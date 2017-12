Un año de radio en la SER (24/12/2017)

Voz 1 00:00 y un buen zen de que

Voz 1715 00:08 les voy a confesar algo no tengo memoria

Voz 3 00:11 con la misma me gustaría contarte que ninguna mujer más ha tenido que abandonar su hogar como lo hacías tú cuando tras grosor rompían con

Voz 4 00:18 como todo Lacasa los terrenos cierre la puerta del dinero del documento

Voz 5 00:25 a todos los escritos los de mis padres de mis para gobernar imagínate que no hay agua imagínate

Voz 1715 00:33 cuando me encargaron que resumir en un año en la SER me sentí y me sentía abrumado porque no tengo memoria

Voz 1091 00:39 siempre tiene la impresión de que yo quiero hasta casi un poco más casa en Vietnam

Voz 1098 00:42 estaba recordando aquella famosa división por etapas segunda parte donde esta segunda planta donde está

Voz 5 00:49 con la relación que venden bragas ahora

Voz 6 00:55 a casi suplicó que me ayudaran a recordar dominó Bella en las tres capitales vascas en locales

Voz 7 01:01 llenos no he vivido ningún incidente desagradable este real la vemos una tela bueno cada escritor su manera a bordo a mí sé yo necesito vivirlo vivir como rodearme

Voz 1715 01:17 sus cosas y me hicieron que echara la vista atrás Inés dado de bruces con un año de radio

Voz 5 01:23 no cobren a los buenos días Alejandro Sanz buenos días buenos días Gemma cómo semana al fiscal general del Estado muy buenas noches buenos días Orihuela Antonio Pampliega buenas tardes hola muy buenas

Voz 8 01:40 deciden de Florentino Pérez buenas noches

Voz 5 01:42 buenas noches podemos saludar ya al fiscal Pedro Horrach muy buenos días hola buenos días son las nueve las ocho en Canarias cómo estás muy buenas tardes

Voz 1 02:02 un año en la SER con Pedro Blanco y Aitor Albizua

Voz 9 02:07 y yo

Voz 1 02:12 a la

Voz 9 02:19 yes we

Voz 1715 02:25 este resumen lo vamos a iniciar casi por el final por uno de los testimonios de mayor valor humano de cuantos hemos escuchado este dos mil diecisiete el pasado veinte de diciembre se cumplían veinte años del asesinato de Ana Orantes había acudido a la televisión a contar la mala vida que daba un energúmeno energúmeno que después se convirtió en su asesino Raquel Orantes es una de sus hijas el día que su madre acudió al plató ella estar allí veinte años después escribió esta carta

Voz 10 02:55 hola muy más pues ahí vinieron no aguanta Padrissa yo tenía por aquí

Voz 3 03:00 es la distancia en el tiempo con la esperanza de que mis palabras lleguen de alguna manera me gustaría decirte que tu testimonio

Voz 10 03:08 fíjate que yo me podía porque yo no sabía hablar porque yo era un analfabeta porque yo era un bulto porque yo no quería

Voz 3 03:16 a gritar de un matrimonio de más de cuarenta años de maltrato ha quedado marcado en la memoria de un país que hoy en día te recuerda en la Memoria de muchas mujeres que ven reflejados su dolor en tu dolor que gracia ese acto me gustaría preguntarte quién ni una mujer más ha tenido que abandonar su hogar como lo hacías tú cuando te agresor rompían Colera me gustaría contar de que la sentencia son justa que al igual que tú ninguna mujer tiene que convivir con su maltratador que ningún hijo o hija tenga que permanecer alertas en sus sueños como lo hacían aún recuerdo con angustia cómo ante cualquier ruido me levantaba con ese bate de béisbol que antes sirvió para el juego que transformen un arma de defensa con el número de no cantaría decirte que todo ha cambiado qué voluntad política que la movilizaciones sociales hay que toda esa mujeres y hombres que trabajan porque se erradique la violencia hacia la mujer han conseguido avanzar que hoy en día hijo hija de mujeres valientes como tú no somos lo grande olvidado de esta barbarie me gustaría contarte que nos protege que ya ningún niño niña yo era en silencio su desgracia pero mamá eso no es así las víctimas palabra que no me gusta usar porque considero tu mejor que nadie sabe que somos supervivientes de la violencia siguen siendo la misma siguen asesinando casi con tanta impunidad como ante que seguimos siendo desgraciadamente ciudadana de segunda y que la ley hoy por hoy no ha conseguido nada o casi nada sabes que nuestra que echo tanto de menos mamá

Voz 1876 04:54 a mí me hace tanta falta

Voz 3 04:57 en mis decisiones en mi camino en vivida ha sido y será la mujer más valiente yo en esta que conocido me han inculcado tanto valore educado desde el respeto y el cariño ha sido capaz de sacar adelante Atwood ocho hijo que seamos hombres y mujeres debe como tú siempre has querido con el orgullo de un apellido Orantes que significa todo ojalá estuviera aquí para poder escribir ese libro que quería porque tú decías tenías tantas experiencias para hacerlo te extraño cada día siempre está en mi pensamiento mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar te quiero mucho menos

Voz 1715 05:39 la gente las radios se desdibuja se desnaturaliza así deja de observar a la gente si prescinde de escuchar a la gente a veces hay que calzarse las botas y echarse al monte para observar para escuchar como hizo Severino Donate para escuchar a los afectados por la ola de incendios que asoló Galicia en octubre

Voz 4 05:57 el autor eso la casa de terrenos cierre la puerta deje dinero documentos todo las escrituras de mis padres de mis Paul todo

Voz 1098 06:07 las fuentes eh excepto

Voz 11 06:10 fíjate tú en todo el ayuntamiento tres solamente entiendes están están potables no que es agua potable el resto trata también contaminados para de verlos repartimos pues agua embotellada el texto

Voz 1 06:23 todo arriba toda la parte de arriba se quemó

Voz 2 06:28 vamos tanto trabajo tanto arropar verla ver destrozadas que vamos a hacer nosotros hospital a la vida raza dicen todos

Voz 11 06:43 era como como se tiene ver así todas trazar este tono cromático Brice eh mira ves esto aquí Arribes Unibet cinco este tono de es que suelo aquí ya no tiene estructura ninguna no hay raíces no hay nada y no tiene nada te fijas como lo mueves mira una vez que venga el agua Si bien agua en cantidad esto desliza todo pues primero a las cunetas las cunetas verter en regatas Honda sean pluviales pluviales donde desemboca

Voz 12 07:14 yo suelo podía aves que está igual quemado carbonizado que es tu pues esto ahora vuelvo a salir pero sale hierba mala de Noya echamos nosotros de pastizal de hierba pues de la que da la tierra hierba que produce poco

Voz 13 07:30 he llorado por los pueblos todos ellos se les que niño más de cien años ella hay mucho disgusto por los porque tengo apañado mucha castaña de Alex muchas buenas

Voz 14 07:43 quién nos va a indemnizar porque sabemos que el fuego uno tiene culpables hay mafias yo no les en los nombres pero sé que algo hay detrás a lo mejor podemos llamarle mafias a quién plantan fuego o mafias concertadas a los que tienen en el negocio de la extinción del incendio no lo sé

Voz 15 07:58 dos mil diecisiete mil año ochenta aniversario del bombardeo de Guernica la noche antes de esa fecha hora25 hizo un programa desde la sala en la que se exponen el Guernica de Picasso

Voz 5 08:11 comienza aquí es una edición muy especial de Hora veinticinco estamos en el Museo Reina Sofía al lado frente

Voz 16 08:19 del Guernica de Picasso obra maestra icono mundial desde que el mismo Picasso lo llevó a un camión hasta el pabellón español en la Exposición Internacional de París Charles de los que en aquellas momento Hydra ante el franquismo ya han luchado contra el régimen entre otras cosas tenían una reproducción del cuadro siempre en tu casa

Voz 17 08:37 desde que salió del museo fue todo como como irreal yo lo de gris obviamente de hecho él tiene un tono luz poco verde

Voz 5 08:50 la acera entras gritos el silencio que sale a borbotones del caballo de la mujer con dijo en brazos del guerrero muerto de la Mujer con los brazos al cielo

Voz 18 09:01 al final es ensordecedor un aterrizaje perfecto pronto la voz del comandante del avión diciendo no está hemos acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Barajas citar y entonces dice bueno y les tengo que decir que hemos venido todos a acompañarnos al Guernica a tu a España acaso tal entonces fue no aquello fue

Voz 19 09:29 en Nastun refugio estábamos más de cincuenta personas completamente a oscuras no había sistema de ventilación faltaba el aire y por eso no se podían defender ni me digas pero no me salía pero no yo corría sin

Voz 1751 09:43 yo claro si saben algunos vecinos Merlín buenos vecinos me agarran buenas que pueden acompañarme con

Voz 8 09:48 aquí suena a refugiar

Voz 5 09:51 corriendo sin saber hacia dónde

Voz 20 10:20 mira

Voz 1715 10:22 este ha sido el año de algunos reencuentros han vuelto a pisar estos pasillos personajes de los que sólo quedaba el rastro en la zona Uteca José María Aznar por ejemplo regresó a La Ser veintitrés años después de su última visita colectiva Hoy por hoy en todo este tiempo esta casa cambiado mucho ya no hay moqueta Weise ligeros amarillos llenos de colillas hay otras voces haciendo radio hay otras sintonías si anuncian otras cosas el tiempo pasa con que algunos se hayan movido

Voz 21 10:50 este tiempo

Voz 22 10:52 vamos a ver

Voz 23 10:56 José María Aznar muy buenos días buenos días gusto

Voz 1091 10:59 bienvenido a la Cadena Ser por cierto su padre fue jefe de programas en esta casa durante veinte años los años de los cuarenta a los sesenta sí sí yo tengo muchos recuerdos de esta casa que venía por aquí aunque era pequeño porque usted es del cincuenta y tres no en estos tres días es una hora de algunos años no si venía pero yo tengo muchos recuerdos de esta casa no yo siempre tenía la impresión de que yo quiero sacas un poco más a mí vaya vaya a estar de la arenga que siempre tiene un reparto desigual si hubiera sido presidente hubiera gestionado de manera distinta a Rajoy la crisis catalana yo ahora estamos donde estábamos no por lo tanto yo no voy a criticar al Gobierno Onyia yo quiero decir que es el momento ahora de apoyar no de apoyar sobre todas las fuerzas constitucionalistas en Cataluña quiénes son el Partido Popular y el Partido Socialista y Ciudadanos hay lo demás pues es posible pero no no ya no tiene importancia no yo lo que yo he visto en estos meses ha habido varias cosas no una un golpe de Estado dos una intervención del Rey muy importante tres una reacción espectacular de la nación española cuatro una agrupación de fuerzas constitucionalistas quinto una intervención legítima del Gobierno sexto una acción de la justicia no es poca cosa en poco tiempo no pero quiero decir que todo esto parte fundamentalmente tiene su origen en que hemos sufrido un golpe de Estado por que se produce las consecuencias políticas que económicas institucionales José María Aznar reconoce la existencia de una caja B con dinero negro con el Partido Popular pues no la verdad es que lo puede decir que no me puedo sentir indiferente a lo que usted dice no yo comprendo que muchísimas personas que estén profundamente irritados profundamente molestas incluso que a lo mejor pues no perdón en eso o no estén dispuestas a perdonar domina

Voz 24 13:00 nació González Granados alguna de las joyas de la corona de construyó usted cuando reconstruyó el partido de la nada eh han acabado tocadas por la corrupción alguna reflexión

Voz 1091 13:11 bueno que lo siento cuando hay personas de esas que son responsables de algo pues ya les digo que no me es indiferente lo siento mucho por ellas y lo siento mucho pero lo prorrogue por el año que hayan podido podido causar no hemos escuchado a Tony Blair

Voz 24 13:25 a esto es literal e tristeza remordimiento y disculpas por la guerra de Irak a Bush hijo decir que el mayor error de toda su presidencia fue el fracaso de la inteligencia Irak del trío de las Azores falta usted se arrepiente se disculpa tiene remordimientos por dar apoyo aquella guerra que dejó según Bush al país en manos del terrorismo

Voz 1091 13:45 no voy a pedir disculpas por defender el interés nacional de España lo he dicho muchas veces y lo sigue pensando que los que idearon el 11M no están ni en desiertos remotos ni montañeses encabezando que sabían lo que querían hacer pero que la verdad judicial que hay en una sentencia la verdad judicial la sentencia creo yo creo que los que hicieron el OCM sabían lo que querían pero estaban aquí o en la Hannah Montana sabían no sabe sabían dónde estaban aquí porque eligieron la aquí

Voz 24 14:15 en yihadistas fueron los que eran

Voz 1091 14:18 los que fueran lo dice la sentencia y los que fueran demás son los fueran menos pero lo que yo digo es que sabía

Voz 24 14:23 en lo que a lo global lo que tendrán que hacer ilusión desgraciadamente pero no suscribe esta frase que dijo entonces lo de están no están ni en desierto

Voz 1091 14:32 las remotas montañas lejanas no modificó una plétora ni una coma

Voz 1715 14:38 dos mil diecisiete también pasó por esta casa a alguien que en su momento llegó a sentir como propia esta casa convertido en un personaje de sí mismo José María García se vino a vivir a hacer de José María García era el mes de abril

Voz 25 14:55 en su estreno hay treinta y cuántos años que no te sientas delante de un micrófono de la cadena SER

Voz 1098 15:02 lo sé pero tendrías que preguntárselo a los directivos que

Voz 8 15:05 hasta arreglado

Voz 1 15:08 no no no le he prometido a mí mismo ser bueno hablar negativo se vuelve son muy aburrido

Voz 1098 15:17 estaba recordando aquella famosa división por etapas segunda parte donde esta segunda planta donde estaba la redacción de disturbios

Voz 5 15:26 eh bragas a tope que hemos vivido aquí

Voz 1098 15:32 es la segunda se inscribe si algún día la historia de esa segunda planta hay sobre todo desde las seis de la tarde al día siguiente a las cuatro del 23F se podía hacer documento absolutamente inenarrable luego la planta superior ahora estamos en las esta esta esta en la novena el famoso y ancestral despacho de Eugenio Fontán donde tengo yo también unas historias yo no te recuerdo una historia curiosísima es que yo soy decía bueno qué fue lo que fue aquello que sexto hijo y quedaría mejor ahora entrar cantando

Voz 1 16:19 el Cara al sol lo la internacional dice bueno pues vamos a quedarnos con la rumba

Voz 5 16:29 es por lo hacemos tranquilo El Asturias

Voz 1098 16:31 patria querida lo hacemos porque si yo no he tenido yo he batido algunos récords uno de los récords bueno pues que no te que no valen para nada pero yo creo que he sido el profesional que trabajado en un programa que más directores ha tenido en la historia de la radio cada semana se cargaban a uno ahora una cargar al fundador porque Hora Veinticinco no es ningún mérito mío mandar Martín exacto Hora Veinticinco tiene el mérito de Hora Veinticinco es de uno de los tipos más geniales que yo he conocido administrador el Deportivo la creador de Carrusel deportivo que es curiosísimo era Bob fue Bobby declare pero vamos a seguir por el sendero no entonces

Voz 1 17:14 hemos quince minutos las cadenas

Voz 1098 17:17 entonces Hora Veinticinco fíjate la crea Manuel Martín Ferrand que se había inventado antes para intentar colar alguna noticia un programa que no sé si lo más jóvenes recordaréis que fue que fue un un hallazgo en menos que canta un gallo aquí en la Cadena Ser que era lo que Manolo Martín Ferrand segmento para colar por pues al inventor de Hora hora25 Manolo Martín Ferrand se lo cargan la embajada americana el embajador en Viena la cabeza a los daba en la cabeza de todo el mundo y que de lo único que no pudieron dar la cabeza era y a mí porque yo me adelanté y le regalé mi cabeza y me fui cinco minutos antes de que muchas pero hemos

Voz 26 18:00 el documento en el que tú estás en la puerta del Congreso retransmitiendo aquello es quiero es un poco pero quiero que lo oigan y a ver si creéis que esa dirección de informativos tenía razón cuando decía que José María García estaba retransmitiendo un acontecimiento político como si fuera deportiva

Voz 27 18:16 antes de que la unidad móvil nube primero de Cuca a la primera fila Elosua aferraba yo hospedado la presencia

Voz 28 18:35 vuelve Tejero

Voz 6 18:39 qué recuerdos le trae a la cabeza esto es que sí que es verdad que parecía una taparlo

Voz 5 18:42 bueno no me emociona pero no pero pero está claro no es por eso la verdad

Voz 1098 18:49 no es por eso porque hay un sentido común te lo indica esa narración esto esto esta narración es el desenlace es cuando los Lina está tope cuando los guardias civiles están saliendo por un ventanuco a unos y bueno están saliendo ya ya está ya está la solución controlada hay recordaréis que había un ventanuco por el que fueron

Voz 15 19:14 dos mil diecisiete ha sido el año del cierre de la cárcel Modelo de Barcelona Hora Veinticinco emitió desde allí un programa especial los últimos de la modelo

Voz 1 19:24 estamos en la cárcel Modelo de Barcelona

Voz 0194 19:26 hola somos sus últimos inquilinos en unas horas estos ciento trece años de vida se quedarán en el recuerdo pasarán a la historia se cierran las galerías las celdas las salas de juego la enfermería el comedor el economato la modelo empieza a ser historia Sara vítores dónde estás buenas noches

Voz 29 19:45 hola buenas noches pues estoy yendo hacia la quinta galería donde está la celda cuatro cuatro tres en la que estuvo

Voz 30 19:52 la sociedad que es saber lo quiere destacar Feli y cuál es el futuro no quiere hasta cárcel manga bueno cartel se creó como muy bien ha explicado en el año hace ciento trece años y entonces éramos de no se llama modelo porque en aquel momento era el modelo de lo que tenía que ser una cárcel con el óptico con las galerías como veis aquí

Voz 0194 20:12 al poco tiempo dejó de ser modelo nos acompaña también hoy en esta sexta galería de la cárcel Modelo el cantautor Joan Isaac amigo de la familia pum sentí Joan buenas noches

Voz 5 20:21 en noches más así sensación indescriptible esa sensación que tienes cuando entre los vecinos porque vas budas si es necesario esto no es necesario si están los cánceres pero evidentemente es calor

Voz 31 20:38 no se ha hecho más regada ida proa

Voz 5 20:43 arriba Prat

Voz 31 20:45 eh

Voz 32 20:47 el grito no son e en

Voz 1 20:52 sí son Margalida ve muy bueno

Voz 5 20:56 las noches estabas escuchando la canción de Joan Isaac no

Voz 33 21:02 cuántas veces has escuchado me cuando es que si es que

Voz 34 21:11 hicimos una obra de teatro lo cual salió en consejo de guerra de la cual teníamos ciertas informaciones que quedado quedó muy paródico digamos y los militares no soportaron

Voz 6 21:23 nosotros somos los últimos digamos de este país que hemos vivido un consejo

Voz 5 21:29 es como una vuelta al Consejo de retos llevó a la cárcel en todos los militar con la espada

Voz 35 21:40 un año en la SER con Pedro Blanco y Aitor Albizua

Voz 1715 21:43 acababa de salir de prisión Francisco Granados vino a la radio a relatar ese viaje desde el poder y la gloria política hasta el repudio social hice partido dice Granados que todo este proceso por muy duro que le haya resultado ayudado a ser mejor persona porque lo que nunca ha dejado de ser eso dice el claro es inocente también

Voz 0686 22:04 creo que me ha cambiado para mejor que soy algo mejor persona que cuando entré porque pues aprendes aprendes aprendes a ser más tolerante aprendes a respetar otras culturas te puedes imaginar

Voz 1 22:16 en la mezcolanza de de de razas de de nacionalidades que hay en una prisión en España hoy en día

Voz 0686 22:24 a compartir por supuesto a sufrir en compañía de otros que sufren que sufren situaciones tremendas igual que la tuya yo creo que es verdad que yo tuve una cuenta en Suiza eso es verdad lo reconoció desde el primer día es verdad que esa cuenta yo la cerré y la forma de cerrar fue ahí viene mi grave error el ceder la cuenta a una persona a la que no se la tenía que haber cedido que era David Marjaliza que por lo tanto existe una relación entre el señor Marjaliza yo en ese tema todo lo demás o no es verdad o es una verdad a medias que a veces pues no deja de ser la mayor es evidente y cualquiera que se aproxime al sumario con seriedad de verdad lo lea no coja lo primero que salen Un digital cualquiera y lo lo cuente no sino que lo lea hay una una voluntad total y absoluta de meterme con calzador por decirlo coloquialmente en todos y cada uno de los asuntos parece quién por parte de la investigación de la institución no

Voz 1 23:25 son sólo un juez o la Policía o la Guardia Civil

Voz 0686 23:28 en la instrucción La instrucción la lo que yo vividos que son el mismo equipo eso es un bloque el corta pega funciona funciona de maravilla entonces no no no lo sé no me dice usted quién ha sido la Guardia Civil la Fiscalía el instructor hay una voluntad premeditada Infiniti proyectada hay planificada de que Paco Granados esté sí si en cada uno de los asuntos que yo tuve una cuenta en Suiza como como le decía que en el año noventa y dos noventa y tres aproximadamente la primera no era que Leone cree leonés la la que yo conté en el año noventa y nueve la primera era V P la unión de banca privada de ahí los fondos en los pero por una cuestión del gestor de mi banco el que el que me llevaba mi la cuenta de toda la vida en el en el banco en el que trabajaba yo sé cambio luego a Chris no lo aprueba bueno yo esa cuenta la finalmente en el año dos mil cinco el dinero lo recibía en España cuando cerró la cuenta y ese es el dinero que apareció en casa de Nacho González y yo no hemos tenido nunca una buena relación y no la hemos tenido creo porque no ha querido ir creo sinceramente que la inmensa mayoría de los problemas de todo el tipo que ha tenido Esperanza Aguirre durante y después

Voz 36 24:50 salir del gobierno pero ante el Gobierno pues el Gobierno

Voz 37 24:53 tiene su origen en el discurso culpa mía apuesta va pagaría once esposa hacía

Voz 1715 25:04 no

Voz 37 25:06 más que veintiun Bruce vas poesía Gullit presidente no sentó un gran bisoño Eli un millar Doña en cuanto al trato con Jude pecar o andino eh dame

Voz 1715 25:34 asegura Roberto Saviano que él celebra varios aniversarios en su vida y uno de ellos es el día en el que nació su segunda asombra el día hace once años en el que comenzó a vivir escoltado después de que la mafia lo convirtiera en uno de sus objetivos sabían no acaba de publicar una novela La banda de los niños el pasado mes de septiembre se pasó por La Ser estuvo en nuestro Alberto vino

Voz 38 25:55 voy a presentarnos Universidad de la banda de los niños y habla de un nuevo tipo de violencia mucho más ambiciosa que la anterior que comienza a edades muy muy tempranas hemos reaccionado durante mucho tiempo la comida con el mal siempre hemos visto hemos imaginado que más los italianos juntaban en una mesa se reunían los malos de la Camorra mafia se juntaba entorno a una mesa hay decidían esas cosas entorno a una mesa hay cuesta mucho Roberto pensar en el mal comiendo Oper chavales que quedan en el Burger establecer planes me cuesta esa imagen

Voz 25 26:28 sí hice hasta el Chimbo que en realidad la comida simbólico simbólica pero yo no sin brinda por ejemplo nunca se brinda con el vino el primer vaso sugiere Basterra el primer vaso al suelo y que exija veremos porque EC ACB verse deja de ver a los muertos y se ven Cor el segundo vaso sigue entran en el cuerpo Chimbo el es fundamental la comida es fundamental por ejemplo un voz impostada hongos muy importantes y se ha visto que se llama Mora veto cosas que cuando fue arrestado cuando le detuvieron la policía vides y como era antiguo ya ni me vio que estaba Michel mismo tiene nunca lo una bajada de azúcar porque ya no propuesto poniendo entonces leyeron bocata Luis expreso pues acogida luego catas ha levantado dormido de cara a la pared porque compartir la mesa con la comida con policías y atrevida para él era traicionar Beefeater mansión Paqui la comida comer en un mismo espacio es una señal de de diálogo apertura dijeron entonces se lo ha comido frente a la pared

Voz 38 27:44 tú crees que esas nuevas generaciones mantienen ese no voy a decir bello ritual pero sí un ritual con el que podemos acercarnos y entendernos tú crees que eso funcione igual con el Red Bull que el primer un sitio es verdad lo tiran al suelo otros jóvenes

Voz 25 27:58 los dioses lo veo difícil

Voz 38 28:00 es la verdura

Voz 25 28:03 sí pero entre los chavales lo sobre la comida hay menos símbolos de la comida de menos siempre y cuando se come ya está pro de cristal tienen detalles interesante para él así la furia por ejemplo hacer la cola fuera de un restaurante que humilla es la cosa más a mí antes

Voz 38 28:23 sí estoy de acuerdo en que digamos sí

Voz 25 28:29 es increíble a mí me me pareció curioso porque estos chavales a los que cose tras conozco el hecho cosas trágicas han disparados para no hacer la cola porque parece los comillas porque parece que son como los demás

Voz 39 28:42 prima cosa que cuesta Brookings la primera cosa que es que el grupo de chicos ante más que yo escribo han impuesto a los restaurantes es que para ellos la piensan tienen que estar libres siempre Roberto Saviano tiene treinta y ocho años si no quiero ni pensar cuando llegues a la crisis de los cuarenta y entonces te planteas qué has hecho con tu vida

Voz 38 29:01 sí has sido bien ha sido mal si estás haciendo un buen camino si esas dejando un buen tú la crisis de los cuarenta y lo vas a pasar muy mal Roberto

Voz 11 29:11 yo paso a sólo un día

Voz 25 29:13 yo diría que ustedes llevan once años que vivo bajo protección el segundo me duele y yo creo que no es cuarenta serán muy duros durísimos pero sabes por qué pues que yo porque yo cada año octubre en octubre en Versalles la FIA Score que se extendería escolta Rivera aniversario el terrible Aniversario y pregunto siempre bien tal vez es todo culpa estoy formó pagando poco después de algunos hubiesen dejado de escribir eso eso eso se hubiesen dejado de estará en las redes sociales y me difusión optimista si hubiese ido a Islandia muy bien bueno propone como me habían propuesto o tal vez tendrían una vida normal entonces yo me siento responsable por ambición y venganza quería demostrar que no me habrían callado inversión entonces yo hacer responsable de esta vida en Fama

Voz 1 30:12 cuando canta

Voz 40 30:14 Gallo Negro es que

Voz 41 30:17 ella se acaba el día

Voz 40 30:21 cuando canta es eh

Voz 1098 30:24 Joanne no es que ella

Voz 41 30:26 ya se acaba el día

Voz 42 30:30 si cantara el gallo yo otro guiada yuca

Voz 41 30:36 ahí ha

Voz 1715 30:39 si las cunetas de este país fosas comunes los campos quince veinte heridos son nichos del horror de una guerra una dictadura y son también nichos de la vergüenza de un país que rehuye de su propia memoria histórica recordar a veces es doloroso pero es imprescindible hacerlo A vivir que son dos días emprendió este año un recorrido por todas esas vidas enterradas

Voz 1876 31:06 se hace in extremis

Voz 0545 31:08 una última cata cada cada que esto está más hondo cada que esto tiene que estar aquí a tres metros en aquel momento tres metros veinte era la cota pero eran poco más profundo apareció un cráneo luego unas botas al lado Ivo una manita así puesta que al lado ya dije

Voz 44 31:26 los los arqueólogos que estaba ahí que esa era la fosa eso era en noviembre del dos mil seis el día creo que fue el diecinueve

Voz 1876 31:36 este hallazgo es fundamental para la historia que queremos contar en noviembre de dos mil seis Maricarmen estaba cada vez más cerca de encontrar a Manuel España Gil a su abuelo pero la búsqueda había comenzado mucho Manuel España Gil junto a otros seis jornaleros fue asesinado la madrugada del diecisiete de septiembre de mil novecientos treinta y seis Mari Carmen y su padre recorrieron muchas veces los apenas veinte kilómetros que separan su pueblo la suela de La Puebla de Cazalla por ese camino que ellos hacían en coche en bicicleta que Manuel España había recorrido ochenta años antes junto a los otros jornaleros en un camión marca Ebro conducido por falangistas buscaban una señal una pista que les llevara hasta la fosa dónde podía estar su cuerpo no lo encontraron allí pero apareció en una simple conversación

Voz 0545 32:29 uno que había sido concejal hace ya mucho tiempo que está el hombre que es Félix Gómez Ruiz agradezco pobrecito mucho mucho hay que ver Félix digo yo lo de mi abuelo llegó en una cuneta digo por dónde pieza a buscar digo es que en una cuneta sino no ha señalado el sitio yo como empieza a buscar nadie me dice nada dice que va el camión que iba adelante La para la Puebla lo los metieron en el la zona civil del cementerio al fondo del todo pero pero se cementero está dice si hay unas rejas negras muy altas en la puerta a la gente venía contando historias de esas rejas negra que para mí ha sido tramita de pagos iría entonces pues ya empezamos a ver

Voz 1876 33:12 aquellas rejas negras dan todavía hoy entrada al cementerio de La Puebla Maricarmen está muy cerca pero encontrar el lugar exacto de la fosa no será tan sencillo como una buena parte del cementerio llena de pequeñas excavaciones cuando la desesperanza acecha apareció el testimonio clave el nieto del enterrador de la época Antonio Cano Andra hubo un grupo por mismo como digo matado Bush puede ya comentamos en el cementerio llevar a ello todo un embudo Hurtado tienen otra inmoral y batido o traer yo era muy profunda del mundo debilidad aquella moda donde aparecieron primero en cráneo unas manos unas botas como no recordaba Maricarmen al principio era sólo el comienzo en aquella fosa se recuperaron setenta y siete cuerpos entre ellos los de un feto de ocho meses de un bebé

Voz 1715 34:45 caminos polvorientos tierra sedienta en un país en el que este dos mil diecisiete ha sobrado bilis y ha faltado agua Severino Donate nos ayudó a hacer este mapa de la España seca

Voz 45 34:57 te puede enseño mira te árbol cómoda cuenta que tiene flores ahora como si fuera la primavera no solamente mira mira mira todas las pérdidas que tachando

Voz 11 35:08 porque no normal que no normal galo sino no llueve y así poco a denegar está poniendo la cosa que la gente nos anima a sembrar IMD

Voz 46 35:22 hace a este hombre a tal a tal a tal a la tierra por qué no

Voz 11 35:27 siembra no llueve nada imagínate aquí que no hay agua imagina

Voz 5 35:35 las plantas pisarla moverse entonces han desaparecido las raíces es igual que con una montaña cuando se seca cuando se

Voz 1098 35:43 cuando se emprende una montaña de los árboles que más

Voz 11 35:46 si ese va el agua pues así está todo el suelo

Voz 21 35:50 ha caído es ha caído la mitad más de la mitad de los hecho el hueso hueso ahí que cosecha implica y a lo mejor cincuenta mil kilos tiramos de Abramova hay derribo

Voz 11 36:10 estaba Orriols Rita Frida tú no puedes estar regando hasta el día antes de vendimiar tienes que dejar de regar cuatro cinco días antes mínimo pues en dos días las uvas se consumió IS hubo hubo pérdidas que en un principio estimaban que iban a ser menores

Voz 1 36:27 pero hubo pérdidas y establece un veinticinco por ciento me parece que te vamos cuatro meses sin sin caer una gota de agua para estar que pues se secan son mueran de asco por no tener agua como este año no he visto ninguna el inicio y el más viejo de que estamos aquí ahora yo no sé yo lo que recuerdo que de los días que más ha llovido ha sido hoy no ha calado ni dos centímetros

Voz 15 36:58 la semana del uno de julio en Madrid se llenó de color se llenó de gente se celebraba el orgullo Mundial dos mil diecisiete cuya manifestación pudiste seguir aquí en un especial de las

Voz 20 37:10 dos mil diecisiete

Voz 1751 37:20 con las seis y cuatro en Canarias desde histórico qué tal muy buenas tardes hoy se que importan más de dos millones de personas que juntas están celebrando a esta hora desde Atocha hasta Colón una actitud una palabra que quizás sea la más practicada en el día de hoy esa palabra es el orgullo Javier Casal

Voz 6 37:37 muy buena hasta qué tal buenas tardes Puri cuarenta años después hoy nadie se esconde

Voz 2 37:41 cuarenta y dos carrozas en fila esperando a que sobre las ocho y cuarto puedan empezar a estamos superando ya Cibeles la plaza de Cibeles Photo privilegiada desde aquí desde las alturas desde la séptima planta del Palacio de nieve

Voz 1751 37:55 desde las tres de la tarde permanece abierto este Z

Voz 5 37:58 toros de María desde la Tierra

Voz 2 38:00 hemos nosotros a ella aunque no

Voz 8 38:04 Bilbao ya para orgullo

Voz 1751 38:06 ciudad de Madrid este es el escenario en el que en unos minutos ese valer el manifiesto oficial este orgullo Muller

Voz 6 38:11 ves toda clase de gente con muchas ganas de celebrar algo que cada año celebramos más años celebramos gente más distinta

Voz 47 38:18 todavía no se ha cumplido el cincuenta por ciento la documentación administrativa de las personas Frank la parte sanitaria las leyes no solamente para hacer unas porque sino para cumplirlo

Voz 48 38:28 que sepan todos los padres que sus hijos

Voz 1 38:30 es un proceso muy duro y muy largo

Voz 2 38:33 junto al almohada del hotel donde yo estaba alojada Se me ocurrió cortarlo un rotulador negro y rojo imponer por los derechos de gays y lesbianas y transexuales de España que recordáis siempre

Voz 49 38:45 Madrid quiere que nunca olvidéis que ame y saquen habéis más os quiere

Voz 50 38:55 sí

Voz 1715 38:57 sincero por ustedes incluso por mí mismo me había propuesto dejar a un lado las noticias más impactantes o más trascendentes de este año los compañeros de documentación hacer un resumen

Voz 35 39:08 inmejorable era una forma

Voz 1715 39:11 lo reconozco también de evitar tener que hablar de Cataluña por ejemplo de ese manto que lo cubrió todo durante meses pero quiero hacer alguna concesión una que nos permite adentrarnos en esa espesura en la espesura de la política catalana entre versos y con pases con este poema que escribió Benjamín Prado y leyó en antena en una ventana especial en Granada con esta canción en la que ejerza músico aquellos versos

Voz 51 39:35 hemos sin cuchillos en las manos hablemos quemar banderas con razones sin sangre en las aceras libertad sin ira como hermanos

Voz 1715 39:55 la de José Bono en marzo anti cinco fue su última entrevista será la segunda concesión de este resumen que pretendía no hablar de Cataluña pero aquella charla reúne un doble valor documental

Voz 53 40:07 la Fiscalía pedía prisión la juez ha dictado prisión en y esto esta noche duermen ya buena parte de los miembros del Govern en la cárcel está usted satisfecho

Voz 54 40:14 no nunca jamás a un juez y paro fiscal si es como debe ser que yo entiendo que ese de verdad es así nunca jamás satisface el pedir para una persona su privación de libertad y el ver que esa persona padece una privación de libertad eso eso lo puedo decir con toda seguridad y lo compañeros que me escuchan pues saben que es así

Voz 11 40:35 te deja gusto gusto triste

Voz 54 40:37 de la comisión del delito el derecho penal por desgracia por su propia naturaleza siempre llega tarde aquí se ha estaba avisando advirtiendo yo incluso en medio de comunicación se está cometiendo delitos recapacite se retracte en Se Estel está derecho podrá tardar pero al final es inflexible tendrán que asumir sus responsabilidades pero en cualquier caso como digo al final derecho penal siempre llega tarde porque siempre entra en función cuando el delito ya se ha cometido

Voz 53 41:05 dígame una cosa el fiscal general del Estado antes de firmar una querella de de estas dimensiones habla con el Gobierno

Voz 54 41:11 no en absoluto eso sí que se lo pueda absolutamente garantizar yo lo he dicho y lo he repetido y lo vuelvo a repetir que en quiera que me crea alguien no crea no yo creo que incluso habría datos para que un observador se diera cuenta de que no hay en este caso ningún tipo de sintonía como no debe haberla misterios fija el es absolutamente autónomo es absolutamente autónomo el ministro Fiscalía inicial las acciones cuando cree de acuerdo con el principio de legalidad que a veces puede no corresponderse con con otras vías políticas absolutamente legítimas pero que no se corresponde por supuesto esta querella con Kinsey le consultó mucho he visto mucha con mi equipo de la secretaria técnica he de decir que aquí ha habido un respeto institucional del Gobierno y de los partidos políticos y el poder legislativo exquisito hacia mi persona en ningún momento he visto comprometido yo fui recuperó madurar al Parlamento en una figura que no existe porque el Parlamento no puede controlar al fiscal general pero bueno me llevaron yo accedió gustoso a ir reprobaron

Voz 11 42:11 tiene eso hizo tienes eso hicieron

Voz 54 42:13 yo creo que ahora tienen que pensar un poco lo delicado que es tratar así a las instituciones y a actuar yo diría que hasta una frivolidad vamos nosotros a la Fiscalía a unos ciudadanos que declaran se niegan a responder a las preguntas del fiscal fiscal llevaba preguntas en su en sus instrucciones para preguntar incluso si de alguna manera aceptaban ahora hoy si la vigencia de la Constitución española en Cataluña en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco hice hubieran contestado hubieran dicho que sí que aceptaban la construcción que ya iban a dejar de estar en la línea de la Comisión Directiva tan tan inmediata como ayer mismo señor Junqueras que publica artículos firmando los como vicepresidente de la de la Generalitat

Voz 1715 42:54 pues a lo mejor otra hay una definición de la radio sobre la que hay una capa de polvo y sin embargo no es una reliquia porque la radio sigue siendo la vida que suena y la vida que pasa el lugar al que llegamos

Voz 36 43:08 y en lugar en que nos vamos

Voz 1 43:10 en el gnomo son

Voz 55 43:14 ha sido muy feliz todos estos años frente al micrófono y lo seguiré siendo no lo duden allá donde vaya porque esto de ser feliz es una cuestión de orden personal gracias por la compañía de estos años gracias por el cariño de estos días

Voz 56 43:32 la aventura continúa

Voz 38 43:42 somos los que horas se han vuelto de derechas somos el centro somos la izquierda radical somos catalanistas nacionalistas españolistas independentistas europeístas arribistas somos somos un gol contado con la misma neutral vehemencia que una moción de censura somos periodistas vendidos somos adalides de la verdad somos tu curiosidad somos los de Si algo masa somos lo que te entretiene y te emociona somos las pilas el transistor detuvo en Bruselas

Voz 57 44:08 no

Voz 1715 44:13 somos todo lo que hemos ido este año por mucho tiempo que pase sigue siendo muy emocionante poder decir

Voz 1 44:18 les feliz Navidad un año en la SER con Pedro Blanco

