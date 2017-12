Balance científico del año

Voz 3 00:00 el inicio estrés

separados pero siempre al pie del cañón para tratar de explicarnos el mundo Pere Estupinyá y Javier Sampedro cómo estáis compañeros muy bien buenos días siempre al filo de los dice que en Plasencia eh que es el sí señor ahí es donde hay que estar si se quiere estar al filo de la noticia en Plasencia es un restaurante de Plasencia que es donde seguramente va a estar dentro un rato bueno comunicó en Plasencia etapas sin pagarlas a ver a durar eso sí esto sí que es ciencia en otras ciudades que que tienen mucha fama por las tapas Granada Bilbao Donosti pero aquí son gratis perdone usted cree usted no no está segura de esto está seguro de esto o estás derechos tú hecho el trabajo de campo ya anda ya sé lo que pasa ya se porque ir es esto porque Javier esta semana si lo Trending Topic en Twitter no saben lo que sí te digo que estrenó Mi porqué con una columna que escribió en El País en la que valoraba de manera irónica la inversión del Gobierno español en ciencia yo escribí de Trending pues no te sientas y cómo te sientes cómo te sientes telonero lo que deja claro me siento bien no es realmente el mérito en las mío sino que sabéis hay hay el perito se lo mal que lo hace la ciencia española no ese es el principal el principal mérito es del Gobierno pero luego la grupo hay sectores de población muy activos en Twitter y en las redes sociales y la mayoría yo creo que todos conocemos suelen ser gente de una inmoralidad inmadura el II Foro coches problema pero algunos de ellos son los científicos y sobre todo las asociaciones científicas que están intentando mejorar la situación en España mejorar sus presupuestos estos son muy activos y cuando ven una columna que que dicen lo que yo los quieren que se diga pues la red tuitean mucho así que el mérito en los mismos méritos del tema y como dice Pedra el mérito es del Gobierno todas no por hacerlo tan mal el de lo poco que le importa al Gobierno la inversión en la influencia que era de lo que escribía en el país exactas al decir que Pere Estupinyá es químico es bioquímico pero en la toros de El Cazador del cerebro que está en la dos son Netflix nunca me acuerdo en lados es no que que que no renovó en rápido o vamos a escuchar ofertas exacto de donde sea Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del país ayer hablábamos por cierto una este programa sobre las doce palabras que la Fundación del Español Urgente elige cada año como las más relevantes con mayor eco mediático Ia una también yo creo que es culpa vuestra porque mira que la había repetido en este programa que es súper bacterias bueno yo creo que lo hemos repetido muchas veces son estas bacterias que resisten a todos los antibióticos bueno esto es una competición que tengo la impresión de que si está palabras elegida como la palabra del año y esto se decide el día veintinueve es como que habéis ganado pues

Voz 0874 03:57 otros que se compite con cosas como un turismo fobia bitcoins macho explicación que la traducción de Mans Plane

Voz 0902 04:06 de hecho explica Marisa gusta hacía Sprinting el spread y no más Breaking esos ese la cuando cuando el metro que supongo habrá una palabra en español pero es patas si cerrase los ganador

Voz 0874 05:05 siempre decimos que este espacio esté diseñado para qué pero hay Javier nos ayuden a entender mejor el mundo en el que nos ha tocado vivir en el que vamos avanzando poco a poco normalmente lo consiguen porque hacen que toquemos un poco todos los palos no tecnología genética astrofísica súper bacterias que no

Voz 0874 05:21 gastronomía y luego nos regalan grande charlas con grandes invitados algunos de ellos alguno de los invitados han usado a veces a alguno de ellos como conejillo de indias en el caso de de federal que lo colocan aparatos penas cójase en el cerebro tan colocado de todo eh

Voz 0902 05:35 el de le gusta es mi fetichismo te has de hoy queremos hacer un balance científico del año y que sean

Voz 0874 05:40 los mismos los que nos lo cuenten todos los grandes medios han publicado ya sus ránkings de descubrimientos científicos alguna en particular ha sorprendido más a vosotros

Voz 1730 05:50 bueno a mí particularmente yo creo que el año de la terapia génica aquí estoy un poco después lo comentamos no pero pero yo no estoy muy de acuerdo en la clasificación que ha hecho Science y entre porque últimamente Le estoy dando muchas vueltas a lo que es relevante para la ciencia o lo que es relevante para la sociedad que no siempre coinciden no yo creo que este año todos los los varios ensayos clínicos que han dado resultados positivos sobre terapia génica yo creo que esto acumulados son el el la gran revolución de este año porque ya no es que tengamos unas nuevas tijeras moleculares que pueden cambiar genes a voluntad ya no es que conozcamos la secuencia podamos personalizar ya se han visto resultados positivos

Voz 0874 06:32 en enfermedades que son muy graves y que

Voz 1730 06:36 uno de los más notorios y que sí que era uno de los nominados al año era con niños que tenían una distrofia muscular que a los dos años fallecían quince de los quince pasó su superaban con éxito los dos años esto es un un gran muy relevante

Voz 0902 06:52 es un cambio de también yo soy un gran defensor de la ciencia básica creo que las aplicaciones de la ciencia estallan hasta hasta hasta niveles que no podíamos ni imaginar cuando llegamos a comprender profundamente los problemas cuando comprendimos el magnetismo en el siglo XIX estalló la revolución eléctrica no la la electricidad no los que todavía usamos me metiendo enchufes en nuestra casa para iluminar no es para alimentar nuestras horas nuestros ordenadores no pero nunca hubiéramos podido hacer eso sí Farah de Maxwell no hubieran descubierto las ecuaciones fundamentales que rigen la fuerza electromagnética ir descubriendo de paso que la luz era una onda electromagnética este enorme avance todavía está afectando a nuestra sociedad yo al contrario que si no estoy de acuerdo con la selección de Science donde el el primer viento el año ha sido elegido descubrimientos sobre ondas gravitacionales o gravitatorias de las que ya hemos hablado varias veces en este programa y no hace falta entrar en los detalles pero estos descubrimientos fundamentales que han confirmado la teoría que a Einstein escribió en su cuaderno hace ciento y pico años nos van a conducir a unas aplicaciones también para la biomedicina pero sobre todo para la tecnología y la física que no podemos ahora mismo a comprenden el fondo de los problemas has es el fundamento de las aplicaciones futuras cuando Watson y Crick descubrieron la doble hélice de la ley en en mil novecientos digo de tres no lo hicieron para mejorar la biomedicina ni para hacer terapia génica lo hicieron por curiosidad por saber cómo funcionaba la herencia Pet sin embargo lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de aquel descubrimiento fundamental con las ondas gravitatorias veremos lo mismo dentro de cincuenta años sí pero no gravitacionales yo entiendo que hace

Voz 1730 09:03 un año dos fueron el descubrimiento más importante el año pero esta colisión

Voz 0902 09:06 estrellas de neutrones tú crees que está en concreto lo que está en concreto ha sido muy fue te porque fue fue lo digo el detector de ondas gravitatorias quién detectó primero esa fusión de estrellas otro que después confirmaron todos los observatorios del planeta los telescopios espaciales y esto es algo que no había ocurrido nunca que nos va a permitir comprender esos fenómenos con una profundidad que de la que ya veremos cuánto os Cominos dentro de cincuenta buenos días

Voz 0874 09:38 decir no sé si nosotros lo veremos

Voz 0902 09:40 bueno pero están quedará algún podcast arqueológico para lo lo oigan arqueólogos del futuro

Voz 0874 09:48 eso es verdad pero como tú muy bien has dicho hay que dejar pasar el tiempo dentro de ese tiempo sabremos qué significa esto realmente qué que Science como como comentas ha decidido que merece el Oscar de la ciencia vestida de los Oscar exactos

Voz 0902 10:01 acabo de escribir eso esa misma gente las ondas gravitacionales a oye en en esta línea de

Voz 0874 10:08 de visión de futuro más que presente hay también importantes avances en la lucha contra el cáncer aquí lo hablábamos hace unas semanas se ha dado luz verde a un fármaco que combate tumores con una determinada firma genética por primera vez yo creo corrigió me pues es la primera vez que no importa qué tipo de tumores el el fármaco funciona o no importa en qué órgano ese tumor sí

Voz 0902 10:29 porque esto esta técnica concreta pertenece a un gran ámbito que es la gran esperanza actual es la gran línea de investigación contra el cáncer actual bueno recordemos en primer lugar que que la mitad de los cánceres ya se curen contra lo que estamos luchando contra controlado tramita que la mejor herramienta que tenemos ahora mismo a la detección precoz esto recordemos siempre porque es fundamental cuanto antes un cáncer curarlo cuando hay metástasis las opciones de tratamientos son muy escasas pero este esta gran en este gran sector de tecnologías contra el cáncer que se llama inmunoterapia es algo radicalmente nuevo no consiste en intoxicar a las células cancerosas y de paso a todas las demás no como ocurrió con las quimioterapia es actuales o de irradiar a las células y también las demás ya están sino que consiste en estimular al propio sistema inmune a tu propio sistema inmune para que destruye el tumor que esto es algo que realmente el sistema inmune está haciendo continuamente sea todos tenemos tumores incipiente Square deja que hacerlo cuando se produce cáncer porque no puede ya con él porque la el tumor está en una guerra de armamentos permanente contra el sistema inmune contra los anticuerpos y las células del sistema inmune las defensas lo que se llama las defensas si el tumor evoluciona demasiado demasiados demasiado listo se puede escapar de ellas pero la investigación actual está consiguiendo formas de estimular el sistema inmune pero incluso en esos casos pueda atacar y atacar incluso las metástasis esto el lance si llega a la práctica clínica será un avance tremendo hay hemos hablado ya dos o tres veces de estas técnicas en el programa hay unas que se llaman inhibidores de la PD L1 que son nuestros estimulado al ex del sistema inmune que está ofreciendo unos resultados muy prometedores en el treinta por ciento de los pacientes de los principales cánceres y el gran reto ahora extender esa efectividad doscientos pacientes al setenta por ciento restante como decíamos antes la clave para hacerlo es entender por qué el treinta por ciento funciona y el setenta no cuando entendamos eso podremos atender a la mayor parte de los pacientes

Voz 0874 12:54 en el ámbito de la robótica en la inteligencia RTE

Voz 1730 12:57 claro claro mira fíjate lo que hablábamos antes sea la revista Science no esta vez de las diez noticias del año no ha nombrado a ninguna que esté relacionado con la inteligencia artificial cuando a nivel social Éste ha sido como quizás del año donde sí está expandiendo más todo el uso de inteligencia artificial y se está hablando más de las consecuencias que podría tener toda la globalización la automatización el uso oeste de la conjunción no de Big Data con inteligencia artificial yo creo que sin duda es junto con la genética bajo mi criterio es uno de los temas más importantes del año

Voz 0902 13:34 yo estoy de acuerdo sí porque no sé porque no incluyeron además ha habido dos hitos muy claros este año que son poco o no exactamente que es ya habían ganaba al ajedrez y algo pero este año lo han conseguido aprendiendo por sí mismos nadie Nano no han usado Vic de Ita estudiando todas las partidas que han jugado los humanos no sino que les han enseñado las reglas y ellos jugando contra sí mismos han descubierto estrategias de juego que no se me habían ocurrido a ningún gran maestro antes esto realmente sí es un avance impresionante han conseguido los científicos de Google Google tiene unidad de inteligencia artificial en Londres que se llama Deep Mind que es posiblemente la vanguardia de la investigación en inteligencia artificial y una cosa muy importante Google y las demás empresas Facebook Twitter y todas las demás y consideran secreto industrial sus avances porque claro tiene una competencia muy fuerte de los demás pero Google está publicando en Science los avances que consigue la inteligencia en Londres esto es un avance muy importante también en la gestión de la ciencia avances que han dejado de ser secreto industrial para convertirse en bueno él un conocimiento que pueda utilizar buen investigador del mundo

Voz 0874 15:05 ahí en el terreno del cambio climático yo creo que tenemos que también referirnos a él hay digamos no sé hago una sensación agridulce no porque por un lado el que este cambio climático contar que claramente estamos luchando mal o no haciendo lo suficiente no ha dejado imágenes tan impactantes como la del iceberg más grande del mundo que yo creo que es un síntoma claro de que algo está pasando pero frente a ese iceberg está otro iceberg

Voz 0902 15:31 sí sí sí sí sí no yo yo yo creo no sean es agridulce dulce

Voz 1730 15:35 la situación del cambio climático es que está muy mal

Voz 0874 15:38 esa incluso yo me refería a la aparición de de seis deber debería hacernos pensar

Voz 1730 15:44 claro que recapacite a todos pero pero

Voz 0902 15:46 yo este verano prolongado que seguimos viviendo exacto el invierno entrar le oí pueden estar al sol al campo veinte ganando era yo estoy hasta mañana

Voz 1730 15:57 claro pero el hecho de que Trump haya retirado EEUU del Acuerdo de París esto es una noticia científica no es un descubrimiento científico pero tiene tiene que estar dentro de de de un análisis de qué ha pasado en la ciencia este año porque es muy grave también os puede forzar a pensar dice si estamos luchando bien contra el cambio climático si la ONU es el mejor y el hay Pizzi si es el mejor elemento que que que tenemos para luchar contra el cambio climático yo creo que que sí que a mi me gusta valorar la ciencia cada vez más en de una manera más social no yo creo que también podríamos destacar otras noticias que no son descubrimientos pero por ejemplo el tema de de el esfuerzo que se ha hecho en la perspectiva de género ahora es una mujer dirigen del CSIC por ejemplo esto es un un ejemplo pero es decir yo creo que en este año ha habido mucha más discusión respecto a otros sea puesto más sobre la mesa el el debate sobre el rol de la mujer en en ciencia que

Voz 0902 17:02 no es decir no sólo en ciencia pero yo creo

Voz 1730 17:05 en en ciencias está hablando muy bien

Voz 0902 17:08 serio y en una perspectiva más local también

Voz 1730 17:10 dentro de esta perspectiva socio de lo que hemos empezado hablando de lo mal que se está gestionando la ciencia en España creo que te también tiene que ser un elemento de análisis de que pasaba en dos mil diecisiete es decir se nos dijo que durante la crisis tocaba recortar en ciencia pero que cuando empezaba al país a mejorar pues pues se volvería a apostar por la ciencia y no está siendo así yo anticipo que casi una rebelión de los científicos en el dos mil dieciocho es decir no no pueden continuar las cosas de esta manera

Voz 0874 17:41 pervivencia acaso no hombre

Voz 0902 17:44 cuando un científico lo que lo que concluye es que no sé lo que no se adaptaba diciendo que los políticos no se creen esto con algunas honrosas excepciones entre las que me viene a la cabeza Javier Solana por ejemplo que física físico que te iba a decir sí en con los y más excepciones las políticas no se creen que la ciencia españoles eh no se creen que la ciencia no se a la

Voz 0874 18:10 no sirve para nada por ejemplo no

Voz 0902 18:12 y bueno vale no no lleguemos tan lejos no creo que Luis de Guindos vaya creer que llegar algunas es importante pero que no se crea que financiar yo estimular a los centros españoles públicos que están investigando la sierra no renovables no sea importante obviamente no sólo no porque a juzgar por los hechos

Voz 0874 18:37 te iba a decir que la única parte positiva del años saber que allá por abril aunque sea como repulsa a las políticas de Trump hubo una manifestación por la CIA

Voz 1730 18:46 sí sí sí sí sí la marcha Saëns que que empezó en Estados Unidos pero que que hubo también aquí en España yo creo que realmente si pensamos en qué qué ocurrirá en dos mil dieciocho yo sí veo un esta pequeña rebelión de los científicos diciendo ya no podemos más esto no puede continuar así que tú Javier

Voz 0874 19:11 para dos mil dieciocho que anticipa yo soy pesimista

Voz 0902 19:14 yo no creo que en dos mil dieciocho vaya a ocurrir nada en este sentido porque insiste es que es que los políticos no se ponen no sólo nuestro Gobierno sino también los demás políticos que no se creen que la ciencia sea importante Crane que eso genera pocos puestos de trabajo que genera riqueza y no se dan cuenta no piensan a medio plazo piensan a legislatura vista no piensan a medio plazo que las grandes economías del mundo lo son porque han invertido en ciencia tecnología e innovación que sin eso vamos a volver a aspirar a ladrillos al lado de la M40 no acaban de ver esto y me siento muy pesimista

Voz 1730 19:52 está ya en el ámbito puramente científico hay algo que creéis

Voz 0874 19:57 que estamos a punto de descubrir qué puede ocurrir

Voz 1730 19:59 en este dos mil nueve un tema puesto estaba pensando lo eh pues yo creo que el año que viene lo que veremos más es más terapias génica as éxito cosas pero hay un está alzaron buscando la súper simetría desde hace ya tres o cuatro años descubrió el bosón de Higgs hace unos cuantos años y ahora el próximo gran descubrimiento que se espera esté relacionado con con la súper simetría quizás no quizás no la encuentro

Voz 5 20:25 para mí la encuentre el plan cuentos no no claro claro

Voz 1730 20:28 pese que no la encuentren y eso ya sería una noticia pero pero si me pongo sin plan más arriesgado para hacer algún pronóstico da pues yo creo que en algún momento este año hablaremos de de si existe o no la súper simetría que es un concepto físico que quizás

Voz 0902 20:46 no vale no merece la pena ahora detallar lo pero que

Voz 1730 20:50 quería ser una de las noticias importantes de la oye pero

Voz 0902 20:53 a mí me acuerdo de que hace un año justo dijimos se se dice a sí Perec prevé dijimos que este dos mil diecisiete iba el primer ordenador cuántico para noticia Watson The Irish Times

Voz 1730 21:12 se presentó pero

Voz 0902 21:13 pues ha tenido algunas críticas de que no funcionaba muy bien sí pero no pero la pantalla es cierto o sea es un ordenador cuántico que no funciona si no conozco cuando se anunció creo que en abril en mayo hubo un poco de revuelo con el Watson no de de ahí bien después se vio guacho es un prodigio pero no funciona cuántico no eso es no entró por encima decir no era un nombre de Watson pero sí que hay bien sí que presentó con un pequeño ordenador cuántico bueno los chinos están haciendo grandes avances en computación cuántica pero siente tras exportación de fotones manda un satélite que manda fotones entregas es un concepto cuántico que no merece la pena ni que intentemos explicar son dos partículas distintas que estar en dos sitios distintos que son la misma que en el momento en que era una instantáneamente la asaltaran

Voz 0874 22:06 te cuente aquí me va a explotar la cabeza pensando lo que esto puede significar

Voz 0902 22:10 vale pues pues pues vamos a parte oye pega que queda muy poquito tiempo ahí ahí

Voz 0874 22:17 las cuentas unos cuantos mensajes llamadas el primero en una nota de audio que han dejado en Whatsapp no lo ha dicho el nombre así que adelante oyente

Voz 6 22:27 buenos días me gustaría saber si en su pensamiento científico hay lugar para el amor como forma de resolver las enfermedades el origen de las enfermedades lo origen que está en el maltrato a nuestras emociones ahí por ejemplo la metástasis de un cáncer siguió no resuelve mis problemas emocionales la enfermedad reaparece entonces el amor si disuelve el origen de la enfermedad

Voz 1730 22:57 bueno estamos a un paso de pedir que la gente no se vacune me claro no no no

Voz 0902 23:02 es que yo yo yo yo creo que el abono no puedes resolver las enfermedades puesto que él mismo es una es una real entiendes lo que sí es en el oyente por dónde llamas pues lo siguiente la depresión psicológica se se ha asociado varias veces con la inmunodepresión puesto que como ya dijimos antes el sistema inmune mantiene a raya a los tumores no mientras puede pues una depresión puede conducir a una inmunodepresión que que que deje aflora a los tumores lo que ocurre es que todo todas estas teorías muy populares no tienen una base muy sólida hay una demostración a prueba de agua de que esto sea así y sobre todo esto está avanzada sin hangar ya está avanzada ya está en un estado de metástasis

Voz 5 23:54 el amor no te lo va a curar aunque no estaba encerrada yo me pondría antes en menos de un oncólogo que de que de una

Voz 0902 24:01 pareja romántica

Voz 0874 24:03 si iba por ahí hay tiempo para una llamada es Olga que está Madrid hola hola cómo estás buenos días

Voz 0817 24:10 hola buenos días Xavier pues cuéntanos quería una quería hacer una pregunta yo tengo un hijo de cinco grados y a los siete meses debido a una alteración de un gen que tienen los núcleos de no células yo dio deba ser hebreo al con pérdida de masa en ambos tálamo dejándole secuelas motoras intelectuales en un congreso que fui a un médico que estaba estudiando en las neuronas cómo conseguir artificialmente las neuronas había conseguido los palitos es entre comillas y faltaban las conexiones entre ellos me pregunta es cómo estaban SADUS hemos hicimos fuera viable se podría ser un trasplante para dar una mejor calidad de vida esos niños perdone por la poca rigurosidad científica en la Junta

Voz 0902 24:57 claro que me Olga un beso fuerte y suerte gracias hasta luego bueno él

Voz 1730 25:04 o sea transplante den neuronas tal como lo había planteado a la oyente pues no no existe pero sí que se está trabajando mucho en aprovechar la plasticidad del cerebro es decir quizás algunas funciones que que por lo que veo estaban codificadas una zona dañada se podrían pasar a otra zona y luego sí que hay un poquito con células no sea no sea la lesión concreta no pero pero pensando en en en posibles vías que están funcionando en algunas patología las células madre no para generar nuevas neuronas sino para que generan unos ciertos factores que pueden estimular que las propias células madre del cerebro pues pues se recupera

Voz 0902 25:47 pero por ejemplo un buen ejemplo es el parkinson el Parkinson se debe a la muerte de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra en una zona del cerebro ávido de hecho ensayos muy experimentales de implantar células madre neuronales au células madre que están pre programadas para diferenciarse igual neuronas en esa zona del cerebro para que produzcan dopamina ya han funcionado bien en el sentido de corregir el Parkinson hay vídeos donde con pacientes que no podía ni levantarse de la silla ha logrado pasear por un pasillo y Wolver lo que ocurre es que a estas técnicas tienen a producir tumores y por lo tanto no están disponibles todavía para la práctica clínica pero la investigación es muy activa sobre todo en enfermedades neurodegenerativas no se refiere la oyente canción idea pero en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson el Alzheimer y hay muchas otras que hay algunos de la esclerosis pues hay una investigación muy activa para implantar células madre del propio paciente y por lo tanto no pueden generar rechazo que produzcan la pues la dopamina o repare las estructuras debidas a la muerte neuronal lo que ocurre es que el remedio puede ser peor que la femenino porque están produciendo cáncer y este es un problema horrible que hay que solventar antes de que estas practicas lleguen a a la clínica

Voz 0874 27:21 bueno meros pues tan agridulce pero también esperanzadoras si te pones a pensarlo ojalá esas investigaciones avancen

Voz 0902 27:27 este Estupinyá Javier Sampedro un abrazo habrá

Voz 1730 27:30 bueno eso adiós

