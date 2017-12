Reportaje | ¿Es posible defender a la mujer desde posiciones no feministas?

Voz 1024 00:00 cada en lo que llevamos de dos mil diecisiete a punto de acabar según cifras oficiales cuarenta y seis mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas una cifra que ya supera las cuarenta y cuatro de todo el año pasado dos mil dieciséis Javier Guerrero de nuevo

Voz 0866 00:14 buenas noches hola de nuevo pero este año ha sido también el año

Voz 1024 00:16 su de la aprobación del pacto de Estado

Voz 1 00:19 contra la violencia de género y sobre todo el año en el que muchas mujeres Javier han dado un paso adelante y han dicho basta si un año que comenzaba con la Gran Marcha de las mujeres en Washington

Voz 0866 00:33 para protestar contra Donald Trump en su primer día como presidente de Estados Unidos y que acaba allí con la revista Time nombrando Persona del año a las mujeres que lo denunciaron

Voz 1 00:42 acoso sexual por parte de hombres poderosos como Harry Weinstein en nuestro país casos como el de Juana Rivas

Voz 0866 00:51 que se enfrentó a la justicia para evitar que su marido condenado por violencia de género se llevará a los hijos de ambos a Italia congregó un gran apoyo social como el que ha tenido la víctima de la presunta violación en grupo en los en los en los Sanfermines de dos mil dieciséis

Voz 2 01:05 ah ya ya

Voz 0866 01:12 los movimientos feministas mostraron también su indignación en las manifestaciones que inundaron las calles de varias ciudades españolas el pasado veinticinco de noviembre

Voz 3 01:22 con la esperanza de que con nuestro esfuerzo y el de que llegue el momento en que no tengamos que lamentar ninguna víctima

Voz 0866 01:30 ningún para cerraron dos mil diecisiete José Antonio que desde el feminismo califican de histórico en lo reivindicativo un dos mil diecisiete en el que se ha roto el silencio ante la desigualdad y sobre todo ante los niveles de violencia de todo tipo que soportan las mujeres

Voz 1024 01:46 mí en este panorama en este contexto de mayor visibilidad de los movimientos feministas Javier hay una pregunta que hoy nos planteamos si tratamos de responder en este informativo es posible defender a la mujer reclamar la igualdad real desde posiciones no feministas

Voz 0866 02:02 bueno hay mujeres del mundo de la política como la canciller alemana Angela Merkel

Voz 4 02:06 mi hostia fue como Chacao están manchados en que saque

Voz 0866 02:11 asegura defender la igualdad pero que no se considera feminista también hay mujeres que abrazan el movimiento feminista de forma tardía como la actriz Helen Mirren que en un discurso explicaba que siempre había creído que las mujeres eran tan capaces como los hombres pero qué pensaba que unirse a un movimiento como como un movimiento que se llamaba feminismo era demasiado político ahora defiende

Voz 5 02:33 sexy pieza MANES deseamos seamos feminista

Voz 0866 02:39 las para Nuria Varela doctora en Ciencias jurídicas y sociales y autora de libros como feminismo para principiantes no hay una única respuesta a la pregunta que planteamos pero sí que diferencia entre lo que podríamos definir como dos grupos por un lado estarían las mujeres que creen en una igualdad real y actúan en consecuencia aunque no se considera en feministas es lo que Varela denomina feminismo difuso

Voz 6 03:04 muchas mujeres muy conscientes de sus derechos y sin embargo muy alejadas el concepto feminista porque están pues tienen la imagen transmitida no pues los medios incluso pueda unos libros de texto o incluso a algunos profesores en la Universidad o incluso bueno cualquiera que pueda elegir a algunos académicos de la lengua todas las semanas insultando a las mujeres de Alzheimer

Voz 0866 03:29 la otra cara de la moneda sería otro grupo el que ejerce una supuesta defensa de la mujer que no sería tal

Voz 6 03:35 hay un uso intencionado e de la desvirtúa de descontentos feministas pues no hace muchos partidos políticos que no sólo en vacían de contenido político los presupuestos feministas Sina que incluso utilizan las mismas palabras para decir esas la mente lo contrario con lo cual generó incluido Gene generan confusión y generan un todo vale para

Voz 0866 03:59 Carmen Quintanilla diputada del Partido Popular ex presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural sí que sería posible defender a la mujer sin ser feminista aunque ella apuesta por hacerlo desde un feminismo que denomina de igualdad

Voz 7 04:17 yo creo que sí porque bueno porque yo creo que que lo podías Herder de un planteamiento personal yo creo que se debe hacer siempre el concepto del feminismo de crecer en en igualdad hombres y mujeres para hacer una sociedad más justa y más equilibrada yo nunca entendería sandinismo en contra de los hombre sino que entiendo el feminismo el para luchar en favor de las mujeres

Voz 0866 04:44 Quintanilla afirma además que el feminismo no es patrimonio de la izquierda no

Voz 1024 04:48 derecha pero sí en la antena de la SER en esta Hora veinticinco Fin de semana estamos escuchando a mujeres de todo caso defendiendo a mujeres pero el hombre el hombre puede ser feminista Javier

Voz 0866 04:57 bueno en la esfera pública pocos son los hombres que se definen como feministas sí lo ha hecho el primer ministro canadiense Justin crudo

Voz 8 05:04 además de The Way We Freire el certamen es menos muy el consejo una conferencia

Voz 0866 05:12 el Foro de Davos afirmaba que no debería asustarnos la pala la palabra feminista y que hombres y mujeres deberían poder utilizarla para describirse a sí mismos siempre que quieran para Miguel Lorente ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género y actual profesor de la Universidad de Granada el hombre no sólo puede sino que debe ser feminista

Voz 9 05:30 hombre coherente e puede y debe ser feminista eso estos y científica con una cosa demócrata el hecho de que se renuncie ir y que nos identifique con ese feminismo es porque realmente no se sabe lo que es el feminismo porque se piensa que el objetivo del feminismo es atacar a los hombre cuando en el fondo es confiar participación a los hombres en en términos de igualdad en términos de derechos humanos no en términos de de superioridad

Voz 0866 05:56 según relata Lorente el feminismo sólo pretende una Lab que además cuenta

Voz 1024 06:00 los hombres el arduo trabajo de la mujer en busca de la igualdad plantea un nuevo escenario que algunos denominan como feminización de la sociedad que tiene mayor presencia de mujeres en las aulas en puestos de trabajo y también en lugares de responsabilidad pero Javier es real esta feminización de la sociedad

Voz 0866 06:17 bueno es lógico que los datos al respecto a los años en los que la mujer ha sido obligada a permanecer en un segundo plano nos hagan pensar que se está dando esa feminización sin embargo para Carmen Quintanilla aún queda un largo camino para llegar a la igualdad real aún así la diputada no cree que se vaya a dar esa feminización

Voz 7 06:34 Celine Dion de la sociedad no se ha dado ni ni creo que se vaya a dar porque tenemos que equilibrar la saciedad justicia NG mundo donde hombres y mujeres tienen que para participar en el mismo de igualdad equidad

Voz 0866 06:51 no le vale Nuria Varela también cree que estamos aún lejos de la igualdad pero advierte de algo aún aún más peligroso las nuevas máscaras del machismo

Voz 6 07:00 no no hay una feminización de la sociedad porque no hay un reparto de poder es todo lo contrario hay una serie de discursos no vimos lo que llamamos la nueva misoginia que lo que tenemos es que es más sutil lo que defiende es lo mismo el velo de la igualdad lo que nos está repitiendo todos los días nos dice que sí esta cambiar no puedes mirar los indicadores laborales los económicos usos del tiempo por supuesto la brecha salarial en un veinticuatro por ciento el indicador que mires te hablan de una profunda desigualdad

Voz 0866 07:32 ese velo de la igualdad sería el que nos hace creer falsamente que existe esa feminización una feminización que podría llevarnos a una verdadera igualdad IS velo se une a la incertidumbre por no decir oposición de muchos hombres ante este futuro escenario una incertidumbre que según recalca Miguel Lorente no está fundamentada

Voz 9 07:52 la presencia de las mujeres no es contraposición a la presencia de los hombres sino a una presencia de manera diferente las mujeres siempre han estado en la sociedad apartadas cuando están en puesto de referencia no es que haya una feminización sino que a ello una presencia de manera distinta pero eso también nos hace mejores a los hombres no porque al final la trampa está en creer que lo que los hombres han hecho durante toda la historia ella lo correcto identifica lo masculino como lo universal y lo femenino como lo particular no

Voz 0866 08:22 para no caer en esas trampas para identificar a esa casi invisible nueva misoginia inodoros buenos conceptos que en realidad restan en la defensa de la mujer Nuria Varela apuesta por una única vacuna

Voz 10 08:34 el buen es de unas gafas que detecten bien el patriarcado como el hombre se coloca como centro de todas las cosas y todos sus discursos giran nuestras

Voz 6 08:44 la acción a los hombres y olvidamos ni siquiera sabemos a las mujeres no es la vacuna es el cinismo es sin ninguna duda no

Voz 0866 08:54 la igualdad real no ha llegado aún José Antonio y aunque este año dos mil diecisiete ha sido el año en el que el hartazgo ha hecho que muchas mujeres y algunos hombres según han a la lucha por una vida en igualdad Por una vida sin violencia hacia la mujer queda aún muy

Voz 1024 09:10 mucho camino por recorrer todos iguales y por supuesto siempre tolerancia cero contra el maltrato informó Javier carrera en Hora veinticinco Fin de semana gracias Javier buenas noches