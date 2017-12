Voz 1 00:00 claro

Voz 0874 01:25 hombre de soltera era María Aline Griffith Dexter fue espía escritora quieran norteamericanas se convirtió en una de las figuras más singulares de la aristocracia en la España de Franco y los años de la transición Aline Griffith condesa viuda de Romanones ha muerto en Madrid esta mañana centran la necrológica del otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis

Voz 1326 01:45 hola qué tal Javier Aline Griffith que nació

Voz 0874 01:48 en en el estado de Nueva York pero su fecha de nacimiento tampoco está clara

Voz 1326 01:52 bueno ella aseguraba que había nacido en mil novecientos veintitrés y si eso es cierto ha muerto a los noventa y cuatro años pero ella también decía que había llegado a España en mil novecientos cuarenta y tres con veinte años después de haber sido modelo licenciarse en Periodismo estudiar Historia y Literatura ya haberse formado como agente secreto

Voz 0874 02:10 veinte años dan para mucho o hay alguna mentira de por medio

Voz 1326 02:13 bueno también cabe la posibilidad de que fuera una súper dotada pero siempre se dudó de su edad y hay quien afirma que han muerto con cerca de cien años bueno llegó a España

Voz 0874 02:22 novecientos cuarenta y tres es decir en plena Segunda Guerra Mundial

Voz 1326 02:25 si su llegada tuvo que ver precisamente con esa guerra en la que ya quería participar a toda costa harta de que casi lo hoy sólo lo hicieran los hombres fue seleccionada por el Gobierno norteamericano entró en la Oficina de Servicios Estratégicos el precedente de la CIA en los cursos de agente secreto había aprendido a usar armas descubrir al enemigo envenenar a quién fuera preciso o lanzarse en paracaídas escucha lo que decía en una entrevista que concedió hace unos pocos años al Instituto CEU estudios historia

Voz 5 02:57 en Minaj uno en unas espinas requiera una casa a las afueras de Washington donde me llevaba yo en este coche que salí de Washington había estado antes el no patina los vecinos de La O S S se llamaba la la astilla quemaba o ese ese los años llega querrán in allí vive en da unas señas de un hotel donde tiene que dar un nombre falso todo el día nadie me ha dicho que tiene espionaje yo pensé en espionaje yo sabía que era su bajos de yerra pues no no salir más

Voz 0874 03:38 hombre este ha sido un pasaporte falso te mandan a España desde hacía algo deberé imaginar ella sabía hablar español por lo menos

Voz 1326 03:45 no dominaba el francés el español lo aprendió enseguida aunque como estamos comprobando el acento norteamericano no lo perdió jamás

Voz 0874 03:52 la misión en España cuál era la primera opción

Voz 1326 03:54 que terminó como secretaria de la embajada de Estados Unidos pero en realidad era un espía en sus tareas incluían cosas como espiar al secretario de un ministro de Franco descifrar los mensajes que se intercambiaban las fuerzas del Eje otra tarde descubrir al agente secreto en España de Himmler estrecho colaborador de Hitler y uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi Aline se la conocía con el nombre de

Voz 1409 04:17 Tica

Voz 5 04:17 pero yo con este citaba que estaba están acostumbradas a bajas emocionantes me divertía en cuanto más pelo y Bosso más divertida a mi marido de asustado mucho es que te acostumbras desde muy joven a una vida que Cheney cierto peligro desaparece título echas de menos porque es el chico de peligro piensas que a mí no me va a pasar en Canada pero que está sudan Ronaldo que al igual es muy divertido y aquí en España interesante

Voz 0874 04:48 el de las muchas personalidades extranjeras que cayeron rendidas al encanto y a la diferencia de aquella España si también

Voz 1326 04:55 en hubo muchos que en España cayeron rendidos ante el encanto y la belleza de Aline Griffith Aline como tantos ilustres extranjeros era un habitual de los ambientes taurinos la noche madrileña y las fiestas de la alta sociedad en las que ella se desenvolvía de maravilla

Voz 0874 05:10 condición de espía lo exigiría ser muy discreta

Voz 1326 05:12 claro y tenía prohibido enamorarse sobre todo en tiempos de guerra un espía que se enamora no puede inspirar confianza

Voz 0874 05:19 consiguió no enamorarse

Voz 1326 05:21 no sé si es acepta vamos no se enamoró pero el mil novecientos cuarenta y siete dos años después de acabar la Segunda Guerra Mundial contrajo matrimonio con un miembro de la alta aristocracia española Luis Figueroa y Pérez de Guzmán el Bueno conde de Quintanilla al que había conocido en el Club de Campo de Puerta de Hierro en una fiesta de unos premios De Gaulle

Voz 0874 05:40 además de ejercer de Conde Luis Figueroa tenido alguna ocupación conocida el caldo

Voz 1326 05:45 quién tenía era alguien muy popular en los ambientes de la aristocracia era pintor llegó a exponer en galería de Estados Unidos también le encantaban los caballos y la caza siempre se especuló sobre su condición sexual para mucha gente fue una sorpresa que se casará con Aline Griffith

Voz 0874 06:00 el conde de Quintanilla era era Fake o tenía un gran patrimonio

Voz 1326 06:04 bueno su patrimonio era mucho menor el que cabía esperar del nieto del conde de Romanones la familia no había cuidado la fortuna que en con demasiado mimo de todos modos Alinghi el conde vivían en un palacete de la zona del piso y pasaban muchas temporadas en una finca enorme que el Conde había heredado el Extremadura y que era conocido como Pascua Lete Aline Griffith aparte de como una gran amazona se distinguió como una gestora muy aplicada a esa finca hay sacó adelante una marca de que esos que llegó a ser de los mejores de España y que exportaba a todo el mundo

Voz 0874 06:34 todo esto mientras que era espía o ya había dejado de serlo entonces

Voz 1326 06:37 mientras era espía entre sus amistades había

Voz 0874 06:39 grandes Celebrity pues todas las

Voz 1326 06:42 te puedes imaginar Jacqueline Kennedy Orson Wells de aquel Tyrone Power los duques de Windsor o españoles tan relevantes como Salvador Dalí y Luis Miguel Dominguín la duquesa de Alba Flores qué le llevó a pedir que ama a a su hijo Antonio

Voz 0874 06:55 ya ya de más de espía y miembros de la alta sociedad también era escritor

Voz 1326 06:58 sí escribió novelas libros de memorias como La espía que vestía de rojo aunque algunos cuestionan la verosimilitud de varias de las hazañas que contaba algunas de las cosas que ella aseguraba haber hecho eran bastante llamativas por ejemplo ella decía que en una ocasión después de la guerra un nazi la secuestro trató de matarla para que no le desenmascarar a ella contaba cómo se defendió atacando Le con un arma que llevaba en el bolso pero es bastante inquietante el final del relato

Voz 3 07:25 a ver anoche en intentó

Voz 5 07:27 yo yo noté que este hombre me iba a matar a Neira intentó matar a de May pero muy fuertes realmente tenía en auxilio de noche siempre a mano uno en ambientes que tenía que era muy muy duro y muy eficaz usted puede a tras casi calla o atrás yo nunca sabía si sabía o muertas en una cosa que me ha preocupado eso era peligroso

Voz 1326 07:55 o sea que huyó pero nunca supo se habían matado al nazi o no aunque se quedó un poco preocupa también contaba que había perseguido a Ilich Ramírez Sánchez el famoso terrorista internacional conocido como Carlos el Chacal al que por cierto dedicó uno de sus libros

Voz 0874 08:10 Aline Griffith en decíamos será condesa viuda de Romanones su marido cuando murió

Voz 1326 08:15 hace unos treinta años tras quedarse viuda Aline Griffith mantuvo una intensa vida social continuó escribiendo y pasaba bastantes temporadas en Estados Unidos pero no se volvió a casa

Voz 0874 08:23 tuvo hijos con el conde de Quintanilla se tuvo tres

Voz 1326 08:26 su hijos trece nietos con Álvaro su hijo mayor fue con el que mantuvo mayor cercanía hasta el final de su vida dos de sus nietas Lulu y Carla han tenido cierta presencia social Lulu es pintora y Carla fue novia atención de Willy Bárcenas hijo de Luis Bárcenas de la banda de música si Carla apareció hace unos meses en la portada de Interviú

Voz 3 08:47 apareció en la portada de Interviú remonta que de investigación se como caso abuela estamos ninguna de las que tanto

Voz 1326 08:52 bueno pues no aunque quería mucho a su nieta se llevó por lo visto un gran sofoco además no le gustó nada que en la entrevista aire hará algunos trapos sucios de la familia por cierto que en su familia siempre ha habido muchos líos y controversias a propósito de las herencias y los títulos nobiliarios ahora se ha puesto a la venta el palacete en el que vivía por cuatro millones de euros es que no se sitúa eh no está mal para

Voz 3 09:13 como segunda residencia la busco con la calderilla

Voz 2 09:20 no

Voz 7 09:28 dos

Voz 8 09:33 yo a la Aquilino

Voz 0874 09:40 esta mañana tenemos otra vez el lujo de contar con la compañía de un impresentable el periodista y escritor y peor personal que se Manuel Vicent cómo estás Manuel buenos días hombre gracias muy bien siempre que te llamamos venimos y siempre te lo agradezco profundamente porque sabes lo mucho que te admiramos

Voz 3 09:55 además se tus columnas bien

Voz 0874 09:58 no dejo de recomendarles a pesar de que algunos se refieran a ti como el padre de Mauricio cosa que a mí me parece un mes

Voz 1409 10:03 no no no no en absoluto primero esto Manuel D

Voz 0874 10:05 esta Maurici oye tú escribes te además a Aguirre el magnífico que eso libro dedicado a Jesús Aguirre el el duque de Alba

Voz 1409 10:11 sí sí sí bueno pero me da tan consorte como también la lindes que estáis hablando también les da consorte como Sonsoles y caza madre marquesa de Jean Paul también eran consortes es decir los consortes asumen muy bien el papel de la aristocracia mientras los aristócratas de verdad no se dan cuenta que son aristócratas yo le en una entrevista a Luis Escobar que también era marqués de las Marismas bien la torpeza de decir le pone vosotros los aristócratas como estará Thais me miró con una cara de pasmo y me dice aristócrata de eso de aristócratas lo decíais otros otros nosotros decimos familias conocidas

Voz 9 10:57 ya te están sorprendidos nunca se llaman ducado dado que se llaman eres un Alba un Elda es un pino hermoso eres un Maura a menos que era muy amigo

Voz 3 11:14 no soy muy amigo mío que era siete veces Grande de España que encierran

Voz 1409 11:21 es un día en un bar como solíamos coincidir me hace el encargo en tiempos de del PSOE a principios del PSOE no el años en Radio ochenta hay tantos dice oye tú que conoces a esos rojos tal resulta que a un primo mío un Villalobos Dios sabes es humilde pues quieren meter en la cárcel porque han matado salió borracho de una discoteca de noche Icon al Aston Martin pues se llevó por delante un tipo tal y lo quieren meter en la cárcel tú que conoces a tú no conoces ya sé que es depresión visita le digo pues dile que para además es que son odiosas además lo quieren meter en la cárcel de Zamora que precisamente está en una finca de Mi

Voz 9 12:11 la yo de agobio era una era en ganaderos que iban para Bravo

Voz 1409 12:18 pero al salir tan mansos se pasaron unos filetes por eso tuve son restar es un Villa Godiño de en impida

Voz 3 12:26 bueno pues este Esther aguda

Voz 1409 12:27 de tanto ver tú conociste esta mujer

Voz 3 12:31 sí sí bueno yo yo era muy amigo

Voz 1409 12:32 no de Gonzalo Anes que era muy amigo a la vez de ella Gonzalo un ser extraordinario que pastorear va mucho a las a la aristocracia no de pronto en una reunión te decía oye fulanito una al con esa una duquesa tú sabes que un antepasado Tullio el marqués Sol no sé cuántos de patata fue el que firmó el Tratado de Tordesillas Gonzalo no me digas eso es verdad

Voz 3 13:05 bueno bueno bueno

Voz 1409 13:09 yo conocía alguien porque Gonzalo quería que yo escribiera yo en ese momento estaba haciendo una serie de entrevistas que era a la vez retratos literarios ir me llevó un día donde ya montaba a caballo que era el Club Puerta de Hierro que por cierto hay conoció va a Quintanilla de que tenía bueno a mí me pareció una mujer muy lista por supuesto muy expeditiva muy tajante era de esas mujeres que que en una reunión lleva la voz cantante y hace callar a unos no le interesa la la conversación cambia a ella de conversaciones es decir es una mandona no lo que antes se llamaba una cosa que ahora suena viejo viejo que se llama una mujer de rompe

Voz 3 13:55 eso eso es lo que suena Juno pues bueno a la pana medieval van de haberle pregunta lo primero que tenemos que hacer es complicada es que parte de lo que ella contaba tú crees que era verdad pero

Voz 1409 14:14 tú piensa a quién diablos va a espiar si no había nada que ya es decide dar una caspa increíble es decir ella vino de es ella era una hija de un agente de seguros una clase media que yo vino aquí de no de Secretaria de embajadas sino de una secretaria en la embajada cambiarle lo mismo

Voz 3 14:38 es muy diferente

Voz 1409 14:41 en una fiesta en el club de El club de Puerta de Hierro enamoró a Quintanilla bueno y a partir de ahí ella era una súper dotada eh porque llegó la vi cabalgar en en el Club Puerta de Hierro tenía muchos años después ella era era como muy parecida en estilo al hayan o no ambas dos del detallan sólo se decía que como era se llamaba Icaza la gente os amigos llevado llaman caza pesca porque había Pescao a Marqués del gol que no se dan cuenta es decir que diferencia una persona que es todo consorte tanto él como ella el de verdad porque no se dan cuenta es decir un un aristócrata primero que respira por los Barranquillas no respira como Tim como yo pero no sabe que son privilegiados no no sabe es decir yo recuerdo que cuando a mí me enseño el Jesús Aguirre el palacio de Dueñas de Sevilla se sabía exactamente todo cuadro por cuadro los carteles tú como todo en la jugada se sabía todos los días mientras que yo me imagino que Cayetana que iría por allí desde niña no se daba cuenta de que si eso era uno Lucas Jordan o que si esto era un Tiziano absolutamente nada es decir ella en los palacios de Liria pasaba al lado de un Tiziano Hinault volvía la la cara no porque le parecía que eso era parte de la cual

Voz 0874 16:25 entonces claro ya si iba a sobre la marcha historias que contribuyan promete

Voz 1409 16:30 ella eso que ha que ha contado aquí todos como a matar a alguien

Voz 10 16:37 ahora eso eso en las sobremesas eso era mucho mayor de la Lomba espía y además en ese momento

Voz 1409 16:47 no era un augura de seducción de misterio era como solamente falta que contara que un día iba en un tren expreso de noche en los coche camas fumaba un cigarrillo

Voz 3 17:04 mirándolo oscuridad falta SEPLA no solamente no pero es que

Voz 1326 17:09 sí eso es verdad sea si se inventó casi todo el personaje todavía en parece mucho más genial

Voz 1409 17:14 es es una fantasía no

Voz 3 17:17 demuestra la la Enric Marco del espionaje yo conocí también

Voz 1409 17:21 una de verdad aristócrata de estos verdad que cerradas Corinna la hija de los Duques de mandas

Voz 1326 17:29 que no tiene que ver con la Corina de Juan Carlos I

Voz 1409 17:32 no no nada esta era la primera que empezó a hablar un gran cosa

Voz 3 17:38 pero pero voluntariamente por naturaleza como hijas quedó

Voz 9 17:44 más como como una pelota de las que ha calado eh no la veo Corina a mí

Voz 1409 17:54 temía que estoy yo iba un día también me la presentó Gonzalo Anes no iba un día me los encontré a los dos paseando por delante al Gijón por paseo de de estos de Recoletos Recoletos ella llevaba un look de pronto me sumerge a ellos les salude viene un pobre se acerca a pedir limosna Corina que nunca había visto ni sabía que había pobres se refugian los brazos de Gonzalo dice Pedro Gonzalo pero qué les pasa a este señor repáseme hace incoherencias Pope que supo ah no sabía absolutamente nada porque es que hay dos guardas no una estocada da al castizo aristocracia castiza que son amigos de toreros de todos yo otra que no que entre ellos se hablan en inglés pasan gran parte del año en residencias de fuera aquí suelen vivir en un caserón con goteras puede que conserven bombones pasados de hace tres o cuatro fiestas de hace tres o cuatro años suele Newton alguna mancha en la solapa porque esos son sus medalla bueno esta coordinó tenía un hermano que tenía dinero a una finca en Extremadura muy cerca de Pascual en su día se pierde en su propia finca

Voz 3 19:29 aquí se encuentra un jornalero mil desde preguntó esto que es no no pregunto cuál es mayor que el del llevar a su propia casa hay hay un hay un Madrid se podría hacer una gira por Madrid fantástica en un Madrid de la aristocracia sí sí sí pasa que la española

Voz 1409 19:53 es la hay una partido Grecia española que es muy austera normalmente un aristócrata de verdad no canta no no no saca unos doscientos Ello se suelen reunir en sus fincas y por otra parte paso una cosa en los años setenta fenómeno sociológico que es como es todos aristócratas tenían fincas siempre había pues el gordo por Serrano los corrillos de Serrano donde ellos porque un aristócrata sobre todo cuando es una punta de un vástago despunta de rama no que normalmente se levanta la una a Corretja de Serrano tomar el aperitivo y tal siempre había un listo que le proponía un negocio de una empresa que tienes carta ese caserón que tiene los que picaban en aquel de aquella burbujas de que que empezó a todos en la ruina él que seguía bebiendo el Camp Ari iba a ganar alguna todo lo alquila para cazar a leerla

Voz 3 21:04 de la duquesa de Alba se cuentan mil anécdotas tú sabrás cuarenta claro pues no o no lo que se cuenta de siempre es esa de que

Voz 1409 21:13 va con un capataz o algo así iba en por lo que mostró muchas optando barrancos de montes y valles hizo pronto quedó pasmada ante una cosa tan maravillosa no

Voz 3 21:27 sí de contó plazo options que comprarlo ganado posesos que usted

Voz 1326 21:35 hoy te llegaste a haber el

Voz 3 21:37 surtidor de gasolina que tenía en el palacio de Liria bueno a mí el yo yo

Voz 1409 21:43 visité mucho a Jesús Aguirre Liria siempre con García Hortelano siempre con gas cosas refugiado muchos Mercè Hortalà García Hortelano lo contábamos en una de esas tardes dice mira a Jesús no te envidio nada ni los Tiziano o Goyas ni nada

Voz 3 22:05 lo único que te envidio es el poste de gasolina gratis Campsa que tienes en el jardín eso es lo más que eso mola mucho de ese río oye te agradezco mucho la conversación aunque de nuevo esto como he dicho Luis y yo pues no ha servido para nada porque todo lo que hemos contado era mentira como buenos periodistas la mujer tenía historias era muy contrastada te muy esta Aline Griffith condesa espía que ha muerto en Madrid Ana qué tal vez solamente ya sabía porque si todo eso era mentira imagínate lo será no pero bueno una de las personalidades más peculiares y carismáticas de la sociedad española tan casposa a la que personajes como ella que hablaban con acento y algunos que otros actores le daba una cierta patina de cosmopolitismo que era más falsa pues toca buenos dicen un abrazo gracias

Voz 1326 22:57 es una verdad

Voz 11 23:02 sí

Voz 12 23:05 todo