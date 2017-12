ENTREVISTA ORGULLO Y SATISFACCION (25/12/2017) - HOY POR HOY

Voz 1 00:00 probablemente muchos de ustedes hayan escuchado anoche el discurso de nuestro Rey de Felipe VI y no me digan que no hubiera estado bien que en algún momento del discurso hubiera pronunciado eso de Nos llena de orgullo y satisfacción hubiera sido un bonito homenaje no un homenaje a su padre sino un homenaje a la mejor revista satírica que ha existido en los últimos años en este país su historia comienza el dos de junio del año dos mil catorce cuando el Rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación del trono de España

Voz 2 00:27 guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España

Voz 1 00:43 mientras el imperio de la censura comenzaba a conquistar en España a todos sus habitantes que cedían ante la fuerza de sus ejércitos no todos lo hacían un grupo de irreductibles humoristas no quisieron rendirse hicieron fuertes ante los envites de esa censura abandonaron la gran ciudad del papel echaron en su pequeña aldea virtual había nacido orgullo satisfacción la historia acaba aquí en diciembre del año dos mil diecisiete pero lo realmente interesante es ese trayecto ese trayecto de más de tres años de vida de una revista digital que nació creció y murió con el buen sabor del trabajo bien hecho y un olor a libro nuevo que tengo aquí encima áspera madre mía que den huele grandes éxitos de orgullo y satisfacción Albert Monteys Bernardo Vergara son dos de los autores y fundadores de esta publicación que dice adiós este año bienvenidos Feliz Navidad por supuesto feliz

Voz 1 01:43 los bueno habéis seguido la senda de los grandes grupos de música sois buenos artistas y cuando llega la Navidad siempre hay que elegir entre publicar el grandes éxitos o el disco de villancicos vosotros os habéis quedado con la primera

Voz 4 01:54 la opción no entiendo que sí sí porque no sé cómo se podría comparar con los villancicos hay manera de hilar esa metáfora o sea que si bueno anda que no sacas te dice especiales de Navidad en el jueves se os aquí como podría haber sido un especial navideño

Voz 1 02:09 afortunadamente como hacen los artistas cuando se despiden en este caso pues es un es un grandes éxitos la verdad es que hay que reconocer que sois gente de palabra en enero dijiste is a orgullo satisfacción le quedan exactamente doce meses en diciembre sacaremos nuestro último número y la verdad es que habéis cumplido desafortunadamente para quienes os leíamos con ese incidió de fin de la revista no hubo un revulsivo no crecen las ventas no hubo manera en ningún caso de salvar la publicación

Voz 4 02:35 has sido mejor que el anterior eso es cierto has sido ligeramente mejor

Voz 4 02:42 dos y nosotros somos muy cabezones en eso de habíamos dado la palabra a ver igual si hubiéramos hablado ventas si esto se hubiera convertido en un cohete ya imparable pero podría contábamos que no iba a ser así

Voz 5 02:51 que que al final todo tiene un techo no pero bueno

Voz 0741 02:55 hecho lo de lo de mantenerla un año era era fundamentalmente porque había gente que estaba suscrita por un año y lo que no queríamos era era dejarles tiradas devolverles el dinero era un rodillazo

Voz 5 03:06 sí porque hemos gastado ya

Voz 1 03:09 fíjate que yo hablamos el año pasado yo pensaba a lo mejor han hecho la estrategia del a volviendo el paralelismo con los artistas no los artistas doblan sus ventas a la multiplican cuando se mueren de uva mira apoyan un anuncia que me voy a morir así tengo un año en el que pudo recoger los frutos no han sido suficiente

Voz 4 03:24 no no se equivoca vamos a que ver muerto de verdad pero en todo caso siempre tenemos el otro plus de lo que es el comback dentro de tres años de historia revista tres años de los que den

Voz 1 03:36 dice estar muy orgullosos y satisfechos el el primer orgullo satisfacción el número cero era algo así como el piso piloto no de de una de una revista salió a la luz justo justo antes de que ocurriese esto

Voz 6 03:47 la proclamado Rey de España Don Felipe de Borbón y Grecia que reinará con el nombre de Felipe VI viva el Rey

Voz 1 03:56 pero sobre todo estaba muy vinculado a la monarquía el nombre de la revista por supuesto el momento ir también la razón no la razón última de la de la Fundación me refiero tanto a la censura de aquella mítica ya portada del jueves como al hecho de la Fundación de orgullo satisfacción no

Voz 0741 04:14 claro claro si si en realidad la Fundación viene después no que cuando sacamos el número cero la intención era era sacar un finiquito no sé cómo nos fuimos con una mano delante y otra detrás

Voz 4 04:25 todo fue todo muy improvisado de dicho revistas se hizo nada en el día que dejamos la revista al cabo de un par de días cuando pasó la primera tormenta Ana organismos en mi casa hablamos un poco de qué podemos hacer decidimos hacer un número que saliera el día de la de la coronación de Felipe VI y ahí no había más planes porque de hecho no no no habíamos pensado en nada y tal pero claro es el número funciona también porque tuvimos tal empujón mediático al muestra de solidaridad no de mucha gente que que vio que que habíamos hecho algo que nos creíamos de verdad que que pensamos por qué no mantener esa esa esa cabecera no claro en la cabeza

Voz 1 05:00 será se llama orgulloso facción que es una frase que a mí siempre me ha sonado a eso que dice un futbolista cuando le llama el seleccionador de su país aquí en España está muy relacionada con con el Rey Juan

Voz 7 05:13 los no siendo ahora de orgullo y satisfacción

Voz 1 05:17 lo que quería hacer era referencia al Rey Juan Carlos casi os hubiese venido mejor extra otra frase que al final es un poco lo que os ha acabado pasando a vosotros

Voz 5 05:25 porque no no te dirían si esta es la el título para el comback

Voz 1 05:29 por qué no te callas que se hubiera sido bueno también porque si es verdad

Voz 4 05:32 que no es serio que entre los títulos no Bernadó vista como de ochenta títulos es muy obvio y no en ningún momento surgió pero me lo guardo

Voz 0741 05:40 bueno desde decidí ir orgullo y satisfacción teníamos una lista kilométrica con la cadera falta de blanco Leticia guapa teníamos Leticia guapa ese ese hubieran exclamaciones bueno

Voz 1 05:54 como muy buenos conocedores que sois de la historia de la historia reciente de nuestra Monarquía que además ha condicionado la vuestra propia seguramente recordaréis que en el año dos mil trece y con motivo del setenta y cinco cumpleaños del Rey el periodista Jesús Hermida entrevistó a Juan Carlos con una batería de cuestiones que más que preguntas eran casi pases de gol nosotros hoy queremos tratarlos a vosotros como reyes así que hemos recuperado algunas de esas preguntas de Hermida que en paz descanse las voy a formular a vosotros os luego eso sí un poco de brevedad porque ya se enrolla bastante

Voz 4 06:24 con la formulación de las preguntas

Voz 1 06:26 luego tenemos que continuar con el programa hablando de otras cosas ese que lo por lo pronto vamos a crear un ambiente de solemnidad para la ocasión

Voz 8 06:35 vosotros lo habéis pero este estudio sacaba de cubrir de madera todas las paredes están fuera hay muchos marcos de fotos

Voz 1 06:41 los así plateados hay pilas de folios que no sé muy bien qué significan sobre las mesas Jesús Hermida os va a formular la primera pregunta estáis preparados

Voz 5 06:50 que medios Jesús permítame preguntarle

Voz 9 06:54 qué tal se siente en estos momentos

Voz 4 06:56 qué tal la sentís orgullosos y satisfechos eso sí de hecho la revista definía como estábamos entonces digo como estábamos si si no hay más que decir bueno vamos con con la siente por entrar en mira gracias por la brevedad

Voz 9 07:12 en toda la obra colectiva se puede hacer un inventario de lo que se ha hecho de los éxitos conseguidos de la satisfacciones cuál sería según Vuestra Majestad la satisfacción

Voz 0741 07:24 para mí la mayor satisfacción es saber monta una empresa con unos amigos

Voz 5 07:29 Ike cuatro años y medio después íbamos no tiene mucho peso

Voz 4 07:34 hemos descubierto que no somos empresarios eso también es verdad pero sí pero eso también es una satisfacción bueno es cierto que nuestra vocación de empresarios

Voz 5 07:42 mal pero sí sí ese esa es la cosa seguir seguir todos poniéndonos mirar a los ojos

Voz 1 07:48 muy buena manera de enfrentarse a las propias limitaciones de descubrir que bueno que en el fondo pues el quizá el el espíritu empresarial no estábamos otros pero el espíritu de amistad ahora que es Navidad prevalece dale Jesús Hermida Majestad

Voz 9 08:00 eh cuando queremos llegar a algún sitio para seguir adelante pudrirse nos tenemos que dejar algunas cosas en el camino que cosa no sabremos tejado en ese camino o dicho de otra manera que es sacrificio se ha tenido que hacer

Voz 1 08:19 qué sacrificios habéis tenido que hacer durante estos tres

Voz 5 08:22 yo me he dejado el móvil en casa cuando he venido al estudio señora fíjate tú a Albert asemejaba algo en casa

Voz 4 08:30 sí yo me he dejado en casa las ganas de seguir haciendo humor de actualidad pero eso es una cosa ya mía personal que es que llevo veinte años haciendo esto y la verdad es que estoy ahora mismo un poco en crisis ya con con esta con esta profesión y tal pero eso dibujando que seguir haciendo chistes pero no sé si quiera dibujará Rajoy lo al Rey Felipe VI vez más porque has hecho tantas veces claro pero pero atravesada a disimulé pero es una pena porque estamos en

Voz 1 08:52 momento en el que la actualidad bueno por un lado los políticos hacen una enorme competencia los humoristas pero por otro digamos que también os lo ponen en bandeja en algunas

Voz 4 09:01 además momento en el que es especialmente importante porque la censura ha vuelto de una manera muy bestia o sea que que es un momento en el que hay que de decir cosas claro pero bueno tengo que trabajar meloso

Voz 1 09:10 además Albert ya había conseguido que te seguirán más o menos bien las caricaturas estamos oyendo

Voz 4 09:14 las copió de que mi secreto

Voz 5 09:16 por ello

Voz 1 09:19 bueno pues es una pena que justo ahora que más o menos ya dominaba la copia de Guillermo vayáis a dejar justo de hacer humor político lo que no está tan claro es que siga habiendo desafortunadamente muchos espacios donde hacerlo creo que Jesús Hermida tiene más preguntas esperas como o

Voz 9 09:32 como vi ese legado que dejaremos a los que vienen tras nosotros

Voz 1 09:37 pues mira tiene mucho que ver con lo que hablamos no como como ese es el legado que espacios de movimiento quedan para el humor político en este país

Voz 0741 09:44 bueno espacios quedan muchos no ser el que nosotros no hayamos encuentra un modelo de negocio tampoco tiene que ver ni con la libertad de expresión Ny vamos que espacios sigue habiendo muchos igual no hay sitios donde publicar sino que hay que hay que acudir a a modelos autogestionado por los dibujantes como hicimos nosotros pero bueno el legado nuestro yo espero que inspira mucha gente para que monten su propia revista Si a lo mejor nos llame para colaborar en ellas

Voz 1 10:14 podríamos decir que en estos tiempos en los que se debate tan fuertemente sobre la ubicación concreta de esa cosa tan poco tangible que sólo límites del humor vosotros habéis encontrado los límites del humor en el hecho de que os habéis quedado sin pasta que los límites del humor están en no tener dinero ya para poder seguir haciendo humor o al menos para poder hacerlo digamos con infraestructura que vosotros

Voz 4 10:33 ese es uno de los límites del humor ahora mismo tiene límites por todas partes encontrado este que afinar te lo puede superar con ganas ya está eh poniéndole hay afinar esto es una profesión Girona vocación también tienes que tener ganas pues de molestar un poco

Voz 1 10:45 ya ya pero pero sí es obvio es que el dinero está ahí bueno llegados a este momento el momento de la despedida pues os va a tocar una temporadita en la que en entregó estas como ésta por la calle que vuestros amigos vuestros padres vuestra mujer eso cuñados os vais a ser siempre las mismas preguntas así que no vamos a intentar anticiparnos a esas preguntas recurrentes que os van a plantear si si a partir de ahora ellos vamos a ofrecer respuestas tipo para que podáis pues como copiar a Guillermo en este caso no os vais vais a copiar las respuestas que os vamos a dar para vuestra vida cotidiana vale

Voz 4 11:16 mira que sacó la libreta cuando

Voz 1 11:18 a una pregunta seguro recurrente va a ser ya estáis preparando un nuevo proyecto aquí por ejemplo nos vale esta respuesta de Aznar

Voz 10 11:27 estamos trabajando en ello hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos

Voz 7 11:33 o si queréis también podéis utilizar a Zapatero hemos hecho un acuerdo para estimular para favorecer para follar

Voz 5 11:40 bueno estamos en eso

Voz 1 11:44 por otro ejemplo que de pregunta que os van a formular estos días es que vais a hacer ahora con tanto tiempo libre aquí podemos acudir por ejemplo Ana Botella

Voz 11 11:53 es nazi en Hawai Fly que relax inca

Voz 1 11:57 con leche in Plaza Mayor bueno podéis venir a la plaza Mayor si queréis os bueno hay una plaza casi en cada pueblo de España tomaron allí un café con leche cuando no queráis contestar a una pregunta tenéis aquí dos respuestas tipo posibles o responder con otra pregunta pues la europeo y otra opción es salirse por la tangente que es como escuderos en un mérito real o no que no viene al caso pero que os vale como comodín como Esperanza Aguirre destape la trama Gürtel vosotros siempre podéis decir que habéis destapado la trama Gürtel porque en alguna página estoy seguro de que habéis hecho algo que lo justifique al menos que justifique además que las acciones de espera

Voz 5 12:34 es lo iba a decir ahí están sí

Voz 1 12:36 esta situación se alarga y termináis hartos de las preguntas siempre podéis parafrasear a Manuel Fraga

Voz 7 12:42 quiere usted hacer Puig esté a favor de la bueno y como no queríamos que os pues seis de de este programa con las manos vacías hemos traído un regalo nosotros vosotros nos habéis regalado este enorme libro Grandes éxitos trescientas y pico páginas

Voz 4 12:58 nada menos y nada se aprovechó alguna algunas nuevas

Voz 5 13:01 eso quiere decir que no te está reciclado sí sí sí sí algunas sí sí es verdad que hay una Inter nueva exacto

Voz 1 13:07 no muchas eh que la gente que salido todos los orgullo satisfacción la verdad es que eleva a sonar le va a sonar de algo que decía que tenía un regalo para vosotros ayer el Rey Felipe VI Dios su discurso de Navidad para todos los españoles bueno pues nosotros pensamos que sería buena idea pedirle que al final de la grabación hiciera una parte yo es dedicase unas palabras a vosotros hay que ver unas palabras de despedida quería pues que lo escucháramos juntos dándonos la mano virtualmente porque vosotros estáis lejos de aquí desafortunadamente no podemos no podemos vernos pero eso sí con la reverencia que un discurso real merece

Voz 0623 13:41 señoras señores hoy como la mayoría lo hago por última vez junto a la Reina en nuestras hijas Leonor y Sofía enhorabuena por esa trayectoria de éxito que tanto contribuye a crear sentimientos empatía de los que no sentimos verdaderamente orgullosos patrimonio que merece el cuidado de todos que quedará para siempre en nuestra memoria el nuestro corazón así lo siento y así lo creo

Voz 12 14:07 termino estas palabras llenas de reconocimiento y admiración que también son palabras y cariño con el apoyo de mi padre el Rey Juan Carlos Albert Monteys

Voz 5 14:18 que no tardó Qatar eh

Voz 1 14:21 te puedes entrar por supuesto ponte cómodo cómodo aunque ya prácticamente cogiendo la puerta pues estéril

Voz 4 14:25 yo no digo que Albert y Bernard

Voz 1 14:28 todo dos representantes de ese pues enorme elenco de dibujantes autores de humor gráfico notan gráfico también que componían la plantilla dormir satisfacción autores ahora también de este volumen de grandes éxitos que recopila algunos de los mejores momentos de la revista orgullo revista digital orgullo satisfacción así que chicos muchísimas gracias por estar aquí

Voz 4 14:49 nosotros gracias y que tengáis una felicísima Navidad feliz año pone feliz año al ver que encuentres ahí tu camino a ver a ver si si Papá Noel o los Reyes me atraen