Examen moral a Aitor Esteban

Voz 0874 00:00 llega la Navidad y con ella llegan también las cenas de empresa esa son eventos importantes donde los empleados bueno pues tratamos de emborrachado los jefes y lograr que firmen un nuevo convenio colectivo un convenio laboral antes de que acabe la noche también aprovechamos para preguntar el nombre a los becarios de alguna manera retenerlo durante esa cena comida hasta los postres no porque ya lo olvidamos también pero qué pasa con los autores

Voz 1 00:23 hemos cenan solos delante de su ordenador o no

Voz 0874 00:27 con esos tipos disfrazados de Papá Noel que nos saludan al entrar a cada restaurante al que vamos hoy hemos querido invitar al programa a dos autónomos para saber cómo viven la Navidad ellos son Javier Pucci Enrique Garcés y me dicen que están ya además a punto de entrar en el estudio por ahí los estoy viendo ya me parece que llegan

Voz 2 00:46 sí no sí no

Voz 0874 00:49 no no no no ahora justo ahora no

Voz 1981 00:52 bueno pues ya era hora de que se nos invitara a la vivir en calidad de entrevistados porque la verdad es que tenemos mucho que decir sobre el tema de los autónomos también sobre el tema de la Navidad a las cenas de empresas a tu pregunta pero no

Voz 0874 01:02 lo que me pregunta lo que quieras Pino abrimos nuestro corazón a curioso no pero es que yo estoy esperando a Javier Puche Enrique Garcés si además con ellos con los que voy a hablar de este tema con vosotros ya sé que habláis de lo que queráis hablar aunque no queráis somos así pero es que nadie quiere escucharos a vosotros

Voz 0573 01:17 vino Javier Pucci y Enrique Garcés son nuestros nombres de paisano Xavi Puig Javier Pucci Enrique Kike Garcés García es sencillo

Voz 1 01:28 es que yo no me lo puedo creer

Voz 0874 01:32 sabes engañaban los compañeros de producción bueno engañar a Valentina Rojo que es toda una periodista

Voz 0573 01:37 bueno

Voz 0874 01:38 no se tiene porque si no no engaña a nadie yo estoy respeto nada

Voz 0573 01:42 ahora ya lo sabes Pucci Garcés Puig García El Mundo Today todos son nombres en clave para referirse ya los guardianes de la moral los guardianes de la moral dos bolas de Navidad que cuelgan del árbol de la sabiduría dos reinos del saber que tiran del trineo de la filosofía pajes de la verdad niños Dios de la ética elfos del conocimiento ellos son sofisma Niño Logos ellos son los guardianes

Voz 1981 02:15 bueno Pino a ver qué hacemos hablamos de autónomos pasamos a la filosofía ya de esos autónomos eso sí puso trabajo romper la puerta de ese estudio cada semana presión trabajos es vandalismo somos autónomos lo condensa vamos somos autónomos estamos dados de alta en el epígrafe de mendigos filósofos y toreros y además como decía Kant la voluntad moral es autónoma según Khan sólo si obró con arreglo a la ley moral merece ese obrar ser considerado autor según Khan

Voz 0874 02:43 es moralmente tienes que hacerla trimestral del IVA si esto es lo que suele decir que si no sé lo que venía a decir bueno ella

Voz 1981 02:49 ya que hemos pasado de hablar de los autónomos al amoral yo creo que es momento de dar paso a juicio justo esa ceremonia semanal en la que juzgamos la talla moral de la clase política española

Voz 0573 03:00 el otro remedio Bette Davis todo político esta semana vamos a contar hasta tés ya la d3 el invitado que nos está escuchando le da una patada a la puerta y entra en el estudio

Voz 1981 03:12 eso espera y mirado están San Sebastián tiene tiene la cota de la izquierda

Voz 3 03:18 ah no no

Voz 4 03:21 yo no somos muy buenos días Aitor

Voz 5 03:23 hola buenos días bueno como ha dejado la puerta

Voz 1981 03:26 el estudio Pino ya podemos deducir que nuestro invitado

Voz 0874 03:28 de ollas del mismo Bilbao como estamos viendo cámara

Voz 5 03:31 por eso el Ministerio de Interior no

Voz 0874 03:34 gracias por venir y perdón por hacerte venir que es verdad que los entrega se porque hubiera sido pidiendo que estaba diciendo no solemos tratar así a los invitados ni ni

Voz 6 03:45 si tienes

Voz 0573 03:47 muy buenas piernas Aitor nos han dicho que desde el PNV partido no violento eso está muy bien

Voz 1981 03:53 ves vaya a veces celebrado ya la cena de empresa en el partido no violento y contra Aitor norma número uno Bruno Le siguen sin base vale vale

Voz 0573 04:04 David celebra hoy a la cena de empresa o o no celebra

Voz 5 04:09 todavía no pero sí sí suele haber un lunch que me parece que va a ser el viernes que viene sí sí

Voz 0573 04:13 cuál cuál es el partido de España que tienen mejores cenas de empresa

Voz 5 04:19 no tengo ni idea pero seguro que me imagino que al PP sólo organizar ahí sí con los grupos parlamentarios una el PP es muy cansado supongo supongo oye el Congreso en Navidad

Voz 0874 04:36 hace un Belén viviente con Errejón de Niño Jesús buscando

Voz 5 04:41 Mis acabas de darme una idea

Voz 0874 04:43 es decir para el año que viene

Voz 0573 04:45 pero a ver cada grupo parlamentario puede decorar sus escaños con bolas como quiere

Voz 5 04:51 baila no pueden ser esposas pueden ser ya sabes impresoras puede ser banderas hay de todo

Voz 0874 04:58 yo no he visto es verdad el asiento de Rufián tiene que ser muy divertido ver como lo recuerda pero pero Aitor fíjate hasta yo estoy mejor no tienes que responder a estas tu tu dignidad por encima de todo

Voz 0573 05:10 actor tienes

Voz 5 05:13 por el momento pero tienes algún tatuaje

Voz 0874 05:17 qué manía con preguntar a los políticos se tienen tatuajes pero no bueno

Voz 0573 05:22 vino lo decía muy claramente Foucault

Voz 0874 05:25 no te fijas de la gente sin tatuajes eso es capaz de comprometerse a largo plazo Quino no podemos dejar las citas falsas siempre estar con el juicio justo esto que habláis porque está haciendo perder el tiempo nuestro invitado política que hacer risas tiene siempre

Voz 1981 05:37 luego no sabes cómo llenar tantas horas de programa pero bueno va vayamos al turrón Aitor prepárate porque empieza el juicio justo

Voz 0573 05:45 el juicio justo la cortinilla más a ver así a priori en una escala del uno al diez siendo el uno de Adolf Hitler el diez Un bombero que rescata un lince ibérico de una muerte segura y luego se lo lleva a casa y logra que críe enseñan español que nota de optimismo como persona

Voz 5 06:09 hombre Hitler el otro me tendré que poner un nueve pero enseñando el euskera pero no me voy a poner un siete

Voz 0874 06:15 pero claro eso no sé si si realmente buena persona digamos no si si mejora próxima por la mañana a medida que avanza el día

Voz 0573 06:25 bueno en general eh cuál sería según tu criterio la media de bondad de los españoles del uno al diez no yo creo que sí hay que estaría en un siete de pero la gente

Voz 7 06:37 natural bondadoso otra cosa es que bueno en algunas circunstancias en Bilbao si es igual no en Bilbao si también bueno en cualquier caso vamos a evaluar nosotros si esa nota que te has puesto a ti mismo como persona

Voz 1981 06:55 correcta aquí delante de verás con tu imaginación una ruleta se llama la rueda de la vida cuando nosotros te digamos simplemente tienes que hacerla girar con esa palanca ves con tu imaginación la ves ahí

Voz 0874 07:08 la izquierda perfectamente pues cuando la rueda

Voz 1981 07:10 venga señalará un dilema moral te lo vamos a leer bueno Pino te lo va a leer Itu trataras de dar una respuesta y luego nosotros evaluaremos esa respuesta

Voz 0573 07:19 no no se entiende perfectamente la mecánica en tiene entiendo Nos preparado pueda de la vida

Voz 8 07:27 la rueda de la mi

Voz 9 07:35 lo brazo comenta res o hasta Uria

Voz 0573 07:38 incontrolable del tiempo del Love que haces enloquecer qué destino has dibujado para nosotros los mortales

Voz 1981 07:49 muy bien lo siento que que no porque en la rueda de la vida ha señalado la letra a que corresponde al dilema titulado los albañiles del patriarcado

Voz 0874 08:02 no eres el alcalde de una ciudad llamada vasco Police un arquitecto muy famoso te ofrece construir en el centro de tu ciudad un complejo arquitectónico revolucionario un nuevo atractivo turístico que traerá prosperidad a tus gentes y pondría vasco polis en el foco internacional pero hay un problema este arquitecto trabaja con los Camuñas Brothers que es un grupo de albañiles muy famosos por los horribles piropos que lanzan a las señoras desde el andamio son los piropos más machistas que se han conocido nunca algunos de estos albañiles incluso pueden dejar embarazadas a una mujer solamente con la palabra tienes que elegir tu exponer a las mujeres de tu ciudad al acoso constante durante tres años para luego obtener beneficios incalculables o renunciar a esa humillación de las mujeres pero también al dinero y al prestigio mundial de vasco polis

Voz 1981 08:48 entre estos ciudadanos las opiniones están muy divididas así que tú eres quién tiene en realidad la última palabra piensa en los programas de igualdad de género que se podrían impulsar con el dinero que entraría este edificio pero también en todas las mujeres que tenían que soportar las horrible expiró tienes un minutito para responder

Voz 5 09:04 pero yo creo que está bastante fácil no porque si a mi me parece que sí porque es que claro si voy a cero uno o vamos a hacer un gran proyecto que va a estar muy bien arquitectónicamente pero durante tres años en el mundo entero se va a enterar de lo que están sufriendo injustamente de las mujeres de mi ciudad pues desde luego la propaganda no va ser nada positiva para la ciudad por lo tanto evidentemente no no lo haríamos

Voz 10 09:27 no

Voz 0874 09:30 fuera de la pero pero es por la imagen que se queda

Voz 5 09:32 no no no sólo eso quiere decir poniendo moralmente

Voz 11 09:38 un valoró el otro evidentemente el que el de

Voz 5 09:42 bueno la igualdad de las mujeres y la dignidad de las mujeres estaría por encima pero más allá de todo eso incluso a alguien que quisiera pensar sacar provecho lo otro tampoco tendría ningún sentido porque el efecto sería absolutamente negativo

Voz 1981 09:54 los modos a ver un poco al diablo esto de los piropos si el machismo no es algo que sea absolutamente desconocida en España claro se lo suavemente local que decir tampoco sería que yo qué está pasando de repente que pero yo creo y que la Camuñas

Voz 0874 10:10 ya sé que suena muy heavy eres buena de andamios de los años aquí en la cadena

Voz 1981 10:17 pues aquí hay mucho que hacer aún más sea todos los presentadores de este programa por ejemplo su nombre es actualmente concretamente este aquí

Voz 0874 10:23 no pero actualmente pero antes pero bueno

Voz 1981 10:28 nos hemos ido a peor fíjate antes había mujeres y ahora hay un nombre eso te lo puedo asegurar yo en fin bueno mi padre me encanta bienes de género que queda anotada la respuesta al dilema pero es una respuesta correcta que diría San Agustín

Voz 12 10:41 no

Voz 0573 10:43 San Agustín del Doctor de la Iglesia católica nacido en el año trescientos cincuenta y cuatro también conocido como el gaste también conocido como puso ayer he conocido también como actor

Voz 0874 10:58 bueno te sientes esto es interesante porque es la primera vez que usamos el criterio del sí

Voz 0573 11:02 en Agustín

Voz 0874 11:04 para evaluar un dilema moral pero ves que eso es muy fácil además San Agustín no permitiría lo expire pues machistas que no hace falta ni leerlo en su obra bueno no te en lista opinó en esta tan

Voz 1981 11:13 a ver si San Agustín era un naturalista y eso quiere decir que según él la naturaleza es creada por Dios y las leyes morales y las del derecho son una copia imperfecta de las leyes naturales divinas los valores de la política como por ejemplo la libertad o la igualdad no pueden fundamentarse sin una base teológica

Voz 0874 11:33 votantes para ver si queremos igualdad en nuestra ciudad entonces tenemos que considerar la relación de todos los ciudadanos

Voz 0573 11:38 con Dios porque es es en lo único en lo que somos iguales Él es iluminó cree que Dios ilumina

Voz 1981 11:46 a todos los hombres por igual siendo todo esto así según puso ayer es el hombre del presente lucha por una comunidad que no vivirá porque los cambios sociales son muy Pablo latinos y el ciudadano es mortal pero a diferencia de los héroes romanos que actuaban para pasar ellos mismos ahora historia El cristiano es Martín sabe que no vivirá la gloria terrenal pero está convencido de que su acción no será en vano es es el contexto el pie espina

Voz 0874 12:13 no hay tengo que te podían es el fin veía las ciudadanas de Mascó Police que pensaran en el futuro ese sacrifican como buenas Martínez de la ciudad de yo yo creo de verdad que eso es una interpretación hombres pelín forzada sesgada de San Agustín y que tiene como único objetivo llevarme la contraria que es lo que uno cierto saber ya lo hemos algo

Voz 1981 12:34 sentado el concepto de Martí mártir de cara a un futuro que tú no vividas pero hombres edificio traerá prosperidad por lo tanto según San Agustín la respuesta de nuestro invitado sería incorrecta ahí bueno pero oscense han Agustín verdad que llevamos siglos de diferencia eso es verdad pero bueno hay una oportunidad de resarcirse cuando el segundo dilema cuál va a ser pues depende de lo que señale obviamente la rueda de la vida

Voz 8 13:04 ruido

Voz 0573 13:09 O fortuna diosa loca que nos gobiernan a tu antojo azar rumba que escribes los renglones torcidos de nuestras vidas que van a parar al mar furia gamberra y caprichosa

Voz 1981 13:22 bien bien pues la ruleta ha señalado la letra de que corresponde al dilema titulado Los tres drones magos

Voz 0874 13:32 esta música te muy buenos como Chad pero es lo que hay bueno pues nos encontramos en la España del futuro concretamente en la España de dos mil diecinueve eres Joy robo Tey un ingeniero jefe de una importante multinacional llamada de Amazon esta multinacional está a punto de acabar con los tres Reyes Magos porque sacara al mercado los tres drones magos mucho más rápido sin mucho más eficientes repartiendo los regalos en la noche de Reyes son drones vestidos con túnicas uno en blanco y dorado otro negro como los modelos de iPhone los tres grandes magos llevarán a Gaspar Baltasar Melchor a la mendicidad si dejas que salgan a la luz pero puede impedirlo Sisa sabotear su fase de desarrollo qué haces salvas la tradición traicionando a tu empresa

Voz 0573 14:14 o dejas que el futuro siga su curso como es norma de la Cadena SER tienes solo minuto para responder esta

Voz 7 14:25 bueno aunque todas las cosas cambian yo creo que los drones tienen muy poca magia Si hay algo importante en la Navidad es esa magia sobre todo para los niños no así que creo que empezaría a pensar en buscarme un nuevo empleo y sabotear y a dramática

Voz 0573 14:41 son monterías bueno bueno bueno antes de comprar online sí

Voz 12 14:48 entonces piensa que a ver

Voz 5 14:49 a lo mejor sí sí espero que algún día no te con los drones

Voz 1981 14:53 no te hace ilusión ver a un tirón en el aporte de tu casa de firma aquí con un paquete con sí

Voz 11 14:57 sí pero no tiene desde enero no

Voz 0874 14:59 pero no perdón no tiene magia

Voz 5 15:02 parece que bueno al final el dron el chip no es mejor pensar en algo mágico

Voz 0874 15:07 en de las tecnologías llegan siempre después de gobernado país pasa por ejemplo si eso es cierto si se puede haber entonces

Voz 5 15:14 llegue al dron a al Rey Mago de la casa al padre y la madre pero los drones no sea esto de que desaparezcan los Reyes no saca tu activamente sabotear jazz o no porque no no ni a los reyes Olentzero Santa Claus les quiero dejar sin trabas cuando está en la respuesta al dilema si digamos

Voz 0874 15:33 sé cuál es la respuesta correcta este dilema esta vez se queremos el criterio de Hannah Arendt

Voz 0573 15:41 Hannah Arendt alemana nacida en mil novecientos seis más conocida como Lady Heidegger más conocida también como Dancing Queen como la Faraona de Linden que incluso

Voz 1981 15:52 bueno ahora en introdujo el concepto de la banalidad del mal es probablemente su su concepto más más divulgado en qué consiste la banalidad del mal pues en el hecho de actuar siguiendo las reglas del sistema sin reflexionar sobre si lo que hacemos es moral o inmoral no importan las consecuencias de nuestros actos sino sólo el cumplimiento de las en el caso que nos ocupa pues tendríamos a un ingeniero que forma parte de una corporación que acabará con la magia de la Navidad porque sigue sus propios procedimientos sin cuestionar sus consecuencias este ingeniero puede romper con él esa banalidad del mar con esa dinámica maligna ya hacer algo para cambiar las cosas

Voz 0573 16:28 si las reglas está bien siempre que no sea así pase lo que pase por tanto Arendt apoyarían ingeniero que se salta las reglas por un bien mayor en este caso pues la magia navideña

Voz 0874 16:40 el uno uno digamos uno uno uno uno aceptado qué pasa cuando hay un empate pues que vamos al test final que es el test que lo decide todo no

Voz 13 16:51 el texto final

Voz 0874 16:55 bueno vamos

Voz 1981 16:55 esa leer frases esta careta también era innecesaria todas lo son pero siempre las tendremos con nosotros vamos a leer una serie de frases de piezas de sabiduría diría yo unas serán del filósofo Karl Popper yo tras ser serán del filósofo Rajoy de Moncloa entonces tú tienes que adivinar cuál es el autor de cada uno

Voz 0874 17:14 eso sí que es mucho a Rajoy de Moncloa no

Voz 5 17:16 sigo pero es sorprendente e así que

Voz 0874 17:19 sí porque siempre es un reto cuando crees que ha tocado techo va más allá sí sí bueno también

Voz 1981 17:27 bueno Quique pues ve leyendo ya las frases

Voz 0573 17:29 a hablar de tal manera que no se puedan

Voz 0874 17:32 malinterpretado

Voz 1 17:34 quién lo dijo esto pop pero Rajoy de Moncloa

Voz 8 17:37 Popper da gusto

Voz 0573 17:41 hablar bien de quién se merece que hablen bien de uno mide aquel del que uno quiera hablar bien porque se lo merece

Voz 8 17:49 Rajoy

Voz 0874 17:53 bien como decía Galileo

Voz 0573 17:55 el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener

Voz 8 18:02 Rajoy muy bien

Voz 0573 18:06 no sabemos sólo podemos conjeturar

Voz 14 18:10 Popper quién sea incapaz de hablar claro debe callar hasta poder hacerlo

Voz 8 18:18 Popper bueno bueno bueno usted despierta

Voz 14 18:21 San antes de hablar o hablan pensar Rajoy

Voz 8 18:25 perfecto

Voz 0874 18:27 seis Aitor es un marianista lo ha dicho como elogio eh pero bueno oye pues gracias por venir de invitados se merece un aplauso que hoy día barata abrazos muchas gracias a Dios por vais venga adiós