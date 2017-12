La soledad que nos invade

Voz 1 00:00 mi

Voz 3 00:07 sí hemos

Voz 4 00:17 de ahí

Voz 3 00:25 ah

Voz 4 00:36 no es que sí eh

Voz 5 01:07 eh

Voz 2 01:49 cómo estás viendo

Voz 7 01:51 afortunadamente no sé muy bien

Voz 0874 01:54 Javier Cansado es muy anti Navidad a ti no te tengo calado todavía no sé cómo pasas estas fiestas todo lo que tiene que ver con el consumo la celebración excesiva con el exceso de Familia a veces

Voz 7 02:06 a mi me parece que la Navidad supera a la ficción esto hay un grafiti Mi barrio que dice no me gusta posicionar Armenia a favor y en contra lo que sí creo es que son unas fiestas excesivas

Voz 8 02:19 que no paramos de Nochebuena Navidad

Voz 7 02:22 este año viejo es Año Nuevo Reyes que son agotadoras yo soy como Jaime Gil de Biedma muy partidario de los días laborables te acuerdas que Jaime Gil tenía un poema se titulaba lunes tenía unos versos que decía pero después de todo no sabemos si las cosas no son mejor así escasas a propósito quizá quizá tienen razón los días laborables yo creo que vamos a ver tierra y en fin la fiesta estas por otra parte son

Voz 9 02:53 muy de los niños en mi familia hay niños y eso me está sentidas no se te hace largo digamos si largo si se me hace ahora hace por eso porque son excesivas porque no sabes de una entonces en otra para quienes trabajamos en casa interrumpen completamente trabajo te desquicia han absolutamente en fin largas y es verdad que los

Voz 0874 03:14 días laborables es como la metáfora de la normalidad

Voz 0538 03:17 no

Voz 9 03:17 y los fines de semanas y encima pillan como ahora salpicados por estas celebraciones son vamos el mayor ejemplo de la anormalidad de eso organizan todo surgió en todo yo una ciudad esto

Voz 7 03:28 muy alterada

Voz 9 03:30 tienes que a ver si quiero contar

Voz 0874 03:32 que trabajamos en Gran Vía treinta y dos ya sabe

Voz 9 03:34 ya lo sé ya que esto e de oye pues

Voz 0874 03:37 esta semana estuviste en Mercamadrid en un reportaje para el país no sorprende que la reportaje pero no no creo que fuera de cajas

Voz 7 03:45 bueno en cierto modo si era un reportaje eso porque Mercamadrid que es uno de los centros de distribución logística más importantes de Europa para que te hagas una idea de pescado de Mercamadrid es la segunda del mundo después de la de Tokio yo conozco la de Tokio y conozco la de Mercamadrid Mercamadrid fantástica poblada de Tokio es más grande pero trabaja muy pocas especies la de Madrid puedes encontrar lo que se te ocurra cualquier animal que se te pasa por la cabeza está en Mercamadrid es una experiencia fantástica tú imagínate lo que es pasar una noche entera no hasta estuve desde la una de la madrugada hasta las seis de la Unión así portó bueno por aquella ciudad que es una ciudad extrañísimo llena de naves día tenemos que hacer si un un reportaje sobre la logística que es una de las cosas más interesantes del mundo contemporáneo

Voz 0874 04:43 la logística en todos los sentidos première ahora que cuentas estoy me estoy acordando que un buen amigo periodista conocido periodista a sus bastantes años ha decidido comprar la licencia una frutería en un mercado de Barcelona entonces ahora compagina su vida periodística sigue siendo un periodista de éxito con el mantenimiento de una frutería que es una labor que no tiene nada que ver con el periodismo

Voz 7 05:02 una frutería de barrio portuario de barrio de mercado

Voz 0874 05:05 a mí me cuentan poco como es Mercabarna y claro descubrir un mundo porque eso no es un mundo

Voz 9 05:11 claro ha de madrugada a Mercabarna claro vieran la fruta tienes que forjar alianzas tienes que ser rápido ahí tienes que saber en la hora a la que vas

Voz 7 05:19 porque a medida que pasan las horas los precios van cayendo

Voz 0874 05:24 claro claro pero la calidad también va cayendo

Voz 7 05:26 la calidad también no pero no siempre la calidad que hay en relación a los precios no porque hay mayorista necesita sacar el producto ya ha empezado a vender a las cuatro de la mañana a lo mejor ya a las nueve tiene mucho lo tiene que sacar

Voz 0874 05:40 hay que hay que hablar de esto algún día es que es fantástico

Voz 7 05:43 yo creo que es uno de los grandes temas han sido de siempre pero en estos momentos la distribución osea es que están algunas empresas porque tú pidas un producto ya la hora o tengas en tu casa común de Bono pero quística es uno de esos asuntos tú sabes nadie imagina el follón que arma cuando llega a una línea de un supermercado coge una lata de anchoas

Voz 0874 06:09 desestabiliza por completo de la cadena cuando eso

Voz 7 06:12 pasa por el ordenador e organiza un follón que llega al almacén y es una cosa un gesto absolutamente ingenua que es sacar un bote de una estantería de un supermercado origina

Voz 0874 06:24 el movimiento increíble Un pez tiembla en algún lugar del mundo cuando su pasa no oye hoy día de Nochebuena ha querido quieres que hablemos de la soledad que es una de las grandes cuestiones que hemos planteado para trabajar en ella este año hay mucha gente que preferiría aislarse durante estas fechas mucha gente que se queja de que hay mucha familia que hay mucha pena que a veces ves incluso familiares a los que no te apetece ver o pasas demasiado tiempo con amigos que no son tan amigos pero frente a eso no reconocemos y sabemos distinguir a gente que está realmente sola y que en días como estos es cuando más cuentas sedán de eso de su propia soledad

Voz 7 07:01 bueno se dan cuenta ellos si nos damos cuenta nosotros la soledad es una enfermedad crónica se puede calificar de enfermedad es una enfermedad crónica muy de nuestra época muy de las grandes ciudades el mejor modo de no conocer a alguien es que sea tu vecino de puerta en puerta contigo lo que pasa es que en esta época porque somos así somos las personas personas somos personas de temporadas periodistas de temporada no como dificultad de temporada aplicamos la lupa sobre la soledad porque pensamos que en un momento en a la gente ese en fin se une pues la soledad se nota más no es un asunto que me interesa muchísimo y mira que yo creo que es de los mejores libros he leído en este año en el dos mil diecisiete de una autora inglesa se llama Lines Inc llamada ciudad solitaria dice aventuras en el arte de estar solo es unirlo es de una una pérdida que se fue a Nueva York por amor no nada más llegar a Nueva York la historia de amor se rompió entonces quedó descolgada en esa enorme ciudad y entonces decidió observar la sobriedad decidió observarse a sí misma sola entonces es un libro muy bueno yo yo recomiendo mucho pero también digo que te tiene que interesar el arte porque ella establece una relación entre la soledad y el arte el propósito ella va pagando de su experiencia en Nueva York pero mismo tiempo hace una mini biografía de juego aunque por cierto tenemos muy por un artista muy trivial es un artista muy serio incluso pese a que estaba siempre rodeado de gente o de esto de este pintor fantástico Hopper no de entonces lo digo para que la gente no se llame a engaño te tiene que interesar el arte para que te interese en un momento determinado ella dice empecé a darme cuenta de que la son edad era un territorio muy poblado una ciudad por derecho propio ya que hace una consideración sobre Manhattan tal y sigue dice Mo que construía un largo de sus años lo que aquí se presenta es un mapa de la soledad trazado tanto por necesidad como por interés a partir de los fragmentos reunidos a través de mis propias experiencias dignas de otros quería comprender lo que significaba estar son cómo influye esta circunstancia en la vida de la gente antes de aventurar me ha cartografiar la complicada relación que existe entre la soledad y Alarte habla de la soledad de arte ya habrá también de la posibilidad de darle sentido a la soledad porque de la soledad siempre no habrá peyorativa la soledad impuesta desde luego ves pero hay otro modo de soledad que muy creativa pero incluso a aquella que es aquella que es impuesta podemos tratar de darle un sentido no

Voz 11 10:06 parece que es un libro muy recomendable

Voz 7 10:09 por qué por qué habría de todos nosotros porque podemos en estas fechas gran parte de de de era apariencia de compañía que es pura apariencia pero hay un fondo de soledad sobre todo claros cuando uno es mayor porque la Navidad pues evoca a la gente que has perdido y hay un fondo de soledad aún estando en compañía hay un fondo de soledad y todos tenemos algo de personajes solitarios no

Voz 0874 10:39 esa compañía en Navidad compañía anual como quien dice y porque la soledad puede llegar te cuando de repente ha pasado toda tu vida como una persona persona desaparece que hay es mayor si estás absolutamente solo yo recuerdo Juanjo tú te acordarás yo creo que fue justo en torno al verano cuando hablábamos un poco de lo que haríamos este año tomando un café en la plaza del Carmen si no recuerdo mal yo te dije bueno me gustaría hablar de grandes cuestiones como la soledad del envejecimiento y tú me dijiste algo así como yo siempre pienso en la de personas mayores que estarán ahora mismo muertas en su casa con Telecinco puesto

Voz 7 11:12 si es que a veces cuando salta esta noticia no una señora que estaba llevaba siete meses muerta con la televisión encendida con Telecinco de repente queda descubren descubren porque falla la constante vital más importante de nuestra época que es la cuenta corriente claro cuando la cuenta corriente se agota y déjate pagar luz o el agua ahí dicen estar alarmas también critican

Voz 0874 11:42 una mujer porque según la última encuesta del INE la soledad afecta sobre todo a mujeres mayores de sesenta y cinco años mira déjame saluda respecto a esto alguien a quién conocerás que es Joaquim Bosch que es Magistrado Juez de Instrucción cómo estás Joaquim buenos días hola buenos días bueno esta semana escribiese un tuit que decía lo siguiente cada vez pasa más como juez de guardia encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos en avanzado estado de descomposición no sé si está fallando la intervención social los lazos familiares pero indica el tipo de sociedad hacia al que nos dirigimos quiere decir Joaquín que esto empieza a ser habitual

Voz 12 12:18 efectivamente yo lo que más no ahora en mi actuación como juez de guardia es que estas situaciones durante el servicio que prestamos hace ocho nueve diez años eran un singular cuando corrían es decir a algo que llamaba la atención porque no era normal iba yo en estos últimos meses veo que haya como cierta normalización es decir que ya en todas las guardias encontramos varios varios ancianos en en en fallecidos y durante bastantes días de muertos incluso con problemas para encontrar familiares que se hagan cargo de de entierro toda la problemática que que de Heather así que notado nunca cambio importante sobre todo en los últimos tiempos

Voz 9 12:58 es no perdona

Voz 7 13:01 perdona no lo increíble es que esto ya no es noticia señor Bosch porque a esto antes

Voz 11 13:07 el periódico no ahora ya no es noticia

Voz 7 13:09 esto

Voz 12 13:11 de hecho eh no es noticia hasta el extremo de que yo no he visto en todos los los levantamientos de cadáveres que participado o que me juzgado ha estado implicado en relación con hechos de este tipo no visto ni una sola noticia en el periódico por eso cuando vio alguna me llama la atención porque realmente si hay voluntad de informar de estos hechos otra hacer un análisis exhaustivo para entender el problema materia hay de sobra pero a lo que me llama la atención es efectivamente que la indiferencia llega hasta el punto de que no hay ningún control institucional sobre sobre estas situaciones

Voz 0874 13:47 claro no es un estudio científico digamos es una estadística pero que tú tengas la sensación de que esto te lo encuentras cada vez más de trabajo diario dice mucho de la sociedad en la que vivimos como como tú decías cuando llegas a esa escena hay hay elementos que ya distingue es como que forman parte de esa estampa de soledad

Voz 12 14:05 efectivamente en el lecho del fallecimiento a veces incluso no es ni siquiera el dato principal no sino a menudo lo más relevante es al abandono

Voz 0874 14:16 es el abandono hay que tenía cuenta que estamos hablando

Voz 12 14:18 de personas ancianas en muchos casos con las facultades físicas mentales o ambas que están mermadas y que por tanto tienen dificultades para gestionar un mínimo orden subida por tanto encuentras situaciones de mucha dejadez en lo personal de insalubridad en supuestos donde puede haber alteraciones mentales personas con síndrome de Diógenes por ejemplo ir efectivamente va a muerte a veces es un dato aislado pero a veces un dato que está en el conjunto de Don contexto

Voz 0874 14:51 dice es que muchas veces os cuesta encontrar a familiares por ejemplo a veces porque están desaparecidos porque no existen procedimiento cual esa aquí me avisaréis

Voz 12 15:03 Pitt de las fuerzas de seguridad se intenta localizar también con los datos y registros públicos o personas que puedan ser parientes a través también de de indagaciones en los puntos neutros judiciales pero a propósito de avisara a mí sí que me llama la atención que me me da la impresión de que sí que hay un componente de clase de claxon saciar por decirlo en términos no tradicionales en un que yo percibo que en esto no pasa digamos en casas de ancianos ricos en general y esto suele pasar en esa marginación social en que tienen pocos familiares que probablemente hay poca herencia que repartir pero era asuntos digamos donde fallecen personas que también a veces nos personal mostró porque hay fallecimientos bruscos que los servicios de urgencia no certifica la muerte natural tiene que hacer una autopsia no y entonces sí que actuamos en casas digamos de mayor nivel adquisitivo en estos supuestos el anciano fallece más acompañado digamos en se nota bastante

Voz 0874 16:07 a diferencia las familias ricas pero dice que hacer

Voz 7 16:12 la muerte todos somos iguales parece que tampoco

Voz 0874 16:15 eso es verdad dado el caso de que localice y se algún pariente y entonces sí que le interese ese pariente lejano no que haya una herencia por repartir

Voz 12 16:25 es posible que se den estos supuestos pero en líneas generales eh eh aparece aparece un pariente que gestiona todo lo referente al entierro y efectivamente cuando hay un patrimonio de todos los gastos que se puedan generar tasa el fallecimiento son de allá de Italia donde sufragar IS el heredero y albacea ordinario digan nos el que lo gestiona todo en estos supuestos el líneas generales sí que suelen aparecer parientes más o menos lejanos si no aparece ningún pariente es el propio Estado el que tiene que hacerse cargo de la herencia que pueda existir también de de de todas las gestiones de tener

Voz 0874 17:08 yo no es un caso así bueno te toca vivir muchas veces este caso no pero a lo mejor es de formación periodística pero me me pregunto si tú cuando te enfrentas a esa escena también te hace esa reflexión no de intentar imaginar cómo ha sido la vida de esa persona que ha acabado muriendo sola

Voz 12 17:24 sí absolutamente me Lagos siempre incluso en el todas las casas hay recuerdos de todo tipo sean familiares sean biográficos de trayectoria personal todos sabemos que puede haber grandes diferencias entre la vida de una persona cuando es joven en la mediana edad de la madurez a cuando pasan a ser personas ancianas seguro que cada historia a personal puede ser una película puede ser una novela no de cómo se llega a una situación de abandono de insalubridad en tu propio domicilio de aislamiento del mundo cuando son personas que solamente en otras etapas de su vida han tenido experiencias vitales probablemente a veces a veces muy intensas

Voz 0874 18:07 dicho de otra manera no podríamos ser nosotros en cualquier momento Joaquim Bosch juez de instrucción gracias por contarnos esta esta reflexión personal más que otra cosa pero agradezco un abrazo

Voz 12 18:16 fuerte abrazo a los dos

Voz 2 18:36 ah sí

Voz 0874 18:38 con tus deberes tu trabajo de campo esta semana ha llevado al Puente de Vallecas

Voz 15 18:44 hola cómo estás tomar asiento porque estamos en el abrigo decidió vale cualquiera

Voz 0874 18:55 eso te pinto ahora sí está a ser la mañana con Mónica una mujer de setenta y cuatro años que vive sola desde que enviudó en dos mil seis se principal compañía es la de un auxilio de Atencia una compañía de Atención Sociosanitaria que la visita a una vez al mes y que bueno pues está muy pendiente de ella hablando un poco de de Mónica aire como su casa Juanjo bueno

Voz 7 19:16 en K chilena pero llevamos cincuenta años en España osea que en la práctica es más española qué chilena no tiene la nacionalidad hay además ha recientemente juro bandera porque hacía muchísima ilusión ella es muy vital su casa está llena de cuadros que pinta ella mismas muy aficionada empezó tarde pero tiene mucha habilidad hay cuadros realmente notables burguesa que ya Pinto también me gusta mucho dice del Barroco la pintura religiosa es una visitante asidua del Museo del Prado vive emocionalmente de las rentas fíjate esto no podíamos imaginar que podía suceder podía yo podía imaginar que se podía vivir económicamente de las rentas pero se puede vivir emocionalmente de las rentas porque ella ha tenido una vida muy plena estuvo casada con un hombre que era muy culto muy activo viajan mucho dice la me abrió un mundo de abrió un mundo de la de la cultura no entonces iban a museos continuamente al regidor de teatro entonces ella vive emocionalmente de su ella recuerdo no es una mujer triste es decir esta Vive vive sola esta persona Atencia la llaman cada quince había saber cómo está pero ella vive completamente sola hasta el punto de que hay dice dice que hay días que semanas que no habla con nadie

Voz 9 20:41 semanas enteras pero hoy pero ella

Voz 7 20:45 no es una mujer

Voz 11 20:46 que viva la soledad con tristeza

Voz 7 20:49 sí porque vive de todas esas rentas emocionales que ha ido acumulando ese capital acumulando largo de su vida aparte Arias mira

Voz 0874 20:59 sus cuadros que te mete hasta la cocina para ver cómo se iba a preparar la comida de Navidad enteraste de hecho a viste la nevera sí

Voz 15 21:07 veis algo porque estáis miras los cajones ves yo tengo es tapabais sí

Voz 9 21:18 bueno una pierna de cordero

Voz 15 21:21 la pierna de cordero si no bueno eso en varios días mira es que no cabe que barbaridad oye yo yo con nevera que tiene bienes como bien

Voz 10 21:34 el día como porque por la tarde no

Voz 9 21:36 no no está bien surtida sí

Voz 11 21:40 estaba como preparada para una se diga de apocalipsis no si hubiera tenido una despensa de la casa es muy pequeñita pero muy agradable que la casa era un dan IVIMA que tenía dos pisos no la tenía además no tenía también

Voz 7 22:00 como cada quedado a gusto pero estaba yo pensando que si hubiera tenido despensa que no cabía en esa casa porque el periodo habría tenido conserva diez y es una cosa que observado yo mucho en gente mayor que tiene una especie de recuerdo

Voz 11 22:17 me han contado de las guerras las casas

Voz 0874 22:19 no da escasez y hay mucha gente

Voz 11 22:22 que que acumula a mí

Voz 9 22:24 siento no conservas bueno y más cosas mi bisabuela conservar las gomas porque pensaba que iba a desaparecer

Voz 0874 22:33 aparte de Cotillard por su casa te también charlas te mucho con ella te encontré un poco su vida que te conté por ejemplo cómo se conocieron ella y su marido

Voz 10 22:40 mi marido me llevaban veinte años nos conocimos por correspondencia si resulta que tenía unas compañeras que tenían unos primos que ven en España dice que describirse con chicos españoles mi marido era regidor de teatro y trabajaba en el teatro Fuencarral cuando antes era teatro loco él trabajaba de noche un día saliendo de ahí en la glorieta de Quevedo había un bar es siempre desairada ahí Icon

Voz 15 23:18 ahora el periódico arriba claro

Voz 10 23:21 pues él vio la lista yo era la primera tengo hasta el recorte que el me mandó y así empezó once años yo tenía dieciséis años estuvieron corto Landon viendo antes

Voz 15 23:37 yo entonces no había internet nada

Voz 10 23:40 y en el año setenta en enero del setenta él fue

Voz 7 23:45 sí por que él quería

Voz 10 23:47 Casas se puede que mi padre dijeron que no y así empezó todo

Voz 0874 23:52 por poderes ni hablar es curiosa historia de amor pero como lo son todas no sé si de Chile a España esa vida ajetreada que antes es con espectáculos con exposiciones salían

Voz 11 24:04 con amigos no también si tenían una vida pero yo tengo la impresión de que de que ellos se bastaban a sí mismos que te una impresión de que haya una pareja enamorada pésima no pasaron un tiempo porque da también porque dijeron tenemos que ahorrar aquí en España no hay forma de ahorrar porque se ve muchas cervezas y es que

Voz 0874 24:31 donde no se de cerveza y tuvieron donde

Voz 11 24:33 lleva una vida muy austera no entonces volvieron ya se fueron a la vivida esta casa si va mucho de tapeo con amigos ella recuerda esa temporada pero yo tuve la impresión de que era una pareja que se bastaba mucho de uno en uno u otro no

Voz 0874 24:53 ahora después de hace ya años del fallecimiento del marido hará llegan los dolores de espalda y también la soledad que ha reducido bastante toda esa inquietud cultural bastante pero no todas

Voz 10 25:04 al único museo que yo entro que cuando estoy un poco deprimida es al Prado porque ahí es donde sentarse yo Meca me siento me siento delante de un cuadro cada vez que vuelen cuento una novedad al mismo cuadro es que muchas más mires una pintura es más bonito

Voz 0874 25:24 claro y le preguntaste por ese otro esa otra ventana que hay ahora cualquier museo que es internet como una forma de conocer también a otras personas y bueno en Internet dice que entre

Voz 16 25:34 sí pero pero yo tengo mucho cuidado hinchó eh yo no no no me han metido tanto miedo páginas no que no que va

Voz 10 25:44 no no no ni yo Internet no tengo mi me las las cosas del banco no tengo lo teléfono móvil no tengo nada de eso yo solamente me meto en Youtube me río mucho con las cosas de los niños las gente que mete cosas los niños de los animales porque me encanta lo animal pero nada más que es las noticia los periódicos que no entre ningún no no no no no no es que desconfío y a mí me esas cosas me dan mucho miedo no si es una entretenimiento realmente yo tengo mi pintura Icon eso me me me va a los Whatsapp que uno vive con guasa

Voz 0874 26:21 tanto que sí pero hay que preguntarles entre van páginas pero cuando llegó el momento de preguntarle cómo prepara ella las navidades no estando sola como está sí bueno pues ella cuenta que

Voz 7 26:32 dejó de decorar la casa ya después de que muriera a su marido en Navidad y que además va regalando cosas porque no cabe todo el día que se muera dice no tengo a nadie a quién dejarse entonces su casa es un territorio libre de Navidad yo he aquí algún día asistió muy muy alto porque no se nota la vida no

Voz 0874 26:53 la figurita nada es curioso es cierto es síntoma de soledad me imagino lo de ir regalando cosas cuando cuando vives solo no pero en fin Mónica él lógicamente en esa conversación que ya tenía que ver con este tema entorno que gira vamos al tema de la soledad es ese momento en el que ella tampoco pudo evitar emocionarse

Voz 10 27:10 como me preguntan con quién va a pasar la la la la Navidad me me preguntan siempre yo digo con mis recuerdos sí sí porque yo he pasado muy bien yo he disfrutado mucho tuve marido excelente persona que cuando ir yo tantas cosas por entonces lo he hecho mucho mucho ahora esta es la peor etapa más que nada porque estás sola pero es hice la la para mí la peor esta sobre todo en esta fecha sabes porque si fueran otra

Voz 11 27:49 parece como que no

Voz 15 27:50 dice alegría pero no es que reprochó que usted solo si si seguimos nosotros sólo yo he visto nadie

Voz 0874 27:58 porque eso como una agresión

Voz 15 28:01 claro no no no yo a mí es que a mí a mira hay desaparición lo digo con ahí gratuitos

Voz 10 28:07 ah y le dice si hay veces que yo no me tiro circo seis días sin salir a la calle entonces claro no hablo con nadie hay bicis que tengo una gran afganas de de hablar con alguien con tal de tu alegría tu cosas con quién eso es lo único que yo hay veces que lo he hecho

Voz 0874 28:31 no hay mejor manera de describir la soledad de Juanjo en este último acabas de decir porque además hablamos de la soledad como si fuera una enfermedad nadie

Voz 9 28:39 de ahí la verdad dura toda yo sé yo creo que hay una especie de agresión en preguntar a la gente con no sé

Voz 0874 28:47 de hecho no se notaba mucho pudor hasta que queramos localizado esta mujer porque claro hay que pedir a alguien que te cuente un poco cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus déficits incluso no en fin no siempre hay que mirar la vida con cierto optimismo y Mónica ahí de hecho se podía entre ver un poco en su manera de hablar y en su manera de ser tiene algo que otros han perdido cuando están solos que es una cierta capacidad de sonreír y de hecho lo hace cuando te contaba un ritual que nunca faltan su cena de Nochevieja

Voz 10 29:17 sí sí yo me sitúo mi mi botellita de champán una chiquitita m a este las uvas también me preparo la esta suba si los yo sola inserta la cama

Voz 15 29:29 Isabel Toledo veo Portillo Egipto el a las uvas a su escucha por no tener una tradición por la televisión Dorribo cinco

Voz 10 29:39 de

Voz 15 29:40 pero depende depende lo que que a Rafael sí que yo tengo que verlo porque Raffaele de mi generación como digo yo cantante Arda

Voz 17 29:54 hoy no significa

Voz 9 29:57 me se costó pillarlo Rafael Jiménez digo eh

Voz 0874 30:05 está muy bien y es ese es es duro este este reportaje Juan

Voz 7 30:10 pero no porque ya te digo que es una mujer que está sola pero es una mujer que ha conseguido dar sentido a la soledad hay por eso yo creo que que que deberíamos preocuparnos

Voz 11 30:21 de de en fin de esto de esto como enfermedad Chrome

Voz 7 30:25 lo que decía el magistrado

Voz 11 30:28 nos edad pero que también a la sociedad tiene otro lado que sean de darle sentido a veces si uno tiene no tiene más remedio que hacer

Voz 7 30:37 cosa pues darle sentido esa cosa no sea que por un lado tenemos que ser conscientes de que esto es un problema social que nos concierne a todos pero no solamente se arregla con una persona que te llama cada quince días pulsera de teleasistencia

Voz 11 30:53 sino también intentando transmitir la idea de que la soledad o un cierto grado de soledad puede tener sentido

Voz 7 31:00 si consigues darse no sé lo que pasa es que es muy deprimente

Voz 0874 31:03 incluso esa expresión que han usado muy aceptada la de vivir de las rentas emocionales porque te hace pensar que no te das cuenta de que eres feliz cuando eres feliz y luego de repente pasa el tiempo está solo cuando era feliz era antes si tengo que vivir con aquellos recuerdos viví la soledad en el fondo desvela una incapacidad para encontrar una nueva felicidad no

Voz 11 31:22 sí pero en el caso de esta mujer fíjate yo creo que fue muy consciente toda su vida de que de que somos

Voz 7 31:28 estaba pasando muy bien estamos ya

Voz 0874 31:31 a parar unos minutos porque tenemos ciertos compromisos publicitarios sobra decirlo pero queremos seguir hablando de Mónica y además con una serie de invitados que nos van a contar ciertas cosas que yo quiero saber antes de despedirte Juanjo ahora regresamos venga

Voz 18 31:58 y

Voz 19 32:00 mí no después de Auschwitz ven en de In Sil esté aquí explica el Suez

Voz 0874 32:09 inquietudes Yemen

Voz 19 32:15 seis estamos

Voz 0874 32:20 hablando sobre muchas cosas de la vida pero todas giran entorno al eje de la soledad estaba pensando Juanjo que esta mañana ha estado por aquí Manuel Vicent y me he preguntado qué íbamos a hacer qué has dicho pues mira te hemos superado un programa en el que no centramos en la soledad que me ha dicho jugará un día como hoy como diciendo igual vais a hundir la mañana a alguien no me ese es domingo por la mañana pero yo creo que exigen eramos conversación sí por lo menos esta noche en una sola cena alguien habla de esto pues algo habremos comunidad

Voz 11 32:51 hablando de la soledad una de las cosas que proporciona una compañía enorme desde la radio casi todas pasado mayores son personas de rutinas Jet en algún momento hablando como única decía usted tienen unas rutinas muy fijas dice sí dentro de esas rutinas el espacio de la radio la televisión es porque no somos conscientes de la compañía queda

Voz 0874 33:19 Manuel Nevado cómo estás Manuel buenos días bueno deja diez bueno es psicólogo y queríamos que nos acompañara es en esta charla que estamos teniendo en estas fechas supongo que por ser Navidad viví por ser un ámbito tan familiar que la soledad es una enfermedad crónica parece no pues se nota más

Voz 1337 33:35 sí se nota más la verdad es que la soledad es algo que

Voz 0874 33:39 que nos acompaña nos va a contar

Voz 1337 33:41 leyendo a a lo largo de toda la vida hay de hecho eh nos deberían de deberíamos de aprender a a ir viviendo de soledad y a convivir con la soledad desde que somos pequeños para poder adaptarnos mucho mejor a los diferentes momentos que que los no va a venir a lo largo de toda la vida pero sí que es cierto que en la Navidad y por todo lo que nuestra tradición y todo el sentido simbólico que le damos estas fechas pues cobra cobra especial motivo mucho más en las personas mayores tienen más tendencia a sentirse solos va a estar solos las personas concentrados

Voz 0874 34:14 tu vida en un solo compañero de viaje por decirlo así en esos matrimonios que por ejemplo apenas han tenido amigos claro

Voz 1337 34:22 no quiero recordó los familiares y los recuerdos de la ausencia de los nidos vacíos se van amontonando en en su memoria no es muy importante siempre crear círculos de amistades si no podemos aislarnos en nosotros mismos ni siquiera en nuestra Familia por más que queramos tenemos que potenciar las las redes sociales para precisar sociales nuestras te a metemos en Tinder no no no no no no como la correspondencia como decía Mónica no el tinte de antiguo

Voz 9 34:50 a veces Consello esa sobre

Voz 0874 34:54 me ha gustado mucho tenemos que decía Juanjo esto de que si quieres no conocer a alguien a vivir a su lado porque al vecino nunca lo conoces

Voz 1337 35:01 lo hicieron con lo conoce yo fíjate yo me contó una anécdota recordó que yo soy de Carabanchel y en mi barrio en mi barrio todos los vecinos Éramos como una gran familia cuando yo era pequeño ahora cuando voy a casa de mi madre que falleció el año pasado solamente queda una una vecina de todas las que en los años setenta compraron el bloque no siempre recuerdo que cuando iba mi madre a mi casa de la que digo ahora siempre me decía conoces al vecino no inició debería digo mira Baby mientras no me digas Reino de guerra claro yo estoy encantado

Voz 0874 35:30 interesante esto que comenta Juanjo porque al final por lo que él dice tú puedes saber si alguien va a estar solo en el futuro un poco por la vida que lleva dicen las personas que como los pueblos pero ahí también

Voz 11 35:41 es que es complicado encontrar el punto medio entre la sociedad nosotros no porque tampoco podemos satanizar a la persona que tiene vocación de soledad aunque no digo porque nadie vive absolutamente aislado

Voz 7 35:52 sí

Voz 11 35:52 a menos que vivan una gran ciudad en un pueblo este problema no no lo tienes no leo las grandes multitudes producen también grandes y soledades entonces hay gente que basta la charla que tiene con las cajeras supermercado mientras me pasa la comida o la charla que tiene con el barrendero de pueblo y no necesitamos quiere decir que que hay vocación hay gente con vocación solitaria y tampoco podemos satanizar ahora es verdad que la eso no quita para decir que la soledad en las grandes núcleos urbanos es una enfermedad esto es así entonces ese que curioso esto no de Manuel de de que las grandes precisamente antes y dice de que se encontraba Masó cuanto más compañía tenía por qué curioso yo veo por ejemplo la emite cuyo a veces de una M30 el otro lado de la M30 no digo bueno pues a lo mejor al otro lado de la M30 vive mi hijo por poner un ejemplo no y eso está ahí al lado y al mismo tiempo está

Voz 0874 37:00 lejísimos porque era mi manera es decir que la

Voz 11 37:02 que también la arquitectura de las grandes ciudades provoca ese sentimiento de soledad ayer yo paseando por Vallecas esto en el barrio donde vivía Monica era un barrio muy solitario lleno de toques de pisos precioso porque además con grandes avenidas Vallecas tiene avenidas en órbita y al mismo tiempo eso producía una sensación de oquedades estar hueco no de tremenda

Voz 1337 37:31 si las grandes ciudades la verdad es que se han convertido en

Voz 9 37:34 en espacios para la tremenda

Voz 1337 37:36 la soledad lo que tú comentada Juanjo de de esa soledad de de las grandes avenidas de de Vallecas ID como estamos perdiendo se está haciendo cada vez una arquitectura más para personas para personas solas no decir se están perdiendo hay muchísimos de los elementos de la vida comunitaria como son los mercados vecinales las plazas los propios bancos en las calles quedan espacios en los que las personas en los diferentes barrios compartían sus afinidades Si supuso su manía no en espacios de diálogo espacios abiertos dentro del barrio para poder hablar dialogar y manejar también esa esa esa soledad

Voz 11 38:12 pero bueno esto qué buen título para un un ensayo no arquitectura de soledad como la la arquitectura poco mueve también la Romareda no

Voz 1337 38:22 promover muchísimo muchísimo además cuando estás hablando de Vallecas a mí me venía a la mente mi barrio no creo que han desaparecido todos los bancos de las calles los mercados de barrio de toda la vida que eran centros de de Vigo debida claro está

Voz 7 38:35 todas aras están cambiándose por Mercadona

Voz 1337 38:37 más y demás no ir donde se pierde esa cercanía a decir pues ir al carnicero del barrio que te contaba la vida voy a ir a al pescadero del barrio donde todo eso eso era espacio para compartir para compartir vida no eso está perdiendo muchísimo

Voz 2 39:10 soy

Voz 0874 39:13 Pilar cómo estás hola Javier

Voz 0538 39:16 buenos días estamos escuchando su pero atenta a todo lo que me ha parecido interesante muy interesante te sentías reconocido

Voz 0874 39:24 en algo de lo que decíamos algo cosas así

Voz 0538 39:26 por ejemplo lo que da decís que habláis de la soledad una cosa es estar solo yo otra cosa sentirse solo eso también un poco lo que hablo ahora es que antes se salía con la silla hablamos de los sesenta a tomar el fresco en la calle hay había un contacto con las personas pero ahora está todo el mundo aislado en su casa tenemos solera tú tú con quién

Voz 0874 39:59 buenas en Nochebuena

Voz 0538 40:01 pues creo que con Mis hijos crees creo creo porque si se que la comida de Navidad ellos sacas Navidad noche buena solución vamos lo lo intercambiamos Navidad vienen a casa

Voz 2 40:19 te sientes sola

Voz 0538 40:23 a ver a ver es que es muy complicado hay momentos en que estás triste que hay días que no hablas con nadie si no sales y aunque sales tampoco las personas se acercan acerca Nati tampoco hablas con nadie vas a lo imprescindible por eso yo estoy en la Asociación de Amigos de los mayores en contra o el aliciente de que un voluntario viene todas las semanas un día está conmigo o puedo salir o damos una vuelta y hablamos es verdad es Guillermo bueno pero mira a veces Le a tonto de hablar lo sueltas

Voz 0874 41:18 la semana ante venga y le digo le digo claro

Voz 0538 41:21 digo es que estoy Solà Guillermo criticó

Voz 0874 41:24 no no no sí sí pero no Asociación de Amigos de los mayores tú eres la mayor el amigo de la mayor es así pues hablamos de Guillermo antes saludarle

Voz 0538 41:33 pues mira es una persona que te ayuda mucho porque te escucha sabe escucharte tú sabes es que es importantísimo para los mayores el cariño ahí hablamos de soledad de que tú no te sientas sólo de que aunque estés un rato solo sepa es que siempre tienes a alguien que te va que te quiere que te va a apoyar escucha que te escucha que te escucha porque eh pues si a lo mejor hay veces que estás mejor y peor pero es verdad que la soledad es triste es verdad que también se remonta hay se lleva a veces para arriba tienes tu ratos claro claro

Voz 0874 42:23 mejores y peores Guillermo gracias por venir muchas gracias a vosotros buenos días lo lo que te habrán contado Pilar no quieren saberlo

Voz 0538 42:29 bueno bueno bueno bueno de todo lo que soy un terremoto

Voz 20 42:33 todo el día que escriba su biografía a ver si me dejas que se da a ver si me autoriza tienes se puede preguntar tener sí si tengo cuarenta y uno cuarenta y uno no es una adolescente ya no

Voz 9 42:44 no no no parece bien echado XXXII

Voz 0874 42:48 pero de repente te asignan la Pilar de repente yo un día te plantas en su casa supongo bueno tú me cuente ella como José I

Voz 0538 42:56 importante Javier he tenido anteriormente otras dos personas una chiquita maravillosa Lucía pero se marchó hacer un máster después tuve otro chico que era de Castellón y se tuvo que ir por una cosa Fahmi liar que a ser enterrado no no no no no no no no que ahora la verdad es que les tengo que dar gracias porque van cariño a lo mejor te pongo un ejemplo venía Lucía decía pues vámonos y hacía frío en invierno los cogíamos se venía conmigo en el autobús nos bajamos Madrid Río andábamos como ahora hago con Guillermo hizo entonces pues a mí todas las personas como humanas común me han venido fenomenal me han ayudado mucho

Voz 0874 43:58 se convertía en el mejor momento de la semana pues sí

Voz 0538 44:01 sí porque lo espero lo espero Javier es más lo es pero sí otros días no me muevo Irigoyen osea después de hacer todas las cosas que tenga que hacer yo yo sola sola imposible pero ya viene Guillermo yo estoy preparada para cuando él llama Lapuerta

Voz 11 44:25 salir salir

Voz 0538 44:27 ya tienes tu libreta con los apuntes de todo lo que tienes que contar no hombre no puede es que es que surge P pero los dos que también la habla

Voz 9 44:38 oye tú que vas un día a la semana un día a la semana sí

Voz 11 44:42 esto es muy importante porque yo no tenían noticias de la existencia de esta asociación digo que es muy importante que

Voz 0538 44:48 es que hay una sucesión de Amigos de los mayores esto

Voz 11 44:51 qué hace esto me imagino que que es un voluntariado no

Voz 0538 44:55 pero

Voz 0874 44:56 que a nosotros nos viene maravillosamente bien de hecho el fin de semana pasado esa fundación Amigos de los mayores organizó una merienda para personas mayores que están solas Si para los voluntarios también que les hacen compañía no sé si lo pasasteis viene fenomenal si se coló Paqui Ramos no es ir a detecta estéis de la cumpliendo años pero yo creo que todavía

Voz 0538 45:15 pero bueno no nos lo han contado pero ella también tiene mucha experiencia en haberlo visto pero lo pasamos fenomenal porque hasta bailamos si ella también

Voz 0874 45:25 pero esto no lo viste eso no lo de de hecho habló con Inés que es otra de las voluntarias y con el ICO en el mayor de Inés que quiera Isabel

Voz 17 45:34 oye me presentas a tu a Isabel estas Isabel no se mueva que la cojo con la boca llena sobre todo a usted le ha tocado la madre me andaba de estoy contenta con ella cómo cómo van a celebrar la Navidad pues mire yo por él no sé yo creo que ver en el que éste lo que voy a celebrar otra cosa más no porque no te digo estoy sola sola y me acuerdo que el primer abrazo que me dio Isabel zona agosto desde febrero cuando me dio un beso luego no entendía que yo no cobrara ella pensaba que alguien me estaba pagando por debajo es un poco duro eso que te que se piensen que no hay nadie que quiera estar comparando exactamente hasta que ya lo entendió hoy y tengo que pagar algo y tengo quedará algo y tengo que hacer algo no ya costó costó pero bueno ya lo entiende y ella está encantada de yo también la verdad que sí ese abrazo fue definitoria hombre aquel día le dije a mi hijo André ha enviado una de julio vamos dice Juan mamá

Voz 9 46:46 sí sí esto es importante entenderlo Guillermo

Voz 0874 46:48 no tuvo esto lo haces que que que que sacas tú con esto que busca

Voz 20 46:52 pues mira yo lo hago simplemente por pura generosidad porque a mí es algo que que me llena bastante

Voz 2 46:59 hay hay voy

Voz 9 47:03 efectivamente los vuelvo voy luego tú dices

Voz 20 47:06 te dan sea es cómo recuperar pues la abuela que perdiste en algún momento en tu vida no entonces para mí es algo como un intercambio de sentimientos y de emociones que nos enriquece a ambos y que al igual que yo puedo cumplir una función con ella ya lo cumple conmigo claro si tal y como lo cuentas

Voz 0874 47:24 difícil saber quién gana más con esto

Voz 20 47:26 pues es un muy win como se suele decir osea aquí no hay perdedores aquí sólo hay dos ganadores que somos en este caso oye yo a nadie cómo se te marcha Castellón este

Voz 0538 47:34 no no que ya no se mar no esquís aquí en Madrid escucha Javier pero tan cariñosa Diego le doy un beso a lo mejor es una tontería porque él tiene su madre y sus cosas yo digo la segunda madre yo compiten sí pero es verdad que es tan importante que yo digo pero le digo algunas veces digo pero si te quiero como un hijo yo no me quiero despedir Javier sin deciros qué os doy las gracias por este programa tan maravilloso de la ayuda a las personas mayores que está hemos solas como estaba terminando el futuro

Voz 9 48:23 sí sí que da paso al Boletín Pilar

Voz 0538 48:26 a mí sino para Radio no yo si queréis aunque sea verdad alguna cosita vengo aquí sí yo te ayudo

Voz 0874 48:35 oye os agradezco mucho que comparta es esto porque yo no sé hasta qué punto forma parte de vuestra más estricta intimidad sabes si es verdad que también hay intimida también no

Voz 0538 48:45 qué le

Voz 0874 48:46 el el sacar estas cosas algo así pero pero Pilar todos aprendemos algo y es que todos aprendemos de que hay la naturaleza humana positiva en la sociedad de que hay gente que con su tiempo libre sin ganar nada como decía esta mujer es pues de repente lo tiene claro es conversación mucha suerte en el futuro que Guillermo no apunta ningún Masters

Voz 0538 49:08 no no no no no conecta gracias pues lo unirá los dos Guillermo oye muchas gracias adiós mandó el debate

Voz 0874 49:16 el psicólogo gracias también por asistir a esta conversación y por apoyarnos Un poco y darnos una serie de pautas para entender lo que significa la soledad oye muchas gracias a todos ya Juanjo pues lo hemos pasado bien un tema duro así que a Manuel Vicent para para preguntarle a ver si al final teníamos unos razón en hablar de esto y verdad un abrazo hasta

Voz 2 49:35 yo he estado aquí