente no hubiera sido mucho mejor

Voz 13 17:27 para el juego para el desarrollo al primera parte disco hubiera matado

Voz 8 17:31 mucho mejor el partido porque hoy por hoy es es imprescindible en el Madrid si es que es el único que que crea juegos y que hay que hace algo gravísimo creo que es el único que ha conseguido cerrar a Messi en el primer tiempo yo es lo que nos ha mantenido

Voz 19 21:48 el estamos en el sanedrín de El día del clásico en el último día de Liga de dos mil diecisiete mañana tenemos sanedrín

Voz 28 21:58 a las doce hay larga

Voz 4 22:00 el dominio la cena de Nochebuena Gray ya no hablamos de clase a ganar repasamos ahora que lo dice ahora que venir pues ahora no responde como yo tenía Misa del Gallo mañana a las doce estamos aquí los convocar eh pero hay que seguir hablando de lo que el Madrid ahora escuchemos lo que ha dicho Ramos después del partido de si me van a meter en la cárcel Dick que sigue en Barcelona como a Puigdemont igual que vayas al igual de lamentable que lo de pata de banco de el de central el Madrid vaya eh

Voz 29 22:27 declaración vaya chorrada con perdón que no venía a cuento

Voz 4 22:30 mí además que Puigdemont está en la cárcel pero bueno ahora hablamos de lo de lo que ha pasado en esa en esa jugada con Suárez de la polémica que enseguida con Iturralde González pero le quedaba la palabra a Pablo Pinto correcto buena pero antes lo de Benzema Ibarra libre va a todos eh que yo creo que es la primera vez en la historia el Madrid delanteros Eva al parón de Navidad

Voz 1670 22:49 goles en Liga se lo ante posible que haya habido un poco menos pero bueno de siete

Voz 4 22:54 jornadas dos goles en Liga dos goles uno al Málaga

Voz 1670 22:56 otra Getafe es fácil memorizar los eh yo sigo sorprendido por lo que dice Pulido de que a un entrenador no se les juzga por los resultados en el en el deporte de élite y más en el Real Madrid

Voz 7 23:07 dicho eso yo digo que yo no hago los análisis en función del resultado bueno pues me

Voz 0295 23:12 lo hago yo no vale lo único bueno el único en el mundo a lo mejor soy el único pero yo no puedo gana no digo que es muy malo cuando pierde vale pero lo que no ha gustado cuando ganaba Barcelona tampoco me gusta cuando si algo

Voz 4 23:29 la verdad que el año pasado el año

Voz 1670 23:31 hace el experimento este de cambiar equipos de de los once de cuajo de un partido de Champions Liga y les sale chapeau si eso les sale mal le matamos es así y hoy la salió mal y hay que criticarle desde luego es el Madrid gana hoy con un buen acierto de Kovacic o con una buena participación del croata habría que aplaudir sólo hacían porque es un experimento quién les sale bien sabes no

Voz 7 23:52 esa es que yo no estoy haciendo análisis en función de oro

Voz 0295 23:54 vamos a mí me importa un pepino Kovacic yo hicieron buen partido la Supercopa yo estoy analizando el partido de hoy hoy Joy Zidane tiene que poner en el campo a los mejores jugadores Isco hoy no ha jugado ni un solo minuto eso es lo que yo

Voz 3 24:11 pero sigue pendiente Mercedes Curiel Tao varios ejemplos de hoy yo llevo diciendo que Zidane está administrando mal la plantilla que luego Gales

Voz 0295 24:18 Juan Tato ha ganado la Supercopa

Voz 3 24:21 a el Mundialito hoy that pero me da igual es que yo creo que lo está administrando mal

Voz 0239 24:26 la mano en la Supercopa no había administrado la plantilla porque acaba de empezar la temporada no está admite administrado dice pero sí si de no pero pero no el mientras tanto la entrevista ganamos al tiempo que ha mal muy bien pero aquí de septiembre de viene ya había ganado la Supercopa lleva metiendo a Karim Benzema que no me opinable Etura siempre opinable

Voz 4 24:48 pero bueno pero es que yo creo es vuestra gustos ofrecida será que se van a ver Isabel Leonardo Di Caprio pero lo que es imperdonable es que gana el Oscar sabes que eso es impensable pues esto sí puede gustar más películas sí

Voz 5 24:59 no

Voz 4 24:59 venga pero pero digo yo fichara la Champions te puede gustar más o menos nos gusta armarios pero cuál

Voz 1576 25:06 todo tú persiste sea un error

Voz 4 25:08 ya no es un problema de gusto obviamente entonces en el caso de Benzema cuando error habido de Roy una ya vino

Voz 1576 25:14 ya vino en partidos importantes errores pero

Voz 4 25:17 bueno más lo de así no es un de bueno bueno bueno es un experimento no no alimenta salido mal pero tiene el Madrid es uno de los tres mejores delanteros centros del mundo ahora mismo si o no semana quizá no Aldo no no no estoy pasando del nueve no no marco Juanlu a las ahora mismo no para que el equipo campeón de Europa no

Voz 3 25:36 estar sin sin uno de los tres mejores durante el centro del mundo

Voz 4 25:39 sí pero es una digo también os digo que mató

Voz 17 25:42 dar o criticar a Zidane solo

Voz 4 25:45 con la segunda parte Cacho el Madrid creo que sería injusto ya vamos a escuchar a los aficionados de Madrid

Voz 1375 25:49 quién culpan de lo que pasa hoy también eh les hemos preguntado

Voz 4 25:51 eh Marcos oye me gustaría decir que el caso

Voz 0985 25:54 Provence Benzema no se puede entender sino ponemos bien subrayado que Benzema goza de una triple protección la de Zidane en primer término la de Florentino incluso la de Ronaldo sin esta triple protección no entiende cómo se mantiene la titularidad luego me parece que hoy quizá nos estamos cebando un poco en la figura de Zidane porque yo recuerdo otro Sanedrín es en los que sin embargo destacábamos seguirán vuelve a demostrar personalidad para tomar decisiones

Voz 3 26:21 pues tú eso no

Voz 0985 26:23 no yo no pero sí que muchas veces esto Gallego se ha puesto sobre la mesa

Voz 0295 26:27 pero es pero no ha tenido

Voz 0985 26:31 personalidad para tomar decisiones

Voz 4 26:34 incluido aunque totalmente perfecto

Voz 0295 26:37 pero pone pone claro eso eso es una gran personalidad pero la rueda de prensa escucharon en de prensa

Voz 4 26:45 por cierto he dicho en casa algo que para carece de alto nivel en ese caso sí sí

Voz 0239 26:47 en la rueda de prensa en la rueda de prensa de Valverde y creo que un entrenador al que le han dado un repaso como al como al que le han dado hoy a Zidane en la rueda de prensa se tiene que comportar como se comporta Zidane que ha dicho exactamente lo que todo el mundo pensaba ya asumido toda la responsabilidad porque si hoy también ha vuelto a demostrar que tiene personas

Voz 4 27:05 a lo que a a mi me parece que ha sido más error de Zidane de planteamientos Madrid que repaso el Barça amigos de parece le parece que ha sido más eso que lo otro lo de Kovacic puede ser un error puntual lo de insistir partido tras partido tras partido con Benzema supera a la que María de error obviamente está en otras cosas y eso lleva otra etiqueta sea Acció no sea lo que sea una cosa defendible en la próxima

Voz 0985 27:28 por lo de la triple A protección yo

Voz 4 27:30 lo que va de triple yo digo que ahora mismo esa pedrada de insistir con un jugador que no está en forma es única ya exclusiva de ciudad nadie le presiona para que hagan nada es única y exclusiva faltaría bueno creo que la semana pasada porque creo que la semana pasada Zidane dijo defenderé a Benzema hasta la muerte siempre como si fuera la OIT la la frase antes del clásico si hoy las repetido pero antes del clásico dejó claro si el ver defenderé a Benzema

Voz 0239 27:55 ha dicho que para mí es el error clave de Zidane que me sorprenden un tío de la inteligencia futbolística de Zidane que que lo ha ganado todo como jugador por lo que me sorprende es no no porque lo diga públicamente porque a lo mejor puede ser una defensa los jugadores a los que no quería matar hoy es que me consta que lo dice también en privado me sorprende que sea tan radical cuando dice no voy a cambiar nada en ese no voy a cambiar nada es Benzema va a ser mi delantero

Voz 4 28:18 centro hasta este aquí pero pero que

Voz 1576 28:21 de cambiar pero que va a cambiar Si no ha querido fichar un delantero para que no lo hiciera sombra Benzema para qué

Voz 1375 28:27 el debate ha traído un chico repescado

Voz 1576 28:30 a Mayoral para que no hiciera mucho ruido y encima tiene la más

Voz 1375 28:32 suerte cada vez que Juan Mayoral hace goles ya hecho

Voz 5 28:35 los seis señores que Benzema bueno lo no lo no lo sé si en Talavera que sea letra eh

Voz 4 28:40 me da palmas con las orejas bueno bueno drama pe pero yo te digo de un nueve no lo caería banda

Voz 0239 28:48 yo les pidió siquiera de nueves ya te digo que nueve de referencia

Voz 1375 28:52 Irán y lo traspasaron al Chelsea cinco seis

Voz 0239 28:55 queda otro Romero Si quieres hacemos es el larguero Morata no sé si porque Zidane no le iba a poner iría a Zidane Si no le traían en papel dijo Si no me te desarma pleno metralletas medidas

Voz 1375 29:06 el Madrid lleva al siento la espalda ya está roto

Voz 5 29:09 la vida es absurdo eso es posible porque con esa milonga digo que sí

Voz 4 29:17 Zidane estrenar alternativas para tener un media punta o segundo delantero como lo quiera llamar eh o medio delantero nueve y medio como esta se llama argumento es que tiene escuchamos tiene alternativa sino las pone que ese es el delito de Sherwood argumentales Marco Asensio que ahora tiene Messi esa posición que el advenimiento el gol desde el pasa suelen

Voz 0295 29:34 no tendría nombre Bale ahora que el lo Lucas Vázquez

Voz 4 29:36 la de Lucas Vázquez que cuando ese es el error segunda parte

Voz 0985 29:39 este a mí lo que más me preocupaba era ver el banquillo del Barcelona ir la munición de calibre que tenía Zidane entró

Voz 4 29:47 es la escasa pero sí mano los pitos del Bernabéu

Voz 7 29:49 que hemos escuchado hace un momento en El Larguero a Benzema son pitos de una afición cansada ya del asunto la afición del Madrid está empezando a cansarse ya de datos como su entrenador es incapaz de tomar una decisión con Benzema y los pitos hoy ya son de decir estamos hasta el gorro

Voz 4 30:09 mira mira lo que dice dejando que tiene la encuesta

Voz 2 30:11 es verdad que siempre hemos dicho yo he pensado siempre que teniendo gris

Voz 1375 30:15 bueno Ronaldo el Madrid no necesita un nueve goleador esa es mi opinión porque el goleadores Cristiano Ronaldo y siempre hace falta un nueve pues eso que meta quince veinte goles ahora una cosa es meter quince veinte y otra cosa es llevar dos en la primera vuelta a lo mejor hay que sentarlo no pasa nada pero claro si el que está en su puesto es que Borja Mayoral pues claro Benzema Adrián nombre es que Minoves este pero hay gente que piensa que hay otras opciones como a Marco Asensio como Khaled Bale Cristiano Jové de nueve las tiene en la playa ya las tiene de que decía la gente cuando salían del Bernabéu de quién es la culpa de lo que ha pasado en el cero tres

Voz 8 30:45 el Benzema que el gato encima ver desate del gato Benzema un desastre del cebada fuera ya Cristiano que espabila también por la falta de gol Benzema tocino Ronaldo una tocino que hace falta un delantero bombas cojones Benzema que se vaya a su casa y Ronaldo también por cien euros Benzema no me gusta nada pues nada nada nada para vi hace falta un delantero centro ahí no falta recambio ya de todo lo que repara

Voz 13 31:11 a mí para para la mitad de ellos todo andando allí no de pata pero

Voz 11 31:15 la falta de reacción decidan y luego la inoperancia de algunos jugadores y la falta de casta creo que todo ha influido pero creo que Zidane no ha reaccionado hoy de Madrid va a pagar nada

Voz 12 31:24 jugadores según suficientemente buena para no haber hecho el ridículo Zidane también tiene su parte de culpa pero los que tenía en lo que han jugado no pasa nada al equipo

Voz 8 31:32 eh hay una falta total de actitud y ambición ciudad mucha culpa que es muy buen entrenador pero ya está muy verde hoy

Voz 13 31:39 yo creo que has tampoco el equipo porque ha jugado muy mal al precio de la segunda parte ha salido sin ninguna tensión

Voz 8 31:45 el portero mal y luego pues alante es Benzema horrible ese ya es un ex jugador Ronaldo pues prácticamente igual

Voz 4 31:53 a Benzema ya que Cristiano soñando leer mucho vamos a hablar del Barça porque algo tendrá este Barça además de que el Madrid se haya equivocado con copas y con Isco o con quién sea éste Baker saca catorce al Madrid pero que además le saca nueve

Voz 1375 32:04 ético y siete al Valencia ahora hablamos de este Barça de Valverde

Voz 4 32:07 pero Iturralde estaba viendo las cabezas algunos escucha todos antes de la polémica porque tú sabes

Voz 0514 32:14 no no no no no pero lo que no sé es cómo se le puede discutir a Zidane es decir tú escuchas esta entrevista hecho a todos los aficionados dices que vienes de Marte te entera nada de fútbol dices de qué están hablando de un equipo que ganó cinco títulos hace dos meses

Voz 4 32:29 en este año ganó cinco Ángela estaba Pablo no hagan

Voz 0514 32:31 háganos os cinco títulos con Benzema o no

Voz 0295 32:34 y con Zidane con veintidós más es que a mí lo de Benzema y cometido pero es cambiar de Benzema me recuerda porque aquí el periodismo deportivo acordaros cuando España ganó el Mundial

Voz 0514 32:46 sino es por Del Bosque a Busquets por los gays fue Del Bosque que salió una rueda de prensa después de Suiza de dijo no el próximo partido juegan Busquets diez más

Voz 4 32:54 ahí si no es por Del Bosque que no vio que Brasil sabe

Voz 5 32:57 el ciclo algo raro esto me dial Benzema el reto del Mundial pero que tiene claro que Zidane tiene su idea y consideran aunque cinco títulos y en esa idea estás Benzema

Voz 3 33:09 Fernando pero está muy claro que quede porque a mí Benzema me gusta pero pero cuando hay un jugador que lleva dos meses fuera de forma Jaro tú tienes que sacar de del equipo y decirle chato tienes que espabilar

Voz 7 33:23 claro tienes que afilar de porque si ese

Voz 3 33:26 por ve que cada partido se haya hecho lo que haya hecho nada es titular le pasa lo que que sea cómoda y no se tenga una carrera como no se pega en toda la primera parte salvo el remate con Colima estar lanzando un mensaje a gente que tenía que ser titular como Marco Asensio que juega un partidazo sacas el equipo IVE que Benzema sigue jugando Itu fuera

Voz 4 33:48 además pues eso es

Voz 3 33:50 entrenador no hacer aliviaría a día de hoy es

Voz 4 33:52 no estoy de bajón que Asensio esté desaparecido me parece motivo suficiente como para poder tener argumentos para criticar

Voz 1375 33:58 te digo una cosa una cosa más sobre los pitos eh a Benzema y en general a todos si las encuestas sí será el culpables en un amigo mío periodista para más información que que dice que una teoría

Voz 4 34:09 la profesión tenían mucho la verdad que tengo

Voz 1375 34:14 dice que tienen mucha razón que la gente sobretodo en el Bernabéu se cansa de Vera lo mismo siempre son los mismos a veces como en este caso no estar en forma como es el caso de Benzema pues ya para qué quiere más la gente se cansa a los mismos es un bueno es es un hecho imperdonable que el verano que viene va a haber muchos fichajes alguno habrá incluso ahora en diciembre en enero perdón pero creo que el verano que viene seguro ser movidito precisamente por eso porque en el Real Madrid la gente se cansa de ver a los mismos y estos mismos ya mucho tiempo y algunos de ellos

Voz 4 34:39 a ganar cuando las cosas van mal

Voz 0295 34:42 que se cansa ver a los que no está firmado

Voz 4 34:45 dile sacar a catorce almuerza con los mismos no se casa incluso cuando van bien porque han recibido pitos es lo mismo

Voz 1375 34:50 futbolistas cuando se han ganado muchos títulos porque estamos en eso siempre opinable también estamos en un ciclo ganador del mal

Voz 4 34:55 hablamos del hablamos del antes de hablar del Barça

Voz 1375 34:59 quiero preguntarle culturales por las jugadas polémicas de el partido de hoy que hay mucha gente preguntando todavía a esta hora de la noche que Iturralde aclare lo que ya claro en Carrusel de verano está aquí otra vez el posible penalti de Carvajal a Piqué en el minuto veintiocho

Voz 0514 35:11 son penaltis de más de televisión que de campo en el porque la televisión cívica para mí hay zancadilla de puede pitar

Voz 5 35:18 Bien Le sigue sintiendo sino que sí sí sí pero permitiendo a ver pero entiendo al árbitro coral que veía la tele para claro

Voz 0295 35:28 eso es que para los periodistas de televisión dotarnos de prensa Iturralde

Voz 0514 35:35 a ver si a ver es penalti penalti porque yo lo estoy viendo por televisión pero admito que el árbitro dentro del terreno de juego pase desapercibida esta jugada porque no están penal

Voz 4 35:47 penalti y expulsión de Carvajal clarísima

Voz 28 35:49 eh si al pasar a la gente

Voz 0514 35:52 ya ventaja pero la ventaja se da en una oportunidad manifiesta de gol Se da si el gol viene a post justo cuando la opera con la menos decir tú chuletas le pega al balón en la mano Carvajal no para el balón y el balón acaba en gol entonces sí que sería gol amonestación aquí bota remata uno del Barça no es una acción continuada por lo tanto está bien el penalti irrita

Voz 1375 36:10 bien la exclusión e ahora voy con lo de Ramos se que me lo salto cronológicamente para dejarlo para el final centro de Assens

Voz 4 36:16 yo que dan el brazo de Sergi Roberto con los brazos atrás

Voz 1375 36:19 cada centro de cross que pegan la mano de Granada

Voz 0514 36:21 que también la tiene nada y en el tercer gol Messi

Voz 1375 36:24 el liderazgo cuenta pierda la bota pierde la bota

Voz 0514 36:26 cuando lo hace el regate a Marcelo como nadie le disputa el balón puede continuar con la bota centra es decir si le llegan a disputar el balón con sin vota entonces sería juego peligroso y libre indirecto a favor del no

Voz 1576 36:38 los oír descalzo sí

Voz 0514 36:40 porque te pueden pisar te pueden para ti y para eso

Voz 1375 36:43 el balón llega a salir

Voz 0514 36:45 Bush no hay una imagen clara pero hay una frase en clara parece que sí vale

Voz 1375 36:48 sí creo que esa es la duda pero no hay una imagen clara

Voz 0514 36:51 no hay una luego

Voz 1375 36:54 el manotazo de Ramos a Suárez después de que Suárez se le vaya la pinza también algún Casemiro hay una jugada estas de las suyas luego va Ramos eso tome la justicia por su cuenta se te va la pinza le mete un viaje que da de roja

Voz 0514 37:05 sí a mí el mayor fallo que hay de de verdad es una abogada pero el mayor fallo del árbitro es en el saque de banda que van a Casemiro y Luis Suárez que salen los dos Haile dejan la pierna el otro se deja caer hay tenía acaben amonestado a los dos parar el partido porque era un partido ya diferente porque lleva ganando cero uno el el Barça ya en todos había que arbitrar mucho más y en esa jugada se enerva mucho más en los nervios ya a Sergio Ramos acoge la justicia por su mano Hidalgo intentar dar un manotazo

Voz 0295 37:31 tarjeta roja es decir no semillas la intensidad

Voz 0514 37:34 mira la la intención de dar intentar dar al año

Voz 3 37:37 el árbitro entonces

Voz 0514 37:39 el arbitro ve pues un forcejeo no ve una agresión tarjeta amarilla claro si es un forcejeo extranjera María pero a ver yo en la televisión veo que es una agresión

Voz 4 37:50 porque digo muchos equipo en directo en directo la sensación es que además se va a ver a ver

Voz 0514 37:57 pues a mí me pregunta está visto hablar de yo estoy yo quiero creer quiero creer que el árbitro ve que es un forcejeo que le mete la mano y por eso le molesta no obtenga el vino el árbitro un agresión los pulsa porque no

Voz 0295 38:07 no está mal peritaje

Voz 0985 38:10 en el en el último sanedrín se propusieron se produjeron e intervenciones muy vehementes y para censurar a Luis Suárez que se van a producir hoy

Voz 4 38:21 se han producido en el K a las doce hemos empezado Larguero eh pero cuando quiera

Voz 0985 38:27 echado no has escuchado yo el otro día escuché intervenciones muy vehementes para censurar a Luis Suárez hoy nos ahorramos lo primeras prioriza

Voz 4 38:35 está aumentado vamos a esta lamentable en el campo y fuera del

Voz 0239 38:38 campo

Voz 4 38:40 hola cómo ha sido el mal lamentable vamos a ha a que alguien lo si alguien

Voz 1375 38:43 los ha después del partido después agresión e impropia de un jugador como Ramos que pierde los papeles y que es tan lamentable como lo que hemos dicho en otras ocasiones de Suárez es de ese tipo de sin el balón por medio el balón eso es es ir a darle coman cuando un toro va vestirá alguien pues ha ido como un toro embestir a Suárez les suelta el brazo y le pegan viaje después del partido

Voz 4 39:00 lo ha dicho esto es verdad que que tengo

Voz 30 39:03 voy a la cárcel con Puigdemont pero pero yo estoy muy tranquilos la verdad es una jugada que voy como el choque pero que me quito del medio oí me lo intento quitar encima pero en ningún momento ni Leroy ni a su intención de dar

Voz 29 39:15 en esta ocasión no tiene gracia lo de me dirán en Barcelona igual si quiere ganar al

Voz 1670 39:19 algunos de sus del sector del madridismo en Madrid

Voz 4 39:21 lista pero no tiene gracia es decir que en Barcelona dirán de él como plus de Mon no tiene sentido yo no le gusto terrible no sé exactamente cómo está el país no se equivoca lo buenos

Voz 0239 39:33 Maricarmen explicable es complicado el intenta explicar la jugada si existen explicarle que no tiene claro hablaron dice que lo que sí se puede explicar que lo estamos diciendo que pueda llegar a explicable Ramos intenta explicar lo inexplicable pero de una manera lamenta de dos veces el campo y fuera

Voz 0295 39:54 la verdad es que me queda es ahora perdona de Sergio Ramos ya es consciente del error que ha cometido dentro del campo y febrero Ramos

Voz 0239 40:01 por ciento en la zona amistad

Voz 0295 40:03 de qué es equivocado si no no no no no es Antonio yo creo que lo que quiere decir

Voz 0239 40:10 es una broma sin gusto lo que te quiero decir es que

Voz 0295 40:13 ejemplo Piqué no veo que se echen las manos tanto a la cabeza lo que quiero

Voz 0985 40:19 al salir uno pero el exceso

Voz 4 40:23 el problema el problema del suya

Voz 7 40:26 es que para para corregir actitudes en este caso ya reiteradas de Ramos tienes que darte cuenta de que te estás equivocando y no sé si Ramos es consciente de que en los últimos tiempos está equivocando dentro y fuera del campo

Voz 0295 40:41 pero dime cuándo hecho Ramos una actitud como ésta en los últimos tiempos no es normal no ha tenido que corregir afirmó no dime dime una déjame déjame que termine lo he dicho que define su pareja

Voz 7 40:52 pero yo creo yo creo que Sergio Ramos está cometiendo errores dentro del campo de ponen huevos presiones eso lo que te estoy diciendo

Voz 0295 41:00 Mariano y que aparece no me ha parecido el mes lo hizo no es lo que quiero decir si no puedo decirlo

Voz 7 41:05 creo que se está equivocando de manera reiterada en San Mamés

Voz 0239 41:07 no tienen nada que ver con lo de nada que ver absolutamente nada que ver lo de ella es un error grosero de Sergio Ramos que descompone al equipo en San Mamés para mí la segunda carrera amarilla no es ni amarilla es una expulsión que le puede pasar un central de la Liga española

Voz 0295 41:21 pero la podía haber algo que hoy sí pero lo de hoy no le puede pasar

Voz 0239 41:24 el capitán del Real lo de hoy no le puede pasar al capitán del Real Madrid

Voz 4 41:27 no no debería de Bilbao si Antonio

Voz 1576 41:30 un poco más lejos que yo creo que donde que el pulido de oro que hace tiempo que el personaje éste de que es el capitán un capitán como no hay otro Capitán Trueno que creo que es está empezando a ir un poco de las manos

Voz 1375 41:40 Sergio hacemos esto Griñán por supuesto porque

Voz 5 41:43 la suya la hice salió Jorge

Voz 0239 41:46 que tener lo pedí la selección

Voz 4 41:48 junto a Talavera que sino por todo lo que es aplace

Voz 1670 41:51 mejor capitán español no es porque también

Voz 4 41:54 tiene que representados de Barcelona o lo que te digo se equivoca yo lo que Sergio

Voz 1576 41:59 hace tiempo que dentro del campo se equivoca

Voz 1670 42:01 y eso de que le que tiene patente de corso